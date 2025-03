- Trump tăng thuế đối với tất cả thép và nhôm nhập vào Mỹ lên 25% hiệu lực từ rạng sáng nay. - Liên Âu trả đũa Mỹ, áp thuế vào sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp Mỹ trị giá 28 tỷ đô, tập trung vào các tiểu bang Cộng Hòa. Phòng Thương mại Mỹ tại Liên Âu thú nhận thuế quan đánh qua lại Mỹ và Liên Âu làm hại cho cả 2 bên. Các chỉ số chứng khoán chính tại châu Âu tiếp tục tăng sau khi Liên Âu đánh t

Dân biểu Anh quốc Mike Martin cảnh báo Nga có khả năng "làm sụp đổ NATO" khi khi cho lính mặc quân phục ẩn danh tấn công Narva, thị trấn giáp biên phía Estonia, rồi sẽ "hiếp dâm và thảm sát" như xảy ra ở Ukraine.

.

- Trump tăng thuế đối với tất cả thép và nhôm nhập vào Mỹ lên 25% hiệu lực từ rạng sáng nay.

- Liên Âu trả đũa Mỹ, áp thuế vào sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp Mỹ trị giá 28 tỷ đô, tập trung vào các tiểu bang Cộng Hòa. Phòng Thương mại Mỹ tại Liên Âu thú nhận thuế quan đánh qua lại Mỹ và Liên Âu làm hại cho cả 2 bên. Các chỉ số chứng khoán chính tại châu Âu tiếp tục tăng sau khi Liên Âu đánh thuế trả đòn Mỹ.

- Đại sứ Canada tại Mỹ: rằng 99% sản phẩm giao dịch giữa Mỹ-Canada trước giờ vẫn được miễn thuế (tariff-free), rất công bằng

- Peter Navarro (cố vấn của Trump): hoãn áp thuế 50% đối với thép và nhôm Canada, chỉ giữ thuế 25%

- Điện Canada sang Mỹ tạm ngưng áp thuế: Trump lạnh cẳng, mời Thủ Hiến Canada tới, xoa dịu, nhưng vẫn nói Canada nên là tiểu bang thứ 51.

- Thượng viện Texas lộ ý định thông qua luật buộc trưng bày Mười Điều Răn (Ky tô giáo) trong các lớp trường công

- Cựu DB Dân chủ Katie Porter ứng cử 2026 chức thống đốc California, hứa bảo vệ dân, không sợ áp lực của Trump

- Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nói Trump làm hại quan hệ Nhật-Mỹ

- Trump dự kiến sẽ đổ tội làm kinh tế suy sụp cho Bộ Trưởng Thương mại Howard Lutnick

- Musk có thể sẽ không cứu nổi Tesla, nên sẽ chuyển hướng tập trung vào robot và AI, trong khi móc nối tìm thêm hợp đồng liên bang

- Elon Musk bơm thêm cho Trump 100 triệu đô, bị DB Nydia Velazquez (D-NY) viết trên X: "Tham nhũng trắng trợn".

- Trump nổi giận: Thằng ngu nào đã sắp xếp để Mỹ mua điện của Canada (Kỳ lạ: chính Trump trong năm 2019 chấp nhận thỏa thuận USMCA vì giá rẻ)

- Báo Mỹ phân tích: Đồng chí Trump tuyệt vời

- Samsung Electronics né thuế, hủy 1 kế hoạch dọn xưởng tủ lạnh từ Gwangju (Nam Hàn) sang Mexico

- Dân Ukraine sợ Zelensky nhượng bộ Nga (và Trump) quá nhiều: 47,1% không chấp nhận nếu nhượng đất cho Nga và bị cấm vào NATO, chỉ 8,2% nói đồng ý vì cần hòa bình

- Lộ tin: Meta (hãng mẹ của Facebook) đã giúp TQ lập mạng kiểm duyệt, siết giới bất đồng chính kiến để được vào TQ kinh doanh (có gì ở VN không?)

- Ba Lan: Mỹ đã lại cung cấp vũ khí cho Ukraine qua đường Ba Lan.

- Nga đang "nghiên cứu cẩn thận" vụ Ukraine đồng ý ngừng bắn 30 ngày

- Tuần này họp Thượng đỉnh nguyên tử Iran, TQ, Nga.

- Trump cắt phần lớn Ban Chính trực Công (Public Integrity Section) của Bộ Tư pháp, nơi truy tố các quan chức tham nhũng

- Bộ Giáo dục cắt gần 1/2 nhân viên, trước đó đã sa thải 1.315 nhân viên và khoảng 600 người khác đã tự nguyện ra đi (mua lại)

- Mặt trận văn hóa: DB Cộng hòa Keith Self gọi DB chuyển giới Sarah McBride (Dân Chủ) là "Ông McBride" và "quý ông đến từ Delaware" liền bị chống đối, buổi họp tan rã

- Elon Musk nói DOGE có thể cắt giảm An sinh xã hội và Medicaid, Bạch Ốc liền nói sẽ không cắt giảm như thế

- Trump bổ nhiệm Paolo Zampolli làm đặc sứ về quan hệ đối tác toàn cầu. Bill Bazzi làm đại sứ Mỹ tại Tunisia và Anji Sinha làm đại sứ Mỹ tại Singapore.

- Cộng Hòa: Elon Musk muốn chính phủ đóng cửa để nhóm DOGE dễ dàng sa thải hàng trăm nghìn công chức

- Musk chụp mũ Đảng Dân Chủ muốn dân nghèo lệ thuộc vào trợ cấp...

- Lara Trump (con dâu TT Trump): dân Mỹ nên tôn thờ, nên hôn chân Elon Musk và Donald Trump vì họ tiết kiệm tiền cho Mỹ

- Putin và Trump sẽ nói điện thoại tuần này

- Trump lại viện trợ quân sự cho Ukraine và chia sẻ tin tình báo với Ukraine, sau khi Ukraine OK ngừng bắn 30 ngày đối với Nga

- Mỹ- Ukraine sắp ký thỏa thuận khai thác khoáng sản

- Pháp, Anh hài lòng: Ukraine OK ngưng bắn 30 ngày, chờ Nga ý kiến.

- Trump (dù quy chụp có gian lận bầu cử) vẫn cắt tiền CISA và các sở giám sát an ninh bầu cử.

- Giá trứng đã giảm 2 đôla/tá trứng so với đỉnh cao hai tuần trước, nhờ dịch cúm gia cầm suy giảm

- Trump điều tra, dọa cắt tiền 6 đại học California trong số 60 đại học toàn quốc vì biểu tình ủng hộ người Palestine

- Bi quan: 56% dân Mỹ không tán thành cách Trump điều hành nền kinh tế, chỉ 45% tin Trump

- Cổ phiếu Puma SE giảm 23,34% sau khi nói sẽ cắt 500 người

- Hãng xe Porsche AG cắt giảm 3.900 nhân viên

- New York: sa thải 2.000 cai tù vì biểu tình, đình công sai luật. Vệ binh tạm thời giữ nhà tù. Sẽ thuê quản giáo mới.

- California: tài xế lùi xe Tesla Cybertruck vô ý lọt xuống bến cảng Ventura, chìm lỉm, nhờ cứu hộ vớt lên

- Trump hủy bỏ khóa huấn luyện các nhà khí tượng học đối phó thiên tai.

- Mỹ nghi Nam Hàn có ý định bí mật chế tạo vũ khí nguyên tử, đưa Nam Hàn vào sổ "quốc gia nhạy cảm"

- TQ lập sa bàn Đài Bắc, hô hào khát vọng chiếm Đài Loan; 80% dân Đài Loan thề giữ nền dân chủ tới cùng.

- 10 thành phố Mỹ hạnh phúc nhất là: 1. Fremont, CA; 2. San Jose, CA; 3. Irvine, CA; 4. Sioux Falls, SD; 5. Overland Park, KS; 6. Lincoln, NE; 7. Madison, WI; 8. Scottsdale, AZ; 9. San Francisco, CA; 10. Huntington Beach, CA. (Irvine và Huntington Beach là ở Quận Cam.)

- Southwest Airlines b3 chính sách hành lý ký gửi miễn phí, sẽ tính tiền hành lý từ 28/5

- HỎI 1: Hầu hết thế giới ô nhiễm không khí, chỉ trừ 17% thành phố? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thu nhập cao làm hài lòng với cuộc sống, nhưng cũng nhiều căng thẳng hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-12/3/2025) ⦿ ---- Bi quan: 56% người Mỹ không tán thành cách Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điều hành nền kinh tế, theo một cuộc thăm dò của CNN do SSRS thực hiện và công bố vào thứ Tư. Tỷ lệ chấp thuận chung của ông đã giảm xuống còn 45% từ 48% trong cuộc khảo sát trước đó vào cuối tháng 2.

.

Phần lớn những người được hỏi cũng không thích cách Trump xử lý thuế quan ở mức 61%, chính sách đối ngoại ở mức 58%, chăm sóc sức khỏe ở mức 56%, ngân sách liên bang ở mức 52% và cách quản lý chính phủ liên bang ở mức 51%. Lĩnh vực duy nhất mà phần lớn đứng về phía Trump là nhập cư, nơi 51% số người được hỏi chấp thuận các chính sách của ông cho đến nay. Cuộc thăm dò bao gồm 1.206 người lớn và được tiến hành từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 3.

.

⦿ ---- Cổ phiếu của Puma SE đã giảm, lao dốc 23,34% xuống còn 21,780 đô la một cổ phiếu vào lúc 11:28 sáng theo giờ CET vào hôm thứ Tư, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3/2017, sau thông báo cắt giảm 500 việc làm và công bố kết quả kinh doanh bốn quý của công ty. Mặc dù doanh số tăng trưởng 9,8% sau khi điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái lên 2.289,4 triệu euro trong quý IV, các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với hiệu suất trong tương lai của công ty.

.

Đối với năm 2025, Puma dự đoán căng thẳng địa chính trị, thách thức kinh tế vĩ mô và biến động tiền tệ sẽ làm giảm tâm lý người tiêu dùng, dự báo tăng trưởng doanh số từ thấp đến trung bình một chữ số. Giám đốc tài chính Markus Neubrand đã xác nhận việc cắt giảm 500 việc làm như một phần của các biện pháp tiết kiệm chi phí, với lý do hiệu suất yếu kém ở Hoa Kỳ và Trung Quốc.

.

⦿ ---- Hãng xe Porsche AG đã công bố vào thứ Tư rằng họ có kế hoạch cắt giảm 3.900 nhân viên vào năm 2029 như một phần của "chương trình toàn diện nhằm tái cơ cấu công ty". 1.900 trong số đó sẽ bị cắt giảm thông qua việc luân chuyển lao động tự nhiên, giảm tuyển dụng, nghỉ hưu một phần và các gói trợ cấp thôi việc. 2.000 vị trí khác sẽ bị cắt giảm thông qua việc hết hạn hợp đồng lao động có thời hạn cố định. Nhìn lại năm 2024, Porsche cho biết thu nhập của công ty giảm 1% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 40,1 tỷ euro. Hãng cho biết họ có kế hoạch đầu tư 800 triệu euro vào việc tái cơ cấu, danh mục sản phẩm, nhu liệu và hoạt động về pin. Cổ phiếu của Porsche đã giảm 4,11% vào lúc 9:47 sáng theo giờ CET.

.

⦿ ---- New York cho biết cuộc đình công của lính cai tù đã kết thúc, mặc dù điều đó có nghĩa là sa thải hàng nghìn quản giáo biểu tình sau ba tuần. Thống đốc Kathy Hochul cho biết hôm thứ Ba rằng hơn 2.000 viên chức nhà tù của tiểu bang không trở lại làm việc trước thời hạn vào thứ Hai đã bị sa thải và sẽ bị cấm làm việc trong các công chức trong tương lai tại tiểu bang, theo tờ New York Times. Một thỏa thuận chấm dứt cuộc đình công trái phép - trùng với cái chết của ít nhất 9 tù nhân - có điều kiện là 85% viên chức trại giam phải trở lại làm việc vào sáng thứ Hai. Ngưỡng đó đã không được đáp ứng vì chỉ có 5.000 viên chức đình công tuân thủ. Tuy nhiên, Hochul tuyên bố "cuộc đình công này đã kết thúc".

