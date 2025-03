Nhà báo Huy Đức bị kết án 30 tháng tù. Hình trên: Huy Đức trong cuộc biểu tình chống TQ năm 2014. Wikipedia ghi lời nhà văn Nguyễn Quang Lập: ... có trí lực để viết những bài báo như Huy Đức cũng không ít người, cũng không ít người có thể viết hay hơn, nhưng có cái tâm sáng trưng như thằng Huy Đức để nói thẳng, nói to những điều tâm huyết như nó thì quả là hiếm..."

- Nhà báo Huy Đức bị kết án 30 tháng tù.

- Hồng Kông: Báo Buddhistdoor viết về sư Minh Tuệ

- Mỹ: Ukraine cần nộp thêm lãnh thổ (cả nơi Nga chưa chiếm) cho Nga để có hòa bình

- FAA sắp hủy hợp đồng 2,4 tỷ đô la với Verizon để đưa kiểm soát không lưu cho Starlink của Elon Musk.

- Hồ sơ Nhân quyền: ít nhất 130.000 tội ác chiến tranh đã được ghi nhận của Nga tại Ukraine.

- Đợt sa thải ào ạt sắp tới: dọn nhiều cơ quan ra khỏi thủ đô để nhẹ chi phí trong khi cắt giảm công chức.

- Trump: thuế 25% đối với Canada và Mexico sẽ hiệu lực từ ngày 4 tháng 3, thuế 10% đánh vào TQ cùng ngày

- 4 ứng cử viên Thủ tướng Canada tranh luận: cùng chỉ trích Trump

- Trump: các ứng cử viên Cộng hòa phải trung thành "không lay chuyển" để Trump ủng hộ trong bầu cử 2026

- Bộ Quốc phòng Mỹ: quân nhân chuyển giới phải xin miễn trừ để có thể ở lại quân đội

- Phó đại sứ Ukraine tại Ireland: truy tố Nga về "tội xâm lược" là "mệnh lệnh đạo đức"

- Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói Trump bịa đặt khi nói Liên Âu thành lập để hại Mỹ.Trump nhắc: thuế thuế 25% sẽ đánh vào Liên Âu

- Colorado: 1 phụ nữ bị bắt vì mang theo chất nổ tại một đại lý Tesla của Musk

- Tennessee: 1 ông bị truy tố vì dọa đốt cháy một cơ xưởng xAI của Elon Musk

- Nhiều và cử tri MAGA cũng trở cờ theo Trump, tăng điểm ủng hộ Putin và lộ ý muốn Ukraine nhường đất cho Nga.

- Anh lo ngại: Mỹ không bảo đảm an ninh cho Ukraine thì tương lai Nga sẽ lại xâm lược Ukraine

- Độc chiêu: Dân Biểu Joe Wilson soạn luật in tờ tiền 250 đô có hình TT Trump

- Trump bảo Ukraine hãy quên đi chuyện gia nhập NATO; Trump tố Liên Âu thành lập để làm hại Mỹ

- Trump sẽ đóng cửa hơn 120 văn phòng của Sở Thuế IRS

- Trump ký lệnh cho Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) nhiều quyền giám sát hơn đối với chi tiêu của chính phủ.

- Tòa Tối cao tạm dừng lệnh của tòa dưới yêu cầu chính quyền Trump phải giải ngân số tiền viện trợ nước ngoài 2 tỷ đô

- Trump cắt giảm hơn 90% các hợp đồng viện trợ nước ngoài của USAID

- Chính quyền Trump kinh hoàng vì cúm gia cầm làm gà chết, giá trứng tăng, nghĩ mưu kế mới: xịt thuốc, tiêm vaccine, nhập cảng trứng.

- PTT Vance bị báo quê nhà chỉ trích: con chó cưng trên đùi nưng niu

- Dân Canada vẫn không ngừng giễu Trump.

- Ông chủ báo Washington Post sợ Trump trả thù, yêu cầu ban biên tập viết bình luận hãy lăng ba vi bộ.

- ICE bắt hơn 20.000 người nhập cư lậu trong tháng đầu Trump nắm quyền

- Congo: Bệnh lạ, 48 giờ là chết: Ít nhất 53 người đã chết

- Dân biểu Derek Trần (D-CA) ra dự luật bảo vệ việc làm cựu chiến binh, sa thải phải có lý do

- Elon Musk hưởng lợi hợp đồng chính phủ: 38 tỷ đô

- Trung Quốc du khách đổ xô đến 1 sườn núi trông giống như đầu con chó ngó ra hẻm núi

- Thái Lan: 1 xe buýt thuê lật, 18 người chết, 31 bị thương.

- Sau 11 năm biến mất, chuyến bay mất tích Malaysia Airlines MH370 sẽ được truy tìm đáy biển

- California: Gần 60.000 nhân viên Đại học California (UC) đình công đòi quyền lợi

- Cửa tiệm trang phục thời trang nhanh Forever 21 sẽ đóng cửa ít nhất 200 tiệm

- Boston: Minh-Thi Nguyen đi xe đạp bị đụng chết, gia đình kiện công ty điều hành xe tải

- HỎI 1: Chính quyền Trump kinh hoàng: gà chết ào ạt vì cúm gia cầm, đẩy cao giá trứng tăng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nữ bác sĩ Mỹ tự tử cao hơn phụ nữ đời thường 53%? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-27/2/2025) ⦿ ---- Đợt sa thải ào ạt sắp tới: dọn nhiều cơ quan ra khỏi thủ đô để nhẹ chi phí trong khi cắt giảm công chức. Chính quyền Trump đang chỉ đạo tất cả các cơ quan liên bang "nhanh chóng" bắt đầu chuẩn bị cho việc sa thải và tái cấu trúc trên diện rộng, và nộp kế hoạch thực hiện trước ngày 13 tháng 3, theo một bản ghi nhớ mới mà ABC News có được.

Bản ghi nhớ, từ Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Russell Vought, và Charles Ezell, người đứng đầu Văn phòng Quản lý Nhân sự, được ban hành vào sáng hôm qua, thứ Tư và bao gồm các hướng dẫn để các cơ quan tuân theo khi họ làm việc để cắt giảm lực lượng lao động của mình và, trong một số trường hợp, dấu chân vật lý. Động thái này có thể mở đường cho chính quyền bắt đầu giải thể hoặc thu hẹp các cơ quan như Bộ Giáo dục và có khả năng sẽ thúc đẩy một loạt các vụ kiện mới khi quá trình này diễn ra.

"Tổng thống Trump yêu cầu 'Người đứng đầu các cơ quan phải nhanh chóng tiến hành chuẩn bị để bắt đầu cắt giảm biên chế trên diện rộng (RIF), phù hợp với luật hiện hành.' Tổng thống Trump cũng chỉ đạo rằng, chậm nhất là ngày 13 tháng 3 năm 2025, các cơ quan phải xây dựng Kế hoạch Tái tổ chức Cơ quan", bản ghi nhớ nêu rõ.

"Theo chỉ đạo của Tổng thống, các cơ quan nên tập trung vào việc loại bỏ tối đa các chức năng không được quy định theo luật định trong khi thúc đẩy việc thực hiện các chức năng theo luật định của họ một cách hiệu quả và chất lượng cao nhất", bức thư nói thêm.

Bản ghi nhớ khuyến khích các cơ quan "hợp nhất" các lĩnh vực "trùng lặp" và "triển khai các giải pháp kỹ thuật tự động hóa các nhiệm vụ thường xuyên", một chỉ thị phù hợp với tuyên bố công khai của Elon Musk về việc tự động hóa một số công việc do nhân viên chính phủ thực hiện.

Bản ghi nhớ bao gồm một số miễn trừ: các vị trí liên quan đến thực thi pháp luật, an ninh biên giới, an ninh quốc gia, thực thi nhập cư và các vai trò an toàn công cộng. Quân nhân và tất cả nhân viên mặc đồng phục cũng được miễn trừ - bao gồm Cảnh sát biển Hoa Kỳ, Dịch vụ Y tế Công cộng và các sĩ quan được ủy nhiệm tại Hiệp hội Khí quyển và Đại dương Quốc gia.

Chỉ thị cũng miễn trừ Bưu điện Hoa Kỳ, Văn phòng Điều hành của Tổng thống và bất kỳ cuộc bổ nhiệm nào của tổng thống và các vai trò được Thượng viện xác nhận. Bản ghi nhớ cũng nêu rõ rằng "các cơ quan hoặc thành phần cung cấp dịch vụ trực tiếp cho công dân", bao gồm An sinh xã hội, Medicare và chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh, không được bắt đầu bất kỳ hoạt động tái cấu trúc nào mà không có sự chấp thuận của Văn phòng Quản lý và Ngân sách hoặc OPM.

Dọn trụ sở ra khỏi thủ đô: Ngoài ra, Bạch Ốc đang yêu cầu các cơ quan nộp trước ngày 14 tháng 4 "bất kỳ đề xuất di dời nào của các cơ quan và văn phòng từ Washington, D.C. và Khu vực Thủ đô Quốc gia đến các khu vực ít tốn kém hơn của đất nước". Khả năng di dời một phần lớn của chính phủ ra khỏi khu vực đô thị Washington, cùng với việc sa thải hàng loạt, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế địa phương -- và nền kinh tế của Maryland và Virginia.

Giám đốc FBI Kash Patel đã ra tín hiệu về kế hoạch di dời khoảng 1.000 nhân viên từ trụ sở chính của cơ quan đến các văn phòng khác trên khắp cả nước, cũng như 500 người khác đến Huntsville, Alabama.

⦿ ---- Nhà báo Huy Đức bị kết án 30 tháng tù. Theo thông tấn ANTV của nhà nước Hà Nội. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Huy San 30 tháng tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2024, Trương Huy San đã đăng trên Facebook cá nhân "Truong Huy San (Osin Huy Duc)" nhiều bài viết, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) từ thủ đọ Hoa Kỳ ghi nhận: "Dữ liệu mới nhất của CPJ cho thấy Việt Nam ngang hàng với Iran và Eritrea trên bảng xếp hạng những quốc gia tồi tệ nhất thế giới về giam giữ các nhà báo. Theo CPJ, tính đến ngày 1/12/2024, có 16 nhà báo bị giam sau xong sắt ở Việt Nam. Trong khi đó tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) xếp Việt Nam trong nhóm 5 nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất toàn cầu, với 38 người viết báo đang bị giam giữ. Trước khi phiên xử diễn ra, các tổ chức như Human Rights Watch và Văn bút Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Việt Nam “hủy bỏ mọi cáo buộc” đối với ông Huy Đức và trả tự do cho Facebooker này."

Đài Á Châu Tự Do RFA, bản doanh ở Hoa Kỳ, ghi nhận về phản ứng trong VN: "Nhà văn Phạm Viết Đào, người từng bị tuyên án 15 tháng tù theo Điều 258 của BLHS cũ (Điều 331 mới), có nhiều năm đọc các bài viết của ông Huy Đức. Ông nhận xét với RFA: “Đối với nước khác đó là việc bình thường, anh là người của công chúng - Thủ tướng, thì người dân có quyền giám sát, có quyền có ý kiến. Vụ Huy Đức là người ta xử ép, nó giảm còn 30 tháng là nhẹ nhưng về mặt pháp lý những người cầm bút họ thấy là ‘xử thì chịu thôi’, còn về mặt công bằng Việt Nam còn lâu mới đạt được."

Một nhà báo độc lập khác không nêu tên vì lý do an ninh cho rằng, bản án đối với ông Trương Huy San là quá nặng nề “nếu nhận thức rằng, không một ai bị giam cầm, bức hại, tra tấn và bị bỏ tù vì những biểu đạt ôn hòa và phi bạo lực”.

Bản tin BBC Tiếng Việt ghi nhận về nhà báo Huy Đức sáng Thứ Năm: "Trong một cuộc phỏng vấn tại Kensington, California, năm 2013, ông Huy Đức nói rằng "không một người tự do nào lại chọn nhà tù. Nhưng trong một số trường hợp, để bảo vệ quyền tự do, không thể tránh được nhà tù. Nếu mọi người đều tránh tù tội, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được tự do."

Ông đồng thời tiếp tục viết về các vấn đề xã hội và chính trị của Việt Nam, bao gồm nạn phá rừng và các vấn đề môi trường khác. Ông cũng là một trong những người khởi xướng chương trình Nhịp cầu Hoàng Sa vào năm 2014 nhằm tri ân tới gia đình các tử sĩ Hoàng Sa thời Việt Nam Cộng hòa. Đến năm 2021, ông phát động dự án "Góp một cây để có rừng" nhằm khôi phục rừng đầu nguồn ở các tỉnh miền Trung."

Sau đây là tiểu sử nhà báo Huy Đức theo Wikipedia: Huy Đức (sinh 1962) là bút danh một nhà báo Việt Nam, có tên khai sinh là Trương Huy San. Ông đã nổi tiếng với blog bình luận chính trị – xã hội với cái tên Osin, sau đó là trang Facebook Osin Huyduc. Ông là người gốc Hà Tĩnh, từng tham gia trong quân đội, ông đã có hơn 3 năm ở Campuchia trong giai đoạn chiến tranh giữa Việt Nam với chính quyền Khmer đỏ. Trước khi tham gia vào lĩnh vực báo chí ông là một nhà văn, với các tác phẩm như Dòng sông cụt, Anh ấy sẽ trở về trên báo Văn nghệ Quân đội khi ông còn ở trong quân đội. Sau đó, Ông bắt đầu làm việc cho nhiều báo, trong đó có Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Diễn đàn doanh nghiệp, Nông thôn ngày nay, Sài Gòn tiếp thị...

háng 5 năm 2012, ông nhận học bổng một năm của chương trình Nieman trao cho một số phóng viên thành đạt và có nhiều triển vọng sang tu nghiệp và nghiên cứu tại Viện Đại học Harvard. Đề mục chính ông theo đuổi là chính sách công, văn chương Hoa Kỳ và lịch sử Việt Nam. Cuốn sách Bên thắng cuộc do ông biên soạn và cho ra mắt cuối năm 2012 đã gây nhiều chú ý ở Việt Nam lẫn ở Mỹ vì soi xét vào những đề tài không được nhắc tới vì cho là "nhạy cảm chính trị". Ít nhất hai nhà xuất bản tại Việt Nam đã từ chối in tác phẩm này.

Ngày 7 tháng 6 năm 2024, công an Việt Nam bắt tạm giam Trương Huy San và luật sư Trần Đình Triển với cáo buộc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015).

Nhà văn Nguyễn Quang Lập ghi : ... có trí lực để viết những bài báo như Huy Đức cũng không ít người, cũng không ít người có thể viết hay hơn, nhưng có cái tâm sáng trưng như thằng Huy Đức để nói thẳng, nói to những điều tâm huyết như nó thì quả là hiếm..."

Hình trên: Nhà báo Huy Đức (Trương Huy San).

⦿ ---- Báo Buddhistdoor (Cửa Phật) từ Hồng Kông đã có bài viết rất dài của phóng viên Justin Whitaker hôm 25/2/2025 về Thầy Minh Tuệ tóm lược như sau: Nhà sư khổ hạnh người Việt Thích Minh Tuệ đối mặt với những thách thức trong chuyến hành hương đến Ấn Độ. (Ghi chú: các thông tin thay đổi từng ngày, nên một số chi tiết trong bản tin này có thể đã khác.)

Nhà sư khổ hạnh người Việt Thích Minh Tuệ, nổi tiếng với chuyến hành hương chân trần khắp Việt Nam năm 2024, đang tiếp tục hành trình đi bộ đến Ấn Độ.* Nhà sư 43 tuổi này, cùng một nhóm nhỏ các tu sĩ khác, đã đi khắp Thái Lan trong hai tháng qua, đi bộ trung bình 20 km mỗi ngày. Tuy nhiên, những thách thức về hậu cần và địa chính trị đe dọa cản trở tiến trình của ông khi ông đến gần biên giới Thái Lan với Myanmar.

Phát biểu tại Wat Udom Pattana, một ngôi chùa Phật giáo ở tỉnh Nakhon Sawan của Thái Lan, Thích Minh Tuệ mô tả chuyến hành hương của mình là một hành động bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật. Ông nói: “Tôi muốn biết ơn Đức Phật, người đã chỉ cho tôi và những người khác con đường học vấn”. “Tôi muốn đi bộ đến đó để đền đáp công ơn của ngài và hy vọng rằng tất cả mọi người trên thế giới sẽ được hạnh phúc, bình an và học theo lời dạy của Đức Phật.” (Đài Á Châu Tự Do)

Thích Minh Tuệ bắt đầu hành trình quốc tế của mình vào tháng 12 năm 2024, vượt biên từ Việt Nam sang Lào trước khi vào Thái Lan. Mặc một chiếc áo choàng vá nhiều màu thay vì chiếc áo choàng màu nghệ tây truyền thống của các nhà sư Phật giáo Theravada, sư chỉ mang theo một lõi nồi cơm điện làm bát đựng đồ khất thực. Cách tiếp cận khắc khổ của sư đã thu hút sự chú ý đáng kể của công chúng, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi cuộc hành hương của sư đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội vào năm ngoái.

Mặc dù có sự ủng hộ rộng rãi của những người dân thường trên suốt hành trình của sư, nhưng hành trình của sư không phải là không có trở ngại. Mùa nóng sắp tới ở Thái Lan, kết hợp với ô nhiễm không khí do đốt nương rẫy, đã khiến điều kiện ngày càng trở nên khó khăn. Ngoài ra, một trong những nhà sư đi cùng ngài đã bị thương ở đầu gối, khiến tốc độ của họ chậm lại.

Một vấn đề quan trọng khác là thị thực Thái Lan của ngài, sẽ hết hạn trong vòng một tuần nữa. Chính quyền Thái Lan đã không trả lời các câu hỏi về việc có thể gia hạn hay không, khiến cho kế hoạch đi lại ngay lập tức của sưi trở nên không chắc chắn.

Thách thức lớn nhất đối với sư Minh Tuệ vẫn là vượt biên vào Myanmar, một quốc gia đang vướng vào xung đột dân sự kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021. Ban đầu, vị khất sĩ này đã lên kế hoạch vào Myanmar qua Mae Sot, một thị trấn biên giới ở phía tây Thái Lan, nhưng các cuộc đụng độ đang diễn ra giữa quân đội Myanmar và lực lượng đối lập đã khiến tuyến đường này ngày càng nguy hiểm.

Thay vào đó, sư Minh Tuệ đã bày tỏ mong muốn vượt biên vào bang Shan của Myanmar qua Mae Sai, một thị trấn biên giới phía bắc Thái Lan. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh đã cảnh báo rằng ngay cả tuyến đường này vẫn còn bất ổn.

Nhà hoạt động vì quyền lao động và bất đồng chính kiến ​​người Myanmar có trụ sở tại Thái Lan Moe Kyaw nói với RFA rằng ông ước tính khả năng sư Minh Tuệ vượt biên thành công sang Myanmar chỉ là 1 phần trăm. Ông nói: "Sẽ có quá nhiều thách thức. Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó là không thể". (Radio Free Asia)

Nhà phân tích nhân quyền David Mathieson cũng nghi ngờ liệu chính quyền quân sự Myanmar có cho phép sư Minh Tuệ vào nước này hay không. “Có lẽ họ cũng không muốn mạo hiểm để ông ấy hoặc những người theo ông ấy bị thương do một cuộc không kích, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc một quả mìn”, Mathieson tuyên bố, lưu ý rằng các cuộc tụ tập công cộng lớn cũng có thể bị chính quyền quân sự cầm quyền coi là mối đe dọa. (Radio Free Asia)

Với sự không chắc chắn xung quanh việc đi qua Myanmar, các lựa chọn thay thế đang được xem xét. Một khả năng là bỏ qua hoàn toàn Myanmar bằng cách bay từ Thái Lan đến Sri Lanka trước khi tiếp tục đến Ấn Độ. Tuyến đường này sẽ tượng trưng cho sự truyền bá lịch sử của Phật giáo từ Ấn Độ đến Sri Lanka và sau đó đến Đông Nam Á.

Cựu sĩ quan an ninh Việt Nam Đoàn Văn Báu, người trước đây đã đi cùng Tue, đã thúc giục nhóm tránh xa Myanmar và bay thẳng đến Bangladesh hoặc Ấn Độ. Kể từ đó, Bau đã chia tay với các nhà sư du hành sau khi có thông tin bất đồng quan điểm.

Bau, 58 tuổi, nói với các phóng viên, “Tôi thấy ông ấy tuân thủ nghiêm ngặt các giới luật của nhà Phật, không bao giờ buông lỏng một phút nào, khiêm tốn và kiên nhẫn, đồng thời có lòng từ bi vô hạn và trí tuệ tuyệt vời”. (The Star)

Thích Minh Tue vẫn chưa quyết định các bước tiếp theo của mình. “Nếu đường vào Myanmar thuận tiện, tôi sẽ đi bộ từ Thái Lan vào Myanmar”, ông nói. “Nếu Sri Lanka tốt hơn, tôi sẽ đi theo đường này”. (Radio Free Asia)

Mặc dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa chính thức công nhận Thích Minh Tuệ, nhưng chuyến hành hương của ông đã thu hút sự ngưỡng mộ rộng rãi ở Việt Nam. Lối sống khiêm tốn và cam kết thực hành khổ hạnh của Phật giáo, được gọi là dhutanga, của ông đã được nhiều người đồng tình. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam đã cảnh giác về sự nổi tiếng ngày càng tăng của ông. Năm ngoái, các quan chức tuyên bố rằng Thích Minh Tuệ đã “tự nguyện nghỉ hưu”, mặc dù hành trình tiếp tục của ông cho thấy điều ngược lại. (Radio Free Asia)

Trong khi sư Minh Tuệ vẫn còn khá xa lạ ở Thái Lan, dân làng địa phương đã chào đón ông bằng những lễ vật bố thí và nước. Cảnh sát trên đường đi cũng đã bày tỏ lòng thành kính. Những người ủng hộ ông trên mạng xã hội theo dõi chặt chẽ các chuyến đi của ông, một số người tụ tập để gặp ông trong các điểm dừng chân của ông.

Với những lo ngại về thị thực, điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi và sự khó lường của cuộc xung đột dân sự ở Myanmar, chặng đường tiếp theo trong hành trình của Thích Minh Tuệ vẫn chưa chắc chắn. Đoàn tùy tùng của ông phải đối mặt với những bất đồng nội bộ về tuyến đường tốt nhất phía trước, làm tăng thêm sự phức tạp của cuộc hành hương.

Bất chấp những thách thức này, Thích Minh Tuệ vẫn không nao núng. "Điều gì đến sẽ đến", ông nói với RFA. "Bất kỳ bên nào thuận lợi, tôi sẽ đi đến đó". (Radio Free Asia)

Hình trên: Bài báo trên Buddhistdoor từ Hồng Kông.

⦿ ---- Theo tờ Washington Post, Cục Hàng không Liên bang FAA sắp hủy hợp đồng trị giá 2,4 tỷ đô la với Verizon để cung cấp các dịch vụ kiểm soát không lưu quan trọng để ủng hộ Starlink của Elon Musk. Các chuyên gia cho biết việc trao hợp đồng cho công ty của Musk sẽ làm gia tăng thêm các xung đột lợi ích hiện có do mối quan hệ thân thiết của ông Musk với Tổng thống Donald Trump và vai trò của Musk tại tổ chức cắt giảm chi phí DOGE. Các nhân viên của SpaceX, công ty mẹ của Starlink, hiện đang làm việc bên trong FAA theo chỉ thị của Musk và chính quyền Trump để nâng cấp công nghệ của cơ quan này.

"Ai đang bảo vệ lợi ích công cộng ở đây khi bạn gặp phải người đang cắt giảm ngân sách và nhân sự của FAA, đột nhiên cố gắng hưởng lợi từ một hợp đồng chính phủ khác?" John P. Pelissero, giám đốc trung tâm đạo đức tại Đại học Santa Clara, phát biểu với tờ Post. Musk đã sử dụng tài khoản X của mình để tấn công Verizon vào thứ Ba, mà ông tuyên bố là "đang đặt hành khách hàng không vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng".

⦿ ---- Colorado: Một phụ nữ ở Colorado đã bị bắt sau khi cảnh sát bắt quả tang bà ta mang theo chất nổ tại một đại lý Tesla, cảnh sát cho biết. Nghi phạm 40 tuổi, Lucy Grace Nelson, đã bị bắt hôm thứ Hai sau khi Sở Cảnh sát Loveland mở "cuộc điều tra mở rộng" vào ngày 29 tháng 1 sau một loạt vụ phá hoại bằng thiết bị gây cháy tại Đại lý Tesla ở Loveland, Colorado, theo một tuyên bố của cảnh sát được công bố vào thứ Tư.

"Vào tối thứ Hai, Nelson đã trở lại Loveland Tesla trong khi mang thêm các thiết bị gây cháy, cùng với các vật liệu được cho là phá hoại", Sở Cảnh sát Loveland cho biết. "Các thám tử đã bắt giữ Nelson trước khi xảy ra thêm thiệt hại". Nelson đã bị bắt ngay lập tức và bị giam tại Nhà tù Quận Larimer sau khi bị truy tố tội sử dụng chất nổ hoặc thiết bị gây cháy trong trọng tội, phá hoại hình sự và cố ý phạm trọng tội Loại 3, các nhà chức trách cho biết.

⦿ ---- Tennessee: Một người đàn ông Tennessee đã bị truy tố về tội hành vi khủng bố sau khi anh ta đe dọa đốt cháy một cơ sở xAI vì anh ta tức giận với Elon Musk và Tổng thống Trump, theo các nhà chức trách cho biết. Ethan Paul Early, 25 tuổi, đến từ Ashland City, đã bị bắt và bị truy tố vào ngày 20 tháng 2 sau khi anh ta nói chuyện với một cảnh sát về các mối đe dọa, theo một bản tuyên thệ. Anh ta đã bị giam giữ với số tiền bảo lãnh là 500.000 đô la, hồ sơ tòa án cho thấy.

Cảnh sát sau khi được tin mật báo đã đến nhà Early và hỏi anh ta đang nghĩ gì về việc đốt cháy. Early cho biết Musk có một "nhà máy AI" ở Memphis. Công ty trí tuệ nhân tạo của Musk, xAI, vận hành một siêu máy tính ở Memphis, cách Ashland City khoảng 200 dặm về phía tây. Early nói với cảnh sát rằng anh đã từ bỏ ý định, không còn nghĩ đến việc thực hiện ý tưởng này nữa "và anh ta có những người bạn tốt đã khuyên anh ta từ bỏ ý định đó", bản tuyên thệ nêu rõ.

⦿ ---- Nhiều người Cộng Hòa và cử tri MAGA cũng trở cờ theo Trump, tăng điểm ủng hộ Putin và lộ ý muốn Ukraine nhường đất cho Nga. Vào thời điểm này, không có gì đáng ngạc nhiên khi đảng Cộng hòa sẽ áp dụng cách nhìn nhận của Tổng thống Donald Trump. Cơ sở của Trump thường xuyên liên kết với Trump, ngay cả khi những tuyên bố của Trump là vô căn cứ hoặc sai.

Bắt đầu từ thứ Ba tuần trước, Trump đã có bước ngoặt lớn chống lại Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trump đã vu cáo Ukraine gây chiến với Nga và gọi Zelensky là "kẻ độc tài" muốn chiến tranh ở đất nước mình tiếp tục "để duy trì 'chuyến tàu gravy'". Cơ sở của đảng Cộng hòa, hóa ra, đã theo sau đó bằng cách có bước ngoặt lớn và đột ngột chống lại Zelensky.

Một cuộc thăm dò của Economist-YouGov được thực hiện phần lớn trước khi Trump đưa ra bình luận cho thấy đảng Cộng hòa chia đều quan điểm về Zelensky. Trong khi 40% có quan điểm không thuận lợi về ông, thì 38%m có quan điểm thuận lợi.

Ngày nay (theo số báo WP sáng Thứ Năm 27/2), số lượng người ủng hộ Zelensky đã giảm mạnh với đảng Cộng hòa. Hiện có tới 56% không thích ông, so với 20% vẫn giữ quan điểm thuận lợi. Nghĩa là Zelensky giảm điểm ào ạt từ Cộng Hòa sau khi Trump trở mặt: Tỷ lệ đảng viên Cộng hòa có quan điểm "rất bất lợi" đối với Zelensky đã tăng gấp đôi, từ 16% lên 32%.

Ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine vào đầu năm 2022, gần 2/3 đảng viên Cộng hòa (64 phần trăm) cho biết Nga là "kẻ thù". Và con số đó phần lớn vẫn nằm trong đa số cho đến năm 2024, bao gồm 53 phần trăm ngay trước cuộc bầu cử năm 2024.

Ngày nay, con số đó đã giảm còn 30: Cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy chỉ 38% đảng viên Cộng hòa coi Nga là "kẻ thù". Thay vào đó, nhiều người coi Nga là "không thân thiện". Và chỉ 10 phần trăm đảng viên Cộng hòa hiện coi Ukraine là "đồng minh", trong khi 3% nói như vậy về Nga.

Trong tình hình này, Đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine và Nga, Keith Kellogg, đã đề cập rằng một số vùng lãnh thổ của Ukraine có thể vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga do tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, Kellogg nhấn mạnh rằng Ukraine không cần phải công nhận hợp pháp điều này. Nghĩa là, Mỹ thúc giục Ukraine lặng lẽ cắt đất cho Nga.

⦿ ---- Anh lo sợ, Mỹ không bảo đảm an ninh cho Ukraine thì tương lai Nga sẽ xâm lược Ukraine lần nữa. Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ tới Washington hôm nay thứ Năm để thảo luận không chỉ về an ninh và lợi ích kinh tế của Vương quốc Anh mà còn về khả năng chấm dứt cuộc chiếnt giữa Nga và Ukraine. Starmer khẳng định rằng lực lượng gìn giữ hòa bình do Pháp và Anh lãnh đạo phải luôn có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.

'Lý do tôi nói rằng biện pháp bảo vệ quan trọng như vậy là vì sự đảm bảo an ninh phải đủ để ngăn Putin quay trở lại', thủ tướng Anh cho biết. 'Mối quan ngại của tôi là nếu có lệnh ngừng bắn mà không có biện pháp bảo vệ, điều đó sẽ chỉ tạo cơ hội cho ông ta chờ đợi và quay trở lại vì tôi nghĩ rằng tham vọng của ông ta liên quan đến Ukraine khá rõ ràng đối với tất cả mọi người.'

Vào thứ sáu, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng sẽ tới thăm Trump tại Washington, sau đó là hội nghị thượng đỉnh an ninh tại London vào Chủ Nhật.

⦿ ---- Mỹ: Ukraine hãy nộp thêm lãnh thổ (cả nơi Nga chưa chiếm) cho Nga để có hòa bình. Nga đang yêu cầu kiểm soát các thành phố ở Ukraine mà lực lượng của họ hiện không chiếm đóng như một phần của thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump để có khả năng chấm dứt chiến tranh, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW: Institute for the Study of War) cho biết. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga để xin bình luận qua email.

Washington và Moscow đang tổ chức các cuộc đàm phán để có khả năng chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm—cuộc đàm phán mà Ukraine không được tham dự. Những người quan sát cuộc xung đột đã nêu lên lo ngại rằng Trump—người đã cam kết chấm dứt xung đột—có thể đạt được một thỏa thuận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin gây sức ép buộc Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO và nhượng lại các vùng lãnh thổ hiện đang bị chiếm đóng, về cơ bản là ép Ukraine đầu hàng trước các yêu cầu của Putin.

Theo ISW, Moscow đang yêu cầu kiểm soát các thành phố trong các vùng lãnh thổ này mà họ không có triển vọng chiếm giữ, làm dấy lên lo ngại về một giải pháp có thể làm suy yếu thêm chủ quyền của Ukraine.

Trump đã gợi ý rằng cả Nga và Ukraine phải nhượng bộ trong cuộc chiến. Kyiv đã bác bỏ mọi ý tưởng nhượng lại lãnh thổ cho Moscow, trong khi Putin yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập liên minh quân sự NATO và nhượng lại các khu vực Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia. Viện nghiên cứu ISW có trụ sở tại Washington D.C. lưu ý rằng có một số thành phố lớn ở những khu vực này mà lực lượng Nga "hiện không chiếm đóng và không có triển vọng chiếm giữ".

Việc Nga chiếm đóng phần còn lại của bốn tỉnh của Ukraine sẽ bao gồm các thành phố lớn như Thành phố Kherson (dân số trước chiến tranh khoảng 275.000 người), Kramatorsk (147.000 người) và Thành phố Zaporizhzhia (706.000 người)—tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine", viện nghiên cứu cho biết. Nhượng bộ trước các yêu cầu của Putin về cơ bản sẽ trao 1 triệu người Ukraine cho Nga, ISW cho biết.

"Việc Nga chiếm đóng các trung tâm dân số lớn như vậy sẽ làm leo thang đáng kể thảm họa nhân đạo ở Ukraine. Chính quyền Nga có thể sẽ sử dụng cùng một chiến thuật đàn áp, di dời và đồng hóa cưỡng bức đối với thường dân Ukraine sống ở những khu vực này như họ đã sử dụng đối với hàng triệu người Ukraine đã sống dưới sự chiếm đóng của Nga trong hơn ba năm", nhóm nghiên cứu cho biết.

Trong bài bình luận cho Hội đồng Đại Tây Dương, được công bố vào ngày 7 tháng 1, Serhii Kuzan, chủ tịch Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, cho biết công thức hòa bình hiện đang được Điện Kremlin thúc đẩy "có nhiều khả năng mở đường cho giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch xóa bỏ hoàn toàn nền độc lập của Ukraine của Putin".

⦿ ---- Hồ sơ Nhân quyền: ít nhất 130.000 tội ác chiến tranh đã được ghi nhận của Nga tại Ukraine. Wayne Jordash KC, chủ tịch của tổ chức nhân quyền quốc tế, Global Rights Compliance, cho biết trong một tuyên bố qua email gửi cho Newsweek: "Ukraine hiện đang phải đối mặt với một trong những thách thức đáng kể nhất kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu cách đây ba năm. Từ Kherson đến Kharkiv, thường dân Ukraine phải di dời, nhiều người không được tiếp cận với thực phẩm, dịch vụ y tế, điện và khí đốt. Chúng ta hiện đã vượt qua con số 130.000 tội ác chiến tranh đã được ghi nhận của Nga tại Ukraine, bao gồm hàng ngàn thường dân thiệt mạng và bị thương, và hàng ngàn người khác bị giam giữ, tra tấn và lạm dụng tình dục tùy tiện trong quá trình xâm lược và chiếm đóng toàn diện của Nga."

Bản văn ghi thêm: "Nếu Nga giành được nhiều lãnh thổ hơn trên khắp đất nước và Ukraine mất đi sự hỗ trợ quốc tế, thì chúng ta đã biết quá rõ kết quả rồi—chắc chắn sẽ có nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em Ukraine bị giết hơn nữa. Điều quan trọng là Ukraine phải tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các cường quốc phương Tây để họ có thể sử dụng hết quyền tự vệ vốn có của mình theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc."

⦿ ---- Phó đại sứ Ukraine tại Ireland Dmytro Shchedrin cho biết hôm thứ Năm rằng việc truy tố "tội xâm lược" là "mệnh lệnh đạo đức", nhấn mạnh nhu cầu phải buộc Nga phải chịu trách nhiệm trong một kịch bản hậu chiến tiềm tàng. Theo tờ The Guardian, Shchedrin cảnh báo rằng sự chia rẽ địa chính trị ngày càng gia tăng đe dọa sự thống nhất quốc tế, mà ông gọi là "cần thiết để đảm bảo hòa bình và công lý cuối cùng sẽ thắng thế". Ông cũng nhấn mạnh rằng một khi lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình đạt được, việc thành lập "tòa án đặc biệt về tội xâm lược" phải là ưu tiên hàng đầu.

Những phát biểu của ông được đưa ra khi Volodymyr Zelensky dự kiến ​​sẽ đến thăm Ireland vào hôm nay, Thứ Năm, trên đường đến Hoa Kỳ để hoàn tất thỏa thuận với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về khoáng sản đất hiếm của Ukraine. Tổng thống Ukraine sẽ gặp Thủ tướng Ireland Micheal Martin tại Sân bay Shannon.

⦿ ---- Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã trả lời hôm thứ năm trước tuyên bố gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Liên minh châu  EUu được thành lập để "làm hại" Hoa Kỳ, đưa ra lời bảo vệ mạnh mẽ cho các nguyên tắc sáng lập của khối.

Viết trên mạng X, Tusk nhấn mạnh rằng EU không được thành lập để gây hại cho bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Hoa Kỳ. "Hoàn toàn ngược lại", ông tuyên bố. "Nó được thành lập để duy trì hòa bình, xây dựng sự tôn trọng giữa các quốc gia của chúng ta, tạo ra thương mại tự do và công bằng, và củng cố tình hữu nghị xuyên Đại Tây Dương của chúng ta. Đơn giản như vậy thôi."

Những phát biểu của Tusk được đưa ra một ngày sau khi Trump chỉ trích EU vì những gì ông mô tả là các hoạt động thương mại không công bằng. Trump cáo buộc EU hạn chế xuất cảng xe hơi của Hoa Kỳ trong khi được hưởng lợi từ việc tiếp cận mở cửa thị trường Hoa Kỳ, lập luận rằng việc thành lập EU nhằm mục đích "làm hại" Hoa Kỳ. Trump cũng công bố kế hoạch áp dụng mức thuế 25% đối với xe hơi và các mặt hàng nhập cảng khác từ EU.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra lời giải thích vào sáng thứ Năm liên quan đến việc thực hiện các mức thuế toàn cầu đã lên kế hoạch. Trong một bài hôm nay đăng trên Truth Social, ông đã đề cập rằng các mức thuế sẽ được áp dụng đối với Canada và Mexico sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 3 theo đúng lịch trình trước đó. "Trung Quốc cũng sẽ bị tính thêm 10% Thuế quan vào ngày đó", ông nói thêm.

Trong khi đó, "Ngày áp dụng Thuế quan qua lại vào ngày 2 tháng 4 sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ", nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ bình luận thêm. Sự nhầm lẫn xảy ra khi hôm qua, người ta nói rằng thuế quan của Canada và Mexico có thể được áp dụng vào ngày 2 tháng 4, trong khi một quan chức cấp cao của Bạch tuyên bố rằng chính sách thuế quan tiếp theo sẽ được quyết định sau khi nghiên cứu về vấn đề này được công bố vào ngày 1 tháng 4.

.

⦿ ---- Các ứng cử viên Thủ tướng Canada tranh luận: 4 ứng cử viên Thủ tướng tiếp theo của Canada đã tranh luận hai lần trong tuần này—và Tổng thống Trump, người đã đe dọa sẽ biến Canada thành tiểu bang thứ 51, là chủ đề chính trong cả hai cuộc tranh luận. Trong cuộc tranh luận bằng tiếng Pháp vào thứ Hai, Chrystia Freeland, cựu bộ trưởng tài chính của Thủ tướng Justin Trudeau, đã gọi Trump là "mối đe dọa lớn nhất đối với Canada kể từ Thế chiến II", BBC đưa tin. "Ông ấy đang đe dọa chúng ta bằng chiến tranh kinh tế", bà nói. Mark Carney, cựu thống đốc Ngân hàng Anh và Ngân hàng Canada; Lãnh đạo Hạ viện của chính phủ Tự do Karina Gould; và doanh nhân Frank Baylis, cựu nghị sĩ, cũng tham gia vào các cuộc tranh luận về lãnh đạo của Đảng Tự do.

Carney, ứng cử viên hàng đầu, cho biết Trump đã khác trong nhiệm kỳ thứ hai của mình: "Ông ấy theo chủ nghĩa biệt lập hơn. Ông ấy hung hăng hơn. Trước đây, ông ấy muốn thị trường của chúng ta. Bây giờ, ông ấy muốn đất nước của chúng ta." Các ứng cử viên đều đồng thuận sẽ đánh thuế trả đũa bằng đô la cho Hoa Kỳ nếu Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế 25% đối với hàng hóa của Canada. Baylis đề xuất thành lập một khối kinh tế mới bao gồm Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand. Các thành viên của đảng sẽ bỏ phiếu bầu người kế nhiệm Trudeau vào ngày 9 tháng 3 và người chiến thắng sẽ là thủ tướng cho đến cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, có thể được kích hoạt vào cuối tháng 3.Trong cuộc tranh luận bằng tiếng Anh vào thứ Ba, Carney đã hứa sẽ đưa Canada vào thế mạnh hơn để chống lại các mối đe dọa sáp nhập của Trump, theo CBC đưa tin. "Chúng ta sẽ không bao giờ là một phần của Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào", ông nói. Freeland kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các quốc gia khác mà Trump đã đe dọa. Các ứng cử viên cũng lên tiếng phản đối lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre, với Carney gọi ông là "người tệ nhất" khi đứng lên chống lại Trump. Freeland gọi Poilievre là "MAGA xi-rô cây phong". "Ông ấy thực sự đồng ý với Trump", bà nói. "Cả hai đều nói rằng Canada đã tan vỡ. Chúng tôi biết điều đó không đúng".Vào đầu năm nay, Poilievre đã đi đúng hướng để giành được đa số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy tâm lý chống Trump gia tăng đã thay đổi tình hình cho Đảng Tự do, Reuters đưa tin. Một cuộc thăm dò được công bố vào thứ Ba cho thấy Đảng Tự do, đảng đã chạy quảng cáo so sánh Poilievre với Trump, đã lật ngược được mức thâm hụt 26 điểm trong vòng sáu tuần và hiện đạt 38%, trong khi Đảng Bảo thủ đạt 36%.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn có lòng trung thành "không lay chuyển" từ các ứng cử viên Cộng hòa mà ông chọn để ủng hộ cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, CNN đưa tin hôm thứ Năm. Các ứng cử viên cũng sẽ phải "chứng minh khả năng tồn tại trong cuộc tổng tuyển cử", theo một quan chức Bạch Ốc giấu tên, người này cho biết thêm rằng tỷ phú Elon Musk đang đàm phán với giám đốc điều hành về vai trò của ông trong chiến dịch sắp tới.

Báo cáo tuyên bố Trump có thể ủng hộ những người thách thức đảng Cộng hòa hiện đang tại nhiệm nếu ông cho rằng những người giữ chức vụ này "không đủ trung thành". Các nguồn tin thân cận với Trump cho biết ông đã bắt đầu xây dựng chiến lược của mình cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm 2024.

⦿ ---- Theo AFP, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) đã ban hành một quy định mới yêu cầu các quân nhân chuyển giới phải xin miễn trừ để tiếp tục sự nghiệp quân sự của mình. Theo chính sách này, quân đội phải xác định được quân nhân chuyển giới trước ngày 26 tháng 3 và đảm bảo những người không xin miễn trừ sẽ bị loại trước ngày 25 tháng 6. Bản ghi nhớ, một phần của vụ kiện đang diễn ra, nêu rõ rằng việc miễn trừ sẽ chỉ được xem xét nếu có "lợi ích mạnh mẽ của chính phủ" trong việc giữ lại cá nhân đó để sẵn sàng phục vụ quân đội.

"Những quân nhân hiện đang được chẩn đoán hoặc có tiền sử mắc chứng rối loạn giới hoặc biểu hiện các triệu chứng phù hợp với chứng rối loạn bản dạng giới sẽ được xử lý để tách khỏi quân ngũ", bản ghi nhớ viết.

⦿ ---- Độc chiêu: Dân Biểu South Carolina Joe Wilson đã tung ra một ý tưởng mới trên mạng xã hội vào thứ Tư—một tờ tiền 250 đô la có hình Tổng thống Donald Trump trên đó. "Tôi rất biết ơn khi được thông báo rằng tôi đang soạn thảo luật để chỉ đạo Cục Khắc và In ấn thiết kế một tờ tiền 250 đô la có hình Donald J. Trump", Wilson viết trên tài khoản X của mình, cùng với một bức ảnh do AI tạo ra về tờ tiền đang được đề cập.

Việc tạo ra một tờ tiền có mệnh giá lớn hơn 100 đô la hiện đang lưu hành không phải là một ý tưởng mới—nhưng những tờ tiền có mệnh giá lớn hơn 100 đô la đã không được lưu hành tại Hoa Kỳ trong nhiều thập . Cục Khắc và In ấn lưu ý rằng Bộ Tài chính và Hệ thống Dự trữ Liên bang đã thông báo vào năm 1969 rằng các tờ tiền có mệnh giá 500 đô la, 1.000 đô la, 5.000 đô la và 10.000 đô la sẽ bị ngừng lưu hành do không được sử dụng. Những tờ tiền có mệnh giá trong phạm vi đó cũng không được in kể từ năm 1945.

⦿ ---- Donald Trump đã nói trong cuộc họp Nội các đầu tiên của mình rằng Ukraine có thể "quên" NATO đi khi Trump chỉ ra mong muốn gia nhập của quốc gia Đông Âu này là lý do chính dẫn đến cuộc chiến với Nga. Trump cũng chửi mắng Liên minh châu Âu trong một khoảnh khắc riêng biệt trong cuộc họp được truyền hình trực tiếp, tuyên bố "Liên minh châu Âu được thành lập để làm hại Hoa Kỳ" nhưng ông sẽ sửa chữa điều đó khi ông lại trở thành tổng thống.

"Ông muốn thấy những nhượng bộ nào?" một phóng viên hỏi liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Trump.

"Tôi có thể nói với ông Putin rằng NATO là điều ông có thể quên", là câu trả lời của ông. Ông đã nói về Ukraine khi nói chuyện. "Tôi nghĩ đó có lẽ là lý do khiến mọi chuyện bắt đầu."

Sau đó, ông Trump nhường sàn cho Phó Tổng thống JD Vance, người nói thêm, "Như tổng thống đã nói, chúng tôi sẽ không đàm phán công khai với giới truyền thông Mỹ. Ông ấy sẽ đàm phán riêng với tổng thống Nga, với tổng thống Ukraine và với các nhà lãnh đạo khác, và tôi nghĩ rằng mọi chuyện phải diễn ra như vậy".

Tổng thống và Nội các của ông đã xác nhận rằng mức thuế 25% sẽ bắt đầu áp dụng đối với tất cả hàng nhập từ Canada và Mexico vào ngày 2 tháng 4. Kế hoạch ban đầu là bắt đầu áp dụng thuế quan vào ngày 4 tháng 3 sau 30 ngày tạm dừng, nhưng có vẻ như Nội các của ông đã thúc đẩy việc lùi ngày đó lại.

⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được cho là đang có kế hoạch đóng cửa hơn 120 văn phòng của Sở Thuế Nội địa (IRS) có các trung tâm hỗ trợ người nộp thuế, tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn một kế hoạch mà tờ báo này có được. Theo danh sách trong một lá thư hôm thứ Ba của Tổng cục Dịch vụ Hoa Kỳ, khoảng 128 trung tâm hỗ trợ người nộp thuế sẽ bị chấm dứt hợp đồng thuê hoặc không được gia hạn khi hết hạn.

Tất cả các hợp đồng thuê ngắn hạn dự kiến sẽ bị chấm dứt, ngoại trừ những hợp đồng được xác định là "hướng tới công chúng". Hãng thông tấn này cho biết, các hợp đồng thuê đó sẽ được "xem xét theo từng trường hợp cụ thể", trích dẫn lá thư. Hiện vẫn chưa rõ liệu các trung tâm hỗ trợ sẽ được di dời hay chỉ đơn giản là đóng cửa. Nhân viên của IRS sẽ có 120 ngày trở lên để rời khỏi các văn phòng sau khi bên cho thuê được thông báo, tức là "trong tương lai gần", lá thư cho biết.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp trao cho Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) nhiều quyền giám sát hơn đối với chi tiêu của chính phủ. Sắc lệnh này yêu cầu các cơ quan liên bang xây dựng một hệ thống công nghệ tập trung để "ghi lại mọi khoản thanh toán" được chi cho các hợp đồng và khoản tài trợ của cơ quan cùng với "lý do chính đáng, ngắn gọn bằng văn bản cho mỗi khoản thanh toán".

Ngoài ra, mỗi người đứng đầu cơ quan sẽ làm việc cùng với người đứng đầu nhóm DOGE của mình để xem xét tất cả các hợp đồng và khoản tài trợ hiện có và cắt giảm hoặc sửa đổi chúng "khi thích hợp và phù hợp với luật hiện hành". Người đứng đầu cơ quan cũng sẽ làm việc với người đứng đầu nhóm DOGE của mình để tạo ra một hệ thống "ghi lại sự chấp thuận cho việc đi lại do liên bang tài trợ cho các hội nghị".

Khi đã có hiệu lực, một lý do chính đáng bằng văn bản cho các hội nghị hoặc chuyến đi không cần thiết sẽ phải được cung cấp trong hệ thống. Các cơ quan liên bang cũng đã được yêu cầu xác định các tài sản liên bang "được cơ quan coi là không còn cần thiết nữa" và có thể bị loại bỏ. Ngoài ra, tất cả các thẻ tín dụng do nhân viên của cơ quan nắm giữ "sẽ được coi là bị đóng băng trong 30 ngày kể từ ngày ban hành lệnh này", với một số ngoại lệ.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã tạm thời dừng lệnh của tòa án cấp dưới yêu cầu chính quyền của Tổng thống Donald Trump phải giải ngân số tiền viện trợ nước ngoài ước tính trị giá 2 tỷ đô la trước nửa đêm. Chánh án John Roberts đã quyết định rằng lệnh buộc chính quyền Trump phải giải ngân số tiền do Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Amir Ali ban hành sẽ vẫn được giữ nguyên cho đến thời điểm hiện tại, tạo cơ hội cho tòa án cấp cao xem xét kỹ hơn các lập luận trong vụ án.

Lệnh của Ali được đưa ra sau khi có khiếu nại từ hàng trăm nhà thầu viện trợ nước ngoài. Bản thân Ali lập luận rằng chính quyền Trump đã không tính đến thiệt hại do lệnh đóng băng tài trợ gây ra.

⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được cho là đã cắt giảm hơn 90% các hợp đồng viện trợ nước ngoài của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cũng như 57 tỷ đô la viện trợ của Hoa Kỳ, theo AP đưa tin, trích dẫn một bản ghi nhớ nội bộ.

Theo hồ sơ tòa án do chính quyền đệ trình, "Tổng cộng, gần 5.800 hồ sơ tài trợ của USAID đã bị chấm dứt và hơn 500 hồ sơ tài trợ của USAID đã được giữ lại", hồ sơ cho biết. Ngoài ra, hồ sơ nêu rõ rằng "khoảng 4.100 hồ sơ tài trợ của Nhà nước đã bị chấm dứt và khoảng 2.700 hồ sơ tài trợ của Nhà nước đã được giữ lại", mặc dù hồ sơ cũng nói thêm rằng 297 hợp đồng vẫn "cần được xem xét".

⦿ ---- Chính quyền Trump kinh hoàng vì cúm gia cầm làm gà chết, giá trứng tăng, nghĩ mưu kế mới: xịt thuốc, tiêm vaccine, nhập cảng trứng. Bộ trưởng Nông nghiệp của Tổng thống Trump đã công bố hôm thứ Tư rằng bộ của bà đang làm việc với Bộ Hiệu quả Chính phủ "để cắt giảm hàng trăm triệu đô la chi tiêu lãng phí" sẽ được sử dụng để giúp hạ giá bán lẻ trứng. "Chúng tôi sẽ tái sử dụng một số tiền đó bằng cách đầu tư vào các giải pháp lâu dài cho bệnh cúm gia cầm", một động lực chính gây ra tình trạng thiếu trứng, Brooke Rollins đã viết trong một bài xã luận trên tờ Wall Street Journal. Vào tháng 1, giá trung bình của những quả trứng lớn, loại A tại các thành phố của Mỹ đã đạt mức kỷ lục 4,95 đô la một tá.

Bộ Nông nghiệp sẽ chi tới 1 tỷ đô la cho chiến dịch này, Rollins cho biết khi vạch ra năm bước của kế hoạch. 500 triệu đô la đầu tiên được phân bổ để hỗ trợ các biện pháp an toàn sinh học tại các trang trại gia cầm—các bước để ngăn chặn sự lây lan của bệnh cúm. Ngoài ra, 400 triệu đô la được dành riêng để cứu trợ cho những người nông dân có đàn gia cầm bị cúm, tờ Washington Post đưa tin. 100 triệu đô la khác sẽ được dùng để phát triển vắc-xin và liệu pháp điều trị cho gà đẻ. "Điều này sẽ giúp giảm nhu cầu 'giảm đàn', nghĩa là giết gà tại trang trại có dịch bệnh", Rollins viết.

Bà cho biết bước thứ tư là giảm quy định đối với người sản xuất, bao gồm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nuôi gà thả vườn. Động thái cuối cùng mà Rollins liệt kê là tạm thời tăng số lượng trứng nhập khẩu, có thể tăng lượng mua từ Thổ Nhĩ Kỳ từ mức 70 triệu hiện tại một năm lên tới 420 triệu trong năm nay, theo WP. Một nhóm nông dân, United Egg Producers, hoan nghênh kế hoạch của Rollins. Bộ trưởng viết rằng mặc dù tình trạng thiếu hụt sẽ không biến mất chỉ sau một đêm, "chúng tôi tin tưởng rằng nó sẽ khôi phục lại sự ổn định cho thị trường trứng".

⦿ ---- Phó Tổng thống JD Vance đã bị chỉ trích trong một bài xã luận trên tờ báo quê hương của ông, mô tả ông là "phó tổng thống chó cưng loại nằm trên đùi". Trong bài xã luận gay gắt hôm thứ Ba trên tờ Ohio Capital Journal, chuyên mục gia Marilou Johanek đã gọi Vance ra vì tháng đầu tiên ảm đạm của ông tại Bạch Ốc. Johanek chỉ trích những tuần đầu tiên của Vance tại nhiệm là "vai trò tầm thường như một phần phụ trong chính quyền Trump-Musk". Johanek tiếp tục liệt kê những thành tựu đáng chú ý nhất của "phó tổng thống chó cưng", một danh sách khá ngắn, bao gồm việc bị Đức Giáo hoàng khiển trách, tham dự một cuộc họp thân thiện với đảng AfD theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu của Đức và khiến các đồng minh NATO phẫn nộ.

Johanek viết rằng "Điều cuối cùng mà thế giới cần bây giờ là một phó tổng thống Hoa Kỳ phá hỏng tám mươi năm chính sách đối ngoại với những người bạn thân thiết và lâu đời nhất của Hoa Kỳ". Tòa án Đức thực sự đã phán quyết rằng tình bạn rõ ràng của Vance với đảng cực hữu Đức là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Vance là tác giả của sách Hillbilly Elegy, một cuốn hồi ký về quá trình lớn lên trong nghèo khó ở miền trung nước Mỹ, đã hứa sẽ làm cho nguồn gốc Rust Belt của mình trở nên tự hào.

Theo bài xã luận, các cuộc thăm dò cho thấy Vance là một trong những ứng cử viên phó tổng thống ít được ưa chuộng nhất trong lịch sử. "Vance đã làm chúng ta tự hào khi tấn công bạn bè, ôm chầm kẻ thù, xúc phạm những người theo chủ nghĩa nhân đạo, gây ra sự tức giận của giáo hoàng và đưa ra những lời tuyên bố buồn cười về điều gì làm nên một người đàn ông. Nghiêm túc mà nói, JD có vấn đề gì vậy?" Johanek kết luận.

⦿ ---- Canada vẫn không ngừng giễu Trump. Ông Trump đã gọi Canada là "tiểu bang thứ 51" và đe dọa sẽ áp dụng mức thuế quan tàn phá. Giờ đây, người dân Canada đã tìm ra một cách mới để bảo vệ danh dự của đất nước trước Donald Trump, theo tờ Washington Post đưa tin: đổi tên Americano (trong thực đơn, là cà phê espresso pha nước sôi) thành "Canadiano". Xu hướng này được khởi xướng bởi Kicking Horse Coffee ở Kicking Horse, British Columbia, nơi cho biết họ đã âm thầm bán "Canadianos" trong 16 năm qua.

"Chúng tôi chính thức biến nó thành một thứ và yêu cầu các quán cà phê trên khắp đất nước chuyển đổi", cửa hàng đăng trên Instagram, thúc đẩy một xu hướng trên toàn quốc. Chủ quán cà phê độc lập tại Toronto, Cafe Belém, William Olivera, nói với báo Washington Post, "Thật tốt khi chúng ta chỉ cần, bạn biết đấy, đứng lên vì chính mình và nhắc nhở những người khác ... rằng chúng ta không nên bị người khác bắt nạt và xô đẩy." Mặc dù hơi khó phát âm, nhưng tên gọi "coop of joe" đã lan truyền ở một quốc gia hiện thường xuyên la ó Quốc kỳ Hoa Kỳ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng yêu cầu người dân Canada "chọn những sản phẩm được sản xuất ngay tại Canada", mặc dù cà phê không được trồng ở quốc gia này. Việc đổi tên để phản ánh những thay đổi chính trị đã có lịch sử lâu đời, bao gồm cả nỗ lực không thành công khi đổi tên khoai tây chiên thành "Freedom Fries" vào năm 2003 khi người Pháp đứng ngoài cuộc xâm lược Iraq, trong khi toàn bộ hoàng gia Anh đã từ bỏ họ Đức của họ trong Thế chiến thứ nhất.

⦿ ---- Ông chủ báo Washington Post sợ Trump trả thù, yêu cầu ban biên tập viết bình luận hãy lăng ba vi bộ. Một cây bút chuyên mục chính trị quốc gia hàng đầu tại The Washington Post đã bày tỏ sự kinh hoàng của mình chỉ bằng bốn từ sau khi ông chủ tờ báo Jeff Bezos công bố một góc nhìn biên tập MAGA mới. "Cái quái gì thế này", Philip Bump đã viết trên Bluesky ngay sau khi nhà xuất bản chia sẻ tầm nhìn mới của mình vào sáng thứ Tư.

Bezos, người cũng sở hữu Amazon, đã viết trong một email gửi cho nhân viên rằng các trang ý kiến của tờ báo sẽ tập trung vào hai trụ cột bảo thủ: "thị trường tự do và quyền tự do cá nhân". Ông nói thêm, "Tất nhiên chúng ta cũng sẽ đề cập đến các chủ đề khác, nhưng quan điểm phản đối các trụ cột đó sẽ được để cho những người khác đăng tải". Bezos đã gây ra sự phản đối, nhân viên từ chức và một cuộc tháo chạy của người đăng ký khi ông xóa một bài xã luận ủng hộ Kamala Harris làm tổng thống vào tháng 10.

Các phóng viên hiện tại và trước đây của WP cũng vô cùng tức giận trước diễn biến của ngày thứ Tư. Phóng viên kinh tế hiện tại Jeff Stein gọi đây là "sự xâm phạm lớn" "làm rõ rằng những quan điểm bất đồng chính kiến sẽ không được công bố hoặc dung thứ". Amanda Katz, biên tập viên mục ý kiến đã từ chức vào tháng 12, coi động thái này là "sự từ bỏ hoàn toàn các nguyên tắc về trách nhiệm giải trình của người có quyền lực, công lý, dân chủ, nhân quyền và thông tin chính xác... để ủng hộ chương trình nghị sự ích kỷ của một tỷ phú da trắng".

⦿ ---- Theo Bộ An ninh Nội địa, hơn 20.000 người nhập cư không có giấy tờ đã bị bắt trong tháng đầu tiên Donald Trump làm tổng thống. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã tiến hành khoảng 33.000 vụ bắt giữ tại chỗ, trung bình 2.700 vụ mỗi tháng.

Trong năm tài chính 2014, ICE đã trục xuất hơn 271.000 người nhập cư trái phép, con số cao nhất mà cơ quan này ghi nhận kể từ năm tài chính 2014, khi chính quyền Obama thực hiện 316.000 vụ trục xuất. Lần trục xuất nhiều nhất khi Trump làm tổng thống lần đầu tiên là 267.000 vào năm 2019. Theo Trung tâm Nghiên cứu Di cư của New York, ước tính có 11,7 triệu người nhập cư không có giấy tờ tại Hoa Kỳ vào năm 2023.

⦿ ---- Bệnh lạ, vài ngày là chết: Chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Donald Trump buộc Hoa Kỳ rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, các chuyên gia cho biết hàng triệu sinh mạng đã gặp nguy hiểm và các quan chức WHO hiện đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về một căn bệnh "chưa xác định" ở miền Trung châu Phi có thể gây tử vong trong vòng vài ngày. Nó đang lây lan nhanh chóng. Ít nhất 53 người đã tử vong và hầu hết đã tử vong chỉ sau 48 giờ. WHO cho biết "mối đe dọa sức khỏe cộng đồng đáng kể" đang cướp đi sinh mạng ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), một quốc gia đang phải đối mặt với một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới do nhiều thập kỷ xung đột vũ trang.

Căn bệnh này lần đầu tiên bùng phát ở một ngôi làng tên là Boloko, nơi ba đứa trẻ đã tử vong sau khi ăn xác dơi. Các triệu chứng tương tự như các triệu chứng của Ebola và Marburg - mọi người nôn ra máu hoặc chảy máu mũi dữ dội. Những người bị nhiễm bệnh cũng bị tiêu chảy, đau đầu, đau nhức cơ và mệt mỏi. WHO cho biết ít nhất 431 trường hợp đã được báo cáo kể từ tháng 1 và tỷ lệ tử vong là 12,3 phần trăm.

Vào ngày đầu tiên nhậm chức, Trump đã bắt đầu rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Ông yêu cầu các nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cắt đứt mọi liên lạc với WHO. Ông cũng bắt đầu cải tổ USAID và hàng nghìn nhân viên đã bị cho nghỉ việc tạm thời, ảnh hưởng đến vô số chương trình toàn cầu chống lại bệnh tật và ngăn ngừa bệnh lây lan.

⦿ ---- Với việc chính quyền Trump đang lên kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên liên bang, tân Dân biểu Derek Trần, D-California, đang cố gắng đảm bảo rằng các cựu chiến binh được bảo vệ để không bị sa thải.

luật Bảo vệ Việc làm cho Cựu chiến binh (The Protect Veteran Jobs Act), văn bản luật đầu tiên của Tran với tư cách là thành viên của Quốc hội, kêu gọi bất kỳ cựu chiến binh nào bị chính phủ liên bang sa thải mà không có lý do kể từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump đều được phục chức. Dự luật này cũng yêu cầu các cơ quan liên bang phải báo cáo với Quốc hội để đưa ra lý do chính đáng cho việc sa thải các cựu chiến binh.

"Các nam nữ cựu chiến binh từng phục vụ đất nước xứng đáng nhận được sự ủng hộ không ngừng của chúng ta. Không phải những lời hứa vi phạm", Tran phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư. "Việc chính quyền Trump và DOGE của Elon Musk sa thải bừa bãi các cựu chiến binh đã làm mất đi cam kết không ngừng nghỉ mà những công chức này đã dành cho đất nước chúng ta. Những anh hùng này đã đứng lên vì chúng ta, và bây giờ chúng ta phải đứng lên vì họ".

Tran, một cựu chiến binh và cựu luật sư lao động, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Spectrum News rằng đây là cuộc đấu tranh cá nhân của ông và thậm chí còn có ý nghĩa hơn khi đây là dự luật đầu tiên của ông với tư cách là thành viên của Quốc hội.

“Là con trai của những người tị nạn Việt Nam, đất nước này đã đón nhận cha mẹ tôi. Tôi lớn lên với món nợ khổng lồ mà tôi muốn trả lại cho đất nước này — vì vậy tôi đã nhập ngũ,” ông giải thích. “Khi tôi phát hiện ra rằng những cựu chiến binh này đang bị sa thải, một cách liều lĩnh như vậy, tôi biết mình phải làm gì đó.”

Theo các thành viên Dân chủ của Ủy ban Khoản chi, gần 6.000 cựu chiến binh đã bị sa thải vì các khoản cắt giảm DOGE. Các nguồn tin quen thuộc cho biết với Spectrum News rằng dự luật đã được đưa ra rất nhanh chóng trong vài ngày qua, nhưng đã thu hút được sự chú ý của các đồng nghiệp Dân chủ. Cựu dân biểu Max Rose, đảng Dân chủ-New York, một cựu chiến binh khác, đã trở lại Đồi Capitol để phát biểu ủng hộ dự luật của Tran, và các Dân biểu Mike Levin, đảng Dân chủ-California, Joaquin Castro, đảng Dân chủ-Texas, và Dân biểu Marcy Kaptur, đảng Dân chủ-Ohio, cũng đã lên tiếng ủng hộ vào thứ Tư.

⦿ ---- 38 tỷ đô tiền chính phủ cúng cho Elon Musk: Giữa lúc Elon Musk đang ráo riết thực hiện chiến dịch cắt giảm hàng nghìn việc làm và hàng tỷ đô la trong các dịch vụ của chính phủ với danh nghĩa là hiệu quả, một bản tin hôm thứ Tư đã tiết lộ một khoản tiền khổng lồ của người nộp thuế được chuyển trực tiếp cho Musk. Tờ Washington Post phát hiện ra rằng người đàn ông giàu nhất thế giới là một trong những người kiếm được nhiều tiền nhất từ tiền công quỹ.

Khi tìm hiểu sâu hơn về các hợp đồng, khoản vay, trợ cấp và tín dụng thuế của chính phủ, tỷ phú người Nam Phi này đã thu về 38 tỷ đô la tiền mặt của chính phủ. Tờ WP đưa tin rằng các khoản thanh toán bắt đầu từ hơn 20 năm trước, khi Musk đảm bảo khoản vay lãi suất thấp từ Bộ Năng lượng với tư cách là giám đốc điều hành của Tesla khi đó đang gặp khó khăn. Bộ phận đó là một trong nhiều bộ phận hiện đang bị sa thải và cắt giảm hàng loạt do Bộ Hiệu quả Chính phủ của Musk dẫn đầu.

Tờ WP đã nói chuyện với các nguồn tin giấu tên từ bên trong chính phủ để chứng minh cho câu chuyện của mình. Theo báo cáo, gần 2/3 số tiền mặt này đến từ năm năm qua. Chỉ riêng năm ngoái, ít nhất 6,3 tỷ đô la đã được cam kết cho các công ty của Musk. Họ đã bao gồm tiền mặt để xây dựng một nhà máy Tesla và các hợp đồng của NASA với công ty SpaceX của ông để hỗ trợ chương trình mặt trăng.

"Tổng số tiền có thể lớn hơn: Phân tích này chỉ bao gồm các hợp đồng công khai, bỏ qua công tác tình báo và quốc phòng được phân loại cho chính phủ liên bang", tờ WP đưa tin. Bài viết tiếp tục, "WP đã tìm thấy gần một chục khoản tài trợ, hoàn trả và tín dụng thuế địa phương khác mà số tiền cụ thể không được công khai".

Báo cáo cũng tìm thấy 52 hợp đồng với bảy cơ quan chính phủ sẽ trả thêm 111,8 tỷ đô la trong vài năm tới. Cả bảy cơ quan đều nằm trong tầm ngắm của DOGE. Mặc dù Musk không phải là nhân viên chính phủ được trả lương, nhưng ông là người tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump hiện tại và hiện là một phần trung tâm trong nhóm cố vấn của ông. Ông cũng là người đứng đầu DOGE, nơi mà ông tuyên bố sẽ cắt giảm hàng nghìn tỷ đô la lãng phí của chính phủ.

Vai trò của Musk trong chính quyền Trump đã gây ra nhiều cảnh báo trong số những người theo dõi về các xung đột lợi ích lớn. Jeffrey Sonnenfeld, giáo sư tại Trường Quản lý Yale, cho biết: "Không phải mọi doanh nhân ở quy mô này đều phụ thuộc vào tiền của liên bang - chắc chắn không phải Nvidia, không phải Microsoft, không phải Amazon hay Meta".

⦿ ---- Khách du lịch bắt đầu đổ xô đến một sườn núi ở Trung Quốc sau khi một người dùng mạng xã hội chỉ ra rằng nó trông giống đầu một con chó. Bài đăng lan truyền trên ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu đã tạo ra một địa điểm hành hương mới cho những người yêu chó và mọi người bắt đầu đến thăm Hẻm núi Xiling, ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, hàng loạt. Nhà thiết kế Guo Qingshan có trụ sở tại Thượng Hải đã đến thăm vào tháng 1 và chia sẻ bức ảnh vài tuần sau đó sau khi anh nhận ra các đặc điểm giống chó của vách đá, kéo dài ra biển.

"Nó thật kỳ diệu và dễ thương. Tôi rất hào hứng và hạnh phúc khi phát hiện ra nó", Guo cho biết. "Tư thế của chú chó con giống như đang uống nước hoặc đang nhìn một số con cá. Nó cũng trông giống như đang lặng lẽ bảo vệ Sông Dương Tử". Chỉ trong vài ngày, bài đăng đã nhận được hơn 120.000 lượt thích và mọi người bắt đầu đến thăm hẻm núi.

"Tôi thực sự vui mừng khi được nhìn thấy ngọn núi", một người chủ chó, người đã lái xe một giờ để đến đó, cho biết. "Tôi luôn đi du lịch cùng chú chó của mình nếu có thể, vì vậy Puppy Mountain và chú chó nhỏ của tôi thực sự rất hợp nhau". Bức ảnh của Guo cũng tạo nên hashtag mới #xiaogoushan (Tiểu u Sơn) —tiếng Trung còn có nghĩa là “Núi Cún”—trên Weibo.

⦿ ---- Một chiếc xe buýt thuê đã bị lật ở tỉnh Prachinburi, miền đông Thái Lan, vào sáng sớm thứ Tư, khiến 18 người tử vong và 31 người bị thương. Chiếc xe buýt đang trong hành trình qua đêm từ miền bắc Thái Lan đến tỉnh Rayong để tham quan học tập tại thành phố. Bộ Giao thông Vận tải Đường bộ có kế hoạch điều tra vụ việc phối hợp với cảnh sát. Bộ cũng sẽ tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

An toàn giao thông vẫn là một vấn đề ở Thái Lan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, quốc gia này đứng thứ chín về số người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ. Tháng 12 năm ngoái, một vụ tai nạn xe buýt ở tỉnh Prachuap Khiri Khan đã khiến 14 người tử vong và hơn 30 người bị thương. Vào tháng 10 năm trước, một vụ cháy xe buýt đã khiến 23 học sinh và giáo viên thiệt mạng.

⦿ ---- Sau 11 năm dài đằng đẵng, cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích của Malaysia Airlines cuối cùng cũng đã được nối lại. Vụ mất tích không thể giải thích được vào năm 2014 đã khiến các nhân viên hàng không, những người theo thuyết âm mưu và gia đình hành khách bối rối trong hơn một thập niên. Hiện tại, công ty thám hiểm hàng hải Ocean Infinity đang truy tìm với hy vọng giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất thế kỷ.

Bộ trưởng giao thông Mayalian Anthony Loke hôm thứ Ba đã nói với các phóng viên rằng chính phủ vẫn đang xem xét hợp đồng, nhưng ông hoan nghênh "sự chủ động" của công ty. Vào ngày định mệnh đó, chuyến bay—MH370—cất cánh hướng đến Bắc Kinh. Có 12 thành viên phi hành đoàn và 227 hành khách. Giữa chuyến bay, máy bay đã chuyển hướng về phía Ấn Độ Dương và mọi liên lạc giữa phi công và công ty hàng không đều im bặt. Chiếc máy bay chưa bao giờ được tìm thấy và chưa bao giờ có lời giải thích về nơi nó đã đi.

Mặc dù Loke không tiết lộ khi nào công ty Anh sẽ chính thức khởi động lại cuộc tìm kiếm, nhưng các trang web theo dõi hàng hải đã cho thấy tàu của họ ở phía nam Ấn Độ Dương. Họ hoạt động theo nguyên tắc "không tìm thấy thì không lấy phí", nhưng nếu họ phát hiện ra xác máy bay trong vòng 18 tháng, họ sẽ nhận được 70 triệu đô la. Trong khi các mảnh vỡ của máy bay đã trôi dạt vào bờ biển Tanzania và Mozambique, phần lớn có khả năng vẫn còn chìm dưới nước.

⦿ ---- California: Gần 60.000 nhân viên của Đại học California (UC: University of California) do 2 công đoàn đại diện đình công hôm thứ Tư trong quá trình đàm phán hợp đồng đang diễn ra. Các thành viên công đoàn đã tập trung biểu tình vào sáng thứ Tư bên ngoài Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA ở khu vực Tây Los Angeles. Cả hai công đoàn đều cáo buộc UC về các hành vi lao động không công bằng. Trường đại học lại cáo buộc họ phát tán thông tin sai lệch và không đàm phán một cách thiện chí.

Khoảng 37.000 nhân viên dịch vụ và chăm sóc bệnh nhân của UC do AFSCME Local 3299 đại diện sẽ tham gia cuộc đình công kéo dài hai ngày, bắt đầu từ thứ Tư lúc 7 giờ sáng, với hoạt động tuần hành dự kiến diễn ra tại tất cả 10 cơ sở đại học UC, bao gồm UCLA và UC Irvine, và tại các cơ sở y tế của UC trên toàn tiểu bang. Hợp đồng của công đoàn với trường đại học đã hết hạn vào năm 2024 và các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới đã diễn ra trong năm qua.

Trong khi đó, khoảng 20.000 chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu và kỹ thuật của UC do Nhân viên chuyên môn và kỹ thuật của trường đại học, UPTE-CWA Local 9119 đại diện, đã phát động một cuộc đình công kéo dài ba ngày o thứ Tư, cũng ảnh hưởng đến tất cả các cơ sở và trung tâm y tế của UC. Theo công đoàn, hợp đồng của UPTE đã hết hạn vào cuối tháng 10 và các cuộc đàm phán đã diễn ra trong tám tháng.

⦿ ---- Cửa tiệm trang phục thời trang nhanh Forever 21 có kế hoạch đóng cửa ít nhất 200 cửa hàng trên toàn quốc cũng như trụ sở chính tại Los Angeles khi trung tâm mua sắm này đang phải vật lộn để tồn tại giữa những tin đồn về một vụ phá sản thứ hai. Forever 21 dự kiến sẽ đóng cửa ít nhất 200 trong số 350 cửa hàng tại Hoa Kỳ khi các giám đốc điều hành tiếp tục làm việc trên một quá trình phá sản dự kiến sẽ được triển khai sớm nhất là vào tháng tới.

Tuy nhiên, theo Bộ Phát triển Việc làm, công ty đã thông báo cho các quan chức tiểu bang California rằng họ có kế hoạch đóng cửa trụ sở chính tại Los Angeles và nơi đây sa thải 358 nhân viên vào ngày 21 tháng 4. Công ty không đưa ra dấu hiệu nào về 200 cửa hàng mà họ có kế hoạch đóng cửa. Công ty đang điều hành 58 cửa tại California.

⦿ ---- Boston: Gia đình của Minh-Thi Nguyen, một người đi xe đạp tử vong trong một vụ tai nạn ở Cambridge, Massachusetts, năm ngoái đã đệ đơn kiện công ty điều hành chiếc xe tải đã đâm cô và tài xế về tội chết oan. Cư dân Cambridge, Minh-Thi Nguyen, 24 tuổi, đã tử vong sau khi bị một chiếc xe tải thùng đâm trên phố Hampshire vào ngày 21 tháng 6 năm 2024. Cô là sinh viên sau đại học tại MIT. Trong một vụ kiện được đệ trình vào thứ Tư tại Tòa án cấp cao Middlesex, gia đình cô đã nêu tên công ty điều hành chiếc xe tải và tài xế là bị đơn, cáo buộc tội cẩu thả.

Theo đơn khiếu nại, Nguyen đang ở trên làn đường dành cho xe đạp, đội mũ bảo hiểm và tuân thủ luật lệ giao thông khi cô bị xe tải đâm khi tài xế rẽ phải vào phố Portland. Theo đơn khiếu nại, chiếc xe tải đã không dừng lại cho đến khi một người qua đường ra hiệu cho tài xế dừng lại. Đơn kiện nêu rõ Nguyen, người đang đi thẳng qua ngã tư, có quyền ưu tiên đi trước.

⦿ ---- HỎI 1: Chính quyền Trump kinh hoàng: gà chết ào ạt vì cúm gia cầm, đẩy cao giá trứng tăng?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Các viên chức Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư rằng "không có thay đổi nào được dự đoán" đối với chính sách liên bang hiện tại yêu cầu tiêu hủy gia cầm để ứng phó với các đợt bùng phát cúm gia cầm, vốn đã đẩy giá trứng lên mức cao kỷ lục trong những tháng gần đây.

"Không có thay đổi nào được dự đoán đối với chính sách dập tắt hiện tại của chúng tôi tại thời điểm này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn của WOAH", Rosemary Sifford, giám đốc thú y của Cục Kiểm tra Sức khỏe Động vật và Thực vật của USDA, cho biết hôm thứ Tư trong một cuộc gọi với các bên liên quan. "Cúm gia cầm là một loại vi-rút lây lan cực nhanh. Và chỉ trong vài ngày, nó lây lan nhanh đến mức hầu hết số gà đều đã chết", Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins cho biết hôm thứ Tư trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/news/bird-flu-us-officials-walk-back-plans-to-stop-culling-poultry/

⦿ ---- HỎI 2: Nữ bác sĩ Mỹ tự tử cao hơn phụ nữ đời thường 53%?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Trong một phân tích dữ liệu mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, các nhà nghiên cứu tại Trường Y khoa Đại học California San Diego phát hiện ra rằng các bác sĩ nữ ở Hoa Kỳ có nguy cơ tự tử cao hơn 53% so với phụ nữ trong cộng đồng nói chung. Các bác sĩ cũng có nhiều khả năng gặp phải nhiều yếu tố nguy cơ tự tử khác nhau, chẳng hạn như đấu tranh với sức khỏe tâm thần hoặc các vấn đề pháp lý. Những phát hiện được công bố trên Tạp chí Tâm thần học JAMA, củng cố nhu cầu về các chiến lược phòng ngừa tự tử toàn diện hơn trong một nhóm dân số phải trải qua những căng thẳng tại nơi làm việc đặc biệt và đáng kể. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-02-female-physicians-suicide-higher-general.html

.