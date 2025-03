Hình trên: Bjorn Gulden, Tổng giám đốc điều hành Adidas, cho biết rằng thuế quan tiếp theo của Hoa Kỳ đối với hàng nhập cảng sẽ khiến giá cả tăng và người tiêu dùng mua ít sản phẩm hơn.

- CEO của Adidas nói thuế quan làm giá tăng và người tiêu dùng mua ít hơn. VN đang sản xuất 27% tổng khối lượng sản phẩm Adidas.

- Sở Thuế IRS sẽ cắt 1/2 trong 90.000 nhân viên

- Mỹ sắp ký thỏa thuận khai thác đất hiếm từ Congo

- Sa thải thêm nhiều viên chức cấp cao Bộ Tư pháp

- Trump siết danh sách xóa nợ liên bang vay thời đi học

- Giá trứng tăng từ mùa cúm gia cầm 2022 và không giảm

- Đau đớn kinh tế: Trump và 2 Bộ trưởng cảnh báo dân Mỹ cần đối mặt với "một chút xáo trộn" kinh tế

- 20 Bộ trưởng Tư pháp kiện Trump sa thải công chức sai luật, lẽ ra phải báo trước 60 ngày

- Lộ ra 1 căn cứ bí mật của CIA vỉ DOGE rao bán

- Các nhà nghiên cứu, bác sĩ, bệnh nhân, SV y khoa, phòng thí nghiệm biểu tình phản đối Trump phá hoại nghiên cứu khoa học Mỹ

- Tỷ phú và luật sư bận rộn: Trump sẽ ân xá ào ạt.

- Bắt 1 viên chức Bộ Ngoại giao vì bán hồ sơ mật cho TQ

- Xe Tesla nhiêu nơi bị sơn xịt, đập phá

- Chính phủ Canada nghiêm túc về lời Trump đe dọa xét lại lằn ranh biên giới và tiểu bang thứ 51

- Có tin Donald Trump Jr. (con trai cả của Trump) sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2028

- Elon Musk và Ngoại trưởng Marco Rubio gây gỗ trước mặt Trump

- Mỹ bắt đầu cô lập Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent từ chối Ukraine các bảo đảm an ninh

- Thủ tướng Ba Lan: cần tăng phòng thủ, xây dựng vũ khí nguyên tử

- Mỹ cắt quyền truy cập của Ukraine vào hình ảnh vệ tinh chuyên về tin tình báo chiến trường

- Zelensky: Ukraine đã sẵn sàng cho hòa bình sớm nhất ở mức có thể.

- Trump dọa sẽ áp thêm lệnh phạt và thuế quan đối với Nga nhưng hàm ý bênh vực rằng "Putin đã làm những gì bất kỳ ai khác sẽ làm."

- Zelensky báo động Nga bắn tên lửa vào khu dân cư nhiều hơn, cựu tù MAGA liền nói chỉ vì Zelensky cãi lời Trump

- Trump: Mỹ bị "hầu hết các nước thế giới" "lừa đảo" về mặt kinh tế và thương mại.

- Trump nói đã gửi thư cho Iran, nhưng Iran nói không thấy.

- Venezuela cảnh báo chính quyền Mỹ: sẽ không nhận những di dân bị trục xuất vì Mỹ chận giấy phép Chevron bơm dầu Venezuela

- Thẩm phán Tối cao Amy Coney Barrett bị Cộng Hòa chụp mũ là "đảng viên Dân chủ tàng hình" vì bỏ phiếu trái ý Trump

- Đại Học Luật Georgetown bị Biện lý Thủ đô hămd ọa không thuê SV ra trường nếu dạy chính sách DEI

- Đồng tiền memecoin $TRUMP của Trump đã kiếm được 350 triệu đô trong 3 tuần lễ

- Nhật Bản: theo hiệp ước an ninh song phương, tin rằng Mỹ sẽ giúp nếu Nhật bị tấn công

- Đài Loan: xuất cảng tháng 2 đã tăng 31,5%, xuất cảng sang Mỹ lần đầu nhiều hơn sang TQ

- Cựu PTT Kamala Harris cân nhắc: tranh cử Thống Đốc California hay tái ứng cử Tổng Thống

- Bộ An ninh Nội địa ngưng thương lượng tập thể với 50.000 nhân viên TSA, lộ viễn ảnh tư doanh hóa TSA

- Thụy Điển: nhiều phong trào tẩy chay hàng Mỹ

- Tòa án cấp cao Nagoya tuyên phán: Nhật Bản không công nhận hôn nhân đồng giới là vi hiến

- Nam ca sĩ Mehdi Yarrahi bị tòa đánh 74 roi vì kêu gọi phụ nữ bỏ mạng che mặt

- Maine: các bệnh viện từ chối làm thủ tục xin số An sinh Xã hội SSN cho bé sơ sinh, buộc ba mẹ tới quận nộp đơn

- ĐỔI GIỜ. Vặn thêm 1 tiếng vào rạng sáng mai

- HỎI 1: Thay bơ và mỡ động vật bằng dầu hạt sẽ giảm 17% rủi ro chết vì ung thư và tim mạch? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Liệu pháp âm nhạc có thể giúp nâng cao tinh thần và làm giảm chứng trầm cảm ở những người mắc chứng mất trí nhớ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-8/3/2025) ⦿ ---- Hoa Kỳ chuẩn bị ký kết một thỏa thuận khai thác khoáng sản đất hiếm từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), theo tờ Financial Times đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

"DRC có một phần đáng kể các nguồn tài nguyên quan trọng cần thiết cho công nghệ hiện đại. Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận về các thỏa thuận trong lĩnh vực này", một trong những nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng thỏa thuận này sẽ tạo ra việc làm có tay nghề cao cũng như giúp "hội nhập nước cộng hòa này vào chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực". Tháng trước, phiến quân March 23 (M23) do Rwanda hậu thuẫn đã chiếm giữ thành phố Goma ở phía đông DRC.

⦿ ---- Một số viên chức cấp cao đã bị sa thải khỏi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, bao gồm người đứng đầu Văn phòng Trách nhiệm Chuyên môn, Jeffrey Ragsdale, luật sư ân xá, Liz Oyer và người đứng đầu văn phòng điều hành của US Trustees, Tara Twomey, theo tờ Washington Post đưa tin.

Các viên chức đã được Todd Blanche, một Thứ trưởng Tư pháp mới tuyên thệ nhậm chức, thông báo về việc chấm dứt hợp đồng. Bộ Tư pháp không đưa ra lý do sa thải những nhân viên được hưởng chế độ bảo vệ của dịch vụ liên bang. Oyer đã đăng trên LinkedIn, nói rằng cô rất buồn khi chia sẻ rằng cô "đã bị sa thải khỏi công việc mà tôi đã dành hết tâm huyết trong ba năm qua".

⦿ ---- Cơ quan Thuế vụ Nội địa Hoa Kỳ (IRS) đã yêu cầu nhân viên của mình cập nhật thông tin công việc trước khi "giảm biên chế" diễn ra, tờ The Washington Post đưa tin. Nhân viên IRS bắt đầu nhận được email yêu cầu họ cập nhật thông tin việc làm như xếp hạng hiệu suất, thời gian công tác tại cơ quan, mức lương, tình trạng cựu chiến binh và các thông tin chi tiết khác trước ngày 11 tháng 3.

Email nêu rõ rằng, theo yêu cầu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, "các cơ quan liên bang đã được chỉ đạo xây dựng kế hoạch giảm biên chế (RIF) và tái tổ chức", đồng thời cho biết thêm rằng trong khi "chi tiết về phạm vi hoặc thời gian của RIF" vẫn chưa được hoàn thiện, IRS đang thực hiện "các hành động chuẩn bị". Đầu tuần này, AP đưa tin rằng IRS được cho là đang có kế hoạch cắt giảm lực lượng lao động, khoảng 90.000 nhân viên, xuống còn 1/2 nhân sự thông qua nhiều phương tiện khác nhau.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế điều kiện tham gia chương trình Tha nợ dịch vụ công (PSLF: Public Service Loan Forgiveness), chỉ thị cho Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon đề xuất sửa đổi định nghĩa của PSLF về thuật ngữ "dịch vụ công" nhằm loại trừ các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào "các hoạt động có mục đích bất hợp pháp đáng kể".

Trong sắc lệnh, Trump tuyên bố rằng "thay vì giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động trong các ngành nghề cần thiết, Chương trình PSLF đã chuyển hướng sai tiền thuế vào các tổ chức hoạt động không chỉ không phục vụ lợi ích công cộng mà còn thực sự gây hại cho an ninh quốc gia và các giá trị của người Mỹ, đôi khi thông qua các biện pháp hình sự".

Theo AP, chương trình này sẽ loại trừ việc xóa nợ cho những người có công việc liên quan đến nhập cư bất hợp pháp, các nhóm khủng bố nước ngoài hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Quốc hội đã tạo ra chương trình này vào năm 2007 để khuyến khích sự nghiệp trong chính phủ hoặc các nhóm phi lợi nhuận. Chương trình này đề nghị xóa bất kỳ khoản nợ sinh viên nào còn lại sau khi người vay thực hiện 10 năm thanh toán trong khi làm việc trong dịch vụ công. Chương trình này dành cho các nhân viên chính phủ, giáo viên, cảnh sát, mục sư tôn giáo và một số nhân viên phi lợi nhuận, cùng những người khác.

