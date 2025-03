- Vatican lên án Trump đóng cửa USAID, cắt tài trợ từ thiện, bố ráp di dân - TQ thắng lớn, nhờ Trump áp thuế thép và nhôm toàn cầu, VN thê thảm, Úc nói sẽ thương thuyết - Trump: sẽ áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập vào Mỹ, và đánh thuế "có đi, có lại" với các nước

Hình trên: 1 xưởng thép của Việt Nam. VN kinh hoàng vì Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm nay tuyên bố áp thuế thép và nhôm nhâp vào Hoa Kỳ.

- Elon Musk kêu gọi luận tội để lột chức Thẩm phán Paul Engelmayer vì ra lệnh tạm ngăn Musk truy cập vào hệ thống thanh toán và dữ liệu của Bộ Tài chính

- Trump đóng cửa Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng CFPB

- Sinh viên hệ thống Đại học California kiện: cấm Musk tiếp cận thông tin sinh viên.

- TNS Andy Kim, D-N.J., sẽ chận ngân sách để đóng cửa chính phủ, nếu Trump cứ gỡ bỏ nhiều cơ quan và chương trình liên bang.

- Đài Loan: sẽ mua thêm khí đốt tự nhiên của Mỹ để khỏi bị phạt thuế

- Thăm dò CBS News ý dân Mỹ: 70% nói Trump đang làm những gì đã hứa (chỉ trừ giảm giá chợ), 59% ủng hộ chính sách trục xuất, 47% không muốn Mỹ chiếm Gaza,

- Diễn viên người Mỹ Richard Gere gọi Tổng thống Donald Trump là "kẻ bắt nạt" (bully) và "kẻ côn đồ" (thug)

- Hơn 810.000 nhà đầu tư mua tiền $Trump đã bị mất 2 tỷ đô, trong khi Trump kiếm lời 100 triệu đô giao dịch.

- Chính quyền Palestine: đừng trục xuất dân khỏi Gaza và West Bank. Mustafa xin LHQ giúp 80 triệu đô tái thiết

- Hơn 2 triệu dân Palestine (đa số hậu duệ của người tị nạn ở lại các trại tị nạn ở Gaza trong 75 năm qua) không lộ ý di tản như Trump muốn. Nếu Israel đuổi họ qua Jordan, Jordan sẽ tuyên chiến

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Israel biến Gaza thành gạch vụn tới 100 tỷ đô

- Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg sẽ thuyết phục 31 nước về hòa bình cho Ukraine

- Hãng xe Trung Quốc BYD: gài mô hình DeepSeep-R1 vào hệ thống lái xe thông minh

- Quận San Diego: ráp ngôi nhà với 60 tấm gỗ chỉ mất vài ngày, loại ván ép khó cháy

- Quận Los Angeles: nổ súng, 3 người bị thương

- Quận Cam: cậu 16 tuổi, Ryan Honary, làm ra cảm biến phát hiện cháy rừng, lập công ty

- Quận Cam: Cảnh sát xin giúp tìm cụ ông Nguyen Nguyen Van, 81 tuổi, mất tích (đi lạc) từ 4 tháng nay

- HỎI 1: Nếu bạn bị tiểu đường, uống rượu sẽ hại gan; nếu bạn huyết áp cao, uống rượu sẽ tăng gấp đôi nguy cơ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trẻ em mới biết đi vọc màn hình điện thoại và TV nhiều sẽ kém về ngôn ngữ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-10/2/2025) ⦿ ---- Yang Dongsheng, giám đốc bộ phận lái xe thông minh của hãng xe Trung Quốc BYD, tiết lộ vào thứ Hai rằng công ty sẽ tích hợp hoàn toàn mô hình DeepSeep-R1 vào hệ thống lái xe thông minh của mình. Với DeepSeek-R1, các xe của BYD sẽ có được khả năng suy luận được cải thiện, cho phép chúng diễn giải ý định của người dùng tốt hơn và cung cấp các phản hồi phù hợp. Bản nâng cấp sẽ nâng cao trải nghiệm của người dùng bằng cách cho phép buồng lái thông minh trực quan và thích ứng hơn. Ngoài ra, BYD đã giới thiệu năm cấu hình tiêu chuẩn, bao gồm buồng lái thông minh DiLink 100 và tay lái điện dung (capacitive steering wheel), giúp hiện đại hóa hơn nữa xe của mình.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Chính quyền Palestine đã cảnh báo vào thứ Hai rằng Dải Gaza và Bờ Tây (West Bank) "không phải để bán, đàm phán hoặc trao đổi". Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng chính quyền Israel đã chấp nhận "ý tưởng di tản" người Palestine khỏi đất đai của họ với mục đích duy trì quyền lực của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ngoài ra, bộ này kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm kiếm lòng dũng cảm để đối đầu với "chính sách thực dân chủng tộc" của Israel. Những phát biểu của bộ này được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiết lộ rằng chính quyền của ông có ý định mua và sở hữu Dải Gaza để "biến nơi này thành một địa điểm rất tốt cho sự phát triển trong tương lai".

⦿ ---- Thủ tướng Chính quyền Palestine Mohammad Mustafa đã ký biên bản ghi nhớ với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và Tổ chức Quốc tế Ả Rập về Tái thiết Palestine (Palimar) vào thứ Hai sau cuộc xung đột Israel-Hamas ở Dải Gaza. Phần đầu tiên của thỏa thuận sẽ cam kết 80 triệu đô la để đánh giá thiệt hại ở Gaza, dọn dẹp đống đổ nát và thiết bị nổ khỏi các khu vực quan trọng, cũng như cung cấp nơi trú ẩn tạm thời và các dịch vụ cơ bản, theo Palestine News Agency đưa tin.

"Chính quyền Palestine đã đưa ra một chương trình kéo dài sáu tháng để giải quyết tình hình trên thực địa, cùng với một kế hoạch kéo dài ba năm để chuyển từ cứu trợ sang phục hồi kinh tế và phục hồi sớm, cho đến tái thiết toàn diện trong mười năm tới, như một phần của chương trình phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Liên minh Châu Âu và Liên hợp quốc", Mustafa cho biết.