.

Các sĩ quan quản giáo đã phàn nàn về tình trạng thiếu hụt nhân sự trước khi bỏ việc. Chỉ có 10.000 người có sẵn vào thứ Ba, giảm so với 13.500 người vào giữa tháng 2. Ủy viên Sở Cải huấn Daniel Martuscello cho biết sẽ có "một chiến dịch tuyển dụng năng lượng cao đang diễn ra", theo Gothamist. Ông cũng cho biết khoảng 6.000 quân Vệ binh Quốc gia sẽ vẫn được triển khai trong thời điểm hiện tại.

.

⦿ ---- Đảng đối lập Demokraatit của Greenland đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, sự kiện này đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rõ ràng ý định nắm quyền kiểm soát hòn đảo này, viện dẫn nhu cầu an ninh quốc gia và quốc tế của Hoa Kỳ. Demokraatit, một đảng tự do xã hội thích cách tiếp cận từng bước hơn để giành độc lập khỏi Đan Mạch, đã giành chiến thắng bất ngờ khi giành được 29,9% số phiếu bầu, cao hơn đáng kể so với mức 9,1% vào năm 2021.

.

Trong khi đó, Naleraq, đảng tìm kiếm con đường nhanh nhất để tách khỏi Đan Mạch, đứng thứ hai với 24,5% số phiếu bầu. Thủ tướng Greenland Mute Egede của đảng Inuit Ataqatigiit cho biết trên Facebook rằng ông tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử và lưu ý rằng ông mong muốn được nghe "những gì các đảng sẽ đưa ra cho các cuộc đàm phán" để thành lập chính phủ liên minh. Như thế, chuyện Mỹ chiêu dụ nơi này còn rất xa. Tại sao Trump không đề nghị sáp nhập Đài Loan hay Ukraine làm tiểu bang thứ 51 của Mỹ?

.

⦿ ---- Tổng thống Trump chính thức tăng thuế đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập vào Mỹ lên 25% hiệu lực từ rạng sáng nay, thứ Tư, cam kết rằng các loại thuế này sẽ giúp tạo ra việc làm tại các nhà máy ở Hoa Kỳ vào thời điểm mà các mối đe dọa về thuế quan của ông đang làm rung chuyển thị trường chứng khoán và làm dấy lên lo ngại về sự suy thoái kinh tế, AP đưa tin. Trump đã xóa bỏ mọi miễn trừ khỏi mức thuế năm 2018 đối với các kim loại, ngoài ra còn tăng thuế đối với nhôm từ 10%.

.

Các động thái của ông, dựa trên chỉ thị hồi tháng 2, là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm phá vỡ và chuyển đổi thương mại toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ đã áp dụng thuế quan riêng đối với Canada, Mexico và Trung Quốc, với kế hoạch cũng đánh thuế nhập cảng từ Liên minh châu Âu, Brazil và Nam Hàn bằng cách áp dụng mức thuế "có đi có lại" bắt đầu từ ngày 2 tháng 4.

.

Trump đã nói với các CEO tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp vào thứ Ba rằng các mức thuế quan đang khiến các công ty đầu tư vào các nhà máy ở Hoa Kỳ. Mức giảm 8% của chỉ số chứng khoán S&P 500 trong tháng qua do lo ngại về sự suy giảm tăng trưởng dường như không thể ngăn cản ông, vì Trump lập luận rằng mức thuế quan cao hơn sẽ hiệu quả hơn trong việc đưa các nhà máy trở lại. Nhưng một số người cảnh báo rằng viễn cảnh giá cao hơn, doanh số ít hơn và lợi nhuận thấp hơn có thể khiến một số công ty không đầu tư vào các cơ sở mới. "Nếu bạn là giám đốc điều hành trong phòng họp, bạn có thực sự sẽ nói với hội đồng quản trị của mình rằng đã đến lúc mở rộng dây chuyền lắp ráp đó không?" một phó chủ tịch cấp cao tại Phòng Thương mại Hoa Kỳ nêu nghi vấn.

.

⦿ ---- Đánh trả liền: Hôm thứ Tư, Liên minh châu Âu EU đã công bố hành động trả đũa thương mại bằng các mức thuế mới đối với các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của Hoa Kỳ, phản ứng trong vòng vài giờ sau khi chính quyền Trump tăng thuế đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập cảng lên 25%. Khối thương mại lớn nhất thế giới đã dự đoán mức thuế của Hoa Kỳ và đã chuẩn bị trước, nhưng các biện pháp này vẫn gây sức ép lớn lên mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã căng thẳng, theo AP.

.

Các biện pháp của EU sẽ áp dụng cho hàng hóa từ Hoa Kỳ trị giá khoảng 28 tỷ đô la, không chỉ các sản phẩm thép và nhôm mà còn cả hàng dệt may, đồ gia dụng và hàng nông sản. Xe máy, rượu bourbon, bơ đậu phộng và quần jean cũng sẽ bị đánh thuế, giống như trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Các mức thuế của EU nhằm vào các điểm gây áp lực ở Hoa Kỳ trong khi giảm thiểu thiệt hại bổ sung cho châu Âu. Các mức thuế quan - thuế đối với hàng nhập cảng - chủ yếu nhắm vào các tiểu bang do Đảng Cộng hòa nắm giữ, đánh vào đậu nành ở Louisiana của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, nhưng cũng đánh vào thịt bò và gia cầm ở Kansas và Nebraska, và sản phẩm ở Alabama, Georgia và Virginia.

.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong một tuyên bố rằng khối này "sẽ luôn sẵn sàng đàm phán". "Khi Hoa Kỳ áp dụng mức thuế quan trị giá 28 tỷ đô la, chúng tôi sẽ đáp trả bằng các biện pháp đối phó trị giá 26 tỷ euro", bà cho biết. Ủy ban quản lý các xung đột thương mại và thương mại thay mặt cho 27 quốc gia thành viên EU. "Chúng tôi tin chắc rằng trong một thế giới đầy rẫy những bất ổn về địa chính trị và kinh tế, việc gây gánh nặng cho nền kinh tế của chúng ta bằng thuế quan không nằm trong lợi ích chung của chúng ta", von der Leyen cho biết.

.

Ủy ban cho biết các sản phẩm thép và nhôm sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cũng có cả hàng dệt may, đồ da, đồ gia dụng, đồ dùng gia đình, nhựa và gỗ. Các sản phẩm nông nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng - bao gồm gia cầm, thịt bò, một số loại hải sản, các loại hạt, trứng, đường và rau. Trump cho biết thuế của ông sẽ giúp tạo ra việc làm tại các nhà máy ở Hoa Kỳ, nhưng von der Leyen cho biết: "Việc làm [Mỹ và Liên Âu] đang bị đe dọa. Giá cả sẽ tăng. Ở Châu Âu và Hoa Kỳ." Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại EU thú nhận rằng thuế quan của Hoa Kỳ và các biện pháp đối phó của EU "sẽ chỉ gây tổn hại đến việc làm, sự thịnh vượng và an ninh ở cả hai bờ Đại Tây Dương".

.

⦿ ---- Các chỉ số chứng khoán chính tại châu Âu tiếp tục tăng vào hôm thứ Tư sau khi Liên minh châu Âu EU đánh trả với mức thuế mới nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với thép và nhôm nhập cảng bằng các biện pháp đối phó trị giá 26 tỷ euro.

.

Chỉ số DAX tăng vọt 2,06% hoặc 460 điểm lúc 12:34 giờ chiều CET. Chỉ số CAC 40 tăng 1,60% hoặc 127 điểm. Chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 1,72%. Chỉ số FTSE tăng 0,60% lúc 12:46 chiều CET. Đồng euro mất 0,17% so với đồng đô la lúc 12:50 chiều CET và được bán với giá 1,09008 đô la. Đồng thời, đồng bảng Anh đứng yên so với đồng tiền của Hoa Kỳ và được giao dịch ở mức 1,29465 đô la.

.

⦿ ---- Nhật hăm dọa Mỹ: Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã nhận xét vào thứ Tư rằng mức thuế mới đối với hàng hóa nước ngoài mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra có thể có "tác động lớn" đến mối quan hệ giữa hai nước và hệ thống thương mại đa phương toàn cầu. Phát biểu với báo chí, Hayashi mô tả động thái mới nhất của Washington là "đáng tiếc". Trước đó, Bạch Ốc đã đe dọa rằng Trump sẽ áp đặt một loạt thuế quan khác đối với Nhật Bản, ngoài các loại thuế đối với thép và nhôm, vào lần tới đối với gạo do Nhật Bản bị cáo buộc áp thuế phụ thu 700% đối với mặt hàng này.

.

⦿ ---- Không đổ tội cho Joe Biden được nữa, dự kiến lần này Trump sẽ đổ tội cho một Bộ Trưởng. Thị trường tài chính chao đảo vì những căng thẳng qua lại trong tuần này với các đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ, khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố và sau đó gần như ngay lập tức rút lại các mức thuế quan mới gây tê liệt. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa vào thứ Ba giảm thêm 478 điểm, giảm 1,1%. Giao dịch trên S&P 500 đóng cửa sau khi giảm 0,7% và Nasdaq Composite giảm 0,2%, trong ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 9 theo Yahoo Finance.

.

Thị trường chứng khoán đã trượt dốc trong bối cảnh lo ngại rằng chi tiêu của người tiêu dùng sẽ giảm do phản ứng với mức thuế mà Trump tuyên bố sẽ có hiệu lực đối với Canada và Mexico nói riêng. Mặc dù các mức thuế đó đã được đảo ngược vào lúc này, Trump đã chỉ ra rằng mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập từ Canada vẫn sẽ có hiệu lực tương lai, trong khi bây giờ chỉ áp thuế 25%.

Trump đã cố gắng thúc đẩy niềm tin của các nhà đầu tư bằng cách rút lại những bình luận trước đó của mình với Maria Bartiromo của Fox Business, trong đó Trump không loại trừ khả năng suy thoái sẽ xảy ra sớm nhất là trong năm nay. Nhưng Politico đưa tin hôm thứ Ba rằng một trong những bộ trưởng Nội các hàng đầu của ông có thể "bị buộc phải chịu trách nhiệm", với "rất ít bạn bè trong chính quyền" còn lại để bảo vệ ông.

.

Theo hãng tin này, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick — người đồng chủ trì nhóm chuyển giao quyền lực tổng thống của Trump cùng với cựu giám đốc điều hành World Wrestling Entertainment Linda McMahon (hiện là bộ trưởng giáo dục của Trump) — có thể mất việc nếu hậu quả từ thuế quan của Trump tiếp tục làm xáo trộn thị trường. Một nguồn tin giấu tên "gần gũi với chính quyền" nói với Politico rằng gần đây Lutnick đã "cố gắng trở thành một Trump thu nhỏ".

.

"Tôi không nghĩ ông ấy đã nhận được bản ghi nhớ viết rằng chỉ có Trump mới được là Trump", nguồn tin cho biết. "Điều đó chỉ củng cố thêm rằng ông ấy thực sự không biết cách làm công việc này". Politico cũng đưa tin rằng các quan chức chính quyền "ngày càng thất vọng" với bộ trưởng thương mại, phàn nàn rằng ông thường "đi trước" Trump và "phản bác lại thông điệp của ông". Họ nói thêm rằng ông "thiếu hiểu biết ngay cả về những điều cơ bản về cách thức thuế quan và nền kinh tế hoạt động".

.

Tuần trước, Lutnick đã gây chú ý sau khi nói với CNBC rằng "giá cả sẽ tăng" do thuế quan, nhưng các công ty có thể tránh thuế quan bằng cách sản xuất sản phẩm của họ tại Hoa Kỳ. Khi người dẫn chương trình nhắc nhở ông rằng các công ty chuyển sản xuất ra nước ngoài vì chi phí lao động thấp hơn, Lutnick tuyên bố rằng công việc sản xuất sẽ do "robot" thực hiện. Lời nói này gây lo ngại mới: Trump sẽ ưu tiên cho robot sẽ thay thế công nhân tại Mỹ. Nếu thế chỉ có Elon Musk hốt bạc, vì Musk từng nói rằng sản xuất tập trung của Musk sẽ là robot.

