Louisiana: 2 Ông VN Đánh Nhau, 1 Chết, 1 Vào Tù

Văn Phòng Điều Tra tại Jefferson Parish đã xác định người đàn ông đã chết do bị thương tại một cuộc đánh lộn bên ngoài quán bar Harvey vào tối Thứ Sáu 1 tháng 11 vừa rồi là Ken Vu, 53 tuổi, cư dân của Marrero thuộc tiểu bang Louisiana.Khám nghiệm tử thi xác định rằng Vu đã chết do các vết thương do vật không nhọn đánh vào đầu, theo Mark Bone, trưởng ban điều tra tử thi cho Văn Phòng Điều Tra cho biết.Các thám tử Văn Phòng Cảnh Sát Quận Jefferson Parish đã bắt Thanh Van Nguyen, 37 tuổi, cư dân Harvey, và cáo buộc ông ấy tội ngộ sát.Nguyen bị buộc tội đánh Vu khi ông ấy rời Câu Lạc Bộ Lido Night Club, 1530 Lapalco Blvd., Harvey, khoảng 11 giờ 15 phút tối, theo Đại Úy Cảnh Sát Jason Rivarde, phát ngôn viên của Văn Phòng Cảnh Sát Quận.Các nhà điều tra tin rằng 2 người đàn ông này đã quen biết nhau, dù Văn Phòng Cảnh Sát không cho biết nguyên do thù ghét.2 người đàn ông đã bắt đầu đánh nhau và Vu bị thương trí mạng ở đầu và mặt, theo Văn Phòng Cảnh Sát Quận cho hay.Vu được chở tới Bệnh Viện Ochsner Medical Center West Bank trong khi Nguyen bị bắt bên ngoài quán bar.Nguyen bị buộc tội ẩu đả cấp hai, nhưng các nhà điều tra đã nâng cáo buộc lê ngộ sát khi ông Vu chết trước 4 giờ rưỡi sáng Thứ Bảy.Nguyen bị giam giữ hôm Thứ Hai tại Trung Tâm Cải Huấn Jefferson Parish Correctional Center tại Gretna với tiền thế chân tại ngoại $350,500 đô la.