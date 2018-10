Nhân Viên Bưu Điện Mỹ Trộm Tem Thư Trị Giá 630,000 MK

NEW ORLEANS - Viên quản lý chi nhánh bưu điện North Kenner của thành phố New Orleans bị tố cáo trộm tem thư trị giá 630,000 MK để chi dùng trong các chuyến du ngoạn trên tàu biển có sòng bài.Nhà chức trách công nhận đây là vụ trộm nội bộ lớn nhất lịch sử bưu điện liên bang USPS.Ryan S. Cortez, 46 tuổi, đã bị bắt hôm Thứ Tư – hồ sơ truy tố ghi: bị cáo Cortez bán tem thư bằng mạng eBay.Thám tử của ban thanh tra USPS được eBay và PayPal báo động khi nhận thấy Cortez bán 1 số lượng tem thư quá lớn.Các nhà điều tra cho hay: Cortez tăng dự trữ tem thư tại cơ sở North Kenner lên tới trị giá 600,000.Lương của y là trên 70,000 MK/năm, tất cả nướng hết tại sòng bài nổi Harrah.Thám tử cho hay: Cortez thua hơn 230,000 trong năm qua và thua 670,000 tính từ năm 2011. Nghi can có thể bị phạt bằng án 10 năm tù và 250,000 MK.