.

⦿ ---- Có vẻ như Tesla sẽ mất giá liên tục và rồi Musk sẽ không cứu nổi Tesla, nên chuyển hướng tập trung vào robot và AI. Bỏ qua việc Donald Trump biến Nhà Trắng thành phòng trưng bày Tesla, mọi thứ đang có vẻ khá ảm đạm đối với công ty xe điện này ngay lúc này. Cổ phiếu đã giảm mạnh. Có những báo cáo về việc bộ sạc Tesla bị đốt cháy, mọi người phá hoại xe Tesla, mọi người lật ngược tài xế Tesla, đập vỡ kính tại các phòng trưng bày Tesla. Nhiều cuộc biểu tình ôn hòa rất sôi nổi trên khắp Hoa Kỳ trước các đại lý Tesla, và mọi người đang bán lại Tesla của họ, thường là với mức lỗ đáng kể.

.

Câu hỏi đặt ra là: Elon Musk có quan tâm đến điều đó không? Faiz Siddiqui, một phóng viên của Washington Post, người đã viết một cuốn sách về Musk, nói rằng cổ phiếu của Tesla chính là động lực của Musk. Khi Musk mua lại Twitter hoặc muốn thâu tóm một công ty AI, ôngMusk không trả tiền mặt. Musk sử dụng cổ phiếu Tesla, dựa trên sự hiểu biết rằng đó là một tài sản cực kỳ có lợi nhuận và đang phát triển. Và Musk sẽ tiếp tục cần rất nhiều tiền.

.

Faiz đề cập rằng điều lớn tiếp theo đối với Musk có vẻ là chuyển hướng Tesla thành một công ty về robot và AI. Tuy nhiên, có thể Musk coi đó là cái giá xứng đáng để trở thành người đàn ông quyền lực thứ hai trên thế giới — và một số người có thể lập luận rằng, xét đến ảnh hưởng của Musk đối với Trump, rằng Musk là người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Musk hiện có quyền tiếp cận chưa từng có với chính phủ và quyền lực của Hoa Kỳ. Và Musk có một danh mục đầu tư khổng lồ — SpaceX, Tesla, Neuralink, Starlink, xAI — chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các hợp đồng và quy định của chính phủ. Có lẽ Tesla sẽ không phải chịu tổn thất lớn nếu Musk có thể sử dụng vị thế của mình để thuyết phục Cục Hàng không Liên bang FAA chuyển hợp đồng trị giá 2,4 tỷ đô la của chính phủ từ Verizon sang Starlink, đây là điều mà FAA được cho là ít nhất đang cân nhắc.

.

⦿ ---- Độc chiêu bơm tiền: Một bản tin của tờ New York Times tiết lộ rằng tỷ phú công nghệ Elon Musk muốn rót 100 triệu đô la trong khối tài sản khổng lồ của mình vào các nhóm chính trị liên kết với Tổng thống Donald Trump đã gây chỉ trích từ những người quan sát, về hành vi hối lộ công khai một cách tinh vi. Theo NY Times hôm thứ Ba, khoản tiền nộp này là "chưa từng có" đối với một nhân viên Bạch Ốc nộp tiền cho ông chủ Bạch Ốc.

.

Bài báo đưa ra cùng ngày Trump sử dụng bãi cỏ Bạch Ốc để quảng cáo cho xe điện Tesla của Musk, vì cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh trong bảy tuần qua. "Trump làm màn quảng cáo của Tesla tại Nhà Trắng và Elon cảm ơn bằng khoản quyên góp 100 triệu đô la", theo Dân biểu Nydia Velazquez (D-NY) đã viết trên X. "Tham nhũng trắng trợn".

.

“Hoàn toàn không thể chấp nhận được, @elonmusk đang trao cho hoạt động chính trị của Trump THÊM 100 triệu đô la trong khi ông ta cười khúc khích với một chiếc cưa máy và cắt giảm nhân viên, cựu chiến binh và các dịch vụ cần thiết,” theo cựu Dân biểu Adam Kinzinger (R-IL) nói với những người theo dõi ông trên Bluesky. “Đây KHÔNG PHẢI là những gì mà những người sáng lập của chúng ta hình dung, một chế độ on6g trùm tư bản chỉ có tên gọi.” Luật sư Bernadette Foley đăng trên X: “Những anh chàng công nghệ tỷ phú đang cố gắng mua nền dân chủ của chúng ta.”

.

⦿ ---- Trump nổi giận: Thằng ngu nào đã sắp xếp để Hoa Kỳ mua điện của Canada. Hóa ra, chính Trump trong nhiệm kỳ 1 làm như thế. Tổng thống Donald Trump nêu câu hỏi tại sao chính sách thương mại tự do về điện lực hiện nay lại được cho phép. Trump cũng khuếch đại sự thiếu hiểu biết của mình rằng thỏa thuận thương mại tự do đã được đàm phán rõ ràng theo thỏa thuận thương mại tự do USMCA có hiệu lực trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

.

Chính sách thuế quan lúc có lúc không của Trump với một số đồng minh mạnh nhất và đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ — bao gồm Mexico và Canada — đã gây ra sự gián đoạn đáng kể cho thị trường, dẫn đến một loạt cảnh báo về một cuộc suy thoái đang rình rập. Trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ Nhật với Maria Bartiromo, việc Trump từ chối nói rằng ông không thể đảm bảo sẽ không có suy thoái đã không làm dịu đi các nhà đầu tư vốn đã lo lắng.

.

Trong một bài đăng trên Truth Social vào buổi sáng hôm Thứ Ba, Trump đã công bố mức thuế 25% đối với điện của Canada, cũng như thuế bổ sung đối với thép và nhôm. “Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Thương mại của tôi thêm Thuế quan THÊM 25%, lên 50%, đối với tất cả THÉP và NHÔM ĐƯỢC NHẬP KHẨU TỪ CANADA, MỘT TRONG NHỮNG QUỐC GIA CÓ THUẾ QUAN CAO NHẤT TRÊN THẾ GIỚI. Điều này sẽ có hiệu lực vào SÁNG MAI, ngày 12 tháng 3”, Trump viết trước khi giải thích lý do tại sao ông coi mất cân bằng thương mại là “vô lý”. (Ghi chú: sáng Thứ Tư, Mỹ đổi ý, chỉ áp thuế 25%, hoãn thuế 50% sau khi tỉnh Ontario của Canada hăm dọa áp thuế lên điện Canada bán vào 3 tiểu bang Mỹ.)

.

Cũng hôm Thứ Ba, Trump đăng một loạt bài viết chống lại Canada trên mạng xã hội, đặt câu hỏi, “Tại sao đất nước chúng ta lại cho phép một quốc gia khác cung cấp điện cho chúng ta, ngay cả đối với một khu vực nhỏ?“

.

Đây là một câu hỏi hay và có liên quan khi xét đến cuộc chiến thương mại đang gia tăng với đồng minh lớn nhất và là nước láng giềng phía bắc của Hoa Kỳ, nhưng ông Trump quên tự hỏi mình vì có vẻ như đây là kết quả trực tiếp của thỏa thuận USMCA mà ông Trump đã khoe khoang từ lâu.

.

Trump đã viết trên Truth Social: "Tại sao đất nước chúng ta lại cho phép một quốc gia khác cung cấp điện cho chúng ta, ngay cả đối với một khu vực nhỏ? Ai đã đưa ra những quyết định này và tại sao? Và bạn có thể tưởng tượng được Canada lại hạ mình đến mức sử dụng ĐIỆN, thứ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người vô tội, như một con bài mặc cả và mối đe dọa không? Họ sẽ phải trả giá đắt cho điều này đến mức nó sẽ được đọc trong Sách Lịch sử trong nhiều năm tới!"

.

Những người theo dõi lịch sử thương mại của Trump sẽ nhớ lại dòng tweet năm 2019 này trong đó Trump khoe khoang rằng: "Dự luật Thương mại USMCA tuyệt vời của Hoa Kỳ đang có vẻ tốt. Đây sẽ là thỏa thuận thương mại tốt nhất và quan trọng nhất mà Hoa Kỳ từng thực hiện. Tốt cho tất cả mọi người - Nông dân, Nhà sản xuất, Năng lượng, Công đoàn - sự ủng hộ to lớn. Quan trọng là cuối cùng chúng ta sẽ chấm dứt Thỏa thuận Thương mại tồi tệ nhất của đất nước mình, NAFTA!" Nhưng về kỹ thuật, Trump cũng sai: USMCA-Energy giải thích rất chi tiết về cách trao đổi điện miễn phí được trình bày như một tính năng của thỏa thuận, chứ không phải là một lỗi, như Trump 2.0 dường như phàn nàn.

.

⦿ ---- Đồng chí Trump tuyệt vời: hãy xem cách Trump đe dọa bứng ghế các dân cử Cộng Hòa và bây giờ các nhà lập pháp Cộng Hoa phải kinh sợ, im lặng để bám ghế; hãy xem các MAGA bạo lực hăm dọa tấn công tận nhà những người chỉ trích Trump; và Trump đã kiện các hãng tin lớn như CNN, CBS, ABC News để đòi bồi thường bạc tỷ cho những có rất nhỏ, để gây tiếng vang và nhận một khoản thương lượng. Một phiên bản Mỹ của một thời ở Đức của Hitler và ở Nga của Putin bây giờ. Theo nhận định từ một báo Mỹ: Giống như nước Nga của Putin, nước Mỹ của Trump đang trở thành “thiên đường của bọn côn đồ”, Nick Catoggio viết trên tờ The Dispatch.

.

Trump đang tiến hành các cuộc trấn áp giống như một băng đảng đối với các tập đoàn và công ty truyền thông, những công ty cảm thấy cần phải đóng góp rất nhiều tiền cho chiến dịch và giải quyết các vụ kiện tụng. Ông ấy đang gieo rắc một “nền văn hóa sợ hãi” đến mức những người Cộng hòa sẽ không bỏ phiếu chống lại những người được ông đề cử hoặc đề xuất vì sợ họ phải đối mặt với các mối đe dọa giết người hoặc bị truy tố. Hoa Kỳ vẫn chưa phải là Nga, Ed Kilgore nói trên tạp chí New York, nhưng “Trump sẽ thực hiện các cuộc thâu tóm quyền lực của mình đến mức ông ta được phép”. Điều đó bao gồm cả việc biến “các cuộc bầu cử trong tương lai trở nên vô nghĩa nhất có thể”.

.

⦿ ---- Samsung Electronics đã hủy bỏ kế hoạch di dời một phần công suất sản xuất tủ lạnh từ Gwangju (Nam Hàn) sang Mexico để đáp trả mức thuế 25 phần trăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với hàng nhập từ Mexico, theo thị trưởng thành phố Gwangju cho biết hôm thứ Ba. "Tôi đã kiểm tra với nhà máy Gwangju nhiều lần khi tôi đến thăm nơi đó hôm qua", thị trưởng thành phố cho biết hôm thứ Ba. "Tôi đã hỏi liệu kế hoạch này có còn khả thi không và phó chủ tịch nhà máy Gwangju của Samsung Electronics nói rằng không khả thi".

.

⦿ ---- London lo sợ: Một tiếng nói hàng đầu trong Ủy ban Chọn lọc Quốc phòng, Dân biểu Anh quốc Mike Martin, người cũng chia sẻ chuyên môn của mình trong Ủy ban Chiến lược An ninh Quốc gia, đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc rằng Nga có khả năng "làm sụp đổ NATO" với cú thử Điều 5- nơi mà Vladimir Putin được cho là có những kế hoạch đen tối và theo một chỉ huy NATO, có thể mang đến những cuộc "hiếp dâm và thảm sát" như xảy ra ở Ukraine- và mang đến "sự sỉ nhục" cho Vương quốc Anh bằng cách thực hiện một động thái chiến lược khôn ngoan.