⦿ ---- Người dân Palestine không lộ dấu hiệu gì muốn rời bỏ Gaza, quê hương hai ngàn năm của họ để cho Trump đưa người Mỹ vào khai thác. Khả năng hơn 2 triệu người Palestine — phần lớn là người tị nạn hoặc hậu duệ của những người tị nạn từ Nakba năm 1948, những người đã chấp nhận ở lại các trại tị nạn ở Gaza trong 75 năm thay vì rời bỏ quê hương — giờ đây xác suất sẽ đồng ý rời khỏi Gaza gần như bằng không. Jordan và Ai Cập cũng nói không muốn đón nhận dân tỵ nạn Palestine. Nhưng lời Trump nói sẽ di tản hết dân Palestine ra khỏi Gaza đã làm xúc động dân Israel, vì Gaza có ý nghĩa linh thiêng với Do Thái giáo.

Đứng cạnh Trump tại buổi họp báo, Netanyahu là người đầu tiên hoan nghênh sáng kiến ​​của tổng thống Trump. "Đây là kiểu tư duy có thể định hình lại Trung Đông và mang lại hòa bình", ông tuyên bố. Benny Gantz, người đã rời chính phủ Israel vì hướng đi của cuộc chiến ở Gaza, mô tả kế hoạch Mỹ tiếp quản Gaza của Trump là "sáng tạo, độc đáo và thú vị". Yair Lapid, người đứng đầu đảng Yesh Atid trung dung, gọi buổi họp báo là "tốt cho Israel". Yair Golan, lãnh đạo đảng Dân chủ cánh tả theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, chỉ bình luận về tính không thực tế của ý tưởng này. Đối với quân đội Israel, một quan chức cấp cao được trang tin tức Ynet của Israel trích dẫn gọi sáng kiến ​​của Trump là "một ý tưởng tuyệt vời".

Nhưng, có thể có chiến tranh bùng nổ hay không, nếu Mỹ muốn tiếp quản Gaza? Chiến tranh năm 1973 là lần cuối cùng Israel chiến đấu chống lại quân đội của các quốc gia có chủ quyền thay vì các nhóm chiến binh du kích, vốn luôn yếu hơn nhiều. Ngay cả khi sách giáo khoa lịch sử Israel hiện tuyên bố rằng Israel không chịu trách nhiệm cho cuộc chiến đó, thì không còn nghi ngờ gì nữa, Ai Cập và Syria đã tấn công trước, bởi vì họ nhận ra rằng không có cơ hội nào để giành lại một cách hòa bình các vùng lãnh thổ mà Israel đã chiếm đóng từ năm 1967. Năm nay 2025 vẫn không kém phần nguy hiểm: báo Middle East Eye đã trích dẫn các nguồn tin ở Amman nêu rằng Jordan đã chuẩn bị tuyên chiến với Israel nếu Netanyahu cưỡng ép xua đẩy người tị nạn Palestine vào lãnh thổ của Jordan. Nếu Trump nói hãy di tản dân Palestine, hiển nhiên quân Israel sẽ có cách xua đuổi đoan người không vũ khí này đi vào các nước Hồi giáo láng giềng. Lúc đó, dự kiến sẽ có nổ súng.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Hai rằng chi phí phá hủy ở Dải Gaza sau cuộc chiến tranh Israel-Hamas ước tính lên tới 100 tỷ đô la, đồng thời nhấn mạnh rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nên tìm kiếm các nguồn tài chính để trang trải thiệt hại gây ra ở vùng đất này.

"Chính quyền Israel trước tiên phải chịu trách nhiệm về sự phá hủy mà họ đã gây ra và với điều này, quá trình tái thiết ở Gaza nên được bắt đầu", Erdogan tuyên bố trong chuyến thăm Malaysia của mình. Hơn nữa, người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng không ai có quyền gây ra "Nakba thứ hai", thuật ngữ được sử dụng để chỉ sự di dời và tước đoạt hàng loạt của người Palestine trong cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948, đối với người dân Palestine sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái khẳng định ý tưởng trục xuất người Palestine khỏi Gaza để biến vùng đất này thành "bờ du lịch Riviera" của Trung Đông.

⦿ ---- Đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine và Nga Keith Kellogg đang chuẩn bị các phương án để chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, Semafor đưa tin hôm thứ Hai. Theo các nguồn tin giấu tên, ông cho biết ông muốn gặp các quan chức từ 31 quốc gia thành viên NATO khác để phối hợp nỗ lực này. Không rõ khi nào bất kỳ kế hoạch nào có thể được công khai. Kellogg sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich vào cuối tuần này nhưng đã phủ nhận các báo cáo rằng ông sẽ tiết lộ các đề xuất của chính quyền nhằm chấm dứt chiến tranh tại sự kiện này. Chính phủ Ukraine cũng xác nhận vào tuần trước rằng Kellogg sẽ đến thăm Kiev vào cuối tháng 2/2025.

⦿ ---- Việc Tổng thống Donald Trump ngưng toàn bộ các khoản thanh toán của liên bang hiện đang ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người nông dân, theo tờ The Washington Post đưa tin vào thứ Hai. Vấn đề chính là các chương trình như Chương trình khuyến khích chất lượng môi trường (Environmental Quality Incentives Program) và Chương trình năng lượng nông thôn cho nước Mỹ (Rural Energy for America Program), các sáng kiến ​​do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ quản lý và được tài trợ bởi Đạo luật giảm lạm phát của cựu Tổng thống Joe Biden.

"Những người nông dân đã ký hợp đồng với Bộ Nông nghiệp theo các chương trình đó đã trả trước để xây hàng rào, trồng cây mới và lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo với sự đảm bảo rằng chính phủ liên bang sẽ cấp các khoản tài trợ và bảo lãnh cho vay để trang trải ít nhất một phần chi phí của họ", báo cáo nêu rõ. Báo cáo tiếp tục, với lệnh đóng băng của Trump, những người nông dân này "bị mắc kẹt".

Khi Trump ban hành lệnh đóng băng chi tiêu của liên bang, các cộng sự của ông như Stephen Miller đã hứa rằng không có chương trình nào thực sự phân phối tiền trực tiếp cho người dân sẽ bị ảnh hưởng — một lời hứa ngay lập tức bị gạt sang một bên vì các chương trình khác như phiếu gia cư (housing vouchers -- một loại trợ cấp mà nhiều người gốc Việt đang đón nhận) tại các khu vực thành thị cũng bị ảnh hưởng.