Theo các quy tắc hiện hành, các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện nếu họ tập trung vào một số lĩnh vực nhất định bao gồm luật vì lợi ích công cộng, y tế công cộng hoặc giáo dục. Lệnh của Trump dường như nhắm vào những người làm việc trong một số lĩnh vực trái ngược với chương trình nghị sự chính trị của ông, bao gồm cả nhập cư. Những người ủng hộ đã kiện ra tòa để bảo vệ chương trình trong quá khứ và hành động của Trump gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thách thức pháp lý.

⦿ ---- Giá trứng đã tăng vọt trong năm qua, đạt mức cao kỷ lục và những người mua sỉ như các doanh nghiệp nhỏ đã phải trả hơn 8 đô la cho một tá trứng vào tuần trước. Theo báo cáo mới nhất của USDA, được công bố vào thứ sáu, giá bán buôn trung bình toàn quốc đã giảm nhẹ xuống còn 6,85 đô la một tá. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng tạp hóa bán trứng với giá lỗ để thu hút khách hàng, khiến giá bán lẻ trung bình của một tá trứng chỉ còn hơn 5 đô la.

Theo Cục Thống kê Lao động, giá trung bình của một tá trứng tại cửa hàng tạp hóa đã đạt mức cao kỷ lục là 4,95 đô la vào tháng 1 năm 2025. Hơn nữa, USDA dự đoán giá có thể tăng 40 phần trăm trong năm nay và các chuyên gia cảnh báo rằng giá đó có thể vẫn ở mức cao ngay cả khi nguồn cung trứng tại Hoa Kỳ phục hồi. Nhưng không giống như người mua sắm tạp hóa, các doanh nghiệp nhỏ bị ràng buộc với giá bán buôn trên thị trường, khiến những chi phí tăng vọt này trở nên đặc biệt tàn khốc.

Theodore Karounos, chủ sở hữu Square Diner tại khu phố Tribeca ở trung tâm thành phố New York, cho biết điều đó tương đương với hàng chục nghìn đô la chi phí bổ sung hàng năm đối với ông. "Nếu mọi thứ vẫn giữ nguyên ở mức giá này và chúng tôi vẫn bận rộn như năm ngoái, tôi sẽ phải trả thêm 70.000 đô la cho trứng so với năm ngoái", ông nói với ABC News. "Tôi không thể chịu đựng được cú sốc đó trong chín tháng tới".

Chi phí cắt cổ là kết quả của cú sốc cung cấp trên toàn quốc, do đợt bùng phát dịch cúm gia cầm tàn phá. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh báo cáo rằng hơn 166 triệu gia cầm thương mại đã bị ảnh hưởng kể từ năm 2022, khi đợt bùng phát bắt đầu. Nhưng vài tháng gần đây đặc biệt tàn khốc.

⦿ ---- Đau đớn kinh tế: Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông đã bắt đầu ám chỉ rằng người Mỹ có thể phải chịu một số đau đớn về kinh tế khi chính quyền thực hiện kế hoạch áp thuế đối với hàng tỷ đô la hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ và sa thải hàng nghìn công nhân liên bang trên khắp cả nước. Phát biểu trước Quốc hội tuần này, Trump đã cảnh báo người dân Mỹ rằng họ sẽ phải đối mặt với "một chút xáo trộn" từ kế hoạch áp thuế toàn diện đối với hàng tỷ đô la hàng hóa của ông.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết sẽ có một "giai đoạn thanh lọc" khi nền kinh tế chuyển hướng khỏi chi tiêu của chính phủ. Và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết giá một số mặt hàng sẽ tăng do thuế quan — mặc dù ông cho biết lạm phát nói chung sẽ không tăng. Những bình luận của họ lại đi ngược lại với lời lẽ lạc quan, giải quyết nhanh chóng mà Trump đã triển khai trong chiến dịch tranh cử. Trump đã nói vào tháng 8 rằng vào ngày đầu tiên nhậm chức, ông sẽ "chấm dứt lạm phát và giúp nước Mỹ trở nên dễ chi trả trở lại", và ông phủ nhận rằng thuế quan sẽ làm tăng giá cho người tiêu dùng.

Hoa Kỳ đã tạo ra ít việc làm hơn so với dự kiến ​​của các nhà kinh tế vào tháng 2, vì các khoản cắt giảm của chính phủ liên bang đã bù đắp một số khoản tăng tuyển dụng của các nhà tuyển dụng tư nhân. Tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,1% từ mức 4,0% của tháng trước. Cổ phiếu trên các chỉ số chính đang trên đà kết thúc tuần ở mức thấp hơn. Các công ty, bao gồm Target và Best Buy, đã cảnh báo về mức giá cao hơn do thuế quan của Trump. Trong khi các quan chức chính quyền phủ nhận rằng thuế quan có thể dẫn đến sự gia tăng lạm phát nói chung, vốn đã tăng lên gần đây, họ đã thừa nhận một số mức giá cao hơn đối với người tiêu dùng.

Cộng hòa tại Quốc hội cũng đã báo hiệu rằng một số nỗi đau có thể sắp tới nhiều hơn. Dân biểu Jason Smith, đảng Cộng hòa-Mo., là chủ tịch Ủy ban Tài chính và Phương tiện của Hạ viện, cho biết "tình hình sẽ trở nên khó khăn". Ông cho biết thuế quan là một hình thức đánh thuế, đó là lý do tại sao Quốc hội cần thông qua cải cách thuế để giảm thuế cho các công ty sản xuất sản phẩm tại Hoa Kỳ.

⦿ ---- Kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Tổng giám đốc điều hành Adidas Bjorn Gulden cho biết rằng thuế quan tiếp theo của Hoa Kỳ đối với hàng nhập cảng sẽ khiến giá cả tăng và người tiêu dùng mua ít sản phẩm hơn khi doanh nghiệp này đang phải đối mặt với mức thuế cao hơn do chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp dụng đối với Trung Quốc, Canada và Mexico, theo một báo cáo.

Adidas chưa ước tính tác động tiềm tàng của thuế quan Hoa Kỳ đối với Việt Nam, quốc gia sản xuất hàng đầu của mình, nơi mà Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ áp mức thuế cao hơn, Gulden cho biết, Reuters đưa tin.

"Nếu có mức thuế 25% và áp dụng cho nhiều quốc gia hơn, lạm phát sẽ tăng và sản lượng sẽ giảm", Gulden nói với các nhà báo sau khi báo cáo kết quả. "Chúng tôi biết điều đó, nhưng bao nhiêu? Ý tôi là, chúng tôi có thể đưa ra cho bạn một con số, nhưng điều duy nhất chúng tôi biết là chúng tôi sẽ phải điều chỉnh rất, rất nhanh chóng".

Việt Nam sản xuất 27% tổng khối lượng sản phẩm của Adidas, tiếp theo là Indonesia với 19% và Trung Quốc với 16%. Nhưng Gulden đã bỏ qua tác động của mức thuế quan cao hơn của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc, nói rằng chỉ một phần nhỏ sản phẩm của họ được bán tại Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc. "Chúng tôi có ít hơn 5 phần trăm khối lượng hàng hóa được xuất khẩu sang Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc", ông nói.



Bjorn Gulden

Câu hỏi 1. Những quốc gia nào sản xuất sản phẩm của Adidas?

Câu trả lời 1. Việt Nam sản xuất 27 phần trăm tổng khối lượng sản phẩm của Adidas, tiếp theo là Indonesia với 19 phần trăm và Trung Quốc với 16 phần trăm.

Câu hỏi 2. Adidas có bán hàng hóa được sản xuất tại Trung Quốc tại Hoa Kỳ không?

Câu trả lời 2. Tổng giám đốc điều hành của Adidas, Bjorn Gulden đã nói rằng công ty có ít hơn 5 phần trăm khối lượng hàng hóa được xuất cảng sang Hoa Kỳ được sản xuất tại Trung Quốc.

⦿ ---- Nhiều phản ứng dữ dội ngày càng tăng trên toàn quốc chống lại mọi thứ liên quan đến Elon Musk, trong đó biểu tượng hữu hình về ảnh hưởng của Musk như xe Tesla Cybertruck đang bị chỉ trích, bị la ó và sơn xịt bôi bẩn trên khắp Hoa Kỳ. Theo CNN, ngay cả những người lái xe Tesla không sở hữu Cybertruck cũng cảm thấy họ đang bị nhắm mục tiêu một cách bất công, với một chủ xe Tesla, Steven Minnick, mô tả một tương tác trong đó những người trong một chiếc Subaru đã thực hiện động tác chào theo kiểu phát xít về phía ông.

Trong một sự kiện riêng biệt, Minnick bắt gặp những người vẽ bộ phận sinh dục nam lên xe của mình. Hành động của Musk cũng khiến một số chủ xe Tesla, bao gồm cả cô Jennifer Vargas, bán xe của họ. Vargas nói với CNN rằng quyết định bán xe của cô "hoàn toàn là do cách Musk cư xử ở nơi công cộng và sự cực đoan mà Musk thể hiện". Cô nói thêm: "Tôi yêu chiếc xe, tôi thích mọi thứ về nó, nhưng chỉ riêng tên Musk được gắn vào nó đã trở thành vấn đề".

