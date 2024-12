Hình trên: Dân biểu Cộng Hòa Chip Roy giải thích vì sao phải chống dự luật trong đó Trump thêm điều khoản gỡ trần nợ. Trump tức khắc tuyên bố nói sẽ đưa người ra bứng ghế Roy trong bầu cử sơ bộ 2026.

- Chính phủ sẽ đóng cửa vào lúc 12:01 giờ sáng thứ Bảy nếu không có gì bất ngờ. Có 38 Dân Biểu Cộng Hòa chống gỡ trần nợ (do Trump bảo gài vô dự luật B) bất kể Trump hù dọa. Trump: sẽ bứng ghế DB Roy trong sơ bộ 2026.

- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson: sẽ tìm đề xuất tài trợ để liên bang khỏi đóng cửa.

- Dân biểu Dân Chủ Greg Landsman: đóng cửa chính phủ sẽ hại cả triệu công chức, nhưng Trump và Musk là tỷ phú, không bị thiệt hại gì

- Mỹ đã trục xuất hơn 270.000 người đến 192 quốc gia trong 12 tháng qua, nhiều kỷ lục trong một thập niên

- Trump thúc giục Liên Âu tăng cường mua dầu và khí đốt của Mỹ

- Trump sẽ gặp Putin để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine

- Biện Lý Fani Willis (Quận Fulton, Georgia) bị Tòa kháng án (3 Thẩm phán Cộng Hòa) ép trao người khác vụ truy tố Trump phone đòi thêm phiếu bầu 2020.

- Hạ viện bế tắc: dự luật ngắn hạn tài trợ chính phủ không đủ phiếu (174 DB thuận, 235 DB chống). Trump nổi giận vì dự luật này viết theo ý Trump để gỡ trần nợ tới tháng 1/2027. Sáng mai chính phủ cơ nguy đóng cửa.

- Chỉ 13% dân Canada muốn làm tiểu bang Mỹ thứ 51. Trump bịa chuyện Mỹ bao cấp 100 triệu đô/năm cho Canada, thực tế Canada xuất siêu vào Mỹ 78 tỷ đô/năm là mua bán sòng phẩng

- Cổ phiếu Novo Nordisk giảm hơn 18%

- Tesla Inc. thu hồi 694.304 xe để sửa

- Dân số Mỹ vượt qua 340 triệu cư dân. Tỷ lệ tăng 1% trong năm nay là mức cao nhất kể từ năm 2001. Nhập cư Mỹ trong năm nay đã tăng gần 2,8 triệu người.

- Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục Mỹ bảo Israel ngưng chiếm đóng, hãy rút khỏi Syria

- Thụy Điển ngưng tài trợ UNRWA vì Israel cấm, nhưng sẽ tài trợ UNICEF để cứu đói dân Gaza

- Bác sĩ không biên giới MSF: quân Israel đang diệt chủng dân Palestine

- Thủ tướng Slovakia: kêu gọi Zelensky cho tiếp tục truyền khí đốt Nga qua Ukraine đến Bratislava

- Tin tặc Nga tấn công mạng chính phủ Ukraine

- Nigeria: Ít nhất 35 trẻ em đã chết và 6 trẻ khác bị thương nặng vì giẫm đạp giành tiền thưởng

- Michigan: 1 nhân viên rút dao, đâm chủ tịch hãng, bị bắt

- Texas: xe lửa đụng xe đầu kéo, trật đường rầy, 2 nhân viên chết, 3 bị thương

- FedEx Corp. doanh thu quý 2 đạt 22,0 tỷ đô, giảm 1%

- Nike Inc. doanh thu quý 2 đạt 12,4 tỷ đô, giảm 8%

- Nhân viên tại 4 trung tâm giao hàng Amazon ở Nam California đình công: tại Palmdale, San Bernardino, Victorville và City of Industry.

- Chuỗi tiệm bách hóa Big Lots phá sản, sẽ đóng cửa toàn bộ, đang bán rẻ hàng trong 963 tiệm còn lại để đóng luôn

- Hãng bảo hiểm nhà Liberty Mutual rút khỏi California.

- Callifornia: cháy rừng Franklin Fire đã được khống chế 100%. Ra tro 20 công trình/nhà ở và hư hại 28 công trình/nhà ở khác

- Florida: Hơn ba chục khu căn hộ cao tầng và khách sạn sang trọng dọc theo bãi biển bị chìm hoặc lún

- Gần 10% các hiệu thuốc ở Thành phố New York đã đóng cửa trong năm nay

- Mỹ: Tính tới hôm nay, có 26 người bị kết án tử hình trong năm 2024 và 25 người bị xử tử. Có 54% bản án tử hình là cho da màu.

- California: sẽ được trợ cấp một phần khi bạn mua xe đạp điện, vừa làm sạch môi trường, vừa tăng thể lực

- Quận Cam: Học khu Santa Ana lên kế hoạch sa thải hàng trăm giáo viên và nhân viên

- Florida: Tuan Duy Pham bị bắt vô tù vì sau khi tẩy lông bikini cho nữ khách, đã gạ sex bằng miệng và nhiều hơn

- TIN VN. Sài Gòn: Xe điện ở tầng trệt tự phựt cháy, lửa thiêu căn nhà 4 tầng làm 2 người chết, 13 người bị thương.

- TIN VN: VN báo động: Trump sẽ siết ngành chăn nuôi Việt Nam.

- HỎI 1: Động đất sẽ nhiều hơn vì khí hậu biến đổi? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hàng triệu người lớn ở Mỹ đang phải vật lộn với COVID kéo dài và 1/5 có các triệu chứng suy nhược đến mức ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-20/12/2024) ⦿ ---- Cổ phiếu Novo Nordisk đã giảm hơn 18% hôm thứ Sáu sau khi công ty báo cáo kết quả dưới mức mong đợi từ thử nghiệm giai đoạn ba cho thuốc giảm cân CagriSema. Loại thuốc này kết hợp semaglutide, cũng được tìm thấy trong loại thuốc béo phì phổ biến khác của công ty, Wegovy, và chất tương tự amylin, Cagrilintide. Thuốc được tạo ra để điều trị cho người lớn bị béo phì và là phương pháp điều trị cho người lớn bị tiểu đường loại 2.

Thử nghiệm bao gồm 3.147 người được phân bổ ngẫu nhiên bị béo phì và dựa trên một giao thức linh hoạt, cho phép những người tham gia thay đổi liều dùng trong quá trình thử nghiệm. Sau 68 tuần, những người được điều trị bằng CagriSema đã giảm được 22,7% cân nặng, giảm xuống dưới mức dự kiến ​​là 25% mà công ty đã công bố trước đó với CNBC. Cổ phiếu của công ty đã giảm 18,42% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa và được bán với giá 103,44 đô la vào lúc 7:35 sáng theo giờ miền Đông.