Laura Beth Resnick, một người nông dân trồng hoa ở Maryland, nói với WP rằng bà đã trả 73.000 đô la để lắp đặt tấm pin mặt trời với sự hiểu biết rằng các chương trình của USDA sẽ chi trả một nửa số tiền đó — và giờ đây bà phải đối mặt với tình trạng túng thiếu về tài chính. Bà cho biết: "Tôi thực sự không biết chúng tôi sẽ làm gì". "Tôi thậm chí còn không thể nghĩ đến điều đó".

⦿ ---- Trên đường đến xem Super Bowl hôm Chủ Nhật, Tổng thống Trump đã xem trước một thông báo mà ông cho biết sẽ phổ biến vào thứ Hai. "Bất kỳ loại thép nào nhập cảng vào Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế 25%", ông nói với các phóng viên trên phi cơ Không lực Một. "Nhôm cũng vậy". Ông cũng hứa sẽ có "thuế quan có đi, có lại" vào cuối tuần, "có thể là vào thứ Ba hoặc thứ Tư", mà AP hiểu là Hoa Kỳ sẽ áp thuế nhập cảng để đáp trả các quốc gia khác đã áp thuế như vậy đối với Hoa Kỳ.

"Nếu họ tính chúng tôi 130% và chúng tôi không tính họ bất kỳ khoản nào, thì tình hình sẽ không duy trì như vậy", ông nói. Nhưng một số đối tác thương mại có thể không bị ảnh hưởng, NBC News đưa tin. "Nó sẽ không ảnh hưởng đến tất cả mọi người, vì có một số nơi chúng tôi áp dụng mức thuế tương tự, nhưng các nước đang lợi dụng Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ có sự có đi, có lại", Trump nói tiếp. "Rất đơn giản là nếu họ tính chúng tôi, chúng tôi sẽ tính họ".

Một cuộc khảo sát tuần trước cho thấy người Mỹ đang tiên đoán mức thuế quan của Trump sẽ làm tăng lạm phát, và sau khi Trump lần đầu tiên hứa áp dụng mức thuế quan có đi có lại vào thứ Sáu, thị trường tài chính đã giảm. Trong khi Trump đôi khi coi thuế quan là khoản phí mà các quốc gia khác phải trả, thì thực tế là các công ty nhập cảng mới là người phải trả thuế, và những công ty Hoa Kỳ đó thường chuyển mức giá cao hơn cho người tiêu dùng. Nghĩa là, người dân thường sẽ phải trả.

⦿ ---- Brazil có thể đánh thuế các nền tảng công nghệ của Hoa Kỳ nếu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phê chuẩn áp thuế nhập cảng thép và nhôm. Dự kiến Trump sẽ tuyên bố áp thuế ​​vào hôm nay, Thứ Hai, và biện pháp của Trump có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Brazil, quốc gia chuyển 48% tổng kim ngạch xuất cảng, tương đương 5,7 tỷ đô la vào năm 2024, sang thị trường Hoa Kỳ.

Theo báo cáo, chính phủ của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva muốn tránh xung đột thương mại công khai nhưng thừa nhận cần phải có phản ứng. Thuế kỹ thuật số được đề xuất sẽ nhắm vào các nền tảng như Amazon, Google và Spotify. Nguồn tin nhấn mạnh rằng biện pháp này đã được thảo luận trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Theo báo cáo, loại thuế này sẽ bảo vệ các ngành công nghiệp của Brazil khỏi tình trạng tăng chi phí và nhận được sự ủng hộ từ các đại diện lớn của ngành.

⦿ ---- Phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Luis de Guindos đã cảnh báo vào thứ Hai rằng sẽ không có bên nào chiến thắng trong cuộc chiến thương mại tiềm tàng giữa Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, đồng thời nói thêm rằng "tất cả mọi người đều sẽ thua thiệt" do hoạt động kinh tế suy giảm.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Tây Ban Nha RTVE, vị giám đốc ngân hàng trung ương này nhấn mạnh rằng các quan chức châu Âu nên "thận trọng và thông minh" khi đưa ra tuyên bố về phản ứng có thể xảy ra đối với thuế quan đối với hàng hóa của EU và thuế toàn cầu đối với thép và nhôm nhập khẩu do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố, vì "những thông báo ban đầu đôi khi không thành hiện thực". Tuy nhiên, De Guindos cảnh báo rằng tình hình kinh tế toàn cầu "cực kỳ không chắc chắn" và "phức tạp nhất kể từ COVID" sau "sự thay đổi mô hình" trong nền kinh tế hàng đầu thế giới.

⦿ ---- Trung Quốc thắng lớn, nhờ Trump áp thuế toàn cầu, theo nhận định của báo The Sky. Vào ngày thuế quan trả đũa của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ có hiệu lực, thế giới đã bị bất ngờ bởi quả bom tấn mới nhất của Donald Trump - mức thuế toàn diện 25% đối với thép và nhôm xuất càng sang Hoa Kỳ. Không có ngoại lệ. Đây là mức thuế áp dụng trên diện rộng. Canada, Mexico và Brazil sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì là các quốc gia xuất cảng thép lớn.

Ở châu Á, tin tức này sẽ làm Nam Hàn, Việt Nam, Úc và Nhật Bản, những nước xuất cảngu thép đáng kể sang Hoa Kỳ, lo ngại. Úc đã tuyên bố sẽ cố gắng đàm phán miễn trừ và họ sẽ không đơn độc. Nói chuyện trực tiếp với Hoa Kỳ và trình bày rằng những mức thuế này không vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ là cách duy nhất để khiến Trump lùi bước. Mỗi quốc gia sẽ phải tìm cách chống lại Hoa Kỳ và đấu tranh cho lợi ích của mình.

Cho đến nay, thuế quan của Trump đã nhắm vào các quốc gia cụ thể, với mức 10% đối với Trung Quốc và mức ban đầu là 25% đối với Canada và Mexico. Trung Quốc đã trả đũa bằng mức thuế 10-15% đối với dầu thô, khí đốt tự nhiên hóa lỏng, than, máy móc nông nghiệp và xe bán tải. Tuy nhiên, TQ cũng đã chọn những đòn bẩy khác để kéo, hạn chế quyền tiếp cận 25 loại khoáng sản quan trọng và trừng phạt một số công ty Hoa Kỳ.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ nói chuyện qua điện thoại. Trump đã nói rằng ông không vội gọi điện. Không biết khi nào cuộc gọi sẽ diễn ra. Trung Quốc có thể cung cấp gì cho ông Trump để đổi lại? Ông có thể muốn họ giúp gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Không rõ liệu Tập có sẵn sàng làm điều đó hay không.

