(NGÀY 16/3) - Anh, Pháp lập Liên minh tình nguyện đưa quân vào Ukraine.

- Báo quân đội Mỹ đăng bài tiên đoán Trump sẽ tìm hòa bình cho Ukraine kiểu Mỹ bỏ chạy ở Afghanistan. Nhưng dự kiến Ukraine sẽ không đầu hàng Nga.

- Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff sau khi họp với Putin: Trump và Putin sẽ điện đàm tuần tới.

- Zelensky: Ukraine không biết Mỹ-Nga mật đàm những gì khi Witkoff họp với Putin.

- Trump viện dẫn Đạo luật Kẻ thù Ngoại xâm 1798 để trục xuất 5 công dân Venezuela. Thẩm phán James Boasberg tạm cấm Trump xài luật thế kỷ 18. Bộ trưởng Tư pháp chỉ trích tòa.

- Thuốc Tây là mặt trận mới giữa Trung Quốc và Mỹ: sẽ thiếu thuốc, nếu cuộc chiến thuế quan kéo dài.

Nhiều người Canada đề nghị cấm dân Mỹ vào xem trang web khiêu dâm Pornhub sẽ nổ hơn bom nguyên tử

- NewsGuard: hơn 1/3 câu trả lời từ các trang AI, chẳng hạn như ChatGPT, chứa tin tức sai lệch ủng hộ Nga do Prawda gài sẵn.

- Có vẻ như Hoa Kỳ sắp rút khỏi NATO, vì Trump và nhiều lãnh tụ Cộng Hòa nói vào NATO tốn tiền vô ích

- Trump: sẽ sa thải tất cả các công chức liên bang làm thêm việc thứ hai, thứ ba. Mỹ hiện có 9,04 triệu người lao động làm nhiều hơn một công việc, không rõ bao nhiêu là công chức.

- Trump ca ngợi Đặc sứ Mỹ Keith Kellogg thân với Zelensky, sẽ tìm hòa bình sớm.

- Bưu điện Mỹ sẽ cắt 10.000 người

- Đài VOA, Đài Á Châu Tự Do RFA, Đài Âu Châu Tự Do sẽ bị cắt bỏ hòan toàn hoặc phần lớn.

- Canada: Thủ tướng Mark Carney xét lại vụ mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ xem có thể mua chiến đấu cơ nước khác hay không. Công ty Lockheed Martin lạnh cẳng: hợp đồng 88 phi cơ còn giá trị.

- Trump thêm 1 chiến thắng: Một tòa kháng án đã dỡ bỏ lệnh tòa dưới chặn các sắc lệnh của Trump đòi xóa sổ DEI

- Trump và MAGA quy chụp kiểm tra sự thật là trò chính trị phe tả: Vì Trump bị khám phá bịa tin liên tục

- Biển Đông: tập trận, 1 chiến đấu cơ TQ rơi

- Bão, giông: 32 người chết, hàng chục nhà sụp

- Idaho: cô giáo bị học khu rầy, đòi gỡ 2 tấm biển cô vẽ trong lớn đón mừng học trò đa dạng sắc tộc

- California: Tòa phán Starbucks đền 50 triệu vì ly trà nóng đổ ra làm hỏng "chim" người mua.

- Quận Cam: Phẫu thuật sơ suất, bị nhầm tĩnh mạch, phải cưa luôn chân, nộp đơn kiện UCI.

- Nhật Bản: công dân nước ngoài cư trú tại Nhật đạt hơn 3,7 triệu người, cao kỷ lục. Đông nhất: tới 873.000 người TQ, rồi tới 634.000 người Việt, 409.000người Nam Hàn.

- HỎI 1: Khoảng 12 năm trước khi bệnh mất trí nhớ (dementia) sẽ lộ ra dấu hiệu ở đôi mắt? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: hưa đến 1% số người có quyền sử dụng súng sử dụng để phòng thủ trong bất kỳ năm nào? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-16/3/2025) ⦿ ---- Hôm qua, Thứ Bảy 15/5/2025, có 80 cuộc biểu tình trước các đại lý xe hơi Tesla. Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập bên ngoài các phòng trưng bày Tesla vào thứ Bảy để phản đối CEO Elon Musk và công việc của ông với Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong nỗ lực cắt giảm chi tiêu của liên bang.

Phong trào "Tesla Takedown" đã phát động một loạt các cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Washington, D.C., Boston và các địa điểm khác nhằm khuyến khích các nhà đầu tư thoái vốn khỏi cổ phiếu Tesla và buộc chủ xe điện phải từ bỏ thương hiệu này. Theo CNN, chỉ riêng thứ Bảy đã có khoảng 80 cuộc biểu tình diễn ra.

"Hãy Tesla của bạn, bán tháo cổ phiếu của bạn, tham gia vào các cuộc tuần hành. Làm tổn thương Tesla là ngăn chặn Musk", một tuyên bố trên trang web của họ có đoạn. "Ngăn chặn Musk sẽ giúp cứu sống nhiều người và nền dân chủ của chúng ta. Rủi ro không thể cao hơn. Không ai đến cứu chúng ta - không phải chính trị gia, không phải phương tiện truyền thông".

Hình trên: biểu tình trước đại lý xe Tesla ở thị trấn Santa Monica, California. Hôm qua, Thứ Bảy 15/5/2025, có 80 cuộc biểu tình trước các đại lý xe hơi Tesla.

Thượng nghị sĩ Mark Kelly (D-Ariz.) cho biết ông đang tìm kiếm một "chuyến đi mới" sau khi loại bỏ chiếc Tesla của mình, chiếc xe mà ông cho rằng "được chế tạo và thiết kế bởi một tên khốn nạn". Kelly nói trong một video được đăng lên X: “Mỗi lần tôi bước vào chiếc xe này trong khoảng 60 ngày trở lại đây, tôi lại nhớ đến những gì Elon Musk và Donald Trump đã làm với đất nước chúng ta. Nói về việc cắt giảm An sinh xã hội, cắt giảm phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, cho người cao tuổi. Đây là một điều tồi tệ nối tiếp điều tồi tệ khác.”

⦿ ---- Anh, Pháp lập Liên minh tình nguyện đưa quân vào Ukraine. 'Liên minh tình nguyên' (volunteer coalition) sẽ tổ chức một cuộc họp với các quan chức quân sự cấp cao. Liên minh tình nguyện sẽ bắt đầu vào thứ năm tuần tới với một cuộc họp tại London với các quan chức quân sự cấp cao từ các quốc gia thành lập liên minh để bắt đầu phối hợp các khía cạnh kỹ thuật của việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine.

Về lý thuyết, nhiệm vụ của các lực lượng này sẽ là bảo vệ lệnh ngừng bắn trong tương lai giữa Nga và Ukraine. Trên thực tế, nhiệm vụ của họ sẽ là bảo vệ Ukraine. Đây sẽ là một vai trò tương tự như 24.000 binh lính Hoa Kỳ đồn trú tại Nam Hàn kể từ khi lệnh ngừng bắn đạt được vào năm 1953 giữa quốc gia đó và Bắc Hàn.