⦿ ---- Tesla Inc. đã nộp đơn xin thu hồi 694.304 xe của mình tại Hoa Kỳ, Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) tiết lộ vào thứ Sáu. Trong số các xe bị ảnh hưởng có Cybertruck 2024, Model 3 2017-2025 và Model Y 2020-2025. "Đèn cảnh báo hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) có thể không sáng giữa các chu kỳ lái xe, không cảnh báo người lái xe về áp suất lốp thấp", NHTSA cho biết, đồng thời nói thêm rằng những xe như vậy không tuân thủ Tiêu chuẩn An toàn "Federal Motor Vehicle Safety Standards", vì lốp xe không được bơm căng đúng cách làm tăng nguy cơ va chạm. Để giải quyết vấn đề, Tesla đã phát hành bản cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) miễn phí.

⦿ ---- Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho biết vào thứ năm rằng nhập cư trong năm 2024 đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng dân số Hoa Kỳ lên mức nhanh nhất trong 23 năm khi quốc gia này vượt qua 340 triệu cư dân. Tỷ lệ tăng trưởng 1% trong năm nay là mức cao nhất kể từ năm 2001 và là sự tương phản rõ rệt với mức thấp kỷ lục là 0,2% được thiết lập vào năm 2021 khi đại dịch hạn chế đi lại đến Hoa Kỳ lên đến đỉnh điểm, theo ước tính dân số hàng năm.

Theo AP, nhập cư Mỹ trong năm nay đã tăng gần 2,8 triệu người, một phần là do phương pháp tính mới, trong đó tính cả những người được tiếp nhận vì lý do nhân đạo. Di cư quốc tế ròng chiếm 84% trong mức tăng 3,3 triệu người của cả nước từ năm 2023 đến năm 2024.

Số ca sinh nhiều hơn số ca tử ở Hoa Kỳ gần 519.000 trong giai đoạn 2023 đến năm 2024, đây là sự cải thiện so với mức thấp lịch sử là 146.000 vào năm 2021 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao của những thập niên trước.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu đã thúc giục Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác thực hiện các bước để ngăn chặn "sự chiếm đóng không thể chấp nhận được" của Israel đối với lãnh thổ Syria. Erdogan nói với các phóng viên rằng Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan sẽ sớm đến thăm Syria, nhấn mạnh rằng Ankara đang hỗ trợ người dân Syria quản lý quá trình chuyển đổi "một cách suôn sẻ".

Ông nói thêm rằng đất nước của ông sẵn sàng giúp Syria nhanh chóng giải quyết "các vấn đề quan trọng" liên quan đến năng lượng và chống lại các nhóm khủng bố, chẳng hạn như ISIS và Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Hơn nữa, người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng Ankara "sẽ làm mọi thứ để đảm bảo chế độ Assad, vốn đã phạm tội ác chống lại chính người dân của mình, phải chịu trách nhiệm theo luật pháp quốc tế".

⦿ ---- Bộ trưởng Viện trợ và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa tiết lộ trong một bài đăng trên X vào thứ sáu rằng Thụy Điển sẽ không còn tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc (UN) dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA).

Ông giải thích rằng quyết định gần đây của Knesset (Quốc Hội Israel) cấm UNRWA hoạt động tại Israel sẽ khiến việc phân phối viện trợ trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì lý do đó, Stockholm sẽ buộc phải chuyển giao nguồn lực của mình cho các tổ chức khác, chẳng hạn như Chương trình Lương thực Thế giới, UNICEF, v.v. Dousa nhấn mạnh rằng Israel có "trách nhiệm to lớn" đối với dân thường. Ông nhấn mạnh rằng cần phải có nhiều xe tải chở viện trợ hơn vào Gaza.

⦿ ---- Tổng thư ký của Bác sĩ không biên giới (MSF: Doctors Without Borders) Christopher Lockyear nói với Al Jazeera rằng lực lượng Israel đang tiến hành "giết hại dân thường bừa bãi" trên khắp Dải Gaza. Lockyear chỉ ra rằng người dân Gaza "bị di dời cưỡng bức, bị mắc kẹt và bị ném bom" là "dấu hiệu rõ ràng của cuộc thanh trừng sắc tộc" ở phía bắc Gaza. "Chúng tôi đang chứng kiến ​​cảnh di dời cưỡng bức, có cuộc thanh trừng sắc tộc ở phía bắc, phá hủy cơ sở hạ tầng, gây thương tích về thể chất và tinh thần cho người dân ở Gaza, và tất cả những điều này là không thể phủ nhận", Lockyear nhấn mạnh.

"Những gì chúng tôi đang nói là, ngày càng có nhiều chuyên gia pháp lý và tổ chức pháp lý chứng kiến ​​các yếu tố [quân ] diệt chủng dân Palestine đang được thực hiện ở Dải Gaza, và các nhóm của chúng tôi, các nhóm y tế của chúng tôi trên thực địa... những quan sát của chúng tôi phù hợp với những đánh giá đó", ông nói thêm.

⦿ ---- Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bảo đảm cho giữ vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine đến Bratislava không bị gián đoạn vào thứ Sáu. "Nếu Zelensky không cho phép khí đốt của chúng tôi đi qua, một cuộc xung đột nghiêm trọng có thể xảy ra", Fico nhấn mạnh. Trước đó, Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng Kiev sẽ không gia hạn thỏa thuận vận chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ của mình, thỏa thuận này sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

⦿ ---- Tin tặc có liên hệ với Tổng cục Chủ lực của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga (Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces), còn được gọi là GRU, đứng sau một cuộc tấn công mạng hàng loạt nhắm vào các trang web của chính phủ Ukraine, theo Cục trưởng Cục An ninh mạng của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Volodymyr Karasteliov cho biết trong một tuyên bố.

"Phiên bản chính mà SBU đang xem xét là các cơ quan tình báo Nga đứng sau cuộc tấn công mạng này. Cụ thể là các nhóm tin tặc có liên hệ với GRU", Karasteliov nhấn mạnh. "Chúng tôi đang làm việc toàn diện, nhưng do tính chất nhạy cảm của tình hình, chúng tôi không thể tiết lộ mọi chi tiết", ông nói thêm.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Olha Stefanishyna tiết lộ rằng Nga đã tiến hành cuộc tấn công mạng lớn nhất trong những tháng gần đây vào một số dịch vụ của chính phủ, bao gồm cả các cơ đăng ký nhà nước do Bộ Tư pháp giám sát.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump có kế hoạch gặp nhà độc tài Nga Vladimir Putin vào năm tới để thảo luận về các điều khoản chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, theo tờ The Washington Post đưa tin vào ngày 20/12/2024. Cả hai nhà lãnh đạo đều có chương trình nghị sự riêng cho các cuộc đàm phán. Trump muốn được coi là người gìn giữ hòa bình và hy vọng đàm phán một thỏa thuận hòa bình làm hài lòng ông, trong khi Putin muốn thuyết phục Trump tạo ra một trật tự thế giới mới không có luật lệ hoặc nhân quyền.