Trung Quốc cũng có một cơ hội khác ở đây. Họ muốn thể hiện mình là đối tác thương mại ổn định và đáng tin cậy đối với các quốc gia "Nam bán cầu". Đây là những quốc gia đang phát triển đã và đang phòng ngừa chính sách đối ngoại của mình bằng cách có mối quan hệ chặt chẽ với cả Washington và Bắc Kinh. Nếu khuynh hướng bảo hộ và cô lập của ông Trump khiến Hoa Kỳ hướng nội, ai sẽ sẵn sàng bước vào khoảng trống đó? Thấy rõ là TQ.

⦿ ---- Kim bác bỏ Trump chuyện siết hạt nhân và bang giao. Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã thề sẽ tăng cường chương trình vũ khí hạt nhân của mình để đáp trả mối quan hệ đối tác an ninh được tăng cường của Hoa Kỳ với Nam Hàn và Nhật Bản. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã mở rộng các cuộc tập trận quân sự song phương với Nam Hàn và huấn luyện ba bên với Nam Hàn và Nhật Bản. Kim đã gọi các cuộc tập trận là cuộc diễn tập để xâm lược đất nước Bắc Hàn.

Vào cuối tuần, trong bài phát biểu kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội Nhân dân Bắc Hàn, ông đã cáo buộc ba quốc gia này thành lập một khối quân sự khu vực giống như NATO đe dọa đến an ninh của nhà nước ông và nhắc lại kế hoạch phát triển lực lượng hạt nhân của Bắc Hàn. Những mối đe dọa này không phải là mới, vì trong vài năm qua, Kim đã tập trung vào việc mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình. Nhưng những tuyên bố của ông cho thấy Kim không chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Donald Trump về việc gặp gỡ và tái lập quan hệ ngoại giao với Bắc Hàn.

Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, Trump đã khoe khoang về hội nghị thượng đỉnh có nhiều rủi ro - nhưng cuối cùng là vô ích - của mình với Kim trong nhiệm kỳ đầu tiên và tuyên bố sẽ tiếp cận một lần nữa. Kim chưa trực tiếp trả lời những lời đề nghị này, nhưng ông vẫn tiếp tục chỉ trích Hoa Kỳ và đã gửi quân tới hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

⦿ ---- Đức Hồng y Michael Czerny của Vatican chỉ trích việc chính quyền Trump cắt giảm tài trợ của USAID và trấn áp người nhập cư mạnh tay, đồng thời nhấn mạnh tác động của chúng đối với các chương trình nhân đạo do nhà thờ điều hành và các cộng đồng dễ bị tổn thương. Trong một động thái quyết định ảnh hưởng đến viện trợ toàn cầu, chính quyền Trump, với sự hỗ trợ của Elon Musk, đã đóng băng ngân sách 40 tỷ đô la của USAID. Việc đóng băng này đã gây nguy hiểm cho các chương trình lớn và gây ra sự lo ngại tại các hội từ thiện Công giáo Catholic Relief Services và Caritas Internationalis.

Một thẩm phán liên bang đã tạm thời dừng các kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên của USAID, nhưng việc cắt giảm tài trợ đã làm gián đoạn nhiều chương trình. Czerny, người ủng hộ di dân của Đức Giáo hoàng Francis, đã thúc giục suy ngẫm về các giá trị của Kitô giáo và cảnh báo về việc phá bỏ các cam kết viện trợ. Ngài nói: "Có những chương trình đang được tiến hành và kỳ vọng ... phá vỡ các cam kết là một điều nghiêm trọng." Về tình hình hơn 8.000 di dân bị bắt trong các hành động thực thi luật nhập cư kể từ khi Trump nhậm chức, Czerny cho biết, "Đàn áp là một cách khủng khiếp để quản lý các vấn đề và càng không phải là để thực thi công lý."

Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các chính sách tác động tiêu cực đến người nhập cư và các nhóm dễ bị tổn thương. Mặc dù viện trợ của Hoa Kỳ chỉ là một phần rất nhỏ của GDP (ít hơn nhiều so với mức thập phân trong Kinh thánh là trích ra 10% cho từ thiện, như Hồng Y Czerny đã lưu ý), các khoản cắt giảm đã làm dấy lên những lời kêu gọi cấp bách về nguồn tài trợ thay thế. Czerny đã trích dẫn tinh thần của Đức Giáo Hoàng Francis là "Hãy chào đón người lạ".

⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Tài chính ngừng đúc tiền xu một xu mới, với lý do chi phí sản xuất đồng xu một xu (one-cent coin) ngày càng tăng, theo AP đưa tin. "Trong một thời gian quá dài, Hoa Kỳ đã đúc những đồng xu mà thực sự tốn kém hơn 2 xu. Thật lãng phí!" Trump đã viết trong một bài đăng vào tối Chủ Nhật trên trang Truth Social của mình. "Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngừng sản xuất những đồng xu một xu mới." Ông nói thêm, "Hãy loại bỏ sự lãng phí khỏi ngân sách quốc gia vĩ đại của chúng ta, ngay cả khi đó chỉ là một xu một lần." Trump đã gửi thông điệp này khi ông rời New Orleans sau khi tham dự nửa đầu của Super Bowl.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ Nhật nói với Bret Baier của Fox News rằng ý tưởng của ông về việc Canada gia nhập Hoa Kỳ với tư cách là tiểu bang thứ 51 là "một điều có thật". Trong một phần của cuộc phỏng vấn với Baier được phát sóng trước trận Siêu cúp Bóng bầu dục ở New Orleans, Louisiana, Trump đã nhắc lại những bình luận trước đó của mình và nói thêm rằng ông nghĩ rằng Canada "sẽ tốt hơn nhiều nếu là tiểu bang thứ 51".

Ông cũng tuyên bố thêm rằng Hoa Kỳ "mất 200 tỷ đô la" mỗi năm với Canada, "Tôi sẽ không để điều đó xảy ra... quá nhiều". Nói về tác động kinh tế tiêu cực tiềm tàng của thuế quan đối với người tiêu dùng, Trump tuyên bố rằng ông sẽ không để các quốc gia khác lợi dụng Hoa Kỳ. Phần còn lại của cuộc phỏng vấn của Trump với Baier sẽ được công bố vào thứ Hai. Nhưng...