Martin thừa nhận "sự mơ hồ" đang nổi lên từ Hoa Kỳ đối với an ninh châu Âu - một tình cảm cho phép Nga có cơ hội "thử nghiệm Điều 5", nguyên tắc cốt lõi của NATO, tuyên bố rằng một cuộc tấn công vào một đồng minh là một cuộc tấn công vào tất cả. Viết suy nghĩ của mình về X, ông chỉ ra rằng các quốc gia châu Âu, ngoại trừ Anh, đang đi đến thống nhất với thực tế rằng "Các cường quốc châu Âu (nhưng chưa phải Vương quốc Anh) đã chấp nhận rõ ràng rằng Hoa Kỳ không còn quan tâm đến an ninh châu Âu nữa và có lẽ sẽ không phản ứng với việc thử nghiệm Điều 5".

.

Ông giải thích thêm về lập trường của mình, cho rằng "nếu Điều 5 không còn hiệu quả nữa, vì người Mỹ không ủng hộ nó, và người châu Âu không thể chiến đấu mà không có Mỹ, thì Nga sẽ khôn ngoan khi thử và kiểm tra tiền đề đó".

.

Không xa tiền tuyến bất ổn, cách biên giới Nga khoảng 70 dặm, có khoảng 900 lính Anh và 300 lính Pháp đang canh gác tại Tapa, Estonia, dưới sự chỉ huy của Estonia. Là một học giả truyền đạt kiến ​​thức về Nghiên cứu Chiến tranh tại King's College London, ông Martin tiếp tục chỉ rõ rằng một cuộc xâm lược của Nga vào Narva, một thị trấn nhỏ ở phía biên giới Estonia, có khả năng liên quan đến quân đội mặc quân phục ẩn danh, có thể gây ra sự tan rã của hiệp ước NATO. Chiến lược cho lính Nga mặc quân phục dân quân để chiếm đất rồi tuyên bộ tự trị là điều Putin từng thực hiện ở Georgia (tên VN: Gruzia) năm 2008 và miền Đông Ukraine năm 2014.

.

.

⦿ ---- Dân Ukraine sợ Zelensky nhượng bộ Trump quá nhiều: Theo một cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS: Kyiv International Institute of Sociology) thực hiện theo yêu cầu của tờ Kyiv Independent, 47,1% người Ukraine coi việc đồng ý nhượng bộ lãnh thổ và từ bỏ tư cách thành viên NATO là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" như một điều kiện tiên quyết để chấm dứt chiến tranh.

.

. Chỉ có 8,2% cho biết họ sẽ "dễ dàng đồng ý" với kịch bản này, trong khi 38,1% số người được hỏi gọi lựa chọn này là khó khăn nhưng "nói chung là chấp nhận được".

. 6,2% số người được hỏi thấy khó trả lời câu hỏi và 0,4% từ chối trả lời.

.

Cuộc khảo sát do tờ Kyiv Independent ủy quyền được tiến hành từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3. Có 2.029 người tham gia và biên độ sai số tối đa là 2,1%.

.

Vào ngày 10 tháng 3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Kyiv sẽ cần phải nhượng bộ lãnh thổ như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh của Nga với Ukraine. Bộ Ngoại giao cho biết Washington không chính thức yêu cầu nước này đồng ý nhượng bộ lãnh thổ. Việc gia nhập NATO cũng ngày càng trở nên khó nắm bắt. "Bạn có thể quên (việc gia nhập NATO)", Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước đây đã nói.

.

Các lực lượng Nga hiện chiếm đóng khoảng 20% ​​lãnh thổ của Ukraine. Người dân Ukraine dưới sự chiếm đóng của Nga đã phải chịu sự đàn áp, tra tấn và lạm dụng có hệ thống. Tổng thống Volodymyr Zelensky gợi ý rằng để chấm dứt "giai đoạn nóng bỏng của cuộc chiến", NATO sẽ phải cung cấp tư cách thành viên cho lãnh thổ Ukraine dưới sự kiểm soát của chính phủ, với lời mời công nhận biên giới được quốc tế công nhận của quốc gia này. Putin đã cố tình đặt ra các yêu cầu "tối đa" về lãnh thổ, lực lượng gìn giữ hòa bình và sự trung lập của Ukraine, biết rằng chúng có thể sẽ không được Kyiv và các quốc gia châu Âu chấp nhận, hãng tin này viết.

.

⦿ ---- Có phải Meta đã [từng] trao quyền cho Trung Quốc [và có thể cả Việt Nam] kiểm duyệt Facebook? Một cựu nhân viên Meta trở thành người tố giác đã tiết lộ cách công ty này sẵn sàng thỏa hiệp quyền tự do ngôn luận để thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Theo một khiếu nại chi tiết của người tố giác, Meta, dưới tên cũ là Facebook, đã chuẩn bị ra mắt một hệ thống kiểm duyệt toàn diện sẽ tuân theo các yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

.

Theo Washington Post, mọi chuyện bắt đầu vào khoảng năm 2014 khi Mark Zuckerberg tuyên bố rõ ràng rằng anh muốn thâm nhập vào thị trường Trung Quốc — một trong những thị trường lớn nhất và sinh lợi nhất thế giới. Là một phần của tham vọng này, anh đã thành lập một "nhóm Trung Quốc" bí mật đằng sau hậu trường để thực hiện một dự án đưa Facebook đến Trung Quốc.

.

Dự án này được gọi nội bộ là "Dự án Aldrin", theo tên của phi hành gia Buzz Aldrin. Mục tiêu là tạo ra một phiên bản nền tảng truyền thông xã hội tuân thủ các chính sách kiểm duyệt nghiêm ngặt của Trung Quốc. Trên thực tế, đơn khiếu nại được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tiết lộ rằng vào năm 2015, Meta đã đàm phán trực tiếp với chính phủ Trung Quốc để tìm ra cách hoạt động tại quốc gia này.

.

Nhóm của Zuckerberg đã soạn thảo một lá thư vào năm 2014 gửi cho Lu Wei, khi đó là phó giám đốc bộ phận tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặt nền tảng cho những gì sau này trở thành kế hoạch gây tranh cãi của Meta. Một hệ thống kiểm duyệt được thiết kế riêng cho Trung Quốc: Các kế hoạch của Meta có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Như đã nêu chi tiết trong đơn khiếu nại, công ty đã phát triển một hệ thống kiểm duyệt cho Trung Quốc để giám sát và lọc nội dung trên nền tảng này. Ít nhất 300 người kiểm duyệt nội dung đã được tuyển dụng để đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru.

.

Người tố giác cáo buộc rằng Meta đã đi xa đến mức lên kế hoạch bổ nhiệm một "tổng biên tập" có nhiệm vụ giám sát việc xóa nội dung và trong những trường hợp cực đoan, đóng cửa nền tảng này trong thời kỳ "bất ổn xã hội". Đây được coi là một bước cần thiết để đảm bảo sự chấp thuận từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người yêu cầu kiểm soát chặt chẽ mọi nền tảng nước ngoài hoạt động trong biên giới của họ.

.

Nhưng các biện pháp không dừng lại ở đó. Vào năm 2017, Meta đã bí mật tung ra một số ứng dụng di động dưới vỏ bọc là một công ty có trụ sở tại Trung Quốc để xoa dịu Bắc Kinh hơn nữa. Chính phủ Trung Quốc không mất nhiều thời gian để gây ảnh hưởng, vì Meta được cho là đã có hành động chống lại Guo Wengui, một doanh nhân Trung Quốc và là nhà phê bình nổi tiếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Việc công ty đàn áp tài khoản của Guo được cho là đã thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Trung Quốc để chứng minh rằng Meta sẵn sàng phục vụ lợi ích của đất nước.

.

Cúi đầu trước áp lực: Trường hợp của người bất đồng chính kiến. Có lẽ một trong những tiết lộ đáng lo ngại nhất từ ​​đơn khiếu nại của người tố giác là tuyên bố rằng cá nhân Zuckerberg đã đồng ý cho tấn công, nhắm mục tiêu vào tài khoản của một người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc đang sống tại Hoa Kỳ sau khi chịu áp lực từ một quan chức cấp cao của Trung Quốc. Đây được coi là một bước tiến lớn để giành được sự ủng hộ của chính phủ Trung Quốc, vì Meta tìm cách giành được sự chấp thuận để gia nhập không gian kỹ thuật số được kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc.

.

Vào năm 2019, mọi thứ đã thay đổi. Khi căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng, đặc biệt là trong thời kỳ chính quyền Trump có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc về thương mại, cách tiếp cận của Meta đã thay đổi đáng kể. Vào thời điểm này, Zuckerberg đã công khai bày tỏ cam kết của mình đối với quyền tự do ngôn luận, điều này trái ngược hoàn toàn với những hành động trước đó của anh tại Trung Quốc.

.

Trong một cuộc họp năm 2019, Zuckerberg bị cáo buộc đã nói với các nhân viên rằng việc cấm TikTok tại Hoa Kỳ sẽ có lợi cho hoạt động kinh doanh của Meta. Anh thậm chí còn được nghe nói rằng "đó là một quân bài mà chúng ta có thể sử dụng" nếu có cơ hội. Cũng trong năm 2019, Zuckerberg đã công khai chỉ trích hệ thống internet khép kín của Trung Quốc trong khi ca ngợi cam kết của Meta về quyền tự do ngôn luận. Điều này đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn so với các chiến thuật kiểm duyệt trước đây của công ty để tiếp cận thị trường Trung Quốc.

.

Kể từ đó, Zuckerberg đã mạnh miệng nói về quyền tự do ngôn luận, đáng chú ý là bằng cách loại bỏ các bên kiểm tra thực tế của bên thứ ba (third-party fact-checkers) và nới lỏng các chính sách kiểm duyệt nội dung sau cuộc bầu cử năm 2016 và 2020 của Hoa Kỳ. (Ghi chú: khi dẹp bỏ kiểm tin, có nghĩa là Facebook [lúc đó cùng với mạng X] nhượng bộ để chấp nhận cho loan tin giả của MAGA.)

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski xác nhận hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ đã khôi phục việc cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua đường Ba Lan. "Tôi xác nhận rằng việc cung cấp vũ khí qua Jasionka đã trở lại mức trước đây", Sikorski nói khi phát biểu cùng Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Syhiba tại Warsaw. Ông cũng xác nhận rằng các dịch vụ internet vệ tinh Starlink đang hoạt động tại Ukraine.

.

Quyết định của Hoa Kỳ được đưa ra sau khi Kiev sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày với Nga, thúc đẩy Washington nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo và viện trợ quân sự. Sikorski bày tỏ sự hài lòng của Ba Lan với thỏa thuận ngừng bắn mới, nhấn mạnh những nỗ lực đang diễn ra để chống lại hành động xâm lược của Nga.

.

Syhiba cảm ơn Ba Lan vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của họ, bao gồm cả gói viện trợ quân sự gần đây, và nhấn mạnh các cuộc thảo luận về việc đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine và châu Âu. "Rất vui khi được đến thăm Warsaw và gặp Sikorski để chia sẻ kết quả cuộc họp của chúng tôi tại Jeddah", Syhiba nhấn mạnh.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Tư rằng chính phủ Nga đang "nghiên cứu cẩn thận" thông tin thu được sau cuộc đàm phán hôm Thứ Ba giữa Hoa Kỳ và Ukraine. Trong cuộc họp, phái đoàn Ukraine đã đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày với Nga.

.

Peskov cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz dự kiến ​​sẽ thông báo cho Nga về kết quả của các cuộc đàm phán với Ukraine, sau đó Điện Kremlin sẽ đưa ra phản hồi. Ông nói thêm rằng cho đến nay vẫn chưa có cuộc thảo luận nào về hợp tác kinh tế giữa Hoa Kỳ và Nga, bao gồm cả kim loại đất hiếm.

.