Putin đang tìm kiếm một thỏa thuận lớn về an ninh châu Âu sẽ giữ Ukraine trong tầm kiểm soát của Nga, giữ thêm đất Ukriane, làm suy yếu NATO và củng cố vị thế quốc tế của Putin. Các nhà phân tích không lạc quan về cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình, xét đến lập trường tối đa của Putin và mối lo ngại của Trump về việc tỏ ra yếu kém. Tuy nhiên, có một số lĩnh vực mà hai nhà lãnh đạo có chung quan điểm.

Ví dụ, cả Trump và Putin đều không khoan dung với chủ nghĩa tự do phương Tây và các giá trị nhân quyền. Putin coi Trump là người có thể giúp ông biến Nga thành một cường quốc thế giới trong một trật tự thế giới đa cực mới, nơi các quốc gia toàn cầu mạnh mẽ gây ảnh hưởng và trao đổi chủ quyền với các quốc gia yếu hơn.

Theo một học giả Nga thân cận với các nhà ngoại giao cấp cao của Nga, Điện Kremlin không quan tâm đến sự thỏa hiệp và tin rằng "các cuộc đàm phán nên được tiến hành từ vị thế mạnh mẽ, không phải yếu đuối".

Đồng thời, Nga có thể sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ về các yêu sách lãnh thổ đối với Ukraine để đổi lấy ảnh hưởng đối với cấu trúc an ninh của châu Âu. Điều này có nghĩa là chia thế giới thành các phạm vi ảnh hưởng, với Ukraine và Georgia (tức Gruzia, nơi quân Nga hiện đã chiếm đóng 2 tỉnh Abkhazia và Ossetia, tức 20% ​​lãnh thổ Gruzia kể từ cuộc chiến năm 2008) phụ thuộc vào Nga, hạn chế NATO và có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh châu Âu.

"Tôi hy vọng Trump không rơi vào cái bẫy này, vì người châu Âu sẽ từ chối nó, và tôi nghĩ người Ukraine cũng sẽ từ chối nó", một cựu nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ và chuyên gia về Nga cho biết.

Những người theo chủ nghĩa tự do lo ngại Tổng thống Hoa Kỳ mới đắc cử Donald Trump sẽ bỏ rơi Ukraine, theo lời Tymofiy Mylovanov, Viện trưởng Đại Kinh tế Kyiv (KSE), cho biết trong sự kiện của đài NV có tên "Ukraine and the World Ahead of 2025" vào ngày 20/12/2024.

⦿ ---- Dân biểu Greg Landsman (D-Ohio) cho biết Tổng thống đắc cử Trump và Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk không bị thiệt hại tài chính do việc đóng cửa chính phủ gây ra, lập luận rằng đó là lý do tại sao họ đã kìm hãm sự ủng hộ cho gói chi tiêu đầu tiên (Plan A) của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện vào đầu tuần này.

"Điều đó sẽ không gây tổn hại đến Musk. Điều đó sẽ không gây tổn hại đến Trump hay tất cả những nhà tài trợ đó", Landsman nói vào tối thứ Năm trên CNN. "Họ là những triệu phú, tỷ phú".

"Chỉ gây tổn hại đến người dân của chúng ta. Thật khủng khiếp", ông nói thêm.

Các nhà chiến lược và một số nhà lập pháp đã gợi ý rằng Musk đang nắm quyền điều hành chính phủ thay vì Trump sau một loạt bài đăng trên nền tảng xã hội X nhằm phá vỡ dự luật tài trợ sẽ giúp chính phủ mở cửa cho đến tháng 3/2025. Landsman cũng ngụ ý rằng Trump chỉ là nhà lãnh đạo của giới nhà giàu, nói rằng người dân Mỹ không ủng hộ việc đóng cửa chính phủ cũng như những tai ương xảy ra sau đó.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc giục Liên minh châu Âu tăng cường mua dầu và khí đốt của Hoa Kỳ để "bù đắp khoản thâm hụt khổng lồ" với Washington, đồng thời cảnh báo rằng nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc Trump áp thuế quan. Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ, thâm hụt thương mại giữa Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ là 17,1 tỷ đô la vào tháng 10.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Trump đã khuyến khích những người Cộng hòa ở Texas cân nhắc thách thức sơ bộ [năm 2026] đối với Dân biểu Chip Roy (Đảng Cộng hòa-Texas) vào thứ năm sau khi ông Trump đổ lỗi cho dân biểu này vì đã "cản trở" nỗ lực của Trump nâng trần nợ công như một phần của các cuộc đàm phán tài trợ cho chính phủ.

"Quốc hội" không được ưa chuộng đến từ Texas, Chip Roy, đang cản trở, như thường lệ, một Chiến thắng vĩ đại khác của Đảng Cộng hòa — Tất cả chỉ vì một số hoạt động quảng cáo rẻ tiền cho bản thân. Những kẻ cản trở của Đảng Cộng hòa phải bị loại bỏ", Trump đăng trên Truth Social.

Trong một bài đăng tiếp theo, tổng thống đắc cử cho biết ông hy vọng "một số đối thủ tài năng đang chuẩn bị ở Tiểu bang Texas vĩ đại để bứng ghế Chip trong cuộc bầu cử sơ bộ [2026]. Ông ta sẽ không có cơ hội!"

⦿ ---- Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (US Immigration and Customs Enforcement) đã trục xuất hơn 270.000 người đến 192 quốc gia trong khoảng thời gian 12 tháng gần đây, đây là con số cao nhất hằng năm trong một thập niên, theo một báo cáo được công bố hôm thứ Năm, báo cáo này minh họa một số thách thức về tài chính và hoạt động mà Tổng thống đắc cử Trump sẽ phải đối mặt để thực hiện lời cam kết trục xuất hàng loạt của mình.

ICE, cơ quan chính phủ chính chịu trách nhiệm trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp vào nước này, đã trục xuất 271.484 người trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9/2024, gần gấp đôi so với 142.580 người trong cùng kỳ năm trước, theo báo cáo của AP. Đây là số lượng trục xuất cao nhất của ICE kể từ năm 2014, khi cơ quan này trục xuất 315.943 người. Con số cao nhất mà cơ quan này đạt được trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump tại Bạch là 267.258 người vào năm 2019.

⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson cho biết các Dân biểu của Đảng Cộng hòa sẽ "tập hợp lại và đưa ra một giải pháp khác" sau khi dự luật chi tiêu của chính phủ của họ bị bác bỏ vì không đủ phiếu trước đó. Nếu một đề xuất tài trợ không được thông qua, chính phủ liên bang sẽ đóng cửa từ rạng sáng thứ Bảy 21/12/2024.