Nguyen Nguyen Van

⦿ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Mike Waltz, đã trả lời phỏng vấn của NBC News vào Chủ Nhật rằng ông không tin rằng nguyên thủ quốc gia hiện tại có bất kỳ kế hoạch nào xâm lược Canada. "Những gì bạn đang thấy là sự tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ ở Tây Bán cầu, từ Bắc Cực cho đến Kênh đào Panama... Hoa Kỳ đã tránh xa chính bán cầu của chúng ta, nơi chúng ta có năng lượng, thực phẩm và các khoáng sản quan trọng, trong thời gian quá dài", ông bình luận. Ông nói thêm rằng nhiều người Canada đã thất vọng với chính quyền cấp tiến.Khi được hỏi về cuộc gọi được cho là của Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Waltz từ chối trả lời liệu cuộc trò chuyện có diễn ra hay không, nói rằng ông không muốn đi vào chi tiết. ⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một tuyên bố vào Chủ Nhật tuyên bố ngày 9 tháng 2 là "Ngày Của Vịnh Hoa Kỳ" (Gulf of America Day). "Hôm nay, tôi sẽ có chuyến thăm đầu tiên đến Vịnh Hoa Kỳ kể từ khi đổi tên. Khi Chính quyền của tôi khôi phục niềm tự hào của người Mỹ về lịch sử vĩ đại của Hoa Kỳ, thì việc Quốc gia vĩ đại của chúng ta cùng nhau kỷ niệm sự kiện trọng đại này và việc đổi tên Vịnh Hoa Kỳ là điều phù hợp và thích hợp", tuyên bố viết. Trump đã ký tuyên bố khi đang ở trên Không lực 1, trên đường đến Super Bowl LIX. Trump nói thêm: "Tôi kêu gọi các quan chức công và toàn thể người dân Hoa Kỳ hãy kỷ niệm ngày này bằng các chương trình, nghi lễ và hoạt động phù hợp." ⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng tiếp nhận người tị nạn từ Gaza bằng cách tuyên bố rằng ông sẽ "phải xem xét từng trường hợp cụ thể". Trước đó, ông đã nhắc lại kế hoạch mua, sở hữu và kiểm soát vùng đất bị chiến tranh tàn phá này và di chuyển dân số của vùng đất này đến các quốc gia khác. Nói về khả năng người tị nạn Gaza đến Hoa Kỳ, Trump tuyên bố rằng "Tôi nghĩ rằng đó là một khoảng cách rất xa để họ có thể di chuyển", nhưng cuối cùng không loại trừ khả năng này. Trước đó Trump nói Ai Cập và Jordan nên đón nhận người từ Gaza di tản, nhưng 2 nước này từ chối.Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ có ý định mua và sở hữu Gaza, nhắc lại những tuyên bố trước đây của ông về vai trò của Mỹ để tái thiết vùng đất bị chiến tranh tàn phá này. "Về việc chúng tôi tái thiết, chúng tôi có thể giao nó cho các quốc gia khác ở Trung Đông để xây dựng một phần của nó... những người khác có thể làm điều đó thông qua sự bảo trợ của chúng tôi nhưng chúng tôi cam kết sở hữu nó, tiếp quản nó và đảm bảo rằng Hamas không quay trở lại", Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một. "Phần còn lại sẽ bị phá hủy, mọi thứ đã bị phá hủy... chúng tôi sẽ biến nó thành một địa điểm rất tốt cho sự phát triển trong tương lai".Mặt khác, các quốc gia như Ai Cập, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ đều bác bỏ kế hoạch của Trump với Liên minh châu Âu và các tổ chức quốc tế khác cũng chỉ trích ý tưởng Hoa Kỳ làm chủ Gaza. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước đó đã nói rằng các kế hoạch về Gaza của Trump không đáng để thảo luận. ⦿ ---- Elon Musk đã kêu gọi luận tội để lột chức Thẩm phán Paul Engelmayer tại New York, vì ra lệnh tạm thời hạn chế tỷ phú công nghệ và nhóm DOGE của Musk truy cập vào hệ thống thanh toán và dữ liệu nhạy cảm của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Hôm cuối tuần, Musk đã đăng trên X, mạng xã hội mà ông ta sở hữu, gọi Engelmayer là "Một thẩm phán tham nhũng bảo vệ tham nhũng", đồng thời nói thêm, "ông ta cần phải bị luận tội NGAY BÂY GIỜ!" Musk cũng đăng một lời giải thích trên X về những gì ông ta muốn làm với Bộ Tài chính. Musk và các nhân viên chính phủ đặc biệt của ông ta, những người tham gia sáng kiến DOGE của ông ta, được Tổng thống Donald Trump giao nhiệm vụ tìm cách cắt giảm ngân sách liên bang, cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang và xóa bỏ càng nhiều quy định và cơ quan liên bang càng tốt.Cho đến nay, nhóm DOGE của Musk chủ yếu nhắm vào các cơ quan sử dụng một phần nhỏ trong tổng ngân sách liên bang, bao gồm cả cơ quan hỗ trợ nhân đạo nước ngoài, USAID. DOGE "cụ thể là tìm cách tiếp cận hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính Hoa Kỳ để ngăn chặn tiền chảy vào Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID", theo AP. Engelmayer, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ do cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, đã ban hành lệnh tạm thời chặn DOGE truy cập vào các hệ thống đó vào thứ Bảy để đáp lại khiếu nại do Bộ trưởng Tư của 19 tiểu bang đệ trình lên Tổng thống Trump, Bộ Tài chính và Bộ trưởng mới được bổ nhiệm Scott Bessent.