⦿ ---- Thượng đỉnh nguyên tử Iran, TQ, Nga: Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi xác nhận hôm thứ Tư rằng nước ông sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Nga vào thứ Sáu để thảo luận về các vấn đề hạt nhân. Araghchi tái khẳng định Iran sẵn sàng thảo luận về việc khôi phục Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) ngay cả với Hoa Kỳ, quốc gia đã rút khỏi thỏa thuận. Bình luận về bức thư mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết cho Iran, bộ trưởng tuyên bố rằng "một quốc gia Ả Rập" được cho là sẽ chuyển bức thư đó. Araghchi nhấn mạnh rằng Iran là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), có nghĩa là chương trình hạt nhân Iran "khá năng động và đang phát triển và tiến triển, nhưng Iran hoạt động trong khuôn khổ các cam kết" của mình trong tổ chức.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố việc bổ nhiệm Paolo Zampolli làm đặc phái viên Hoa Kỳ về quan hệ đối tác toàn cầu. Trump đã nêu bật kinh nghiệm của Zampolli với Liên hợp quốc, Trung tâm Kennedy và một số sáng kiến ​​quốc tế. Ông cho biết Zampolli sẽ đóng vai trò thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Thông báo này được đưa ra sau khi Trump bổ nhiệm Bill Bazzi làm đại sứ Hoa Kỳ tại Tunisia và Tiến sĩ Anji Sinha làm đại sứ Hoa Kỳ tại Singapore.

⦿ ---- Chính quyền Trump đã cắt giảm đáng kể quy mô của Ban Chính trực Công (Public Integrity Section) của Bộ Tư pháp, nơi truy tố các vụ án tham nhũng liên quan đến các viên chức nhà nước, theo NBC News đưa tin trích dẫn ba nguồn tin. Văn phòng này, từng có hàng chục nhân viên điều tra, xử lý các vụ án trên toàn quốc, giờ đây chỉ còn lại khoảng sáu công tố viên. Tin tức này xuất hiện trong bối cảnh mục tiêu lớn hơn của chính quyền là cắt giảm lực lượng lao động liên bang và cắt giảm một số cơ quan thông qua Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).⦿ ---- Vào hôm thứ Ba, các nhân viên của Bộ Giáo dục được thông báo rằng trụ sở chính của cơ quan tại Washington và các văn phòng khu vực sẽ đóng cửa vào hôm thứ Tư vì "lý do an ninh". Sau đó, bộ này thông báo rằng họ sẽ cắt giảm gần 1/2 lực lượng lao động. Các quan chức cho biết 1.315 nhân viên đang bị sa thải và khoảng 600 người khác đã chấp nhận các đề nghị mua lại, làm giảm số lượng nhân viên của bộ từ 4.133 người khi Tổng thống Trump nhậm chức xuống còn dưới 2.200, theo tờ Washington Post đưa tin.Các quan chức nói với CNN rằng việc sa thải sẽ có hiệu lực sau 90 ngày, những người bị sa thải sẽ làm việc từ xa bắt đầu từ thứ Tư và sẽ được nghỉ hành chính có lương kể từ ngày 21 tháng 3. Những nhân viên đã bị sa thải sẽ được phép quay lại văn phòng trước ngày đó để lấy đồ đạc của họ, tờ báo The Hill đưa tin. Bộ Giáo dục có khoảng 3.000 nhân viên tại Washington, DC, với những người khác làm việc tại 10 văn phòng khu vực, khiến đây trở thành một trong những bộ phận chính phủ nhỏ nhất ngay cả trước khi sa thải, theo báo cáo của NBC News.Các viên chức mô tả việc sa thải là "tinh giản" và cho biết bộ sẽ tiếp tục công việc của mình về các chức năng chính bao gồm quản lý khoản vay sinh viên và phân phối viện trợ liên bang cho các trường học, AP đưa tin. "Việc cắt giảm biên chế hôm nay phản ánh cam kết của Bộ Giáo dục về hiệu quả, trách nhiệm giải trình và đảm bảo rằng các nguồn lực được chuyển đến nơi quan trọng nhất: cho học sinh, phụ huynh và giáo viên", Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon cho biết trong một tuyên bố. Trump đã nói về việc xóa bỏ hoàn toàn bộ phận này, nhưng ông sẽ không thể làm như vậy nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội, và đảng Dân chủ có đủ số phiếu để ngăn chặn động thái này tại Thượng viện.⦿ ---- Một cuộc chiến văn hóa bùng nổ tại Hạ Viện: Một cuộc nổ ra trong cuộc họp của Tiểu ban Hạ viện khi Dân biểu Cộng hòa Keith Self cố tình gọi sai giới tính Dân biểu Sarah McBride (Dân Chủ - Delaware), nữ dân biểu chuyển giới đầu tiên. DB Self đã cố tình gọi DB McBride là "Ông McBride" và "quý ông đến từ Delaware"—khiến các thành viên quốc hội khác sửng sốt.DB McBride đáp trả, "Cảm ơn, thưa bà chủ tọa", trước khi một đại diện khác nhảy vào bảo vệ cô. Một Dân biểu Bill Keating (Massachusetts - Dân Chủ) kinh hoàng gọi hành động của Self là "không theo trật tự". Ông hỏi, "Thưa ông Chủ tịch, ông không có lòng tử tế sao? Điều này không tử tế". Khi mọi thứ trở nên căng thẳng, Self cố gắng tiếp tục phiên điều trần, nhưng Keating đã ngắt lời ông. "Các ông sẽ không tiếp tục với tôi trừ khi các ông giới thiệu một Dân Biểu được bầu hợp lệ theo đúng cách", ông nói.Sau đó, Self hoãn phiên điều trần và các Dân Biểu đã tuần tự rời đi. DB McBride đã đi vào lịch sử khi là người chuyển giới công khai đầu tiên được bầu vào quốc hội năm 2024. Khi được bầu, bà gọi đêm đó là "bằng chứng cho người dân Delaware rằng ở tiểu bang láng giềng của chúng ta, chúng ta đánh giá các ứng cử viên dựa trên ý tưởng của họ chứ không phải căn cước [tính phái] của họ".⦿ ---- Elon Musk đã gây báo động vào thứ Hai khi ông đề xuất Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE có thể cắt giảm An sinh xã hội và các chương trình phúc lợi khác, và chính quyền Trump đã làm rõ vào hôm thứ Ba rằng sẽ không cắt giảm bất kỳ khoản phúc lợi nào được thu thập theo các chương trình đó.Musk: "Sự lãng phí và gian lận trong chi tiêu phúc lợi, chiếm phần lớn chi tiêu của liên bang, là phúc lợi, vì vậy đó là khoản lớn cần loại bỏ", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Larry Kudlow trên Fox Business, theo báo cáo của tờ New York Times. Ông tiếp tục tuyên bố rằng "nửa nghìn tỷ, có thể là sáu, 700 tỷ một năm" có thể được tiết kiệm theo cách này. Theo báo cáo của tờ Washington Post, con số đó sẽ chiếm gần 1/4 ngân sách hàng năm cho An sinh xã hội, Medicare và Medicaid, một tỷ lệ phần trăm cao hơn nhiều so với ước tính của cơ quan giám sát về gian lận và lãng phí.Bãch Ốc: Sau báo động từ đảng Dân chủ cảnh báo Musk về kế hoạch cắt giảm phúc lợi An sinh xã hội và Medicare, thư ký báo chí của Tổng thống Trump đã nói vào thứ Ba rằng trên thực tế, ông Musk chỉ có kế hoạch nhắm vào "sự lãng phí, gian lận và lạm dụng tồn tại trong các chương trình này", Karoline Leavitt cho biết. Chính quyền Trump cũng đã lên mạng xã hội để gọi những người chỉ trích các khoản cắt giảm theo kế hoạch của Musk là "những kẻ nói dối", và trong một thông cáo báo chí chỉ nói đơn giản: "Chính quyền Trump sẽ không cắt giảm các chế độ phúc lợi An sinh xã hội, Medicare hoặc Medicaid".Về cách chính xác Musk đưa ra con số "gian lận và lãng phí" tới 700 tỷ đô la của mình, Leavitt chỉ nói rằng, "Đó là ước tính dựa trên những gì ông Musk thấy. Ông ấy không nói chắc chắn là thế". Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ ước tính tổng cộng từ 233 tỷ đến 521 tỷ đô la chi tiêu gian lận trên tất cả các chương trình của chính phủ, không chỉ ba chương trình phúc lợi hiện đang bị Musk chỉ trích.⦿ ---- Elon Musk muốn chính phủ đóng cửa để nhóm DOGE của ông dễ dàng sa thải hàng trăm nghìn nhân viên liên bang hơn, theo một báo cáo mới. Báo WIRED đã trích dẫn bốn nguồn tin ẩn danh của chính phủ cho câu chuyện xuất hiện khi Hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu về dự luật chi tiêu để ngăn chặn việc đóng cửa. Đảng Dân chủ đã nói rằng họ phản đối biện pháp tạm thời này, tuyên bố rằng nó đe dọa các quyền lợi như An sinh xã hội.Một đảng viên Cộng hòa "quen thuộc với tình hình" đã nói với WIRED, "Ông Musk thích đóng cửa chính phủ. Tôi nghĩ ông ấy bị tổng thống dồn vào thế bí. Tôi nghĩ sẽ rất khó để ông ấy có thể xoay xở được".Báo cáo trích dẫn một nguồn tin Cộng hòa thứ hai nói rằng "mục tiêu của tỷ phú này là để nghị quyết tiếp tục (CR) sụp đổ, dù chỉ để đạt được một đợt đóng cửa chính phủ ngắn hạn", trong khi một nguồn tin Cộng hòa thứ ba nói với hãng tin này, "Bạn biết đấy, không có chuyện gì trong số này là tiết kiệm tiền, phải không? Tất cả là để phá hủy một cơ sở quyền lực tự do".Báo cáo khẳng định rằng các nhân viên liên bang lo ngại rằng ngay cả việc đóng cửa tạm thời cũng có thể dẫn đến việc cắt giảm vĩnh viễn. "Có lo ngại rằng bất kỳ ai được coi là không thiết yếu sẽ bị DOGE", một nhân viên Bộ Ngoại giao nói với WIRED."Trước khi đóng cửa, các nhân viên liên bang về cơ bản được phân loại thành công việc thiết yếu hoặc không thiết yếu, với những nhân viên không thiết yếu bị cho nghỉ việc tạm thời và không được phép làm việc cho đến khi việc đóng cửa kết thúc", các phóng viên viết."Musk đã nói về việc sa thải những người được gọi là không thiết yếu - nhiều người trong số họ thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như kiểm tra thực phẩm, xử lý đơn xin trợ cấp và thu thập dữ liệu thời tiết - trước đây", báo cáo cho biết, trích dẫn một cuộc phỏng vấn của Musk vào tháng 2 khi ông nói, "Nếu công việc không thiết yếu hoặc họ không làm tốt, rõ ràng là họ không nên có tên trong danh sách trả lương của công chúng".⦿ ---- Musk chụp mũ Đảng Dân Chủ muốn dân lệ thuộc vào trợ cấp... Elon Musk đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật về An sinh xã hội và Medicaid để biện minh cho ý định cắt giảm các quyền lợi của người nộp thuế rất được ưa chuộng này, theo Joe Scarborough của MSNBC. Và ông nói thêm rằng ý định của ông trùm công nghệ không thể độc hại hơn về mặt chính trị.Nhà tài trợ và cố vấn của Donald Trump đã nói với người dẫn chương trình của Fox Business Network, Larry Kudlow rằng đảng Dân chủ đã lợi dụng các quyền lợi của liên bang để "thu hút và giữ chân những người nhập cư bất hợp pháp" rồi biến họ thành cử tri, điều này tương tự như lý thuyết "thay thế tuyệt vời" của chủ nghĩa dân tộc da trắng, và người dẫn chương trình "Morning Joe" đã chỉ trích những phát biểu của tỷ phú này."Bạn biết đấy, có những lúc đảng Dân chủ đã nhét những lời lẽ vào miệng đảng Cộng hòa về An sinh xã hội, Medicare", Scarborough nói. "Ở đây, ông ấy đã nói phần im lặng ra thành tiếng và thực sự nói rằng An sinh xã hội và Medicare là nơi có tất cả tiền bạc và đó là những khoản cần phải loại bỏ. Bây giờ, tất nhiên, chúng ta đã thấy ông ấy nói những điều khác gây tổn hại sâu sắc về mặt chính trị, nhưng điều đó gây tổn hại cực kỳ lớn về mặt chính trị"."Tôi cũng muốn kiểm tra thực tế", Scarborough nói thêm. "Ông ấy không nói về những người, cái gì, lên đến 160 tuổi mà Donald Trump đã nói sai là đang nhận được các khoản thanh toán An sinh xã hội. Ông ấy nói rằng đó là nơi có tiền. Nhân tiện, bạn và tôi, chúng ta luôn nói như vậy. Chúng ta không nói là loại bỏ họ. Chúng ta cũng không nói rằng mọi người, bạn có đảng Dân chủ sử dụng An sinh xã hội và Medicare để thu hút những người nhập cư bất hợp pháp đến Mỹ để bỏ phiếu cho họ. Tôi phải nói rằng, đó là một cách tiếp cận mới và kỳ lạ đối với hai chương trình quan trọng nhất đối với người Mỹ, người Mỹ đã nghỉ hưu, nhưng đó là những gì ông ấy đã nói."Tổng thống đã tuyên bố trong bài phát biểu trước Quốc hội tuần trước rằng gần 16 triệu người trên 100 tuổi đã nhận được các khoản thanh toán An sinh xã hội, bao gồm 130.000 người được cho là trên 160 tuổi và thậm chí "một người được liệt kê là 360 tuổi" - nhưng Scarborough cho biết những tuyên bố đó rõ ràng là không đúng sự thật.⦿ ---- Lara Trump (con dâu Tổng Thống Trump) gợi ý rằng người Mỹ nên tôn thờ Tổng thống Donald Trump và cố vấn tỷ phú Elon Musk của ông. Con dâu của tổng thống đã xuất hiện vào tối thứ Hai cùng Sean Hannity trên Fox News, kênh mà bà cũng dẫn một chương trình, và bác bỏ những lo ngại rằng Musk đang "làm giàu cho bản thân và bạn bè" là "nực cười", nói rằng thay vào đó, công chúng nên thể hiện sự cầu xin cho việc cắt giảmg lực lượng lao động của chính phủ, theo The Daily Beast đưa tin."Mọi người nên hôn chân Elon Musk và Donald Trump vì họ là hai người thực sự làm điều này", Lara Trump nói. Cựu đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cũng nhấn mạnh rằng Musk, người có giá trị tài sản ròng đã giảm 148 tỷ đô la kể từ Ngày nhậm chức sau khi đạt đỉnh một tháng sau cuộc bầu cử, đã phải hy sinh tài chính bằng cách đảm nhiệm một vai trò không xác định nhưng có quyền lực trong chính quyền Trump.“Musk này đang mất tiền vì những gì anh ta đang làm, nhưng anh ta hiểu được tầm quan trọng của khoảnh khắc này”, cô nói. “Chúng ta không thể tiếp tục chi tiêu theo cách chúng ta đang làm mãi được. Chúng ta không thể tồn tại như một quốc gia”.⦿ ---- Các phái đoàn Hoa Kỳ và Ukraine đã đưa ra tuyên bố chung vào thứ Ba xác nhận rằng Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Kiev sau khi Ukraine đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày với Nga sau các cuộc đàm phán tại Jeddah. Các phái đoàn cũng tuyên bố rằng tổng thống của cả hai nước đã đồng ý ký một thỏa thuận toàn diện về các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng của Ukraine "sớm nhất có thể".⦿ ---- Pháp, Anh hài lòng: Ukraine OK ngưng bắn 30 ngày, chờ Nga ý kiến. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều hoan nghênh những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine vào thứ Ba. Sớm hơn hôm Thứ Ba, Kiev chia sẻ rằng họ đã sẵn sàng cho lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày do Hoa Kỳ đề xuất. "Bây giờ quả bóng rõ ràng đang ở trong tay Nga. Pháp và các đối tác của mình vẫn cam kết hướng tới một nền hòa bình vững chắc và lâu dài, được hỗ trợ bởi các đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho Ukraine", Macron viết trong một bài đăng trên X.Trong một tuyên bố riêng, Starmer gọi động thái này là "bước đột phá đáng chú ý", kêu gọi tất cả các bên liên quan "tăng gấp đôi nỗ lực để đạt được một nền hòa bình lâu dài và an toàn càng sớm càng tốt". Ông nói thêm rằng ông sẽ triệu tập các nhà lãnh đạo vào thứ Bảy "để thảo luận về các bước tiếp theo".⦿ ---- Cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra vào thứ Sáu, và sẽ "không chỉ là một cuộc điện thoại", theo nhà báo Dmitry Smirnov của Kremlin đưa tin vào thứ Ba. Trước đó, Trump đã nói với các nhà báo rằng ông sẽ nói chuyện với Putin về thỏa thuận ngừng bắn trong tuần này. "Chúng tôi có một cuộc họp lớn với Nga vào ngày mai".