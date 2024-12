Các Chương Trình Y Tế Liên Bang Nào Có Thể Bị Chính Quyền Trump Cắt Giảm?

Ảnh: EMS

Quận Cam (VB) - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa với người ủng hộ rằng ngay sau khi nhậm chức, ông sẽ bắt đầu cắt giảm mạnh chi tiêu chính phủ để giảm lạm phát và nợ công. Một số chương trình y tế liên bang quan trọng có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách trong vài năm tới. Các khoản cắt giảm có thể nhắm vào Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Cho Người Có Thu Nhập Thấp (Medicaid), Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Trẻ Em (CHIP), và Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP).

Vào ngày 6 tháng 12 2024, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (EMS) đã tổ chức một cuộc họp báo qua zoom. Các diễn giả thảo luận về tác động của việc cắt giảm ngân sách đối với các mạng lưới an toàn y tế. Họ cũng thảo luận về quyền hạn chặn ngân sách, cho phép tổng thống chặn nguồn tài trợ cho các chi tiêu đã được Quốc Hội phê chuẩn.

Các diễn giả trong buổi họp báo:

Joan Alker, Giám đốc điều hành Trung Tâm Trẻ Em Và Gia Đình; Giáo sư nghiên cứu Quỹ Chính Sách Công, Georgetown McCourt School.

Mayra Alvarez, Chủ tịch Children’s Partnership.

Richard Kogan, nhà nghiên cứu viên cấp cao, Trung Tâm Ngân Sách & Ưu Tiên Chính Sách.

Medicaid (ở California gọi là Medi-Cal), CHIP và SNAP hiện trợ giúp khoảng 88 triệu cư dân thu nhập thấp tại Hoa Kỳ. Gần một nửa số trẻ em sống tại Hoa Kỳ, khoảng 40 triệu, đang ghi danh vào CHIP. Hơn 34% số người dưới 65 tuổi gốc Mỹ Latinh, 39% người da đen, 35% người Hawaii bản địa được Medicaid bảo hiểm y tế. Theo dữ liệu từ Văn Phòng Y Tế Thiểu Số thuộc Bộ Y Tế, khoảng 28% người Mỹ gốc Á dưới 65 tuổi cũng được hưởng Medicaid.

Theo diễn giả Joan Alker, trong chiến dịch tranh cử, tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa không cắt giảm Medicare, chủ yếu phục vụ cho những người trên 65 tuổi. Nhưng Trump có thể nhắm đến Medicaid, CHIP. Medicaid là nguồn quỹ liên bang lớn nhất đổ vào ngân sách tiểu bang, chiếm trung bình 56% ngân sách của một tiểu bang.Vì vậy, nếu ​​Medicaid bị cắt giảm mạnh sẽ ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực ngân sách của các tiểu bang chứ không chỉ riêng lĩnh vực y tế.

Việc cắt giảm Medicaid có thể xảy ra ngay cả trước khi ông Trump nhậm chức. Alker cho rằng Hạ Viện và Thượng Viện mới do Đảng Cộng Hòa kiểm soát có khả năng sẽ bắt đầu thực hiện cắt ngân sách vào tháng 1. Việc cắt giảm lớn đối với Medicaid sẽ tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho các chính quyền tiểu bang; những khoản cắt giảm như vậy sẽ có tác động mạnh đến người cao niên của Hoa Kỳ. Các khoản cắt giảm có thể được thực hiện trong khoảng thời gian 10 năm. Quốc Hội sẽ tính toán để những khoản cắt giảm này để không gây tác động đáng kể ngay lập tức.

Cũng có khả năng chính quyền sẽ đưa thêm thủ tục hành chính mới nhằm làm chậm qui trình ghi danh cho những người đủ điều kiện hưởng Medicaid và CHIP. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người lao động lương thấp, đặc biệt là ở những cộng đồng nông thôn có thể sẽ phải đối mặt với việc cắt giảm ngân sách. Vì vậy, những nhóm bệnh nhân bao gồm trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người lao động lương thấp sẽ gặpị ảnh hưởng nếu Medicaid bị cắt giảm đáng kể.

Theo Alker, Medicaid là vấn đề rất được cử tri quan tâm, theo thăm dò trước bầu cử chỉ đứng sau Medicare. Cử tri không muốn thấy Medicaid bị cắt giảm nhiều. Cử tri năm nay lo ngại về chi phí sinh hoạt mà gia đình phải trả; và họ chắc chắn không muốn phải trả thêm chi phí chăm sóc sức khỏe.