Johnson đổ lỗi cho Đảng Dân chủ tại Hạ viện về sự thất bại của dự luật. "Chúng tôi rất thất vọng khi tất cả trừ hai đảng viên Dân chủ đều bỏ phiếu chống lại viện trợ cho nông dân và chủ trang trại, chống lại cứu trợ thiên tai, chống lại tất cả các biện pháp lưỡng đảng đã được đàm phán và quyết định", ông nói. Tuy nhiên, Đảng Dân chủ cáo buộc Đảng Cộng hòa đã từ bỏ luật lưỡng đảng đã được thống nhất trước đó khi Tổng thống đắc cử Donald Trump lên tiếng phản đối và Trump buộc ghi thêm điều n tăng trần nợ mà Dân Chủ xem là cơ hội cho chính phủ Trump sẽ xài tiền vô trách nhiệm.

⦿ ---- Tại sao 38 Dân biểu Cộng Hòa về phe Dân Chủ bỏ phiếu chống Trump đêm Thứ Năm? Tổng thống đắc cử Trump đã thúc giục tất cả đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận chi tiêu của chính phủ theo Kế hoạch B vào tối thứ Năm—nhưng 38 đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã bất chấp mong muốn của Trump và bỏ phiếu chống lại kế hoạch này, khiến đất nước đứng trước bờ vực đóng cửa chính phủ. Các nhà lập pháp nổi loạn không phải là những người Cộng hòa ôn hòa đã từng khiến Trump tức giận trước đây, mà là "những người bảo thủ thường sẽ liên kết với triết lý của ông Trump", theo tờ New York Times đưa tin. Đối với nhiều đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu chống lại dự luật chi tiêu, vấn đề lớn nhất là điều khoản nâng trần nợ trong hơn hai năm. Theo AP, trần nợ hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 1/2025 và Trump muốn giải quyết vấn đề này trước khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1/2025.

Lá phiếu chống thứ 38 của đảng Cộng hòa. Tờ Washington Post đưa tin rằng đã có "chuyển biến ngoài ý muốn" vào phút cuối khi Dân biểu đảng Cộng hòa Kat Cammack, nhà lập pháp cuối cùng bỏ phiếu, điền vào cả thẻ ủng hộ và phản đối dự luật trước khi cuối cùng chọn bỏ phiếu chống. Bà nói với các phóng viên rằng với tư cách là một "người bảo thủ theo hiến pháp", bà không thể bỏ phiếu [như Trump và Johnson muốn] để tăng giới hạn nợ trừ khi có những cắt giảm chi tiêu lớn.

Những lời đe dọa từ Trump. Tờ WP đưa tin rằng Trump đã chỉ trích Dân biểu Chip Roy trong các bài đăng trên Truth Social, kêu gọi ông phải đối mặt với sự phản đối chính vì đã cản trở "Chiến thắng vĩ đại của Đảng Cộng hòa". DB Roy cho biết ông "không xin lỗi" về lập trường của mình và chỉ trích dự luật là một "thỏa thuận tồi".

Quan điểm từ Thượng viện. Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã chỉ trích màn gây gỗ kịch tính tại Hạ viện là một "thảm họa", tờ The Hill đưa tin. "Tôi mệt mỏi với chuyện này. Điều này thật bất ổn và làm mất tập trung vào những việc chúng ta nên làm", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John Cornyn, người sẽ trở thành lãnh đạo phe đa số của Thượng viện vào tháng tới, cho biết. Lãnh đạo phe đa số hiện tại, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer, cho biết các nhà lập pháp nên khôi phục lại kế hoạch lưỡng đảng đã được thông qua trước khi Trump và Elon Musk lên tiếng phản đối.

Những dấu hiệu bất hòa sắp tới. Cuộc đụng độ về dự luật chi tiêu được coi là dấu hiệu của nhiều màn kịch tính hơn ở Quốc hội khóa tới, khi đa số đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ còn ít hơn nữa. Sự sụp đổ của dự luật lưỡng đảng "có lẽ sẽ là một cú kích động tốt ngay bây giờ cho Quốc hội khóa 119", theo Dân biểu đảng Cộng hòa Steve Womack, người đã bỏ phiếu ủng hộ Kế hoạch B, cho biết. AP đưa tin rằng Dân biểu đảng Cộng hòa Marc Molinaro, người chủ trì cuộc tranh luận ồn ào về dự luật chi tiêu, đã đập búa của chủ tịch với lực mạnh đến nỗi nó gãy ra.

Khả năng đóng cửa. Chính phủ sẽ đóng cửa vào lúc 12:01 giờ sáng thứ Bảy nếu không có thỏa thuận nào được thông qua, mặc dù tác động có thể không được cảm nhận cho đến thứ Hai, NBC News đưa tin. Việc đóng cửa sẽ có nghĩa là chính phủ không thể trả lương cho hàng triệu công chức và nhân viên hợp đồng, mặc dù các cơ quan như TSA (Sở an ninh giao thông) có các kế hoạch dự phòng cho phép họ tiếp tục hoạt động.

⦿ ---- Phiên bản mới nhất của dự luật ngắn hạn để tài trợ cho chính phủ Hoa Kỳ đã không được thông qua tại Hạ viện với 174 Dân biểu bỏ phiếu thuận và 235 Dân biểu bỏ phiếu chống, bao gồm 8 đảng viên Cộng hòa. Dự luật này, chỉ được các nhà lập pháp Cộng hòa đàm phán, cần phải có đa số 2/3. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries và nhiều đảng viên Dân chủ khác tại Hạ viện đã chỉ trích dự luật và cho biết họ bỏ phiếu chống.

Đề xuất bao gồm việc đình chỉ trần nợ cho đến tháng 1/2027 (tức là gỡ trần nợ) theo yêu cầu của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Tuy nhiên, biện pháp này đã bị một số đảng viên Cộng hòa bảo thủ bác bỏ, những người khăng khăng rằng Cộng Hòa là "đảng có trách nhiệm tài chính" và lo ngại về việc nợ liên bang của Hoa Kỳ tăng vọt. Nếu không có dự luật chi tiêu mới, chính phủ Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào sáng thứ Bảy 21/12/2024.

⦿ ---- Fani Willis, Biện Lý quận Fulton (Georgia) đã bị ép rời khỏi vụ truy tố Trump về can thiệp bầu cử 2020 tại tiểu bang Georgia, theo bản tin của báo Atlanta Journal-Constitution, sau khi Tòa kháng án Georgia phán quyết rằng mối tình [cũ] của bà với một công tố viên đặc biệt là xung đột lợi ích.

Trong phán quyết 2-1 của các thẩm phán do đảng Cộng hòa bổ nhiệm, tòa kháng án nhận thấy rằng tòa sơ thẩm "đã phạm sai lầm khi không hủy tư cách của Biện Lý Willis và văn phòng của bà", theo NBC News, mặc dù AP lưu ý rằng họ không bác bỏ bản cáo trạng truy tố Trump về tội can thiệp (đòi Georgia tìm thêm phiếu để Trump hơn phiếu Biden)..

