Một bản kiến ​​nghị của quốc hội Canada nhằm mục đích cấm Donald Trump vào lãnh thổ Canada, ngay cả khi ông Trump vẫn là Tổng thống Mỹ. Bản kiến ​​nghị gọi Trump là "tội phạm hình sự" và "nguy hiểm" đối với an ninh của đất nước Canada. Hình trên là cuộc biểu tình ở Toronto cuối tuần qua: người dân Canada ủng hộ Ukraine, phản đối Putin và Trump.

- Quốc hội Canada bàn về nghị quyết cấm tội phạm hình sự Donald Trump bước vào Canada

- Quốc hội Canada họpn: Nên tước quốc tịch Canada của Elon Musk?

- Trump vô ý tự mắng Trump: kẻ đã ký thỏa thuận thương mại năm 2020 USMCA là ngu kinh khủng

- John Bolton (cựu cố vấn an ninh quốc gia cho TT Trump) lên án Trump đã bỏ phiếu cùng với Nga và Bắc Hàn chống nghị quyết LHQ lên án Nga xâm lăng Ukraine.

- Trump: ủng hộ Vivek Ramaswamy ứng cử thống đốc Ohio.

- Một viên chức Sở Thuế IRS tại Pittsburgh lên tiếng sau khi bị sa thải: Dân Mỹ sẽ không được hưởng lợi từ những khoản sa thải này mà sẽ thiệt hại nhiều hơn

- Hơn 200.000 nhân viên liên bang đã bị sa thải

- Trump kiện 1 báo ở Iowa: báo Des Moines Register ra tòa nói Trump là "kẻ chiến thắng cay đắng"

- Gần 40% hợp đồng liên bang mà Trump nói đã hủy bỏ để tiết kiệm thiệt ra không tiết kiệm gỉ (hơn 1/3 hợp đồng bị hủy bỏ, tổng cộng là 417 hợp đồng, không tiết kiệm gì).

- Putin hù dọa: Zelensky sẽ không tái đắc cử nổi

- Quốc hội Ukraine nghị quyết khẳng định tính hợp pháp của Zelensky với tư cách là tổng thống và bầu cử không thể diễn ra cho đến khi chiến tranh kết thúc.

- Hội đồng châu Âu: Nga gây ra mối đe dọa cho toàn bộ châu Âu, không chỉ đối với Ukraine.

- Anh: cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Duncan Smith: nếu Ukraine sụp đổ, Đài Loan sẽ là nạn nhân tiếp theo.

- Cựu Thủ Tướng Anh Boris Johnson: Trump nói dối trắng trợn về cuộc chiến Ukraine, vu khống Zelensky và bợ đỡ Putin

- Dân biểu Cộng Hòa Jeff Van Drew (R-NJ) cũng la trời vì chính quyền Trump bàn với Quốc Hội để cắt y tế Medicaid

- 2 Dân biểu (2 đảng): Cắt nhân sự phải là quyền của Bộ trưởng, chứ DOGE chỉ cố vấn và không có quyền sa thải

- Elon Musk gửi email thứ nhì, hối thúc công chức tự kiểmt hảo tuần trước làm gì và nêu lý do vì sao không nên bị sa thải

- Nhiều chuyên ngành khó tìm việc ở hãng tư. Cathy Nguyen, 51 tuổi, bị Musk sa thải, là khoa học gia ở USAID chuyên ngành chống HIV/AIDS

- Bộ Cựu chiến binh sa thải thêm 1.400 nhân viên (tuần trước đã sa thải 1.000 nhân viên tập sự)

- Một video làm từ AI cho thấy Trump quỳ, hôn chân Musk, chiếu ở màn hình Bộ Gia Cư

- Dân Chủ lên kế hoạch để thắng đa số Hạ Viện năm 2026 bằng cách tập trung tấn công các địa hạt Cộng Hòa cắt giảm nhiều Medicaid

- Mỹ lùi ở Châu Phi, TQ lấn bước, giành hợp đồng nhà máy ca cao

- Họp báo chung với Tổng Thống Pháp, Trump một lần nữa đã từ chối nói Putin là độc tài, chỉ lảng tránh

- Nghị quyết LHQ lên án Nga xâm lăng Ukraine, đòi Nga rút quân, trả đất Ukraine, thông qua với 93 phiếu thuận, nhưng Mỹ cùng với Nga, Belarus, Israel và Bắc Hàn bỏ phiếu chống

- Nhiều bình luận gia, dân cử chỉ trích Trump đưa Mỹ vào cùng phe Trục Ma Quỷ với Nga, Bắc Hàn, Belarus và Hungary sau khi Mỹ từ chối các văn bản LHQ viết là Nga xâm lược Ukraine

- Bán xe Tesla tại châu Âu đã giảm 45% vào tháng 1

- Atlanta: Bay 10 phút, phi cơ bốc khói liền hạ khẩn

- Trump suy tính xóa sổ Bộ Tư lệnh Châu Phi Hoa Kỳ (AFRICOM) để co cụm quân đội, tiết kiệm quốc phòng

- Putin: Mỹ-Nga đồng ý sẽ cắt giảm 50% chi tiêu quốc phòng, và Trung Quốc cũng có thể tham gia.

- Trump nói với Tổng Thống Pháp: Nga có những thứ Mỹ muốn, như đất hiếm, nên Mỹ-Nga sẽ hợp tác kinh tế

- Trump: sẽ áp thuế đối với Canada và Mexico

- Thẩm phán Trevor N. McFadden tạm chấp nhận Bạch Ốc cấm cửa hãng tin AP, sẽ duyệt kỹ trở lại

- Dân Biểu Andy Ogles trình nghị quyết luận tội Thẩm phán John Bates vì ngăn cản 1 lệnh của Trump

- Sẽ đổi giờ: Chủ Nhật, ngày 9/3 vặn tới 1 giờ

- Khai phá sản: 75 tiệm Joann Inc. đóng cửa ở Caliofnria, 800 tiệm toàn quốc

- Singapore: Nguyen Thi Thuy Quyen chi 33.000 USD để kết hôn giả nhằm ở lại Singapore, lãnh án tù 6 tháng và 7 tuần lễ

- HỎI 1: Tập thể dục thường xuyên có thể giúp những người sống sót sau ung thư ruột kết (colon cancer) sống lâu hơn, thậm chí có thể sống lâu hơn những người bình thường? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhảy, khiêu vũ có lợi cho sức khỏe như thể dục? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/2/2025) ⦿ ---- Doanh số bán xe Tesla tại châu Âu đã giảm mạnh vào tháng 1, một tháng mà CEO tỷ phú Elon Musk của công ty đã nhiều lần can thiệp vào chính trường của châu lục này. Chỉ có 9.900 chiếc Tesla được bán ra tại châu Âu vào tháng 1 - giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm 2024, theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu.

Doanh số bán xe Tesla gần như giảm 1/2 ngay cả khi người dân châu Âu đã mua thêm khoảng 37% xe điện chạy bằng pin trong tháng này so với cùng kỳ năm ngoái. Một số nhà phân tích trong ngành xe hơi cho rằng người tiêu dùng có thể đang chờ đợi mẫu xe Y mới, dự kiến ​​ra mắt vào nửa đầu năm nay, điều này có thể góp phần vào sự sụt giảm.

Nhưng sự sụt giảm này cũng xảy ra khi Musk tăng cường ủng hộ đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD). Những người vận động cũng đã nhắm mục tiêu cụ thể vào Tesla bằng các cuộc biểu tình trong bối cảnh Musk chuyển sang ủng hộ đảng cực hữu Đức quốc và một số khách hàng đã báo cáo rằng lo ngại rằng xe của họ đang bị coi là thông điệp ủng hộ Musk.

⦿ ---- Phi cơ bốc khói sau khi bay 10 phút, phải hạ khẩn cấp. Một chuyến bay của Delta Air Lines đã được di tản sau khi phi công báo cáo có khói trong cabin vào sáng thứ Hai. Chiếc Boeing 717 dự tính bay từ Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson của Atlanta đến Columbia, South Carolina, hoạt động với tên gọi Chuyến bay 876. Nhưng dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy nó bắt đầu quay trở lại khoảng năm phút sau khi cất cánh từ sân bay bận rộn nhất thế giới. Tổng cộng, nó đã ở trên không trong hơn 10 phút.

Trong các thông báo do LiveATC.net công bố, có thể nghe thấy một trong những phi công tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi lên độ cao 3.000 feet. "Có khói trong cabin và cần lên kế hoạch quay trở lại", anh ta nói. "Hãy cho xe cứu hỏa chạy giúp chúng tôi, làm ơn." Anh ta nói thêm rằng có 99 người trên máy bay. Các hình ảnh di tản khi phi cơ hạ cánh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy có người đứng trên cánh và một máng trượt được triển khai từ đuôi máy bay 717. Cục Hàng không Liên bang cho biết máy bay đã trở về an toàn "sau khi phi hành đoàn báo cáo có khói trong buồng lái".

⦿ ---- Các luật sư của tờ báo Des Moines Register hôm thứ Hai đã mô tả Donald Trump là "kẻ chiến thắng cay đắng" trong một hồ sơ tòa án kêu gọi bác bỏ vụ kiện mà Tổng thống Trump đã đệ trình về cuộc thăm dò trước bầu cử do nhà thăm dò dư luận kỳ cựu J. Ann Selzer thực hiện, cho thấy ông đang tụt hậu so với đối thủ của mình, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris tại Iowa.

Bản tóm tắt, được đệ trình bởi các luật sư của tờ Register và công ty mẹ của tờ này, Gannett — hai trong số các bị đơn trong vụ kiện — mô tả vụ kiện của Trump chống lại họ là vô căn cứ. "Tổng thống Hoa Kỳ, Donald J. Trump, đệ đơn kiện này với mục đích rõ ràng là 'tìm kiếm [ ] trách nhiệm giải trình' cho cáo buộc 'can thiệp bầu cử'; nhưng thay vào đó, vụ kiện của ông chỉ xác nhận rằng Tổng thống Trump là kẻ chiến thắng cay đắng", bản tóm tắt nêu rõ.

Vụ kiện của Trump chống lại tờ báo bắt nguồn từ cuộc thăm dò ngày 2 tháng 11 do Selzer thực hiện và được công bố trên tờ Register, cho thấy Harris dẫn trước ông 3 điểm phần trăm ở Iowa — một tiểu bang mà Trump đã giành chiến thắng dễ dàng ba ngày sau đó với hơn 13 điểm phần trăm. Trump tuyên bố cuộc thăm dò ý kiến ​​bất thường này là "sự can thiệp trắng trợn vào cuộc bầu cử", tuyên bố rằng Selzer và tờ báo đã dàn dựng kết quả để có lợi cho đối thủ Dân chủ của ông.