Theo diễn giả Mayra Alvarez, một số đề nghị trong Project 2025, dự kiến ​​là sách lược của Trump cho nhiệm kỳ thứ 2, sẽ gây ra tác hại không thể khắc phục đối với sức khỏe và đời sống của trẻ em. Ở California, dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em được bảo hiểm bởi Medi-Cal. Nhưng trẻ em cũng cần một mạng lưới an toàn và quyền tiếp cận các dịch vụ khác, bao gồm dinh dưỡng, hỗ trợ kinh tế… Trong năm 2025, các chương trình phúc lợi như CHIP, SNAP, các chương trình ăn trưa tại trường học đều có nguy cơ bị cắt giảm hoặc xóa bỏ.

SNAP còn được gọi là Food Stamp, hiện đang hỗ trợ cho khoảng 40 triệu người. Chương trình được xem là tuyến phòng thủ đầu tiên của quốc gia để chống lại tình trạng đói. Alvarez cho biết chính quyền mới đã dự trù cắt giảm 4 tỷ đô la cho chương trình này trong 5 năm, vào thời điểm mà giá thực phẩm tăng 24% từ năm 2020 đến năm 2023, nhưng tiền lương tăng không tương ứng.

Chính quyền Trump cũng có thể sẽ chấm dứt chương trình hỗ trợ năng lượng cho gia đình thu nhập thấp, còn được gọi là LIHEAP, hỗ trợ thanh toán hóa đơn tiền điện cho những gia đình nghèo. Chương trình Phụ Nữ- Trẻ Sơ Sinh- Trẻ Em (WIC) dự trù cũng sẽ bị cắt giảm.

Alvarez dự đoán chính phủ Trump có thể sẽ áp dụng chiêu thức khiến các gia đình dân nhập cư dù đủ điều kiện nhận hỗ trợ y tế liên bang nhưng vẫn không dám ghi danh để được hưởng bằng qui định về gánh nặng cho chi phí công. Trump đã từng làm điều này trong nhiệm kỳ đầu, viện dẫn gánh nặng nợ công để đe dọa từ chối việc cấp thẻ xanh nếu những người di dân nộp đơn đã từng hưởng các phúc lợi liên bang. Trump rất thành công trong việc tạo ra sự sợ hãi trong cộng đồng người nhập cư.

Diễn giả Richard Kogan giải thích một quy trình rất ít khi được sử dụng được gọi là “impoundment”, cho phép tổng thống ngăn chặn dòng tiền đổ vào các chi tiêu đã được Quốc hội phê duyệt. Ông Trump từng ngụ ý rằng sẽ sử dụng quyền hạn này trong thời gian tranh cử. Nhưng theo ông Kogan, hành động này là vi hiến.

Trump từng tuyên bố sẽ khôi phục lại thẩm quyền chặn ngân sách của tổng thống, cho phép tổng thống cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm ngân sách cho quốc gia. Theo một báo cáo của NPR,

cách đây 52 năm, cựu Tổng Thống Richard Nixon sử dụng quy trình này để từ chối cấp tiền cho các chương trình phúc lợi xã hội. Nixon sau đó đã phải đối mặt với chín vụ kiện, và ông thua kiện tất cả. Năm 1974, Quốc Hội đã phê duyệt Đạo luật Impoundment Control Act, nhằm hạn chế các hành động tương tự của tổng thống.

Theo ông Kogan, phần lớn các cuộc thảo luận công khai về quyền tổng thống ngăn chặn chi tiêu thường không làm thay đổi điều gì. Điểm mấu chốt là các tổng thống chưa bao giờ có thẩm quyền để ngăn chặn các khoản tiền tài trợ đã được Quốc Hội ban hành thành luật. Và Quốc Hội cho dù muốn cũng không thể trao quyền đó cho tổng thống. Theo qui định của Hiến Pháp Hoa Kỳ, Quốc Hội quyết định chi tiền vào việc gì và chi bao nhiêu, và nhiệm vụ của tổng thống là ‘đảm bảo rằng luật ngân sách được thực thi một cách trung thực.

Vào năm 1996, Quốc Hội phê duyệt Đạo Luật Phủ Quyết Từng Khoản Mục, trao cho tổng thống thẩm quyền phủ quyết có chọn lọc các khoản mục trong dự luật ngân sách của Quốc Hội. Sự phủ quyết của tổng thống sẽ có hiệu lực trừ khi Quốc hội ban hành luật mới để ngăn cản sự phủ quyết này. Nhưng Tối Cao Pháp Viện sau đó đã ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 rằng đạo luật này là vi hiến.

Ông Kogan lo ngại Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát có thể thực hiện nhiều vụ cắt giảm hoặc xóa bỏ một số chương trình chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ thực phẩm, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ nhà ở cho hàng chục triệu người Mỹ có thu nhập thấp. Nhưng người dân Hoa Kỳ có thể sẽ phản ứng lại thông qua kỳ bầu cử 2026. Hệ thống tam quyền phân lập, bầu cử tự do sẽ giúp cho chính quyền Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động minh bạch, cân bằng, do dân và vì dân.