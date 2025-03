Rủi Ro Khi Sử Dụng Giấy Ân Xá Tái Nhập Cảnh

Lê Minh Hải



(Robert Mullins International) Vào ngày 20 tháng 1, ông Trump đã chấm dứt mọi chương trình ân xá “…trái ngược với chính sách của Hoa Kỳ”.





Nhiều người đang chờ Thẻ xanh và những người có tình trạng DACA, nộp đơn xin giấy phép ân xá tái nhập cảnh (Advance Parole travel document). Sắc lệnh hành pháp gần đây đã ngưng các chương trình ân xá nhân đạo không áp dụng đối với các giấy ân xá tái nhập cảnh, vì vậy những người đã có giấy ân xá tái nhập cảnh sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào. NHƯNG, liệu tất cả các viên chức Hải quan và Biên phòng có biết chính xác chương trình ân xá nào đã kết thúc và chương trình nào vẫn còn hiệu lực không? Có thể có. Hoặc có thể không. Có thể có sự nhầm lẫn về việc giấy tờ ân xá nào vẫn còn hiệu lực và một số nhân viên có thể nhầm lẫn giữa giấy ân xá tái nhập cảnh với một số chương trình ân xá đã bị hủy.





Tại Washington DC, các quy định đang thay đổi nhanh chóng. Một số người nói rằng chúng thay đổi rất nhanh và diễn ra chỉ sau một đêm, hoặc thậm chí là trong đêm, mà hoàn toàn không có cảnh báo nào trước. Nếu chính phủ đột nhiên chấm dứt giấy ân xá tái nhập cảnh và bạn đang sử dụng giấy ân xá tái nhập cảnh ở bên ngoài Hoa Kỳ, khi điều đó xảy ra, bạn sẽ không được phép tái nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ.

Một số thay đổi đột ngột gần đây:





Vào tháng 9 năm 2023, Tình trạng bảo vệ tạm thời (TPS) cho phép 600,000 người Venezuela tại Hoa Kỳ đã được gia hạn cho đến tháng 2 năm 2025. Nhưng vào ngày 01 tháng 02 năm 2025, Bộ an ninh nội địa (DHS) đột ngột chấm dứt TPS đối với những người này, không có khả năng gia hạn TPS. Bây giờ họ phải rời khỏi Hoa Kỳ, hoặc tìm cách khác để ở lại hợp pháp. Có nhiều người sẽ ở lại bất hợp pháp.





Vào ngày 20 tháng 01 năm 2025, Tổng thống đã hủy bỏ CBP One. Đây là chương trình cho phép những người di dân ở Mexico nộp đơn xin tị nạn trước khi vào Hoa Kỳ. Hàng nghìn người di dân từ Trung Mỹ đã nộp đơn trực tuyến nhưng cuộc hẹn của họ đã bị hủy.





Tối thứ bảy, ngày 01 tháng 02 năm 2025: Elon Musk đã cử các đặc vụ của mình đến kiểm soát các văn phòng của Cơ quan Viện trợ Hoa Kỳ (US AID) tại Washington. Musk cho biết ông sẽ đóng cửa cơ quan giám sát viện trợ y tế và nông nghiệp cho các quốc gia nước ngoài.





Nhà Trắng cho biết 606 nhân viên của US AID đã được cho nghỉ phép và được yêu cầu không quay lại làm việc. Nhà Trắng cho biết US AID sẽ trở thành một phần của Bộ Ngoại giao và viện trợ nước ngoài sẽ được tính toán lại để chỉ tập trung vào "các quốc gia có thu nhập thấp". Musk và Nhà Trắng đã bỏ qua yếu tố là US AID được Quốc hội thành lập như một cơ quan riêng biệt, và chỉ có Quốc hội mới có thẩm quyền chấm dứt cơ quan này.





Theo quan điểm của những diễn biến gần đây, những người có tình trạng H hoặc L nên tiếp tục gia hạn chiếu khán và sử dụng chiếu khán H hoặc L để đi du lịch thay vì nộp đơn xin giấy phép tái nhập cảnh.





Những người có đơn xin thẻ xanh đang chờ duyệt xét và những người có DACA chỉ nên sử dụng Giấy phép ân xá tái nhập cảnh để đi du lịch nước ngoài nếu có trường hợp khẩn cấp đòi hỏi họ phải đi du lịch. Và nếu bạn đang đi du lịch bằng giấy phép ân xá tái nhập cảnh, bạn nên chuẩn bị cho việc giám sát chặt chẽ hơn khi trở về Hoa Kỳ.





Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388 Email: info@rmiodp.com Hoặc www.facebook.com/rmiodp