Nhưng các luật sư của Register và Gannett lập luận rằng "không có cơ sở pháp lý nào để Tổng thống Trump có được sự cứu trợ mà ông yêu cầu; thực tế, sự cứu trợ như vậy sẽ vi phạm các nguyên tắc về quyền tự do ngôn luận".

"Tổng thống Trump cố gắng trừng phạt việc đưa tin trên báo chí mà ông không chấp thuận thông qua việc áp dụng một cách gượng ép Đạo luật gian lận người tiêu dùng Iowa, cũng như thông qua các khiếu nại về hành vi sai trái phù phiếm đối với hành vi gian lận và

trình bày sai lệch do sơ suất", bản tóm tắt nêu rõ.

"Nếu ông ấy đạt được mục đích của mình, những khiếu nại như vậy sẽ trở thành vũ khí để bất kỳ ứng cử viên chính trị nào thách thức bất kỳ hành vi đưa tin nào mà họ không thích", bản tóm tắt tiếp tục. Vụ kiện của Trump, được đệ trình vào tháng 12, hơn một tháng sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức tổng thống năm 2024, nêu tên Register, Gannett, Selzer và công ty thăm dò ý kiến ​​của bà, Selzer & Company, là bị đơn.

⦿ ---- Gần 40% hợp đồng liên bang mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã hủy bỏ như một phần của chương trình cắt giảm chi phí đặc trưng của mình không được kỳ vọng sẽ tiết kiệm được tiền cho chính phủ, theo dữ liệu của chính quyền cho thấy.

Bộ Hiệu quả Chính phủ, do cố vấn của Trump là Elon Musk điều hành, tuần trước đã công bố danh sách ban đầu gồm 1.125 hợp đồng mà họ đã chấm dứt trong những tuần gần đây trên khắp chính quyền liên bang. Dữ liệu được công bố trên "Bức tường biên lai" của DOGE cho thấy hơn 1/3 hợp đồng bị hủy bỏ, tổng cộng là 417 hợp đồng, dự kiến ​​sẽ không tiết kiệm được gì.

Điều đó thường là do tổng giá trị của các hợp đồng đã được thanh toán đầy đủ, nghĩa là chính phủ có yêu cầu pháp lý phải chi tiền cho hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ đã mua và trong nhiều trường hợp đã thực hiện như vậy.

"Nó giống như tịch thu đạn đã qua sử dụng sau khi bắn ra khi không còn gì trong đó. Nó không đạt được bất kỳ mục tiêu chính sách nào", Charles Tiefer, một giáo sư luật đã nghỉ hưu của Đại học Baltimore và là chuyên gia về luật hợp đồng của chính phủ, cho biết. “Việc họ chấm dứt nhiều hợp đồng một cách vô nghĩa rõ ràng là không giúp tiết kiệm được gì cả.”

Hàng chục trong số đó là các hợp đồng đã thanh toán cho The Associated Press, Politico và các dịch vụ truyền thông khác mà chính quyền Cộng hòa cho biết sẽ ngừng cung cấp. Những hợp đồng khác là các nghiên cứu đã được trao, đào tạo đã diễn ra, phần mềm [nhu liệu] đã mua và thực tập sinh đã đến rồi đi.

Một quan chức chính quyền cho biết việc hủy bỏ các hợp đồng được coi là gánh nặng tiềm tàng là hợp lý, ngay cả khi các động thái này không mang lại bất kỳ khoản tiết kiệm nào. Quan chức này không được phép thảo luận công khai về vấn đề này và đã nói chuyện với điều kiện giấu tên.

Nhìn chung, dữ liệu DOGE cho biết 417 hợp đồng đang được đề cập có tổng giá trị là 478 triệu đô la. Hàng chục hợp đồng bị hủy khác dự kiến ​​sẽ không mang lại khoản tiết kiệm nào. Tiefer, người từng phục vụ trong Ủy ban về Hợp đồng thời chiến ở Iraq và Afghanistan, cho biết: “Đã quá muộn để chính phủ thay đổi quyết định về nhiều hợp đồng trong số này và từ bỏ nghĩa vụ thanh toán”.

Tiefer cho biết DOGE dường như đang áp dụng phương pháp "cắt giảm và đốt" để cắt giảm hợp đồng, điều mà ông cho là có thể gây tổn hại đến hiệu suất của các cơ quan chính phủ. Ông cho biết có thể tiết kiệm bằng cách làm việc với các viên chức ký hợp đồng của cơ quan và tổng thanh tra để tìm ra hiệu quả, một phương pháp mà chính quyền chưa áp dụng.

Chính quyền Trump cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào gian lận, lãng phí và lạm dụng trong chính phủ. DOGE cho biết tổng số hợp đồng bị hủy dự kiến ​​sẽ tiết kiệm được hơn 7 tỷ đô la, một số tiền đã bị các chuyên gia độc lập nghi ngờ là thổi phồng. Các hợp đồng bị hủy là để mua nhiều loại hàng hóa và dịch vụ.

Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị đã trao một hợp đồng vào tháng 9 để mua và lắp đặt đồ nội thất văn phòng tại nhiều chi nhánh khác nhau. Mặc dù hợp đồng không hết hạn cho đến cuối năm nay, nhưng hồ sơ liên bang cho thấy cơ quan này đã đồng ý chi tối đa 567.809 đô la cho một công ty sản xuất đồ nội thất.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã đàm phán một hợp đồng trị giá 145.549 đô la vào năm ngoái để giặt thảm tại trụ sở chính của mình ở Washington. Nhưng toàn bộ số tiền đã được trả cho một công ty do một bộ tộc người Mỹ bản địa có trụ sở tại Michigan sở hữu. Tiền trả xong rồi, nói hủy hợp đồng chỉ vì hồ sơ xếp lại.

⦿ ---- Dân biểu Cộng Hòa cũng la làng: Kế hoạch cắt giảm Medicaid (y tế cho khuyết tật, gia đình trẻ em nghèo) của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện dường như đang gặp rắc rối thực sự vì một số đảng viên Cộng hòa từ các khu vực dao động đang lên tiếng lo ngại rằng điều này có thể gây hại cho chính cử tri của họ. Một đảng viên Cộng hòa như vậy là Dân biểu Jeff Van Drew (R-NJ), người đã đưa ra lập luận của mình về việc không cắt giảm Medicaid với lý do rằng việc cắt giảm như vậy sẽ không chỉ gây tổn hại cho những người "lười biếng".

"Đừng động đến Medicare (của người trên 65 tuổi) và đừng cắt giảm Medicaid, vì nó không chỉ dành cho những người hưởng phúc lợi lười biếng. Nó dành cho những người thực sự", Van Drew nói với tờ Washington Post tuần này. "Đó là Đảng Cộng hòa mới, một đảng dân túy, một đảng của những người lao động, một đảng của những người lao động chân tay".

Medicaid cung cấp bảo hiểm y tế cho hơn 70 triệu người Mỹ và các cuộc thăm dò cho thấy việc cắt giảm nó sẽ gây nguy hiểm về mặt chính trị cho Đảng Cộng hòa, đặc biệt là nếu số tiền tiết kiệm được từ việc cắt giảm được sử dụng để tài trợ cho nhiều khoản cắt giảm thuế hơn, mang lại lợi ích không cân xứng cho một phần trăm những người có thu nhập cao nhất.

Các thành viên đảng Dân chủ được cho là đang nỗ lực trừng phạt đảng Cộng hòa vì đã cố gắng tước đoạt quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân Mỹ để tài trợ cho việc cắt giảm thuế cho người giàu, giống như những gì đảng này đã làm vào năm 2018 khi giành được 41 ghế tại Hạ viện.

Một bản kiến ​​nghị của quốc hội Canada do đảng viên dân chủ xã hội Charlie Angus (Đảng Dân chủ Mới: New Democratic Party) bảo trợ kêu gọi tuyên bố Donald Trump là "người không được hoan nghênh" trên đất Canada. Được phát động vào ngày 20 tháng 2 năm 2025, bản kiến ​​nghị đã thu thập được 16.000 chữ ký. Dư rất nhiều so với mức tối thiểu 500 chữ ký cần thiết để tranh luận tại Hạ viện. Do đó, đề xuất này sẽ phải được các Dân Biểu thảo luận. Cáo buộc chống lại tổng thống Hoa Kỳ rất nghiêm trọng.

Bản kiến ​​nghị nêu rõ rằng "Donald J. Trump là một tội phạm bị kết án của Hoa Kỳ. Hơn nữa, ông Trump đã tham gia vào "một cuộc nổi loạn" chống lại Điện Capitol Hoa Kỳ, một sự thật được xác lập bởi các phán quyết của tòa án tiểu bang tại Hoa Kỳ". Hơn nữa, "ông đe dọa đến nền kinh tế và chủ quyền của Canada, trong khi lời nói và hành động của ông lại gây nguy hiểm cho an ninh và chủ quyền của Canada". Kết quả là, “Donald J. Trump có thể bị tuyên bố là không đủ điều kiện nhập cảnh vào Canada vì lý do tiền án và lý do an ninh”.

⦿ ---- Tước quốc tịch Canada của Elon Musk? Elon Musk sinh ra ở Nam Phi, định cư tại Hoa Kỳ và là công dân Canada nhờ mẹ Musk là người đến từ Saskatchewan. Nhưng một số người Canada muốn loại Musk khỏi hàng ngũ của họ. Hơn 215.000 người đã ký vào bản kiến ​​nghị của quốc hội kêu gọi Thủ tướng Justin Trudeau thu hồi quốc tịch và hộ chiếu của Musk do vai trò của ông Musk trong chính quyền Trump.

"Ông ấy hiện đã trở thành thành viên của một chính phủ nước ngoài đang cố gắng xóa bỏ chủ quyền của Canada; và những nỗ lực của Elon Musk nhằm tấn công chủ quyền của Canada phải được giải quyết", bản kiến ​​nghị trực tuyến viết. Báo The Guardian đưa tin rằng tác giả Qualia Reed của British Columbia đã khởi xướng vào thứ năm tuần trước, được Nghị sĩ New Democrat Charlie Angus ủy quyền và đang trong quá trình thông qua Hạ viện.

Bản kiến ​​nghị điện tử đã nhanh chóng thu thập được tối thiểu 500 chữ ký cần thiết để chính thức trình lên Hạ viện, dự kiến ​​sẽ họp lại vào ngày 24 tháng 3. Thông tấn CTV xem xét liệu động thái như vậy có khả thi hay không: Theo Bộ Di trú và Quyền công dân, quyền công dân có thể bị thu hồi trong một số trường hợp nhất định, bao gồm cả trong trường hợp gian lận.

⦿ ---- Hoa Kỳ lùi ở Châu Phi, Trung Quốc lấn bước. Đài Global Construction Review, kênh truyền thông trực tuyến của tổ chức toàn cầu The Chartered Institute of Building (CIOB), đưa tin rằng công ty Trung Quốc China Light Industry Nanning Design Engineering đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất hạt ca cao và kho chứa lớn nhất tại Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) — tại thành phố lớn nhất của quốc gia châu Phi này và cũng là thủ đô cũ, Abidjan. (Lưu ý: Đây là nhà máy sản xuất hạt ca cao thứ hai do công ty Trung Quốc xây dựng; nhà máy còn lại nằm ở thành phố cảng San-Pédro.)

Theo tờ South China Morning Post, chính phủ Trung Quốc đã trả 200 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy mới tại Abidjan và “sẽ được hoàn trả bằng hạt ca cao” — 40 phần trăm sản lượng của hai nhà máy sẽ được trao cho Trung Quốc để trả nợ.

Bờ Biển Ngà là quốc gia sản xuất hạt ca cao lớn nhất thế giới, sản xuất hơn 2 triệu tấn trong tổng số 5 triệu tấn sản lượng của thế giới mỗi năm, chiếm khoảng 40 phần trăm sản lượng và xuất khẩu ca cao toàn cầu. (Hạt ca cao là sản phẩm xuất khẩu chính của đất nước này: năm 2022, Bờ Biển Ngà đã xuất cảng 3,33 tỷ đô la Mỹ hạt ca cao, gần một nửa trong số đó được xuất khẩu sang Hoà Lan, Bỉ và Hoa Kỳ.

Kristy Leissle, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của African Cocoa Marketplace, cho biết: “Người mua ở khắp mọi nơi đang phải vật lộn để đảm bảo nguồn cung ca cao, và nếu 50.000 tấn hiện đang được chuyển đến Trung Quốc thay vì Châu Âu hoặc Bắc Mỹ, các nhà sản xuất sô cô la ở những khu vực đó sẽ cảm thấy mất mát”. (Thành phần chính của sô cô la là hạt ca cao.)

Lưu ý: Hai nhà máy hạt ca cao do Trung Quốc tài trợ ở Bờ Biển Ngà sẽ có công suất chế biến hàng năm là 50.000 tấn và có thể lưu trữ 300.000 tấn.

⦿ ---- Trump tự mắng Trump: Tổng thống Donald Trump tỏ ra phẫn nộ khi người dân Mỹ phải gánh chịu gánh nặng tài chính không công bằng, trích dẫn một thỏa thuận thương mại năm 2020 có tên là Thỏa thuận Hoa Kỳ-Mexico-Canada (U.S.-Mexico-Canada Agreement) mà chính Trump đã ký. Tổng thống tuyên bố trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc hôm thứ Hai rằng tác động của USMCA sẽ được giảm bớt bằng mức thuế 25% đối với tất cả hàng hóa của Canada và Mexico bắt đầu từ tuần tới, và vô tình chỉ trích chính mình sau khi khiển trách các nước láng giềng của Mỹ.

"Ý tôi là, ai có thể trách họ nếu họ thực hiện những thỏa thuận tuyệt vời này với Hoa Kỳ, lợi dụng Hoa Kỳ trong lĩnh vực sản xuất?" Trump nói hôm thứ Hai. "Về hầu hết mọi thứ, mọi khía cạnh mà bạn có thể tưởng tượng, họ đều lợi dụng".

Ông tiếp tục, "Tôi xem xét một số thỏa thuận này, tôi đã đọc chúng vào ban đêm và tôi tự hỏi, 'Ai lại ký một thứ như thế này?' Vì vậy, thuế quan sẽ được áp dụng, vâng, và chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều lãnh thổ. Tất cả những gì chúng ta muốn là có đi có lại. Chúng ta muốn có đi có lại".

Trump đã ca ngợi USMCA vào năm 2020 là "thỏa thuận tốt nhất mà chúng ta từng đạt được" và ca ngợi nó vì đã thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) "ác mộng" được phê chuẩn dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton, gọi đó là "thỏa thuận thương mại tệ nhất từng được thực hiện".

Trump đã nhiều lần chỉ trích NAFTA trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của mình chống lại cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, đổ lỗi cho bà vào thời điểm đó về hành động của chồng bà.

"Đó là một sự cải thiện ở mức độ biên nhưng còn lâu mới hoàn hảo và không khác biệt nhiều như Trump tuyên bố", Jared Bernstein, cố vấn kinh tế của cựu Tổng thống Joe Biden, cho biết vào tháng 1 năm 2020 về USMCA. "Trên thực tế, gần như chắc chắn sẽ không có sự khác biệt đáng kể nào về dòng chảy thương mại".

⦿ ---- John Bolton, người từng là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm, đã chỉ trích cựu sếp của mình vì Hoa Kỳ đã bỏ phiếu cùng với Nga và Bắc Hàn chống lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án Nga về cuộc chiến ở Ukraine. Bolton gọi động thái này là "không thể tưởng tượng được" trong một cuộc phỏng vấn với CNN, nói rằng NATO được thành lập để chống lại Nga và Nga vẫn là mối đe dọa chính hiện nay.

Nhưng giờ đây Hoa Kỳ lại quay lưng lại với các đồng minh của mình và đứng về phía "kẻ thù chính" của NATO. Trump đã gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là "kẻ độc tài", nhưng đã từ chối sử dụng cùng từ đó để mô tả Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khi được hỏi rằng đó chỉ đơn giản là một chiến lược đàm phán, như những người bảo vệ Trump thường tuyên bố, Bolton cho biết có một lời giải thích đơn giản hơn.

"Tôi nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy tâm trí của ông ta đầy rẫy những điều phù phiếm và ông ta nói bất cứ điều gì xuất hiện trong đó", Bolton nói. "Ông ta tin rằng Vladimir Putin là bạn của mình, và bạn biết đấy, bạn không gọi bạn bè của mình là 'kẻ độc tài'".

Bolton nói thêm rằng Trump không thích Zelenskyy kể từ cuộc điện thoại năm 2019 trong đó ông yêu cầu tổng thống Ukraine cung cấp thông tin bất lợi về Joe Biden, dẫn đến cuộc luận tội đầu tiên của ông ta. "Vì vậy, không có gì phải lo lắng khi ông ta tiếp tục gọi Zelenskyy là một kẻ độc tài", ông nói. "Đây là một người không phù hợp để làm tổng thống. Ông không thể phân biệt được bạn bè và kẻ thù của nước Mỹ.”

⦿ ---- Tổng thống Trump đã ủng hộ chiến dịch của Vivek Ramaswamy để trở thành thống đốc Ohio. "Ông ấy trẻ, mạnh mẽ và thông minh!" Trump đã viết trong một bài đăng trên Truth Social. "Ông ấy sẽ là một Thống đốc TUYỆT VỜI của Ohio, sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng và có SỰ ỦNG HỘ HOÀN TOÀN VÀ TOÀN DIỆN của tôi!" Ramaswamy chính thức công bố chiến dịch tranh cử tại Ohio của mình vào thứ Hai, nói rằng ông muốn biến Ohio trở thành "tiểu bang hàng đầu cả nước".

Lời khen ngợi của tổng thống trái ngược với những phát biểu của ông Trump vào tháng 1 năm 2024, trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, khi Trump cáo buộc Ramaswamy về "thủ đoạn vận động gian dối" và nói rằng ông Ramaswamy "không phải là MAGA". Chiến dịch tranh cử của Ramaswamy cũng nhận được sự ủng hộ từ Elon Musk, cựu đồng lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ của ông.

Ramaswamy chỉ dành vài giờ tại DOGE trước khi đột ngột nghỉ việc trong bối cảnh có thông tin cho rằng ông đã bị Musk đẩy ra ngoài, mặc dù Ramaswamy khẳng định rằng sự ra đi của ông là quyết định "chung". Đằng sau những bài đăng xã hội vỗ lưng nhau đã có những dấu hiệu tiềm ẩn về căng thẳng giữa ứng cử viên thống đốc Ramaswamy và các đồng minh chính trị của ông. Ramaswamy đã do dự khi được hỏi liệu ông có làm theo DOGE để cắt giảm chi tiêu ở Ohio, giống như Musk đã làm trong chính phủ liên bang hay không.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo liên quan đến tương lai của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng ông Zelensky "hoàn toàn không có cơ hội" tái đắc cử, theo hãng tin Nga RT International. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Ukraine để xin bình luận qua email.

Những phát biểu của Putin có nhiều điểm tương đồng với phát biểu của Trump vào tuần trước, đặc biệt là những phát biểu liên quan đến tỷ lệ ủng hộ của Zelensky. Một chuyên gia, Olga Onuch, trước đây đã nói với Newsweek rằng bất kỳ gợi ý nào cho rằng Zelensky sẽ không được tái đắc cử do tỷ lệ ủng hộ thấp là "một nỗ lực nhằm thao túng sự thật trên thực tế". Sự can thiệp tiềm tàng của Nga vào chính trường Ukraine có thể gây nguy hiểm cho Ukraine trong việc giữ lại lãnh thổ và nền độc lập.

⦿ ---- Quốc hội Ukraine đã thông qua một nghị quyết khẳng định tính hợp pháp của Volodymyr Zelenskyy với tư cách là tổng thống và xác nhận rằng các cuộc bầu cử không thể diễn ra cho đến khi chiến tranh kết thúc. Nghị quyết này là lời phản bác đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, những người đều cho rằng Zelenskyy là bất hợp pháp vì ông đã không tổ chức bầu cử trong suốt cuộc chiến với Nga.

Zelenskyy cho biết vào Chủ Nhật rằng ông sẽ từ chức nếu điều đó có nghĩa là hòa bình cho đất nước ông, đồng thời nói thêm rằng ông cũng sẽ làm như vậy nếu điều đó có nghĩa là Ukraine sẽ được cấp tư cách thành viên NATO.

