10 Thành Phố An Toàn Nhất Thế Giới Là…

Điều đầu tiên và chắc chắn nhất, đó là sẽ không có thành phố nào của Mỹ cả! Bởi vì ở quốc gia mà người dân chết vì súng đạn cao nhất thế giới, thì không có thành phố nào an toàn!Ngày càng có nhiều người chọn thành phố làm nơi sinh sống. Hơn một nửa dân số địa cầu sinh sống ở vùng đô thị, và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới. Dân số càng đông, vấn đề an toàn càng đáng quan tâm.An toàn không chỉ có nghĩa là không có tội phạm, mà còn có nhiều yếu tố khác nữa. 24/7 Wall St. đã đưa ra một danh sách các thành phố an toàn nhất thế giới. Sự xếp hạng an toàn dựa trên dữ liệu mới đây trong Safe Cities Index 2017. Bên cạnh vấn đề tội phạm, những yếu tố an toàn khác được xem xét đó là an toàn sức khỏe, vấn đề vận chuyển công cộng và an toàn giao thông, tội phạm trên mạng…Sau đây là danh sách 10 thành phố an toàn nhất thế giới:10. Zurich, Thuy Sĩ. Dân số: 1.4 triệu. Thành phố này có tỉ lệ người chết vì tai nạn giao thông thuộc hàng thấp nhất Châu Âu. Lý do: 44% các chuyến đi trong thành phố được thực hiện bằng cách đi bộ hay đi xe đạp.9. Hong Kong. Dân số: 7.4 triệu. Thu nhập và tội phạm thường đi đôi với nhau. Và thật là đáng ngạc nhiên, khi là một trong những thành phố giàu nhất thế giới, tỉ lệ tội phạm ở Hong Kong lại giảm liên tục trong 12 năm qua.8. Stockholm, Thụy Điển. Dân số: 1.6 triệu. Stockholm được khen tặng như là một trong những thành phố nên đi bộ nhất thế giới, bởi vì tỉ lệ tỉ lệ tử nạn giao thông rất thấp.7. Sydney, Úc. Dân số: 4.8 triệu. Điều làm cho Sydney trở thành nơi an toàn chính là an toàn về sức khỏe. Tuổi thọ trung bình dự kiến ở đây là 83.8 năm, cao hơn mức trung bình của thế giới đến 11 năm.6. Amsterdam, Hòa Lan. Dân số: 1.1 triệu. Yếu tố an toàn mạng của Amsterdam được xếp lên hàng đầu. Hồi đầu năm nay, Cảng Amsterdam đã tiết lộ một mạng lưới được tạo ra để dò tìm những đợt tấn công mạng qua khu vực North Sea Canal.5. Melbourne, Úc. Dân số: 4.8 triệu. Cũng giống như Sydney, yếu tố an toàn về sức khỏe của Melbourne cũng đứng hàng đầu.4. Toronto, Canada. Dân số: 6.1 triệu. An toàn mạng là yếu tố them chốt. Thành phố có một lực lượng chuyên trách công việc của cảnh sát mạng.3. Osaka, Nhật. Dân số: 19.3 triệu. Bên cạnh yếu tố về tội phạm, sự giàu có cũng ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe cộng đồng. Những cư dân mạnh khỏe hơn thường có khuyh hướng sống ở những thành phố giàu có hơn. Và đó là trường hợp của Osaka, một trong 10 thành phố giàu nhất thế giới. Osaka là một trong những thành phố tốt nhất thế giới trong yếu tố an toàn sức khỏe và an toàn cá nhân.2. Singapore. Dân số: 5.8 triệu. Sáng kiến là trái tim của Singapore khi nói đến an toàn cá nhân và cơ sở hạ tầng. An toàn của Singapore thuộc hàng đầu thế giới với việc theo dõi tội phạm thông qua một mạng lưới hàng ngàn camera cảnh sát.1. Tokyo, Nhật. Dân số: 37.5 triệu. Đây không phải là lần đầu tiên Tokyo được xếp hạng là thành phố an toàn nhất thế giới, đó là nhờ tỉ lệ tội phạm rất thấp. Một phần là nhờ văn hóa của dân tộc Nhật dựa trên giá trị của lòng chân thật và sự cảm thông. Một thí dụ là trong năm 2018, những đồ đạc thất lạc trị giá $33.7 triệu đã được trả lại bởi cư dân của Tokyo.