⦿ ---- Chính quyền Trump đã ra lệnh cho Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB: Consumer Financial Protection Bureau) ngừng gần như mọi công việc của mình, trên thực tế là đóng cửa cơ quan được thành lập để bảo vệ người tiêu dùng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và vụ scandal cho vay thế chấp kém tiêu chuẩn để mua nhà.Russell Vought, giám đốc mới được bổ nhiệm của Văn phòng Quản lý và Ngân sách, đã chỉ đạo CFPB trong một email vào tối thứ Bảy ngừng công việc đối với các quy tắc được đề xuất, hoãn ngày có hiệu lực của bất kỳ quy tắc nào đã được hoàn thiện nhưng chưa có hiệu lực và dừng công việc điều tra và không bắt đầu bất kỳ cuộc điều tra mới nào. Cơ quan này đã là mục tiêu của những người bảo thủ kể từ khi Tổng thống Barack Obama thành lập vào năm 2011 sau cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008. Email cũng ra lệnh cho cơ quan này "chấm dứt mọi hoạt động giám sát và kiểm tra". Cũng vào cuối ngày thứ Bảy, Vought cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng CFPB sẽ không còn rút tiền từ Cục Dự trữ Liên bang nữa, đồng thời nói thêm rằng khoản tài trợ hiện tại là 711,6 triệu đô la là "nhiều quá mức". Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan này nhận tài trợ từ Fed để tránh khỏi áp lực chính trị.⦿ ---- Sinh viên hệ thống Đại học California (UC: University of California) đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn Bộ phận Hiệu quả Chính phủ DOGE của Elon Musk tiếp cận thông tin sinh viên. Vụ này diễn ra sau khi một thẩm phán liên bang chặn DOGE truy cập dữ liệu của Bộ Tài chính, bao gồm số an sinh xã hội và dữ liệu tài chính. "Với tôi, có vẻ như họ [Musk] đang vượt quá giới hạn về số lượng dữ liệu và khối lượng dữ liệu", Ronjon Nag, một giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Stanford cho biết. Ban đại diện sinh viên UC đã đệ đơn kiện Bộ Giáo dục vào thứ Sáu, cáo buộc Bộ chia sẻ bất hợp pháp thông tin tài chính cá nhân của hàng triệu sinh viên với Musk và các nhân viên của ông. Vụ kiện tuyên bố rằng nó đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Liên bang năm 1974. Vụ kiện cho biết họ "không đồng ý chia sẻ thông tin của họ với "Người dùng đã cấp quyền truy cập vào hồ sơ dữ liệu của họ chưa và phần nào của hồ sơ dữ liệu và trong trường hợp nào", ông nói.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Andy Kim, D-N.J., đã nói hôm Chủ Nhật rằng ông sẵn sàng hợp tác với các đảng viên Dân chủ khác để từ chối số phiếu cần thiết để duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ trước thời hạn quan trọng vào tháng tới nếu chính quyền Trump tiếp tục gỡ bỏ nhiều cơ quan và chương trình liên bang."Trong vài tuần nữa, đảng Cộng hòa sẽ cố gắng tìm ra cách họ tiến lên phía trước và trong hai năm qua, họ đã cần phiếu bầu của đảng Dân chủ cho mọi nghị quyết tiếp tục, và họ không nên trông chờ vào điều đó lần này", Kim cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của NBC News. Nghị quyết tiếp tục (continuing resolution), hay CR, thường là một dự luật tạm thời cấp vốn cho chính phủ ở các mức trước đó cho đến khi một ngân sách mới được thống nhất."Họ chỉ đơn giản là đang cố gắng phá bỏ chính phủ", Kim nói với người điều phối chương trình "Meet the Press" Kristen Welker. “Vâng, hãy xem, nếu chúng ta phải thực hiện các bước để có thể buộc họ phải chịu trách nhiệm, sử dụng đòn bẩy mà chúng ta có để buộc họ làm như vậy, tôi không thể ủng hộ những nỗ lực sẽ tiếp tục tình trạng vô luật pháp mà chúng ta đang thấy khi nói đến các hành động của chính quyền này”.Kim nói thêm rằng việc hợp tác để tài trợ cho chính phủ “chỉ để họ đảo ngược tình thế, giải thể chính phủ, đó không phải là điều nên được phép”. Kim không phải là thượng nghị sĩ Dân chủ đầu tiên nêu lên những lo ngại như vậy trước thời hạn tài trợ ngày 14 tháng 3. Thượng nghị sĩ Patty Murray, D-Wash., phó chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, đã nói với NBC News trong một tuyên bố vào tuần trước rằng thật khó để đàm phán với đảng Cộng hòa về ngân sách khi Nhà Trắng đang cắt giảm nguồn tài trợ được phân bổ cho các cơ quan đã được phê duyệt trong chu kỳ ngân sách trước đó.⦿ ---- Đài Loan chuẩn bị mua thêm khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ để giảm thặng dư thương mại với Mỹ nhằm ngăn chặn khả năng chính quyền Trump áp thuế cao hơn đối với hàng nhập cảng từ Đài Loan, theo một viên chức kinh tế. Bộ Kinh tế (MOEA) Đài Loan và CPC Corp. do nhà nước điều hành, đang thực hiện bước đi mua thêm khí đốt tự nhiên sau khi Trump tuyên bố sẽ tăng sản xuất dầu khí để xuất cảng năng lượng Hoa Kỳ trên toàn thế giới và cắt giảm thâm hụt thương mại quốc tế của Mỹ.Trump cũng cho biết ông sẽ công bố kế hoạch áp thuế đối với hàng nhập từ nhiều quốc gia trong tương lai gần, được cho là nhắm vào các đối tác thương mại bao gồm Trung Quốc, Đài Loan và Ấn Độ. Khi Trump gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Bạch Ốc hôm thứ Sáu, Trump đã thúc đẩy Nhật Bản đầu tư vào năng lượng của Hoa Kỳ, trong khi Ishiba cam kết sẽ thúc đẩy Nhật Bản mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng do Hoa Kỳ sản xuất.Thặng dư thương mại của Đài Loan với Hoa Kỳ đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục là 64,88 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Khi được hỏi làm thế nào để giảm thặng dư thương mại của Đài Loan với Hoa Kỳ, Bộ trưởng Kinh tế Kuo Jyh-huei nói hôm thứ Bảy rằng Đài Loan sẽ tham khảo hành động của Trump về kế hoạch áp thuế đối với Mexico, Canada và Nhật Bản, và đang xây dựng các biện pháp đối phó để bảo vệ lợi ích Đài Loan.Nhật Bản hiện đã tránh được thuế quan của Hoa Kỳ vì Trump và Ishiba đã cam kết tăng cường quan hệ song phương trong cuộc gặp của họ và Ishiba nói với đài truyền hình công cộng NHK vào Chủ Nhật rằng Trump đã "công nhận" khoản đầu tư lớn của Nhật Bản vào Hoa Kỳ. Kuo cho biết Đài Loan có thể noi gương Nhật Bản và nhập nhiều năng lượng hơn từ Hoa Kỳ.