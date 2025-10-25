Trùm MAGA: Có kế hoạch để Trump làm Tổng Thống nhiệm kỳ 3 cho bầu cử năm 2028, vì Trump là ý trời đưa xuống. Hiến Pháp chỉ cho 2 nhiệm kỳ.



Báo Media-ite ghi lời Steve Bannon Khẳng Định Đã Có Kế Hoạch Đang Được Triển Khai Để Đưa Trump Nhiệm Kỳ Thứ Ba: Ông ấy sẽ là "Tổng thống vào năm 2028". Báo USA Today cũng viết như vậy.



Steve Bannon khẳng định trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm với The Economist rằng Tổng thống Donald Trump bằng cách nào đó sẽ có nhiệm kỳ thứ ba và đã có kế hoạch thực hiện điều đó. Bannon, cựu cố vấn chính thức của Trump, đã có cuộc phỏng vấn với Chủ bút của The Economist, Zanny Minton Beddoes và phó Chủ bút Ed Carr tại thủ đô Washington, D.C. vào tuần này, và ông đã nhắc lại những gợi ý trước đây rằng Trump sẽ ở lại Nhà Trắng vào năm 2028 mặc dù khi đó ông Trump đã phục vụ hai nhiệm kỳ.



"Ông ấy sẽ có nhiệm kỳ thứ ba. Vậy đó, Trump 2028, Trump sẽ là tổng thống vào năm 2028, và mọi người nên chấp nhận điều đó," Bannon tuyên bố.

Bannon đã từng thảo luận về nhiệm kỳ thứ ba của Trump trong quá khứ, đưa ra nhiều gợi ý về các kẽ hở khác nhau, nhưng chưa bao giờ cam kết với một kế hoạch cụ thể. Một đề xuất lúc đó là Trump sẽ ra tranh cử phó tổng thống và sau đó người đứng đầu liên danh sẽ từ chức sau khi đắc cử.



Trong cuộc phỏng vấn với The Economist, Bannon bác bỏ những lo ngại về Tu chính án thứ 22, vốn cấm bất kỳ ai được bầu vào chức vụ tổng thống quá hai lần.

"Có nhiều lựa chọn khác nhau. Đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch là gì. Nhưng có một kế hoạch, và Tổng thống Trump sẽ là tổng thống vào năm 2028," Bannon khăng khăng.

Người dẫn chương trình podcast WarRoom gọi Trump là "công cụ của ý chí cõi trời" và tuyên bố rằng sẽ cần một nhiệm kỳ thứ ba để "hoàn thành" công việc.



"Tôi đang cố gắng hiểu sự mạch lạc của những điều bạn vừa nói với tôi trong vài phút qua. Một mặt, bạn đã nói rằng Hiến pháp phù hợp với mục đích của nó. Thứ hai, bạn nói rằng Tổng thống Trump cần một nhiệm kỳ nữa, mặc dù Tu chính án thứ 22 đã quy định rất rõ ràng rằng ông Trump không thể có thêm một nhiệm kỳ nữa," Beddoes đáp trả Bannon.

"Tại sao nó lại nói rõ điều đó?" Bannon hỏi.

"Vì ông Trump đã ở nhiệm kỳ thứ hai rồi," Beddoes giải thích.

.

USA Today ghi nhận thêm: Mặc dù Bannon, người đã ngồi tù bốn tháng vào năm ngoái và đã nhận tội với các cáo buộc gian lận riêng biệt, không có quyền lực trong Nhà Trắng như trong nhiệm kỳ đầu của Trump, ông cho biết có "nhiều lựa chọn khác nhau" để giữ cho cựu sếp của mình làm tổng thống."Đến thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ vạch ra kế hoạch là gì," Bannon nói. Nhưng có một kế hoạch."

Trump đã công khai đùa giỡn với ý tưởng này nhiều lần kể từ khi tái đắc cử vào năm 2024, bất chấp việc Tu chính án thứ 22 cấm tổng thống tranh cử quá hai nhiệm kỳ bốn năm, bất kể chúng có liên tiếp hay không.

"Tôi có nên tranh cử nữa không? Bạn hãy nói cho tôi biết," Trump hỏi khán giả tập trung tại buổi tiếp tân ở Nhà Trắng vào tháng 2.



Giới hạn nhiệm kỳ tổng thống là một nguyên tắc cốt lõi của nền dân chủ Mỹ và hệ thống chính trị Hoa Kỳ. Những tuyên bố của Trump về việc ông có quyền thuê Nhà Trắng (Trump's assertions about his lease on the White House) chỉ là một trong nhiều ví dụ về sự sẵn sàng của ông trong việc vượt qua ranh giới quyền hành pháp, và viễn cảnh ông Trump không từ chức đã trở thành lời kêu gọi tập hợp chính trong những ngày đầu tiên của cuộc cạnh tranh giữa các đảng viên Dân chủ trên sân khấu quốc gia để giành lại chức tổng thống vào năm 2028.

Các tuyên bố của Trump về vấn đề này cũng không thống nhất. Ông nói với NBC News vào tháng 5 rằng việc tái tranh cử không phải là điều ông đang cân nhắc, thừa nhận rằng điều đó sẽ vi phạm Hiến pháp.



"Tôi sẽ nói thế này: Rất nhiều người muốn tôi làm điều đó. Tôi trước đây chưa từng nhận được những yêu cầu mạnh mẽ như vậy," ông Trump nói. "Nhưng theo hiểu biết của tôi, bạn không được phép làm điều đó."

Đảng Cộng hòa tại Quốc hội cho đến nay đã gạt bỏ những bình luận của tổng thống về việc phục vụ nhiệm kỳ thứ ba. Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune, đảng viên Cộng hòa bang South Dakota, nói với các phóng viên vào tháng 3 rằng Trump không thể ở lại Nhà Trắng "nếu không có sự thay đổi trong Hiến pháp".

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào tháng 9, Thune cho biết những người thúc đẩy nhiệm kỳ thứ ba của Trump thường mong đợi một "phản ứng khá nhẹ nhàng" trước ý tưởng này.

"Tôi nghĩ Hiến pháp đã đề cập đến vấn đề đó, và tôi nghĩ nó khá rõ ràng," ông nói.