Điều này khiến vụ án đó, vốn đã trì trệ trong nhiều tháng, trở nên hỗn loạn và Hội đồng công tố viên Georgia sẽ được giao nhiệm vụ tìm một công tố khác để tiếp quản hồ sơ và quyết định xem họ có muốn theo đuổi [truy tố Trump] hay không. Nếu Biện Lý Willis kháng cáo lên Tòa án tối cao Georgia, điều đó sẽ trì hoãn việc bổ nhiệm người kế nhiệm [hồ sơ truy tố Trump].⦿ ---- Tổng thống đắc cử Trump, người đã chế giễu Thủ tướng Canada Justin Trudeau là "Thống đốc Trudeau" vào đầu tháng này, đã nhắm vào người hàng xóm phía bắc của Hoa Kỳ một lần nữa trong bài đăng trên Truth Social vào thứ Tư. "Không ai có thể trả lời tại sao chúng ta trợ cấp cho Canada lên tới hơn 100.000.000 đô la một năm? Thật vô lý! Nhiều người Canada muốn Canada trở thành Tiểu bang thứ 51", ông viết. "Họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền thuế và bảo vệ quân sự. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tiểu bang thứ 51!!!" Trong một bài đăng trên X, Jean Charest, cựu thủ tướng Quebec, đã mô tả những phát biểu của Trump là "lời cảnh tỉnh" và cho biết tất cả người dân Canada, bất kể quan điểm của họ về Trudeau như thế nào, đều nên cảm thấy "bị xúc phạm sâu sắc"."Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành tiểu bang thứ 51. Chúng ta là Canada. Chúng ta tự hào là người Canada. Chúng ta sẽ luôn đấu tranh vì điều đó", Thủ hiến tỉnh Ontario là Doug Ford trả lời CTV News vào tối thứ Tư. Ford đã chỉ trích mạnh mẽ các mối đe dọa của Trump về việc áp dụng mức thuế quan 25% và đe dọa sẽ có các động thái trả đũa.Thủ hiến Alberta đã có cách tiếp cận khác và cố gắng trả lời câu hỏi của Trump, AP đưa tin. Trong một bài đăng trên X, bà cho biết ông đã đặt một "câu hỏi công bằng" về thâm hụt thương mại. Bà cho biết lý do là vì "Canada (đặc biệt là Alberta) xuất cảng hàng tỷ nguyên liệu thô (dầu, khí đốt, khoáng sản, ngũ cốc, gia súc, gỗ, v.v.)" đến Hoa Kỳ, nơi "các công ty và công nhân Mỹ vĩ đại của chúng tôi nâng cấp và bán trên toàn thế giới" cho các quốc gia bao gồm Canada."Theo nghĩa đen, hàng triệu công việc và công ty Mỹ được trả lương cao dựa vào những nguyên liệu thô giá cả phải chăng này từ Canada để tạo ra hàng nghìn tỷ đô la của cải ở quốc gia của bạn", Smith viết, đồng thời nói thêm rằng bà rất mong được tham dự lễ nhậm chức của Trump.CP24 lưu ý rằng không rõ Trump lấy con số 100 triệu đô la từ đâu. Có thực tế là: Thặng dư thương mại của Canada với Hoa Kỳ đạt đỉnh 78 tỷ đô la vào năm 2022. Nhưng không có nghĩa là Mỹ tài trợ hay bao cấp Canada. Chỉ là thuận mua vừa bán.Một cuộc thăm dò gần đây của Leger cho thấy chỉ có 13% người Canada ủng hộ ý tưởng gia nhập Hoa Kỳ, mặc dù có một khoảng cách giới tính lớn: Khoảng 19% nam giới muốn đất nước này trở thành một tiểu bang, so với chỉ 7% phụ nữ.CBC lưu ý rằng Trump "đã nướng Canada như một chiếc giăm bông tráng men lá phong", nhưng nhóm của Trump gần đây đã "ăn mừng chiến thắng" trước nhiều thông báo mà Canada đưa ra về việc tăng cường an ninh biên giới, cho thấy Trump có thể sẽ không thực hiện các mối đe dọa về thuế quan của mình.⦿ ---- Nigeria: Ít nhất 35 trẻ em đã chết và 6 trẻ khác bị thương nặng khi một vụ giẫm đạp xảy ra tại một hội chợ Giáng sinh vào thứ Tư ở tây nam Nigeria. Sự kiện đáng lẽ phải vui vẻ đã trở thành thảm kịch sau khi hàng nghìn trẻ em và cha mẹ của các em đến để có cơ hội nhận 5.000 naira (khoảng 3,20 đô la) mà ban tổ chức sự kiện đã hứa sẽ trao cho 5.000 trẻ em đầu tiên.Theo Africa Report, một đài phát thanh địa phương đã kêu gọi nhiều người không tham dự sự kiện này vì lo ngại về an toàn. Đài phát thanh này cho biết trong một tuyên bố: "Những người tổ chức sự kiện cũng đã làm mọi cách có thể để đảm bảo rằng thảm kịch được ngăn chặn bằng cách triển khai lực lượng an ninh, nhân viên y tế và các cơ quan liên quan khác để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện bi thảm này".Thống đốc tiểu bang Seyi Makinde nói thêm trong một tuyên bố rằng những người tổ chức sự kiện đã bị bắt tại hiện trường khi lực lượng an ninh đến. "Chúng tôi đã thực hiện các bước để đảm bảo không có thêm trường hợp tử vong nào được ghi nhận tại địa điểm này bằng cách triển khai các nhân viên an ninh để lập lại trật tự tại địa điểm này", thống đốc cho biết trên X. Một phụ huynh nói thêm: "Tôi không nên đến. Con tôi đã chết rồi.”⦿ ---- Michigan: Một nhân viên đã đâm chủ tịch một công ty Michigan trong một cuộc họp nhân viên, theo cảnh sát cho biết. Erik Denslow đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau khi trải qua ca phẫu thuật, USA Today đưa tin. Cảnh sát Fruitport Township đã bắt giữ Nathan Joseph Mahoney, 31 tuổi, chỉ vài phút sau khi anh ta bỏ trốn bằng xe của mình.Anh này đã bị đưa ra xét xử vào thứ Tư tại Muskegon với các tội danh cố ý giết người, bỏ trốn cấp độ bốn và trốn tránh. "Chúng tôi vẫn còn sốc về vụ việc xảy ra tại nhà máy của chúng tôi ngày hôm qua", một tuyên bố do Anderson Express đưa ra vào thứ Tư, theo MLIVE. Công ty cho biết các bác sĩ hy vọng Denslow sẽ hồi phục sau vết thương.Mahoney đã có mặt trong cuộc họp vào sáng thứ Ba cùng với một số nhân viên khác khi anh ta đứng dậy và rời khỏi phòng họp, theo WZZM. Anh ta quay lại khoảng 10 phút sau đó, mang theo một con dao, đi đến chỗ Denslow và đâm anh ta vào hông, các nhân chứng cho biết. Mahoney đã làm việc ở đó trong hai tuần. Các nhà điều tra không công bố thông tin về động cơ. "Theo mọi lời khai, đây có vẻ chỉ là một vụ tấn công bạo lực, không có chủ đích nhằm vào nạn nhân", công tố viên cho biết.