Lên kế hoạch cho tất cả những điều này sẽ không dễ dàng. Và thậm chí còn khó khăn hơn vì đây có vẻ như là nhiệm vụ quân sự đầu tiên chỉ có châu Âu thực hiện mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào của Hoa Kỳ kể từ Thế chiến II. Trừ khi chính quyền Donald Trump thay đổi lập trường, Washington sẽ không cung cấp sự yểm trợ trên không, hỗ trợ hậu cần hoặc tình báo cho người châu Âu, có thể bao gồm cả binh lính Úc và New Zealand, mặc dù danh sách các quốc gia vẫn chưa chắc chắn.

⦿ ---- Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff tại Trung Đông cho biết hôm Chủ Nhật rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin dự kiến ​​sẽ có cuộc điện đàm vào tuần tới. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Witkoff mô tả cuộc gặp của ông với Putin là "tích cực như nhau", nhấn mạnh rằng Nga và Ukraine "hiện đang gần gũi hơn nhiều" so với trước khi Hoa Kỳ tham gia vào các cuộc đàm phán. Ông lưu ý rằng Washington đang thảo luận với Moscow về vấn đề bốn khu vực của Ukraine mà Nga đã sáp nhập trong chiến tranh, đây là trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Hơn nữa, Witkoff cho biết Trump hy vọng cuộc chiến Ukraine sẽ kết thúc trong "vài tuần" tới, nhấn mạnh rằng ông đồng ý với ông Trump. "Tôi thực sự hy vọng chúng ta sẽ thấy một số tiến bộ thực sự ở đây", Witkoff chỉ ra.

⦿ ---- Ukraine không biết Mỹ-Nga mật đàm những gì: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông không biết những vấn đề nào đã được thảo luận tại Moscow trong chuyến thăm của Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Trung Đông Steven Witkoff, theo Zelenskyy nói trong một cuộc họp báo vào Thứ Bảy ngày 15 tháng 3. “Những gì đã xảy ra ở Moscow, tôi hiểu… chúng ta không thể biết 100% những gì những người này đã nói,” ông nói với các nhà báo.

“Nhưng chúng tôi nhận ra rằng sẽ có rất nhiều [suy đoán] đưa Ukraine vào thế khó khăn hơn. Vị thế của Hoa Kỳ rất quan trọng ở đây. Lập trường của mọi người phải rõ ràng, minh bạch, trung thực, bảo vệ phẩm giá của tất cả các bên,” Zelenskyy nói thêm.

Vào Thứ Sáu ngày 14 tháng 3, phóng viên Ivor Bennett của Sky News Moscow đã đưa tin rằng đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff, đã phải đợi tám giờ đồng hồ để gặp nhà độc tài Nga Putin tại Moscow. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy xác nhận rằng Ukraine đã sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn 30 ngày tạm thời nếu Nga đồng ý. Hoa Kỳ sẽ chuyển đề xuất này đến phía Nga thông qua "nhiều kênh", Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết.

⦿ ---- Tại sao báo quân đội Mỹ lãi đăng bài tiên đoán rằng Trump sắp ký một thỏa thuận ở Ukraine còn tệ hơn hiệp ước Trump ký ở Afghanistan? Có vẻ như Trump công nhận rằng nước lớn có quyền chiếm nước nhỏ, vì những cuộc chiến chống lại sẽ bế tắc. Có phải đó là lý do Trump muốn đưa quân chiếm Panama và Greenland, trong khi lấy kinh tế ra chiêu dụ Canada? Sau đây là bản dịch toàn văn một bài trên báo quân đội Hoa Kỳ The Stars and The Stripes đăng hôm Chủ Nhật 16/3/2025, nhan đề "The US has a long history of bad peace deals. Ukraine might be next" (Hoa Kỳ có lịch sử lâu dài về các thỏa thuận hòa bình tồi tệ. Ukraine có thể là nước tiếp theo.) Người viết là Abdreas Kluth, chuyên gia về bang giao quốc tế, đăng ban đầu ở Bloomberg.

Một lệnh đình chiến luôn luôn tốt hơn là không có lệnh đình chiến, và điều đó bao gồm cả lệnh ngừng bắn mà Ukraine, sau các cuộc thảo luận với Hoa Kỳ tại Saudi Arabia, cho biết họ sẵn sàng tuân thủ, với điều kiện là Nga cũng làm như vậy. Thật tốt khi người Mỹ và người Ukraine vẫn đang đàm phán, sau khi Tổng thống Donald Trump đã khinh thường chỉ trích Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục vào đầu tháng này. Nhưng tổng thống Ukraine có lý khi vẫn cảnh giác với các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới như người đồng cấp Mỹ của ông dường như hình dung.

Cốt lõi của các nỗ lực hòa bình của Hoa Kỳ dưới thời Trump là áp đặt, vì mục đích đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, một thỏa thuận tồi tệ và bất công cho quốc gia đã trở thành nạn nhân của sự xâm lược của Nga kể từ năm 2014 và cuộc xâm lược toàn diện tàn bạo của nước này kể từ năm 2022. Trump đã đảo ngược các vai trò đạo đức trong cuộc xung đột, đổ lỗi cho Ukraine thay vì Nga về cuộc chiến và gọi Zelenskyy thay vì Tổng thống Nga Vladimir Putin là một nhà độc tài. Rõ ràng là Trump sẽ yêu cầu Zelenskyy rất nhiều và Putin thì lại rất ít.

Trước hết, Trump đã chủ động loại trừ tư cách thành viên NATO của Ukraine và quân đội Mỹ trên thực địa, và không để lại nghi ngờ gì rằng ông mong đợi Ukraine sẽ đưa ra những nhượng bộ lớn về lãnh thổ. Những điềm xấu này khiến các nhà chiến lược và chuyên gia phải tìm kiếm sự tương đồng trong lịch sử. Larry Summers, cựu Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, nói với Bloomberg rằng giải pháp sắp tới có thể là "một thỏa thuận giống như Versailles được áp đặt, không phải đối với những kẻ xâm lược, mà là đối với các nạn nhân của sự xâm lược".

Ông đang nhắc đến Hiệp ước Versailles đã chấm dứt Thế chiến thứ nhất, nhưng theo các điều khoản mà các nhà quan sát như John Maynard Keynes coi là quá tàn khốc và nhục nhã đối với Đức đến mức đảm bảo một cuộc chiến tranh mới sẽ diễn ra trong thời gian tới. Thực tế là Ukraine, không giống như Đức vào năm 1914, không làm gì để gây ra cuộc chiến tranh hiện tại sẽ khiến kết quả như vậy càng khó chịu hơn. Nhưng theo nhà sử học Ian Horwood, có những phép loại suy phù hợp và gần đây hơn đối với tình hình hiện nay.

Một là Việt Nam vào đầu những năm 1970s. Vì Hoa Kỳ đã đứng về phía Ukraine kể từ năm 2022, nên trước đây họ đã từng ủng hộ Nam Việt Nam, nơi đang bị Bắc Việt Nam tấn công, nơi được Trung Quốc và Liên Xô hậu thuẫn. Một điểm khác biệt lớn so với tình hình Ukraine hiện nay là Hoa Kỳ đã có quân đội trên bộ ở VN và một mặt trận [đầy biểu tình] trong nước Mỹ bị chấn thương tương ứng. Một điểm tương đồng là Washington đã coi cuộc xung đột là không thể thắng được và muốn chấm dứt nó, với Tổng thống Richard Nixon muốn đóng vai trò là người gìn giữ hòa bình.

Khi đó cũng như bây giờ, Hoa Kỳ trên thực tế đã ép buộc đồng minh của mình đàm phán bằng cách đe dọa rút lại mọi sự ủng hộ. Hoa Kỳ cũng đưa ra cho đồng minh của mình những gì hóa ra là những đảm bảo an ninh mong manh. Trong một lá thư gửi cho người đồng cấp Nam Việt Nam, Nixon đã lặp lại "lời đảm bảo cá nhân của tôi với ngài rằng Hoa Kỳ sẽ phản ứng rất mạnh mẽ và nhanh chóng đối với bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận nào". Phản ứng đó được hiểu là một cuộc ném bom trên không ồ ạt. Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết vào năm 1973. Nhưng khi Bắc Việt Nam phát động một cuộc tấn công mới hai năm sau đó, Hoa Kỳ (lúc này do Gerald Ford lãnh đạo) đã rút lui, và Nam Việt Nam sụp đổ.

Một ví dụ khác chắc chắn sẽ khiến Trump nổi điên, vì nó liên quan đến ông và người kế nhiệm ông, Joe Biden. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã vội vàng chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan, mà ông cũng coi là bế tắc. Vì vậy, chính quyền của ông đã bắt đầu nói chuyện trực tiếp với Taliban — hãy nghe tiếng vọng trong các cuộc trò chuyện của Trump với Putin — mà không bao gồm chính phủ Afghanistan mà Hoa Kỳ về danh nghĩa ủng hộ, nhưng hiện Trump đã gây áp lực bằng các mối đe dọa rút quân đột ngột được gọi là "Tweet of Damocles".

Các cuộc đàm phán này đã dẫn đến thỏa thuận Doha năm 2020, trong đó chính phủ Afghanistan bị gạt sang một bên và Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận với Taliban, những người hứa sẽ không cho phép bất kỳ kẻ khủng bố nào vào Afghanistan và sẽ đàm phán với chính phủ. Tuy nhiên, khi họ phá vỡ những lời đảm bảo đó, người Mỹ vẫn tiếp tục rút quân. Và khi Biden lên nắm quyền, ông vẫn giữ nguyên con đường, cuối cùng đã rút lui vội vàng, bất tài và vô trách nhiệm, để chính phủ sụp đổ và Taliban chiếm Kabul.

Mô hình đáng lo ngại là Hoa Kỳ, khi háo hức thoát khỏi một mớ hỗn độn ở nước ngoài, có xu hướng gạt các đồng minh sang một bên, nhượng bộ quá nhiều cho các đối thủ và cuối cùng là từ bỏ các cam kết ngụ ý hoặc đã đưa ra. Mọi điều Trump đã nói và làm với tư cách là ứng cử viên và tổng thống thứ 47 cho thấy ông có thể sẽ phải chịu một sự lặp lại. Trump đã có mối quan hệ căng thẳng với tổng thống Ukraine kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Nhưng đối với Zelenskyy, người đối thoại của ông là ai không quan trọng, cũng giống như việc người Nam Việt Nam hay người Afghanistan bị Nixon hay Ford, Trump hay Biden bỏ rơi không tạo ra nhiều khác biệt đối với người Nam Việt Nam hay người Afghanistan. Nhiệm vụ của Kyiv là đảm bảo rằng Ukraine tồn tại như một quốc gia, không chỉ trong suốt chu kỳ tin tức do một tổng thống Hoa Kỳ xác định, mà là mãi mãi. Bài trên báo quân đội Mỹ có link ở đây:

https://www.stripes.com/opinion/2025-03-16/us-peace-deals-history-ukraine-17162608.html

⦿ ---- Tổng thống Trump hôm thứ Bảy đã viện dẫn Đạo luật Kẻ thù Ngoại xâm năm 1798 (Alien Enemies Act of 1798), một đạo luật trao cho tổng thống quyền hạn rộng rãi để giam giữ hoặc trục xuất công dân của một quốc gia thù địch trong thời chiến. Theo AP, Trump cho biết Hoa Kỳ đang bị một băng đảng người Venezuela xâm lược trong một tuyên bố về việc sử dụng luật này để ra lệnh trục xuất 5 người đàn ông. Theo Washington Post, các học giả pháp lý cho biết chính quyền cũng có thể sử dụng thẩm quyền này một cách hợp pháp đối với những người nhập cư vào Hoa Kỳ khi thực hiện lời hứa trục xuất hàng loạt của Trump. Một luật sư của ACLU cho biết việc sử dụng luật này "có thể là biện pháp cực đoan nhất của chính quyền cho đến nay".

Trump đã nói trong chiến dịch tranh cử của mình rằng ông sẽ viện dẫn đạo luật này, đạo luật này đã không được sử dụng kể từ Thế chiến II. Theo tờ New York Times, luật này cho phép trục xuất với ít thủ tục tố tụng. Các chuyên gia pháp lý cho biết bất kỳ việc sử dụng luật nào cũng có khả năng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn tại tòa án, vì Hoa Kỳ đang không tham chiến. Chỉ có Quốc hội mới có thể tuyên chiến. Đúng như thế. Chiều Thứ Bảy, một tòa án thủ đô đã chận lại, theo đơn kiện của ACLU.

⦿ ---- Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ James Boasberg đã mở rộng lệnh tạm thời của mình đối với khả năng trục xuất người nhập cư của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau khi chính quyền này viện dẫn Đạo luật Kẻ thù Ngoại xâm đối với băng đảng Tren de Aragua (TdA) của Venezuela. Boasberg đã chấp thuận yêu cầu của luật sư nguyên đơn, chứng nhận một nhóm tạm thời bao gồm tất cả những người không phải công dân đang bị Hoa Kỳ giam giữ theo tuyên bố của chính quyền trong khi quá trình phản đối vẫn đang diễn ra.

Thẩm phán tuyên bố rằng "rõ ràng là có tác hại không thể khắc phục được ở đây vì những người này sẽ bị trục xuất", trong khi "việc trục xuất họ chậm trễ trong thời gian ngắn không gây ra bất kỳ tác hại nào cho chính phủ". Boasberg đã ra lệnh rằng "bất kỳ máy bay nào chở những người này sắp cất cánh hoặc đang trên không đều phải được đưa trở lại Hoa Kỳ". Lệnh này sẽ có hiệu lực trong 14 ngày "hoặc cho đến khi có lệnh tiếp theo của tòa án".

⦿ ---- Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã lên án lệnh của tòa án chặn nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm viện dẫn luật thế kỷ 18 để trục xuất những người nhập cư Venezuela. Trump đã cố gắng sử dụng Đạo luật Kẻ thù Ngoại xâm, một đạo luật năm 1798 phần lớn đã bị lãng quên, để trục xuất những công dân Venezuela được cho là có quan hệ với Tren de Aragua, nhưng một thẩm phán liên bang tại Washington D.C đã tạm thời chặn động thái này vào thứ Bảy sau vụ kiện do ACLU đệ trình.

Vào đêm muộn thứ Bảy, Bondi đã lên án quyết định này trong một tuyên bố, viết rằng, "Tối nay, một thẩm phán xét xử tại thủ đô DC đã ủng hộ những kẻ khủng bố Tren de Aragua vì sự an toàn của người Mỹ. Bọn TdA được đại diện bởi ACLU. Lệnh này coi thường thẩm quyền đã được xác lập rõ ràng liên quan đến quyền lực của Tổng thống Trump và nó gây nguy hiểm cho công chúng và cơ quan thực thi pháp luật. Bộ Tư pháp không hề nao núng trong nỗ lực hợp tác với Bạch Ốc, Bộ An ninh Nội địa và tất cả các đối tác của chúng tôi để ngăn chặn cuộc xâm lược này và Làm cho nước Mỹ an toàn trở lại."

⦿ ---- Một số người Canada đề nghị trừng phạt Mỹ bằng biện pháp tương đương dội bom nguyên tử vào Mỹ: cấm Trump và toàn bộ dân Mỹ xem 1 trang web làm từ Canada. Đó là loại bỏ quyền truy cập của người Mỹ vào trang web khiêu dâm phổ biến Pornhub. Ý tưởng này đang trở nên phổ biến sau khi diễn viên hài trên Instagram Matthew Puzhitsky trở nên nổi tiếng vào đầu tháng này với một tiểu phẩm trong đó anh vào vai một chính trị gia người Canada đề xuất điều này như một phản ứng đối với thuế quan của Donald Trump. "Các bạn đang nói với tôi rằng chúng ta đã có một quả bom nguyên tử trong suốt thời gian này và không ai nói với tôi về điều đó sao?" nhân vật này nói sau khi biết rằng công ty này thuộc sở hữu của người Canada.

Pornhub là trang web khiêu dâm phổ biến nhất thế giới, với hơn 5 tỷ lượt truy cập hàng tháng, theo Statista. "Nếu Canada có thể cấm Pornhub hiển lộ ở Hoa Kỳ, chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến thương mại", Puzhitsky, một diễn viên hài độc thoại có trụ sở tại Toronto, nói với tờ The New York Post. Trong các bình luận bên dưới tiểu phẩm, nhiều người dùng Instagram nghĩ rằng nó có thể thực sự hiệu quả.

Tuy nhiên, còn luật tự do báo chí nữa: không rõ liệu chính phủ Canada có thể hay nên cấm toàn bộ một quốc gia truy cập vào một trang web tư nhân hay không. Nhưng bản thân trang web đã chặn quyền truy cập ở 17 tiểu bang của Hoa Kỳ như một phản ứng đối với luật xác minh độ tuổi. Tuy nhiên, như một số người trên phương tiện truyền thông xã hội đã lưu ý, một nhu lir65u VPN sẽ cho phép bất kỳ ai vượt qua lệnh cấm bằng cách che giấu vị trí của họ.

⦿ ---- Thuốc Tây là mặt trận mới giữa Trung Quốc và Mỹ: bạn sẽ thiếu thuốc, nếu cuộc chiến thuế quan kéo dài. Khi Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở rộng cuộc chiến thương mại toàn cầu sang hàng nhập từ châu Âu vào thứ năm, ngành chăm sóc sức khỏe đang đánh giá hậu quả tiềm tàng từ thuế quan đánh vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Các nhà phân tích y tế và nhà sản xuất thuốc gốc cho biết mức thuế 20% từ hai đợt thuế quan đánh vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc − nơi cung cấp thiết bị y tế và thuốc theo toa chính cho Hoa Kỳ − có thể làm giảm lượng hàng tồn kho và tăng giá.

Các bệnh viện, bác sĩ và người tiêu dùng mua thuốc theo toa tại hiệu thuốc địa phương Hoa Kỳ có thể cảm nhận được tác động, mặc dù không phải ngay lập tức, theo các chuyên gia về giá và cung ứng dược phẩm nói với USA TODAY. Trung Quốc là một trong những nhà cung cấp lớn nhất các thành phần được sử dụng trong thuốc generic (thuốc làm theo công thức nhưng với giá rẻ) và khoảng 90% đơn thuốc được kê (prescriptions: toa thuốc do bác sĩ ký) tại Hoa Kỳ là thuốc generic, nghiên cứu cho thấy.

Các tổ chức đại diện cho các nhà sản xuất thuốc generic và dược sĩ bệnh viện cảnh báo rằng áp lực tài chính gia tăng từ thuế quan có thể gây căng thẳng cho nguồn cung thuốc generic của quốc gia. Thuế quan sẽ "làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu thuốc vốn đã có vấn đề", John Murphy, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội Thuốc dễ tiếp cận, cho biết trong một lá thư gửi cho Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer vào thứ Ba.

"Các nhà sản xuất thuốc generic đơn giản là không thể hấp thụ được các chi phí mới", Murphy cho biết trong một tuyên bố vào tháng trước. "Các nhà sản xuất của chúng tôi bán với giá cực kỳ thấp, đôi khi bị lỗ và ngày càng buộc phải rời khỏi các thị trường mà họ đang bị thâm hụt".

Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ cảnh báo rằng chi phí gia tăng từ thuế quan, kết hợp với các hình phạt thời Biden áp dụng đối với các công ty dược phẩm tăng giá cao hơn tỷ lệ lạm phát, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu thuốc. Trước khi thuế quan có hiệu lực, các dược sĩ đã phải vật lộn với tình trạng thiếu dung dịch truyền tĩnh mạch (IV solution), thuốc hóa trị, thuốc điều trị rối loạn thiếu tập trung/tăng động (attention deficit/hyperactivity disorder) và thuốc tiêm chích.

Các nhóm này thúc giục chính phủ liên bang miễn thuế đối với các thành phần thuốc nhập cảng và thuốc theo toa, nhưng cho đến nay chính quyền Trump vẫn chưa ban hành lệnh hoãn thuế đối với thuốc hoặc các vật tư y tế khác. Erin Fox, giám đốc dược phẩm cấp cao tại Đại học Utah Health và là chuyên gia về chuỗi cung ứng thuốc, cho biết tác động của thuế quan có thể chưa diễn ra ngay lập tức. Các nhà sản xuất và phân phối thuốc trong nước có thể đã tích trữ các thành phần thuốc để chuẩn bị cho tình trạng gián đoạn nguồn cung. Điều đó có nghĩa là các công ty trong chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu có thể mất vài tháng để quyết định cách hấp thụ chi phí thuế quan.

⦿ ---- Lại báo động về trí tuệ nhân tạo AI: tình báo Nga đưa tin vịt, tin giả, tin bóp méo nơi đầu vào Internet, thế là các AI của Mỹ tuôn nơi đầu ra cũng là một phần pha trộn tin vịt, tin giả, tin bóp méo. Theo phát hiện của các nhà khoa học, Nga sử dụng chatbot phương Tây trong các chiến dịch thông tin sai lệch toàn cầu. Một nghiên cứu của tổ chức NewsGuard cho thấy hơn 1/3 phản hồi từ các phụ tá giao tiếp AI, chẳng hạn như ChatGPT, chứa tin tức sai lệch ủng hộ Nga.

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, Đài Á Châu Tự Do RFA

Nghiên cứu của NewsGuard cho thấy các chatbot AI thu thập thông tin sai lệch đang lan truyền trực tuyến và chịu ảnh hưởng của thông tin này. Trong khi đó, tổ chức phi lợi nhuận American Sunlight Project cảnh báo trong một nghiên cứu riêng về phạm vi tiếp cận ngày càng tăng của mạng lưới "Prawda", còn được gọi là "Portal Kombat", và nguy cơ tràn ngập dữ liệu đào tạo LLM bằng nội dung ủng hộ Nga.Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này là do mạng lưới "Prawda" có trụ sở tại Moscow, nơi phát tán tuyên truyền ủng hộ Điện Kremlin trên toàn thế giới. "Một lượng lớn tuyên truyền của Nga — 3.600.000 bài viết vào năm 2024 — hiện được đưa vào kết quả đầu ra của các hệ thống AI phương Tây, lây nhiễm các phản hồi của họ bằng những tuyên bố và tuyên truyền sai lệch", các nhà nghiên cứu McKenzie Sadeghi và Isis Blachez của NewsGuard viết trong báo cáo của họ.Là một phần của nghiên cứu, NewsGuard đã phân tích mười ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng nhất, bao gồm ChatGPT-4, Smart Assistant, Grok, Copilot, Meta AI, Google Gemini và Perplexity. Tất cả đều duy trì thông tin sai lệch do "Prawda" phát tán. Bảy chatbot thậm chí còn trích dẫn các bài viết cụ thể từ "Prawda" làm nguồn."Prawda" không tạo ra nội dung riêng của mình mà sử dụng các bài viết từ phương tiện truyền thông nhà nước Nga hoặc những cá nhân trung thành với Điện Kremlin, mà mạng lưới này phát tán hàng triệu lần thông qua các nền tảng như X, Telegram và Bluesky. Ví dụ, một báo cáo sai sự thật tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang vận hành các phòng thí nghiệm vũ khí vi trùng bí mật ở Ukraine. Vào tháng 2, các chuyên gia kiểm tra thực tế từ hãng thông tấn AFP đã bác bỏ một tuyên bố sai sự thật trên phương tiện truyền thông xã hội rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cấm truy cập vào mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.⦿ ---- Có vẻ như Hoa Kỳ sắp rút khỏi NATO, một cơ chế liên minh Bắc Đại Tây Dương, vì nhiều lãnh tụ Cộng Hòa đang hô hào. Thượng nghị sĩ Mike Lee (R-UT) đã kêu gọi Hoa Kỳ rút khỏi NATO. Dân biểu Thomas Massie (R-KY) đồng tình với quan điểm của Lee, mô tả NATO là "di tích Chiến tranh Lạnh" và đặt câu hỏi về sự liên quan của nó trong địa chính trị hiện đại. Kể từ đó, Lee đã ủng hộ việc giải thể NATO.Trong khi TNS Lee nói, "Không phải chúng ta. Mà là họ. Đã đến lúc rời khỏi NATO". Thì Massie nói, "NATO là di tích Chiến tranh Lạnh cần phải bị đẩy vào một ki-ốt nói chuyện tại Smithsonian".Tổng giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cũng ủng hộ việc Hoa Kỳ rút khỏi NATO, thậm chí thúc đẩy việc Hoa Kỳ rời khỏi Liên hợp quốc. Musk nói rằng "Hoa Kỳ không nên trả tiền để bảo vệ châu Âu".Tổng thống Trump đã cảnh báo các đồng minh NATO rằng Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ các quốc gia không thực hiện được các cam kết tài chính. Trump nói, "Đó là lẽ thường tình, phải không? Nếu họ không trả tiền, tôi sẽ không bảo vệ họ. Không, tôi sẽ không bảo vệ họ". Khi Hoa Kỳ đã xóa sổ hay cắt phần lớn Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, Đài Âu Châu Tự Do, Đài Á Châu Tự Do thì viễn ảnh rời NATO lộ rõ hơn, theo một phân tích gia.⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đang nói rõ rằng nỗ lực của ông nhằm xây dựng một chính phủ tinh gọn và hiệu quả hơn sẽ không sớm chậm lại. Trump đã nhắm vào những nhân viên liên bang mà ông cho là đang nhận lương của chính phủ trong khi làm thêm công việc thứ hai và thậm chí là thêm công việc thứ ba ở ngoài. "Không ai đến [văn phòng liên bang] làm việc vì tất cả họ đều làm việc tại nhà. Họ không làm việc tại nhà và rất nhiều người trong số họ có công việc thứ hai", Trump nói.Ông chỉ ra Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ là những người dẫn đầu trong nỗ lực giải quyết vấn đề này, "Đó là điều khác mà Elon Musk đang xem xét. Có bao nhiêu người trong số những người này đang nhận lương khi làm việc tại nhà nhưng họ không làm việc vì họ có công việc thứ hai và thậm chí là công việc thứ ba? Bạn sẽ thấy rất nhiều người trong số họ và những người đó sẽ bị sa thải vì chúng ta phải thu hẹp quy mô chính phủ".Theo Cục Thống kê Lao động, 9,04 triệu người lao động Hoa Kỳ đã làm nhiều hơn một công việc vào tháng 2/2025. Trong đó có 5,37 triệu người cân bằng giữa công việc chính toàn thời gian và công việc phụ bán thời gian. Đáng chú ý hơn nữa là 404.000 người lao động đang làm hai công việc toàn thời gian. Nhưng không rõ chính xác có bao nhiêu công chức liên bang trong khi được phép làm từ xa, từ nhà, lại làm thêm công việc thứ hai. Lý do làm việc từ xa bùng nổ là từ khi khởi đầu dịch COVID-19.Trump đã thực hiện các bước để hạn chế làm việc từ xa đối với nhân viên chính phủ. Vào ngày đầu tiên nhậm chức, ông đã ra lệnh cho tất cả các bộ và cơ quan hành pháp "thực hiện mọi bước cần thiết để chấm dứt chế độ làm việc từ xa và yêu cầu nhân viên quay trở lại làm việc trực tiếp tại nơi làm việc của mình toàn thời gian".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ của Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Ukraine và Nga Keith Kellogg với giới lãnh đạo Ukraine, nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ của ông với Tổng thống Volodymyr Zelensky. "Ông ấy biết rõ họ và họ có mối quan hệ làm việc rất tốt với nhau", Trump nói. Ông nhấn mạnh đến kinh nghiệm của Kellogg, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng làm việc "trực tiếp" của Kellogg với Zelensky và nhóm của ông.⦿ ---- Bưu điện Hoa Kỳ dự kiến sẽ cắt giảm 10.000 nhân viên trong lực lượng lao động của mình trong 30 ngày tới, theo Tổng cục trưởng Bưu điện Louis DeJoy xác nhận trong tuần này. Các vị trí này sẽ bị loại bỏ thông qua chương trình nghỉ hưu sớm tự nguyện. DeJoy, người đang trong quá trình tìm người kế nhiệm, cho biết ông cũng đã ký một thỏa thuận hợp tác với Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk để xác định "hiệu quả hơn nữa" trong USPS.⦿ ----, Đài Âu Châu Tự Do sẽ bị cắt bỏ hòan toàn hoặc phần lớn. Việc này diễn ra sau khi Trump ký một sắc lệnh hành pháp nhằm cắt giảm một loạt các cơ quan và văn phòng chính phủ vào cuối ngày thứ Sáu. Sắc lệnh này kêu gọi Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (U.S. Agency for Global Media), đơn vị giám sát VOA và một số cơ quan truyền thông khác trên toàn cầu, phải "bị xóa sổ ở mức độ tối đa theo luật hiện hành".Những động thái cuối tuần quanh USAGM cho thấy chính quyền sẽ đóng cửa hoàn toàn — hoặc ít nhất là cắt giảm đáng kể — các nền tảng truyền thông mà họ giám sát. Giám đốc VOA Mike Abramowitz đã xác nhận trong một bài đăng vào chiều thứ Bảy trên tài khoản Facebook cá nhân của mình rằng "hầu như toàn bộ nhân viên của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ — hơn 1300 nhà báo, nhà sản xuất và nhân viên hỗ trợ — đã bị cho nghỉ hành chính hôm nay", đồng thời cho biết ông nằm trong số những người bị ảnh hưởng.“Ngay cả khi cơ quan này tồn tại dưới một hình thức nào đó, thì những hành động mà Chính quyền đang thực hiện ngày hôm nay sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến khả năng thúc đẩy một thế giới an toàn và tự do của Voice of America và khi làm như vậy, sẽ không bảo vệ được lợi ích của Hoa Kỳ”, Abramowitz viết, lưu ý rằng động thái này diễn ra trong bối cảnh thông tin sai lệch ngày càng gia tăng do “các đối thủ của Hoa Kỳ, như Iran, Trung Quốc và Nga thúc đẩy”.“Quyết định phá dỡ một trong những tài sản quốc gia lớn nhất của Hoa Kỳ sẽ gây tổn hại sâu sắc đến hình ảnh của Hoa Kỳ, lợi ích toàn cầu của nước này và việc thúc đẩy các giá trị dân chủ — thiệt hại mà không kẻ thù nào có thể gây ra”, Elez Biberaj, người từng giữ chức giám đốc tạm quyền của Voice of America và nghỉ hưu vào năm 2023, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.Cắt tiền: USAGM cũng đã thông báo cho Radio Free Asia và Radio Free Europe/Radio Liberty vào thứ Bảy rằng cơ quan này sẽ chấm dứt các khoản tài trợ hỗ trợ hoạt động của các nền tảng truyền thông có hiệu lực ngay lập tức. Radio Free Asia là một trong những phương tiện chính của chính phủ để chống lại tuyên truyền của Trung Quốc. RFA dự kiến sẽ bắt đầu cho hầu nhân viên của mình nghỉ tạm (hình thức furloughing) vào tuần tới.Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Bảy, Tổng giám đốc điều hành RFE Stephen Capus đã viết rằng việc chấm dứt tài trợ của cơ quan này "sẽ là một món quà lớn cho kẻ thù của nước Mỹ. Các giáo sĩ Iran, các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc và những nhà độc tài ở Moscow và Minsk sẽ ăn mừng sự sụp đổ của RFE/RL sau 75 năm. Việc trao cho kẻ thù của chúng ta một chiến thắng sẽ khiến họ mạnh hơn và nước Mỹ yếu hơn". Hình như các MAGA gốc Việt từng nói rằng ump đánh Tàu thì phải.⦿ ---- Thủ tướng Mark Carney đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Canada xem xét lại kế hoạch mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ để xem liệu có những lựa chọn khác "do môi trường đang thay đổi" hay không—một ám chỉ rõ ràng đến cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump và cuộc nói chuyện về việc thâu tóm đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ phải làm tiểu bang thứ 51. Bộ Quốc phòng Canada cho biết hợp đồng mua F-35 của Lockheed Martin hiện vẫn có hiệu lực, một thỏa thuận được thực hiện cách đây hai năm cho 88 máy bay phản lực, theo AP đưa tin.Carney, người đã tuyên thệ nhậm chức vào thứ Sáu, đã yêu cầu Bill Blair làm việc với quân đội "để xác định xem hợp đồng F-35, theo tình hình hiện tại, có phải là khoản đầu tư tốt nhất cho Canada hay không và liệu có những lựa chọn khác có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Canada hay không". Hợp đồng F-35 vẫn chưa bị hủy bỏ. Chính phủ Canada đã lập ngân sách khoảng 13 tỷ đô la Mỹ cho việc mua hàng, đây là khoản đầu tư lớn nhất vào Không quân Hoàng gia Canada trong hơn 30 năm qua. Thỏa thuận mua 88 máy bay phản lực đã được ký kết vào năm 2023 khi Thủ tướng Justin Trudeau sắp gặp Tổng thống Joe Biden.CBC đưa tin về làn sóng ủng hộ rộng rãi ở Canada đối với việc hủy bỏ thỏa thuận phi cơ và thay vào đó kêu gọi mua máy bay được sản xuất ở nơi khác. Bộ trưởng quốc phòng Bồ Đào Nha cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào thứ năm rằng các hành động của Hoa Kỳ đã khiến quốc gia của ông phải cân nhắc lại việc mua F-35. Nuno Melo cho biết Hoa Kỳ đã trở nên khó đoán, theo AP, và không thể trông cậy vào việc không áp đặt các giới hạn đối với việc sử dụng hoặc bảo dưỡng máy bay phản lực.⦿ ---- Một tòa kháng án đã dỡ bỏ lệnh chặn các sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt sự hỗ trợ của chính phủ đối với các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập, trao cho chính quyền Trump một chiến thắng sau một loạt các thất bại trong việc bảo vệ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump khỏi hàng chục vụ kiện. Quyết định của hội đồng gồm ba thẩm phán cho phép các lệnh được thi hành khi một vụ kiện thách thức chúng diễn ra. Các thẩm phán tòa kháng án đã dừng lệnh cấm toàn quốc của Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Adam Abelson tại Baltimore.Hai trong số các thẩm phán Tòa kháng án Hoa Kỳ số 4 đã viết rằng động thái chống DEI của Trump cuối cùng có thể làm dấy lên mối lo ngại về quyền của Tu chính án thứ nhất nhưng cho biết lệnh chặn toàn diện của thẩm phán đã đi quá xa, AP đưa tin. Trump đã ký một lệnh vào ngày đầu tiên nhậm chức, chỉ đạo các cơ quan liên bang chấm dứt mọi khoản tài trợ hoặc hợp đồng "liên quan đến vốn chủ sở hữu". Ông đã ký một lệnh tiếp theo yêu cầu các nhà thầu liên bang phải chứng nhận rằng họ không thúc đẩy DEI.

Theo AP, vụ kiện lập luận rằng các lệnh hành pháp là hành vi vượt quá thẩm quyền của tổng thống một cách vi hiến. Bộ Tư pháp lập luận rằng tổng thống chỉ nhắm vào các chương trình DEI vi phạm luật dân quyền liên bang. Các luật sư của chính phủ cho biết chính quyền nên có thể điều chỉnh chi tiêu của liên bang theo các ưu tiên của tổng thống. Ngoài Hội đồng thành phố Baltimore và thị trưởng, các nguyên đơn bao gồm Hiệp hội các quan chức đa dạng trong giáo dục đại học quốc gia, Hiệp hội giáo sư đại học Hoa Kỳ và Trung tâm cơ hội nhà hàng United, đại diện cho nhân viên nhà hàng trên khắp cả nước.

⦿ ---- Việc kiểm tra sự thật đã trở thành chính trị: Vào tháng 11/2024, Brendan Carr, được Trump chọn làm người đứng đầu Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC: Federal Communications Commission), đã gửi email cho các CEO của Meta, Apple, Alphabet (công ty mẹ của Google) và Microsoft. Ông cáo buộc họ tham gia vào một "nhóm kiểm duyệt" và chỉ trích việc kiểm tra sự thật. Đơn giản vì kết quả kiểm tin cho thấy Donald Trump liên tục nói sai sự thật. Hồi tháng 9/2024, ông đã đưa ra lời vu khống khét tiếng: những người di cư ở một thị trấn nhỏ của Ohio đã bắt cóc chó, mèo, thú cưng hàng xóm để ăn thịt.

Thế mà Cộng Hòa vẫn tin vào Trump, Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy 7/10 đảng viên Cộng hòa cho biết những người kiểm tra sự thật có xu hướng thiên vị một bên, so với khoảng 3/10 đảng viên Dân chủ. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ, những người ở cánh tả trong chính trường đã chỉ trích CNN vì từ chối kiểm tra sự thật về Trump theo thời gian thực trong cuộc tranh luận của ông với Joe Biden trong khi những người ở cánh hữu chỉ trích những người điều hành truyền hình Hoa Kỳ ABC News vì đã kiểm tra sự thật trong cuộc tranh luận của kênh đó.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump, những người kiểm tra thông tin của tờ Washington Post tuyên bố ông đã đưa ra 30.573 tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu lầm. Đến năm 2017, "tin giả" đã được đặt tên là từ của năm. Vào tháng 8/2024, ứng cử viên tổng thống khi đó gần như đã rút lui khỏi một cuộc phỏng vấn khi rõ ràng là ông sẽ bị kiểm tra thông tin trực tiếp và sau đó vào tháng 10/2024 đã hủy một cuộc phỏng vấn với American 60 Minutes sau khi chiến dịch của ông phàn nàn rằng chương trình sẽ kiểm tra thông tin cuộc phỏng vấn. Bây giờ Trump là Tổng Thống lần thứ nhì, ông trả thù báo chí bằng mọi cách: đưa nhiều phóng viên tin giả Fox News lên làm Bộ trưởng, Thứ trưởng và cắt tiền tài trợ nhiều cơ quan thông tấn liên bang, kể cả VOA, RFA, chỉ đơn giản vì Trump và Cộng Hòa tin vào các thông tin do Putin và Kim Jong Un đưa ra ở chiều ngược lại.

⦿ ---- Biển Đông: Theo quân đội Trung Quốc, một máy bay chiến đấu của hải quân Trung Quốc đã bị rơi vào thứ Bảy trong một nhiệm vụ huấn luyện ở tỉnh Hải Nam, miền Nam. Phi công đã thoát ra ngoài an toàn và không có thiệt hại nào được báo cáo trên mặt đất, hải quân cho biết trong tuyên bố của mình. Chiếc máy bay này thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam, đơn vị giám sát Biển Đông, một khu vực đang diễn ra các tranh chấp hàng hải. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

⦿ ---- Lốc xoáy: 32 người chết, hàng chục ngôi nhà bay lên. Số người chết trong các cơn bão chết người quét qua Hoa Kỳ đã tăng lên 32 sau khi có thêm người tử vong được báo cáo ở Mississippi và Kansas. Thống đốc Mississippi Tate Reeves đã thông báo về cái chết của sáu người trên X, cùng với ba người khác được tuyên bố mất tích. Ông nói thêm rằng 29 người đã bị thương trên toàn tiểu bang và tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở Mississippi.

Cảnh sát tuần tra đường bộ Kansas đã báo cáo về cái chết của tám người trong một vụ va chạm trên đường cao tốc liên quan đến hơn 50 phương tiện do bão bụi ở Quận Sherman. Cảnh sát tuần tra đường bộ tiểu bang Missouri cũng báo cáo rằng nhiều người đã bị thương. Trong số những người tử vong có một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi một cơn lốc xoáy xé toạc ngôi nhà của anh ta. Cứu hộ đã cứu được một người phụ nữ trong nhà.

Các quan chức ở Arkansas cho biết sáng thứ Bảy rằng ba người đã chết ở Quận Independence và 29 người khác bị thương ở tám quận khi những cơn bão đi qua tiểu bang này qua đêm. Trong khi đó, vào thứ Sáu, các nhà chức trách cho biết ba người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn xe hơi trong một cơn bão bụi ở Amarillo thuộc Texas Panhandle. Các ca tử vong xảy ra khi một hệ thống bão lớn di chuyển qua đất nước đã giải phóng những cơn gió gây ra những cơn bão bụi chết người và thổi bùng hơn 100 vụ cháy rừng. Những cơn gió giật lên tới 80 dặm/giờ được dự đoán từ biên giới Canada đến Texas, đe dọa tình trạng bão tuyết ở các khu vực phía bắc lạnh hơn và nguy cơ cháy rừng ở các khu vực ấm hơn, khô hơn ở phía nam.

⦿ ---- Một giáo viên ở Idaho đã đụng độ với học khu của mình sau khi học khu ra lệnh cho cô gỡ bỏ hai tấm biển "gây tranh cãi" trong lớp học: một tấm biển có nội dung "mọi người đều được chào đón ở đây" (everyone is welcome here) bên trên hình minh họa về dấu tay với nhiều tông màu da khác nhau và một biển báo khác có nội dung "tất cả học sinh đều được chào đón, quan trọng, được chấp nhận, được tôn trọng, được khuyến khích, được coi trọng" và "bình đẳng". Nghĩa là, màu da nào cũng được cô giáo trân trọng.

Cuộc chiến bắt đầu vào tháng 1 khi hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của Trường Trung học cơ sở Lewis và Clark ở Meridian, Idaho, cho biết các tấm biển cô vẽ đã vi phạm chính sách của học khu rằng các màn hình trong lớp học phải "trung lập về nội dung". Giáo viên lịch sử lớp sáu, Sarah Inama, cho biết thông điệp này rất quan trọng để duy trì môi trường học tập tích cực và hòa nhập. Ban đầu, cô đã gỡ bỏ các tấm biển trước khi treo lại chúng và thông báo cho hiệu trưởng của mình, người đã cảnh báo cô rằng làm như vậy là "bất tuân" và có thể dẫn đến hành động tiếp theo.

Bất chấp những mối đe dọa đối với sự nghiệp của mình, Inama vẫn giữ vững lập trường khi các giáo viên khác trên khắp đất nước phải đối mặt với những trải nghiệm tương tự dưới sự thúc đẩy của chính quyền Trump nhằm loại bỏ sự đa dạng, công bằng và hòa nhập khỏi nền giáo dục công. “Chỉ có hai ý kiến về tấm biển biểu ngữ này: Mọi người đều được chào đón ở đây hoặc không phải ai cũng được chào đón ở đây,” cô nói. “Quan điểm duy nhất còn lại về điều này là phân biệt chủng tộc.”

⦿ ---- California: Tòa phán Starbucks đền 50 triệu vì ly trà nóng đổ ra làm hỏng "chim" người mua. Một bồi thẩm đoàn của Quận Los Angeles đã trao cho một người đàn ông 50 triệu đô la sau khi một tách trà nóng đổ ra và làm biến dạng bộ phận sinh dục của anh ta. Các luật sư của Michael Garcia lập luận rằng tài xế của Postmates đã bị bỏng nghiêm trọng sau khi một ly đồ uống Medicine Ball 180 độ, cỡ venti được đặt lỏng lẻo rơi xuống đùi anh ta tại một xe bán đồ uống ở Jefferson Park vào năm 2020.

"Mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần về mối nguy hiểm của đồ uống không được bảo quản đúng cách, (Starbucks) vẫn chọn cách phớt lờ vấn đề an toàn", Nick Rowley, luật sư của Garcia cho biết. Bồi thẩm đoàn của Quận Los Angeles đã tuyên bố Starbucks phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thương tích của anh ta. Theo hồ sơ tòa án, chuỗi cửa hàng cà phê này có chính sách công ty được ghi chép lại rằng đồ uống nóng phải được bảo quản hoàn toàn trong khay trước khi giao cho khách hàng. Video từ bên trong xe bán đồ uống dường như cho thấy một trong ba loại đồ uống không được đặt đúng cách vào khay.

⦿ ---- Quận Cam: Phẫu thuật đơn giản, gặp bác sĩ dỏm, bị cưa luôn chân, nộp đơn kiện. Một người đàn ông 58 tuổi ở Quận Riverside đã đệ đơn kiện sau khi một ca phẫu thuật đầu gối thông thường trở nên thảm khốc và dẫn đến phải cắt cụt chân. Wayne Wolff, một cư dân của thị trấn Perris, đang kiện Hội đồng quản trị Đại học California vì ca phẫu thuật bị cáo buộc là hỏng, vốn được cho là một thủ thuật ngoại trú đơn giản để sửa chữa sụn chêm ở đầu gối trái của ông, theo tờ Orange County Register đưa tin.

Vụ kiện do Wolff và vợ Lisa đệ đơn vào ngày 11 tháng 2 tại Tòa án cấp cao Quận Cam, cáo buộc Bác sĩ Dean Wang, trưởng khoa y học thể thao tại Trung tâm Chao Family Comprehensive Cancer Center của Trung tâm Y tế UCI, về hành vi sơ suất y khoa. Vụ kiện cáo buộc BSĩ Wang đã vô tình cắt đứt và đốt một động mạch chính cung cấp máu cho cẳng chân trái, xác định nhầm động mạch là tĩnh mạch. Phiên điều trần cho vụ án được lên lịch vào ngày 15 tháng 7.

Vợ của Wolff, Lisa, người cũng đang đệ đơn kiện, là một y tá phòng cấp cứu kỳ cựu, người cho biết bà đã kêu gọi sự chú ý đến vấn đề này nhưng không thành công. Mặc dù Wolff báo cáo rằng anh ấy bị đau dữ dội và mất mạch ở bàn chân trái sau ca phẫu thuật, nhưng vấn đề này đã không được giải quyết trong nhiều ngày, đơn kiện cho biết. Trong thời gian đó, đơn kiện cho biết Wang đã đi dự một hội nghị kéo dài hai ngày, giao việc chăm sóc Wolff cho các bác sĩ nội trú, những người không nhận ra rằng chân của Wolff đang chết dần, tờ OC Register đưa tin.

Khi một bác sĩ khác chẩn đoán được thì đã quá muộn để cứu chân của Wolff, vốn đã bị cắt cụt dưới đầu gối. Trong ca phẫu thuật vào ngày 3 tháng 4 năm 2024, Wang đã cắt phải thứ mà ban đầu anh ấy nói là mạch máu, mất 35 phút để cầm máu. Theo đơn kiện, bác sĩ được cho là đã nói với Lisa rằng "đã cắt trúng tĩnh mạch".

⦿ ---- Nhật Bản: Tính đến cuối năm 2024, số lượng công dân nước ngoài cư trú tại Nhật Bản đã đạt hơn 3,7 triệu người, tăng 10,5 phần trăm so với một năm trước đó và đạt mức cao kỷ lục trong năm thứ ba liên tiếp.

Số lượng người được cấp quy chế tị nạn đã giảm 113 xuống còn 190. Nhưng 1.661 người -- chủ yếu là người Ukraine -- đã được cấp quy chế theo "bảo vệ bổ sung", một chương trình mới cho phép những người chạy trốn xung đột được ở lại Nhật Bản, tương tự như những người được cấp quy chế tị nạn, về nguyên tắc là cấp cho họ thị thực cư trú dài hạn.

Trong số 3.768.977 công dân nước ngoài đang cư trú tại Nhật Bản tính đến tháng 12, thường trú nhân là nhóm lớn nhất theo quy chế cư trú với khoảng 918.000 người, tăng 3 phần trăm. Người nước ngoài sống tại Nhật Bản theo chương trình thực tập kỹ thuật của quốc gia này, nhằm mục đích chuyển giao kỹ năng cho các quốc gia đang phát triển, đã tăng 12,9 phần trăm lên khoảng 456.000 người.

Theo quốc tịch, người Trung Quốc chiếm nhóm lớn nhất với khoảng 873.000 người, tiếp theo là người Việt Nam và người Nam Hàn với khoảng 634.000 người và khoảng 409.000 người.

⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 12 năm trước khi bệnh mất trí nhớ (dementia) sẽ lộ ra dấu hiệu ở đôi mắt?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng mất độ nhạy thị giác có thể dự đoán chứng mất trí nhớ 12 năm trước khi được chẩn đoán. Chi tiết:

https://www.sciencealert.com/your-vision-can-predict-dementia-12-years-before-diagnosis-study-discovers

⦿ ---- HỎI 2: hưa đến 1% số người có quyền sử dụng súng sử dụng để phòng thủ trong bất kỳ năm nào?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu của Rutgers Health, những người có quyền sử dụng súng hiếm khi sử dụng vũ khí để tự vệ, thay vào đó, họ có nhiều khả năng phải đối mặt với bạo lực súng đạn theo những cách khác.

Một nghiên cứu mới của Trung tâm nghiên cứu bạo lực súng đạn New Jersey cho thấy phần lớn người sử dụng súng, hay khoảng 92%, cho biết họ chưa bao giờ sử dụng vũ khí để tự vệ, với chưa đến 1% cho biết họ đã làm như vậy trong năm trước. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-03-highlights-people-firearm-access-engage.html