⦿ ---- Một cuộc thăm dò của CBS News cho thấy vào Chủ Nhật rằng đa số người Mỹ đánh giá những tuần đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại nhiệm là tích cực. Phần lớn những người được hỏi gọi ông là "cứng rắn, tràn đầy năng lượng, tập trung và hiệu quả", với 70% cũng tuyên bố rằng ông đang làm những gì đã hứa trong chiến dịch tranh cử của mình. Trong khi đó, 30% người tham gia cuộc thăm dò tin rằng ông đang làm "khác với những gì đã hứa".59% người được hỏi chấp thuận chính sách trục xuất của ông và 64% ủng hộ việc đưa quân đội Hoa Kỳ đến biên giới. Tuy nhiên, một điều mà những người tham gia chỉ ra là tiêu cực, đó là chính quyền Trump không tập trung đủ vào việc hạ giá. Về vấn đề Gaza, 47% cho biết Hoa Kỳ cố gắng tiếp quản khu vực này sẽ là "một ý tưởng tồi", 40% trả lời họ "không chắc chắn" và 13% cho biết đó là "một ý tưởng hay".⦿ ---- Diễn viên người Mỹ Richard Gere đã gọi Tổng thống Donald Trump là "kẻ bắt nạt" (bully) và "kẻ côn đồ" (thug) hôm thứ Bảy trong một buổi lễ trao giải phim ở Tây Ban Nha, và nói rằng Hoa Kỳ đang ở "một nơi rất đen tối". Người đàn ông 75 tuổi, người đã nhận được Giải thưởng Goya Quốc tế tại lễ trao giải điện ảnh hàng đầu của Tây Ban Nha, đã cảnh báo rằng chủ nghĩa độc tài đang gia tăng "ở khắp mọi nơi"."Chúng tơi đang ở một nơi rất đen tối ở Hoa Kỳ, nơi chúng tôi có một kẻ bắt nạt, một kẻ côn đồ, là tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng không chỉ ở Hoa Kỳ, mà ở khắp mọi nơi", ông nói. "Chủ nghĩa độc tài đưa chúng ta đi khắp mọi nơi". Nam diễn viên của phim "Pretty Woman" và "American Gigolo" cũng chỉ trích gay gắt Trump trong một cuộc họp báo ở Granada hôm thứ Sáu.Trong buổi dạ tiệc hôm thứ Bảy, nam diễn viên người Tây Ban Nha Antonio Banderas đã trao tặng Gere giải thưởng danh dự vì "những đóng góp phi thường của ông cho nghệ thuật làm phim" và hoạt động từ thiện xã hội của ông đối với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả hoàn cảnh khó khăn của người tị nạn và người vô gia cư.Trong bài phát biểu của mình, Gere đã cảnh báo về "cuộc hôn nhân đen tối" giữa quyền lực và tiền bạc "mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Thực tế là những tỷ phú vô trách nhiệm và có lẽ là nguy hiểm này đang điều hành mọi thứ ở Mỹ ngay lúc này là mối nguy hiểm cho tất cả mọi người trên hành tinh này." Năm ngoái, Gere và người vợ Tây Ban Nha của mình, chuyên gia quan hệ công chúng Alejandra Silva, 41 tuổi, đã chuyển đến Madrid cùng con trai của họ.⦿ ---- Hơn 810.000 nhà đầu tư mua tiền $Trump đã bị mất 2 tỷ đô, trong khi Trump kiếm lời 100 triệu đô la giao dịch. Tiền điện tử của Tổng thống Donald Trump, được gọi là $Trump, đã khiến các nhà đầu tư mất hàng tỷ đô la. Trump đã công bố việc ra mắt đồng tiền meme của mình - một loại tiền điện tử có các meme trên Internet hoặc linh vật của người nổi tiếng - chỉ ba ngày trước lễ nhậm chức của ông. "Hãy tham gia Cộng đồng Trump rất đặc biệt của tôi. NHẬN TIỀN $TRUMP CỦA BẠN NGAY BÂY GIỜ", Trump lúc đó viết trên TruthSocial. Đợt bán mở màn cho một trong số 5.971.750 mã thông báo chỉ là 18 xu, nhưng nó đã nhanh chóng tăng vọt lên 75 đô la.Các nhà giao dịch đầu tiên đã mua các đồng tiền meme trong vòng vài phút đã thu về lợi nhuận, với nhà giao dịch đầu tiên kiếm được lợi nhuận trong hai ngày là 109 triệu đô la, theo một phân tích của tờ New York Times. Nhưng giá của $Trump kể từ đó đã giảm mạnh xuống còn khoảng 17 đô la, khiến một nhóm lớn hơn nhiều phải chịu khoản lỗ tích lũy là 2 tỷ đô la. Tính đến giữa tuần, hơn 810.000 ví tiền điện tử đã mất tiền trong vụ cá cược, một cuộc kiểm tra của công ty giám định tiền điện tử Chainalysis cho thấy.Trong khi đó, gia đình Trump đã thu về hơn 100 triệu đô la phí giao dịch khi Trump có động thái hạn chế nỗ lực của chính phủ trong việc quản lý tiền điện tử. Corey Frayer, người gần đây đã rời bỏ công việc cố vấn tiền điện tử cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, nói với tờ New York Times rằng: "Tổng thống đang tham gia vào các chương trình tiền điện tử mờ ám gây hại cho các nhà đầu tư trong khi đồng thời chỉ định các cơ quan quản lý tài chính sẽ hủy bỏ các biện pháp bảo vệ cho các nạn nhân và có thể bảo vệ ông ta và gia đình khỏi việc thực thi".⦿ ---- Quận San Diego: Hãy tưởng tượng bạn chuyển đến một ngôi nhà mới ở California rẻ hơn, an toàn hơn và được xây chỉ trong vài ngày. Đó là những gì Tiến sĩ Daniel Lopez-Perez đã hứa khi bước vào ngôi nhà hình học mà ông dựng lên ở sân sau nhà tại La Jolla. Ngôi nhà rộng 440 foot vuông này là nguyên mẫu đầu tiên của công ty Polyhaus của ông.Lopez-Perez cho biết ngôi nhà được xây trong vài ngày từ hàng chục tấm gỗ khối ba lớp dày. Ông cho biết gỗ khối dày khoảng 4,5 inch. Gỗ khối được lắp ráp, đo đạc và cắt thành các tấm lớn tại Washington. Sau đó, gỗ được vận chuyển để lắp ráp, không khác gì sản phẩm của Ikea, chỉ khác là sử dụng vật liệu nặng hơn và cao cấp hơn. Nguyên mẫu có giá khoảng 300.000 đô la."Hãy nghĩ đến việc xây dựng một công trình theo kiểu hai nhân bốn tại một thời điểm. Hãy nghĩ đến tất cả những giờ lao động cần thiết so với việc xây một công trình từ 60 tấm gỗ", Tiến sĩ Lopez-Perez cho biết. Ông ấy biết mình đang nói gì. “Tôi là giáo sư kiến trúc và là giám đốc chương trình kiến trúc tại Đại học San Diego,” ông nói.⦿ ---- Quận Los Angeles: Các nhà chức trách đang điều tra vụ nổ súng vào chiều thứ Bảy tại Công viên Jefferson khiến ba người bị thương, bao gồm một trẻ sơ sinh. Vụ nổ súng được báo cáo vào khoảng 4:30 giờ chiều tại khu 2400 của Đại lộ Arlington. Theo cảnh sát, ba nạn nhân đang ở trong một chiếc xe tại thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Cả ba đều tỉnh táo và thở được và dự kiến sẽ sống sót. Chưa rõ động cơ của vụ nổ súng. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.⦿ ---- Quận Cam: Một công ty khởi nghiệp của một thiếu niên ở Quận Cam sẽ được thử nghiệm thực tế với kế hoạch lắp đặt cảm biến phát hiện cháy rừng tại Irvine. Mới chỉ 16 tuổi, Ryan Honary, người bản xứ Newport Beach đang theo học tại Trường trung học trực tuyến Stanford, đã nhận được nhiều giải thưởng cho những nỗ lực phát hiện cháy rừng bằng trí tuệ nhân tạo. Công trình của cậu với công ty khởi nghiệp SensoRy AI đã được công nhận dưới hình thức Giải thưởng Khoa học Hải quân của Văn phòng Nghiên cứu Hải quân (ONR) và giành giải thưởng lớn tại Cuộc thi Sáng tạo "Ignite Innovation Student Challenge" năm 2019.Honary bắt đầu nghiên cứu công nghệ của mình khi còn học lớp năm để ứng phó với vụ cháy rừng Camp năm 2018, khiến 85 người thiệt mạng và thiêu rụi hơn 150.000 mẫu Anh ở Quận Butte. Khi còn là học sinh tiểu học, cậuđã tạo ra một công nghệ phát hiện sớm để ngăn ngừa cháy rừng, sau đó đã nhận được khoản tài trợ và cuối cùng thành lập SensoRy AI. Công nghệ này sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra mạng lưới cảm biến phân tích dữ liệu khói và nhiệt để cảnh báo lính cứu hỏa khi xảy ra cháy rừng.“Với tầm nhìn xa hơn 1.200 feet và khoảng 300 feet không phải tầm nhìn, chúng tôi có thể phát hiện đám cháy nhỏ hơn một feet”, Honary cho biết. Những phát triển của onary đã nhận được sự ủng hộ của Sở Cứu hỏa Quận Cam, hiện đang làm việc với onary để “biến nền tảng của anh thành một sản phẩm có thể triển khai”, theo trang web của thiếu niên này. Kể từ khi tạo ra SensoRy AI, đã nhận được tài trợ từ Irvine Ranch Conservancy cho dự án của mình.⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát đang yêu cầu cộng đồng giúp đỡ tìm kiếm một người đàn ông 81 tuổi mất tích có nguy cơ cao, người được nhìn thấy lần cuối cách đây bốn tháng tại thành phố Garden Grove. Theo Sở Cảnh sát Garden Grove, tên của người đàn ông này làvà lần cuối cùng được nhìn thấy là vào ngày 6 tháng 10/2024, khoảng 9 giờ sáng.Van được cho là đã rời khỏi một viện dưỡng lão bằng cách đi bộ vào thời điểm nhìn thấy lần cuối, đi theo một hướng không xác định. "Ông ấy chưa bao giờ được báo cáo là người mất tích [trước đây] và được biết là hay đi dạo", cảnh sát cho biết trong một bản phát hành. "[Van] được coi là có nguy cơ và cần dùng thuốc".Sở cảnh sát mô tả Van là một người đàn ông châu Á cao khoảng 5 feet 5 inch và nặng khoảng 120 pound. Ngoài ra, Van được mô tả là hói và không có râu. Báo cáo về người mất tích của Van nêu chi tiết rằng lần cuối cùng anh được nhìn thấy mặc áo nỉ trùm đầu màu xanh nhạt, quần nâu và giày trắng.Các viên chức lưu ý rằng anh ta cũng đi bộ với sự hỗ trợ của một người đi bộ. Cảnh sát yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của Van vui lòng liên hệ với chính quyền địa phương ngay lập tức. Bất kỳ ai có thông tin hoặc manh mối về nơi ở của Nguyen được yêu cầu liên hệ với Sở Cảnh sát Garden Grove theo số 714-741-5704.⦿ ---- HỎI 1: Nếu bạn bị tiểu đường, uống rượu sẽ hại gan; nếu bạn huyết áp cao, uống rượu sẽ tăng gấp đôi nguy cơ?ĐÁP 1: Đúng vậy. Uống rượu nếu bạn có bụng to hoặc tiểu đường sẽ làm tăng gấp đôi nguy cơ tổn thương gan nghiêm trọng, trong khi bị huyết áp cao và uống rượu sẽ làm tăng gần gấp đôi nguy cơ, một nghiên cứu mới phát hiện ra. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Trẻ em mới biết đi vọc màn hình điện thoại và TV nhiều sẽ kém về ngôn ngữ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ 20 quốc gia đã phát hiện ra rằng trẻ mới biết đi vượt quá giới hạn thời gian sử dụng màn hình được khuyến nghị, trong đó tivi và điện thoại thông minh là những thiết bị được sử dụng thường xuyên nhất. Việc tiếp xúc với màn hình nhiều hơn có liên quan đến điểm phát triển ngôn ngữ thấp hơn, trong khi việc tiếp xúc với sách và thời gian sử dụng màn hình chung với người lớn có liên quan đến kỹ năng ngôn ngữ tốt hơn.Chi tiết: