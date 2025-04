Trung Quốc sẽ không né tránh một cuộc chiến tranh thương mại. “Chúng tôi là người Trung Quốc. Chúng tôi không sợ khiêu khích. Chúng tôi không lùi bước”, Mao Ninh (hình trên), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết hôm thứ Năm

.

(10.4.2025) - TQ: chống thuế quan của Mỹ, thề không lùi, đăng video khi Mao Trạch Đông đưa quân vào Cuộc chiến Triều Tiên

- VN bị thuế 10% trong 90 ngày, đàm phán

- Mỹ: gần 20 nước đã đàm phán với Mỹ, 2 thỏa thuận thương mại "gần như đã hoàn tất"

- Các hãng TQ bán hàng trên Amazon sẽ tăng giá cho thị trường Mỹ, nếu không thì sẽ ngưng bán

- TQ tấn công trước: giảm số lượng phim Mỹ vào

- Bộ Thương mại TQ: Nếu Mỹ không lùi về thuế quan, TQ sẽ chiến đấu đến cùng. Bắt đầu hiệu lực áp thuế 84% vào hàng Mỹ.

- Thẩm phán Jamal Whitehead: phải tiếp nhận người tị nạn, Trump không có quyền ngưng

- TNS Bernie Sanders: Trump nghiêm túc muốn nhiệm kỳ 3 vì y muốn quyền lực và giàu có cho phe tư bản đầu sỏ

- Trump ký lệnh phạt công ty luật Susman Godfrey vì giúp hãng máy bầu phiếu Dominion Voting Systems buộc Fox News nộp 787 triệu đô vụ vu khống gian lận bầu cử năm 2020. Hạng luật Susman Godfrey: sẽ chống lại lệnh vi hiến của Trump.

- Iran: sẵn sàng giao chiến chống quân lực Mỹ

- Iran: nếu bị áp lực, Iran sẽ trục xuất thanh tra nguyên tử quốc tế và sẽ giấu vật liệu nguyên tử

- Thủ tướng Tây Ban Nha tới TQ họp về đối tác chiến lược toàn diện song phương

- Ukraine: đã sẵn sàng gia nhập Liên Âu

- Ukraine: ít nhất 155 người TQ chiến đấu cho Nga

- Liên Âu: sẽ mua thêm khí LNG từ Mỹ có điều kiện

- Trump bấm nhầm số phone McMaster (cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump), liền chửi mắng McMaster như mưa khi nhận ra gọi nhầm

- Biden đã cấp TSMC 6,6 tỷ đô để mở xưởng chất bán dẫn tại Mỹ, Trump chận lại, ép TSMC bơm 100 tỷ đô mở xưởng, nếu không sẽ bị áp thuế 100%.

- Musk sa thải 6.000 người ở Bộ Nông nghiệp, bây giờ không kiểm dịch nổi các cảng, cánh đồng và siêu thị. Mỹ cơ nguy bị các sinh vật ngoại nhập xóa sổ mùa màng.

- TNS Ron Wyden: kinh tế Mỹ từ từ sự ghen tị của thế giới bị Trump biến thành trò cười

- John Bolton (cố vấn an ninh quốc gia chính phủ Trump 2018-2019): Trump là kẻ mù chữ về thuế quan, đang đẩy đồng minh về phe TQ

- Trump, Bessent từ chối kể tên 75 quốc gia đã liên lạc xin thỏa thuận thương mại

- Trump ký lệnh: vòi nước hoa sen phun tự do

- Châu Âu tạm dừng thuế đối ứng, vì Trump tạm dừng.

- Trump: tạm dừng thuế quan 90 ngày, trừ TQ sẽ áp thuế 125%, có hiệu lực ngay lập tức.

- Thủ tướng Đức: nên áp dụng mức thuế 0% đối với tất cả hoạt động thương mại xuyên Đại Tây Dương

- Trump hoãn thuế quan: Cổ phiếu Tesla tăng 16%

- Bộ trưởng Tài chính Bessent: Trump dọa thuế quan rồi hoãn là tự ý Trump, không phải cố ý dàn dựng thị trường

- Cổ phiếu Mỹ tăng vọt tốt nhất trong lịch sử trên thị trường chứng khoán sau khi Trump tuyên bố hoãn thuế quan 90 ngày: Dow Jone tăng gần 3.000 điểm (7,9%), S&P 500 tăng 9,5%, Nasdaq tăng 12,2%

- TNS Adam Schiff đòi điều tra Trump về thao túng chứng khoán để phe Trump hốt bạc

- Tổng thống Pháp: Pháp và một số nước khác có thể công nhận nhà nước Palestine vào tháng 6.

- Thủ tướng Canada: tạm ngưng thuế quan là tốt

- Trump: có thể sẽ tấn công quân sự Iran nếu không bàn về ngưng nguyên tử

- Tập Cận Bình vẫn giữ im lặng, tTrump lên tiếng trước: đề nghị gặp Tập về thuế quan thương mại.

- 2 thẩm phán (một ở Texas, một ở New York) tạm thời chặn Trump trục xuất người di cư Venezuela đến El Salvador

- Trả thù: Trump ký lệnh điều tra 2 cựu nhân viên Bạch Ốc, Miles Taylor và Chris Krebs

- Kalshi: kinh tế Mỹ cơ nguy suy thoái là 70%

- Tỷ phú Bill Ackman khen ngợi Trump vì đã tạm dừng áp thuế quan 90 ngày

- Trump trang trí Phòng Bầu dục theo "phong cách ông trùm tư bản hậu Liên xô"

- Trump trục xuất 238 di dân "tội phạm" vào nhà tù El Salvador nhưng thực tế 228 người vô tội, chỉ vì có hình xăm

- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ tăng lên 223.000.

- Lạm phát tại Mỹ đạt 2,4% trong tháng 3

- OpenAI Inc. sẽ kiện Elon Musk

- Du lịch Mỹ thê thảm: khách quốc tế (chưa kể Canada) vào Mỹ tháng 3 giảm 11,6%, bay từ Mexico vào Mỹ giảm 23%, từ Canada đặt vé vào Mỹ giảm 40%

- Ukraine: Lính Bắc Hàn thiện chiến hơn, cảm tử, không sợ chết, học kỹ năng nhanh.

- 1 chuyến bay American Airlines bay từ New York tới Milan phải quay lại giữa chừng vì 1 hành khách gây náo loạn.

- HỎI 1: Nghiên cứu cho thấy việc ăn một số chất phụ gia thực phẩm cùng nhau có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Sau 10 năm giảm đều đặn, tỷ lệ tử vong chung do đột quỵ hiện đang tăng lên? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-10/4/2025) ⦿ ---- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ tăng 4.000 lên 223.000. Bộ Lao động cho biết trong một báo cáo vào thứ năm rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tại Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 4 đã tăng 4.000 so với con số đã sửa đổi của tuần trước lên 223.000. Trung bình động 4 tuần là 223.000, không thay đổi so với mức trung bình chưa sửa đổi của tuần trước là 223.000.

.

Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm trong tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 3 là 1,2%, với tổng số người thất nghiệp là 1.850.000, giảm 43.000 so với mức đã sửa đổi của tuần trước. Trung bình động 4 tuần là 1.867.750, giảm 250 so với mức trung bình đã sửa đổi của tuần trước.

.

⦿ ---- Lạm phát hàng năm tại Hoa Kỳ đạt 2,4% vào tháng 3, giảm so với con số 2,8% của tháng 2, Cục Thống kê Lao động nêu trong báo cáo hôm thứ Năm. So với tháng trước, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm 0,1%. Chỉ số năng lượng giảm 3,3% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 3, trong khi con số này giảm 2,4% theo tháng. Giá thực phẩm tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024, với mức tăng hàng tháng là 0,4%.

.

CPI cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, đã tăng 2,8% vào tháng 3 so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức giảm 0,3 điểm phần trăm so với mức tăng của tháng 2. So với tháng trước, con số này đã tăng 0,1% vào tháng 3.

.

⦿ ---- OpenAI Inc. đã tuyên bố trong một tuyên bố rằng họ sẽ kiện ngược lại tỷ phú và doanh nhân Elon Musk vì "chiến thuật không ngừng ... thiếu thiện chí" của ông ta đối với công ty. "Elon chưa bao giờ thực hiện sứ mệnh của mình. Ông ta luôn có chương trình nghị sự riêng. Ông ta đã cố gắng giành quyền kiểm soát OpenAI và sáp nhập nó với Tesla như một công ty vì lợi nhuận - chính những email của ông ta đã chứng minh điều đó. Khi không đạt được mục đích, ông ta đã bỏ đi. Elon chắc chắn là một trong những doanh nhân vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Nhưng những trò hề này chỉ là lịch sử lặp lại - Elon chỉ quan tâm đến Elon", OpenAI bình luận.

.

OpenAI và Musk đã bất đồng quan điểm trong nhiều năm nay, khi Musk kiện công ty này và gần đây đã đề nghị mua lại với giá 97,4 tỷ đô la. Giám đốc điều hành của OpenAI, Sam Altman đã từ chối lời đề nghị.

.

⦿ ---- Báo Wall Street Journal: Việt Nam là một trong những nước chịu thiệt hại lớn nhất trong thông báo áp thuế "Ngày Giải phóng" ban đầu của Tổng thống Trump—bị đánh thuế 46%—và giờ đây là một trong những nước hưởng lợi lớn nhất vì sẽ phải chịu mức thuế 10% giống như hầu hết các nước khác, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

.

Chỉ số VN chuẩn (benchmark VN index) tại Thành phố Sài Gòn tăng 6,8% vào thứ Năm, mức tăng phần trăm trong một ngày tốt nhất kể từ tháng 6 năm 2011. Việc hoãn áp thuế 90 ngày mà Trump dành cho hầu hết các quốc gia bao gồm cả Việt Nam tạo điều kiện cho các thỏa thuận thương mại tiềm năng và các cuộc đàm phán đã bắt đầu. Phó thủ tướng Việt Nam đã có mặt tại Washington vào thứ Tư để gặp đại diện thương mại Hoa Kỳ và các thành viên của Quốc hội.

.

Việt Nam có thặng dư thương mại lớn thứ ba với Hoa Kỳ sau Trung Quốc và Mexico và xuất cảng hơn 100 tỷ đô la hàng hóa sang Hoa Kỳ hàng năm, bao gồm các mặt hàng như giày Nike và đồ điện tử tiêu dùng. Cổ phiếu Nike đã tăng 11% vào thứ Tư.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Tình báo Iran Hojjatoleslam Esmail Khatib đã nói với Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo (IRNA) vào thứ năm rằng "năng lực và thẩm quyền của quân đội và lực lượng vũ trang của chúng tôi được cả thế giới biết đến và đã thách thức các cường quốc và Hoa Kỳ".

.

Khi mô tả lực lượng vũ trang Iran, Khatib gọi họ là vô song so với quân đội trước cuộc cách mạng và phản ánh về các đội hình quân sự của khu vực như một sự thể hiện sức mạnh và thẩm quyền. Ông nhấn mạnh rằng quân đội phải phục vụ nhân dân chứ không phải trước mặt họ, trích dẫn rằng "quân đội ngày nay là một trường phái tư tưởng".

.

⦿ ---- Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, Ali Shamkhani, đã cảnh báo vào thứ năm rằng nếu "các mối đe dọa bên ngoài" đối với Tehran tiếp tục, quốc gia này có thể dùng đến "các biện pháp răn đe". Với các mối đe dọa dai dẳng, Iran có thể quyết định trục xuất các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hoặc chuyển vật liệu làm giàu đến "các địa điểm không được tiết lộ", cố vấn này đã nêu chi tiết trong một bài đăng trên X.

.

Trong khi Hoa Kỳ và Iran chuẩn bị tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao tại Oman vào cuối tuần về kế hoạch chương trình nguyên tử của nước này, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng nếu không đạt được thỏa thuận thì có thể xảy ra hành động quân sự.

.

⦿ ---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã đến Bắc Kinh vào thứ năm trong chuyến thăm kéo dài hai ngày theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang). Sanchez sẽ gặp Lý và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến cho biết Trung Quốc hy vọng sẽ "làm sâu sắc thêm lòng tin chiến lược chung [với Tây Ban Nha], mở rộng hợp tác về các thách thức toàn cầu và nâng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương lên tầm cao mới".

.

Theo China Global Television Network, Tây Ban Nha là đối tác thương mại lớn thứ năm của Trung Quốc trong Liên minh châu Âu và Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Tây Ban Nha bên ngoài EU.

.

⦿ ---- Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal khẳng định vào thứ năm, sau cuộc họp "phong phú" với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels, rằng đất nước của ông đã sẵn sàng hành động để "tiến lên và hoàn thành mọi nghĩa vụ" trong quá trình trở thành thành viên của Liên minh châu Âu EU.

.

"Ukraine và EU đang làm sâu sắc thêm mối quan hệ của họ trong mọi lĩnh vực. Chúng tôi đã thảo luận về con đường trở thành thành viên EU, tầm quan trọng của việc mở các nhóm đàm phán càng sớm càng tốt và hội nhập sâu hơn vào Thị trường chung EU", Shmyhal viết trên Telegram. Trước đó, Shmyhal đã thông báo rằng Liên minh châu Âu đã cấp cho Ukraine khoản hỗ trợ trị giá 1 tỷ euro thông qua Sáng kiến ​​cho vay tăng tốc doanh thu phi thường (ERA).

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cơ quan tình báo của ông có bằng chứng tài liệu cho thấy ít nhất 155 công dân Trung Quốc đã chiến đấu cho phe Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. "Có 155 công dân Trung Quốc đang chiến đấu chống lại người Ukraine trên lãnh thổ Ukraine", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo vào tối thứ Tư.

.

"Chúng tôi đang thu thập thông tin, chúng tôi tin rằng còn nhiều hơn thế nữa. Đối với 155 người này, chúng tôi có dữ liệu hộ chiếu, nơi họ đến, giấy tờ Trung Quốc, độ tuổi, v.v. Ngoài ra còn có các đơn vị nơi họ đang phục vụ, trung đoàn súng trường cơ giới 70, 71, 255 và các đơn vị khác", ông nói.

.

"Sau khi tuyển dụng, những người này đến Moscow, nơi họ trải qua 3-4 ngày kiểm tra y tế và 1-2 tháng tại các trung tâm huấn luyện. Họ chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine. Họ nhận được thẻ di trú, cũng như thẻ của hệ thống thanh toán Mir [tương đương với mạng lưới thanh toán Visa hoặc Mastercard của Nga], nơi họ nhận được tiền tương ứng."

.

Theo Zelensky, những người đàn ông này đã được tuyển dụng thông qua một chiến dịch quảng cáo của Nga được triển khai trên các kênh mạng xã hội Trung Quốc và nhiều phương tiện truyền thông xã hội chính thống hơn, bao gồm TikTok, thuộc sở hữu của Trung Quốc, bằng cách sử dụng các video quảng cáo. Ông nói thêm rằng quan chức Bắc Kinh đã biết những gì đang diễn ra nhưng cho rằng việc tuyển dụng bí mật cũng có thể diễn ra cùng lúc.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã ban hành lệnh trừng phạt công ty luật Susman Godfrey trong tuần này, công ty đã giúp hãng máy bầu phiếu Dominion Voting Systems thắng được thỏa thuận, buộc Fox News nộp 787 triệu đô ngoài tòa án sau cuộc bầu cử năm 2020, vì Fox News bị kiện là bịa đặt phiếu bầu Trump bị máy chuyểnt hành phiếu bầu Biden.

.

Lệnh của Trump sẽ cấm công ty này tiếp cận các tòa nhà chính phủ, xem tài liệu hoặc đại diện cho bất kỳ bên nào có bất kỳ vụ kiện tụng nào với chính phủ liên bang. "Các luật sư và công ty luật tham gia vào các hoạt động gây tổn hại đến lợi ích quan trọng của người Mỹ không nên được tiếp cận với các bí mật của Quốc gia chúng ta, và hành vi của họ cũng không nên được trợ cấp bằng tiền hoặc hợp đồng của người nộp thuế Liên bang", lệnh viết. Tổng thống cho biết động thái này là cần thiết "để giải quyết những rủi ro đáng kể, hành vi nghiêm trọng và xung đột lợi ích" tại Susman Godfrey.

.

Trong một tuyên bố, công ty đã trả lời rằng "bất kỳ ai biết Susman Godfrey đều biết chúng tôi tin vào pháp quyền và chúng tôi thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình là duy trì pháp quyền. Nguyên tắc này đang hướng dẫn chúng tôi ngay bây giờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi sẽ đấu tranh chống lại lệnh vi hiến này".

.

Susman Godfrey đã giúp nhà cung cấp hệ thống bỏ phiếu Dominion đảm bảo một thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng triệu đô la vào năm 2022 chống lại Fox News về những tuyên bố sai sự thật mà hãng này phát sóng sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 do Trump và các đồng minh của ông thúc đẩy.

.

Tổng thống đã nhắm mục tiêu vào một số công ty luật mà ông coi là kẻ thù, bao gồm cả những công ty có quan hệ với các cố vấn đặc biệt trước đây là Robert Mueller và Jack Smith. Ba trong số các công ty bị nhắm mục tiêu, Perkins Coie, Jenner & Block và WilmerHale, đã phản ứng bằng cách kiện Trump và cả ba đều đã thuyết phục các thẩm phán liên bang ban hành phán quyết tạm thời chặn một phần lệnh của Trump, nhưng các vụ kiện vẫn đang tiếp diễn.

.

⦿ ---- Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ Kevin Hassett cho biết hôm thứ Năm rằng một số cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại đã "tiến triển thực sự tốt" và đang tiến gần đến "vạch đích", mặc dù ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông nói với CNBC rằng gần 20 quốc gia đang "đưa ra lời đề nghị" và hai thỏa thuận thương mại "gần như đã hoàn tất" tính đến tuần trước. Tuy nhiên, ông cho biết các cuộc đàm phán với Trung Quốc vẫn chưa bắt đầu.

.

Hassett thừa nhận rằng các động thái trên thị trường trái phiếu "có thể đã góp phần" vào quyết định tạm dừng áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhưng điều đó không "gây ra động thái hoảng loạn". Ông nhấn mạnh rằng quá trình thực hiện thuế quan "đã diễn ra theo trình tự" và lịch trình thực hiện các thỏa thuận thương mại là "hoàn toàn khả thi", mặc dù chỉ có một thỏa thuận "phi thường" mới khiến Hoa Kỳ bãi bỏ mức thuế "cơ bản" 10% áp dụng cho tất cả các mặt hàng nhập vào Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Các công ty Trung Quốc bán sản phẩm trên Amazon đang chuẩn bị tăng giá cho thị trường Hoa Kỳ hoặc rời khỏi thị trường đó do "cú đánh chưa từng có" từ việc tăng thuế quan của Tổng thống Donald Trump, theo người đứng đầu hiệp hội thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc cho biết. Trump cho biết vào thứ Tư rằng ông sẽ tăng thuế đối với hàng nhập từ Trung Quốc lên 125% từ mức 104% hiện đang có hiệu lực, làm leo thang cuộc đối đầu có rủi ro cao giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

.

"Đây không chỉ là vấn đề thuế, mà là toàn bộ cấu trúc chi phí bị áp đảo hoàn toàn", Wang Xin, người đứng đầu Hiệp hội thương mại điện tử xuyên biên giới Thâm Quyến ( Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association), đại diện cho hơn 3.000 công ty bán hàng trên Amazon, cho biết. "Sẽ rất khó để bất kỳ ai có thể tồn tại ở thị trường Hoa Kỳ", bà nói với Reuters.

.

Một số công ty đang tìm cách tăng giá ở Hoa Kỳ trong khi những hãng khác đang tìm kiếm thị trường mới, Wang cho biết. Bà nói thêm rằng thuế quan sẽ tác động nghiêm trọng đến các doanh nghiệp nhỏ và nhà sản xuất của Trung Quốc và cũng nhanh chóng đẩy nhanh tỷ lệ thất nghiệp của nước này.

.

⦿ ---- Cục Điện ảnh Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm rằng họ sẽ "giảm vừa phải" số lượng phim nhập từ Hoa Kỳ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa hai nước. "Việc chính phủ Hoa Kỳ áp dụng sai lầm thuế quan quá mức đối với Trung Quốc có thể làm giảm thêm nhận thức thuận lợi của khán giả Trung Quốc về phim Mỹ", cơ quan này cho biết. Quyết định giảm số lượng phim nhập khẩu của Bắc Kinh có thể tác động đến Hollywood vì Trung Quốc là thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới.

.

⦿ ---- Các biện pháp trả đũa của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ đã có hiệu lực, tăng thuế đối với tất cả hàng hóa của Hoa Kỳ nhập vào TQ lên 84% để đáp trả việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng thuế. Mức thuế trả đũa của quốc gia châu Á này có hiệu lực ngay sau buổi trưa giờ địa phương, làm leo thang thêm cuộc chiến thương mại toàn diện giữa Bắc Kinh và Washington, vốn đã gây thiệt hại cho thị trường toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.

.

Hôm thứ Tư, Trump đã chỉ trích Trung Quốc bằng cách tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên tới 125%, ngay cả khi ông đã quay ngoắt 180 độ đối với hầu hết các quốc gia khác, cho họ thời gian hoãn áp dụng thuế quan "có đi có lại" của ông trong 90 ngày. Trump biện minh cho việc tăng thuế bằng cách viện dẫn điều mà ông mô tả là "thiếu tôn trọng" của Bắc Kinh. Mặc dù vậy, tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông hy vọng sẽ đạt được các thỏa thuận "công bằng" với tất cả các quốc gia bị nhắm mục tiêu bởi mức thuế tùy chỉnh của ông, bao gồm cả Trung Quốc.

.

⦿ ---- Trung Quốc lặp lại sự cứng rắn. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc He Yongqian tuyên bố hôm thứ Năm rằng Bắc Kinh "sẽ chiến đấu đến cùng" nếu Hoa Kỳ vẫn "quyết tâm tiến hành chiến tranh thương mại".

.

"Áp lực, đe dọa và tống tiền không phải là cách đúng đắn để đối phó với Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng hai nước sẽ gặp nhau ở giữa chừng và cùng nhau giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn, được hướng dẫn bởi các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi", He Yongqian nói trong một cuộc họp báo, theo Xinhua. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp thêm thuế đối với hàng nhập cảng từ TQ vào thứ Tư, tăng tổng mức thuế lên 125%.

.

⦿ ---- TQ đưa Mao Trạch Đông vào mặt trận thương mại, thề không lùi bước đối với Trump. Cuộc chiến ngôn từ — và thương mại — giữa Washington và Bắc Kinh đã có một bước ngoặt mới vào thứ năm khi một nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng đồng bào của bà "không lùi bước", chia sẻ một đoạn video Mao Trạch Đông lên án Hoa Kỳ để nhấn mạnh quan điểm của bà.

.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, đã áp dụng mức thuế quan tương đương với mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump trong những ngày gần đây. Các khoản thuế mới nhất của nước này đối với hàng hóa của Hoa Kỳ có hiệu lực vào thứ năm, tổng cộng là 84%.

.

Khi các quốc gia khác tranh giành để đưa ra những nhượng bộ cho Trump để đổi lấy việc giảm thuế, thì cách tiếp cận hiếu chiến hơn của Trung Quốc đã khiến tổng thống tức giận. Vào thứ tư, viện dẫn "sự thiếu tôn trọng" của Trung Quốc đối với thị trường toàn cầu, Trump đã tăng thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc lên 125%, ngay cả khi ông tuyên bố tạm dừng trong 90 ngày đối với các mức thuế quan có mục tiêu cao hơn đối với tất cả các đối tác thương mại khác của Hoa Kỳ.

.

Trung Quốc đã trả lời vào thứ năm rằng mặc dù không muốn tham gia vào một cuộc chiến thương mại, nhưng họ cũng sẽ không né tránh một cuộc chiến tranh thương mại. “Chúng tôi là người Trung Quốc. Chúng tôi không sợ khiêu khích. Chúng tôi không lùi bước”, Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết hôm thứ Năm trong một bài đăng trên X. Bài đăng cũng bao gồm cảnh quay lưu trữ về Mao Trạch Đông, người sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, phát biểu vào năm 1953 khi Hoa Kỳ và Trung Quốc ở hai phe đối lập trong Chiến tranh Triều Tiên.

.

“Về việc chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu, tôi nghĩ chúng ta không nên quyết định điều đó”, Mao, người đã lãnh đạo Trung Quốc trong hơn một phần tư thế kỷ cho đến khi qua đời vào năm 1976, cho biết.

.

“Trong quá khứ, điều đó đã được quyết định bởi Truman. Trong tương lai, điều đó sẽ được quyết định bởi Eisenhower — hoặc bất kỳ tổng thống Hoa Kỳ nào có thể là. Nói cách khác, họ có thể chiến đấu bao lâu tùy thích — cho đến khi Trung Quốc giành chiến thắng hoàn toàn”, ông Mao Trạch Đông tiếp tục trong video có phụ đề tiếng Trung và tiếng Anh.

.

Trong một ám chỉ rõ ràng khác về thuế quan của Trump, Mao Ninh cũng chia sẻ hình ảnh minh họa về chiếc mũ “Make America Great Again” — được sản xuất tại các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh — có nhãn “Made in China” và có giá trên 50 đô la đã bị gạch bỏ và thay thế bằng 77 đô la.

.

Mao Ninh và đoạn phim Mao Trạch Đông nói sẵn sàng đánh Mỹ tới cùng.

.

Một hashtag về bài đăng của Mao Trạch Đông đang thịnh hành vào thứ năm trên Weibo, một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến của Trung Quốc. “Chúng ta không nên bám vào bất kỳ ảo tưởng nào rằng Hoa Kỳ sẽ dễ dãi với Trung Quốc,” một người dùng đã viết. “Hãy để Trump đưa ra quyết định — bất kể họ muốn chiến đấu bao lâu, chúng ta sẽ chiến đấu.”

.

⦿ ---- Liên minh châu Âu EU đang xem xét khả năng mua thêm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump khăng khăng rằng khối này phải mua năng lượng của Hoa Kỳ, theo lời Ủy viên châu Âu về Năng lượng và Nhà ở Dan Jorgensen trả lời tờ Financial Times hôm thứ Năm.

.

"Chúng tôi có khả năng mua thêm LNG từ Hoa Kỳ nhưng tất nhiên phải theo các điều kiện phù hợp với quá trình chuyển đổi [xanh] của chúng tôi", Jorgensen lưu ý, đồng thời cho biết ông đã ám chỉ điều này với Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright. Tuy nhiên, theo ủy viên này, EU không thể làm được nhiều để thuyết phục các công ty mua khí đốt từ Hoa Kỳ. Đầu tuần này, EU cho biết họ sẵn sàng thảo luận về các đề xuất của Hoa Kỳ về nhập khẩu LNG, nhưng không cam kết bất kỳ mục tiêu cụ thể nào, chẳng hạn như 350 tỷ euro do Trump đề xuất.

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã bấm nhầm số phone cho cựu Cố vấn An ninh Quốc gia xa cách của mình, H.R. McMaster — và sau đó chửi mắng ông này khi nhận ra gọi nhầm, theo CBS News vào tối thứ Tư. "McMaster, người từng là cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump và bị cách chức sau 13 tháng, đã rất ngạc nhiên khi nghe tin từ ông Trump", báo cáo cho biết.

.

"Chỉ một ngày trước đó, vào ngày 2 tháng 3, ông Trump đã ném lời lăng mạ mới nhất của mình vào McMaster, chỉ trích ông trên mạng xã hội là 'kẻ thua cuộc yếu đuối và hoàn toàn không hiệu quả'. McMaster cũng vừa xuất hiện trên chương trình '60 Minutes' của CBS, nơi ông bày tỏ sự hoài nghi về lời đề nghị của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin và thiện chí chấm dứt chiến tranh ở Ukraine của Putin".

.

Lúc đó, Trump mở đầu cuộc gọi bằng cách nói "Henry..." và McMaster, tên thật là Herbert, nhận ra Trump đã gọi nhầm số. "Thưa Tổng thống, tôi là H.R. McMaster", ông trả lời, và Trump quát lên, "Tại sao tôi lại phải nói chuyện với H.R. McMaster?" và buông ra một tràng chửi mắng. Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.

.

Rõ ràng Trump đã định gọi cho Thống đốc Henry McMaster (R-SC), người có chữ cái đầu và họ giống với cố vấn an ninh quốc gia trước đây của ông. Khi được hỏi ý kiến, giám đốc truyền thông của Trump là Steven Cheung, người nổi tiếng với những phản ứng trẻ con và công kích cá nhân khi bình luận về nhiều vấn đề, cho biết, "H.R. McMaster đã tự làm mình trở nên vô dụng và cuốn sách hạng ba của ông, hiện đang được bán trong thùng hàng giảm giá của một hiệu sách giảm giá, chứa đầy những lời dối trá trong một nỗ lực vô ích nhằm khôi phục lại danh tiếng đã bị hủy hoại của ông".

.

McMaster, một trung tướng, đã nói một cách gay gắt về thời gian làm việc cho Trump, người mà ông cho là liên tục khiến các đồng minh của mình chống lại nhau và không có khả năng phân biệt lời khuyên đúng đắn với lời khen ngợi của những kẻ nịnh hót.

.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Jamal Whitehead đã ra phán quyết chống lại nỗ lực trì hoãn việc tiếp nhận người tị nạn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thẩm phán đã bác bỏ động thái của chính quyền trong phiên điều trần khẩn cấp thứ nhì, nói rằng các viên chức đã không trình bày được những sự kiện mới hoặc thẩm quyền pháp lý để biện minh cho việc trì hoãn lệnh này.

.

Vụ kiện do ba tổ chức hỗ trợ người tị nạn và chín cá nhân đệ trình, đã phản đối việc chính quyền đình chỉ Chương trình tiếp nhận người tị nạn Hoa Kỳ và việc giữ lại tiền cho các cơ quan tái định cư bất chấp các phán quyết trước đó của tòa án. Whitehead nhấn mạnh rằng những người tị nạn được chấp thuận có điều kiện trước ngày 20 tháng 1 phải được xử lý và cung cấp hỗ trợ tái định cư như tòa án đã ra lệnh trước đó.

.

⦿ ---- Khi được Anderson Cooper của CNN hỏi liệu ông có nghĩ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nghiêm túc về nhiệm kỳ thứ ba hay không, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bernie Sanders trả lời, "Có, tôi nghĩ vậy". Sanders nói trong một cuộc họp theo hình thức thị trấn của CNN: "Những gì ông Trump ấy muốn là quyền lực và sự giàu có cho những người bạn tư bản đầu sỏ của mình. Vì vậy, không có gì khiến tôi ngạc nhiên về Trump."

.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont cũng nhấn mạnh rằng chính sách thương mại và giọng điệu hung hăng của Trump đang gây tổn hại đến mối quan hệ của Hoa Kỳ với các đồng minh, đặc biệt là với Canada và Mexico. "Đây là những đồng minh của chúng ta. Chúng ta đã đánh bại chủ nghĩa Quốc xã, chiến đấu với những người bạn của chúng ta ở Anh và Pháp, trên khắp Châu Âu", Sanders nói và nói thêm: "Và bây giờ họ đang nói, 'Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra với Hoa Kỳ vậy?"

.

⦿ ---- Siết cổ để lấy tiền: Chính quyền Biden đã cấp cho công ty TSMC hàng tỷ đô la để xây dựng các chất bán dẫn của mình tại Hoa Kỳ, nhưng Trump chơi kiểu mới: đe dọa áp thuế 100% và phải khiến công ty phải thực hiện. Tổng thống Trump cho biết trong một sự kiện hôm thứ Ba rằng nhà sản xuất chip TSMC đã cam kết thêm 100 tỷ đô la để xây dựng các chất bán dẫn tại Hoa Kỳ sau khi ông đe dọa công ty sẽ áp thuế lên tới 100%.

.

Công ty đã cam kết 65 tỷ đô la để sản xuất chip tại Hoa Kỳ và nhận được khoản trợ cấp 6,6 tỷ đô la dưới thời chính quyền Biden mà Trump đã chỉ trích. Công ty sản xuất chip TSMC đã hứa sẽ sản xuất nhiều chất bán dẫn hơn tại Hoa Kỳ một phần nhờ vào các ưu đãi thời Biden, nhưng Trump nói rằng công ty đã thực hiện sau khi ông đe dọa áp thuế 100%.

.

Tổng thống Trump, trong một sự kiện của Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia hôm thứ Ba, đã chỉ trích quyết định của cựu Tổng thống Biden trao cho TSMC 6,6 tỷ đô la tiền tài trợ như một phần của Đạo luật CHIPS và Khoa học năm 2022 để hỗ trợ các nhà máy bán dẫn tại Phoenix. Động thái này đã được hoàn tất ngay trước khi nhiệm kỳ của Biden kết thúc. TSMC đã cam kết tài trợ 65 tỷ đô la từ TSMC.

.

Vào tháng 3, TSMC, cùng với Trump, đã công bố khoản đầu tư bổ sung 100 tỷ đô la để sản xuất chip tại Hoa Kỳ và tổng thống nhấn mạnh rằng thỏa thuận đã được hoàn tất mà không đưa ra biện pháp kích thích. "Tất cả những gì tôi làm là nói, 'Nếu bạn không xây dựng nhà máy của mình ở đây, bạn sẽ phải trả một khoản thuế lớn - 25, có thể là 50, có thể là 75, có thể là 100%'", Trump nói trong sự kiện.

.

TSMC từ chối bình luận với báo Fortune. Trước đây, Trump đã chỉ trích việc chính phủ trợ cấp cho các doanh nghiệp mặc dù ông đã tìm cách đưa TSMC đến đất nước này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Kể từ khi trở lại Bạch Ốc, tổng thống đã cố gắng hủy bỏ Đạo luật CHIPS trị giá 52,7 tỷ đô la, khiến một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa có các tiểu bang được hưởng lợi từ nguồn tài trợ phản đối. "Những công ty sản xuất chip này rất giàu có. Họ cung cấp cho các công ty này hàng tỷ đô la để xây dựng một nhà máy tại Hoa Kỳ. Họ không xây dựng nhà máy tại Hoa Kỳ", Trump nói hôm thứ Ba.

.

⦿ ---- Sa thải hàng loạt, thế là nguy cơ cho dân Mỹ. Những gì bắt đầu như một cuộc cách mạng được cho là về hiệu quả của chính phủ đã gây ra một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong an ninh lương thực của Hoa Kỳ. Việc cắt giảm 6.000 việc làm tại Bộ Nông nghiệp vào tháng 3, như một phần của quá trình tái cấu trúc do Elon Musk và văn phòng DOGE thúc đẩy, đã tạo ra một làn sóng hậu quả đang được cảm nhận tại các cảng, cánh đồng và siêu thị của đất nước.

.

Theo một báo cáo gần đây của Wired, các quyết định của DOGE—một thực thể được thành lập với lời hứa hiện đại hóa chính phủ thông qua các hoạt động kinh doanh cường độ cao—đã làm suy yếu nghiêm trọng các lĩnh vực quan trọng của bộ máy nhà nước. Những người bị sa thải bao gồm thanh tra sức khỏe thực vật, nhà sinh vật học và huấn luyện viên chó đánh hơi, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nông sản khỏi sâu bệnh.

.

Bản thân Musk đã tiết lộ cách đây vài tuần rằng nhóm của ông làm việc 120 giờ một tuần, một tốc độ mà mặc dù được coi là ví dụ về hiệu quả, nhưng đã dẫn đến một loạt các quyết định thất thường: sa thải hàng loạt, lỗi giao tiếp được phân loại và thổi phồng số liệu về khoản "tiết kiệm" được cho là của chính phủ lên tới gần 8 tỷ đô la.

.

Những tác động của việc cắt giảm tại Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã trở nên rõ ràng. Các cảng chính như Los Angeles và Miami đã chứng kiến ​​sự cắt giảm 35% nhân viên kiểm dịch và tới 60% thiết bị phát hiện hàng lậu nông nghiệp. Điều này đã biến các cuộc thanh tra thành một quá trình hỗn loạn, gây ra sự chậm trễ, mất các sản phẩm dễ hỏng và giá cả tăng cao tại các siêu thị.

.

Derek Copeland, cựu huấn luyện viên tại Trung tâm Chó nghiệp vụ Quốc gia, đã cảnh báo về tình trạng không thể kiểm soát các mối đe dọa như ốc sên châu Phi khổng lồ hoặc bọ cánh cứng sừng dài châu Á, các loài xâm lấn có thể xóa sổ mùa màng và toàn bộ hệ sinh thái.

.

Sự tê liệt trong kiểm soát kiểm dịch thực vật cũng ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. Mike Lahar, giám đốc phụ trách các vấn đề pháp lý tại công ty môi giới hải quan Deringer, cảnh báo rằng việc thiếu kiểm tra chặt chẽ có thể tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh phá hoại xâm nhập, gây ra hậu quả thảm khốc không chỉ đối với ngành nông nghiệp mà còn đối với nền kinh tế quốc gia.

.

Theo các chuyên gia được Wired tham khảo ý kiến, thảm họa này ở Hoa Kỳ có thể được giải thích bằng hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất: DOGE tìm cách phá bỏ Nhà nước để nhường chỗ cho việc tư nhân hóa các lĩnh vực chiến lược. Giả thuyết thứ hai: sự pha trộn giữa sự kiêu ngạo và sự thiếu hiểu biết —một “tư duy Thung lũng Silicon” đánh giá thấp sự phức tạp của các hoạt động của chính phủ. “Elon Musk có thể là một thiên tài công nghệ, nhưng điều hành Nhà nước không giống như phóng tên lửa hay bán xe hơi điện”, Kit Johnson, một chuyên gia về tuân thủ thương mại, kết luận cho kênh truyền thông nói trên.

.

Với chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch, xung đột và khủng hoảng khí hậu, việc dỡ bỏ các rào cản bảo vệ thực vật có thể đẩy Hoa Kỳ đến một cuộc khủng hoảng nông nghiệp chưa từng có. Một cuộc khủng hoảng sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến các cộng đồng nông thôn và các doanh nghiệp nhỏ.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Ron Wyden cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ "đã chuyển từ sự ghen tị của thế giới thành trò cười trong thời gian ngắn hơn cả thời gian kết thúc Tháng 3 Điên Khùng". Thượng nghị sĩ Ron Wyden bày tỏ sự thất vọng của mình xung quanh động cơ đằng sau cái gọi là thuế quan "Ngày giải phóng" của Tổng thống Donald Trump. Ông cho biết Trump và các cố vấn của ông đang thiếu một "lời giải thích dễ hiểu" cho việc áp đặt các mức thuế và than thở rằng họ tiếp tục mâu thuẫn với nhau. Wyden kêu gọi Quốc hội giành lại quyền lực để đáp trả cách tiếp cận thuế quan đột ngột của Trump.

.

Thượng nghị sĩ Ron Wyden (D.-Oregon) chỉ trích thuế quan của Tổng thống Trump khi nói rằng tổng thống đã đưa các quỹ hưu trí, nhà đầu tư và nền kinh tế vào "địa ngục" mà không có động cơ rõ ràng, sau khi đợt bán tháo kéo dài nhiều ngày kết thúc với hàng nghìn tỷ đô la biến mất khỏi thị trường chứng khoán. "Nền kinh tế Hoa Kỳ đã chuyển từ sự ghen tị của thế giới thành trò cười trong thời gian ngắn hơn cả thời gian kết thúc March Madness", Wyden cho biết trong phiên điều trần của ủy ban tài chính Thượng viện hôm thứ Ba.

.

⦿ ---- John Bolton (cựu cố vấn an ninh quốc gia chính phủ Trump 2018-2019) hôm thứ Ba cho biết ông không tin Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan qua lại. Thay vào đó, cựu quan chức của Trump cho biết việc tăng thuế nhập cảng sẽ chỉ đẩy các công ty vào tay Bắc Kinh.

.

"Những gì Trump đang làm là một cơ hội lớn cho Trung Quốc trên toàn thế giới. Những mức thuế quan này là một hình thức mù chữ về kinh tế." Bolton cho biết trong một lần xuất hiện trên chương trình "AC360" của CNN vào tối thứ Ba. "Trump thực sự không biết mình đang nói về điều gì. Ông ấy không hiểu cách thức hoạt động của thuế quan."

.

"Mới chỉ vài ngày trước, ông Trump đã nói rằng ông ấy coi thặng dư và thâm hụt thương mại giống như một báo cáo lãi lỗ, nhưng thực tế thì chúng không phải vậy," ông tiếp tục. "Vì vậy, những gì ông ấy đang làm đã khiến chúng ta rơi vào tình thế rất dễ bị tổn thương và có lẽ là tình thế tồi tệ nhất có thể để giải quyết vấn đề quốc gia thực sự trong hệ thống thương mại quốc tế, đó là Trung Quốc."

.

Lời chỉ trích của ông Bolton được đưa ra ngay trước khi các mức thuế quan có đi có lại của Trump có hiệu lực vào sáng sớm thứ Tư. Mối đe dọa về mức giá cao ngất trời đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ sau cuộc chiến thương mại đã để lại một đám mây u ám trên thị trường chứng khoán và các nhà đầu tư trong bối cảnh chia rẽ giữa các thành viên Cộng Hòa đã chống lại thẩm quyền thương mại của Trump.

.

Bolton, người trước đây cũng từng là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc các năm 2005-2006, cho biết những lo ngại có thể được giảm bớt bằng cách tạo ra sự thống nhất hơn với các đồng minh của Hoa Kỳ, những người cũng đã nêu lên mối quan ngại về Trung Quốc. “Điều đó hoàn toàn vô nghĩa, và thật đáng buồn và chán nản khi không có nhiều đảng viên Cộng hòa đứng lên và nói rằng đây là nạn mù chữ [kinh tế],” Bolton nói thêm.⦿ ---- Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã khoe khoang rằng 75 quốc gia đã liên lạc với chính quyền Trump với hy vọng đạt được một thỏa thuận thương mại—nhưng Bạch Ốc vẫn giữ im lặng về những quốc gia đã liên lạc. “Nó đã đưa hơn 75 quốc gia tiến tới đàm phán—ông ấy (Trump) cần rất nhiều can đảm, rất can đảm để giữ vững lập trường cho đến thời điểm này—và những gì chúng ta đạt được ở đây, như tôi đã nói với mọi người một tuần trước tại chính nơi này, 'đừng trả đũa và bạn sẽ được đền đáp'", Bessent phát biểu bên ngoài Bạch Ốc vào thứ Tư khi thế giới biết về sự thay đổi đột ngột của Trump.Nhưng theo NBC News, sau nhiều lần yêu cầu cung cấp thông tin về những quốc gia đã liên lạc, Bạch Ốc cho biết họ sẽ không tiết lộ thêm thông tin chi tiết. Báo The Daily Beast đã liên hệ với Bạch Ốc để xin bình luận. Trump cho biết hôm thứ Tư trên Truth Social rằng ông sẽ tạm dừng áp thuế đối với "hơn 75 quốc gia" trong 90 ngày. Sau đó, ông tuyên bố rằng con số thực tế là "nhiều hơn 75" những người muốn đàm phán một thỏa thuận thương mại. "Chúng tôi không muốn làm tổn thương những quốc gia không cần phải bị tổn thương", Trump nói tại Phòng Bầu dục.⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố chiến thắng trong "cuộc chiến vòi hoa sen" của mình với đảng Dân chủ, ký một sắc lệnh hành pháp dỡ bỏ các hạn chế về áp suất nước để ông có thể "chăm sóc mái tóc đẹp của mình". Sắc lệnh này, định nghĩa lại thuật ngữ "vòi tắm hoa sen", chấm dứt quy định về môi trường của thời Obama/Biden về áp suất nước và Bạch Ốc cho biết nó sẽ "khiến vòi tắm hoa sen của nước Mỹ trở nên tuyệt vời trở lại".Phán quyết trước đó, đảm bảo rằng vòi hoa sen và vòi nước không được chảy quá 2,5 gallon mỗi phút, đã bị Trump bãi bỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình sau khi ông phàn nàn rằng mình không thể rửa tay đúng cách, nhưng sau đó đã được Tổng thống Joe Biden khôi phục lại. Nhưng kể từ hôm nay, "Vòi hoa sen sẽ không còn yếu và vô giá trị nữa", Bạch Ốc tuyên bố. "Bằng cách khôi phục quyền tự do tắm vòi sen, Tổng thống Trump đang thực hiện cam kết của mình là xóa bỏ các quy định không cần thiết và đặt người dân Mỹ lên hàng đầu".Khi ký lệnh tại Phòng Bầu dục, Trump nói với những người chứng kiến ​​rằng "Tôi thích tắm thật sạch để chăm sóc mái tóc đẹp của mình. Bạn phải đứng dưới vòi hoa sen trong 15 phút cho đến khi nó ướt. Nó chảy ra, nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt. Thật nực cười."⦿ ---- Châu Âu đối ứng cùng Trump trong việc tạm dừng áp thuế. Nhưng 'nếu các cuộc đàm phán không đạt yêu cầu, các biện pháp đối phó của chúng tôi sẽ được áp dụng', theo lời một viên chức EU cho biết. Theo AP, ủy ban điều hành của Liên minh châu Âu cho biết hôm thứ Năm rằng họ sẽ tạm dừng áp thuế trả đũa trong 90 ngày để phù hợp với lệnh tạm dừng của Tổng thống Trump và để lại chỗ cho một giải pháp đàm phán.Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết ủy ban, đơn vị xử lý thương mại cho 27 quốc gia thành viên của khối, "đã lưu ý đến thông báo của Tổng thống Trump". Bà cho biết trong một tuyên bố rằng mức thuế mới đối với 23 tỷ đô la hàng hóa của Hoa Kỳ sẽ được tạm dừng trong 90 ngày vì "chúng tôi muốn tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán". Nhưng bà cảnh báo: "Nếu các cuộc đàm phán không đạt yêu cầu, các biện pháp đối phó của chúng tôi sẽ được áp dụng".Ban đầu, Trump áp thuế 20% đối với hàng hóa từ EU như một phần trong đợt tấn công thuế quan từ 10% trở lên đối với các đối tác thương mại toàn cầu, nhưng ông đã tuyên bố tạm dừng trong 90 ngày vào thứ Tư. Các quốc gia chịu lệnh tạm dừng vẫn phải đối mặt với mức thuế cơ sở 10% của Trump.Thuế quan của EU được thiết lập để có hiệu lực theo từng giai đoạn, một số vào ngày 15 tháng 4 và một số khác vào ngày 15 tháng 5 và ngày 1 tháng 12. Ủy ban EU không cung cấp ngay danh sách các mặt hàng, nhưng chúng chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng giá trị thương mại hàng năm 1,8 nghìn tỷ đô la giữa Hoa Kỳ và EU. Động thái này không ảnh hưởng nhiều đến thị trường Hoa Kỳ, nơi chỉ số tương lai Dow giảm khoảng 500 điểm vào sáng thứ năm, theo CNBC.⦿ ---- Hai thẩm phán liên bang—một ở Texas, một ở New York—đã tạm thời chặn chính quyền Trump trục xuất người di cư Venezuela đến El Salvador theo Đạo luật Kẻ thù nước ngoài. Các phán quyết được đưa ra để đáp lại phán quyết của Tòa án Tối cao hôm thứ Hai cho phép trục xuất theo luật thời chiến thế kỷ 18, nhưng cho biết người di cư phải có cơ hội phản đối việc trục xuất trước khi họ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, tờ New York Times đưa tin.Tại Manhattan, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Alvin Hellerstein cho biết bất kỳ người di cư Venezuela nào trong quận của ông đều có cơ hội được xét xử trước khi họ bị trục xuất theo luật. "Với tôi, có vẻ như mọi người cần được bảo vệ", ông nói.Tại Brownsville, Texas, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Fernando Rodriguez đã chặn việc trục xuất những người Venezuela đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ gần biên giới cho đến ít nhất là ngày 23 tháng 4. Cả hai phán quyết đều được đưa ra sau khi các luật sư về quyền tự do dân sự đệ đơn kiện tìm kiếm tư cách hành động tập thể cho những người phải đối mặt với việc trục xuất theo Đạo luật Kẻ thù nước ngoài, AP đưa tin.Các luật sư của ACLU cho biết nguyên đơn, hai người đàn ông ở New York và ba người ở Texas, đã được xác định là thành viên băng đảng Tren de Aragua theo "Hướng dẫn xác thực kẻ thù người nước ngoài" của ICE, mà những người chỉ trích cho rằng không đáng tin cậy, với các điểm được tính dựa trên các đặc điểm bao gồm hình xăm và cách ăn mặc.Trong vụ kiện ở New York, ACLU đã kiện thay mặt cho hai người đàn ông đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ ở Quận Cam, những người đã được bảo vệ khỏi bị trục xuất theo lệnh của Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ James Boasberg ban hành cùng ngày Tổng thống Trump viện dẫn Đạo luật Kẻ thù nước ngoài vào tháng trước, Reuters đưa tin.Lệnh của Boasberg đã không còn hiệu lực theo phán quyết của Tòa án Tối cao, theo đó yêu cầu những người di cư phải phản đối quy trình trục xuất tại những nơi họ bị giam giữ. ACLU lập luận rằng Trump đang sử dụng luật thời chiến một cách bất hợp pháp vì sự hiện diện của các thành viên băng đảng ở Hoa Kỳ không cấu thành "cuộc xâm lược", tờ NY Times đưa tin. Tòa án Tối cao đã không giải quyết vấn đề đó trong phán quyết hôm thứ Hai.⦿ ---- Trump tuyên bố tạm dừng thuế quan 90 ngày, với một ngoại lệ lớn: thuế quan đối với hàng nhập từ Trung Quốc sẽ tăng lên 125%, có hiệu lực ngay lập tức. Các chỉ số chứng khoán tăng vọt vào thứ Tư trong vòng vài phút sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng thuế quan chỉ vài giờ sau khi chúng có hiệu lực—với một ngoại lệ lớn. Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump cho biết ông sẽ tăng thuế quan "áp dụng cho Trung Quốc" lên 125%, có hiệu lực ngay lập tức.Trước đó vào thứ Tư, Trung Quốc đã phản ứng với mức thuế quan tăng cao của Trump bằng cách tăng thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ lên 84%. Nhưng Trump tiếp tục: "Ngược lại, và dựa trên thực tế là hơn 75 quốc gia đã triệu tập Đại diện của Hoa Kỳ" để bắt đầu đàm phán, và "rằng các quốc gia này, theo đề xuất mạnh mẽ của tôi, không trả đũa theo bất kỳ cách nào, hình thức nào đối với Hoa Kỳ, tôi đã cho phép TẠM DỪNG trong 90 ngày và Thuế quan qua lại giảm đáng kể trong thời gian này, là 10%, cũng có hiệu lực ngay lập tức", Trump viết.Ngay sau tuyên bố của Trump, S&P 500 đã xóa bỏ mức lỗ 0,7% và tăng hơn 6%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt hơn 2.000 điểm, hay 5%, theo báo cáo của AP, và chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng hơn 8%. Trong bài đăng trên Truth Social, Trump cho biết ông sẽ tăng thuế đối với hàng nhập từ Trung Quốc từ 104% lên 125% dựa trên "sự thiếu tôn trọng" mà quốc gia này đã thể hiện với thị trường thế giới. "Vào một thời điểm nào đó, hy vọng là trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ nhận ra rằng những ngày tháng bóc lột Hoa Kỳ và các quốc gia khác không còn bền vững hoặc chấp nhận được nữa", ông viết.⦿ ---- Thủ tướng mới của Đức và là lãnh đạo của Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), Friedrich Merz, đã tuyên bố vào thứ Tư rằng nên áp dụng mức thuế 0% đối với tất cả các hoạt động thương mại xuyên Đại Tây Dương, đồng thời nói thêm rằng điều này sẽ giải quyết vấn đề mất cân bằng thương mại do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nêu ra.Merz đưa ra nhận xét của mình ngay sau quyết định của Trump về việc hoãn thuế quan qua lại trong 90 ngày đối với hầu hết các quốc gia, ngoại trừ Trung Quốc, và giảm đáng kể thuế quan qua lại trong cùng thời gian ba tháng. Hơn nữa, Merz nhấn mạnh rằng người dân châu Âu vẫn đoàn kết trong việc tự bảo vệ mình.⦿ ---- Cổ phiếu Tesla Inc. tăng vọt 16% sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa làm rung chuyển thị trường, trì hoãn và hạ mức thuế quan tương hỗ mà ông đã áp dụng trước đó đối với các quốc gia khác trong 90 ngày. Thị trường phản ứng nhanh chóng với thông báo của Trump, với Dow Jones tăng vọt hơn 7% và Nasdaq 100 tăng vọt hơn 8%. Trong khi đó, cổ phiếu của hãngcông nghệ này tăng 17,61% vào lúc 2:01 chiều theo giờ miền Đông và được bán với giá 260,56 đô la một cổ phiếu.⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã làm rõ vào thứ Tư rằng việc đình chỉ thuế quan trong 90 ngày không bao gồm Trung Quốc là quyết định của Tổng thống Donald Trump và không phải là phản ứng trước các biến động của thị trường. "Tất cả là quyết định của tổng thống khi chờ đến hôm nay ... Như tôi đã nói trước đây, không ai tạo ra đòn bẩy cho chính mình như Tổng thống Trump", ông nói với báo chí bên ngoài Bạch Ốc. "Thị trường không hiểu mức thuế quan tối đa của Trump". Ông đề cập rằng hơn 75 quốc gia đã liên hệ với Hoa Kỳ và "sau hôm nay, sẽ có nhiều quốc gia hơn nữa", ông lưu ý. "Sẽ mất một thời gian" và Trump muốn "tham gia một cách cá nhân".⦿ ---- Cổ phiếu Mỹ tăng vọt lên một trong những ngày tốt nhất trong lịch sử trên thị trường chứng khoán Wall Street vào thứ Tư sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ tạm thời rút lại hầu hết các mức thuế quan của mình, như các nhà đầu tư đã hy vọng một cách tuyệt vọng.-- Chỉ số S&P 500 tăng vọt 474,13 điểm, tương đương 9,5%, lên 5.456,90. Đây là ngày tốt thứ ba của chỉ số này kể từ Thế chiến II.-- Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt 2.962,86 điểm, tương đương 7,9% lên 40.608,45.-- Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng vọt 1.857,06 điểm, tương đương 12,2%, lên 17.124,97."Tôi đã cho phép TẠM DỪNG 90 ngày", Trump nói, sau khi công nhận hơn 75 quốc gia mà ông cho biết đã đàm phán về thương mại và không trả đũa các đợt tăng thuế quan mới nhất của ông. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sau đó nói với các phóng viên rằng Trump đã tạm dừng cái gọi là thuế quan 'có đi có lại' đối với hầu hết các đối tác thương mại lớn nhất của đất nước, nhưng vẫn duy trì mức thuế 10% đối với hầu hết các mặt hàng nhập cảng toàn cầu.Tuy nhiên, Trung Quốc là một ngoại lệ lớn, khi Trump tuyên bố thuế quan sẽ tăng lên tới 125% đối với các sản phẩm của nước này. Điều đó làm dấy lên khả năng sẽ có nhiều biến động hơn nữa có thể làm choáng váng thị trường tài chính. Cuộc chiến thương mại vẫn chưa kết thúc và một cuộc chiến leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể gây ra rất nhiều thiệt hại, AP đưa tin. Cổ phiếu Hoa Kỳ cũng vẫn thấp hơn mức của tuần trước, khi Trump công bố thuế quan trên toàn thế giới trong cái mà ông gọi là "Ngày giải phóng".Mức tăng lan rộng trên toàn thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và 98% cổ phiếu trong chỉ số S&P 500 đều tăng. Dẫn đầu là các hãng hàng không và các cổ phiếu khác cần khách hàng cảm thấy đủ tự tin để đi công tác hoặc đi nghỉ. Delta Air Lines tăng vọt 23,4%. Trước đó trong ngày, công ty đã rút dự báo tài chính cho năm 2025 khi cuộc chiến thương mại làm xáo trộn kỳ vọng về chi tiêu của doanh nghiệp và hộ gia đình và làm giảm lượng đặt chỗ trên toàn ngành du lịch. Tesla tăng 22,7% và Nvidia tăng 18,7%. Một số chuyên gia thị trường nghi ngờ Trump đang giúp một số tay chân thân tín đầu cơ chứng khoán vì những biến đổi chỉ trong vài giờ đồng hồ, mà bất kỳ ai biết trước ý định Trump dừng thuế quan 90 ngày đều sẽ làm giàu dễ dàng qua đợt mua vào mấy hôm trước và bán ra vào sáng nay.⦿ ---- Dấu hiệu thao túng chứng khoán: Thượng nghị sĩ Adam Schiff hôm thứ Tư đã kêu gọi Quốc hội điều tra xem Tổng thống Donald Trump có tham gia vào giao dịch nội gián hay thao túng thị trường hay không khi ông Trump đột ngột dừng một loạt thuế quan, một động thái khiến giá cổ phiếu tăng vọt."Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu", Schiff, một đảng viên Dân chủ California, nói với TIME. "Tiền meme gia đình và tất cả những thứ còn lại không nằm ngoài phạm vi giao dịch nội gián hoặc làm giàu cho bản thân [người biết trước thời điểm]. Tôi hy vọng sẽ sớm tìm ra".Bình luận của Schiff liên quan đến một cuộc điều tra chính thức, chưa từng được báo cáo trước đây, được đưa ra ngay sau khi S&P 500 tăng hơn 9% vào chiều thứ Tư sau khi Trump tuyên bố tạm dừng thuế quan. "ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ MUA!!!" Trump đã đăng trên Truth Social vài phút sau khi thị trường mở cửa vào thứ Tư, cùng với các chữ cái "DJT", viết tắt của cả chữ cái đầu tên ông và mã chứng khoán của công ty truyền thông của ông. Bạch Ốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.Schiff là Thượng nghị sĩ đầu tiên công khai kêu gọi quốc hội điều tra về khả năng giao dịch nội gián của Chính quyền Trump sau khi Tổng thống đột ngột đảo ngược quyết định áp dụng thuế quan mới. Các cuộc điều tra như vậy thường nằm trong phạm vi của các hội đồng quốc hội có thẩm quyền như Ủy ban Tư pháp Thượng viện hoặc Ủy ban Tài chính Thượng viện. Cả hai đều do những người Cộng hòa chủ trì—Thượng nghị sĩ Chuck Grassley của Iowa và Thượng nghị sĩ Mike Crapo của Idaho—những người phần lớn đã tránh xung đột với Trump. Các nhà lập pháp cá nhân như Schiff có thể điều tra các vấn đề bằng cách sử dụng nhân viên văn phòng cá nhân, mặc dù các cuộc điều tra như vậy sẽ không có quyền triệu tập.Tuy nhiên, thời điểm Trump tuyên bố—và đợt tăng giá của thị trường sau đó—đã khiến Đồi Capitol phải nhíu mày. "Khi chính thợ cắt tóc của tôi hỏi tôi rằng liệu Donald Trump có đang bán khống hay làm điều này để cố gắng kiếm tiền cho bản thân không, điều đó cho thấy rằng rất nhiều người khá nghi ngờ về những gì đang diễn ra", Thượng nghị sĩ Tim Kaine, một đảng viên Dân chủ của Virginia, nói với TIME.Thượng nghị sĩ Tina Smith của Minnesota, khi được TIME hỏi liệu Trump có nên bị điều tra về khả năng thao túng thị trường hay không, đã trả lời: "Đó là một câu hỏi tuyệt vời. Ông Trump chắc chắn có thể đạt được nhiều lợi nhuận. Tôi đã không nghĩ đến điều đó".Trước đó vào thứ Tư, Dân biểu Steven Horsford, một đảng viên Dân chủ của Nevada, là một trong những người đầu tiên đặt câu hỏi liệu việc tạm dừng thuế quan có liên quan đến thao túng thị trường hay không, vì tin tức này được đưa ra giữa phiên điều trần căng thẳng với đại diện thương mại của Trump, Jamieson Greer, người đã bảo vệ mạnh mẽ các mức thuế quan. Horsford hét lên, "Đây là giờ của người nghiệp dư. Bạn vừa bị kéo thảm ra khỏi chân mình". Ông yêu cầu biết liệu chính quyền có cố tình tác động đến thị trường hay không. "Đây không phải là trò chơi. Đây là cuộc sống thực", Horsford nói.Phản ứng của thị trường đối với quyết định của Trump là nhanh chóng và phấn khích. Cổ phiếu tăng hơn 7% trong vòng vài phút sau thông báo, cuối cùng đóng cửa tăng hơn 9%. Lợi suất trái phiếu, vốn đã tăng trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế, đã giảm. Giá dầu, vốn cũng đang giảm, đã phục hồi.Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, cựu quản lý quỹ đầu cơ, cho biết lệnh tạm dừng áp thuế nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán riêng với các đồng minh. Ông cho biết "Điều chắc chắn duy nhất mà chúng tôi có thể cung cấp là Hoa Kỳ sẽ đàm phán một cách thiện chí". Nhưng Bessent cũng thừa nhận rằng ông và Tổng thống đã nói chuyện rất lâu trước khi đưa ra quyết định và động thái này đã giúp "khuyến khích Trung Quốc vào thế bất lợi".Tuy nhiên, lời giải thích của Trump chỉ làm tăng thêm sự bất ổn. Ông trích dẫn những người "yippy" "sợ hãi" và cho biết ông đã theo dõi thị trường trái phiếu, mà ông mô tả là "tuyệt đẹp" sau thông báo của mình. Ông nói với các phóng viên rằng "bạn phải linh hoạt" và thừa nhận rằng "trong vài ngày qua, tình hình có vẻ khá ảm đạm".⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hôm thứ Tư rằng đất nước của ông và một số nước khác có thể công nhận nhà nước Palestine vào tháng 6. "Chúng ta phải tiến tới sự công nhận, và chúng ta sẽ tiến tới trong những tháng tới", Macron sau chuyến đi tới Ai Cập. "Mục tiêu của chúng tôi là chủ trì hội nghị này [về Palestine] vào thời điểm nào đó trong tháng 6, với Saudi Arabia, nơi chúng ta có thể hoàn tất động thái công nhận lẫn nhau này của một số quốc gia", ông nói thêm.Đầu tuần này, Macron cho biết Pháp và Saudi Arabia đang có kế hoạch tổ chức một hội nghị thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine, nhưng nhấn mạnh rằng Hamas phải bị loại khỏi quyền quản lý Gaza và ngừng gây ra mối đe dọa cho Israel để một thỏa thuận như vậy có thể thành hiện thực.⦿ ---- Thủ tướng Canada Mark Carney ca ngợi việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đột ngột đảo ngược thuế quan là "sự hoãn lại đáng hoan nghênh đối với nền kinh tế toàn cầu". "Là một phần của thông báo hôm nay, Tổng thống đã ám chỉ rằng Hoa Kỳ sẽ tham gia đàm phán song phương với một số quốc gia khác", Carney viết trên X. "Điều này có thể sẽ dẫn đến việc tái cấu trúc cơ bản hệ thống thương mại toàn cầu", ông nói thêm, sau khi Trump tạm dừng áp thuế qua lại đối với hầu hết các quốc gia trong 90 ngày, trong khi tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào thứ Tư."Như Tổng thống Trump và tôi đã thống nhất, Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Canada sẽ bắt đầu đàm phán về mối quan hệ kinh tế và an ninh mới ngay sau cuộc bầu cử Liên bang", Carney viết.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào thứ Tư rằng hành động quân sự chống lại Iran "hoàn toàn" có thể xảy ra nếu Tehran từ chối đàm phán một thỏa thuận nguyên tử. Trump nhắc lại lập trường của mình rằng Iran không thể có được vũ khí nguyên tử và trả lời "hoàn toàn" khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có dùng đến giải pháp quân sự nếu không có thỏa thuận nguyên tử hay không."Chúng ta có một chút thời gian, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian vì chúng ta sẽ không để họ có vũ khí nguyên tử ... và tôi muốn họ phát triển mạnh mẽ, tôi muốn Iran trở nên vĩ đại, thứ duy nhất họ không thể có là vũ khí nguyên tử, họ hiểu điều đó", tổng thống nhấn mạnh.⦿ ---- Trong khi Tập Cận Bình vẫn giữ im lặng, thì Trump lên tiếng trước: xin gặp Tập Cận Bình. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Tư đã bày tỏ mong muốn tham gia thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thuế quan thương mại."Chắc chắn rồi, ông ấy là bạn của tôi. Tôi thích Tập Cận Bình, tôi tôn trọng ông ấy... Tôi sẽ nói chuyện hoặc gặp Tập Cận Bình", ông tuyên bố tại Phòng Bầu dục khi được hỏi về các cuộc đàm phán tiềm năng với nhà lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp thuế quan đang diễn ra. Ông cũng tuyên bố rằng ông không lo ngại về sự leo thang giữa hai nước vì Tập là "một trong những người rất thông minh trên thế giới".Trước đó trong ngày, Trump đã đình chỉ thuế quan qua lại trong 90 ngày đối với các quốc gia chưa trả đũa, nhưng đã tăng thuế lên 125% đối với Trung Quốc do các hành động trả đũa của nước này. Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ tìm kiếm một thỏa thuận với Hoa Kỳ "nhưng không biết bắt đầu từ đâu".⦿ ---- Trả thù: Hôm Thứ Tư, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra hai cựu nhân viên Bạch Ốc, một trong số họ thừa nhận là một phần của "nhóm chống Trump" bên trong chính quyền đầu tiên của Trump.Miles Taylor, một chuyên gia tình báo, là người được bổ nhiệm và đã phục vụ tại Bộ An ninh Nội địa từ năm 2017 đến năm 2019, dưới thời chính quyền Trump. Taylor cũng từng là chánh văn phòng của DHS. Năm 2018, ông đã viết một bài xã luận ẩn danh trên tờ New York Times, có tựa đề "Tôi là một phần của lực lượng kháng chiến bên trong Chính quyền Trump".Hôm Thứ Tư, Trump đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh cho Taylor, cũng như ra lệnh cho Bộ Tư pháp điều tra ông ta, nói rằng: "Đã đến lúc phải tìm hiểu xem liệu có ai đó có thể làm điều đó hay không. Tôi nghĩ ông ta phạm tội phản quốc".Taylor đã bị chỉ trích vào thời điểm bài xã luận được xuất bản, và sau đó đã thừa nhận trong một cuốn sách có tựa đề A Warning xuất bản năm 2020 rằng ông đã viết bài xã luận đó. Taylor là cựu quan chức chính quyền Trump đầu tiên ủng hộ Joe Biden trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020.Trong một cuộc phỏng vấn năm 2023 với MSNBC, Taylor cho biết: "Một số người từng làm việc trong chính quyền Trump với tôi và kể từ đó đã lên tiếng phản đối cựu tổng thống, chúng tôi nói đùa một cách đen tối về thực tế rằng trong nhiệm kỳ thứ hai, một số người trong chúng tôi sẽ mặc bộ đồ màu cam ở Vịnh Guantanamo."Bổ sung vào loạt sắc lệnh hành pháp của mình kể từ khi nhậm chức, Trump cũng đã ký một lệnh điều tra Chris Krebs, người trước đây từng là Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) tại Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ.Trong buổi ký kết, cố vấn của Trump đã nói rằng "Chris Krebs… đây là một người đã sử dụng lập trường của mình để chống lại quyền tự do ngôn luận trong bối cảnh bầu cử… điều này chỉ thị cho bộ tư pháp của các ông… phải điều tra.."⦿ ---- Việc bán chi nhánh TikTok tại Hoa Kỳ cho một công ty Hoa Kỳ hiện đã "không còn nữa" và sẽ vẫn như vậy "trong tương lai gần và có thể là mãi mãi", vì cuộc chiến thương mại của quốc gia này có thể nhắm cụ thể vào Trung Quốc, theo phóng viên Charles Gasparino của Fox chia sẻ vào thứ Tư, trích dẫn lời các quan chức Bạch Ốc.Tin tức này xuất hiện khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp thêm thuế đối với quốc gia châu Á này, nâng tổng số thuế lên 125%, sau khi Bắc Kinh trả đũa. Theo một báo cáo trước đó, ByteDance Ltd., công ty mẹ của TikTok, được cho là đã thông báo với chính quyền Trump rằng Trung Quốc sẽ không cho phép đạt được thỏa thuận cho đến khi tình hình thuế quan được giải quyết.⦿ ---- Theo thông tin mới nhất từ thị trường dự đoán và trao đổi tài chính Kalshi, khả năng nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái trong năm nay đã tăng lên 70% vào thứ Tư. Điều này đánh dấu sự gia tăng đáng kể về khả năng nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái vào năm 2025 so với mức chỉ 20% được ghi nhận vào tháng 1 ngay sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Bạch Ốc.Các mức thuế quan mới toàn diện của Trump nhắm vào các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ như Trung Quốc và Liên minh Châu Âu, cùng các biện pháp trả đũa tương ứng, đã góp phần làm gia tăng nỗi lo ngại về tác động của cuộc chiến thương mại đang diễn ra đối với nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu.⦿ ---- Nhà đầu tư tỷ phú Bill Ackman đã khen ngợi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Tư vì đã tạm dừng áp thuế quan qua lại đối với hầu hết các quốc gia trong 90 ngày, cảm ơn ông "thay mặt cho tất cả người Mỹ"."Thời gian không phải là bạn của Trung Quốc. Mọi công ty Hoa Kỳ lấy nguồn sản phẩm từ Trung Quốc đều đang trong quá trình tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế. Chuỗi cung ứng tốn nhiều thời gian và có thể tốn kém, và khó di chuyển. Một khi đã di chuyển, chúng sẽ trở nên cứng nhắc. Tích tắc", Ackman viết trên X. Ông cũng thúc giục Bắc Kinh "gọi" cho Trump và đàm phán, cảnh báo rằng càng chờ đợi lâu, kết quả sẽ càng "tệ hơn".⦿ ---- Một bài đăng lan truyền so sánh Phòng Bầu dục dưới thời Tổng thống Donald Trump với cựu Tổng thống Joe Biden đã làm nổi bật nỗi ám ảnh của Trump với các điểm nhấn bằng vàng. Phóng viên AP Michelle Price đã đăng một bức ảnh lên nền tảng truyền thông xã hội X về Phòng Bầu dục tương đối trang nhã của Biden: năm bức chân dung tổng thống xung quanh lò sưởi bằng đá cẩm thạch, khung đơn giản, cây xanh trên lò sưởi, phào chỉ trắng trang nhã trên trần nhà, một mảng tường trống để tạo sự cân bằng.Ngược lại, một bức ảnh chụp cuộc họp của Trump hôm thứ Hai với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho thấy phong cách thẩm mỹ tối đa mà các nhà phê bình nhanh chóng gọi là "phong cách ông trùm tư bản hậu Liên xô" (Russian oligarch style). Các điểm nhấn bằng vàng đã được thêm vào lò sưởi, phào chỉ và tường, nơi chứa đầy tranh - hầu hết là tranh mới - được giữ trong những khung chạm khắc tinh xảo.Trump cũng mang đến những chiếc bàn cuối lòe loẹt với chân đế hình đại bàng bằng vàng, sáu chiếc cốc và cúp bằng vàng xếp dọc lò sưởi, cùng những chiếc đèn và bàn cà phê mới với các điểm nhấn bằng vàng. "Sến súa kinh khủng", một người dùng mạng xã hội bình luận. "Thành thật mà nói, trông nó rẻ tiền". Một người khác viết, "Trang trí theo phong cách đầu sỏ Nga 101". Về mặt tích cực, bức tượng bán thân của Martin Luther King Jr., mà Biden cũng trưng bày, may mắn là vẫn chưa được dát vàng.⦿ ---- Chỉ một số ít trong số 238 người di cư bị chính quyền Trump trục xuất đến một nhà tù lớn ở El Salvador thực sự có tiền án, theo hồ sơ tòa án Hoa Kỳ cho thấy - bất chấp sự khăng khăng của Bạch Ốc rằng họ là những tên tội phạm nguy hiểm. Tổng thống Donald Trump mô tả những người bị trục xuất - hầu hết là người Venezuela - là một "nhóm xấu, khi bạn nhìn vào những tội ác mà họ đã phạm phải".Nhưng đối với 228 người trong số họ, không có thông tin nào cho thấy họ đã phạm bất kỳ tội nghiêm trọng nào tại Hoa Kỳ, theo Bloomberg. Những người di cư đã bị trục xuất mà không có quy trình hợp pháp sau khi Trump vào ngày 15 tháng 3 viện dẫn Đạo luật Kẻ thù nước ngoài năm 1798 - một luật thời chiến hiếm khi được sử dụng - với cáo buộc "xâm lược" của các thành viên băng đảng Tren de Aragua của Venezuela. Bất chấp tuyên bố của chính quyền Trump về việc thẩm tra kỹ lưỡng, các báo cáo của báo chí và hồ sơ pháp lý đã tiết lộ rằng nhiều người bị trục xuất đã bị phán quyết là có liên quan đến băng đảng dựa trên hình xăm và trang phục của họ.Chính quyền đã thừa nhận đã trục xuất nhầm một người cha đã được cấp quy chế tị nạn hợp pháp, nhưng đã từ chối đưa ông từ nhà tù El Salvador về lại Hoa Kỳ. Trong phán quyết hôm thứ Hai, Tòa án Tối cao đã lật ngược lệnh của một thẩm phán liên bang đã tạm thời dừng việc trục xuất theo Đạo luật Kẻ thù Người nước ngoài—nhưng nói rằng những người bị giam giữ phải được thông báo và có cơ hội tranh luận về vụ việc của họ trước thẩm phán.⦿ ---- Ngành du lịch Hoa Kỳ kỳ vọng năm 2025 sẽ là một năm tốt nữa về lượng du khách nước ngoài. Rốt cuộc, số lượng du khách quốc tế đến Hoa Kỳ đã tăng vọt vào năm 2024 và một số dự báo dự đoán lượng khách đến từ nước ngoài trong năm nay sẽ đạt mức trước COVID. Nhưng sau ba tháng của năm, lượng khách quốc tế đang giảm mạnh, theo AP.Văn phòng Du lịch và Lữ hành Quốc gia của chính phủ liên bang đã công bố số liệu sơ bộ vào thứ Ba cho thấy lượng khách đến Hoa Kỳ từ nước ngoài đã giảm 11,6% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Các số liệu này không bao gồm lượng khách đến từ Canada, quốc gia dự kiến sẽ báo cáo dữ liệu du lịch vào cuối tuần này, hoặc lượng khách đi qua đường bộ từ Mexico. Nhưng lượng khách đi bằng đường hàng không từ Mexico đã giảm 23%.Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, có 7,1 triệu du khách nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ nước ngoài, giảm 3,3% so với ba tháng đầu năm 2024. Riêng lượng khách quốc tế đến từ Trung Quốc đã giảm gần 1%.Công ty dự báo du lịch Tourism Economics, mới đây vào tháng 12 đã dự đoán rằng Hoa Kỳ sẽ có thêm gần 9% lượng khách quốc tế trong năm nay, đã điều chỉnh triển vọng hàng năm vào tuần trước để dự đoán mức giảm 9,4%.Tourism Economics dự kiến một số mức giảm mạnh nhất sẽ đến từ Canada, nơi Tổng thống Trump liên tục đề xuất rằng quốc gia này nên trở thành tiểu bang thứ 51 và thuế quan đối với các đối tác thương mại gần gũi đã khiến người dân tức giận. Canada là nguồn du khách lớn nhất đến Hoa Kỳ vào năm 2024, với hơn 20,2 triệu người, theo dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ.Flight Centre Travel Group Canada, một trang web đặt vé du lịch, cho biết các chuyến bay giải trí đến các điểm đến tại Hoa Kỳ đã giảm 40% vào tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái. Air Canada đã cắt giảm lịch trình các chuyến bay mùa xuân đến Florida, Las Vegas và Arizona do thiếu nhu cầu.⦿ ---- Lính Bắc Hàn thiện chiến hơn, cảm tử, không sợ chết, học kỹ năng nhanh. Sau khi Bắc Hàn ban đầu điều động hàng nghìn quân tham gia nỗ lực chiến tranh của Nga chống lại Ukraine vào cuối năm ngoái, các báo cáo ban đầu đã nêu bật sự thiếu kinh nghiệm của những người lính này. Bây giờ, một báo cáo từ Tạp chí Wall Street Journal cho biết nhận thức chiến thuật của họ đã được cải thiện đáng kể nhờ kinh nghiệm chiến đấu mà họ đã tích lũy được—"các kỹ năng [mà] giờ đây có thể được mang về nhà và phổ biến khắp quân đội hùng mạnh của đất nước".Tờ báo đưa tin phản ứng của quân đội Bắc Hàn đối với máy bay không người lái là một ví dụ rõ ràng về sự tinh vi ngày càng tăng của họ: Ban đầu không biết chúng là gì hoặc chúng là mối đe dọa, những người lính sẽ nhìn chằm chằm vào chúng trên bầu trời; kể từ đó, họ đã học cách tránh chúng hoặc thậm chí là tiêu diệt chúng, trong một số trường hợp sử dụng một người lính duy nhất để nhử nó trong khi những người khác sau đó cố gắng bắn hạ nó.Tạp chí WSJ lưu ý rằng các nhà phân tích cho biết rằng binh lính Bắc Hàn đang phát triển thành "những người có giá trị nhất trên chiến trường", trích dẫn sự cải thiện về kỹ năng của họ cùng với sự sẵn sàng tiếp tục tiến công toàn lực ngay cả khi bị hỏa lực dữ dội. Điều đó đã xảy ra ngay từ đầu, khi máy bay không người lái của Ukraine chụp được cảnh họ tiến công ngoài trời mà không có bất kỳ pháo binh hay xe bọc thép nào hỗ trợ, và họ tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi những người xung quanh họ bị thương hoặc thiệt mạng. Như một chỉ huy Ukraine nói, sự coi thường rõ ràng của họ đối với mạng sống con người giúp họ trở thành những người lính có giá trị cao. "Họ được chuẩn bị tốt hơn về mặt tâm lý và họ được chuẩn bị tốt hơn về mặt thể chất".⦿ ---- Một chuyến bay của American Airlines đã buộc phải quay lại giữa chừng sau khi một hành khách bắt đầu gây náo loạn vì một suất ăn không đúng. Các hành khách trên chuyến bay từ Sân bay quốc tế John F. Kennedy đến Milan vào thứ Hai cho biết một người đàn ông bắt đầu gây náo loạn sau bốn giờ bay, lao vào một tiếp viên hàng không và cố gắng xông vào khoang phi công. "Rõ ràng là mọi chuyện bắt đầu vì một suất ăn mà họ không được chọn. Tôi đoán là họ đã yêu cầu trước", theo Krystie Tomlinson, một hành khách trên chuyến bay, cho biết.Tomlinson cho biết hành khách đó cũng muốn ngồi ở hàng ghế thoát hiểm nhưng bị từ chối vì anh ta có một đứa con nhỏ đi cùng, và "hai điều đó đã đẩy người đó đến bờ vực". Hành khách Michael Scigliano nhớ lại rằng hành khách chỉ được thông báo rằng máy bay có vấn đề kỹ thuật, "điều này thậm chí còn đáng sợ hơn". Khi chuyến bay quay trở lại New York, anh ta nói rằng "chúng tôi có một người đàn ông điên khùng" ở phía sau một chiếc máy bay chật kín "không được bảo vệ, không bị trói", và không có cảnh sát hàng không trên máy bay. Chuyến bay rời New York vào khoảng 7 giờ tối và hạ cánh trở lại Sân bay quốc tế JFK lúc 3 giờ sáng, sự chậm trễ kéo dài gần bằng thời gian của hành trình khoảng tám giờ từ New York đến Milan.Scigliano cho biết khi trở lại mặt đất, hãng hàng không "không cung cấp cho chúng tôi bất cứ điều gì". Tomlinson nói thêm: "Tôi đã yêu cầu sử dụng phòng chờ của American Airlines để cho con bú và thay tã. Họ nói rằng bạn có thể vào nếu trả 79 đô la". Sau khi nghỉ đêm tại sân bay, hành khách đã có thể cất cánh trên chuyến bay mới vào thứ Ba, 16 giờ sau giờ khởi hành ban đầu. Luật sư xét xử hàng không Robert Clifford cho biết "chúng tôi không biết tất cả những điều mà phi công biết" và quyết định quay trở lại của ông có lẽ là điều mà ông nghĩ là "tốt nhất". Một nguồn tin cảnh sát nói với CBS News rằng người đàn ông này đã được thả mà không bị buộc tội. Theo Cục Hàng không Liên bang, đã ghi nhận hơn 1.800 vụ việc hành khách hỗn loạn vào năm 2024.⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu cho thấy việc ăn một số chất phụ gia thực phẩm cùng nhau có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu cho thấy việc ăn một số chất phụ gia thực phẩm cùng nhau có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Một số thành phần nhất định làm cho thực phẩm chế biến trở nên béo ngậy, không đường và có thể bảo quản được lâu có thể kết hợp với nhau để làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí PLOS Medicine, việc ăn kết hợp các chất phụ gia thực phẩm thông thường có thể làm tăng nhẹ nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Sau 10 năm giảm đều đặn, tỷ lệ tử vong chung do đột quỵ hiện đang tăng lên?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một phân tích mới phát hiện ra sự gia tăng đáng kể về số người tử vong tại nhà do đột quỵ do thiếu máu cục bộ so với các cơ sở y tế nội trú và khi không ở nhà, những người ở cộng đồng nông thôn và người Mỹ da đen có nhiều khả năng tử vong trong môi trường chăm sóc ít chuyên khoa hơn. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sau 10 năm giảm đều đặn, tỷ lệ tử vong chung do đột quỵ hiện đang tăng lên. Những phát hiện này, được công bố trên PLOS One bởi các nhà nghiên cứu tại Trường Y khoa Đại học Georgetown và Đại học Washington, nhấn mạnh nhu cầu nghiên cứu sâu hơn để hiểu các yếu tố cơ bản thúc đẩy những xu hướng này và ý nghĩa của chúng đối với khả năng tiếp cận và chất lượng chăm sóc cuối đời. Chi tiết: