(20.3.2025) - Người hoạt động dân chủ toàn cầu kinh hoàng: Trump xóa sổ OTF, cổng bí mật vượt tường lửa Internet. - Đại học Yale: Ngân sách Cộng Hòa sẽ cắt tài sản từ 40% người Mỹ nghèo nhất trao cho 1% người giàu nhất, với cắt giảm Medicaid, SNAP - Nga đã tập kết 19.546 trẻ em Ukraine vào đất Nga để đồng hóa. Ngân sách truy tìm các em đã bị Trump cắt bỏ.

- Bồi thẩm đoàn kết tội Aimee Bock đã đánh cắp 250 triệu đô từ chương trình Feeding Our Future nuôi trẻ em nghèo. 42 đồng phạm đã thú tội.

- Báo cáo Hạnh phúc Thế giới: Mỹ tụt hạng

- Canada họp với Liên Âu: dự án Canada sẽ chế tạo máy bay chiến đấu châu Âu và các thiết bị quân sự khác.

- Trump nói với Zelensky: hãy giao cho Mỹ quyền sở hữu Nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhya (nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu)

- Biệt kích Anh sẵn sàng tới Ukraine để giữ hòa bình trong Liên minh Tình nguyện

- Nga-Ukraine trao 175 tù binh mỗi phía cho nhau

- LHQ: Nga phạm tội ác chống lại loài người tại Ukraine, bắt cóc, tra tấn, hiếp dâm; ngược lại, Ukraine cũng trừng trị tàn bạo "gián điệp" Nga.

- Cộng Hòa ra dự luật "Stop CCP VISAs Act" cấm cửa SV học sinh từ TQ muốn vào Mỹ học

- Mỹ sẽ cắt giảm quân đội, xóa bỏ nhiều phòng, sở, đóng băng việc mở rộng quân Mỹ tại Nhật, có thể hợp nhất Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi...

- Trump quạu với 1 nữ phóng viên Fox News

- Fox News cũng lạnh cẳng vì thuế quan: kinh tế sẽ tuyệt vọng

- Thuế quan Trump đánh vào hàng từ Mexico và Canada sẽ hại các hãng cung cấp phụ tùng xe rồi sẽ dây chuyền

- Canada: Triển lãm xe quốc tế Vancouver mời xe Tesla rút lui vì an toàn

- Đức hướng dẫn du lịch: tới Mỹ coi chừng bị bắt hay bị trục xuất

- Dân biểu Cộng Hòa Guy Reschenthaler xa tình cũ, thêm tình mới thân với Fox và Trump

- Chủ tịch Fed: ngắn hạn có rủi ro lạm phát, giá tăng, vì thuế quan nhưng dài hạn sẽ bình lại

- Mỹ không thay đổi lãi suất vì kinh tế ổn định

- New Jersey: nữ thị trưởng thị trấn Lumberton bị bắt vì say rượu lái xe để đón con nhỏ

- Deutsche Bank sẽ cắt 2.000 việc làm

- Giám đốc tài chính của Boeing: thuế quan của Trump có thể làm gián đoạn phụ tùng phi cơ Mỹ, nhưng ngắn hạn còn hàng tồn kho

- University of Pennsylvania bị cắt 175 triệu đô la tiền tài trợ liên bang vì 1 lực sĩ chuyển giới

- Stephen Gardner, Tổng giám đốc điều hành Amtrak, từ chức theo yêu cầu của Trump để tư nhân hóa

- HỌA SĨ NGUYỄN ĐỒNG (1940-2025) RA ĐI

QUẬN CAM (VB-20/3/2025) ⦿ ---- Hoa Kỳ đã tụt xuống thứ hạng thấp nhất từ ​​trước đến nay trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report), tụt một bậc so với năm ngoái và rơi xuống vị trí thứ 24 trong danh sách. Báo cáo năm 2025 được Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc tại Đại học Oxford công bố vào thứ Tư, hợp tác với công ty phân tích Gallup và Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Bảng xếp hạng được xác định từ các câu trả lời của mọi người khi được yêu cầu đánh giá cuộc sống của chính họ.

Theo Associated Press, thứ hạng cao nhất mà Hoa Kỳ từng đạt được là vào năm 2012, khi nước này đạt đỉnh ở vị trí thứ 11. Trong khi đó, trong năm thứ tám liên tiếp, Phần Lan được vinh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Tiếp theo là Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển và Hà Lan để hoàn thành top năm. Costa Rica và Mexico cũng đáng chú ý lọt vào top 10 lần đầu tiên trong lịch sử báo cáo, lần lượt xếp ở vị trí thứ sáu và thứ 10.

⦿ ---- Các nhà hoạt động dân chủ toàn cầu kinh hoàng: Trump bịt mắt, bịt tai họ bằng cách xóa sổ cổng bí mật vượt tường lửa Internet. Động thái đóng cửa một dự án tự do internet giúp hàng triệu người ở Trung Quốc truy cập web mở của chính quyền Trump đã gây ra mối lo ngại từ các nhà lập pháp, bao gồm cả đảng Cộng hòa, những người cho rằng tổ chức phi lợi nhuận này là một công cụ quan trọng để chống lại sự trỗi dậy của Bắc Kinh.

Quỹ Công nghệ Mở (OTF: Open Technology Fund), được thành lập vào năm 2012, nhằm mục đích cho phép những người sống dưới chế độ đàn áp lách luật và truy cập internet. Là một trong những người ủng hộ sớm cho ứng dụng nhắn tin được mã hóa Signal và trình duyệt internet ẩn danh Tor, OTF đã trở thành đơn vị tài trợ lớn nhất thế giới cho các sản phẩm cho phép mọi người truy cập web một cách tự do.

Tính đến tháng 2, nguồn tài trợ của OTF đã cung cấp công cụ cho hơn 6 triệu người ở Trung Quốc và 18 triệu cá nhân ở Iran, giúp họ có khả năng lách luật hạn chế của chính phủ đối với internet để truy cập các trang tin tức, dịch vụ nhắn tin an toàn và nền tảng truyền thông xã hội như Reddit, ứng dụng nhắn tin Telegram và X, theo dữ liệu riêng tư được The Washington Post xem xét.

Nhưng lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu tước bỏ các cơ quan độc lập, bao gồm Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM) — nơi cung cấp gần như toàn bộ khoản tài trợ hàng năm trị giá 43,5 triệu đô la của OTF — ở "mức độ tối đa" có thể về cơ bản đã chấm dứt ngân sách của nhóm. OTF từ lâu đã nhận được sự ủng hộ từ một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, những người cho rằng nhóm này rất quan trọng đối với lợi ích an ninh quốc gia của Washington.

"Quỹ Công nghệ Mở cung cấp đường dây cứu sinh cho những người sống dưới chế độ áp bức, bao gồm công dân Trung Quốc, Hồng Kông và Iran, bằng cách cho phép họ giao tiếp an toàn với thế giới bên ngoài và với nhau", Dân biểu Michael McCaul (R-Texas) cho biết trong một tuyên bố năm 2020. "Thỉnh thoảng, một chương trình của chính phủ lại hoạt động chính xác như mong đợi", Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (R-Tennessee) cho biết trong một bài đăng video năm 2021 trên X, đề cập đến các công cụ bảo mật internet của OTF đã giúp người Cuba truy cập internet trong bối cảnh chính phủ đóng cửa.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Tư đã từ chối chặn nỗ lực của Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE nhằm tiếp quản Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP) trong khi một thách thức pháp lý đối với các hành động của Tổng thống Trump nhắm vào tổ chức phi lợi nhuận này vẫn đang được tiến hành.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Beryl Howell đã nhanh chóng xem xét liệu có nên hủy bỏ việc bãi nhiệm một số thành viên hội đồng quản trị hay không chỉ vài ngày sau khi một số người trong số họ nhận được email từ Văn phòng Nhân sự Tổng thống thông báo rằng họ đã bị sa thải. Bà cũng được yêu cầu chặn nhân viên của DOGE không được tiếp cận các cơ sở của Viện Hòa bình.

Howell, người làm việc tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Washington, D.C., đã triệu tập phiên điều trần vào chiều thứ Tư sau khi năm thành viên hội đồng quản trị bị bãi nhiệm — Đại sứ John Sullivan, Judy Ansley, Joseph Falk, Kerry Kennedy và Mary Swig — đã đệ đơn kiện vào thứ Ba để phản đối việc sa thải họ và những gì họ cho là "cuộc tấn công bất hợp pháp" vào Viện Hòa bình, được Quốc hội thành lập vào năm 1984.

⦿ ---- Donald Trump dự kiến ​​sẽ ký một sắc lệnh hành pháp nhằm đóng cửa Bộ Giáo dục, theo Bạch Ốc xác nhận—mặc dù việc đóng cửa hoàn toàn cơ quan này sẽ cần đến một đạo luật của Quốc hội. Trump sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon "thực hiện mọi bước cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng cửa Bộ Giáo dục và trả lại thẩm quyền giáo dục cho các Tiểu bang, đồng thời tiếp tục đảm bảo việc cung cấp hiệu quả và không bị gián đoạn các dịch vụ, chương trình và phúc lợi mà người dân Mỹ dựa vào", một tờ thông tin của Bạch Ốc cho biết.

USA Today là tờ báo đầu tiên đưa tin về sắc lệnh hành pháp sắp tới, có khả năng sẽ gây ra những thách thức pháp lý. Lực lượng lao động của Bộ Giáo dục đã giảm một nửa và hàng chục khoản tài trợ và hợp đồng đã bị hủy bỏ. Bộ này được Quốc hội thành lập vào năm 1979, do đó sẽ cần 60 phiếu bầu tại Thượng viện để bãi bỏ hoàn toàn. Đảng Cộng hòa nắm giữ 53 ghế tại cơ quan đó. Cuộc bỏ phiếu xác nhận của McMahon vào đầu tháng này diễn ra vô cùng gay gắt, với tất cả những người Cộng hòa bỏ phiếu đều ủng hộ đề cử bà McMahon, cựu CEO của World Wrestling Entertainment.

⦿ ---- Nếu bạn là du học sinh hay nghiên cứu sinh, đừng rời Hoa Kỳ bây giờ. Badar Khan Suri, một nhà nghiên cứu và đồng nghiên cứu viên tại Đại học Georgetown, Hoa Kỳ theo thị thực du học, đã bị các cơ quan di trú liên bang giam giữ, theo tờ Washington Post đưa tin, trích lời luật sư Hassan Ahmad của ông. Suri đã bị bắt bên ngoài nhà riêng của mình ở Arlington, Virginia và hiện đang chờ ngày ra tòa tại một cơ sở tạm giam ở Alexandria, Louisiana.

Trong một bài đăng trên X, Tricia McLaughlin, người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa đã viết rằng "Suri là một sinh viên trao đổi tại Đại học Georgetown, người tích cực phát tán tuyên truyền của Hamas và thúc đẩy chủ nghĩa bài Do Thái trên mạng xã hội", cáo buộc rằng "Suri có mối quan hệ chặt chẽ với một kẻ khủng bố đã biết hoặc bị tình nghi, là cố vấn cấp cao của Hamas. Bộ trưởng Ngoại giao đã ban hành quyết định vào ngày 15 tháng 3 năm 2025 rằng các hoạt động và sự hiện diện của Suri tại Hoa Kỳ khiến anh ta có thể bị trục xuất theo mục 237(a)(4)(C)(I) của INA."

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ca ngợi chương trình thị thực nhanh "thẻ vàng" mà ông đề xuất, được thiết kế để thay thế chương trình EB-5 hiện tại, tuyên bố rằng chương trình này sẽ giúp "trả một khoản nợ khổng lồ".

"Giả sử chúng ta bán được một triệu thẻ. Tức là năm nghìn tỷ đô la. Hiện tại, chúng ta là một quốc gia thành công không thể tin được", Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. "Nhìn chung, những người có thể trả 5 triệu đô la sẽ là những người tạo ra việc làm", ông nói thêm. Trump bác bỏ những lo ngại về "những kẻ không đáng tin" có được thứ mà ông cho là có thể được gọi là "thẻ Trump". Ông nhấn mạnh rằng mọi người sẽ được "kiểm tra" "thật kỹ lưỡng" và nếu "ai đó sai, chúng tôi sẽ trả lại tiền cho họ và đuổi họ đi".

⦿ ---- Một phân tích của Đại học Yale đã phát hiện ra rằng một kế hoạch ngân sách đang được các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa xem xét cuối cùng sẽ chuyển giao tài sản từ 40% người Mỹ nghèo nhất sang 1% người giàu nhất.

Các nhà nghiên cứu Harris Eppsteiner và John Ricco của Phòng thí nghiệm Ngân sách (Budget Lab) của Đại học Yale phát hiện ra rằng ngân sách Cộng Hòa được đề xuất có khuôn khổ được Hạ viện ủng hộ vào tháng trước sẽ bao gồm 4,5 nghìn tỷ đô la cắt giảm thuế phần lớn sẽ có lợi cho người giàu, cùng với 1,5 nghìn tỷ đô la cắt giảm chi tiêu, bao gồm cả phúc lợi cho công chúng, bao gồm cả những người nghèo nhất.

Khoảng 230 tỷ đô la trong số các khoản cắt giảm đó sẽ đến từ Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung — thường được viết tắt là SNAP (dân VN quen gọi là tem phiếu thực phẩm) — giúp các gia đình nghèo có đủ khả năng mua thực phẩm.

Khoản 880 tỷ đô la khác sẽ đến từ các khoản cắt giảm Medicaid, chương trình cung cấp hỗ trợ cho những cá nhân có nguồn lực hạn chế để chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là chương trình chi trả hầu hết các chi phí cho 60 phần trăm người Mỹ cao tuổi trong các viện dưỡng lão. Cả hai khoản cắt giảm sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 10 năm.

"Hiệu ứng chung của những thay đổi chính sách này sẽ là thụt lùi, chuyển các nguồn lực sau thuế và chuyển nhượng" khỏi các hộ gia đình ở "đáy của phân phối sang những hộ gia đình ở trên cùng", Eppsteiner và Ricco viết trong phân tích của họ.

Hình trên: Harris Eppsteiner | The Budget Lab at Yale

Thu nhập sau thuế và chuyển nhượng là thu nhập còn lại sau khi trừ tất cả các loại thuế và cộng lại các khoản "chuyển nhượng" của chính phủ, chẳng hạn như An sinh xã hội, Medicare, trợ cấp thất nghiệp, v.v.

Các hộ gia đình chịu thuế ở "đáy của phân phối thu nhập sẽ thấy thu nhập sau thuế và chuyển nhượng giảm 5 phần trăm, những hộ gia đình ở giữa phân phối sẽ thấy mức tăng khiêm tốn 0,6 phần trăm và những hộ gia đình trong 5 phần trăm đơn vị thuế [hộ gia đình] hàng đầu sẽ thấy mức tăng 3%", Eppsteiner và Ricco viết.

Phân tích cho biết thêm "Hơn 100% lợi ích tài chính ròng sẽ được tích lũy cho 20% người giàu nhất". Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông sẽ không cắt giảm Medicaid, nhưng các nhà phân tích độc lập đã báo cáo rằng đảng Cộng hòa không thể đạt được ngân sách của họ nếu không cắt giảm mạnh chương trình này.

Những thay đổi được đề xuất của đảng Cộng hòa đối với Medicaid đã gây ra các cuộc biểu tình ở một số nơi trên toàn quốc. Ngoài các khoản cắt giảm, ngân sách được đề xuất của đảng Cộng hòa cũng sẽ gia hạn các điều khoản hết hạn của Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm năm 2017 của Trump, bản thân đạo luật này là sự chuyển giao tài sản lớn nhất từ ​​người nghèo sang người cực kỳ giàu có trong lịch sử Hoa Kỳ.

Báo cáo lưu ý rằng kế hoạch được đề xuất mà nó phân tích có thể thay đổi từ bây giờ cho đến khi nó được thông qua trong tương lai. "Như đã lưu ý ở trên, Nghị quyết được Hạ viện thông qua vào ngày 25 tháng 2 không nêu rõ cách thức mỗi ủy ban đạt được mục tiêu cụ thể của mình. Do đó, các ủy ban cuối cùng có thể tán thành những thay đổi chính sách khác biệt đáng kể so với những thay đổi được phân tích trong bài đăng trên blog này", các tác giả đã viết.

⦿ ---- Theo Trưởng ban Chính sách Đối ngoại Liên Âu EU Kaja Kallas, đề xuất của khối này về việc chi 5 tỷ euro cho 2 triệu viên đạn pháo cỡ lớn cho Ukraine trong năm nay là "thực tế". Theo các báo cáo trước đó, EU có kế hoạch cung cấp cho Kiev ít nhất hai triệu viên đạn mỗi năm. Tuy nhiên, các nguồn tin từ tờ báo Ý La Stampa nêu rằng kế hoạch của Kallas đã bị Bồ Đào Nha, Pháp, Tây Ban Nha và Ý bác bỏ.

⦿ ---- Thủ tướng Slovakia Robert Fico có thể chặn các lệnh trừng phạt mới đối với Nga nếu chúng cản trở các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine, ông cho biết trước khi lên đường đến Brussels, nơi ông sẽ tham dự một cuộc họp của Hội đồng châu Âu.

"Chúng tôi không thể khăng khăng áp dụng các lệnh trừng phạt bằng mọi giá. Có thể sẽ đến lúc chúng tôi sẽ nói rằng chúng tôi không đồng ý vì chúng tôi tin rằng chúng không hiệu quả đối với những nỗ lực hiện tại nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tôi sẵn sàng phủ quyết bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào nếu chúng tôi xác định rằng chúng có thể cản trở quá trình giải quyết hòa bình", Fico nói thêm. Danh sách trừng phạt hiện bao gồm hơn 2.400 cá nhân và pháp nhân.

⦿ ----Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết hôm thứ Năm rằng mức thuế 25% của Hoa Kỳ đối với hàng nhập từ Châu Âu sẽ làm giảm tăng trưởng của Khu vực đồng tiền chung Châu Âu khoảng 0,3 điểm phần trăm trong năm đầu tiên.

"Một phản ứng của Châu Âu dưới hình thức tăng thuế đối với hàng nhập từ Hoa Kỳ sẽ làm tăng thêm con số này lên khoảng một nửa điểm phần trăm. Gánh nặng của tác động đối với tăng trưởng kinh tế sẽ tập trung vào khoảng năm đầu tiên sau khi tăng thuế; sau đó sẽ giảm dần theo thời gian, tuy nhiên, để lại tác động tiêu cực dai dẳng đến mức sản lượng", Lagarde phát biểu trước Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ của Nghị viện Châu Âu.

Chủ tịch ECB cũng lưu ý rằng cuộc chiến thương mại cũng sẽ khiến triển vọng lạm phát "trở nên không chắc chắn hơn đáng kể", với các biện pháp trả đũa của EU và tỷ giá hối đoái euro yếu hơn có khả năng làm tăng lạm phát khoảng một nửa điểm phần trăm.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa cảnh báo về bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine mà không có Ukraine, trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Moscow ngày càng chặt chẽ hơn. Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine là một quốc gia độc lập. "Không nên đàm phán mà không có chúng tôi vì sẽ không đạt được kết quả mong muốn", ông nhấn mạnh.

Bình luận về nỗ lực của Vladimir Putin nhằm đưa cuộc chiến với Ukraine vào một loạt các vấn đề rộng hơn được thảo luận với phía Mỹ, chẳng hạn như các vấn đề ở Trung Đông, Volodymyr Zelensky trả lời: "Hoa Kỳ là một quốc gia độc lập... họ có thể thảo luận bất cứ điều gì. Với tôi, có vẻ như đó là về mối quan hệ song phương của họ, mặc dù, tất nhiên, họ cũng tác động đến tình hình của chúng tôi, chủ yếu là về cuộc chiến ở Ukraine. Với tất cả sự tôn trọng, tôi không muốn xúc phạm bất kỳ ai, nhưng tôi không muốn chúng tôi nằm trong 'thực đơn' của Putin. Chúng tôi không phải là món salad hay món điểm tâm cho Putin, bất chấp sự thèm ăn của ông ta", Volodymyr Zelensky nói.

⦿ ---- Tập kết... bạn còn nhớ chữ "tập kết"? Chính quyền Nga đã tập kết gần 20.000 trẻ em Ukraine vào đất Nga để đồng hóa. Ngân sách truy tìm các em đã bị chính phủ Trump cắt bỏ. Không thể có hòa bình với Nga cho đến khi trẻ em Ukraine trở về nhà, luật sư cho biết. Chính quyền Trump cam kết sẽ giúp tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc, nhưng cắt giảm kinh phí cho chương trình theo dõi chúng. Một người Ukraine đang nỗ lực hồi hương những đứa trẻ bị Nga bắt cóc cho biết không thể có hòa bình giữa hai nước cho đến khi tất cả chúng trở về nhà.

Nga đã đưa hàng chục nghìn trẻ em Ukraine đến Nga hoặc các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng trong suốt cuộc chiến, một hành động mà Ukraine cho là tội ác chiến tranh. Nhưng không rõ số phận của những đứa trẻ đó có được nêu trong cuộc điện đàm cấp cao hôm thứ Ba giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, trong đó họ đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hạn chế — và đã bị lung lay.

"Chúng ta phải đưa những đứa trẻ bị bắt cóc vào như một phần của cuộc đàm phán hòa bình", Mykola Kuleba, người sáng lập tổ chức từ thiện Save Ukraine, tổ chức đã giải cứu và hồi hương trẻ em Ukraine, nói với người dẫn chương trình As It Happens Nil Köksla. "Chúng tôi muốn, chúng tôi yêu cầu, chúng tôi cầu xin thế giới: Hãy giúp Ukraine đưa con cái chúng tôi trở về".

Theo Bạch Ốc, Trump đã hứa với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng ông sẽ giúp tìm kiếm những đứa trẻ. Nhưng lời hứa đó được đưa ra khi chính quyền của ông cắt giảm tài trợ cho một tổ chức theo dõi nơi ở của chúng.

Ukraine ước tính Nga đã đưa 19.546 trẻ em khỏi Ukraine kể từ khi xâm lược đất nước này vào tháng 2 năm 2022 và chỉ có 1.243 trẻ được trả về nhà. Kuleba nghi ngờ rằng tổng số trẻ em mất tích có thể lên tới hơn một triệu trong thập niên xung đột giữa hai nước. Ông cho biết những đứa trẻ này bị tách khỏi gia đình và bị đưa vào trại trẻ mồ côi, nhà nuôi dưỡng hoặc được các gia đình người Nga nhận nuôi.

Ông cho biết những đứa trẻ khác bị đưa đến "trại cải tạo", nơi chúng được dạy tuyên truyền ủng hộ Nga và bị cấm nói tiếng mẹ đẻ. Ông cho biết "Chúng tôi gọi đây là trại tử thần vì bản sắc Ukraine". "Nó giống như một cuộc thanh trừng sắc tộc đối với trẻ em của chúng ta. Trong khi đó, Nga mô tả các cơ sở này là "trại hè" và nói rằng họ chỉ đang cố gắng di tản và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương khỏi vùng chiến sự.

Nhưng Kuleba cho biết những đứa trẻ đã dành thời gian ở các trại đó mô tả những người chăm sóc người Nga của chúng nói với chúng rằng gia đình và đất nước của chúng không muốn chúng, và cơ hội duy nhất để chúng có một tương lai thành công là ở lại Nga. "Mục tiêu chính của Nga là biến trẻ em Ukraine thành người Nga", ông nói. "Và điều thứ hai là gieo rắc lòng căm thù đối với Ukraine và sau đó biến chúng thành những người lính Nga".

⦿ ---- Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này sẽ đàm phán với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về các kế hoạch thuế quan của ông sau khi Canada được "tôn trọng" như một quốc gia có chủ quyền. Trump đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn với quốc gia láng giềng phía bắc của Hoa Kỳ vì những lời đe dọa áp đặt thuế nhập cảng đáng kể và việc ông liên tục gợi ý rằng Canada có thể trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.

Các kế hoạch thuế quan của ông đã dẫn đến một cuộc chiến thương mại giữa hai nước và làm sâu sắc thêm sự chia rẽ về chính trị và ý thức hệ, làm dấy lên mối lo ngại về mối quan hệ trong tương lai giữa hai đồng minh lâu năm. Carney đã tổ chức một cuộc họp với Hội đồng Quan hệ Canada-Hoa Kỳ vào thứ năm. Cuộc họp trực tuyến đã thảo luận về các kế hoạch thuế quan của Trump, bao gồm cả những kế hoạch dự kiến ​​sẽ áp dụng đối với Canada vào ngày 2 tháng 4.

Làn sóng tăng thuế quan qua lại mới này sẽ có hiệu lực sau các đợt tăng thuế mà Trump đã công bố đối với Canada, Mexico, Trung Quốc và những nơi khác. Phát biểu với Laura Ingraham của Fox News vào thứ Ba, Trump cho biết Canada là một trong những quốc gia "khó chịu" nhất để đối phó và nhắc lại đề xuất của mình rằng Canada có thể trở thành tiểu bang thứ 51 tránh phải trả thuế quan và ngừng nhận trợ cấp từ Hoa Kỳ. Khi được Ingraham hỏi tại sao ông lại hành động "cứng rắn" hơn với Canada so với một số đối thủ của Hoa Kỳ, Trump trả lời: "Chỉ vì Canada được cho là tiểu bang thứ 51 của chúng ta". Trong một bài đăng vào thứ Năm trên Truth Social, Trump mô tả ngày 2 tháng 4 là "Ngày giải phóng" đối với Hoa Kỳ.

⦿ ---- Ngân sách của California phải chịu áp lực đáng kể từ chi phí Medicaid tăng cao, khiến tiểu bang phải vay hơn 3,4 tỷ đô la để trang trải chi phí. Nguồn tài trợ y tế cho những người nhập cư không có giấy tờ không có bảo hiểm đã được dự kiến ​​là 8,4 tỷ đô la cho một kỳ ngân sách. Một nghiên cứu của Trung tâm Đổi mới Chính sách Kinh tế (Economic Policy Innovation Center) cho thấy gần 4 tỷ đô la tiền thuế của nhà cung cấp Medicaid của California hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho những người nhập cư không có giấy tờ, lợi dụng lỗ hổng trong luật liên bang.

⦿ ---- Không có gì giựt gân, chỉ có giựt mình: Việc công bố hơn 60.000 hồ sơ liên quan đến vụ ám sát John F. Kennedy cho đến nay vẫn chưa gây ra bất kỳ vụ chấn động điều tra nào. Tuy nhiên, nó đã dẫn đến một sai lầm nghiêm trọng: Dữ liệu cá nhân bao gồm số An sinh xã hội của hơn 200 người—nhân viên quốc hội, điều tra viên, v.v.—đã không được bôi đen như lẽ ra phải làm, theo báo cáo của tờ Washington Post. Và nhiều người vẫn còn sống, theo ghi chú của tờ New York Times.

"Thật vô lý. Thật cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp", cựu luật sư chiến dịch tranh cử của Trump Joseph diGenova, 80 tuổi, người có thông tin bị tiết lộ, cho biết. Tên của ông có trong hồ sơ vì công việc điều tra các vụ lạm dụng tình báo của ông vào những năm 1970s. Luật sư này muốn chính phủ trả tiền để bảo vệ ông khỏi bất kỳ vụ lạm dụng nào có thể xảy ra.

"Tôi coi đó gần như là tội phạm", cựu nhà thầu chính phủ William Harnage, 71 tuổi, người có dữ liệu cũng bị tiết lộ, cho biết. Ông, giống như những người khác, phải đối mặt với mối đe dọa bị lộ ra địa chỉ và thông tin khác, luật sư Mark Zaid, người đã đấu tranh để công bố hồ sơ, lưu ý. Thật là "vô trách nhiệm một cách đáng kinh ngạc".

⦿ ---- Cháu trai duy nhất của John F. Kennedy không hài lòng về cách chính quyền Trump—và giới truyền thông—xử lý việc công bố các hồ sơ mật trước đó về vụ ám sát ông nội của ông. Trong một bài đăng trên X, Jack Schlossberg cho biết không ai trong gia đình được "báo trước" về việc công bố các tài liệu vào thứ Ba, nhưng anh họ của ông là Robert F. Kennedy Jr. "chắc chắn biết", tờ People đưa tin.

Việc không thông báo cho gia đình là "hoàn toàn bất ngờ, chứ không phải gây sốc", người đàn ông 32 tuổi này viết. Để trả lời bài đăng của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Utah Mike Lee hỏi tại sao mất nhiều thời gian như vậy để công bố các hồ sơ, Schlossberg lại nhắc đến anh họ của mình, viết rằng: "Anh thực sự quan tâm đến di sản của JFK sao? Anh đang phá hủy nó. Hãy yêu cầu Bobby chia sẻ lại".

Schlossberg tiếp tục chỉ trích Tổng thống Trump trong các bài đăng mà tờ New York Times mô tả là "nóng bỏng ngay cả theo tiêu chuẩn của ông Schlossberg". Schlossberg cáo buộc Trump "bị ám ảnh bởi ông nội của tôi—nhưng không phải trong cuộc sống của ông ấy hoặc những gì ông ấy đã đạt được trong cuộc sống đó". Giống như Robert F. Kennedy Jr., Schlossberg đã viết, Trump "chỉ quan tâm đến xác của JFK". Khi Trump ra lệnh công bố các tập tin vào tháng 1, Schlossberg cho biết "giải mật là sử dụng JFK như một đạo cụ chính trị, khi ông ấy không ở đây để đáp trả".

"JFK đã chiến đấu với chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản", Schlossberg viết. "Trump đang bán đứng chúng ta cho các lãnh chúa công nghệ, trong và ngoài nước. JFK ủng hộ các công đoàn và lao động, đòi hỏi chăm sóc sức khỏe, tăng lương. Trump đang tước đi quyền chăm sóc cứu sinh và hỗ trợ tài chính của các gia đình lao động". Kennedy cũng đã đăng một video quay cảnh ông đứng trước một chiếc TV chiếu cảnh các phát thanh viên của CNN thảo luận về việc công bố tập tin. "Có quá nhiều tin tức thực tế", ông nói. "Tại sao các bạn lại đưa tin về điều này?"

⦿ ---- Một bồi thẩm đoàn đã tuyên bố một phụ nữ mà các công tố viên cho biết là kẻ cầm đầu vụ gian lận cứu trợ COVID-19 lớn nhất cả nước có tội về mọi tội danh vào thứ Tư. Các quan chức liên bang cho biết âm mưu của Aimee Bock đã đánh cắp 250 triệu đô la từ một chương trình tên là Feeding Our Future nhằm mục đích nuôi dưỡng trẻ em có nhu cầu.

Salim Ahmed Said, một bị cáo đồng phạm, cũng bị kết án tại Minnesota, theo AP. Thẩm phán đã ra lệnh giam giữ họ mà không được tại ngoại cho đến khi tuyên án, mà không được lên lịch. "Trong thời kỳ COVID, trong khi rất nhiều người cố gắng trở thành người giúp đỡ, Bock và Said lại là những tên trộm", Quyền Luật sư Hoa Kỳ Lisa Kirkpatrick cho biết sau phán quyết. Các bị cáo đang bị xét xử theo nhiều nhóm; 37 người đã nhận tội và năm người trong một nhóm đã bị kết án.

⦿ ---- Canada đang tham gia vào các cuộc thảo luận nâng cao với Liên Âu EU để tham gia vào một dự án công nghiệp quân sự mới nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ, theo tờ The New York Times hôm thứ Tư, trích dẫn lời một quan chức từ Canada và một quan chức từ EU.

Thỏa thuận này sẽ cho phép các nhà máy của Canada chế tạo máy bay chiến đấu châu Âu và các thiết bị quân sự khác. Theo các nguồn tin biết về các cuộc đàm phán, Canada đang định vị mình để hội nhập chặt chẽ hơn với ngành quốc phòng của EU. Động thái này được coi là nỗ lực của cả hai bên nhằm củng cố ngành công nghiệp quân sự của họ, giải quyết tình trạng thiếu đầu tư trong nhiều năm. Báo cáo được đưa ra vài ngày sau khi Mark Carney nhậm chức Thủ tướng Canada.

⦿ ---- Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đề xuất chuyển giao quyền sở hữu Nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhya (ZNPP) cho Hoa Kỳ, theo thư ký báo chí Hạ viện Karoline Leavitt cho biết vào ngày 19 tháng 3. ZNPP là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và đóng vai trò quan trọng đối với khả năng kinh tế lâu dài của Ukraine, xét đến giá điện thấp mà nhà máy này tạo ra nhờ quy mô kinh tế. Nhà máy điện này đã nằm dưới sự chiếm đóng của quân đội Nga từ đầu năm 2022 và nằm ngay trên tuyến đầu tại Tỉnh Zaporizhzhya của Ukraine.Leavitt cho biết Trump đã thảo luận về nguồn cung cấp điện và các cơ sở nguyên tử của Ukraine với Zelenskyy. "Ông Trump nói rằng Hoa Kỳ có thể rất hữu ích trong việc đảm bảo các nhà máy này tiếp tục hoạt động", bà nói. "Nếu Hoa Kỳ sở hữu chúng, điều đó sẽ mang lại sự bảo vệ tốt nhất cho cơ sở hạ tầng này và hỗ trợ nhu cầu năng lượng của Ukraine".Trước đó, Trump đã đăng trên nền tảng Truth Social của mình rằng cuộc trò chuyện kéo dài một giờ của ông với Zelenskyy là "rất tốt". Phần lớn cuộc thảo luận được cho là đề cập đến cuộc gọi ngày 18 tháng 3 của Trump với nhà độc tài Nga Vladimir Putin.⦿ ---- Lực lượng đặc nhiệm Anh đã được đặt trong tình trạng báo động cao để có thể triển khai tới Ukraine như một phần của sứ mệnh gìn giữ hòa bình do Anh dẫn đầu, theo báo The i Paper đưa tin vào ngày 18 tháng 3, trích dẫn các nguồn tin quân sự. Theo hai nguồn tin được tờ báo này trích dẫn, các đơn vị lực lượng đặc nhiệm Anh đã được hướng dẫn chuẩn bị cho khả năng huy động tới Ukraine.Tuần trước, trung tâm chỉ huy lập kế hoạch quân sự của Anh được cho là đã nhận được chỉ thị bắt đầu chuẩn bị nhân sự và nguồn lực cho sứ mệnh. Các lệnh này, bao gồm cả hướng dẫn dành cho lực lượng dự bị đặc nhiệm, liên quan đến việc đảm bảo rằng thiết bị quân sự đang hoạt động và quân đội được chuẩn bị để triển khai nhanh chóng. Vào ngày 16 tháng 2, The Telegraph đưa tin rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer "sẵn sàng và mong muốn" gửi quân đội Anh tới Ukraine để giúp thực thi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.Vào ngày 19 tháng 2, The Guardian đưa tin rằng Anh và Pháp đang xây dựng kế hoạch thành lập lực lượng châu Âu nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong tương lai. Theo các quan chức phương Tây, đề xuất này sẽ có sự tham gia của ít hơn 30.000 binh lính, với nhiệm vụ có thể tập trung vào phòng thủ trên không và trên biển. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố rằng Nga "hoàn toàn" phản đối việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tại Ukraine.⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Tư rằng Ukraine đã trả lại 175 tù binh Nga để đổi lấy việc Nga trả lại cùng số tù nhân Ukraine như vậy, kết quả của quá trình đàm phán được hỗ trợ bởi cuộc trò chuyện hôm Thứ Ba giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.Bộ này tuyên bố rằng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã cung cấp các nỗ lực hòa giải nhân đạo trong quá trình trao đổi tù nhân và Nga cũng đã chuyển giao 22 tù nhân chiến tranh bị thương nặng đang cần được chăm sóc y tế khẩn cấp như "một cử chỉ thiện chí". Theo báo cáo, quân nhân Nga hiện đang ở trên lãnh thổ Belarus, nơi họ được hỗ trợ về mặt tâm lý và y tế.⦿ ---- Nga đã phạm tội ác "lan rộng và có hệ thống" chống lại loài người, bao gồm cả việc bắt cóc, làm mất tích, trong cuộc xâm lược toàn diện của họ vào Ukraine, báo cáo mới nhất của Ủy ban điều tra quốc tế độc lập của Liên hợp quốc (UN Independent International Commission of Inquiry) về Ukraine cho biết vào ngày 19 tháng 3. Nga đã bắt giữ nhiều thường dân trên khắp các vùng lãnh thổ mà họ chiếm giữ ở Ukraine.Trong số các nạn nhân có các quan chức địa phương, công chức, nhà báo và những người khác bị coi là mối đe dọa đối với các mục tiêu quân sự của Nga. Nhiều tù nhân chiến tranh cũng trở thành nạn nhân của việc cưỡng bức mất tích. Ủy ban phát hiện ra rằng chính quyền Nga thường chuyển nạn nhân đến các trung tâm giam giữ ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine hoặc đưa họ vào Nga, nơi họ phải đối mặt với nhiều sự ngược đãi hơn nữa, bao gồm tra tấn và bạo lực tình dục.Nhiều nạn nhân đã mất tích trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, và một số đã chết. Nơi ở của các tù nhân vẫn chưa được biết, khiến gia đình họ đau đớn không biết chắc. Chính quyền Nga đã đưa ra những câu trả lời chung chung, không cung cấp thông tin đối với các câu hỏi của Ủy ban. Trước đó, Ủy ban phát hiện ra rằng chính quyền Nga đã phạm tội ác chống lại loài người thông qua tra tấn. Những phát hiện gần đây đã xác nhận rằng Cơ quan An ninh Liên bang có thẩm quyền cao nhất tại các trung tâm giam giữ, thường tra tấn tù nhân hoặc ra lệnh thực hiện các hành vi như vậy, đặc biệt là trong quá trình thẩm vấn.Ủy ban cũng ghi nhận việc sử dụng bạo lực tình dục có hệ thống như một hình thức tra tấn, đặc biệt là cả đối với nam giới. Các trường hợp hiếp dâm và bạo lực tình dục mới đối với phụ nữ cũng đã được ghi nhận, chứng minh bản chất giới tính của những hành vi lạm dụng này và điều kiện vô nhân đạo mà các tù nhân nữ phải đối mặt.Ủy ban ghi nhận sự gia tăng trong việc giết hoặc làm bị thương những người lính Ukraine bị bắt hoặc cố gắng đầu hàng. Những hành động này cấu thành tội ác chiến tranh, với những người đào ngũ khỏi lực lượng Nga báo cáo rằng họ được lệnh giết tù nhân thay vì bắt họ, báo hiệu một chính sách có sự phối hợp.Mặt ngược lại, báo cáo nêu bật một số hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Ukraine đối với những cá nhân bị cáo buộc hợp tác với lực lượng Nga. Sau ba năm xâm lược toàn diện, nhiều người đã phải chịu đựng những hành vi vi phạm và tội ác nghiêm trọng. Ủy ban nhấn mạnh nhu cầu về trách nhiệm giải trình tư pháp và ngoài tư pháp để hỗ trợ các tiến trình hòa bình.⦿ ---- Một số sinh viên Trung Quốc chỉ trích luật được các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đưa ra vào tuần trước nhằm ngăn họ vào học tại các trường học của Hoa Kỳ. Dự luật, Đạo luật Ngăn chặn Thị thực của ĐCSTQ (The Stop CCP VISAs Act), sẽ dừng cấp thị thực du học cho công dân Trung Quốc muốn học tại các trường đại học Hoa Kỳ hoặc tham gia các chương trình trao đổi.Dự luật nêu ra những lo ngại về an ninh quốc gia, nói rằng những người có thị thực du học trước đây đã từng cố gắng làm gián điệp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.Nhưng những công dân TQ đã nói chuyện với NBC News cho biết họ đến Hoa Kỳ để tìm nhiều quyền tự do học thuật hơn, gọi luật này là "Đạo luật Loại trừ người Trung Quốc mới". "Tôi nghĩ đó chỉ là sự phân biệt chủng tộc và bài ngoại trắng trợn", một sinh viên Trung Quốc mới tốt nghiệp một trường đại học ở khu vực D.C. và yêu cầu giấu tên vì sợ bị trả thù cho biết. "Chúng tôi không phải là gián điệp. Chúng tôi là những sinh viên muốn có nền giáo dục tốt hơn".Dân biểu Riley Moore, R.W.Va., người đã giới thiệu dự luật, đã tăng cường luật này trong bối cảnh sinh viên và các nhóm vận động chỉ trích. “Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì đã bảo vệ lợi ích quốc gia quan trọng của nước Mỹ trước kẻ thù địa chính trị lớn nhất của chúng ta”, ông nói trong email gửi cho NBC News.Nhiều sinh viên TQ cho biết điều này làm tăng thêm mối lo ngại của họ về vấn đề an toàn tại Hoa Kỳ. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc Liu Pengyu cho biết Hoa Kỳ từ lâu đã “đàn áp và ngược đãi” sinh viên Trung Quốc tại Hoa Kỳ có giấy tờ và thị thực hợp pháp và hợp lệ và Trung Quốc “kiên quyết phản đối” những hành vi như vậy. “Hy vọng về quan hệ Trung-Mỹ nằm ở con người, nền tảng của nó nằm ở các cuộc trao đổi giữa người với người và tương lai của nó nằm ở giới trẻ”.⦿ ---- Pentagon đang cân nhắc cắt giảm đáng kể quân đội cấp cao nhất của Hoa Kỳ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump có ý định thu hẹp quy mô chính phủ liên bang, CNN đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một quan chức quốc phòng và một tài liệu tóm tắt. Theo báo cáo, Pentagon đang cân nhắc việc xóa bỏ một ban giám đốc giám sát phát triển, đào tạo và giáo dục lực lượng chung, đồng thời đóng băng việc mở rộng Lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật Bản.Theo CNN, Pentagon cũng đang xem xét khả năng hợp nhất Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Châu Phi thành một bộ tư lệnh duy nhất có trụ sở tại Stuttgart, Đức và sáp nhập Bộ Tư lệnh Bắc và Nam của Hoa Kỳ thành một bộ tư lệnh AMERICOM duy nhất.⦿ ---- Trump nổi quạu với một nữ phóng viên Fox News nhưng không nêu rõ lý do. Tổng thống Donald Trump đã dành thời gian trong ngày để chỉ trích phóng viên Bạch Ốc của Fox News, Jacqui Heinrich vì ông tuyên bố cô là "người hâm mộ" Hiệp hội Phóng viên Bạch Ốc (White House Correspondents Association). Thay vì dành thời gian cho các cuộc đàm phán về chiến tranh Ukraine hoặc hạ thấp lạm phát, Trump đã lên Truth Social vào thứ Tư để chỉ trích Heinrich."Tôi đã xem Jacqui Heinrich của Fox vào cuối tuần và tôi nghĩ cô ấy thực sự tệ", ông viết. "Cô ấy nên làm việc cho CNN, không phải Fox. Không có gì ngạc nhiên khi sau đó tôi phát hiện ra rằng cô ấy là người hâm mộ Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng!" Không rõ Heinrich đã làm gì khiến tổng thống tức giận.Tại cuộc họp báo tại Bạch Ốc vào thứ Tư, phóng viên của Fox News đã hỏi Trump có những lựa chọn nào để tránh các thẩm phán "chặn" hoặc "cản trở" chương trình nghị sự của ông. Cô cũng gợi ý rằng luật trục xuất có thể không đứng về phía tổng thống.⦿ ---- Fox News cũng lạnh cẳng vì thuế quan. Tổng thống Donald Trump không lùi bước trước các kế hoạch chiến tranh thương mại của mình và ngay cả những đồng minh của ông tại các kênh Fox News và Fox Business của Rupert Murdoch cũng đã lên tiếng cảnh báo. Trong một cuộc phỏng vấn với Greg Sargent của The New Republic, thành viên cấp cao của Media Matters for America, Matt Gertz cho biết rằng phạm vi đưa tin gần đây về thuế quan của Trump trên kênh này cho thấy nhiều người bảo thủ lo ngại rằng chiến tranh thương mại với hai đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ sẽ quay trở lại và gây bất lợi cho Cộng Hòa.Khi bắt đầu cuộc phỏng vấn, Sargent đã phát một đoạn clip người dẫn chương trình Maria Bartiromo của Fox Business cắt ngang lời chỉ trích của chính quyền về lý do đằng sau thuế quan, khiến Sargent ám chỉ rằng ngay cả Fox cũng nghi ngờ rằng "Trump không có lý do thực sự nào cho thuế quan".

"Bạn gần như có thể nghe thấy sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào giọng nói của cô ấy ở đó", Gertz trả lời. "Maria Bartiromo là một người ủng hộ Trump khá cứng rắn. Bà từng có danh tiếng mạnh mẽ hơn nhiều với tư cách là một phóng viên kinh doanh, nhưng cùng với sự trỗi dậy của Trump, bà thực sự tham gia vào phong trào và với ông ấy. Bà thực sự là người dẫn chương trình yêu thích của ông Trump để phỏng vấn ông về nền kinh tế; như mới vào đầu tháng này. Bạn gần như có thể cảm nhận được rằng bà đã cố gắng tiếp cận thông qua truyền hình và cảnh báo Trump rằng những gì ông ấy đang làm có thể phản tác dụng theo cách rất lớn và rằng ông Trump có lẽ nên xem xét lại những gì mình đang cố gắng làm với nền kinh tế trước khi điều đó xảy ra."

Sau đó, Gertz đã suy ngẫm về cách mà nhiều người trong cộng đồng doanh nghiệp tin rằng Trump không thực sự nghiêm túc khi ông ấy đưa ra các cuộc chiến thương mại với Mexico và Canada trong khi đang vận động tranh cử vào năm ngoái. "Họ quyết định rằng họ thích một kẻ nổi loạn hơn là một người có thể tăng thuế của họ", ông nói. "Bây giờ có vẻ như điều đó đang nổ tung vào mặt họ. Và đối với một người như Bartiromo, người mà theo tôi nhớ, đã nói với khán giả của mình rằng điều này có lẽ sẽ không phải là vấn đề lớn, thì đó lại là một vấn đề lớn."

⦿ ---- Thuế quan mà Tổng thống Donald Trump đề xuất đối với hàng hóa từ Mexico và Canada sẽ ảnh hưởng đến các nhà cung cấp phụ tùng xe nhiều hơn là các nhà sản xuất xe, nhưng vấn đề của họ có thể nhanh chóng gây ra hiệu ứng lan tỏa đến toàn ngành. Hầu hết các xe sản xuất tại Bắc Mỹ đều đáp ứng các yêu cầu về thương mại tự do theo Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada, nhưng ít bộ phận riêng lẻ nào đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt theo thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ năm 2020 do Trump đàm phán, theo dữ liệu báo cáo thương mại liên bang.

Việc tuân thủ USMCA rất quan trọng đối với các nhà sản xuất xe và nhà cung cấp phụ tùng. Các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn, đáng chú ý nhất là bao gồm các quy tắc về nơi có thể sản xuất một bộ phận hoặc vật liệu, hiện có thể tránh được mức thuế quan 25% của Bắc Mỹ cho đến khi mức thuế mở rộng có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4. Các công ty đang vận động chính quyền Trump tiếp tục cho phép các bộ phận và phương tiện đáp ứng các quy định của USMCA vẫn được miễn thuế.

Các mức thuế quan như vậy là những thách thức bổ sung đối với chuỗi cung ứng xe hậu Covid kém mạnh mẽ hơn, tiếp tục phải đối mặt với lãi suất cao, tình trạng thiếu lao động và lợi nhuận thấp hơn. Có nhiều nhà cung cấp hơn nhiều so với các nhà sản xuất xe, nhiều nhà cung cấp trong số đó chỉ có thể sản xuất một số ít bộ phận có thể gây gián đoạn sản xuất nếu họ buộc phải đóng cửa do chi phí cao hơn.

Cổ phiếu của nhiều nhà cung cấp phụ tùng lớn hơn được giao dịch công khai, chẳng hạn như American Axle & Manufacturing Holdings, Magna International và Adient, đã giảm hai chữ số trong năm nay trong bối cảnh thuế quan. Những công ty khác như Aptiv và Lear Corp. gần như không thay đổi.

Collin Shaw, chủ tịch hiệp hội Nhà cung cấp thiết bị gốc MEMA, nói với CNBC rằng "Rõ ràng là không có lợi nhuận trong chuỗi cung ứng để hấp thụ thuế quan. Các nhà cung cấp có nhiều rủi ro hơn, vì tỷ lệ nhà cung cấp không tuân thủ USMCA thấp hơn".

Khoảng 63% phụ tùng xe nhập từ Mexico vào Hoa Kỳ vào năm 2024 tuân thủ các tiêu chuẩn USMCA. Con số này so với 92,1% xe hơi. Đối với Canada, 74,6% phụ tùng xe và 96,9% xe được nhập miễn thuế theo USMCA vào năm 2024. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng xe tại Canada, điều này bao gồm 170 nhà cung cấp phụ tùng của Canada vận hành cơ sở tại 26 tiểu bang.

⦿ ---- Các quan chức của Triển lãm xe quốc tế Vancouver đã buộc các nhà triển lãm Tesla phải rút khỏi triển lãm xe diễn ra từ thứ Tư đến Chủ Nhật tại Vancouver, Canada, vì lo ngại về an toàn. Những lo ngại về an toàn phát sinh từ các cuộc biểu tình gần đây, hành vi phá hoại và những gì Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi gọi là "hành vi khủng bố trong nước" nhắm vào các xe và đại lý Tesla tại Hoa Kỳ và Canada.

"Mối quan tâm chính của Triển lãm xe Vancouver là sự an toàn của những người tham dự, nhà triển lãm và nhân viên", theo giám đốc điều hành triển lãm xe Eric Nicholl cho biết trong một tuyên bố. "Quyết định này sẽ đảm bảo rằng tất cả những người tham dự có thể tập trung hoàn toàn vào việc tận hưởng nhiều yếu tố tích cực của sự kiện", Nicholl cho biết. Các nhà triển lãm của Tesla đã được trao "nhiều cơ hội để tự nguyện rút lui" khỏi sự kiện, Nicholl nói với CNN.

Triển lãm xe đã thu hút khoảng 130.000 du khách trong sự kiện năm ngoái và là một trong những triển lãm xe lớn nhất Canada. Nhiều người Canada đã tham gia vào các cuộc biểu tình được gọi là "Tesla Takedown" ở Canada, nhắm vào các đại lý Tesla bằng "các cuộc biểu tình ôn hòa". Trang web Tesla Takedown khuyến khích các nhà đầu tư "bán tháo cổ phiếu của bạn" và tuyên bố "Hãy hành động tại các phòng trưng bày Tesla ở khắp mọi nơi".

⦿ ---- Chính phủ Đức đã cập nhật hướng dẫn du lịch cho những người đi du lịch đến Hoa Kỳ vào thứ Tư sau khi ba công dân Đức bị giam giữ khi cố gắng nhập cảnh vào "vùng đất tự do". Bộ ngoại giao Đức đã cảnh báo công dân Đức rằng các chính sách nhập cư nghiêm ngặt hơn dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể khiến du khách bị giam giữ hoặc có khả năng bị trục xuất. Tuy nhiên, họ đã không đưa ra cảnh báo chính thức.

Đức, nền kinh tế lớn nhất của Liên Âu, cũng cảnh báo rằng ngay cả những vi phạm nhỏ cũng có thể dẫn đến việc trục xuất hoặc cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong tương lai. "Một bản án hình sự tại Hoa Kỳ, thông tin sai lệch về mục đích lưu trú hoặc thậm chí là quá hạn thị thực một chút khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh có thể dẫn đến việc bắt giữ, giam giữ và trục xuất khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh", theo thông báo của Bộ ngoại giao Đức.

Thông báo này được đưa ra khi Bộ này cho biết hôm thứ Hai rằng họ đang điều tra trường hợp của ba công dân Đức bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ và bị đưa vào trại giam khi cố gắng nhập cảnh. Theo đại sứ quán Hoa Kỳ tại Berlin, công dân Đức có thị thực du lịch hợp lệ đến Hoa Kỳ thường được phép đi lại mà không cần thị thực trong tối đa 90 ngày.

Trong số những người bị các quan chức Hoa Kỳ giam giữ tùy tiện trong các trường hợp riêng biệt có một thường trú nhân hợp pháp thường trú tại Hoa Kỳ 34 tuổi tại một sân bay Boston trước khi anh ta được chuyển đến một cơ sở ở Rhode Island. Theo mẹ của anh ta, Astrid Senior, công dân Đức, Fabian Schmidt, đã bị "thẩm vấn một cách bạo lực" và bị lột trần trước khi bị ép tắm nước lạnh. Hai người còn lại là một nữ nghệ sĩ xăm hình 29 tuổi Jessica Brosche và một người khác là Lucas Sielaff 25 tuổi.

⦿ ---- Phất cao lá cờ MAGA, xa tình cũ, thêm tình mới: Dân biểu Cộng Hòa Guy Reschenthaler, 41 tuổi và vợ Jennifer đã chia tay vào tháng 11, và đảng viên Cộng hòa Pennsylvania hiện được cho là đang hẹn hò với phóng viên Brooke Singman của Fox News Digital, theo Page Six. Các nguồn tin cho biết họ đã bị phát hiện đang dùng bữa tối thân mật vào tuần trước trong một sự kiện tại Thư viện Quốc hội. "Mối quan hệ này có vẻ lãng mạn", một nguồn tin cho biết. Các nguồn tin cho biết họ mới chỉ bắt đầu mối quan hệ lãng mạn vào tháng 1 sau cuộc gặp gỡ ban đầu vào tháng 10 tại một sự kiện vận động tranh cử của Donald Trump ở Pennsylvania.

Singman đã xây dựng sự nghiệp báo chí thần tốc tại Fox News, từ vai trò ban đầu là phụ tá cho chủ tịch kiêm biên tập viên điều hành của Fox News Jay Wallace, cho đến việc có được các bài viết độc quyền - bao gồm các cuộc phỏng vấn với Trump - và thường xuyên xuất hiện trên sóng. Cô đã đăng một bức ảnh chụp cùng Trump tại Bạch Ốc lên mạng xã hội vào ngày 18 tháng 2. Page Six đưa tin rằng không có xung đột lợi ích nào vì Singman không đưa tin về Quốc hội trong vai trò của mình.

⦿ ---- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell tuyên bố hôm thứ Tư rằng rủi ro lạm phát đã tăng lên gần đây, với thuế quan đóng vai trò quan trọng. Phát biểu tại cuộc họp báo của FOMC, Powell lưu ý rằng mặc dù kỳ vọng lạm phát đã tăng lên, nhưng "sẽ rất khó" để hiểu "có bao nhiêu phần trăm dự toán lạm phát sẽ đến từ thuế quan". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Fed đang ở vị thế tốt để chờ đợi sự rõ ràng hơn trước khi thực hiện các động thái tiếp theo.

Ông nói thêm rằng thị trường lao động vẫn mạnh và không phải là nguồn chính gây áp lực lạm phát. Tuy nhiên, với sự thay đổi trong chính sách thương mại, nhập cư và tài khóa, tác động kinh tế đầy đủ vẫn còn đáng ngờ vì giá hàng tăng. Powell lưu ý rằng dự báo lạm phát ngắn hạn tăng, chủ yếu do thuế quan.

"Nếu bạn nhìn xa hơn trong năm năm ... bạn sẽ thấy rằng điểm hòa vốn hoặc là bằng phẳng hoặc thực sự giảm nhẹ trong trường hợp dài hạn", ông nói thêm. Ông chỉ ra rằng các chỉ số dựa trên thị trường cho thấy ít hoặc không có thay đổi trong kỳ vọng lạm phát sau năm năm, hoặc vẫn bằng phẳng hoặc giảm nhẹ. Lâu dài không có gì lo.

⦿ ---- Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC: Federal Open Market Committee) đã công bố quyết định không thay đổi lãi suất chủ chốt và giữ nguyên ở mức từ 4,25% đến 4,50% trong cuộc họp thứ hai liên tiếp vào thứ Tư. Giống như tuyên bố trước đó, Fed lưu ý rằng hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ đã tiếp tục mở rộng "với tốc độ vững chắc", cùng với việc làm ổn định và điều kiện lao động vững chắc. Fed cũng chỉ ra lạm phát vẫn "hơi cao" và nhắc lại cam kết đưa con số đó xuống 2% trong thời gian dài hơn. Fed vẫn "chú ý đến những rủi ro" đối với giá cả và triển vọng kinh tế.

⦿ ---- Một nữ thị trưởng tiểu bang New Jersey đã bị bắt sau khi bị cáo buộc uống quá nhiều rượu và lái xe để đón con nhỏ từ nhà trẻ vào Ngày Thánh Patrick. Một người qua đường đã quay video cảnh Gina LaPlaca đánh tay lái trên đường và gần như đâm vào một cột điện. Khi cảnh sát lần theo dấu vết chiếc xe, họ đã đến nhà thị trưởng. Côi bị cáo buộc lái xe với một chai rượu đã mở và đứa con 2 tuổi của mình được thắt dây an toàn trong ghế xe. LaPlaca, thị trưởng của Lumberton, đã bị truy tố tội lái xe khi say rượu, lái xe liều lĩnh và gây nguy hiểm cho trẻ em.

Đây không phải là lần đầu tiên cô bị cáo buộc tội uống rượu quá mức - đầu tháng này, cô đã bị hộ tống ra khỏi một cuộc họp thị trấn sau khi gọi một người tham dự là "con ngựa cái khốn kiếp" (f---ing s---k bitch) và nói lắp bắp. Chồng của LaPlaca cho biết thị trưởng sẽ tìm cách cai nghiện. "Hàng triệu người Mỹ đang phải vật lộn với chứng nghiện và không bao giờ nhận được sự giúp đỡ", ông viết trên Facebook. “Gina LaPlaca là người đã phải đấu tranh, và hiện đang nhận được sự giúp đỡ mà vợ tôi cần.” Ông nói thêm rằng ông hy vọng mọi người sẽ luôn nghĩ đến cô khi cô “tiến lên trên con đường hồi phục”.

⦿ ---- Christian Sewing, Tổng giám đốc điều hành Deutsche Bank cho biết hôm thứ Tư rằng công ty sẽ cắt giảm đáng kể mạng lưới chi nhánh và cắt giảm khoảng 2.000 việc làm trong bộ phận ngân hàng bán lẻ vào năm tới. Phát biểu tại một hội nghị tài chính của Morgan Stanley, Sewing xác nhận rằng chi phí tái cấu trúc liên quan đến việc cắt giảm việc làm này đã được tính đến.

Ngân hàng Đức này đã đóng cửa các chi nhánh trong những năm gần đây như một phần của các biện pháp cắt giảm chi phí rộng hơn. Sewing nhấn mạnh rằng các đợt cắt giảm mới nhất phù hợp với chiến lược đang diễn ra của ngân hàng nhằm hợp lý hóa hoạt động và cải thiện hiệu quả. Ông không nêu rõ số lượng chi nhánh chính xác sẽ bị đóng cửa.

⦿ ---- Giám đốc tài chính của Boeing, Brian West, đã bày tỏ lo ngại vào thứ Tư về cách thuế quan của Tổng thống Donald Trump có thể làm gián đoạn việc cung cấp các bộ phận máy bay từ các nhà cung cấp. Phát biểu tại một hội nghị công nghiệp của Ngân hàng Bank of America, West đã trấn an các nhà đầu tư rằng công ty có đủ hàng tồn kho để quản lý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Boeing dự kiến sẽ phải gánh chịu khoản phí 150 triệu đô la trong quý đầu tiên do thuế quan.

⦿ ---- Một đại học lớn khác, University of Pennsylvania, lại bị gây rối: lần này là về chính sách dành cho người chuyển giới. Hôm thứ Tư, Bạch Ốc cho biết họ sẽ tạm dừng 175 triệu đô la tiền tài trợ liên bang cho Đại học Pennsylvania vì các chính sách thể thao của trường đối với các vận động viên chuyển giới, theo NBC News đưa tin. Các chính sách này "buộc phụ nữ phải cạnh tranh với nam giới trong thể thao", một dòng tweet của Bạch Ốc cho biết.

Vận động viên bơi lội nổi tiếng: Năm 2022, Lia Thomas, một phụ nữ chuyển giới, đã trở thành tiêu đề khi giành chiến thắng trong một sự kiện bơi lội của NCAA cho Penn. Một người quen thuộc với quyết định của Bạch Ốc nói với tờ New York Times rằng vai trò của Thomas trong đội đã ảnh hưởng đến việc đình chỉ tiền.

UPenn trả lời: Một phát ngôn viên cho biết trường vẫn đang chờ thông báo chính thức về việc đình chỉ tài trợ. "Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Penn luôn tuân thủ các chính sách của NCAA và Ivy League liên quan đến việc sinh viên tham gia các đội thể thao", người phát ngôn nói thêm.

Tại Columbia University: Động thái chống lại Penn diễn ra sau khi Bạch Ốc đóng băng 400 triệu đô la tiền tài trợ cho Đại học Columbia vì cáo buộc có hành vi bài Do Thái trong khuôn viên trường. Tờ Wall Street Journal đưa tin các quan chức của trường Columbia sẽ đầu hàng, sắp chấp thuận mọi yêu cầu của Tổng thống Trump, bao gồm cả việc đưa khoa Nghiên cứu Trung Đông, Nam Á và Châu Phi của trường vào "quyền quản lý học thuật".

⦿ ---- Stephen Gardner, Tổng giám đốc điều hành Amtrak, đã tuyên bố từ chức ngay lập tức vào thứ Tư, với lý do cần phải duy trì sự ủng hộ của tuyến đường sắt này dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump. "Tôi từ chức Tổng giám đốc điều hành để đảm bảo rằng Amtrak tiếp tục nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm hoàn toàn của chính quyền này", Gardner cho biết. Các báo cáo chỉ ra rằng một quan chức Bạch Ốc đã xác nhận Gardner đã được yêu cầu từ chức. Amtrak sẽ được tư nhân hóa theo lệnh Trump.

⦿ ---- HỌA SĨ NGUYỄN ĐỒNG (1940-2025) RA ĐI





Họa sĩ Nguyễn Đồng vừa qua đời lúc 2 giờ 5 phút chiều Thứ Ba, 18 Tháng Ba, tại bệnh viện UCI Health – Fountain Valley. Tin này được nhà báo Đinh Quang Anh Thái thông báo cho Việt Báo, theo lời họa sĩ Nguyễn Thị Hợp, hiền thê của họa sĩ Nguyễn Đồng. Họa sĩ Nguyễn Thị Hợp cũng cho báo Người Việt biết rằng họa sĩ Nguyễn Đồng sinh năm 1940, ông được đưa vào bệnh viện từ hôm 12 Tháng Ba. Cả hai ông bà từng làm việc cho nhật báo Người Việt trong nhiều năm cho tới khi nghỉ hưu.

Phóng viên Việt Báo trong năm 2013 đã tường thuật về Buổi Họp Mặt Hè 2013 của Hội Đồng Hương Bắc Ninh Cam California tổ chức hôm Chủ Nhật 4-8-2013 tại Garden Grove Park với tham dự của nhiều thế hệ, với những nét văn hóa truyền thống, trong đó hai vợ chồng họa sĩ Nguyễn Đồng và Nguyễn Thị Hợp giữ vai trò trao truyền văn hóa Bắc Ninh cho thế hệ trẻ.

Cặp vợ chồng họa sĩ Nguyễn Đồng và Nguyễn Thị Hợp hôm đó đã tới từ rất sớm, dựng các tấm tranh Đông Hồ, sửa soạn các hộp giấy và màu, cũng như các tấm khuôn hình để sẽ dạy các em về tranh Đông Hồ, và sẽ cho thực tập ngay tại chỗ.

Họa sĩ Nguyễn Đồng kể rằng anh thực sự là dân Cần Thơ, nhưng vợ anh, hoạ sĩ Nguyễn Thị Hợp là người Bắc Ninh; năm 2003 hai người đã cùng về thăm tỉnh này, kể như là ra đi cũng hơn nửa thế kỷ rồi. Trong việc hướng dẫn các em làm tranh Đông Hồ, hai họa sĩ Nguyễn Đồng và Nguyễn Thị Hợp đã tặng cho Hội mọi phương tiện, gánh chịu tất cả chi phí liên hệ về giâý, mực, vân vân.

Theo nhà báo Uyên Nguyên, Họa sĩ Nguyễn Đồng theo học mỹ thuật tại một xưởng họa tư, và có một thời gian rất ngắn là sinh viên dự thính ở Trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn. Tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm (ban Triết), Viện Đại Học Đà Lạt, năm 1965 và triển lãm tranh lần đầu tiên tại Sài Gòn trong cùng năm đó. Năm 1968, ông gia nhập Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam, nơi hội tụ nhiều họa sĩ trẻ năng động thời đó. Ngoài ra, ông cũng còn là một cây viết bình luận và phê bình nghệ thuật cho một vài tờ báo tại Sài Gòn, phần lớn là cho trang Văn Học Nghệ Thuật của Nhật báo Tiền Tuyến và sau đó cho Tạp chí Trình Bày.

Năm 1979, Nguyễn Đồng đến Tây Đức sinh sống, tại đó ông đã triển lãm tranh tại viện bảo tàng địa phương nơi định cư, Buchholz, một thành phố nhỏ ở gần Hamburg. Năm 1981, làm việc cho một hội tư có tên gọi Vietnamesisches Kulturzentrum (Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam) ở Bonn (bấy giờ là thủ đô của Cộng Hòa Liên Bang Đức), ông tổ chức Triển Lãm Vietnamesische Kunst (Nghệ Thuật Việt Nam) tại Trung Tâm Văn Hóa Bonn; có lẽ đây là một triển lãm mỹ thuật tương đối có qui mô đầu tiên ở hải ngoại với sự góp mặt của nhiều họa sĩ Việt Nam đang sống tại Đức, Pháp, và Hoa Kỳ. Từ đó đến nay, Nguyễn Đồng tiếp tục triển lãm thường xuyên tại Pháp, Đức và Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Họa sĩ Nguyễn Thị Hợp tốt nghiệp trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn năm 1964. Triển lãm cá nhân lần đầu tiên năm 1966 ở Taipei, Đài Loan. Họa sĩ Hợp kể rằng hai họa sĩ gặp nhau khi cùng làm việc cho chương trình truyền hình của Trung Tâm Giáo Dục, có cùng sở thích về hội họa, âm nhạc và nhiều thứ khác, và kết hôn nhau năm 1968.

.