⦿ ---- Texas: xe lửa gặp nạn. Hai nhân viên của công ty đường sắt Union Pacific đã thiệt mạng và ba người bị thương khi một đoàn tàu chở hàng va chạm với một xe đầu kéo và trật bánh tại một thành phố nhỏ ở Texas, các nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm. Đoàn tàu trật bánh vào khoảng 5 giờ chiều thứ Tư tại Pecos sau vụ va chạm tại một giao lộ đường sắt, các nhà chức trách cho biết. AP đưa tin, các vật liệu nguy hiểm được chở trên tàu bao gồm pin lithium ion và túi khí, nhưng không có gì bị rò rỉ trong vụ trật bánh, các quan chức thành phố cho biết. Các quan chức cho biết nhiên liệu diesel bị rò rỉ đã được ngăn chặn.⦿ ---- FedEx Corp. đã công bố vào thứ năm rằng doanh thu của công ty trong quý 2 năm tài chính 2025 đạt 22,0 tỷ đô la, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn ước tính của các nhà phân tích. Thu nhập pha loãng theo GAAP trên mỗi cổ phiếu giảm 14,6% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2 xuống còn 3,03 đô la và thu nhập ròng theo GAAP là 740 triệu đô la. Thu nhập hoạt động theo GAAP giảm 18% xuống còn 1,05 tỷ đô la trong giai đoạn ba tháng trên cơ sở hàng năm. Công ty đã công bố ý định tách FedEx Freight, do đó tạo ra hai công ty đại chúng. Cổ phiếu của FedEx đã tăng 8,78% trong giao dịch ngoài giờ sau khi công bố kết quả.⦿ ---- Nike Inc. đã tiết lộ vào thứ năm rằng doanh thu của công ty trong quý 2 năm tài chính 2025 đạt 12,4 tỷ đô la, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vượt qua ước tính của các nhà phân tích. Trong quý được báo cáo, thu nhập ròng giảm 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,16 tỷ đô la. Trong khi đó, thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng đạt 0,78 đô la, giảm 24% so với cùng kỳ ba tháng của năm trước. Cổ phiếu của Nike đã tăng vọt 8,95% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc và được bán với giá 84 đô la một cổ phiếu sau khi báo cáo được công bố.⦿ ---- Chưa đầy một tuần trước Ngày Giáng sinh và lễ Hanukkah, công nhân tại bốn trung tâm giao hàng của Amazon ở Nam California đã chính thức đình công hôm thứ năm. Liên công đoàn Teamsters cho biết đã bỏ phiếu ủng hộ cuộc đình công vào thứ tư sau khi công ty từ chối đàm phán hợp đồng hoặc công nhận liên đoàn. Teamsters đại diện cho công nhân Amazon tại Palmdale, San Bernardino, Victorville và Thành phố City of Industry.Các liên công đoàn Teamster khác ở Illinois và New York cũng đã bỏ phiếu cho phép đình công. Hôm thứ năm, công nhân tại bốn thành phố đó bắt đầu biểu tình bên ngoài các cơ sở, trong khi vô số quà tặng cho mùa lễ hội vẫn nằm bên trong.Phóng viên Omar Lewis của KTLA đã có mặt tại cơ sở City of Industry vào thứ năm, nơi những người giao hàng đình công nói với anh rằng có thể xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc giao hàng do các cuộc đình công. Một tài xế, Vanessa Valdez, nói với Lewis rằng cô kiếm được 22,75 đô la một giờ với tư cách là một tài xế giao hàng, thường làm việc 10 giờ một ngày. Cô cho biết cô chưa bao giờ có thể nghỉ bệnh trong sáu năm làm việc cho Amazon. Valdez cho biết cuộc đình công sẽ kéo dài "cho đến khi" Amazon ngồi vào bàn đàm phán.⦿ ---- Sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 và đóng cửa hàng trăm cửa hàng, Big Lots đang chuẩn bị đóng cửa tất cả các địa điểm của mình, theo công ty xác nhận vào thứ năm. Trong một thông cáo báo chí, công ty cho biết họ sẽ bắt đầu bán "phá sản" tại tất cả các địa điểm còn lại của mình — tổng cộng là 963 địa điểm tính đến thứ năm — sau khi không hoàn tất việc bán hàng đã công bố trước đó cho Nexus Capital Management, một công ty cổ phần tư nhân.Hơn 400 cửa hàng Big Lots đã đóng cửa trong năm nay, đánh dấu mức giảm khoảng 30% về diện tích. Công bán lẻ giảm giá này còn 22 địa điểm tại California. Một số cửa hàng vẫn mở cửa trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau khi bắt đầu bán hàng đóng cửa. Không rõ Big Lots sẽ duy trì đợt bán hàng "đóng cửa" mới công bố trong bao lâu.⦿ ---- California: Một công ty bảo hiểm lớn khác đang rút lui khỏi các dịch vụ của mình tại California, buộc hàng chục nghìn khách hàng phải tìm kiếm các lựa chọn khác. SafeCo, một công ty con của công ty bảo hiểm nhà lớn thứ tư của California, Liberty Mutual, đã thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp các chính sách cho khách hàng thuê nhà và chung cư mới vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Những khách hàng hiện tại sẽ có thể giữ nguyên các chính sách hiện tại của họ cho đến năm 2026.Một người phát ngôn cho biết Liberty Mutual vẫn sẽ duy trì sự hiện diện tại tiểu bang này, mặc dù họ có kế hoạch hợp lý hóa các dịch vụ của mình. Safeco có khoảng 88.000 chính sách chung cư và người thuê nhà đang hoạt động tại California, tờ San Francisco Business Times đưa tin. Một người phát ngôn của Liberty Mutual cho biết "Chúng tôi đang đơn giản hóa và tập trung vào các khoản đầu tư sản phẩm của mình, nhắm vào các ngành kinh doanh cốt lõi trong khi giảm danh mục các sản phẩm cung cấp".Liberty Mutual là công ty mới nhất trong danh sách ngày càng dài các công ty bảo hiểm rút lui khỏi phạm vi bảo hiểm tại tiểu bang đông dân nhất của quốc gia này. Năm ngoái, State Farm General Insurance Company đã ngừng cung cấp các hợp đồng bảo hiểm tài sản tại California, bao gồm tất cả các phạm vi bảo hiểm tài sản cá nhân và doanh nghiệp, với lý do "chi phí xây dựng tăng cao vượt xa lạm phát, rủi ro thiên tai tăng nhanh và thị trường tái bảo hiểm đầy thách thức".Allstate đã đưa ra quyết định tương tự vào năm ngoái và hiện tại, với tin tức mới nhất từ Liberty Mutual, các lựa chọn bảo hiểm cho cư dân California đang ngày càng trở nên khan hiếm.⦿ ---- Theo Cal Fire, vụ cháy rừng Franklin Fire bắt đầu ở khu vực Malibu vào đầu tháng này hiện đã được khống chế 100%. Vụ cháy được báo cáo lần đầu tiên vào thứ Hai ngày 9 tháng 12 và nhanh chóng lan rộng đến hơn 4.000 mẫu Anh.Trận cháy đã khiến các lệnh sơ tán, cảnh báo, đóng cửa đường và đóng cửa trường học trong khu vực được ban hành. Tổng cộng, vụ cháy đã phá hủy 20 công trình/nhà ở và làm hư hại 28 công trình/nhà ở khác, theo Cal Fire cho biết. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra.⦿ ---- Florida: Hơn ba chục khu căn hộ cao tầng và khách sạn sang trọng dọc theo bãi biển ở South Florida đang bị chìm hoặc lún theo những cách không ngờ tới, trong một số trường hợp là do công trình xây dựng gần đó, theo một nghiên cứu mới. 35 tòa nhà được khảo sát dọc theo đoạn đường dài gần 12 dặm từ Bãi biển Miami đến Bãi biển Sunny Isles đã bị chìm hoặc lún từ 0,8 đến 3,1 inch.Theo các nhà khoa học tại Trường Khoa học Biển, Khí quyển và Trái đất Rosenstiel thuộc Đại học Miami ( University of Miami Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science), khoảng một nửa số tòa nhà có tuổi đời dưới một thập niên. Nghiên cứu được công bố vào thứ Sáu. Việc các tòa nhà bị chìm một chút trong và ngay sau khi xây dựng không phải là điều hiếm gặp, nhưng các nhà khoa học gọi khám phá của họ là đáng ngạc nhiên vì một số thay đổi diễn ra sau đó vài năm.⦿ ----Gần 10% các hiệu thuốc ở Thành phố New York đã đóng cửa trong năm nay — một sự sụt giảm đáng kể sau một thập niên co cụm đã cắt giảm 40% số lượng của họ khi nạn trộm cắp vặt vẫn tiếp tục hoành hành. Số lượng các tiệm Walgreens, Duane Reade, CVS và Rite Aid trên khắp thành phố đã giảm xuống còn 395 địa điểm vào năm 2024. Con số này so với 435 vào năm ngoái và giảm mạnh so với mức đỉnh điểm là 656 vào năm 2014, theo báo cáo thường niên có tựa đề "State of the Chains" của Trung tâm vì Tương lai Đô thị (Center for an Urban Future).Walgreens Boots Alliance, công ty sở hữu Duane Reade, là đơn vị bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo báo cáo, chuỗi cửa hàng lớn nhất của New York City đã đóng cửa 22 cửa hàng — khiến công ty chỉ còn 189 địa điểm trong thành phố.Trong khi đó, CVS đã đóng cửa 10 cửa hàng, để lại 160 địa điểm. Rite Aid, công ty đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào năm ngoái, đã đóng cửa tám cửa hàng trong năm nay và hiện chỉ còn 46 cửa hàng trong thành phố.⦿ ---- Có sự gia tăng trong các bản án tử hình được tuyên và các án tử hình được thực hiện vào năm 2024 so với năm 2023 nhưng đây cũng là năm thứ 10 liên tiếp có ít hơn 50 người nhận án tử hình. Tính đến trưa thứ năm 19/12/2024, có 26 người bị kết án tử hình vào năm 2024 và 25 người bị hành quyết.Các bản án tử hình và hành quyết tiếp tục ảnh hưởng không cân xứng đến người da màu. Mười hai trong số 25 tù nhân bị hành quyết vào năm 2024 là người da màu. Có 54% các bản án tử hình mới được áp dụng cho người da màu.Các vụ hành quyết được thực hiện tại chín tiểu bang: Alabama, Florida, Georgia, Indiana, Missouri, Oklahoma, South Carolina, Texas và Utah. Alabama hành quyết nhiều tù nhân nhất, hoàn thành sáu bản án tử hình, tiếp theo là Texas với năm bản án và Missouri và Oklahoma với bốn bản án. Con số này chiếm 76% các vụ hành quyết trong năm nay. Bốn tiểu bang -- Alabama, California, Florida và Texas -- chịu trách nhiệm cho 18 bản án tử hình.⦿ ---- California: bạn sẽ được trợ cấp một phần khi mua xe đạp điện, vừa làm sạch môi trường, vừa tăng thể lực, theo chương trình mới của tiểu bang. Đơn đăng ký cho chương trình khuyến khích xe đạp điện của California đã mở từ thứ Tư 18/12/2024 để khuyến khích người dân giảm lượng khí thải carbon và cải thiện sức khỏe thể chất của họ. Tiểu bang đang cung cấp các phiếu tài trợ mua hàng trị giá lên đến 2.000 đô la để mua một chiếc xe đạp điện mới và bất kỳ phụ kiện nào cần thiết như mũ bảo hiểm và khóa xe đạp.Xe đạp điện, được trang bị động cơ điện để hỗ trợ đạp, đã trở thành lựa chọn phổ biến cho những người đi làm muốn cải thiện sức khỏe của họ trong khi giảm thời gian dành cho phương tiện. Vì người lái vẫn đạp, xe đạp điện mang lại lợi ích về hoạt động thể chất đồng thời giảm thiểu một số thách thức liên quan đến việc đi làm bằng xe đạp truyền thống.Tiểu bang đang khuyến khích người dân cân nhắc nhiều loại xe đạp điện phù hợp với nhiều lối sống khác nhau. Đối với các gia đình, xe đạp điện chở hàng có thể là một lựa chọn tốt vì kiểu xe này cho phép người lái chở trẻ em, mua sắm hàng tạp hóa và thực hiện các việc vặt khác. Ngoài ra, xe đạp điện thích ứng có thể là một lựa chọn tốt cho những người có hạn chế về thể chất.

Xem danh sách các loại xe đạp điện đủ điều kiện mà tiểu bang đang cung cấp phiếu mua hàng tại đây: https://ebikeincentives.org/eligible-e-bikes/

⦿ ---- Quận Cam: Học khu Thống nhất Santa Ana đang có kế hoạch sa thải hàng trăm nhân viên do cắt giảm ngân sách. Điều này sẽ bao gồm giáo viên, cố vấn và nhân viên xã hội. Thông báo này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ tại cuộc họp hội đồng nhà trường vào thứ Ba, cuộc họp đã bị hoãn mà không có cuộc bỏ phiếu về biện pháp này.

Học khu Thống nhất Santa Ana nhận ra những lo ngại về các nỗ lực ổn định tài chính và vẫn cam kết hỗ trợ các nhu cầu học tập và xã hội-cảm xúc của học sinh", học khu cho biết trong một tuyên bố. "Những điều chỉnh về biên chế được đề xuất là cần thiết để đảm bảo an toàn tài chính lâu dài của Học khu sau khi nguồn tài trợ cứu trợ đại dịch tạm thời của liên bang và tiểu bang hết hạn".

Học khu cho biết những điều chỉnh đó sẽ không xóa bỏ các chương trình mà thay vào đó sẽ "điều chỉnh lại mức biên chế cho phù hợp với thực tế tài trợ hiện tại đồng thời đảm bảo các hỗ trợ quan trọng cho học sinh vẫn được duy trì".

⦿ ---- Florida: Tuan Duy Pham, 49 tuổi, đã bị bắt hôm qua (Thứ Tư) và bị truy tố tội tấn công tình dục sau khi Pham bị cáo buộc đưa một nữ khách hàng vào phòng sau để tẩy lông cho phù hợp khi mặc bikini miễn phí. Pham ban đầu dùng miệng quan hệ tình dục trên nữ khách hàng, nhưng cô này sau đó chận lại khi Pham tự lộ ra bộ phận sinh dục để đòi làm xa hơn.

Nạn nhân nói với một cảnh sát của Sở Cảnh sát Gainesville rằng cô đã đến Tiệm làm móng Joseph (2126 SW 34th Street) để làm móng vào ngày 18/12; sau khi hoàn thành dịch vụ làm móng, cô cho biết, chỉ có cô và Pham ở trong tiệm, và Pham hỏi cô có muốn tẩy lông bikini miễn phí không. Cô cho biết anh ta đã đưa cô vào phòng sau và thực hiện dịch vụ tẩy lông trong khi cô nằm trên giường.

Cô cho biết khi dịch vụ tẩy lông hoàn tất, vào khoảng 4:30 giờ chiều, anh ta đặt miệng vào bộ phận sinh dục của cô và bắt đầu thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng; cô cho biết cô đã chết lặng vì sợ hãi. Cô cho biết sau đó anh ta đã để lộ bộ phận sinh dục của Pham và cô bảo anh ta dừng lại; cả hai rời khỏi tiệm vào thời điểm đó, và cô đã báo cáo sự việc với cảnh sát một thời gian ngắn sau đó.

Viên cảnh sát đã liên lạc với Pham, người được cho là đã đồng ý đến Ty cảnh sát để phỏng vấn. Pham được cho là đã nói rằng anh ta là chủ tiệm làm móng và tự xưng là "Joseph"; Pham thú nhận đã đề nghị cung cấp cho nạn nhân dịch vụ tẩy lông vùng bikini miễn phí và thực hiện trên giường ở phòng sau; sau khi dịch vụ hoàn tất, Pham đã hôn nhẹ vào bộ phận sinh dục của nạn nhân. Pham phủ nhận việc quan hệ tình dục bằng miệng hay muốn đi xa hơn. Thẩm phán Kristine Van Vorst đã ra lệnh giam Pham mà không được tại ngoại trong khi chờ phiên điều trần. (Theo báo Alachua Chronicle.)

⦿ ---- TIN VN. Sài Gòn: Xe điện ở tầng trệt tự phựt cháy, lửa thiêu căn nhà 4 tầng làm 2 người chết, 13 người bị thương. Theo VTC News. Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở đường Xuân Hồng, quận Tân Bình, TP.HCM, ngày 20/12. Theo Công an quận Tân Bình danh tính 2 nạn nhân xấu số gồm chị Trần Thị T.N. (SN 2001) và anh T. (bạn của chị N). Căn nhà xảy ra hoả hoạn do anh Nguyễn Quốc C. (SN 1997, quê Thừa Thiên Huế) thuê lại từ tháng 4/2024. Căn nhà có 1 trệt, 1 gác, 3 lầu và 1 sân thượng. Đại diện Bệnh viện Thống Nhất cũng cho biết, trong sáng 20/12, bệnh viện tiếp nhận 13 bệnh nhân. Cụ thể, các bệnh nhân cơ bản bị suy hô hấp do ngạt khí CO, bỏng đường hô hấp và chấn thương ở các mức độ khác nhau. Theo Công an quận Tân Bình, qua khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân vụ cháy phát sinh từ chiếc xe điện để dưới tầng trệt của ngôi nhà. Sau đó, lửa từ xe điện nhanh chóng lan sang 7 xe khác (trong tổng số 26 xe cùng để tại đây).

⦿ ---- TIN VN: VN báo động: Trump sẽ siết ngành chăn nuôi Việt Nam. Theo Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam. Hiệp hội Các Nhà Xuất Khẩu Châu Á (Asia Exporters Association) nhận định rằng nếu Mỹ tiếp tục duy trì các rào cản thương mại, các doanh nghiệp chăn nuôi Việt Nam sẽ gặp khó khăn lớn hơn trong việc thâm nhập và duy trì thị trường tại Mỹ. Điều này không chỉ là vấn đề về thuế suất, mà còn là những quy định ngặt nghèo hơn trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Một trong những thách thức lớn là các yêu cầu kiểm dịch của Mỹ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Đông Á (East Asian Economic Research Center), khi Trump trở lại với chính sách “America First,” khả năng cao các doanh nghiệp xuất khẩu thịt của Việt Nam sẽ phải đối mặt với chi phí kiểm tra và chứng nhận cao hơn. Điều này sẽ tác động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

⦿ ---- HỎI 1: Động đất sẽ nhiều hơn vì khí hậu biến đổi?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu gần đây của Đại học tiểu bang Colorado được công bố trên tạp chí Địa chất chứng minh rằng biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến tần suất động đất, bổ sung thêm bằng chứng nhỏ nhưng ngày càng nhiều cho thấy khí hậu có thể làm thay đổi chu kỳ địa chấn.

Chi tiết:

https://phys.org/news/2024-12-climate-trigger-earthquakes.html

⦿ ---- HỎI 2: Hàng triệu người lớn ở Mỹ đang phải vật lộn với COVID kéo dài và 1/5 có các triệu chứng suy nhược đến mức ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Hàng triệu người lớn ở Mỹ đang phải vật lộn với COVID kéo dài và 1/5 có các triệu chứng suy nhược đến mức ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày, một báo cáo mới cho biết. "Các triệu chứng thường được báo cáo bao gồm mệt mỏi ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, khó suy nghĩ hoặc tập trung, ho và hồi hộp", một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ giải thích. Theo CDC, COVID kéo dài có thể bao gồm "nhiều triệu chứng kéo dài", chẳng hạn như mệt mỏi, sương mù não, cảm thấy kiệt sức sau khi tập thể dục, ho, khó thở, khó ngủ, trầm cảm/lo lắng, đau khớp, các vấn đề về dạ dày, v.v.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/12/19/1-in-5-adults-long-covid-struggle-daily/2401734640470/