⦿ ---- Bộ trưởng Tư pháp nhiều tiểu bang kiện Trump sa thải công chức sai luật. Tư pháp của thủ đô Washington D.C., Maryland và 18 tiểu bang khác đang kiện chính quyền Trump về việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang. Vụ kiện của họ cùng với một số vụ kiện pháp lý khác nhằm tìm kiếm sự cứu trợ cho hàng chục nghìn công chức bị sa thải. Đơn kiện lập luận rằng các cơ quan liên bang đã nói dối với những nhân viên thử việc — những người tương đối mới vào nghề — thông qua các lá thư chấm dứt hợp đồng rằng họ bị sa thải vì hiệu suất làm việc của họ.

Trên thực tế, các tiểu bang lập luận rằng hơn 20 cơ quan được nêu tên là bị đơn trong vụ kiện đã cố gắng cắt giảm biên chế thông qua một quy trình gọi là cắt giảm biên chế, nhưng đã không tuân thủ đúng các thủ tục để thực hiện việc này. Luật liên bang yêu cầu các cơ quan phải thông báo cho các tiểu bang trước 60 ngày khi sa thải 50 người trở lên, để các tiểu bang có thể hành động ngay.

⦿ ---- Một căn cứ bí mật của CIA đã bị lộ mật vì nhầm lẫn trong danh sách các tòa nhà chính phủ sắp được Bộ Hiệu quả Chính phủ (Doge) của Elon Musk bán. Bloomberg đưa tin, địa điểm ở phía bắc Virginia này nằm trong danh sách bán tháo do Doge biên soạn, nhưng lại nằm trong số 100 tòa nhà được loại bỏ một cách bí ẩn khỏi danh sách. Theo các chuyên gia bất động sản, Doge đang tìm cách cắt giảm chi phí cho các hợp đồng thuê văn phòng khiến chính phủ liên bang tốn 5,23 tỷ đô la mỗi năm.

Một bài đăng năm 2024 từ tài khoản chính thức của Doge có đoạn: "Tại sao tiền thuế của người dân Mỹ lại được chi để duy trì các tòa nhà bỏ trống?" Đầu tháng này, Tổng cục Dịch vụ - bộ phận bất động sản của chính phủ liên bang - đã công bố danh sách 443 tòa nhà mà họ coi là dư thừa.

Có phải vì tòa nhà này trên nguyên tắc là lưu giữ hồ sơ của tổng thống Obama? Một trong những hợp đồng thuê bị Doge hủy là một tòa nhà ở phía tây bắc Chicago lưu giữ hồ sơ của tổng thống Barack Obama. Cơ quan Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia đã thuê tòa nhà này với giá 1,4 triệu đô la một năm kể từ năm 2016. Tòa nhà này không chỉ lưu giữ hồ sơ mà còn lưu giữ hơn 35.000 hiện vật mà gia đình Obama đã thu thập trong tám năm ông tại nhiệm. Nhiều hiện vật có thể sẽ được trưng bày khi thư viện tổng thống của ông Obama cuối cùng cũng mở cửa tại Chicago.

Tính nhạy cảm của tòa nhà CIA tối mật rõ ràng ở Virginia là vấn đề gây tranh cãi, vì sự tồn tại của nó đã được người dân địa phương biết đến. Tạp chí Wired mô tả đây là "bí mật được giữ kín tệ nhất" của khu vực. Theo NewsBreak, một trang web tổng hợp các câu chuyện truyền thông địa phương, lịch sử của tòa nhà này đã được Hội đồng giám sát Quận Fairfax biết đến. Tuy nhiên, không có thông tin nào trên tòa nhà tiết lộ rằng CIA đã sử dụng tòa nhà này, điều này cho thấy, ít nhất, cơ quan này không muốn gây sự chú ý đến sự tồn tại của tòa nhà hoặc khiến nhân viên làm việc tại đó gặp nguy hiểm.

⦿ ---- Biểu tình vì khoa học. Các nhà nghiên cứu, bác sĩ, bệnh nhân và sinh viên đã rời khỏi bệnh viện, phòng thí nghiệm và văn phòng hôm thứ Sáu để biểu tình phản đối những gì họ mô tả là cuộc tấn công của chính quyền Trump vào nghiên cứu khoa học và y sinh cứu người. Hàng nghìn người đã tụ tập cho các cuộc biểu tình "Stand Up for Science" trên khắp cả nước, theo tờ Washington Post đưa tin.

Tại Washington, nhà khoa học về khí hậu của Đại học Pennsylvania, Michael Mann, đã nói với hàng nghìn người tụ tập gần Đài tưởng niệm Lincoln rằng "Khoa học đang bị bao vây", theo AP. Những người biểu tình bao gồm những người làm công việc này và những người đã được khoa học cứu sống. Tại những nơi như Iowa City, Lansing, Boston, Tallahasee và Philadelphia, những người biểu tình và diễn giả đã giải quyết các vấn đề.

Hậu quả tức thời của việc cắt giảm: "Tôi không thể làm công việc của mình ngay bây giờ", một nhà khoa học liên bang tại Washington cho biết, theo Science, lý do là do hạn mức thẻ tín dụng và cắt giảm ngân sách do chính quyền áp đặt. Francis Collins, cựu giám đốc Viện Y tế Quốc gia, đã nói với đám đông tại Đài tưởng niệm Lincoln rằng các khoản cắt giảm đang gây nguy hiểm cho các bước thực hiện chống lại bệnh Alzheimer, bệnh tiểu đường và ung thư, theo AP. "Đây là thời điểm rất tệ với tất cả những lời hứa và động lực", Collins nói.

Về lâu dài: "Nếu chúng ta không đứng lên vì khoa học, nguồn tài trợ quan trọng cho nghiên cứu khoa học sẽ bị đe dọa và xóa bỏ. Chính các hệ thống hỗ trợ sự hiểu biết của chúng ta về thế giới và sự tiến bộ của chúng ta sẽ bị phá hủy", một diễn giả cho biết. Chiến dịch cắt giảm "sẽ phá hủy không chỉ sức khỏe và phúc lợi của người Mỹ mà còn phá hủy nền kinh tế", một giáo sư của Đại học Washington tại cuộc biểu tình ở Columbia, Mo., theo Missourian. "Nghiên cứu là động lực chính của nền kinh tế".

"Điều thiếu ở đất nước này là sự hiểu biết khoa học cơ bản và điều này đang gây tổn hại cho chúng ta", giám đốc của BioLabs Philadelphia cho biết tại cuộc biểu tình của thành phố đó, theo BillyPenn.com. Những người biểu tình kêu gọi chấm dứt kiểm duyệt của chính phủ trong nghiên cứu khoa học, khôi phục nguồn tài trợ của liên bang, phục hồi chức vụ cho các nhân viên liên bang đã bị sa thải và bảo tồn sự đa dạng và hòa nhập trong khoa học.

Một bệnh nhân: Emily Whitehead nói với cuộc biểu tình ở Washington rằng cô đã được đưa đến 1 y viện để chết khi mới 5 tuổi, theo AP. Nhưng liệu pháp tế bào T CAR sau đó đã "dạy hệ thống miễn dịch của tôi cách đánh bại ung thư", và cô ấy đã không còn bệnh tật trong gần 13 năm. "Tôi đứng lên vì khoa học vì khoa học đã cứu sống tôi", cô ấy nói.

Một sinh viên: Một sinh viên sau đại học tại Đại học Georgetown đang làm luận án về phương pháp điều trị mới cho bệnh đa xơ cứng (multiple sclerosis) đã đến dự biểu ở Washington. Biển hiệu của cô ấy ghi: "Thực sự tôi đang cố gắng chữa khỏi bệnh đa xơ cứng nhưng..."

⦿ ---- Trump chuẩn bị ân xá ào ạt. Các đồng minh của Donald Trump, những người bị kết án hình sự, đang xếp hàng để nhận được làn sóng ân xá mới trong nhiệm kỳ thứ hai của ông sau khi Bạch Ốc của ông "gạt sang một bên" văn phòng nơi thường đưa ra các khuyến nghị.

Theo một báo cáo từ Kenneth Vogel của tờ New York Times, các luật sư và nhà vận động hành lang, nhiều người trong số họ thu được khoản phí khổng lồ, đang đưa ra các đề xuất trực tiếp cho tổng thống và những người trong Bạch Ốc bằng cách nhấn mạnh lòng trung thành của khách hàng của họ đối với Trump. Sau lệnh ân xá hàng loạt của Trump đối với những kẻ nổi loạn ngày 6 tháng 1, có một nhóm mới trong Bạch Ốc có nhiệm vụ "tập trung vào các khoản ân xá nhấn mạnh đến những bất bình của chính tổng thống về những gì ông coi là vũ khí chính trị của hệ thống tư pháp".

"Những người nộp đơn xin ân xá chủ yếu đang lách luật, điều chỉnh lời kêu gọi của họ với tổng thống bằng cách nhấn mạnh lòng trung thành của họ với ông ấy và lặp lại tuyên bố của ông về sự đàn áp chính trị", báo cáo lưu ý trước khi nói thêm "Theo những người hiểu rõ vấn đề này, Bạch Ốc của ông Trump đã gạt văn phòng luật sư ân xá sang một bên, chuyển quyền kiểm soát phần lớn hoạt động ân xá cho Văn phòng Luật sư Bạch Ốc".

Theo Rachel E. Barkow, giáo sư tại Trường Luật Đại học New York, "Khả năng tham nhũng cao hơn ... Vì họ bắt đầu sớm, họ đã tìm ra cách họ muốn thiết lập để mọi người có đường dây liên lạc với họ. Giống như bất kỳ phần tiếp theo nào, nó sẽ tệ hơn".

Alex Little, một cựu công tố viên liên bang, có ba khách hàng đang "tìm kiếm sự khoan hồng với các đơn kháng cáo phản ánh những bất bình của ông Trump", báo cáo nêu rõ, Little thừa nhận, "Có những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump đã có một vị trí hàng đầu trong hành vi sai trái của công tố viên. Nó thay đổi quan điểm của bạn về những vấn đề này và thật khó để bỏ qua điều đó khi bạn trở lại chính phủ.”

⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào thứ Sáu rằng một nhân viên của Bộ Ngoại giao phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, bị cáo buộc chia sẻ thông tin nhạy cảm của chính phủ với những người mà anh ta gặp trực tuyến, theo một đơn khiếu nại hình sự. Bộ Ngoại giao đã xác nhận với Newsweek vào tối thứ Sáu rằng một nhân viên đã bị bắt trong tuần này nhưng từ chối bình luận thêm, với lý do là cuộc điều tra đang diễn ra. Việc chia sẻ thông tin với những người bên ngoài, có thể bao gồm các chính phủ nước ngoài, sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Bộ Tư pháp đã thông báo trong một bản tin vào thứ Sáu rằng nhân viên của Bộ Ngoại giao Michael Charles Schena, 42 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội âm mưu thu thập và truyền thông tin quốc phòng của Hoa Kỳ cho những người nhận trái phép. Schena, người làm việc tại trụ sở của Bộ Ngoại giao ở Washington, đã nắm giữ quyền truy cập an ninh tuyệt mật và có quyền truy cập vào thông tin được phân loại lên đến cấp độ bí mật tại nơi làm việc của mình.

Schena bị cáo buộc cung cấp thông tin nhạy cảm cho "những người anh ta gặp trực tuyến" không xác định để đổi lấy tiền thanh toán kể từ tháng 4 năm 2022, theo đơn khiếu nại hình sự. Một đặc vụ FBI cáo buộc Schena đã chuyển "các tài liệu, bài viết, ảnh, công cụ, đơn xin việc và ghi chú liên quan đến quốc phòng của Hoa Kỳ" cho các bên không được ủy quyền từ tháng 4 năm 2022 cho đến cuối tháng trước. Chứng cớ bao gồm việc đề cập đến hóa đơn của Schena cho một chiếc iPhone mà anh ta bị cáo buộc đã sử dụng để chia sẻ thông tin và "CNY", mà các quan chức nói là ám chỉ đến đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

⦿ ---- Tờ New York Times đưa tin rằng chính phủ Canada đang xem xét nghiêm túc lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc biến Canada thành "tiểu bang thứ 51" của Hoa Kỳ dựa trên cuộc điện thoại giữa Trump và Thủ tướng Justin Trudeau vào tháng trước.

Trong cuộc gọi, các nguồn tin của tờ NY Times cho biết, Trump "nói với ông Trudeau rằng ông không tin rằng hiệp ước phân định biên giới giữa hai nước là hợp lệ và ông muốn sửa đổi ranh giới" và ông cũng "đề cập đến việc xem xét lại việc chia sẻ hồ và sông giữa hai quốc gia, vốn được điều chỉnh bởi một số hiệp ước".

Trump không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể hoặc thông tin bổ sung nào về việc "sửa đổi" biên giới sẽ như thế nào nhưng rõ ràng là đủ để thuyết phục Trudeau rằng tổng thống thực sự có tham vọng sáp nhập đất nước của mình thành một lãnh thổ của Hoa Kỳ. Như thể điều đó vẫn chưa đủ, tờ NY Times đưa tin rằng Bộ trưởng Thương mại của Trump, Howard Lutnick đã nói với các quan chức Canada rằng Trump quan tâm đến việc xé bỏ các hiệp ước đã ký kết giữa Hoa Kỳ và Canada trong nhiều thập niên.

Đây cũng không phải là những cuộc trò chuyện một lần, vì tờ NY Times đưa tin rằng "trong các cuộc trao đổi sau đó giữa các quan chức cấp cao của Canada và các cố vấn của Trump, danh sách các chủ đề này đã xuất hiện nhiều lần, khiến chính phủ Canada khó có thể bác bỏ chúng".

Tờ NY Times lưu ý rằng các báo cáo trước đó từ các cơ quan truyền thông khác đã gợi ý về những căng thẳng nghiêm trọng giữa Trump và Trudeau về chủ quyền của Canada.

"The Star, một tờ báo của Canada, đã đưa tin rằng ông Trump đã đề cập đến hiệp ước biên giới năm 1908 trong cuộc gọi đầu tháng 2 và các chi tiết khác từ cuộc trò chuyện", tờ báo viết. "Và tờ Financial Times đã đưa tin rằng có những cuộc thảo luận tại Bạch Ốc về việc loại Canada khỏi một liên minh tình báo quan trọng giữa năm quốc gia, quy những cuộc thảo luận đó cho một cố vấn cấp cao của Trump".

⦿ ---- Cậu con trai Tổng Thống Trump sẽ nối ngôi Trump? Donald Trump Jr. đã chỉ trích một bản tin với các nguồn tin giấu tên cho biết ông "nghiêm túc" cân nhắc việc ra tranh cử tổng thống vào năm 2028. Trong một câu chuyện được công bố vào thứ năm, Mediaite, một trang web tin tức đưa tin về sự giao thoa giữa truyền thông và chính trị, cho biết họ đã trao đổi với "ba nguồn tin cấp cao" cho rằng con trai cả của Tổng thống Donald Trump có thể tìm kiếm đề cử của Đảng Cộng hòa.

Để đáp lại, Trump Jr. đã phủ nhận thông tin này trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter. Ông đã viết để ủng hộ phó tổng thống của cha mình, JD Vance, là người kế nhiệm tiềm năng của Đảng Cộng hòa vào năm 2028.

Trump Jr. đã đăng, "Tôi đã dự đoán chính xác rằng người bạn JD của tôi sẽ là một nhân vật quyền lực ngay lập tức trong nền chính trị Cộng Hòa quốc gia, vì vậy lý thuyết của bạn là tôi đã làm việc [chửi thề] để giúp anh ta giành được đề cử Phó Tổng thống vì tôi muốn tranh cử tổng thống vào năm 2028? Bạn có [chửi thề] thiểu năng không? Tôi thực sự vui vì bạn đang in bản tin [chửi thề] này vì ít nhất thì bây giờ phần còn lại của đoàn báo chí sẽ thấy [chửi thề] "nguồn tin" của bạn [chửi thề] như thế nào và bạn dễ dàng bị họ lợi dụng như thế nào. Chúc mừng, đồ ngu."

Tổng thống Donald Trump, 78 tuổi, bị cấm theo hiến pháp không được phục vụ nhiệm kỳ thứ ba, nghĩa là đảng Cộng hòa sẽ cần tìm một ứng cử viên tổng thống mới cho năm 2028, trừ khi một nỗ lực dài hạn để sửa đổi hiến pháp thành công. Star Sports đưa ra tỷ lệ cược 25/1 (3,8%) cho việc con trai cả của tổng thống hiện tại được bầu vào Bạch Ốc năm 2028, chỉ đứng sau phó tổng thống JD Vance và Thống đốc Florida Ron DeSantis về khả năng trúng cử trong số những người Cộng hòa.

Các nguồn tin của Mediaite cho biết với hãng tin này rằng Trump Jr. đã tích cực ngầm giao lưu với các đồng minh chính trị và các nhà tài trợ để đánh giá sự ủng hộ cho một chiến dịch tiềm năng. Diễn biến này sẽ đưa Trump Jr. vào nhóm những người Cộng hòa nổi tiếng khác có khả năng nhắm đến đề cử năm 2028, bao gồm Vance, Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Tháng trước, Tổng thống Trump đã nói trong cuộc phỏng vấn tại Super Bowl rằng "còn quá sớm" để ủng hộ Vance làm người kế nhiệm đảng Cộng hòa của ông. Khi Bret Baier của Fox News hỏi liệu ông có coi Vance là "người kế nhiệm" và là ứng cử viên của đảng Cộng hòa vào năm 2028 hay không, Trump trả lời: "Không, nhưng anh ấy [Vance] rất có năng lực."

Một nguồn tin từ Bạch Ốc cho biết trong số tất cả những người con của tổng thống, Trump Jr. là người tham gia chính trị nhiều nhất. "Cậu là tiếng nói có giá trị đối với cha mình và là một ứng cử viên thực sự vào năm 2028", nguồn tin này nói thêm.

⦿ ---- Trong một bài báo được xuất bản vào ngày 7 tháng 3, các phóng viên của tờ New York Times là Jonathan Swan và Maggie Haberman đã mô tả một cuộc đụng độ giữa Elon Musk và Ngoại trưởng Marco Rubio diễn ra tại Bạch Ốc. Trump đã có mặt khi căng thẳng giữa Rubio và Musk nổi lên trong cuộc họp vào thứ năm, ngày 6 tháng 3.

"Ngồi chéo đối diện, trên chiếc bàn gỗ gụ hình elip, Elon Musk đã để ông Rubio nói hết, rồi cáo buộc ông Rubio không cắt giảm nhân viên của mình", Swan và Haberman giải thích. "Ông không sa thải 'ai cả', ông Musk nói với ông Rubio, rồi khinh thường nói thêm rằng có lẽ người duy nhất ông sa thải là một nhân viên của Bộ Hiệu quả Chính phủ của ông Musk. Ông Rubio đã vô cùng tức giận với ông Musk trong nhiều tuần, kể từ khi nhóm của ông Musk đóng cửa toàn bộ một cơ quan được cho là do ông Rubio kiểm soát: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID.

.

Nhưng, trong cuộc họp nội các bất thường trước mặt tổng thống và khoảng 20 người khác — chi tiết về cuộc họp này chưa từng được báo cáo trước đây — ông Rubio đã trút hết nỗi bức xúc của mình." Trong cuộc tranh luận của họ, Swan và Haberman đưa tin, Rubio lưu ý rằng hơn 1500 nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp nhận nghỉ hưu sớm thông qua hình thức mua lại. Nhưng Musk "không mấy ấn tượng" và "nói với ông Rubio rằng ông Rubio chỉ 'giỏi trên TV', với hàm ý rõ ràng là ông ấy không giỏi ở nhiều việc khác."

.

"Trong suốt thời gian này", các phóng viên của tờ NY Times lưu ý, "tổng thống ngồi dựa lưng vào ghế, tay khoanh lại, như thể đang xem một trận đấu quần vợt. Sau khi cuộc tranh luận kéo dài trong một khoảng thời gian khó chịu, cuối cùng ông Trump đã can thiệp để bảo vệ ông Rubio là đã làm một 'công việc tuyệt vời'. Ông Rubio có rất nhiều việc phải giải quyết, tổng thống nói. Ông ấy rất bận rộn, ông ấy luôn đi công tác và xuất hiện trên TV, và ông ấy có một cơ quan để điều hành. Vì vậy, mọi người chỉ cần cùng nhau làm việc."

Swan và Haberman tiếp tục, "Cuộc họp là một bước ngoặt tiềm năng sau những tuần đầu tiên đầy bận rộn của nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Nó đã đưa ra dấu hiệu quan trọng đầu tiên cho thấy ông Trump sẵn sàng đặt ra một số giới hạn đối với ông Musk, người mà những nỗ lực của ông Musk đã trở thành chủ đề của một số vụ kiện và gây ra mối quan ngại từ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, một số người trong số họ đã khiếu nại trực tiếp với tổng thống."

⦿ ---- Mỹ bắt đầu cô lập Ukraine. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent phát biểu hôm thứ Sáu trên CNBC rằng các đảm bảo an ninh của NATO và sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ bắt đầu từ biên giới Ba Lan. Đại diện từ chính quyền của Donald Trump cũng chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã loại trừ khả năng cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng NATO và quân đội Hoa Kỳ bắt đầu từ biên giới Ba Lan. Ông lưu ý rằng Ukraine nên chấp nhận rằng các đảm bảo an ninh sẽ đến từ Châu Âu. Trong cuộc trò chuyện, Bessent đã chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông nhằm đảm bảo sự ủng hộ của Hoa Kỳ.

⦿ ---- Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã có bài phát biểu trước quốc hội vào thứ sáu, nhấn mạnh nhu cầu Ba Lan phải tăng cường năng lực phòng thủ, cụ thể là vũ khí hạt nhân như một biện pháp an ninh trong tương lai. "Chúng ta phải vươn tới những khả năng hiện đại nhất, cũng liên quan đến vũ khí hạt nhân và vũ khí phi truyền thống hiện đại".

Ngoài ra, ông ủng hộ việc rút khỏi Công ước Ottawa, công ước cấm mìn sát thương cá nhân, lập luận rằng Ba Lan phải thích ứng với các mối đe dọa an ninh đang phát triển. "Chỉ mua vũ khí thông thường thôi là chưa đủ... chiến trường đang thay đổi trước mắt chúng ta", ông nhấn mạnh.

Bình luận của Tusk được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiết lộ rằng Pháp quốc có thể mở rộng chiếc dù vũ khí hạt nhân của mình để bảo vệ cho các đồng minh châu Âu. Macron cũng cảnh báo rằng châu Âu phải chuẩn bị cho khả năng Hoa Kỳ có thể không còn cam kết hỗ trợ các đồng minh của mình trong cuộc xung đột Ukraine-Nga.

⦿ ---- Hoa Kỳ đã tạm thời đình chỉ quyền truy cập của Ukraine vào một số hình ảnh vệ tinh, theo tờ The Washington Post đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn Maxar Technologies Inc. có trụ sở tại Hoa Kỳ. "Chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định tạm thời đình chỉ các tài khoản của Ukraine trong GEGD", Maxar tuyên bố, ám chỉ chương trình Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), chương trình cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao do chính phủ Hoa Kỳ thu thập. "Maxar có hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ và hàng chục quốc gia đồng minh và đối tác trên khắp thế giới để cung cấp hình ảnh vệ tinh và dữ liệu không gian địa lý khác… Mỗi khách hàng tự đưa ra quyết định về cách họ sử dụng và chia sẻ dữ liệu đó", công ty cho biết.

Hình ảnh vệ tinh là một công cụ tình báo quan trọng trong chiến tranh, giúp quân đội theo dõi chuyển động của kẻ thù và đánh giá tình hình chiến trường. Động thái này diễn ra sau khi Washington quyết định tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Sáu rằng đất nước ông sẵn sàng cho hòa bình sớm nhất có thể. "Chủ đề rất rõ ràng: hòa bình sớm nhất có thể, an ninh đáng tin cậy nhất có thể. Ukraine quyết tâm trở nên rất mang tính xây dựng", Zelesnky cho biết trong một thông điệp video được đăng trên Telegram. Ông nhấn mạnh rằng Nga phải bị buộc phải chấm dứt chiến tranh và tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài.

Zelensky nói rằng các quan chức nước ông đã có một số cuộc điện đàm với các đồng nghiệp người Mỹ của họ hôm Thứ Sáu để thảo luận về các nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Trước đó trong ngày, Trump nhấn mạnh rằng ông phải thấy các dấu hiệu từ Ukraine cho thấy họ muốn "giải quyết" và cảnh báo rằng nếu điều đó không xảy ra, Trump sẽ ra "đứng ngoài". Ông Trump cũng tuyên bố rằng "đối phó" với Nga dễ hơn là với Ukraine vào lúc này.

⦿ ---- Lăng ba vi bộ: Tổng thống Trump hôm thứ Sáu hăm dọa sẽ áp thêm lệnh trừng phạt và thuế quan đối với Nga. Sau khi tuyên bố rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược của Nga, đình chỉ viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine và tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với quốc gia này, Trump đã viết vào thứ Sáu trên Truth Social rằng ông "đang cân nhắc mạnh mẽ các lệnh trừng phạt ngân hàng, lệnh trừng phạt và thuế quan quy mô lớn đối với Nga cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận giải quyết cuối cùng về hòa bình" vì "Nga đang hoàn toàn 'đập tan' Ukraine trên chiến trường ngay lúc này".

Theo tờ Telegraph, đây là "thách thức trực tiếp nhất đối với Nga" của Trump kể từ khi nhậm chức. Trong bài đăng của mình, ông Trump kêu gọi Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán "trước khi quá muộn". Trump không đưa ra thêm chi tiết nào. Ông cũng đã đe dọa sẽ áp lệnh trừng phạt và thuế quan đối với Nga vào tháng 1 "nhưng không thực hiện", theo báo cáo của tờ Wall Street Journal. Quân đội Nga đã tiến xa hơn về phía tây trong những tuần gần đây. Đêm thứ Năm, Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine, khiến bộ trưởng năng lượng Ukraine cáo buộc Nga nhắm vào "công dân bình thường".

Tuy nhiên, Trump đã nhận định về hành động tất yếu của Tổng thống Nga Vladimir Puitin trong cuộc xung đột ở Ukraine. "Tôi thực sự nghĩ Putin đang làm những gì bất kỳ ai khác sẽ làm", nhà lãnh đạo lưu ý khi được hỏi về động cơ của Putin. Trump bình luận rằng nguyên thủ quốc gia Nga đang tấn công Ukraine "mạnh hơn" so với trước đây và nói thêm rằng Putin "muốn dừng lại và giải quyết vấn đề".

⦿ ---- Sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm dừng viện trợ cho Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa tin vào thứ Sáu trên X kèm theo hình ảnh: “Đêm qua, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi. Nhiều cơ sở đã bị nhắm mục tiêu ở một số khu vực – Odesa, Poltava, Chernihiv và Ternopil. Tổng cộng, người Nga đã sử dụng gần 70 tên lửa, cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như gần 200 máy bay không người lái tấn công. Tất cả những điều này đều nhằm vào cơ sở hạ tầng đảm bảo cuộc sống bình thường. Các tòa nhà dân cư thông thường cũng đã bị hư hại. Tại Kharkiv, một tên lửa của Nga đã bắn trúng gần một tòa nhà chung cư. Có người bị thương. Họ đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết.”

Derrick Evans, cựu Dân biểu tiểu bang West Virginia, người đã nhận tội về tội trọng liên quan đến việc tham gia vào vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol Hoa Kỳ, đã thụ án ba tháng tù và được Trump ân xá, đã trả lời tổng thống Ukraine: "Đây là lỗi 100% của ông vì đã từ chối đàm phán hòa bình".

Ghi nhận: Evans đã tuyên bố vào tháng 2 rằng ông sẽ tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ tại West Virginia. Ông nói: "Chúng ta có một Rhino đại diện cho chúng ta và tôi sẽ cố gắng phế truất bà ta, nếu bạn muốn, và trở lại Điện Capitol với tư cách là thành viên được bầu của Thượng viện Hoa Kỳ. Đó là kế hoạch của tôi ngay bây giờ, nhưng chúng ta hãy xem Chúa đã sắp đặt điều gì". (Ghi chú: Evans viết rằng TNS Cộng Hòa Shelley Moore Capito đương nhiệm là Rhino [con tê giác] là nhái chữ RINO [Cộng Hòa giả danh])

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ đã bị "hầu hết mọi quốc gia trên thế giới" "lừa đảo" về mặt kinh tế và thương mại. Đầu tiên, Trump chỉ trích Canada vì "lừa đảo chúng ta trong nhiều năm" bằng thuế quan đối với các sản phẩm từ sữa và gỗ xẻ, tuyên bố Canada đang áp thuế 250% đối với Hoa Kỳ đối với các sản phẩm từ sữa. Ông đe dọa sẽ có biện pháp đáp trả đối với Canada, hoặc là hôm nay hoặc đầu tuần tới, trừ khi quốc gia này không "bỏ" thuế quan đối với các sản phẩm từ sữa và gỗ xẻ.

Tổng thống Hoa Kỳ cũng cáo buộc Mexico, Ấn Độ, Trung Quốc và Liên minh Châu Âu đã lợi dụng Hoa Kỳ, gọi Liên Âu EU là "kẻ lạm dụng thuế quan khủng khiếp" và tuyên bố sẽ không để những điều như vậy xảy ra khi ông "nắm quyền".

⦿ ---- Trump nói đã gửi thư tình cho Iran, nhưng Iran nói không thấy. Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên hợp quốc đã nói với Tass vào thứ sáu rằng Lãnh tụ tối cao của quốc gia Trung Đông này, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã không nhận được một lá thư nào từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Trước đó, Trump tiết lộ rằng ông đã viết thư cho Khamenei nhằm thuyết phục Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình. Trump nhiều lần tuyên bố rằng Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời đe dọa sẽ có hành động quân sự trừ khi Tehran tuân thủ. Hôm thứ năm, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ về Iran, tuyên bố ý định của Mỹ là làm sụp đổ nền kinh tế của Iran và "đóng cửa" ngành dầu mỏ của nước này.

⦿ ---- Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cảnh báo chính quyền Hoa Kỳ rằng họ sẽ không chấp nhận những người di cư mà Washington có kế hoạch trục xuất, gây cản trở kế hoạch trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump, tờ Wall Street Journal đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn những người có hiểu biết về vấn đề này. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Hoa Kỳ đình chỉ giấy phép bơm dầu của Chevron Corporation tại Venezuela và đưa ra thời hạn một tháng để chấm dứt hoạt động tại đây.

Tháng trước, Trump cho biết chính phủ Venezuela đã đồng ý tiếp nhận lại hàng chục nghìn người di cư trái phép đã chạy trốn khỏi chế độ của Maduro do cuộc khủng hoảng kinh tế và đàn áp chính trị. Kể từ khi thỏa thuận được công bố, Venezuela đã tiếp nhận 360 người di cư, nhưng không có chuyến bay nào kể từ ngày 20 tháng 2.

⦿ ---- Hai thẩm phán Tòa án Tối cao bảo thủ đã đứng về phía ba thành viên cấp tiến của tòa án trong quyết định về khoản thanh toán của USAID trong tuần này—nhưng Thẩm phán Tối cao Amy Coney Barrett đang phải chịu nhiều chỉ trích hơn Chánh án Tối cao John Roberts. Một số nhà bình luận bảo thủ, gọi Barrett là "đảng viên Dân chủ tàng hình", đã gợi ý rằng Trump đã phạm sai lầm khi chọn bà vào Tòa Tốc Cao hồi năm 2020. Barrett thường đứng về phía những người bảo thủ trong các vụ án lớn, bao gồm cả các vụ án về phá thai và hành động tích cực, nhưng bà đã thể hiện tính cách độc lập khiến một số người chụp mũ bà không trung thành với Trump, theo NBC News đưa tin.

Steve Bannon, cùng những người khác, tuyên bố bà đã nhìn Trump với "ánh mắt khinh miệt" khi ông Trump chào các thẩm phán trước bài phát biểu của mình trước Quốc hội vào thứ Ba. Tuy nhiên, nhiều luật gia ca ngợi sự suy nghĩ độc lập của bà. "Một thẩm phán xuất sắc, người coi trọng công việc của mình". Charles CW Cooke, một cây bút bảo thủ tại National Review, cho biết mặc dù ông không đồng ý với quyết định của Barrett lần này, "phàn nàn rằng bà Barrett không bỏ phiếu theo ý Trump khiến tôi thấy không ổn. Thực tế, bà Barrett là một thẩm phán tuyệt vời, người coi trọng công việc của mình".

⦿ ---- Đại Học Luật Georgetown đã phản đối yêu cầu của Biện Lý tạm quyền của Thủ đô, người đã cảnh báo rằng văn phòng của ông sẽ không tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ trường này nếu trường không xóa bỏ các chính sách và chương trình giảng dạy về các sáng kiến đa dạng và hòa nhập (DEI). Newsweek đã liên hệ với Bộ Tư pháp vào sáng thứ Sáu để xin bình luận.

Chính quyền Trump đã nhắm mục tiêu vào các chính sách đa dạng, công bằng, hòa nhập và khả năng tiếp cận (DEIA: diversity, equity, inclusion, and accessibility) ngay từ đầu: Tổng thống Donald Trump, vào ngày đầu tiên nhậm chức, đã ban hành một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo các giám đốc bộ liên bang đóng cửa các văn phòng liên quan đến DEIA và cho những nhân viên liên quan đến các sáng kiến đó nghỉ việc.

Sáng kiến này khuyến khích các công ty tư nhân làm theo, giúp sáng kiến này lan rộng ra ngoài chính phủ liên bang. Tuy nhiên, một số công ty lớn đã tái khẳng định cam kết của mình đối với các chính sách DEI hoặc hành động để thúc đẩy sự đa dạng trong lực lượng lao động của họ, bao gồm Delta Air Lines, Apple và Sephora.

Trưởng công tố tạm thời của Hoa Kỳ tại Quận Columbia Ed Martin đã gửi một lá thư cho Trường Luật Georgetown—ngày 17 tháng 2 nhưng đã gửi qua email cho hiệu trưởng của trường vào ngày 3 tháng 3—yêu cầu trường chấm dứt mọi nỗ lực DEI hoặc có nguy cơ bị văn phòng của ông đóng băng việc tuyển dụng. Tờ Washington Post là tờ đầu tiên đưa tin về lá thư này, trong đó nói rằng "không thể chấp nhận được" khi trường "tiếp tục thúc đẩy và giảng dạy DEI".

(Ghi chú về DEIA: Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Khả năng tiếp cận (Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility) là những khái niệm quan trọng tại nơi làm việc. Đa dạng đề cập đến sự hiện diện của những khác biệt trong một nhóm, chẳng hạn như chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo và những khác biệt khác. Công bằng đề cập đến sự đối xử công bằng với tất cả mọi người, bất kể sự khác biệt của họ. Hòa nhập đề cập đến cảm giác được thuộc về và chấp nhận mà tất cả mọi người cảm thấy trong một nhóm. Khả năng tiếp cận có nghĩa là mọi người đều có thể tham gia vào mọi khía cạnh của cuộc sống, bất kể khả năng của họ. DEIA ban đầu là một phản ứng chống truyền thống da trắng thượng đẳng.)

⦿ ---- Đồng tiền memecoin $TRUMP của Tổng thống Donald Trump đã kiếm được 350 triệu đô la trong ba tuần sau khi ra mắt vào tháng 1, theo một phân tích mới từ Financial Times. Trump đã phát hành đồng tiền này - một loại tiền điện tử có nguồn gốc từ một meme trên internet - chỉ vài ngày trước khi ông trở lại Bạch Ốc vào ngày 20 tháng 1. Giá trị của đồng tiền này nhanh chóng tăng vọt, thu về 314 triệu đô la từ việc bán token và 36 triệu đô la phí, được trả để đổi lấy việc cung cấp thanh khoản cho thị trường tiền điện tử.

Những người chỉ trích đã chỉ trích đồng tiền này là một cách để chuyển tiền ẩn danh cho tổng thống và là một xung đột lợi ích lớn. Hôm thứ năm, Trump đã ban hành một lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Tài chính tạo ra một Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược nắm giữ năm loại tiền điện tử. Điều đó có nghĩa là chính phủ có khả năng sẽ tích cực mua và bán tiền điện tử, mặc dù tiền điện tử có lịch sử là một khoản đầu tư biến động và đầu cơ. Hôm thứ sáu, Trump đã lên kế hoạch gặp gỡ giám đốc điều hành tiền điện tử để thảo luận về khuôn khổ cho quỹ dự trữ tại Hội nghị thượng đỉnh tiền điện tử Bạch Ốc đầu tiên. Ngành công nghiệp này đã đóng góp hơn 130 triệu đô la cho chiến dịch tái tranh cử của ông, tờ New York Times đưa tin vào tháng 11.

⦿ ---- Nhật Bản hôm thứ Sáu đã bày tỏ "hoàn toàn tin tưởng" rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình theo hiệp ước an ninh song phương nhằm bảo vệ quốc gia châu Á này, sau khi Tổng thống Donald Trump đặt câu hỏi về hiệp ước lâu đời này, gọi đó là không có đi có lại.Nhật Bản, quốc gia coi liên minh này là trụ cột trong quốc phòng và ngoại giao của mình, cũng sẽ "chủ động" xem xét các cách thức tăng cường khả năng răn đe và ứng phó của liên minh và duy trì liên lạc chặt chẽ với Hoa Kỳ, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi cho biết.

Những bình luận này được đưa ra sau khi Trump, trong bài phát biểu đầu tiên về hiệp ước này kể từ khi trở lại Bạch Ốc vào tháng 1, nói với các phóng viên rằng, "Tôi yêu Nhật Bản. Chúng ta có mối quan hệ tuyệt vời với Nhật Bản, nhưng chúng ta có một thỏa thuận thú vị với Nhật Bản là chúng ta phải bảo vệ họ, nhưng họ không phải bảo vệ chúng ta".

Thủ tướng Shigeru Ishiba, người rất am hiểu về các vấn đề quốc phòng, đã bác bỏ lời khẳng định của Trump, phát biểu tại phiên họp quốc hội hôm thứ Sáu rằng hiệp ước an ninh song phương là có đi có lại, lưu ý rằng Nhật Bản có nghĩa vụ phải tiếp nhận các căn cứ của Hoa Kỳ. Ông Ishiba nói thêm rằng mối quan hệ giữa hai nước không phải là mối quan hệ mà Hoa Kỳ "đơn phương bảo vệ Nhật Bản".

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình theo hiệp ước an ninh Nhật Bản-Hoa Kỳ bằng cách sử dụng mọi khả năng có sẵn, bao gồm cả năng lực hạt nhân", Hayashi phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ.

⦿ ---- Bộ Tài chính Đài Loan báo cáo hôm thứ Sáu rằng kim ngạch xuất cảng tháng 2 đã tăng lên 1,35 nghìn tỷ Đài tệ (41,31 tỷ đô la Mỹ), tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu 16 tháng tăng trưởng. Đây là một cột mốc quan trọng vì lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 1990, kim ngạch xuất cảng của Đài Loan sang Hoa Kỳ vượt qua kim ngạch xuất cảng sang Trung Quốc.

Theo CNA, kim ngạch xuất cảng sản phẩm thông tin và nghe nhìn tăng vọt 65,5% lên 461,4 tỷ Đài tệ, lập kỷ lục mới hàng tháng. Tuy nhiên, kim ngạch xuất cảng sản phẩm khoáng sản và hóa chất giảm 8,4% và 7,7% do giá dầu quốc tế biến động, cạnh tranh từ các nhà sản xuất nước ngoài và điều kiện thị trường yếu, theo Liberty Times.

Giám đốc Sở Thống kê của MOF Tsai Mei-na cho biết vào tháng 2 rằng kim ngạch xuất cảng của Đài Loan sang Hoa Kỳ là 385,9 tỷ Đài tệ, là con số hàng tháng cao thứ hai được ghi nhận, với tốc độ tăng trưởng hàng năm ấn tượng là 65,6%, theo CNA.

Về việc liệu xuất cảng của Đài Loan sang Hoa Kỳ có tiếp tục vượt qua xuất cảng sang Trung Quốc hay không, Tsai cho rằng xu hướng này có thể dao động và cần phải quan sát thêm. Bà nói thêm rằng hiệu suất xuất cảng mạnh mẽ của Đài Loan sang Hoa Kỳ là do các cơ hội liên quan đến AI, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và việc chuyển sản xuất về Hoa Kỳ.

Đáng chú ý, Tsai đã trích dẫn Mexico là động lực tăng trưởng chính. Do sự thay đổi của chuỗi cung ứng, xuất cảng của Đài Loan sang Mexico trong hai tháng đầu năm đã tăng vọt 3,2 lần, đóng góp 4 điểm phần trăm vào tăng trưởng xuất cảng chung của Đài Loan.

⦿ ---- Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris đang nghiêm túc cân nhắc việc tranh cử thống đốc California, theo báo cáo từ Politico và CBS News. Theo Politico đưa tin, Harris đã nói với một người tham dự bữa tiệc trước lễ trao giải Oscar vào cuối tuần trước rằng bà sẽ quyết định có tranh cử thống đốc hay không vào cuối mùa hè, Politico đưa tin, lưu ý rằng điều này trùng khớp với các cuộc trò chuyện gần đây trong đó Harris nói với những người ủng hộ và đồng minh rằng bà dự định sẽ đưa ra quyết định trong những tháng tới. Giới hạn nhiệm kỳ ngăn cản Thống đốc California Gavin Newsom tái tranh cử khi nhiệm kỳ bốn năm thứ hai của ông kết thúc vào năm 2026.

Các ứng cử viên [chức Thống đốc] có thời gian đến đầu tháng 3/2026 để nộp các giấy tờ cần thiết. "Bà ấy sẽ bắt đầu với tư cách là ứng cử viên sáng giá nhất", Spencer Kimball, giám đốc điều hành của Emerson College Polling, cho biết, theo Newsweek, 57% cử tri California sẽ ủng hộ Harris làm thống đốc. Nhưng Harris có thể có mục tiêu cao hơn. Bà cũng được cho là đang cân nhắc xem có nên tái tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không. Theo CBS, bà cũng đang viết sách về thời gian tham gia chính trường nhưng phần lớn vẫn tránh xa sự chú ý của công chúng.

⦿ ---- Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu rằng họ đã chấm dứt thỏa thuận thương lượng tập thể với các nhân viên của Cục An ninh Giao thông (TSA) và công đoàn của họ: “Tại 86% các sân bay, TSA có nhiều nhân viên làm việc toàn thời gian cho công đoàn hơn là thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an ninh. Nhờ hành động của Bộ trưởng Noem, các Nhân viên An ninh Giao thông sẽ không còn mất số tiền khó kiếm được của mình vào một công đoàn không đại diện cho họ nữa. Việc loại bỏ thương lượng tập thể sẽ xóa bỏ các rào cản quan liêu giúp tăng năng suất và rút ngắn thời gian chờ đợi an ninh tại sân bay”.

More Perfect Union, tổ chức truyền thông tin tức phi lợi nhuận cấp tiến, cho biết thỏa thuận thương lượng tập thể của Bộ An ninh Nội địa với 50.000 nhân viên TSA và công đoàn của họ có tính ràng buộc về mặt pháp lý và động thái của Bộ trưởng Noem là “bất hợp pháp”.

Dân Biểu Bennie G. Thompson (D-MI) cho biết Bộ An ninh Nội địa đã sử dụng "những luận điểm chống lại công đoàn hoàn toàn sai lầm" và lưu ý rằng bản thiết kế của Heritage Foundation cho chính quyền thứ hai của Trump, Dự án 2025, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức công đoàn TSA và "cuối cùng là tư nhân hóa toàn bộ cơ quan".

⦿ ---- Thụy Điển: Một loạt các phong trào tẩy chay nổi lên để phản ứng lại những thay đổi chính sách gần đây của Hoa Kỳ, bao gồm quyết định ngừng hỗ trợ cho Ukraine của Washington và thông báo áp thuế đối với châu Âu, trong những gì những người theo dõi tin rằng sẽ gây áp lực lên chính quyền Hoa Kỳ.

Tại Thụy Điển, một số nhóm Facebook kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Hoa Kỳ đã nhanh chóng thu hút được một lượng người theo dõi đáng kể. Một nhóm, "Boykot varer fra USA", đã thu hút gần 67.000 thành viên, trong khi một nhóm khác, "Bojkotta varor från USA", có hơn 70.000 thành viên. Các nhóm này đang kêu gọi các thành viên ngừng mua các sản phẩm lớn của Hoa Kỳ, bao gồm Tesla, McDonald's, Coca-Cola, Nike và Levi's, và ngừng sử dụng các dịch vụ như Netflix, Google và Airbnb.

⦿ ---- Nhật Bản: Tòa án cấp cao Nagoya hôm thứ sáu đã trở thành tòa án cấp cao thứ tư tại Nhật Bản ra phán quyết rằng việc nước này không công nhận hợp pháp hôn nhân đồng giới là vi hiến, nhưng vẫn giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới bác bỏ yêu cầu bồi thường thiệt hại của nguyên đơn. Cặp đôi nam ngoài 30 tuổi đến từ Tỉnh Aichi đã yêu cầu nhà nước bồi thường thiệt hại 1 triệu yên (6.770 đô la) cho mỗi người.

Tòa án phán quyết lệnh cấm kết hôn vi phạm các điều khoản của Hiến pháp đảm bảo bình đẳng theo luật pháp và bảo vệ phẩm giá cá nhân cũng như sự bình đẳng cơ bản của cả hai giới.

Các điều khoản luật dân sự hiện hành đưa ra "một cách đối xử pháp lý phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục thiếu cơ sở hợp lý", Thẩm phán chủ tọa Nobuhiro Katada cho biết.

Phán quyết của tòa án trung ương Nhật Bản theo sau các quyết định tương tự của tòa án cấp cao Sapporo, Tokyo và Fukuoka trong một loạt các vụ kiện được đệ trình trên khắp Nhật Bản. Các điều khoản của luật dân sự và luật đăng ký gia đình của Nhật Bản dựa trên hôn nhân giữa một người đàn ông và một người phụ nữ và các đặc quyền phát sinh từ hôn nhân, bao gồm quyền thừa kế, lợi ích về thuế và quyền nuôi con chung, chỉ được cấp cho các cặp đôi dị tính.

⦿ ---- Các quan chức Iran đã đánh roi một nam ca sĩ nổi tiếng vì đã đăng một bài hát trực tuyến kêu gọi phụ nữ tháo khăn trùm đầu bắt buộc của họ, vì bị kết tội tàng trữ và tiêu thụ rượu, luật sư và chính quyền của anh ta cho biết. Mehdi Yarrahi đã bị đánh roi vào thứ Tư, luật sư Zahra Minuei của anh ta đã viết trên X. Hãng thông tấn Fars bán chính thức của Iran, trích dẫn một quan chức giấu tên, cho biết bản án là vì anh ta uống rượu và tàng trữ đồ uống có cồn, không phải vì âm nhạc của anh ta. Các đòn roi đã được "thực hiện đầy đủ ... tại Văn phòng Công tố viên An ninh Đạo đức Tehran, và vụ án của anh Mehdi Yarrahi đã được khép lại", Minuei cho biết, theo AP.

Tờ New York Times đưa tin rằng Yarrahi, 43 tuổi, đã bị đánh tổng cộng 74 đòn. Yarrahi đã viết và trình bày bài hát "Roosarito" - tiếng Farsi có nghĩa là "Your Headscarf". Video ca nhạc kêu gọi phụ nữ tháo khăn trùm đầu và có cảnh những người phụ nữ không che mặt nhảy múa. Vụ bắt giữ ban đầu của Yarrahi vào tháng 8 được cho là có liên quan đến video, hiện vẫn có sẵn trực tuyến. Yarrahi đã viết trên X, rõ ràng là sau khi bị đánh đòn: "Kẻ nào không muốn trả giá cho tự do thì không xứng đáng với nó".

Trên đường phố các thành phố của Iran, ngày càng phổ biến hơn khi nhìn thấy một người phụ nữ đi qua mà không đội khăn trùm đầu bắt buộc, hay còn gọi là hijab, sau lễ kỷ niệm hai năm ngày mất của Mahsa Amini và các cuộc biểu tình quần chúng mà nó đã châm ngòi. Amini, 22 tuổi, đã qua đời vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, tại một bệnh viện sau khi bị cảnh sát đạo đức của đất nước bắt giữ vì bị cáo buộc không đội khăn hijab theo ý thích của chính quyền. Các cuộc biểu tình sau cái chết của Amini đã nhanh chóng phát triển thành lời kêu gọi nổi loạn công khai chống lại Lãnh tụ tối cao 85 tuổi Ayatollah Ali Khamenei. Cuộc đàn áp an ninh kéo dài nhiều tháng sau đó đã giết chết hơn 500 người và khiến hơn 22.000 người bị giam giữ. Chỉ có Afghanistan và Iran bắt buộc phụ nữ phải đội khăn hijab.

⦿ ---- Trong nhiều thập niên, các bậc cha mẹ mới trên khắp Hoa Kỳ đã có thể đánh dấu vào ô trên biểu mẫu bệnh viện để xin số An sinh xã hội (SSN) cho trẻ sơ sinh của họ. Điều đó không còn đúng ở Maine nữa, nơi các bậc cha mẹ sẽ phải đến văn phòng thực địa của An sinh xã hội do động thái gây sốc của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Một phát ngôn viên của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Maine đã nói với HuffPost vào thứ Năm rằng Cục An sinh xã hội cho biết họ đã hủy hai hợp đồng với chương trình thống kê quan trọng của Maine hỗ trợ chương trình liệt kê điện tử khi em bé sinh ra của An sinh xã hội.

"Do SSA chấm dứt hợp đồng, có hiệu lực ngay lập tức, các bệnh viện ở Maine không còn có thể đăng ký trẻ sơ sinh vào An sinh xã hội tại thời điểm sinh ra, vì vậy, giờ đây các bậc cha mẹ sẽ cần phải đến văn phòng An sinh xã hội địa phương để nộp đơn trực tiếp xin Số An sinh xã hội cho con mình", người phát ngôn của DHHS Maine cho biết trong một email.

Không rõ liệu cha mẹ có thể tự mình đến thay mặt cho trẻ sơ sinh của mình hay họ cũng phải mang con đến văn phòng. Có tám văn phòng thực địa của An sinh xã hội ở Maine. Không có lý do chính đáng nào được đưa ra cho sự thay đổi này, lần đầu tiên được Portland Press Herald đưa tin. Cơ quan An sinh Xã hội và Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ HuffPost.

Cơ quan An sinh Xã hội đã triển khai việc liệt kê khi sinh vào cuối những năm 1980, cho phép cha mẹ chỉ cần đánh dấu vào ô trên biểu mẫu khai sinh của tiểu bang tại bệnh viện để cấp số An sinh Xã hội cho trẻ sơ sinh. Chương trình này đã có mặt tại tất cả 50 tiểu bang kể từ năm 1997 và hiện nay 99% người dân nhận được số An sinh Xã hội theo cách đó, theo Cơ quan An sinh Xã hội. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Trump đã trao quyền cho Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới, để cố gắng cắt giảm bộ máy hành chính liên bang và sa thải nhân viên. "Bộ Hiệu quả Chính phủ" của Musk cũng nhắm vào các hợp đồng của chính phủ mà Musk mô tả là lãng phí.

⦿ ---- Đổi giờ, đổi giờ. Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày sẽ bắt đầu vào Chủ Nhật, ngày 9 tháng 3, lúc 2 giờ sáng theo giờ địa phương tại Hoa Kỳ. Đồng hồ sẽ "nhảy vọt lên" một giờ, nghĩa là mặt trời mọc và lặn sẽ muộn hơn một giờ. Để khỏi quên, đêm nay, Thứ Bảy, khi bạn lên giường ngủ, nhớ vặn đồng hồ thêm 1 tiếng đồng hồ. Riêng điện thoại thông minh thì không cần bạn làm gì vì nó sẽ tự động đúng giờ.

Những tiểu bang nào không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày? Hawaii và Arizona (trừ Khu bảo tồn của người da đỏ Navajo) là hai tiểu bang duy nhất không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ là Puerto Rico, Guam, Samoa thuộc Hoa Kỳ và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ cũng không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày.

⦿ ---- HỎI 1: Thay bơ và mỡ động vật bằng dầu hạt sẽ giảm 17% rủi ro chết vì ung thư và tim mạch?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Dầu hạt đã là tâm điểm của tranh cãi trong một thời gian. Một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã nổi cơn thịnh nộ khi hạ thấp các loại dầu hạt—bao gồm dầu hạt cải, dầu đậu phộng, dầu ngô, dầu đậu nành và dầu cây rum (canola oil, peanut oil, corn oil, soybean oil and safflower oil)—với lý do chúng gây viêm. Các nghiên cứu trước đây cho thấy nỗi sợ dầu hạt đó là quá đáng. Tuy nhiên, một số đầu bếp và người tiêu dùng thận trọng đang tìm đến chất béo làm từ các sản phẩm động vật, như bơ hoặc mỡ bò, thay vì lựa chọn các loại dầu trung tính. Để làm sáng tỏ một số tranh cãi về dầu hạt—và tìm hiểu thêm về cách ăn bơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn—các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Brigham and Women và Trường Y Harvard đã đào sâu vào dữ liệu.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành một cuộc điều tra lớn về tỷ lệ tử vong của những người ăn nhiều bơ hơn so với những người ăn nhiều dầu thực vật, bao gồm cả dầu hạt. Họ đã công bố phát hiện của mình hôm nay trên tạp chí JAMA Internal Medicine.1 Dưới đây là những gì họ tìm thấy.

Việc thay thế 10 gam bơ tiêu thụ mỗi ngày bằng một lượng dầu thực vật tương đương có liên quan đến việc giảm ước tính 17% tỷ lệ tử vong (tử vong do mọi nguyên nhân), giảm 17% tỷ lệ tử vong do ung thư và giảm 6% nguy cơ tử vong do CVD (bệnh tim mạch). Chi tiết:

https://www.eatingwell.com/butter-oil-swap-study-11692569

⦿ ---- HỎI 2: Liệu pháp âm nhạc có thể giúp nâng cao tinh thần và làm giảm chứng trầm cảm ở những người mắc chứng mất trí nhớ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Liệu pháp âm nhạc có thể giúp nâng cao tinh thần và làm giảm chứng trầm cảm ở những người mắc chứng mất trí nhớ, một đánh giá bằng chứng mới đã phát hiện ra. Các phát hiện cho thấy liệu pháp dựa trên âm nhạc có thể cải thiện các triệu chứng trầm cảm và thậm chí có thể cải thiện các vấn đề về hành vi vào cuối quá trình điều trị, các nhà nghiên cứu báo cáo. "Đánh giá này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về tác động của liệu pháp âm nhạc và củng cố lập luận về việc kết hợp âm nhạc vào việc chăm sóc chứng mất trí nhớ, đặc biệt là trong các cơ sở chăm sóc tại nhà", nhà nghiên cứu chính Jenny van der Steen, phó giáo sư dịch tễ học tại Trung tâm Y tế Đại học Leiden ở Hà Lan cho biết. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/03/07/netherlands-music-therapy-depression-studies/3091741364263/