Quốc hội lưu ý vào thứ Ba rằng Zelenskyy đã được bầu trong các cuộc bầu cử hợp pháp và nhiệm kỳ của ông không còn nghi ngờ gì nữa. Quốc hội cũng cho biết rằng không có cuộc bầu cử nào có thể được tổ chức cho đến khi thiết quân luật được dỡ bỏ sau khi đạt được "hòa bình công bằng và lâu dài". Zelenskyy đã đắc cử với chiến thắng vang dội vào năm 2019, nhưng nhiệm kỳ của ông đã hết hạn vào tháng 5 năm ngoái. Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật, theo hiến pháp của nước này, lệnh cấm tổ chức bầu cử.

⦿ ---- Một viên chức Sở Thuế IRS tại Pittsburgh lên tiếng sau khi bị sa thải, "Người dân sẽ không được hưởng lợi từ những khoản cắt giảm này". Tối bây giờ, sáng Thứ Ba, là hơn 200.000 nhân viên liên bang đã bị sa thải khi chính quyền Trump tìm cách cắt giảm quy mô của chính phủ liên bang để tiết kiệm tiền. Trong số này có hàng chục nhân viên trong khu vực của chúng tôi.

Tuần trước, một cựu nhân viên liên bang đã bị sa thải trong số 30-50 người từ văn phòng IRS ở trung tâm thành phố. Anh ta yêu cầu được giấu tên khi cố gắng lấy lại công việc của mình. Đài KDKA-TV đã xác minh căn cước ID và việc làm của anh ta để phỏng vấn.

Các báo cáo cho biết hơn 7.000 nhân viên IRS đã bị sa thải vào tuần trước. Người đã nói chuyện với chúng tôi đã làm việc để đảm bảo các công ty trị giá hàng triệu đô la nộp thuế đúng cách. Cựu nhân viên IRS nói với KDKA: "Mọi người sẽ không được hưởng lợi từ những khoản cắt giảm này theo những cách có thể nhìn thấy được về mặt vật chất. Bạn sẽ không nhận được séc từ DOGE."

Cựu nhân viên IRS cho biết anh đã làm việc cho cơ quan liên bang trong 11 tháng và 10 ngày. Chỉ còn thiếu một năm nữa là hết thời gian thử việc. Lá thư chấm dứt hợp đồng của anh cho biết anh bị sa thải vì thành tích của mình, giống như hàng nghìn nhân viên liên bang khác. Anh nói rằng điều đó thật vô lý. "Tôi đã làm tốt công việc của mình. Đọc toàn bộ báo cáo thành tích là rác rưởi", cựu nhân viên IRS cho biết.

Theo Tổng thống Trump và nhân viên chính phủ đặc biệt Elon Musk, những khoản cắt giảm này được thiết kế để cắt giảm chi tiêu của liên bang. Họ tuyên bố rằng điều này cùng với việc hủy bỏ một số hợp đồng liên bang sẽ tiết kiệm được hàng tỷ đô la tiền thuế của người dân. "Ủng hộ ông ấy là ủng hộ một người đang tích cực làm cho cuộc sống của bạn trở nên tồi tệ hơn", cựu nhân viên liên bang cho biết.

Ở cấp địa phương, cựu nhân viên cho biết điều này sẽ có tác động lan tỏa đến trung tâm thành phố và nền kinh tế Pittsburgh. Khikhu vực Tam giác vàng vẫn đang cố gắng phục hồi sau đại dịch, việc mất hàng chục nhân viên văn phòng và có khả năng còn nhiều hơn nữa nếu có thêm nhiều đợt cắt giảm sẽ không giúp ích gì.

"Các nhà hàng ở trung tâm thành phố sẽ ít khách hơn. Tôi sẽ không mua nhà. Vợ chồng tôi sẽ không sinh con", cựu nhân viên liên bang gốc Pittsburgh cho biết. Cựu nhân viên IRS cho biết ông đã liên hệ với cả hai Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ của chúng ta về vấn đề này. Ông cho biết nhân viên phụ trách vụ án của Thượng nghị sĩ Fetterman đã liên lạc lại với ông và ông đang chờ phản hồi từ Thượng nghị sĩ McCormick.

⦿ ---- Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết hôm thứ Ba rằng Nga gây ra mối đe dọa cho toàn bộ châu Âu, không chỉ đối với Ukraine. "Nga là mối đe dọa, không chỉ đối với Ukraine, mà đối với an ninh châu Âu nói chung, đặc biệt là ở biên giới phía Đông, tại Ba Lan, các quốc gia vùng Baltic, Romania, sườn phía Đông của Liên minh châu Âu", Costa tuyên bố tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Warsaw.

Vị quan chức này lưu ý thêm rằng Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị "một gói đề xuất nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu", đặc biệt là sườn phía Đông của Liên Âu EU, đồng thời cho biết thêm rằng vấn đề này sẽ được thảo luận tại một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng châu Âu dự kiến ​​diễn ra vào ngày 6 tháng 3.

⦿ ---- Chính trị gia người Anh Iain Duncan Smith cảnh báo rằng quan điểm của chính quyền mới của Hoa Kỳ cho rằng Ukraine là vấn đề thứ yếu là một sai lầm chiến lược có hậu quả sâu rộng, đặc biệt là đối với Đài Loan. Viết cho tờ The Telegraph vào ngày 24 tháng 2, cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ (2001–2003) lập luận rằng nếu Ukraine sụp đổ, Đài Loan sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Duncan Smith khẳng định rằng các sự kiện ở Ukraine có tác động trực tiếp đến Đài Loan, với việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo dõi chặt chẽ cách phương Tây phản ứng. Theo ông, Tập đã lưu ý đến việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan một cách hỗn loạn và hiện đang đánh giá các kế hoạch của Washington đối với Ukraine.

Duncan Smith viết rằng "Đây là lý do tại sao Tập ủng hộ Moscow trong suốt cuộc chiến chống lại Ukraine - giúp Nga củng cố quan hệ với Bắc Hàn, mua dầu khí của Nga và cung cấp hỗ trợ gián tiếp". Ông cảnh báo rằng nếu nhà độc tài Nga Vladimir Putin thành công, trật tự thế giới mới sẽ được định hình bởi các chế độ độc tài, trong khi thế giới tự do sẽ bị bỏ lại ở phe thua cuộc.

"Ảnh hưởng của Trung Quốc đã mở rộng khi nền dân chủ tiếp tục suy yếu", chính trị gia người Anh cảnh báo. Duncan Smith tin rằng khi Thủ tướng Anh Keir Starmer đến Washington vào tuần này, ông phải làm rõ rằng Ukraine không chỉ là một cuộc chiến khu vực mà còn là một phần của mối đe dọa chiến lược rộng lớn hơn đối với tất cả các quốc gia dân chủ.

"Nếu Ukraine sụp đổ, Đài Loan sẽ là quốc gia tiếp theo", ông cảnh báo. "Starmer nên nhắc nhở Tổng thống Trump về sự lãnh đạo của vị tổng thống vĩ đại cuối cùng của Hoa Kỳ, Ronald Reagan. Cùng với Margaret Thatcher, Reagan đã kiên định và thúc giục châu Âu thể hiện quyết tâm và sự thống nhất trong chi tiêu quốc phòng - những động thái cuối cùng đã dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô".

Duncan Smith lập luận rằng Vương quốc Anh phải đóng vai trò quyết định, giải thích rằng với tư cách là đồng minh mạnh nhất của Hoa Kỳ, họ nên dẫn đầu các nỗ lực tăng cường phòng thủ tập thể. "Trên hết, Starmer phải làm rõ rằng đây là thách thức quyết định của thế hệ chúng ta - và con đường đến Đài Loan phải đi qua Ukraine", ông kết luận.

⦿ ---- Cựu Thủ Tướng Anh Boris Johnson đã lên án những "lời nói dối" của Donald Trump về Ukraine - nhưng vẫn ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh của Ukrainey với Nga. Cựu thủ tướng cũng cho biết tuyên bố [của Trump rằng] Ukraine có thể đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột ngay sau cuộc xâm lược năm 2022 của Moscow là "lời nói dối trắng trợn, kinh khủng".

Trump đã gây ra cơn thịnh nộ quốc tế vào đầu tháng này khi mô tả tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là một "kẻ độc tài" và thậm chí còn nói rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về khởi đầu cuộc chiến [và không chịu thương thuyết sau đó].

Nhưng khi xuất hiện trên Piers Morgan Uncensored, Johnson cho biết: "Việc nói rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm đã bắt đầu cuộc chiến này, nói rằng Zelenskyy là một kẻ độc tài, nói rằng người Ukraine có thể đã đạt được một số thỏa thuận ngay từ đầu trong cuộc chiến này, đưa người Nga ra ngoài, điều đó sẽ không liên quan đến sự sỉ nhục hoàn toàn đối với người Ukraine, đó chỉ là lời nói dối.

"Nó chỉ là rác rưởi, và rất đau đớn cho những người quan tâm đến Ukraine, những người thực sự biết sự thật, khi phải nghe những điều này. Nhưng… tôi vẫn lạc quan, tuy nhiên, rằng có phương pháp trong sự điên rồ của Donald Trump, và thực sự là bằng cách làm xáo trộn mọi thứ theo cách của ông ấy, ông ấy có thể tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine.”

Bác bỏ những tuyên bố rằng ông [Johnson] đã ngăn cản Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình trước đó trong cuộc chiến, Johnson nói: “Nói rằng tôi có một số vai trò trong việc thuyết phục người Ukraine chiến đấu vì đất nước của họ, rõ ràng là hoàn toàn không hợp lý, nhưng đó cũng là một lời nói dối trắng trợn, và bốc mùi.”

Johnson cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến này “về cơ bản là Nga không thể thắng được” Ukraine. “Sau ba năm chiến tranh, Vladimir Putin đã không và sẽ không chinh phục được đất nước này,” ông nói. “Trong năm qua, tất cả những lời nói dối này rằng Putin đang thực hiện một quá trình không thể tránh khỏi để tiến tới chiến thắng. Đó là một lời nói dối trắng trợn, kinh khủng, bốc mùi, Piers ạ.

“Tôi nghĩ năm ngoái, ông Putin đã chiếm 0,5% lãnh thổ Ukraine với thương vong khoảng 420.000 quân. Mọi chuyện không diễn ra theo ý ông ấy. Ông ấy sẽ không thắng. Điều chúng ta cần là người châu Âu giảm bớt sự lo lắng và bớt [giọng điệu] hùng biện.

“Mọi người [cần] giảm bớt [giọng] hùng biện. Hãy xem Trump thực sự đang đề xuất điều gì và thực hiện một thỏa thuận đảm bảo an ninh cho Ukraine trong dài hạn, và phản ánh thực tế là, tôi nghĩ đối với Putin, cuộc chiến này về cơ bản là không thể thắng được.”

⦿ ---- Hai Dân biểu: Sa thải hay không, phải là quyền của Bộ trưởng, chứ không phải DOGE. Một đảng viên Cộng hòa và Dân chủ tại Hạ viện đã đồng thuận rằng các bộ trưởng Nội các nên đóng vai trò lớn hơn trong việc đưa ra quyết định về nhân viên của họ sau khi ủy ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) xác định được sự lãng phí và chi tiêu quá mức.

Cathy Nguyen

Trong các cuộc phỏng vấn riêng trên chương trình "The Hill" của NewsNation vào thứ Hai, các Dân biểu Warren Davidson (Đảng Cộng hòa-Ohio) và Ami Bera (Đảng Dân chủ-California) đã ca ngợi mục tiêu của tỷ phú công nghệ Elon Musk là làm cho chính phủ hiệu quả hơn nhưng đề xuất ông chuyển các ý tưởng của mình cho các bộ trưởng để họ có thể triển khai theo cách hiệu quả nhất cho các bộ phận tương ứng của họ."Tôi đồng ý rằng các bộ trưởng điều hành các bộ phận của họ. Và DOGE, mặc dù rất hữu ích, nhưng nên được coi là một nguồn lực, chứ không phải là hệ điều hành cho toàn bộ chính phủ liên bang", Davidson cho biết khi được hỏi về quan điểm của ông về DOGE và những nỗ lực của DOGE.Davidson cho biết DOGE đã "nêu bật một số điều rất quan trọng", chỉ ra hoạt động tại USAID là "hoàn toàn đúng đắn", đồng thời nói thêm, "Họ nêu bật các vấn đề với USAID, và sau đó [Bộ trưởng Ngoại giao] Marco Rubio tiếp quản USAID. Ông ấy đã quyết định sẽ làm gì để thu hẹp quy mô USAID.”Davidson khuyến khích Musk làm việc với Chánh văn phòng Bạch Ốc Susie Wiles để thực hiện các khuyến nghị. “Ý tưởng rằng bạn sẽ chạy tất cả những điều này từ nguồn cấp dữ liệu Twitter của Elon Musk, hay nguồn cấp dữ liệu X, bạn biết đấy, thực sự không hay,” Davidson nói. “Và tôi nghĩ rằng Elon Musk và Susie Wiles sẽ làm tốt khi ngồi lại và nói chuyện tâm tình một chút và điều hành mọi việc thông qua các thư ký, theo ý kiến của tôi.”Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh có sự nhầm lẫn xung quanh nỗ lực mới nhất của Musk nhằm giúp chính phủ hiệu quả hơn. Vào chiều thứ Bảy, một email được gửi theo chỉ đạo của Musk đã yêu cầu tất cả các nhân viên liên bang trả lời trước 11:59 tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Hai với năm mục tiêu họ đã hoàn thành trong tuần trước. Musk cho biết việc không trả lời trước thời hạn sẽ được hiểu là từ chức.Tuy nhiên, ngay sau đó, một số bộ chính phủ đã gửi email cho nhân viên của họ yêu cầu họ không trả lời email. Hướng dẫn tiếp theo từ Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) vào thứ Hai đã làm rõ rằng việc phản hồi email là tự nguyện và việc không phản hồi sẽ không được coi là từ chức. Nhưng Musk đã bồi theo một email mới để hăm dọa.⦿ ---- Tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết các nhân viên liên bang sẽ có cơ hội thứ hai để trả lời email yêu cầu tóm tắt những thành tựu của tuần trước — nếu không sẽ bị sa thải. "Tùy thuộc vào quyết định của Tổng thống, họ sẽ được trao một cơ hội khác", Musk viết trên X vào thứ Hai, ám chỉ đến những nhân viên liên bang không trả lời email ban đầu yêu cầu họ liệt kê 5 điều họ đã hoàn thành trong tuần trước trước 11:59 tối thứ Hai hoặc sẽ bị sa thải."Nếu không trả lời lần thứ hai, bạn sẽ bị sa thải", Musk nói thêm trong bài đăng mới nhất của mình. Thông điệp này dường như trái ngược với hướng dẫn gần đây từ Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM), nơi đã thông báo với các nhà lãnh đạo cơ quan vào chiều thứ Hai rằng phản hồi của nhân viên đối với email ban đầu không phải là bắt buộc và việc không làm như vậy sẽ không được coi là từ chức."Chiều nay, OPM trong cuộc họp của Hội đồng Cán bộ Nhân sự Trưởng đã thông báo cho các cơ quan rằng phản hồi của nhân viên đối với email của OPM là tự nguyện", theo một email mà The Hill có được. “OPM cũng làm rõ rằng việc không phản hồi email không đồng nghĩa với việc từ chức”, email viết.Hướng dẫn của OPM ban đầu được đưa ra trong bối cảnh xảy ra cuộc chiến giành địa bàn giữa các nhà lãnh đạo cơ quan và Musk và trong bối cảnh có sự nhầm lẫn xung quanh email, được gửi theo chỉ đạo của Musk, cho các nhân viên liên bang vào chiều thứ Bảy. Email đó yêu cầu phải phản hồi vào cuối ngày thứ Hai và cho biết việc không phản hồi sẽ được hiểu là từ chức. Tuy nhiên, một số bộ và cơ quan đã nhanh chóng theo dõi và chỉ thị cho nhân viên không trả lời email.⦿ ---- Bị sa thải khỏi những công việc không dễ tìm thấy bên ngoài chính phủ, hàng nghìn nhân viên liên bang bị cuốn vào nỗ lực cắt giảm chi phí của Tổng thống Donald Trump hiện phải đối mặt với quá trình tìm kiếm việc làm khó khăn. Eric Anderson, 48 tuổi, đến từ Chicago, người đã bị sa thải vào ngày 14 tháng 2 khỏi công việc kỹ thuật viên khoa học sinh học tại Công viên quốc gia Indiana Dunes, cho biết: "Nếu bạn làm, chẳng hạn, lấy mẫu thực vật và chữa cháy theo quy định, thì không có nhiều việc làm".Tất cả những năm tháng làm việc Anderson đã bỏ ra — bằng thạc sĩ, các lớp học lâm nghiệp đô thị, triển khai chữa cháy rừng — dường như biến mất chỉ trong một email sa thải anh. Anh hy vọng có cơ hội được gọi lại, nhưng nếu không, anh không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo. Anh quá bận tâm với việc bị sa thải đến nỗi anh đã làm gãy một chiếc răng hàm vì nghiến răng.Việc cắt giảm việc làm của liên bang là công việc của Bộ Hiệu quả Chính phủ, do tỷ phú Elon Musk đứng đầu, người đã xé nát các cơ quan để tìm kiếm sự lãng phí đáng ngờ. Không có số liệu chính thức nào về việc sa thải được công bố, nhưng danh sách này kéo dài đến hàng nghìn và đến hầu hết mọi nơi trên cả nước. Hơn 80% trong số 2,4 triệu nhân viên dân sự của chính phủ liên bang có trụ sở bên ngoài khu vực Washington., 51 tuổi, đến từ Honolulu, đã bị sa thải vào tháng trước khỏi công việc của mình tại USAID, nơi cô giúp quản lý chương trình PEPFAR, một chương trình chống lại HIV/AIDS. Việc cô bị sa thải không chỉ gây ra sự hỗn loạn khi phải tìm bảo hiểm y tế mới, ngừng tiết kiệm tiền hưu trí và học đại học cho con cái, và cắt giảm chi tiêu cho những thứ như đăng ký Disney Plus cho gia đình — mà còn buộc cô phải xem xét lại các mục tiêu nghề nghiệp của mình.PEPFAR là một nỗ lực mang tính bước ngoặt trải dài trên hàng chục quốc gia và được ghi nhận đã cứu sống khoảng 26 triệu người. Không gì có thể sánh được. Vậy một cựu nhân viên PEPFAR sẽ đi đâu? Nguyen cho biết "Nó đòi hỏi tôi phải suy nghĩ lại về cách tôi muốn dành cuộc sống nghề nghiệp của mình".⦿ ---- Bộ Cựu chiến binh (VA) đã sa thải thêm 1.400 nhân viên vào thứ Hai trong bối cảnh có nhiều ý kiến phản đối về việc thiếu minh bạch của cơ quan này sau khi 1.000 nhân viên bị sa thải vào đầu tháng này. Theo một tuyên bố của bộ, cho biết những cá nhân bị sa thải là những nhân viên thử việc "không quan trọng đối với nhiệm vụ" đã phục vụ chưa đầy hai năm.Cơ quan này định nghĩa các vị trí không quan trọng đối với nhiệm vụ là những vị trí liên quan đến sự đa dạng, hòa nhập và công bằng, "cùng với các vai trò khác". Cơ quan này cũng tuyên bố rằng việc sa thải họ sẽ giúp VA tiết kiệm được hơn 83 triệu đô la mỗi năm — để chuyển hướng trở lại cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi và dịch vụ dành cho cựu chiến binh."Những quyết định về nhân sự gần đây này và các quyết định khác cực kỳ khó khăn, nhưng VA tập trung vào việc phân bổ nguồn lực của mình để giúp đỡ càng nhiều Cựu chiến binh, gia đình, người chăm sóc và người sống sót càng tốt", Bộ trưởng VA Doug Collins cho biết trong tuyên bố. "Những động thái này sẽ không gây tổn hại đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi hoặc người thụ hưởng của VA. Trên thực tế, Cựu chiến binh sẽ nhận thấy sự thay đổi theo hướng tốt hơn".Động thái này diễn ra sau vụ sa thải 1.000 nhân viên VA thử việc vào ngày 13 tháng 2, một quyết định gây phẫn nộ và lên án trong số các nhà lập pháp Dân chủ và các nhóm cựu chiến binh. Nhưng, sa thải kiểu đó là phi pháp. Thành viên cấp cao của Ủy ban Cựu chiến binh Thượng viện Richard Blumenthal (D-Conn.) gọi vụ sa thải mới nhất là "việc chấm dứt hợp đồng bất hợp pháp" xảy ra vào thời điểm VA thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng và nhu cầu về các dịch vụ của VA tăng cao.⦿ ---- Một video được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy cảnh Tổng thống Trump xoa và hôn chân Elon Musk được phát trên màn hình tivi tại tòa nhà Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD) vào thứ Hai, rõ ràng là chế giễu mối quan hệ giữa hai người đàn ông. Dòng chữ "Vạn tuế đức vua thực sự" được hiển thị trên đầu video do máy tính tạo ra, ám chỉ đến bài đăng trên Truth Social của Trump vào tuần trước, trong đó ông Trump viết, "Vạn tuế đức vua!"Báo The Hill đã có được một bức ảnh chụp màn hình trong tòa nhà HUD khi video đang phát. "Lại một sự lãng phí tiền thuế và tài nguyên của người nộp thuế. Chúng tôi sẽ có hành động thích hợp đối với tất cả những người liên quan", người phát ngôn của HUD Kasey Lovett cho biết trong một tuyên bố với The Hill.Musk, giám đốc điều hành Tesla và chủ sở hữu nền tảng xã hội X, đã trở thành một trong những đồng minh mạnh nhất của Trump và đã tích lũy được một lượng lớn quyền lực đối với các cơ quan liên bang, bao gồm cả việc sa thải hàng nghìn nhân viên chính phủ. Ông được bổ nhiệm để điều hành Bộ Hiệu quả Chính phủ, một cơ quan tư vấn cho chính quyền về việc cắt giảm chi tiêu và biên chế.

⦿ ---- Theo bản ghi nhớ của Ủy ban Chiến dịch Quốc hội Dân chủ mà ABC News lần đầu tiên có được, đảng Dân chủ có kế hoạch nhắm vào đảng Cộng hòa tại Hạ viện ở các khu vực dễ bị tổn thương bằng cách nêu bật các khoản cắt giảm tiềm năng đối với Medicaid và các khoản chi tiêu liên bang khác trong bản thiết kế ngân sách mà các nhà lập pháp GOP hy vọng sẽ bỏ phiếu vào tuần này.

Bản ghi nhớ có tiêu đề "Việc cắt giảm Medicaid gây nguy hiểm về mặt chính trị cho đảng Cộng hòa tại Hạ viện" phác thảo một kế hoạch mô tả các thành viên Cộng Hòa ở các khu vực dao động là bỏ phiếu cho "bản thiết kế ngân sách sẽ gây ra nỗi đau lớn cho các gia đình Mỹ".

Bản thiết kế ngân sách đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 2 nghìn tỷ đô la cho các khoản chi tiêu bắt buộc của liên bang, bao gồm cả tiền tài trợ cho các chương trình phúc lợi như An sinh xã hội và Medicare.

Trong khi đó, Medicaid (ở California tên là Medi-Cal), chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho người Mỹ thu nhập thấp và những người khuyết tật, dự kiến sẽ phải chịu gánh nặng của các khoản cắt giảm. Một số thành viên Cộng Hòa đã thảo luận về việc đưa vào các yêu cầu công việc mới cho chương trình và hạn chế số tiền mà chính phủ liên bang trả cho mỗi tiểu bang.

Trước đó, lãnh đạo đảng Cộng hòa đã nhiều lần hứa sẽ không cắt giảm các chương trình phúc lợi khác. “Thay vì thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử là giảm chi phí sinh hoạt cao, [Đảng Cộng hòa] chuẩn bị thông qua một kế hoạch ngân sách cực đoan sẽ tàn phá dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng và lấy đi thức ăn của hàng triệu gia đình Mỹ”, bản ghi nhớ viết. “Đảng Cộng hòa sẽ thấy rằng một lá phiếu ‘có’ đã hủy hoại cơ hội tái đắc cử của họ vào tháng 11 năm 2026”.

Những người Cộng hòa dễ bị tổn thương, một số người trong số họ đại diện cho các khu vực dao động với số lượng lớn cử tri tham gia Medicaid, đã thú nhận mối lo ngại nghiêm trọng rằng các chương trình lưới an toàn có thể bị cắt giảm.

“Việc cắt giảm Medicaid sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là ở các cộng đồng nông thôn và chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha, nơi các bệnh viện và viện dưỡng lão đang phải vật lộn để duy trì hoạt động”, các thành viên Đảng Cộng hòa của Hội nghị Người gốc Tây Ban Nha tại Quốc hội đã viết thư cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vào tuần trước.

⦿ ---- Một lần nữa, Trump từ chối nói Putin là độc tài, khi họp báo chung với Tổng Thống Pháp. Trump nói Zelensky sắp tới Mỹ để ký thỏa thuận cho Mỹ khai thác khoáng sản Ukraine, nhưng Trump từ chối bảo đảm an ninh cho Ukraine. Khi bắt đầu cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào thứ Hai, Tổng thống Trump đã nói về ba năm giao tranh ở Ukraine: "Thật là một mớ hỗn độn. Thật là một mớ hỗn độn kinh hoàng, đẫm máu".

Trong những bình luận bao quát về tình hình xung đột, ông cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu ở Ukraine. Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng cuộc xung đột có thể kết thúc trong vòng vài tuần và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ sớm đến Hoa Kỳ để ký một thỏa thuận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các khoáng sản quan trọng của Ukraine để giúp trả lại một phần trong số 180 tỷ đô la viện trợ của Hoa Kỳ đã được gửi đến Kyiv kể từ khi chiến tranh bắt đầu, theo AP đưa tin.

Khi được hỏi liệu ông có gọi Putin là một nhà độc tài sau khi gọi Zelensky là một nhà độc tài vào tuần trước không, Trump đã không trả lời, chỉ nói rằng, "Tôi không sử dụng những từ đó một cách nhẹ nhàng". Cuộc họp báo diễn ra sau cuộc gặp hôm thứ Hai của ông với Macron. "Mục đích của cuộc họp hôm nay của chúng ta là để chấm dứt một trận chiến khác, một trận chiến thực sự khủng khiếp, một cuộc chiến, điều mà chúng ta chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai đang tàn phá đất châu Âu", Trump nói. Đó là kỷ niệm ba năm Nga xâm lược Ukraine, điều mà Trump một lần nữa nói rằng "sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống". Khi được hỏi liệu Putin có chấp nhận lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu ở Ukraine như một phần của thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt chiến tranh hay không, Trump trả lời: "Vâng, ông ấy sẽ chấp nhận. Tôi đã hỏi ông ấy câu hỏi đó".

BBC đưa tin, sự khác biệt với Macron rất rõ ràng trong cuộc họp báo. Trump không đề cập đến các đảm bảo an ninh, trong khi Macron nói rằng chúng là điều cần thiết. "Hòa bình này không phải là sự đầu hàng của Ukraine, nó không có nghĩa là ngừng bắn mà không có đảm bảo", ông nói. Trump kêu gọi một thỏa thuận ngay lập tức, trong khi Macron đề xuất một lệnh ngừng bắn tiếp theo là các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình rộng hơn. "Chúng tôi muốn hòa bình nhanh chóng, nhưng chúng tôi không muốn một thỏa thuận yếu kém", ông nói. Hôm thứ Hai, Putin cho biết ông chưa thảo luận chi tiết về thỏa thuận hòa bình Ukraine với Trump, nhưng ông đã ca ngợi cách tiếp cận đàm phán của tổng thống, Reuters đưa tin. "Ông ấy ở một vị thế độc nhất: Ông ấy không chỉ nói những gì ông ấy nghĩ, mà ông ấy nói những gì ông ấy muốn", Putin nói.

⦿ ---- Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bác bỏ một nghị quyết của Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine vì bản văn của Mỹ không nói gì chuyện hành động xâm lược của Nga. Trong một chiến thắng cho Ukraine vào đúng ngày kỷ niệm ba năm cuộc xâm lược toàn diện của Nga, Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) đã từ chối phê duyệt một nghị quyết do Hoa Kỳ hậu thuẫn vào thứ Hai, trong đó kêu gọi chấm dứt chiến tranh.

Các thành viên của hội đồng đã từ chối thông qua nghị quyết của Mỹ vì nghị quyết không đề cập đến hành động xâm lược của Nga. Thay vào đó, họ đã phê duyệt một nghị quyết do châu Âu hậu thuẫn, yêu cầu Nga ngay lập tức rút quân khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine, điều mà chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phản đối.

Hoa Kỳ đã cố gắng gây sức ép buộc Ukraine rút lại nghị quyết của Ukraine để ủng hộ đề xuất của Mỹ. Ukraine đã từ chối, trước khi phê duyệt nghị quyết với ba sửa đổi do châu Âu đề xuất, thêm ngôn ngữ vào đề xuất của Hoa Kỳ, nêu rõ rằng Nga đã xâm lược Ukraine là vi phạm hiến chương Liên hợp quốc.

Nghị quyết sửa đổi đã được thông qua với 93 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 73 phiếu trắng, một bước thụt lùi đối với chính quyền Trump tại cơ quan thế giới gồm 193 thành viên, nơi các nghị quyết không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý nhưng được coi là dấu hiệu cho thấy dư luận thế giới.

Một nghị quyết riêng do Ukraine và các nước châu Âu soạn thảo cũng đã được thông qua với 93 phiếu thuận, 18 phiếu chống và 65 phiếu trắng. Hoa Kỳ cùng với Nga, Israel và Bắc Hàn nằm trong số các quốc gia bỏ phiếu chống.

Các nghị quyết cho thấy sự ủng hộ dành cho Ukraine trên trường quốc tế đang giảm sút (vì chỉ còn 93 nước ủng hộ Ukraine). Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua các nghị quyết của Ukraine với đa số phiếu áp đảo, đôi khi có hơn 140 thành viên thông qua các nghị quyết này trong khi lên án Nga.

Căng thẳng giữa Washington và Kyiv đã âm ỉ trong một thời gian khi cả Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đều có những lời qua tiếng lại. Trump gần đây đã gọi Zelenskyy là “kẻ độc tài” sau khi cáo buộc sai sự thật rằng Ukraine đã phát động chiến tranh, cảnh báo rằng Zelensky “tốt hơn hết là nên hành động nhanh chóng” để đàm phán chấm dứt xung đột, nếu không sẽ có nguy cơ không có quốc gia nào để lãnh đạo.

Bình luận của vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ được đưa ra sau khi Zelenskyy nói rằng Trump đang sống trong một "không gian thông tin sai lệch" do Nga tạo ra.

Sau đó, chính quyền Trump tiếp tục phớt lờ nghị quyết của Ukraine và đưa ra đề xuất của riêng họ. Washington cũng muốn thúc đẩy việc bỏ phiếu của mình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có quyền lực hơn, nơi các nghị quyết có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Cuộc bỏ phiếu đã được thông qua tại Hội đồng Bảo an mà không có các sửa đổi của châu Âu đối với ngôn ngữ đề cập đến hành động xâm lược của Nga. Nghị quyết này đã được thông qua với 10 phiếu thuận và năm phiếu trắng.

⦿ ---- Chính quyền Trump đang phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi vì liên kết với các chế độ độc tài—bao gồm Nga, Bắc Hàn, Belarus và Hungary—bằng cách phản đối nghị quyết của Liên hợp quốc lên án hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine.

Gọi đó là "một sự thay đổi đáng kinh ngạc so với nhiều năm chính sách của Hoa Kỳ", CNN đưa tin rằng cuộc bỏ phiếu hôm thứ Hai của Hoa Kỳ "chống lại nghị quyết do Ukraine và châu Âu hậu thuẫn đã khiến Hoa Kỳ bất đồng quan điểm với các đồng minh lâu năm của mình ở châu Âu và thay vào đó Mỹ lại liên kết với kẻ xâm lược trong cuộc chiến vào đúng ngày kỷ niệm ba năm cuộc xâm lược toàn diện của Moscow vào Ukraine".

Hoa Kỳ đã đưa ra một nghị quyết, về cơ bản là để phản đối bản nghị quyết của Ukraine nhưng cuối cùng đã bỏ phiếu trắng sau khi một số sửa đổi tăng cường ngôn từ chống lại Nga được thông qua.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin: "Họ đã thêm ngôn từ vào văn bản của Hoa Kỳ bao gồm việc thay thế từ ngữ 'xung đột Nga-Ukraine' (the Russia-Ukraine conflict) bằng 'cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Liên bang Nga' (the full-scale invasion of Ukraine by the Russian Federation)."

Và LHQ cũng chèn vào bản văn của Mỹ đoạn: ‘Tái khẳng định cam kết đối với chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận, mở rộng đến vùng biển lãnh thổ của nước này.’ Đoạn văn này cũng bao gồm ngôn ngữ ủng hộ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.”

“Không có gì đáng ngạc nhiên nhưng vẫn gây sốc,” Phóng viên trưởng phụ trách đối ngoại của tờ The Wall Street Journal, Yaroslav Trofimov tuyên bố. “Hoa Kỳ, Nga, Belarus, Hungary, Bắc Hàn và Israel cùng nhau bỏ phiếu chống lại Ukraine tại Liên hợp quốc. Ngay cả Iran và Trung Quốc cũng bỏ phiếu trắng. (Nghị quyết được thông qua với 93 quốc gia ủng hộ.)”

Những người chỉ trích chính quyền Trump đã chỉ trích quyết định đứng về phía Nga thay vì Ukraine. “Chúng ta từng chiến đấu chống Trục ma quỷ. Bây giờ chúng ta đã gia nhập chúng,” Dân biểu Hoa Kỳ Eric Swalwell (D-CA) than thở.

Alexander Vindman là một trung tá đã nghỉ hưu của Quân đội Hoa Kỳ, từng giữ chức Giám đốc các vấn đề châu Âu của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC). Trước khi nghỉ hưu, ông đã trích dẫn "một chiến dịch bắt nạt, đe dọa và trả đũa của Tổng thống Trump và các đồng minh của ông ấy" đã "mãi mãi hạn chế sự tiến triển trong sự nghiệp quân sự của tôi".

"Đến một lúc nào đó, bạn phải bắt đầu tự hỏi, 'Trump được lợi gì?'" Vindman hỏi, trong khi chỉ vào bảng điểm cho nghị quyết của Liên hợp quốc có tiêu đề "Thúc đẩy hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine".

"Trump có vẻ hoàn toàn hài lòng với việc Nga chiến thắng và Hoa Kỳ thua cuộc", Vindman tiếp tục, "Tại sao ông Trump lại khó khăn như vậy để phục vụ Putin?"

"Những người Cộng hòa các bạn phải bắt đầu chú ý", Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Tennessee Jeff Yarbro thúc giục. "Hoa Kỳ đã đổi phe và bỏ phiếu ủng hộ Nga, Bắc Hàn và Belarus tại Liên hợp quốc để ủng hộ Putin. Thật là một sự ô nhục. Hãy kìm nén lòng can đảm của mình và bảo vệ các nguyên tắc mà đảng của bạn đã có trong hầu hết thế kỷ trước".

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, Steven Pifer, là thành viên cấp cao tại Trung tâm Hoa Kỳ và Châu Âu của Viện Brookings. Trong một bức thư giận dữ, ông viết: “Hoa Kỳ đứng về phía #Nga chống lại #Ukraine. Tôi đã thực hành hoặc theo dõi chặt chẽ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong hơn 45 năm. Thật khó để nghĩ đến một khoảng thời gian hai tuần trong 45 năm đó mà chính sách của Hoa Kỳ lại đáng thất vọng, xấu hổ, khủng khiếp và ghê tởm hơn thế”. Ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách “cảm ơn” Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio.

“Thật là một sự ô nhục cho quốc gia của chúng ta”, Paul Rieckhoff, người sáng lập và giám đốc điều hành của Independent Veterans of America tuyên bố. “Vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm Nga xâm lược Ukraine, Trump đã đặt nước Mỹ vào phe của những kẻ xấu. Với Nga, Bắc Hàn, Belarus và Hungary. Người Mỹ xấu hổ, các đồng minh của chúng ta sửng sốt và #OurEnemiesAreCelebrating”.

“Donald Trump vừa phản bội các đồng minh dân chủ của chúng ta và liên kết Hoa Kỳ với Bắc Hàn, Nga và Hungary,” Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ruben Gallego viết. Nếu ông ta muốn “làm cho nước Mỹ vĩ đại”, ông ta có thể bắt đầu bằng cách giữ chúng ta tránh xa khỏi những chế độ độc tài này. Đây là chính sách đối ngoại tàn bạo và chỉ là sự lãnh đạo ngu ngốc.

⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được cho là đang cân nhắc việc xóa bỏ Bộ Tư lệnh Châu Phi Hoa Kỳ (AFRICOM) như một phần trong quá trình tinh giản Pentagon, NBC News đưa tin, trích dẫn lời của hai quan chức Hoa Kỳ và một người khác nắm rõ các cuộc thảo luận.

Theo kế hoạch được đưa tin, AFRICOM sẽ được chuyển sang vị trí chỉ huy phụ thuộc Bộ Tư lệnh Châu Âu, với một số quan chức quốc phòng cho biết điều này sẽ xóa bỏ tình trạng quan liêu. Tuy nhiên, một quan chức Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng sự hiện diện ít hơn của Hoa Kỳ ở Châu Phi có thể tạo ra một khoảng trống quyền lực mà Nga và Trung Quốc có thể lấp đầy.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ Hai khi phát biểu trên kênh truyền hình Russia 1 rằng Moscow và Washington có khả năng đồng ý cắt giảm 50% chi tiêu quốc phòng, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc cũng có thể tham gia.

"Tôi không thể bình luận về cách Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ phản ứng với điều này, có nhiều cách tiếp cận khác nhau từ phía Hoa Kỳ liên quan đến vũ khí tấn công chiến lược, [và] các vấn đề rất nghiêm trọng khác, vì vậy đây là việc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng chúng tôi có thể đồng ý với Hoa Kỳ, chúng tôi không phản đối. Đối với tôi, ý tưởng này có vẻ tốt", Putin nói.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu hôm thứ Hai khi tiếp đón người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Bạch Ốc rằng Nga có "những thứ chúng tôi muốn, như đất hiếm". Trump nhắc lại rằng Washington đang cố gắng thực hiện "một số thỏa thuận phát triển kinh tế" với Moscow. Chính quyền Trump cũng đã cố gắng đạt được thỏa thuận khoáng sản với Ukraine, với việc Ukraine tiết lộ rằng các cuộc đàm phán đang trong giai đoạn cuối.

⦿ ---- Các biện pháp an ninh biên giới mà Canada và Mexico công bố để ứng phó với mối đe dọa về mức thuế 25% dường như không đủ để làm hài lòng Tổng thống Trump. Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Hai rằng mức thuế "đang được thực hiện đúng thời hạn, đúng tiến độ", CNBC đưa tin. Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế đối với hàng hóa của Canada và Mexico vào ngày 1 tháng 2 nhưng đã ban hành lệnh tạm dừng trong một tháng sau khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo của cả hai nước.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết hàng nghìn quân lính sẽ được điều đến biên giới để ứng phó với những lo ngại của Trump về người di cư và ma túy, trong khi kế hoạch biên giới trị giá 1,3 tỷ đô la của Thủ tướng Canada Justin Trudeau bao gồm việc bổ nhiệm "sa hoàng fentanyl".

Trump, phát biểu tại một cuộc họp báo của Bạch Ốc, đã phàn nàn về các thỏa thuận thương mại và nói rằng "không chỉ Canada và Mexico" đã "đối xử tệ" với Hoa Kỳ, CBC đưa tin. "Tôi đổ lỗi cho giới lãnh đạo của chúng ta vì đã để điều này xảy ra, ai có thể đổ lỗi cho họ nếu họ thực hiện những thỏa thuận lớn này với Hoa Kỳ, lợi dụng Hoa Kỳ trong lĩnh vực sản xuất, trong hầu hết mọi thứ, mọi khía cạnh", Trump, người mà chính quyền trước đã đàm phán Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada, cho biết.

Thuế quan đối với hàng hóa của Canada và Mexico, giảm xuống còn 10% đối với năng lượng từ Canada, sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 3 nếu Trump tuân thủ đúng thời hạn. Trump đã trả lời câu hỏi của một phóng viên thứ Hai về việc liệu các mức thuế quan bị hoãn lại có hiệu lực hay không, nhưng ông có thể đã nhầm lẫn chúng với các mức thuế quan có đi có lại đối với tất cả các quốc gia mà ông đã công bố vào đầu tháng này, Bloomberg đưa tin. Một quan chức chính quyền, phát biểu với điều kiện giấu tên, nói với Bloomberg rằng số phận của các mức thuế quan đối với Canada và Mexico vẫn chưa được xác định, nhưng các mức thuế quan có đi có lại, mà Trump đã thảo luận sau đó trong cuộc họp báo, sẽ được đưa ra theo kế hoạch vào tháng 4.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Hai đã từ chối ra lệnh ngay lập tức cho Bạch Ốc khôi phục quyền tiếp cận các sự kiện của tổng thống cho hãng tin Associated Press, nói rằng tổ chức tin tức này chưa chứng minh được rằng họ đã phải chịu bất kỳ tổn hại không thể khắc phục nào. Nhưng ông đã thúc giục chính quyền Trump xem xét lại lệnh cấm đã kéo dài hai tuần của mình, nói rằng luật lệ "hoàn toàn không có lợi cho Bạch Ốc", AP đưa tin. Tuy nhiên, quyết định của Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Trevor N. McFadden chỉ mang tính tạm thời. Ông nói với các luật sư của chính quyền Trump và AP rằng vấn đề này cần được khám phá thêm trước khi đưa ra phán quyết.

Thẩm phán McFadden đã dồn dập đặt câu hỏi cho cả hai bên trong các cuộc tranh luận về vụ kiện mà AP đệ trình vào thứ Sáu, nói rằng quyền Tu chính án thứ nhất của họ đã bị vi phạm bởi lệnh cấm, bắt đầu từ hai tuần trước. Tổng thống Trump cho biết đây là hình phạt cho quyết định của cơ quan này không hoàn toàn tuân theo lệnh hành pháp của ông đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh Hoa Kỳ".

McFadden, khi thảo luận về thành phần của "nhóm báo chí" do Hiệp hội Phóng viên Bạch Ốc lựa chọn, đã đặt câu hỏi tại sao chính phủ lại có nghĩa vụ phải tuân theo những lựa chọn đó. "Có vẻ hơi kỳ lạ khi Bạch Ốc bằng cách nào đó bị ràng buộc bởi các quyết định mà tổ chức hãng tin tư nhân này đưa ra", thẩm phán nói với các luật sư của AP.

Thẩm phán cũng đặt câu hỏi về việc AP lưu ý đến tư cách thành viên lâu năm của mình trong nhóm báo chí Bạch Ốc. "Liệu chính quyền này bằng cách nào đó bị ràng buộc bởi những gì đã xảy ra với Tổng thống McKinley không?" ông hỏi. Nhưng ông lưu ý rằng nhóm phóng viên đã được Bạch Ốc giao nhiệm vụ lựa chọn các thành viên trong nhóm của mình.

"Bạch Ốc đã chấp nhận hiệp hội phóng viên làm trọng tài ở đây và chỉ phân biệt đối xử với một tổ chức. Điều đó có vẻ có vấn đề", McFadden nói trong một cuộc trao đổi với luật sư chính phủ Brian Hudak. Sau đó, McFadden đã cảnh báo luật sư của chính phủ xem xét lại lập trường của mình, nói rằng "luật lệ trong lĩnh vực này hoàn toàn không có lợi cho Bạch Ốc".

⦿ ---- Dân Biểu Tennessee Andy Ogles, người nổi tiếng với nỗ lực trao cho Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ thứ ba và luận tội Cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, đã đệ trình nghị quyết luận tội vào thứ Hai chống lại một thẩm phán liên bang phản đối nỗ lực kiểm duyệt thông tin về giới tính của Trump. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ John Bates, ban đầu được cựu Tổng thống George Bush bổ nhiệm, đã ra lệnh cho các cơ quan y tế liên bang tạm thời khôi phục thông tin liên quan đến giới tính trên các trang web của họ. Các tập dữ liệu trực tuyến đã bị xóa sau khi Trump ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức, nêu rõ rằng chính phủ sẽ chỉ công nhận hai giới tính và các cơ sở dữ liệu liên bang trực tuyến phải phản ánh quan điểm này.

Khi các nhân viên liên bang vội vã tuân thủ, họ đã xóa tạm thời các trang web tập trung vào HIV/AIDS và xóa nhiều số liệu thống kê công khai tập trung vào rủi ro ma túy ở thanh thiếu niên, sức khỏe vị thành niên, v.v. Sau khi hôi Bác sĩ vì nước Mỹ (DFA: Doctors for America) kiện, Bates đã ban hành lệnh tạm thời. Nhưng giờ đây, DB Ogles đang truy tố thẩm phán. Theo The Hill, điều khoản luận tội tuyên bố Bates "hoàn toàn thiếu sự trung thực về mặt trí tuệ và tính chính trực cơ bản đến mức ông ta phạm tội nghiêm trọng và hành vi sai trái". DB Ogles sau đó gắn nhãn Bates là "nhà hoạt động LGBTQ cấp tiến" trên X. Elon Musk đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Ogles trên X; một phần trong cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào các thẩm phán đã ra phán quyết chống lại chính quyền.

⦿ ---- Chuẩn bị đổi giờ. Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày sẽ bắt đầu vào Chủ Nhật, ngày 9 tháng 3/2025, lúc 2 giờ sáng giờ địa phương tại Hoa Kỳ. Đồng hồ "nhảy lên" một giờ, nghĩa là mặt trời mọc và lặn sẽ xảy ra muộn hơn một giờ.

Hawaii và Arizona (trừ Khu bảo tồn của người da đỏ Navajo) là hai tiểu bang duy nhất không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ là Puerto Rico, Guam, Samoa thuộc Mỹ và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ cũng không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Nói ngắn gọn, nếu bạn cư ngụ tại California, vào lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật 9 tháng 3, bạn nhớ vặn đồng hồ thành 3 giờ sáng.





⦿ ---- Tài sản của chuỗi tiệm bán lẻ vải và thủ công mỹ nghệ Joann Inc. đã được chuyển cho những người trả giá cao nhất và công ty đã thông báo vào cuối tuần rằng tất cả các cửa hàng của mình — bao gồm 75 cửa tiệm ở California — sẽ đóng cửa. Một nhóm các công ty cho vay kỳ hạn, cùng với GA Group, một công ty thanh lý được Oaktree Capital Management có trụ sở tại Los Angeles hỗ trợ, đã thắng một cuộc đấu giá để mua lại những gì còn lại của công ty.

Liên quan đến thỏa thuận, tùy thuộc vào sự chấp thuận của tòa án phá sản, những người đấu giá thắng cuộc có kế hoạch đóng cửa hoạt động của Joann và tiến hành bán tháo tại tất cả các địa điểm cửa hàng, theo thông báo ngày 23 tháng 2 từ nhà bán lẻ. Trước thông báo phá sản gần đây, Joann có hơn 800 cửa hàng hoạt động trên 49 tiểu bang, cũng như hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

⦿ ---- Singapore: Một phụ nữ Việt Nam tình cờ thấy quảng cáo về dịch vụ kết hôn giả có thể giúp người nước ngoài kéo dài thời gian lưu trú tại Singapore nên đã quyết định thử. Nguyen Thi Thuy Quyen, 31 tuổi, sau đó đã trả tổng cộng 44.000 đô la Singapore (33.000 đô la Mỹ) cho một cuộc hôn nhân giả trước khi sự việc bị phát hiện. Nguyen đã bị kết án tù tổng cộng 6 tháng và 7 tuần lễ hôm thứ Hai (ngày 24/2/2025) sau khi nhận tội về hai tội danh theo Đạo luật Di trú.

Những tội danh này là kết hôn với chồng trên danh nghĩa Jonathan Kwek Zi Hao để được hưởng lợi thế về di trú và khai man trong đơn xin cấp thị thực thăm thân dài hạn. Tòa án không đề cập đến việc ông Kwek đã bị buộc tội hay đang phải đối mặt với việc truy tố vì vai trò của mình hay chưa.

Công tố viên cấp cao của Cơ quan Di trú và Kiểm soát (ICA) Ganeshvaran nói với tòa rằng Nguyen trước đây đã được cấp giấy phép lao động có hiệu lực từ ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến ngày 2 tháng 2 năm 2023 để làm nghệ sĩ biểu diễn. Khi giấy phép lao động sắp hết hạn, cô tình cờ thấy một bài đăng trên nền tảng nhắn tin trực tuyến quảng cáo các cuộc hôn nhân giả giúp người nước ngoài kéo dài thời gian lưu trú tại Singapore. Muốn kéo dài thời gian lưu trú tại đây, Nguyen đã trả lời bài đăng bày tỏ sự quan tâm của mình.

⦿ ---- HỎI 1: Tập thể dục thường xuyên có thể giúp những người sống sót sau ung thư ruột kết (colon cancer) sống lâu hơn, thậm chí có thể sống lâu hơn những người bình thường?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Tập thể dục thường xuyên có thể giúp những người sống sót sau ung thư ruột kết (colon cancer) sống lâu hơn, thậm chí có thể sống lâu hơn những người bình thường, một nghiên cứu mới cho thấy. Các bệnh nhân ung thư ruột kết rất năng động có tỷ lệ sống sót sau ba năm cao hơn một chút so với dân số nói chung, các nhà nghiên cứu báo cáo trên tạp chí Cancer. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/02/24/colon-cancer-exercise-survival-rate/8601740398643/

⦿ ---- HỎI 2: Nhảy, múa, khiêu vũ có lợi cho sức khỏe như thể dục?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Nhảy theo cách của bạn để có vóc dáng cân đối: Nghiên cứu cho thấy lợi ích sức khỏe của khiêu vũ tự do tương đương với các bài tập thông thường. Hãy quên giày thể thao hoặc giày đinh và đi giày boogie, vì nghiên cứu mới từ Đại học Northeastern phát hiện ra rằng khiêu vũ có thể mang lại lợi ích sức khỏe tương tự như chạy bộ và các hình thức tập thể dục khác. "Bạn không nhất thiết phải có nhạc, bạn không cần phải được đào tạo hoặc có giáo viên, bất kỳ ai - về mặt hình thức - đều có thể nhảy ngay tại nơi họ đang ở và có được liều lượng hoạt động thể chất tăng cường sức khỏe", Aston McCullough, phó giáo sư vật lý trị liệu, khoa học chuyển động của con người và phục hồi chức năng tại Northeastern cho biết. Nghiên cứu của McCullough về chủ đề này xuất hiện trên tạp chí PLOS ONE. Các nhà khoa học từ lâu đã biết rằng khiêu vũ có nhiều lợi ích, cải thiện mọi thứ từ sức khỏe tim mạch và sự cân bằng đến sự linh hoạt và sức khỏe tâm lý. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-02-health-benefits-free-conventional.html

.