⦿ ---- Trump cắt tiền đối với hoạt động an ninh bầu cử. Tuy ưa nói rằng bầu cử Mỹ đầy gian lận, Trump lại cắt tiền các cơ quan giám sát bầu cử an toàn. Donald Trump nổi tiếng với việc rao bán các thuyết âm mưu về an ninh bầu cử, tuy nhiên chính quyền của ông đã cắt giảm kinh phí cho hai sáng kiến an ninh mạng quan trọng, bao gồm một sáng kiến tập trung vào an ninh bầu cử. Hôm thứ Hai, đưa tin chính quyền Trump đã cắt giảm hàng triệu đô la cho hai sáng kiến, Trung tâm phân tích và chia sẻ thông tin cơ sở hạ tầng bầu cử (Elections Infrastructure Information Sharing and Analysis Center) và Trung tâm phân tích và chia sẻ thông tin đa tiểu bang (Multi-State Information Sharing and Analysis Center). Cả hai sáng kiến đều là một phần của Trung tâm an ninh Internet phi lợi nhuận.AP đã nêu bật những hậu quả tiềm ẩn: Các hoạt động không còn được tài trợ bao gồm tình báo về mối đe dọa mạng, ứng phó sự cố mạng và hợp tác với các quan chức chính quyền tiểu bang và địa phương. Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết việc chấm dứt tài trợ sẽ giúp 'tập trung công việc của CISA vào các lĩnh vực quan trọng và loại bỏ tình trạng dư thừa'.Trump và Cộng Hòa đã nhắm vào Cơ quan an ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) kể từ năm 2020, khi Trump sa thải cựu giám đốc Chris Krebs, người đã vạch trần các thuyết âm mưu bầu cử mà Trump đang lan truyền vào thời điểm đó.Trump đã có một số động thái tại CISA trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa của ông đã nói vào đầu năm nay rằng CISA không nên tập trung vào việc ngăn chặn các nỗ lực thông tin sai lệch của nước ngoài nhắm vào người Mỹ. Trong khi đó, một bài báo gần đây của CBS đã nêu bật những lo ngại trong số các nhà lập pháp và nhân viên liên bang về hậu quả khủng khiếp của việc cắt giảm CISA, bao gồm cả việc sa thải gần đây một nhân viên cấp cao chịu trách nhiệm giám sát phòng thủ chống lại các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng quan trọng như đường ống nước và lưới điện.⦿ ---- Dữ liệu mới cho thấy giá trứng tăng vọt, vốn trở thành vấn đề nóng hổi trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái, đã giảm 2 đôla/tá trứng so với đỉnh cao hai tuần trước. Số liệu do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ công bố cho thấy chi phí trung bình của một tá trứng hiện rẻ hơn đáng kể so với những ngày gần đây. Trang web chỉ số kinh tế Trading Economics cho biết một tá trứng có giá 5,51 đô la vào thứ Ba, rẻ hơn 2 đô la so với "mức cao nhất mọi thời đại là 8,17 đô la vào tháng 3 năm 2025".Giá trứng đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong năm qua, với việc các nhà bán buôn gần đây phải trả hơn 8 đô la cho một tá trứng, so với chỉ 2 đô la cho một tá trong những năm trước. Một cuộc thăm dò của Gallup cho thấy cử tri phần lớn coi áp lực kinh tế là lý do chính khiến họ bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump vào tháng 11. Giá trứng đã trở thành chủ đề bàn tán rất lớn, tượng trưng cho khó khăn tài chính ngày càng gia tăng mà nhiều người Mỹ đang phải trải qua.Giá trứng tăng chủ yếu do đợt bùng phát cúm gia cầm đang diễn ra, đã tàn phá đàn gia cầm tại các trang trại trên khắp cả nước. Hơn 111 triệu con gia cầm—chủ yếu là gà mái đẻ trứng—đã bị nhiễm bệnh hoặc bị tiêu hủy trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 1 năm 2025. Các vấn đề khác, chẳng hạn như lạm phát, vấn đề về chuỗi cung ứng, chi phí vận chuyển và các quy định mới về phúc lợi động vật của tiểu bang, đều góp phần làm tăng giá.⦿ ---- Sáu đại học California nằm trong số 60 trường cao đẳng và đại học trên khắp cả nước đã nhận được cảnh báo từ Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon vào thứ Hai rằng họ có thể phải đối mặt với các hình phạt theo Đạo luật Dân quyền nếu họ không bảo vệ sinh viên Do Thái khỏi chủ nghĩa bài Do Thái trong các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine tại trường.Theo các báo cáo, các cảnh báo đã được gửi đến các trường cao đẳng và đại học sau đây của California:Đại học Tiểu bang California, Sacramento (CSU, Sacramento);Đại học Chapman (Chapman University);Đại học California Davis (UC Davis);Đại học California San Diego (UC San Diego);Đại học California Santa Barbara (UC Santa Barbara);Đại học California, Berkeley (UC Berkeley).Lá thư của McMahon được đưa ra hai ngày sau vụ bắt giữ và có thể trục xuất một nhà hoạt động người Palestine đã giúp lãnh đạo các cuộc biểu tình tại Đại học Columbia. Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo vào thứ Hai rằng vụ bắt giữ Mahmoud Khalil, một thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ và là sinh viên sau đại học tại Columbia, sẽ là vụ đầu tiên "trong số nhiều vụ tiếp theo" khi chính quyền của ông đàn áp các cuộc biểu tình tại trường chống lại Israel và cuộc chiến ở Gaza.⦿ ---- Chính quyền Trump cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ ngay lập tức dỡ bỏ lệnh đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine và việc chia sẻ thông tin tình báo với Kyiv, hơn một tuần sau khi áp dụng các biện pháp thúc đẩy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia đàm phán chấm dứt chiến tranh với lực lượng xâm lược của Nga. Thông báo được đưa ra tại các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Hoa Kỳ tại Saudi Arabia, theo AP đưa tin.Ukraine cũng cho biết họ sẵn sàng ngừng bắn trong 30 ngày trong cuộc chiến với Nga, tùy thuộc vào thỏa thuận của Điện Kremlin. "Ukraine bày tỏ sự sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ về việc ban hành lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày ngay lập tức, có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung của các bên và tùy thuộc vào sự chấp thuận và thực hiện đồng thời của Liên bang Nga", theo tuyên bố chung từ các phái đoàn Hoa Kỳ và Ukraine. "Hoa Kỳ sẽ thông báo với Nga rằng sự có đi có lại của Nga là chìa khóa để đạt được hòa bình". Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ hiện sẽ chuyển lời đề nghị này đến người Nga, đồng thời nói thêm rằng "quả bóng đang ở trong sân của họ", tờ Guardian đưa tin."Ukraine đã sẵn sàng ngừng bắn và bắt đầu đàm phán, và giờ đây họ sẽ quyết định có đồng ý hay không", Rubio nói về người Nga. Ông cho biết ông hy vọng họ chấp nhận đề xuất này nhưng nếu họ không chấp nhận, "thì thật không may, chúng ta sẽ biết được trở ngại đối với hòa bình ở đây là gì". Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz cho biết ông có kế hoạch nói chuyện với người đồng cấp Nga của mình trong những ngày tới. Waltz cho biết phía Ukraine đã nói rõ vào thứ Ba rằng họ "chia sẻ tầm nhìn của Tổng thống Trump về hòa bình".⦿ ---- Đại sứ Canada tại Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai rằng 99% sản phẩm được giao dịch giữa hai quốc gia Mỹ-Canada đều được miễn thuế (tariff-free), trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Trump áp đặt mức thuế mới và các biện pháp trả đũa của Ontario. "Giữa Canada và Hoa Kỳ theo USMCA, thỏa thuận mà chúng tôi đã đàm phán dưới thời Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, Canada và Hoa Kỳ được miễn thuế 99%", Đại sứ Kirsten Hillman cho biết trên "CUOMO" của NewsNation vài giờ sau cuộc họp với Thủ tướng được chỉ định Mark Carney.Hillman cho biết các sản phẩm chịu thuế còn lại chủ yếu nằm trong lĩnh vực nông nghiệp và được thiết kế riêng để bảo vệ các trang trại gia đình nhỏ. Hillman bảo vệ lập trường của Canada, lưu ý rằng Hoa Kỳ bán sản phẩm từ sữa cho Canada nhiều gấp ba lần so với Canada bán cho Hoa Kỳ. “Canada là khách hàng số 1 của bạn và bạn có thặng dư thương mại với Canada trong tất cả các mặt hàng sản xuất,” Hillman cho biết. “Chúng tôi cung cấp năng lượng đáng tin cậy, giá cả phải chăng giúp thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ.”Bà giải thích rằng cả hai quốc gia đều duy trì các biện pháp bảo hộ tương tự — Hoa Kỳ đối với đường, sữa, trái cây và rau quả, trong khi Canada chủ yếu hạn chế nhập cảng sữa. Các mức thuế này chỉ có hiệu lực sau khi đạt được hạn ngạch nhập cảng đã thỏa thuận, theo đàm phán theo USMCA.Chính quyền Ontario tuyên bố họ đã áp dụng mức phụ thu 25% đối với xuất cảng điện sang Michigan, Minnesota và New York, ảnh hưởng đến khoảng 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp. Theo tuyên bố từ văn phòng Thủ hiến, biện pháp này có thể tốn tới 400.000 đô la mỗi ngày. Giờ chót biện pháp này tạm gỡ, sau khi Trump mời Thủ hiến Ontario thăm Bạch Ốc để thương thuyết.Hành động của Canada là phản ứng trực tiếp đối với mức thuế 25% gần đây của chính quyền Trump đối với hàng nhập từ Canada và Mexico. Kể từ đó, Trump đã miễn thuế cho các nhà sản xuất xe và trì hoãn việc thực hiện đối với các mặt hàng được bảo hộ theo Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada.⦿ ---- Cố vấn cấp cao về Thương mại và Sản xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Peter Navarro, đã xác nhận hôm thứ Ba rằng mức thuế 50% đối với thép và nhôm của Canada sẽ không có hiệu lực vào hôm nay Thứ Tư. Nói với CNBC, cố vấn thương mại của Trump lưu ý rằng mặc dù các kế hoạch tăng gấp đôi mức thuế không còn nữa, nhưng mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập từ Canada sẽ có hiệu lực vào nửa đêm.Ông cũng lưu ý rằng sẽ không có miễn trừ nào đối với các mức thuế đó. Bình luận của Navarro được đưa ra sau khi Thủ tướng Ontario Doug Ford xác nhận rằng Canada đã quyết định tạm thời đình chỉ mức thuế 25% đối với xuất cảng điện sang Hoa Kỳ trước cuộc họp của ông với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick tại Washington vào ngày mai, thứ Năm.⦿ ---- Điện sang Mỹ tạm ngưng áp thuế: Trump lạnh cẳng, mời Thủ Hiến Canada tới, xoa dịu, nhưng vẫn nói Canada nên là tiểu bang thứ 51. Thủ hiến Ontario Doug Ford, nói rằng "cả hai bên đều nóng giận và nhiệt độ cần phải hạ xuống", đã đình chỉ khoản phụ thu 25% của tỉnh Canada đối với xuất cảng điện sang Hoa Kỳ. Ford, người đã thề sẽ "không ngừng nghỉ" vào đầu ngày thứ Ba sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế quan của Hoa Kỳ đối với thép và nhôm từ Canada, cho biết ông đã có một "cuộc trò chuyện hiệu quả" với Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick về mối quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Canada, theo CNBC đưa tin.Ford cho biết ông sẽ đến Washington, DC vào thứ Năm với bộ trưởng tài chính Canada để thảo luận về một thỏa thuận thương mại "được gia hạn" giữa Hoa Kỳ-Mexico-Canada. "Họ hiểu chúng tôi nghiêm túc như thế nào về điện và thuế quan, và thay vì qua lại và đe dọa lẫn nhau, cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng cái đầu lạnh sẽ thắng thế, chúng ta cần ngồi lại và thúc đẩy vấn đề này", Ford cho biết, theo CBC. Sau động thái của Ford, Trump cho biết ông "có thể" sẽ giảm thuế đối với hàng nhập từ Canada. Phát biểu với các phóng viên tại Bạch Ốc, Trump mô tả Ford là một "quý ông" trước khi một lần nữa lập luận rằng Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51, theo tờ Guardian đưa tin.⦿ ---- Thượng viện Texas có ý định thông qua luật yêu cầu phải trưng bày Mười Điều Răn (Ky tô giáo) trong các lớp học trường công, theo tờ Dallas Morning News đưa tin. Dự luật số 10 của Thượng viện (SB 10) sẽ yêu cầu các trường tiểu học và trung học phải trưng bày Mười Điều Răn trên các tấm áp phích có kích thước 16 inch x 20 inch có thể đọc được từ mọi góc của lớp học. Tất cả 20 thượng nghị sĩ Cộng hòa của tiểu bang đã ký vào đề xuất này, cho phép các trường sử dụng tiền của quận để mua bản sao hoặc chấp nhận quyên góp các màn hình mô tả Mười Điều Răn.Theo Thượng nghị sĩ Phil King, mục tiêu của SB 10 là cung cấp "sự sáng tỏ về mặt đạo đức" cho học sinh và thúc đẩy "di sản" của quốc gia. "Louisiana đã thông qua luật yêu cầu phải trưng bày Mười Điều Răn trong các trường công và ít nhất 14 tiểu bang khác đã đưa ra luật tương tự", King cho biết tại phiên điều trần của ủy ban về dự luật. "Đã đến lúc Texas thông qua SB 10 để khôi phục lại truyền thống lịch sử về việc công nhận di sản quốc gia của chúng ta". Cuối cùng, King cho biết ông tin rằng dự luật này có thể buộc Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phải đưa ra phán quyết rộng hơn về vấn đề này.⦿ ---- Cựu thành viên Hạ viện Dân chủ Hoa Kỳ Katie Porter đã tuyên bố hôm thứ Ba rằng bà sẽ tham gia cuộc tranh cử năm 2026 cho chức thống đốc California, theo AP đưa tin, gia nhập vào một cuộc đua đông đúc có thể bị đảo lộn nếu cựu Phó Tổng thống Kamala Harris tham gia cuộc đua. Cựu Dân Biểu Porter đã hứa trong một video ra mắt chiến dịch rằng sẽ là một đối trọng mạnh mẽ với Tổng thống Trump. "Trong Quốc hội, tôi đã buộc chính quyền Trump phải chịu trách nhiệm khi họ làm tổn thương người Mỹ. Với tư cách là thống đốc, tôi sẽ không bao giờ lùi bước khi Trump làm tổn thương người dân California—cho dù ông Trump đang trì hoãn cứu trợ thiên tai, tấn công quyền lợi của chúng ta hoặc cộng đồng của chúng ta, hay lừa đảo các gia đình lao động để hưởng lợi cho bản thân và bè phái của mình", Porter cho biết.Cuộc tranh cử để thay thế Thống đốc Dân chủ Gavin Newsom đã hết nhiệm kỳ đã thu hút được một nhóm lớn các ứng cử viên đã được công bố và có khả năng sẽ bị đảo lộn nếu bà Kamala Harris quyết định tìm kiếm chức vụ cao nhất của tiểu bang. Harris vẫn chưa loại trừ khả năng tìm kiếm chức thống đốc. Porter thân thiện với cựu Phó Tổng thống và đã ám chỉ rằng bà sẽ rời cuộc đua nếu Harris tham gia cuộc đua. Năm 2012, Harris, khi đó là Bộ trưởng Tư pháp California, đã bổ nhiệm Porter làm giám sát viên ngân hàng độc lập của tiểu bang trong một thỏa thuận thế chấp toàn quốc trị giá hàng tỷ đô la."Có rất ít chính trị gia muốn đối đầu với [Harris]", nhà khoa học chính trị Jack Pitney của Cao đẳng Claremont McKenna cho biết. Porter, người đã không thành công trong cuộc chạy đua vào Thượng viện Hoa Kỳ vào năm ngoái và cũng được biết đến với tài năng gây quỹ nhỏ, đã trở thành một trong những ứng cử viên nổi tiếng nhất, cùng với cựu Thị trưởng Los Angeles Antonio Villaraigosa và Phó Thống đốc Eleni Kounalakis, cùng những người khác, về phía đảng Dân chủ. Về phía đảng Cộng hòa, tháng trước, Cảnh sát trưởng Quận Riverside Chad Bianco đã trở thành đảng viên Cộng hòa lớn đầu tiên tuyên bố đấu thầu thay thế Newsom.Ngay cả khi Harris tham gia cuộc đua, hệ thống bầu cử sơ bộ mở của tiểu bang vẫn có thể không thể đoán trước được—tất cả các ứng cử viên đều xuất hiện trên một lá phiếu duy nhất, bất kể đảng phái nào, và chỉ có hai người giành được nhiều phiếu bầu nhất mới được tiến vào cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Các ứng cử viên liên kết với Trump có thể tham gia vào phe Cộng Hòa, tạo ra sự quan tâm của phe bảo thủ, hoặc một ứng cử viên giàu có có thể nổi lên với số tiền để làm lung lay trật tự dự kiến. "Những cuộc bầu cử sơ bộ mở này khó có thể bị cản trở", cố vấn Dân chủ Andrew Acosta cho biết.⦿ ---- Bạn còn nhớ khi Elon Musk nói rằng Tesla Cybertruck "sẽ đủ khả năng chống nước để có thể sử dụng như một chiếc thuyền trong thời gian ngắn" không? Dựa trên những gì đã xảy ra ở Ventura (California) vào sáng thứ Hai, tuyên bố đó có thể lá khát vọng hơn là thực tế. Một chiếc Cybertruck đã bị chìm ở Cảng Ventura khi tài xế đang cố gắng hạ thủy một chiếc mô tô nước (jet ski), theo các báo cáo."Tài xế, một người đàn ông ở Ventura, đã dỡ một chiếc mô tô nước cá nhân kiểu mô tô nước… Rõ ràng là anh ta định lái xe về phía trước nhưng vô tình lùi xe, khiến xe lao xuống nước", tờ Ventura County Star đưa tin. Người đàn ông đã có thể ra khỏi xe, mặc dù cảnh quay từ hiện trường cho thấy phải cần đến một đội cứu hộ đầu tiên để kéo chiếc xe bán tải điện ra khỏi vùng nước biển.Chiếc xe Tesla Cybertruck đã chìm dưới nước gần hai giờ, mặc dù quá trình cứu hộ thực tế chỉ mất nửa giờ. “Chúng tôi cố tình không vội vã phản ứng để có thời gian nghiên cứu tất cả các mối nguy tiềm ẩn và đảm bảo các kế hoạch dự phòng đã được triển khai”, Đại úy cứu hộ Carson Shevitz, người phát ngôn của TowBoatUS Ventura, nói với tờ Star.⦿ ---- Trump hủy bỏ huấn luyện đối phó thiên tai. Chính quyền Trump đã hủy bỏ một khóa đào tạo chuẩn bị cho các nhà khí tượng học để dự báo trong thảm họa thiên tai, The Hill đã biết được. Theo một email mà The Hill đã xem, khóa đào tạo nhà khí tượng học ứng phó thiên tai cho Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã bị hủy bỏ do "thiếu hụt nhân sự" và số tiền mà nhân viên được phép chi cho việc đi lại bị cắt giảm nghiêm trọng.Một nguồn tin của cơ quan bày tỏ lo ngại rằng việc hủy bỏ khóa đào tạo này sẽ làm chậm quá trình cấp chứng chỉ cho các nhà khí tượng học ứng phó thiên tai mới — khiến cơ quan thời tiết kém khả năng ứng phó với các thảm họa như hỏa hoạn và gây thêm áp lực cho lực lượng lao động hiện tại. Nguồn tin cho biết thẻ tín dụng mua hàng của nhân viên đã giảm xuống còn 1 đô la, vì vậy mọi người không thể đặt vé đi lại và một số người đã đặt vé đi lại phải hủy chuyến bay của họ.Cơ quan thời tiết không phải là cơ quan liên bang duy nhất chứng kiến những khoản cắt giảm tương tự trong khi Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk tìm cách thu hẹp quy mô chính phủ. The Hill đưa tin Bộ Nội vụ, đơn vị quản lý đất đai, công viên và các vấn đề của bộ lạc quốc gia, cũng đã giảm thẻ tín dụng mua hàng của nhân viên xuống còn 1 đô la.Cơ quan thời tiết là một cơ quan đặc biệt thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng cắt giảm nhân sự. Cơ quan này đã mất hàng trăm nhân viên trong quá trình sa thải những nhân viên thử việc — hoặc những người đã làm việc tại cơ quan trong thời gian ngắn hoặc mới được thăng chức. Cơ quan này sẽ mất thêm 1.000 nhân viên nữa, với dự kiến sẽ cắt giảm sớm nhất là trong tuần này.Các cơ quan khác trên khắp chính phủ liên bang cũng sẽ phải chịu thêm nhiều đợt sa thải hàng loạt. Cục Công viên Quốc gia có thể mất 30 phần trăm biên chế, theo báo cáo đầu tiên của The Hill. Trong khi đó, các bộ phận khác, như Bộ Cựu chiến binh, có thể mất 80.000 nhân viên.⦿ ---- Mỹ nghi Nam Hàn có ý định bí mật chế tạo vũ khí nguyên tử. Các nhà phân tích cho biết động thái gần đây của chính phủ Hoa Kỳ nhằm chỉ định Nam Hàn là "quốc gia nhạy cảm" trong lĩnh vực năng lượng được coi là một lời cảnh báo tinh tế trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi trong Nam Hàn hãy phát triển kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. Theo các nguồn tin ngoại giao, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đang xem xét liệu có nên phân loại Nam Hàn là quốc gia nhạy cảm trong danh sách nội bộ của mình hay không, theo một biện pháp sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 4.Theo trang web của DOE, một "quốc gia nhạy cảm" là quốc gia cần "cân nhắc đặc biệt vì lý do chính sách, bao gồm an ninh quốc gia, không phổ biến vũ khí hạt nhân, bất ổn khu vực, đe dọa đến an ninh kinh tế quốc gia hoặc hỗ trợ khủng bố". Bộ này được cho là đã thông báo cho các tổ chức trực thuộc của mình vào đầu tháng 3 rằng, ngoài các quốc gia hiện có như Ấn Độ, Israel, Pakistan và Saudi Arabia, bốn quốc gia mới — bao gồm Nam Hàn — sẽ được thêm vào danh sách.Bộ Ngoại giao Nam Hàn đã biết được điều này thông qua "các kênh không chính thức" vì Hoa Kỳ đã không tiết lộ động thái này trước thông qua các kênh ngoại giao. Bộ ngoại giao Nam Hàn đang liên hệ với DOE để biết thông tin chi tiết về động thái của mình, với các nỗ lực ngoại giao dự kiến sẽ được thực hiện sau đó để ngăn chặn quốc gia này bị đưa vào danh sách chính thức.⦿ ---- TQ lập sa bàn Đài Bắc, hô hào khát vọng chiếm Đài Loan; 80% dân Đài Loan thề giữ nền dân chủ tới cùng. Một kênh truyền hình quốc gia Pháp đã phát sóng một bộ phim tài liệu vào Chủ Nhật nêu bật tham vọng bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông và cách Đài Loan và Philippines ứng phó với mối đe dọa "chưa từng có". Phim tài liệu dài 80 phút có tựa đề "Báo động đỏ ở Biển Đông" (Alerte rouge en mer de Chine) trên M6, một kênh truyền hình tư nhân của Pháp, cho biết "mối đe dọa xâm lược là cao chưa từng có" và Đài Loan đã bước vào "trạng thái báo động dài hạn, với người dân đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng".Bộ phim cũng cho biết hơn 80 phần trăm người dân Đài Loan phản đối việc thống nhất với Bắc Kinh và "độc lập" là quan điểm đồng thuận. Bộ phim tài liệu trình bày quan điểm rằng mong muốn sáp nhập Đài Loan của Bắc Kinh xuất phát từ lịch sử và "chủ nghĩa dân tộc" cũng như mục tiêu địa chính trị là đảm bảo quyền tiếp cận không bị cản trở vào Thái Bình Dương. Các nhà làm phim đã phỏng vấn một số nhân vật Đài Loan, bao gồm Thiếu tướng Tung Chi-hsing, giám đốc bộ phận lập kế hoạch tác chiến chung của Bộ Quốc phòng Đài Loan, người cho biết mối đe dọa của Trung Quốc đối với Đài Loan đang "gia tăng".Bộ phim tài liệu đã chiếu hình ảnh vệ tinh mô phỏng theo tòa nhà Phủ Tổng thống Đài Loan và các con phố xung quanh mà chính phủ Trung Quốc đã xây dựng ở Nội Mông, dường như là để huấn luyện lực lượng mặt đất cho một cuộc tấn công phủ đầu tiềm tàng nhằm vào giới lãnh đạo được bầu cử dân chủ của Đài Loan. Alexander Huang, giám đốc bộ phận quan hệ quốc tế của Quốc dân đảng (KMT), cũng được trích dẫn trong phim khi nói rằng KMT cố gắng duy trì liên lạc với Bắc Kinh vì Đài Loan "chưa sẵn sàng cho chiến tranh". Đài Loan cần tranh thủ thời gian để cải cách quân đội, mua vũ khí mới và tiến hành huấn luyện, nhân vật đối lập này cho biết.⦿ ---- Một thành phố của California một lần nữa được vinh danh là thành phố hạnh phúc nhất nước Mỹ, cùng với sáu thành phố khác ở California lọt vào top 20 trong một nghiên cứu mới từ WalletHub. Nghiên cứu đã so sánh 182 thành phố lớn nhất trong ba hạng mục chính: Sức khỏe tinh thần và thể chất, Thu nhập và việc làm và Cộng đồng và môi trường.Nghiên cứu cho biết "Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu khoa học về hạnh phúc và phát hiện ra rằng các thành phần chính của nó bao gồm trạng thái tinh thần tích cực, cơ thể khỏe mạnh, các mối quan hệ xã hội chặt chẽ, sự hài lòng trong công việc và sự khỏe mạnh về tài chính".Fremont, một thành phố ở Bắc California, một lần nữa được xếp hạng là thành phố hạnh phúc nhất nước Mỹ. Thành phố này thường đứng đầu các danh sách tương tự do tỷ lệ hài lòng với cuộc sống cao, tỷ lệ trầm cảm thấp thứ năm và tuổi thọ trung bình cao thứ tư. Theo báo cáo, thành phố này cũng có tỷ lệ hộ gia đình có thu nhập trên 75.000 đô la cao nhất."Một yếu tố khác góp phần vào hạnh phúc của Fremont là thực tế là thành phố này có tỷ lệ ly thân và ly hôn thấp nhất cả nước, chỉ ở mức 8,9%. Báo cáo cho biết, thành phố này cũng có tỷ lệ người lớn báo cáo có 14 ngày hoặc nhiều hơn không khỏe mạnh về mặt tinh thần mỗi tháng thấp nhất, vì vậy người dân trong thành phố dường như đang tự chăm sóc bản thân về mặt tâm lý.Theo WalletHub, 10 thành phố hạnh phúc nhất tại Mỹ là:1. Fremont, CA;2. San Jose, CA;3. Irvine, CA;4. Sioux Falls, SD;5. Overland Park, KS;6. Lincoln, NE;7. Madison, WI;8. Scottsdale, AZ;9. San Francisco, CA;10. Huntington Beach, CA.Irvine và Huntington Beach là ở Quận Cam. Thành phố Los Angeles xếp thứ 77 trong danh sách.⦿ ---- Southwest Airlines đã chấm dứt chính sách hành lý ký gửi miễn phí vào thứ Ba, xóa bỏ quyền lợi đã tồn tại 54 năm mà hãng hàng không này được biết đến. Công ty có trụ sở tại Dallas sẽ bắt đầu tính phí hành lý ký gửi vào ngày 28 tháng 5, xóa bỏ phương châm "hành lý bay miễn phí" cho chính sách hành lý miễn phí hai lần lâu đời của hãng.Hãng hàng không này, cung cấp các chuyến bay tại ít nhất 13 sân bay ở California, cũng sẽ giới thiệu giá vé hạng phổ thông, không được hoàn lại và không cho phép sửa đổi. Sự thay đổi này là rất quan trọng đối với Southwest, một thay đổi mà các giám đốc điều hành cấp cao của hãng tin rằng sẽ thúc đẩy doanh thu.Hãng hàng không cho biết vào tháng 9 rằng việc tính phí hành lý có thể mang lại khoảng 1,5 tỷ đô la một năm nhưng khiến hãng hàng không mất 1,8 tỷ đô la doanh thu từ những khách hàng chọn bay Southwest vì hạn mức hành lý hào phóng của hãng. Southwest cho biết vào thứ Ba rằng hãng sẽ tiếp tục cung cấp hai kiện hành lý ký gửi miễn phí cho các thành viên Rapid Rewards A-List và khách hàng đi trên giá vé Business Select, và một kiện hành lý ký gửi miễn phí cho các thành viên A-List và những khách hàng được chọn khác.⦿ ---- HỎI 1: Hầu hết thế giới ô nhiễm không khí, chỉ trừ 17% thành phố?ĐÁP 1: Đúng vậy. Hầu hết thế giới đều có không khí ô nhiễm, chỉ có 17% thành phố trên toàn cầu đáp ứng các hướng dẫn về ô nhiễm không khí, một báo cáo hôm thứ Ba cho biết. Cơ sở dữ liệu giám sát chất lượng không khí IQAir có trụ sở tại Thụy Sĩ đã phân tích dữ liệu từ 40.000 trạm giám sát chất lượng không khí tại 138 quốc gia và phát hiện ra rằng Chad, Congo, Bangladesh, Pakistan và Ấn Độ có không khí ô nhiễm nhất. Ấn Độ có sáu trong chín thành phố ô nhiễm nhất, trong đó thị trấn công nghiệp Byrnihat ở đông bắc Ấn Độ là tệ nhất. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Thu nhập cao làm hài lòng với cuộc sống, nhưng cũng nhiều căng thẳng hơn?ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale gần đây đã tiến hành một nghiên cứu khám phá mối quan hệ giữa thu nhập, sự hài lòng với cuộc sống và căng thẳng, tập trung vào những cá nhân sống tại Hoa Kỳ. Những phát hiện của họ, được công bố trên tạp chí Communications Psychology, cho thấy rằng mặc dù thu nhập cao hơn có liên quan đến sự hài lòng với cuộc sống cao hơn, nhưng nó cũng có thể dẫn đến mức độ căng thẳng tự báo cáo cao hơn. "Căng thẳng là điều mà tất cả chúng ta đều trải qua hoặc nghe người khác phàn nàn", Karthik Akkiraju, tác giả đầu tiên của bài báo, nói với Medical Xpress. "Điều này thậm chí còn phổ biến ở những người thường được coi là giàu có. Tất nhiên, có những gợi ý từ các tác phẩm trước đó rằng căng thẳng có hành vi độc đáo so với các cảm xúc tích cực và tiêu cực khác". Chi tiết: