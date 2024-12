Thủ đô Syria tưng bừng sau khi Tổng Thống Assad bị lật đổ. Nga xác nhận Tổng Thống Assad đã bay ra khỏi Syria.

- Thủ đô Syria tưng bừng sau khi TT Assad bị lật đổ. Nga: Assad đã rời khỏi Syria. Syria: 3 lính Mỹ bị thương.

- Tân lãnh tụ của Syria: Abu Mohammed al-Golani, cựu chiến binh al-Qaeda, từng bị Mỹ bắt làm tù bình ở Iraq

- Dân Syria lo ngại về tương lai, hy vọng hòa giải

- Trump ồn ào: Không để lính Mỹ dính tới cuộc chiến ở Syira. Thực tế, đang có 900 lính Mỹ đang giúp kháng chiến quân người Kurd ở Syria để chống Nhà nước Hồi giáo IS

- Trump kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine, đòi Putin và Zelensky hòa đàm

- Hạ viện tuần tới sẽ bỏ phiếu: toàn quốc gỡ toàn bộ và thay thế các thiết bị viễn thông Huawei và ZTE (vì nghi TQ do thám)

- Bạn ở New York hãy cảnh giác: 2 thiếu niên di dân bị 3 tên tấn công, đâm dao, làm 1 chết, 1 bị thương

- Texas (Cộng Hòa) thú nhận: cần có di dân lậu để làm việc nặng nhọc và và lương thấp. Texas hiện có 1,6 triệu di dân lậu, không có giấy tờ nhưng nộp thuế lương cho Texas 1,6 tỷ đô/năm

- FBI treo thưởng 50.000 đô cho ai mật báo để bắt kẻ đã bắn chết TGĐ UnitedHealthcare Brian Thompson

- Đức Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm 21 hồng y mới

- Mỹ chấp thuận Microsoft Corp. xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)

- Nơi cho thuê nhà/chung cư đắt nhất California: San Diego (3.175 đô/tháng), San Francisco, Los Angeles, San Jose, Santa Monica, Oakland, Irvine, Santa Ana, Berkeley, Fremont (2.300 đô/tháng)

- Nơi cho thuê nhà/chung cư rẻ nhất California: Redding (1.142 đô/tháng), Turlock, Lodi, Bakersfield, Yuba City, Merced, Modesto, Fresno, Clovis, Citrus Heights (1.755 đô/tháng).

- Mỹ sẽ có tuổi thọ trung bình 79,9 năm vào năm 2035 và 80,4 năm vào năm 2050, vẫnt hấp, vì đứng hạng 49 vào năm 2022 và hạng 66 vào năm 2050 trong s204 nước toàn cầu

- Bạn có nghe tiếng cú kêu sau vườn? Mỹ sẽ tàn sát 1.500 con cú mèo vằn trong 4 năm tới

- Quận Cam: Cao đẳng Fullerton College sẽ sớm trao bằng Cử nhân máy bay không người lái từ 2026.

- Quận Cam: truy nã 4 nghi phạm vì trộm 2 tấm chi phiếu cashier’s checks, lấy hơn 316.000 đô rồi biến mất

- Indiana: Frank Phan trộm xe, bị cảnh sát đuổi, gây tai nạn, vào tù

- HỎI 1: Làm việc từ nhà (thay vì tới sở) sẽ tăng hạnh phúc? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Bạn ăn rau, trái cây nhiều sẽ ngừa ung thư ruột kết (colon cancer)? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-8/12/2024) ⦿ ---- Syria: Thời kỳ cai trị lâu dài của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã kết thúc, sau khi quân nổi dậy tràn vào thủ đô Damascus. Các chiến binh nổi dậy tuyên bố thành phố đã "được giải phóng" trong một tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước. Người dân Syria đã ăn mừng trên đường phố. Quân đội chính phủ Syria đã rút khỏi trụ sở Bộ Quốc phòng ở Damascus, theo hãng tin Al Jazeera Arabic đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ lực lượng phiến quân Syria.

• Hiện vẫn chưa rõ tung tích của Assad. Bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ (Hakan Fidan) cho biết ông Assad "có thể" đang ở bên ngoài Syria trong khi một nguồn tin thân cận với quân nổi dậy cho biết cuộc tìm kiếm ông Assad đang được tiến hành. Ông Assad đã không phát biểu công khai trong nhiều ngày.

Một chuyến bay của Syrian Air được cho là chở Tổng thống Bashar al-Assad đã biến mất khỏi radar vào Chủ Nhật, làm dấy lên đồn đoán về số phận của nhà lãnh đạo Syria. Sự biến mất này diễn ra sau khi máy bay đột ngột thay đổi đường bay gần Homs, một khu vực do lực lượng phiến quân kiểm soát. Máy bay cất cánh từ thủ đô Damascus khi phiến quân giành quyền kiểm soát thủ đô. Dữ liệu chuyến bay từ Flightradar24 cho thấy ban đầu máy bay hướng về phía bờ biển trước khi đột ngột đổi hướng và hạ độ cao từ 3.650 mét xuống 1.070 mét trước khi biến mất.

• Tổng thống Bashar al-Assad đã rời khỏi Syria, theo Bộ ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố vào Chủ Nhật. Assad "quyết định rời khỏi vị trí tổng thống và rời khỏi đất nước, đưa ra chỉ thị chuyển giao quyền lực một cách hòa bình [cho phiến quân]", tuyên bố cho biết, đồng thời nói thêm rằng "Nga không tham gia vào các cuộc đàm phán này. Liên bang Nga đang liên lạc với tất cả các nhóm đối lập Syria."

• Thủ tướng Syria là Mohammad Ghazi al-Jalali cho biết trong một thông điệp được ghi âm rằng chính phủ sẵn sàng "hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào mà người dân lựa chọn". Ông đã được nhìn thấy trong một đoạn video được quân nổi dậy hộ tống. Quân nổi dậy - do những người theo chủ nghĩa Hồi giáo lãnh đạo - đã nói rằng các nhóm thiểu số sẽ được bảo vệ.

• Một quan chức Hoa Kỳ nói với CNN rằng các sự kiện ở Syria đánh dấu sự sụp đổ của "quyền lực giả tạo của Iran" trên khắp Trung Đông. Việc lật đổ Assad do Iran hậu thuẫn diễn ra sau khi các lực lượng ủy nhiệm chính của Tehran là Hezbollah và Hamas bị tiêu diệt trong các cuộc xung đột với Israel trong 14 tháng qua.

Thủ đô Syria tưng bừng sau khi Tổng Thống Assad bị lật đổ.

• Đại sứ quán Iran tại Damascus, thủ đô Syria, đã bị tấn công sau khi quân nổi dậy chiếm thủ đô Syria, theo đài truyền hình nhà nước Iran Press TV cho biết. Một đoạn video được công bố trên phương tiện truyền thông nhà nước Saudi cho thấy những gì dường như là thiệt hại đối với đại sứ quán Iran và một tấm áp phích bị rách của Qasem Soleimani, chỉ huy của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), người chịu trách nhiệm xây dựng một mạng lưới dân quân liên minh với Iran ở Syria để hỗ trợ chế độ Assad trước khi ông bị giết trong một cuộc không kích của Hoa Kỳ tại sân bay Baghdad vào tháng 1/2020.

⦿ ---- Syria: 3 lính Mỹ bị thương. Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết hôm thứ Năm rằng 3 binh sĩ Hoa Kỳ đang được kiểm tra chấn thương sọ não sau một cuộc tấn công vào một căn cứ của Hoa Kỳ ở Syria xảy ra khi Hoa Kỳ đang hậu thuẫn cho một cuộc tấn công do người Kurd chỉ huy vào các ngôi làng do quân chính phủ Assad kiểm soát. Mỹ nói đã không kích hôm thứ Ba ở miền đông Syria để đáp trả một cuộc tấn công vào một căn cứ của Hoa Kỳ và cho biết họ đã phá hủy nhiều xe tải có hệ thống phóng tên lửa và một xe tăng chiến đấu T-64.

Theo Al-Monitor, cuộc tấn công do Hội đồng Quân sự Deir Ezzor chỉ huy, một lực lượng dân quân trực thuộc SDF (Syrian Democratic Forces: quân nổi dậy Syria do Mỹ hõ trợ), và Hoa Kỳ đã hỗ trợ họ khi họ "cố gắng giành quyền kiểm soát một loạt các ngôi làng do quân chính phủ của Assad chiếm đóng chỉ cách căn cứ của Hoa Kỳ vài km".

Thủ đô Syria tưng bừng sau khi Tổng Thống Assad bị lật đổ.

⦿ ---- Xây dựng một hệ thống chính quyền mới ở Syria sẽ là "thách thức cực kỳ lớn" đối với những phiến quân đã lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Đó là nhận định của Jerome Drevon, một nhà phân tích cấp cao về thánh chiến trong xung đột hiện đại tại tổ chức nghiên cứu International Crisis Group có trụ sở tại Brussels, nói với CNN. "Nó sẽ là thách thức cực kỳ lớn đối với toàn bộ liên minh [các nhóm phiến quân], vì đó là (một) liên minh đa dạng", ông nói với Becky Anderson của CNN.

"Một số nhóm có cấu trúc chặt chẽ hơn, có tổ chức hơn, bao gồm [Hayat Tahrir Al-Sham] và một số đồng minh của nhóm này", trong khi những nhóm khác là "những thực thể địa phương hơn". Drevon cho biết các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar có thể sẽ giúp ổn định đất nước, cũng như các quốc gia vùng Vịnh và châu Âu khác, đồng thời nói thêm rằng các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh có thể sẽ can thiệp để "ủng hộ lợi ích của riêng họ".

⦿ ---- Nhiều người dân Syria vui mừng vì chế độ tàn bạo của Assad đã sụp đổ, nhưng không biết chế độ mới sẽ hình thành ra sao, vì phần lớn nhóm phiến quân này là một nhánh của al-Qaeda. Quá khứ nội chiến Syria đầy đau đớn, và họ vẫn sợ Nhà Nước Hồi Giáo ISIS. Người Alawite, người theo đạo Thiên chúa, người theo chủ nghĩa thế tục, người Druze, người Shia và những người khác đang lo sợ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rốt cuộc, họ hiểu những gì ISIS và những người theo đạo Hồi Sunni khác đã làm với người Alawite (bị tàn sát và nhốt vào lồng ở Syria), với người theo đạo Thiên chúa (bị thanh trừng và giết chết), với người Yazidi (nhóm thiểu số tôn giáo này đã bị những người theo đạo Hồi Sunni ở Iraq bắt làm nô lệ và tàn sát), và với người Shia (người Shia bị giết vì lý do giáo phái) ở một số vùng của Iraq. Do đó, các nhóm thiểu số tôn giáo (người Alawite, người theo đạo Thiên chúa, người Druze và người Shia) đang tự hỏi về tương lai của họ ở Syria mới.

Abu Mohammed al-Golani, thủ lĩnh phiến quân lật đổ Tổng thống Syria Bashar Assad, đã dành nhiều năm để xây dựng lại hình ảnh trước công chúng, đã tuyên bố từ bỏ mối quan hệ lâu năm với al-Qaeda và tự coi mình là người đấu tranh cho chủ nghĩa đa nguyên và khoan dung. Trong những ngày gần đây, phiến quân thậm chí còn bỏ biệt danh và bắt đầu gọi ông bằng tên thật, Ahmad al-Sharaa. Mức độ chuyển đổi từ một kẻ cực đoan thánh chiến thành một người muốn xây dựng nhà nước hiện đang được quan sát.

Lãnh tụ Al-Golani, 42 tuổi — bị Hoa Kỳ dán nhãn là khủng bố — đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi Damascus sụp đổ vào sáng sớm Chủ Nhật. Nhưng ông ta và lực lượng nổi dậy của mình, Hayat Tahrir al-Sham, hay HTS — nhiều chiến binh trong số đó là chiến binh thánh chiến — được coi là một nhân tố chính.

Trong nhiều năm, al-Golani đã nỗ lực củng cố quyền lực, trong khi bị kìm kẹp ở tỉnh Idlib ở góc tây bắc Syria khi chế độ cai trị được Iran và Nga hậu thuẫn của Assad đối với phần lớn đất nước có vẻ vững chắc. Al-Golani đã điều động giữa các tổ chức cực đoan trong khi loại bỏ các đối thủ cạnh tranh và đồng minh cũ. Ông ta tìm cách đánh bóng hình ảnh của "chính phủ cứu rỗi" trên thực tế của mình, vốn đã điều hành Idlib để giành được sự ủng hộ của các chính phủ quốc tế và trấn an các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số của Syria. Và ông ta đã xây dựng mối quan hệ với nhiều bộ lạc và các nhóm khác.

Trên đường đi, al-Golani đã cởi bỏ bộ đồ du kích Hồi giáo cứng rắn và mặc vest để trả lời phỏng vấn báo chí, nói về việc xây dựng các thể chế nhà nước và phân cấp quyền lực để phản ánh sự đa dạng của Syria. "Syria xứng đáng có một hệ thống chính quyền mang tính thể chế, không có nơi nào mà một người cai trị duy nhất đưa ra quyết định tùy tiện", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN tuần trước, đưa ra khả năng HTS cuối cùng sẽ bị giải thể sau khi Assad sụp đổ. "Đừng đánh giá bằng lời nói, mà hãy bằng hành động", ông nói.

Khởi đầu của Al-Golani là tại Iraq, từng bị quân Mỹ bắt giam. Mối quan hệ của Al-Golani với al-Qaeda bắt đầu từ năm 2003, khi ông gia nhập những kẻ cực đoan chiến đấu chống lại quân đội Hoa Kỳ tại Iraq. Người bản xứ Syria này đã bị quân đội Hoa Kỳ giam nhưng vẫn ở lại Iraq. Trong thời gian đó, al-Qaeda đã chiếm đoạt các nhóm có cùng chí hướng và thành lập Nhà nước Hồi giáo cực đoan Iraq, do Abu Bakr al-Baghdadi lãnh đạo.

Năm 2011, một cuộc nổi dậy của người dân chống lại Assad của Syria đã gây ra một cuộc đàn áp tàn bạo của chính phủ và dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Sự nổi tiếng của Al-Golani tăng lên khi al-Baghdadi cử ông đến Syria để thành lập một chi nhánh của al-Qaeda có tên là Mặt trận Nusra. Hoa Kỳ đã dán nhãn nhóm mới này là một tổ chức khủng bố. Tên gọi đó vẫn còn hiệu lực và chính phủ Hoa Kỳ đã treo thưởng 10 triệu đô la cho ông.

Khi cuộc nội chiến ở Syria leo thang vào năm 2013, tham vọng của al-Golani cũng vậy. Ông đã bất chấp lời kêu gọi của al-Baghdadi về việc giải tán Mặt trận Nusra và sáp nhập với hoạt động của al-Qaeda ở Iraq, để thành lập Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, hay ISIS. Tuy nhiên, Al-Golani vẫn tuyên thệ trung thành với al-Qaeda, sau đó đã tách khỏi ISIS. Mặt trận Nusra đã chiến đấu với ISIS và loại bỏ phần lớn đối thủ của mình trong số lực lượng đối lập vũ trang Syria chống lại Assad.

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên vào năm 2014, al-Golani che mặt, nói với một phóng viên của kênh truyền hình Qatar Al-Jazeera rằng ông từ chối các cuộc đàm phán chính trị tại Geneva để chấm dứt xung đột. Ông cho biết mục tiêu của mình là chứng kiến ​​Syria được cai trị theo luật Hồi giáo và nói rõ rằng không có chỗ cho các nhóm thiểu số Alawite, Shiite, Druze và Cơ đốc giáo của đất nước này.

Củng cố quyền lực và đổi thương hiệu: Năm 2016, al-Golani lần đầu tiên công khai khuôn mặt của mình trong một thông điệp video tuyên bố nhóm của ông sẽ đổi tên thành Jabhat Fateh al-Sham — Mặt trận chinh phục Syria — và cắt đứt quan hệ với al-Qaeda. "Tổ chức mới này không liên kết với bất kỳ thực thể bên ngoài nào", ông nói trong video được quay khi mặc quân phục và đội khăn xếp.

Thủ đô Syria tưng bừng sau khi Tổng Thống Assad bị lật đổ.

Động thái này mở đường cho al-Golani khẳng định quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các nhóm chiến binh đang chia rẽ. Một năm sau, liên minh của ông lại đổi tên thành Hayat Tahrir al-Sham — nghĩa là Tổ chức Giải phóng Syria — khi các nhóm sáp nhập, củng cố quyền lực của al-Golani ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria. Sau đó, HTS đã đụng độ với các chiến binh Hồi giáo độc lập phản đối việc sáp nhập, càng khiến al-Golani và nhóm của ông trở thành thế lực hàng đầu ở tây bắc Syria, có thể cai trị bằng nắm đấm sắt.

Với quyền lực được củng cố, al-Golani đã khởi động một cuộc chuyển đổi mà ít ai có thể tưởng tượng được. Thay thế quân phục bằng áo sơ mi và quần dài, ông bắt đầu kêu gọi sự khoan dung và đa nguyên tôn giáo. Ông kêu gọi cộng đồng người Druze ở Idlib, nơi mà Mặt trận Nusra từng nhắm tới, và đến thăm gia đình của những người Kurd bị lực lượng dân quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn giết hại.

Năm 2021, al-Golani đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với một nhà báo người Mỹ trên PBS. Mặc áo khoác blazer, với mái tóc ngắn vuốt ngược ra sau, thủ lĩnh HTS giờ đây nói năng nhẹ nhàng hơn cho biết nhóm của ông không gây ra mối đe dọa nào cho phương Tây và lệnh trừng phạt áp đặt đối với nhóm này là bất công. "Đúng vậy, chúng tôi đã chỉ trích các chính sách của phương Tây", ông nói. "Nhưng để tiến hành một cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ hoặc châu Âu từ Syria, điều đó không đúng. Chúng tôi không nói rằng chúng tôi muốn chiến đấu".

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và thúc giục cả Kyiv và Moscow bắt đầu đàm phán, nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xung đột, theo bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông vào Chủ Nhật 8/12. "Quá nhiều sinh mạng đã mất đi một cách vô ích, quá nhiều gia đình bị phá hủy, và nếu điều này tiếp tục, nó có thể biến thành một điều gì đó lớn hơn và tồi tệ hơn nhiều", Trump viết.

Trump viết rằng Nga đã mất khoảng 600.000 binh lính, hoặc thiệt mạng hoặc bị thương, trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông cũng đề cập đến tình hình ở Syria, lưu ý rằng mối quan tâm của Nga đối với Trung Đông đã giảm sút do cuộc chiến ở Ukraine. “Họ mất hết hứng thú với Syria vì Ukraine, nơi có gần 600.000 binh lính Nga bị thương hoặc tử trận, trong một cuộc chiến không bao giờ nên bắt đầu và có thể kéo dài mãi mãi”.

Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Ukraine sẵn sàng đạt được thỏa thuận và chấm dứt sự điên rồ. "Họ đã mất một cách vô lý 400.000 binh lính và nhiều thường dân hơn nữa", Trump tuyên bố, thúc giục ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu đàm phán.

Theo dữ liệu chính thức từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội Nga đã mất khoảng 751.910 binh lính kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Tuần trước, quân đội Nga mất khoảng 1.460 quân.

Cuộc gặp giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã diễn ra tại Paris vào Thứ Bảy 7/12. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 35 phút. Zelenskyy mô tả cuộc họp là hiệu quả. "Tất cả chúng ta đều muốn cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt và theo cách công bằng. Chúng tôi đã nói về người dân của chúng tôi, tình hình trên thực địa và một nền hòa bình công bằng", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

⦿ ---- Hạ viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu vào tuần tới về dự luật quốc phòng hàng năm bao gồm hơn 3 tỷ đô la cho các công ty viễn thông Hoa Kỳ để loại bỏ và thay thế các thiết bị do các công ty viễn thông Trung Quốc Huawei và ZTE sản xuất khỏi mạng không dây của Hoa Kỳ để giải quyết các rủi ro về an ninh. Văn bản dài 1.800 trang được công bố vào cuối ngày thứ Bảy và bao gồm các điều khoản khác nhắm vào Trung Quốc, bao gồm yêu cầu báo cáo về các nỗ lực của TQ nhằm trốn tránh các quy định về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và đánh giá tình báo về tình trạng hiện tại của năng lực công nghệ sinh học của TQ.

Ủy ban Truyền thông Liên bang cho biết việc loại bỏ các thiết bị không an toàn ước tính tốn 4,98 tỷ đô la nhưng Quốc hội trước đó chỉ phê duyệt 1,9 tỷ đô la cho chương trình "xóa bỏ và thay thế". Mỹ cũng đã tích cực thúc giục các đồng minh của Hoa Kỳ loại bỏ Huawei và các thiết bị khác của Trung Quốc khỏi mạng không dây của họ.

Năm 2019, Quốc hội đã yêu cầu FCC yêu cầu các công ty mạng viễn thông Hoa Kỳ nhận được trợ cấp của liên bang phải loại bỏ thiết bị viễn thông Trung Quốc khỏi mạng lưới của họ. TT Biden đã yêu cầu 3,1 tỷ đô la cho chương trình vào năm 2023.

⦿ ---- Bạn hãy cảnh giác. Các viên chức cho biết 2 thiếu niên di dân là nạn nhân trong vụ đâm dao ở Thành phố New York, một người tử vong, sau khi các thiếu niên được hỏi có nói tiếng Anh không và họ trả lời là không. Một nhóm ba người đàn ông đã tiếp cận các thiếu niên vào khoảng 7:40 giờ tối Thứ Năm, khi một trong những người đàn ông hỏi liệu các thiếu niên có nói tiếng Anh không. Khi các thiếu niên nói rằng họ không nói tiếng Anh, họ đã bị tấn công, theo cảnh sát.

Cảnh sát cho biết họ đang phản ứng với một cuộc gọi 911 về một vụ tấn công ở Lower Manhattan thì họ phát hiện một nam thanh niên 17 tuổi bị đâm vào ngực và một nam thanh niên 18 tuổi bị đâm vào cánh tay trái. Cấp cứu đã đưa cả hai thiếu niên đến bệnh viện NYC Health + Hospitals/Bellevue, theo lời cảnh sát.

Cậu 17 tuổi, được các viên chức xác định là Yeremi Colino, đã chết vì vết thương và cậu 18 tuổi hiện đang trong tình trạng ổn định, NYPD đưa tin. Cảnh sát cho biết nạn nhân sống sót tin rằng cậu đã bị đâm bằng tua-nơ-vít. Theo cảnh sát, một con dao đã được thu hồi tại hiện trường và họ cho biết sẽ tiến hành giám định pháp y.

Nhóm 3 nghi phạm đã bỏ trốn khỏi vụ đâm dao bằng cách đi bộ. Họ được mô tả là ở độ tuổi 20 với nước da ngăm đen. Một người mặc áo khoác xanh lá cây, quần trắng và giày thể thao trắng. Người thứ hai mặc quần đỏ và áo nỉ trùm đầu màu đỏ với áo khoác đen, cũng có ba lô màu đen. Người thứ ba mặc quần nỉ đỏ, áo nỉ trùm đầu màu đỏ, áo khoác đen và giày thể thao màu xanh và trắng. Hiện tại chưa có ai bị bắt và cuộc điều tra vẫn đang tiến hành, theo cảnh sát.

⦿ ---- Donald Trump hôm thứ Bảy tuyên bố rằng Hoa Kỳ "không nên can dự gì" vào cuộc chiến ở Syria, khiến một số chuyên gia phẫn nộ. "Syria là một mớ hỗn độn, nhưng không phải là bạn của chúng ta, VÀ HOA KỲ KHÔNG NÊN LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NÓ", Trump nói trên Truth Social. Tổng thống đắc cử nói thêm, "ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC CHIẾN CỦA CHÚNG TA. HÃY ĐỂ NÓ DIỄN RA. ĐỪNG LIÊN QUAN!"

Nhưng người dẫn chương trình Bloomberg LP Joumanna Bercetche đã nhanh chóng chỉ ra trên mạng xã hội: "Lưu ý rằng có 900 quân nhân Hoa Kỳ đồn trú ở đó".

Nhà báo độc lập Guy Elster cho biết, "Hoa Kỳ có khoảng 900 quân ở Syria, giúp lực lượng người Kurd ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của ISIS". Elster nói thêm rằng Trump có khả năng sẽ rút về những lực lượng đó khi ông lại nhậm chức.

Alexander Clarkson, giảng viên về Nghiên cứu Đức và Châu Âu tại King's College London, cho biết, "Các sự kiện ở Syria hiện cung cấp cái nhìn thoáng qua về trật tự an ninh toàn cầu hậu Mỹ có thể trông như thế nào". Ông nói thêm rằng sẽ có một "thời đại mà Hoa Kỳ không còn có thể gây ảnh hưởng quyết định ở nhiều nơi trên thế giới nữa".

Cựu phóng viên chiến tranh Nicolas Henin đã nói vào cuối tuần, "Làm sao bạn có thể nói 'Tôi không quan tâm' bằng nhiều từ ngữ?"

Nhà báo Michael A. Cohen, cho biết, "Tôi khá chắc rằng tổng thống đắc cử Trump không biết rằng Hoa Kỳ đang cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho một nhóm phiến quân Syria đang kiểm soát hơn 1/3 lãnh thổ của đất nước này".

⦿ ---- FBI đang tham gia cùng Sở Cảnh sát New York (NYPD) trong cuộc truy tìm nghi phạm đã bắn chết Tổng giám đốc điều hành của UnitedHealthcare Brian Thompson, khi cuộc truy lùng bước sang ngày thứ tư. FBI sẽ treo thưởng tới 50.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án tay súng.

Thompson, người được lên kế hoạch phát biểu tại một cuộc họp của các nhà đầu tư, đã thiệt mạng vào sáng sớm thứ Tư tại Manhattan bên ngoài một khách sạn sau khi bị bắn vào lưng và bắp chân phải. Các quan chức cho biết ông đã được tuyên bố tử vong chỉ 30 phút sau khi bị bắn.

Các nhà chức trách đã công bố những bức ảnh của tay súng, mà FBI cũng đã chia sẻ trong thông báo trao giải thưởng vào tối thứ Sáu. Các nhà chức trách đã thu thập và xét nghiệm bằng chứng DNA — cụ thể là một chai nước bỏ đi và vỏ thanh protein được phát hiện gần hiện trường. Cảnh sát tịch thu một chiếc điện thoại di động và một ID giả, mà họ tin là của nghi phạm. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết kẻ giết người có khả năng đã rời Thành phố New York bằng xe buýt.“Chúng tôi có video ghi lại cảnh anh ta vào bến xe buýt của Cảng vụ. Chúng tôi không có bất kỳ video nào về việc anh ta rời đi, vì vậy chúng tôi tin rằng anh ta có thể đã lên xe buýt", Trưởng phòng điều tra của NYPD Joseph Kenny cho biết. FBI cũng lưu ý rằng tay súng có thể đã đi vào thành phố trên Xe buýt Greyhound. Hiện họ đang phân tích đường đi của y đến Khách sạn Hilton Midtown, nơi Thompson bị bắn.⦿ ---- Chính quyền Tiểu bang Texas thú nhận: cần có di dân lậu để làm việc nặng nhọc. Năm 2006, Tổng kiểm toán tiểu bang Texas Carole Keeton Strayhorn đã tiến hành đánh giá tác động của những người Texas không có giấy tờ đối với nền kinh tế của tiểu bang và phát hiện ra rằng họ đóng góp cho Texas nhiều hơn chi phí mà họ gây ra cho tiểu bang."Đây là lần đầu tiên một tiểu bang thực hiện phân tích tài chính toàn diện về tác động của những người nhập cư không có giấy tờ đối với ngân sách và nền kinh tế của tiểu bang", Strayhorn, một đảng viên Cộng hòa, đã viết ở phần đầu báo cáo. Đây cũng là lần cuối cùng Texas thực hiện một nghiên cứu như vậy.Tiểu bang này chưa cập nhật phân tích của Strayhorn hoặc tiến hành đánh giá tương tự kể từ khi nó được ban hành cách đây 18 năm. Nhưng một loạt nghiên cứu khác do các tổ chức phi lợi nhuận và trường đại học công bố đã xác nhận những gì văn phòng của Strayhorn phát hiện.Những phát hiện đó mâu thuẫn với quan niệm cho rằng những người nhập cư không có giấy tờ gây căng thẳng cho nguồn lực của tiểu bang — một lập luận phổ biến được một số nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa của tiểu bang đưa ra trong các cuộc phỏng vấn và vụ kiện thách thức các chính sách nhập cư của chính phủ liên bang."Người dân Texas là những người chăm chỉ và hào phóng, nhưng chi phí nhập cư bất hợp pháp là gánh nặng vô lý đối với người nộp thuế của tiểu bang vĩ đại của chúng ta", Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton phát biểu vào tháng 1/2021. "Texas sẽ luôn chào đón những người nhập cư hợp pháp, nhưng chúng ta không thể tiếp tục buộc người nộp thuế phải trả tiền cho những cá nhân lách luật và chen ngang hàng".Các nghiên cứu cũng đưa ra gợi ý về chi phí mà người dân Texas có thể phải trả nếu chính quyền Trump sắp tới thực hiện lời hứa trục xuất hàng loạt những người nhập cư không có giấy tờ trên khắp cả nước. Phân tích của Strayhorn ước tính rằng việc không có 1,4 triệu người nhập cư không có giấy tờ sống tại Texas vào năm 2005 sẽ khiến tiểu bang này thiệt hại khoảng 17,7 tỷ đô la tổng sản phẩm quốc nội, đây là thước đo giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Texas."Việc trục xuất hàng loạt sẽ không chỉ tàn phá nền kinh tế Texas mà còn tàn phá các gia đình Texas", theo Juan Carlos Cerda, giám đốc tiểu bang Texas của Liên minh Di trú Doanh nghiệp Hoa Kỳ, một nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ người nhập cư, cho biết. “Chúng ta đang nói về các ngành công nghiệp như xây dựng, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, sản xuất đang phát triển nhưng phụ thuộc rất nhiều vào lao động nhập cư — và nhiều người trong số những công nhân này đã ở trong tiểu bang trong nhiều thập niên.”Khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị trở lại nhiệm sở, các nhà lãnh đạo tiểu bang Texas đã cam kết sẽ nhiệt tình giúp Trump thực hiện cuộc đàn áp nhập cư lậu. Một trụ cột chính trong chiến dịch đầu tiên của Trump đưa ông lên nắm quyền vào năm 2016 là lời hứa xây dựng một bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Lần này, Trump tuyên bố sẽ trục xuất hàng loạt.Kể từ chiến thắng của mình, Ủy viên Đất đai Texas Dawn Buckingham đã đề nghị chính quyền Trump dùng 1.400 mẫu Anh ở Thung lũng Rio Grande có thể được sử dụng làm trại tạm giam để trung chuyển cho các cuộc trục xuất. Texas là nơi sinh sống của khoảng 11% người nhập cư tại Hoa Kỳ và ước tính có 1,6 triệu người không có giấy tờ — nhiều thứ hai trong cả nước sau California.Khi văn phòng của Strayhorn nghiên cứu tác động của họ đối với nền kinh tế của tiểu bang, họ phát hiện ra rằng những người Texas không có giấy tờ vào thời điểm đó đã tạo ra khoảng 1,6 tỷ đô la doanh thu của tiểu bang thu được từ thuế và các nguồn khác — vượt quá khoảng 1,2 tỷ đô la cho các dịch vụ của tiểu bang, như giáo dục công và chăm sóc bệnh viện, mà họ nhận được.Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chính quyền địa phương "gánh chịu gánh nặng" 1,4 tỷ đô la cho chi phí chăm sóc sức khỏe và thực thi pháp luật mà tiểu bang không bồi thường. Kể từ đó, đã có một số ít nghiên cứu đưa ra kết luận tương tự."Tuy nhiên, ẩn sau tất cả những lời đồn đại và giận dữ là một sự thật không thể chối cãi: TEXAS CẦN NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG!!" như đã nêu trong một bài báo năm 2016 do Perryman Group, một công ty phân tích kinh tế và tài chính có trụ sở tại Waco, công bố. Đánh giá của nhóm ước tính rằng những người Texas không có giấy tờ đã đóng góp 11,8 tỷ đô la cho tiểu bang — sau khi trừ đi 3,1 tỷ đô la mà Texas đã chi cho họ cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ công khác.Bài báo nói thêm: “Mặc dù có nhiều cân nhắc, nhưng thực tế là những người lao động không có giấy tờ ở Texas tạo ra hàng triệu việc làm và hàng tỷ đô la tiền thuế. Chính sách hạn chế nhập cư sẽ gây ra tổn thất kinh tế và tài chính đáng kể, và chính sách tối ưu sẽ được xây dựng để giảm thiểu những xáo trộn này.”⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm 21 hồng y mới vào thứ Bảy, nhiều người trong số họ là những nhân vật chủ chốt trong chương trình nghị sự thay đổi của ngài: một nhà thuyết giáo dòng Đaminh đóng vai trò là cha tinh thần cho cuộc họp giám mục gần đây của ĐGH Francis, một "linh mục đường phố" người Neapolitan giống như ngài, và một giám mục người Peru ủng hộ mạnh mẽ cuộc đàn áp lạm dụng của ngài.Công nghị thứ 10 của ĐGH Francis để bổ nhiệm các hoàng tử mới của nhà thờ cũng là sự bổ sung lớn nhất các hồng y trong độ tuổi bỏ phiếu trong triều đại giáo hoàng kéo dài 11 năm của ngài, củng cố thêm dấu ấn của ngài đối với nhóm những người một ngày nào đó sẽ bầu người kế nhiệm ngài, theo AP đưa tin. Với những bổ sung vào thứ Bảy, Francis sẽ bổ nhiệm 110 trong số 140 hồng y dưới 80 tuổi, do đó đủ điều kiện để bỏ phiếu trong một mật nghị.ĐGH Francis đã xuất hiện tại buổi lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Peter với một vết bầm tím đáng kể ở cằm nhưng vẫn chủ trì mà không có vấn đề gì rõ ràng. Một phát ngôn viên của Vatican cho biết sau đó vào thứ Bảy rằng vết bầm tím là tai nạn vào sáng thứ Sáu, khi ĐGH Francis đập cằm vào tủ đầu giường. Đức Giáo hoàng, người sẽ bước sang tuổi 88 vào cuối tháng này, có vẻ hơi mệt mỏi vào thứ Bảy nhưng vẫn tiếp tục như bình thường.Công nghị này cũng đáng chú ý vì 21 người được phong không phải là những người mà ĐGH Francis đã chỉ định vào ngày 6 tháng 10 khi ông công bố công nghị bất thường vào tháng 12. Một lựa chọn ban đầu, Giám mục người Indonesia Paskalis Bruno Syukur, giám mục của Bogor, đã yêu cầu không được phong làm hồng y "vì mong muốn phát triển hơn nữa trong cuộc sống của mình với tư cách là một linh mục", Vatican cho biết. ĐGH Francis đã thay thế bằng Tổng giám mục Naples, Domenico Battaglia, người được biết đến với công việc mục vụ của mình tại các khu ổ chuột của Naples.⦿ ---- Hoa Kỳ đã chấp thuận việc Microsoft Corp. xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) như một phần trong quá trình hợp tác với công ty AI G42 của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, theo Axios đưa tin, trích dẫn nguồn tin. Microsoft được cho là đã cam kết 1,5 tỷ đô la cho quá trình hợp tác với G42, bao gồm các kế hoạch thành lập hai viện AI tại Abu Dhabi, thúc đẩy tham vọng dẫn đầu về đổi mới AI của UAE.Quan hệ đối tác này được cho là đã thu hút sự giám sát của các nhà lập pháp lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn khi Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến, vì G42 phải đối mặt với cáo buộc có liên hệ với các công ty Trung Quốc tham gia vào nghiên cứu quân sự. Trước đó, có thông tin cho rằng Microsoft đang tìm cách cắt giảm việc cung cấp cho công ty của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào vì lo ngại về mối quan hệ của công ty này với Bắc Kinh.⦿ ---- Đối với hàng triệu người dân California, ước mơ sở hữu một ngôi nhà đơn giản là quá xa vời, vì vậy thuê nhà là lựa chọn duy nhất. Tính đến tháng 10, giá nhà ở gia đình đơn lẻ trung bình vào khoảng 888.000 đô la, theo Hiệp hội môi giới bất động sản California, và một căn hộ condo (hình thức như chung cư) thông thường sẽ có giá khoảng 670.000 đô la.Thị trường cho thuê nhà ở California vẫn là một trong những thị trường đắt đỏ nhất tại Hoa Kỳ, với các thành phố như San Francisco, San Diego và Los Angeles dẫn đầu. Theo dữ liệu mới nhất của Zillow, giá thuê trung bình cho tất cả các loại hình bất động sản tại California là 2.800 đô la, cao hơn 795 đô la so với giá thuê trung bình toàn quốc. Tin tốt là giá thuê vẫn tương đối ổn định theo từng năm, chỉ tăng 5 đô la so với tháng 12/2023.San Diego đứng đầu danh sách các thành phố California đắt đỏ nhất đối với người thuê nhà, với giá thuê trung bình là 3.175 đô/tháng. San Francisco theo sát với mức giá thuê trung bình là 3.168 đô la, và Los Angeles trung bình là 2.983 đô/tháng.Nơi cho thuê đắt đỏ nhất của California (Zillow):San Diego: Giá thuê trung bình là 3.175 đô/tháng.San Francisco: => là 3.168 đôLos Angeles: => là 2.983 đôSan Jose: => là 2.570 đôSanta Monica: => là 2.500 đôOakland: => là 2.450 đôIrvine: => là 2.400 đôSanta Ana: => là 2.370 đôBerkeley: => là 2.350 đôFremont: => 2.300 đôKhi so sánh với 20 thành phố lớn nhất tại Hoa Kỳ, các thành phố của California luôn được xếp hạng cao nhất về chi phí thuê nhà, nhưng không có thành phố nào là số 1. Danh hiệu đó thuộc về Thành phố New York, với tiền thuê nhà trung bình 3.500 đô/tháng, và Boston đứng thứ hai với tiền thuê nhà trung bình 3.200 đô/tháng.Theo Zillow, Houston là một trong những thành phố có giá thuê nhà phải chăng nhất tại Hoa Kỳ, với tiền thuê nhà trung bình 1.300 đô/tháng, và Phoenix có giá thuê nhà trung bình là 1.578 đô la. Giá thuê nhà phải chăng nhất tại California chủ yếu nằm ở các vùng nông thôn, nông nghiệp.Cho thuê nhà thấp nhất tại California (Zillow):Redding: Tiền thuê nhà trung bình 1.142 đô/tháng.Turlock: => 1.351 đô/tháng.Lodi: => 1.358 đô/tháng.Bakersfield: => 1.367 đô/tháng.Yuba City: => 1.375 đô/tháng.Merced: => 1.481 đô/tháng.Modesto: => 1.546 đô/tháng.Fresno: => 1.430 đô/tháng.Clovis: => 1.627 đô/tháng.Citrus Heights: => 1.755 đô/tháng.⦿ ---- Mỹ thua quốc tế xa về sức khỏe và tuổi thọ. Một nghiên cứu mới cho thấy người Mỹ đang tụt hậu xa hơn so với phần còn lại của thế giới phát triển khi nói đến sức khỏe và tuổi thọ. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng tuổi thọ ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng lên 79,9 năm vào năm 2035 và 80,4 năm vào năm 2050, tăng từ 78,3 năm vào năm 2022.Nghe có vẻ tốt, nhưng thực ra đây chỉ là mức tăng khiêm tốn sẽ hạ thứ hạng toàn cầu của quốc gia này từ vị trí thứ 49 vào năm 2022 xuống vị trí thứ 66 vào năm 2050 trong số 204 quốc gia trên toàn thế giới.Đồng tác giả nghiên cứu cấp cao Tiến sĩ Stein Emil Vollset, giáo sư liên kết tại Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (Institute for Health Metrics and Evaluation) tại Đại học Washington ở Seattle, cho biết: "Sự suy giảm nhanh chóng của Hoa Kỳ trong bảng xếp hạng toàn cầu từ năm 2022 đến năm 2050 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành động ngay lập tức"."Hoa Kỳ phải thay đổi lộ trình và tìm ra các chiến lược và chính sách y tế mới và tốt hơn để làm chậm sự suy giảm trong các kết quả sức khỏe trong tương lai", Vollset nói thêm trong một bản tin của trường đại học. Hoa Kỳ cũng được dự kiến sẽ xếp hạng thấp hơn dần so với các quốc gia khác về số năm trung bình mà một người có thể mong đợi sống trong tình trạng sức khỏe tốt, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào thứ năm trên tạp chí Lancet.Kết quả cho thấy thứ hạng của Hoa Kỳ về tuổi thọ khỏe mạnh sẽ giảm từ vị trí thứ 80 vào năm 2022 xuống vị trí thứ 108 vào năm 2050. Sức khỏe tương đối của phụ nữ Hoa Kỳ dự kiến sẽ kém hơn so với nam giới. Tuổi thọ của phụ nữ tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm xuống vị trí thứ 74 vào năm 2050, giảm từ vị trí thứ 19 vào năm 1990, trong khi tuổi thọ của nam giới sẽ giảm xuống vị trí thứ 65 vào năm 2050 từ vị trí thứ 35 vào năm 1990, nghiên cứu cho thấy.Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các nguyên nhân chính gây ra tình trạng sức khỏe kém ở Hoa Kỳ bao gồm béo phì, lượng đường trong máu cao và huyết áp cao. Các nhà nghiên cứu dự báo nếu những yếu tố rủi ro này bị loại bỏ vào năm 2050, có thể ngăn ngừa được 12,4 triệu ca tử vong.⦿ ---- Bạn có nghe tiếng cú kêu sau vườn. Các viên chức động vật hoang dã Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực tiêu diệt hàng nghìn con cú mèo (barred owls) ở California và phần lớn Bờ Biển Phía Tây Hoa Kỳ, nhưng đây là một chương trình gây tranh cãi. Kế hoạch của Sở Ngư Nghiệp và Động vật hoang dã Hoa Kỳ (FWS: U.S. Fish and Wildlife Service) bao gồm việc sử dụng những tay súng được đào tạo để bắn tỉa các loài chim săn mồi ở California, Oregon và Washington, với mục tiêu của FWS là tiêu diệt tới 452.000 con cú mèo trong 30 năm.Việc tiêu diệt hàng loạt là một nỗ lực để cứu các loài cú bản địa — cụ thể là cú mèo đốm (spotted owls) phương bắc và cú mèo đốm California — có số lượng đang giảm do cú mèo chiếm mất môi trường sống của chúng, theo các viên chức động vật hoang dã. Tuần này, Bộ Nội vụ Hoa Kỳ đã công bố khoản tài trợ 4,5 triệu đô la cho Bộ lạc Hoopa Valley ở Bắc California để giúp ngăn chặn "sự tuyệt chủng của cú mèo đốm (spotted owls) phương bắc thông qua việc quản lý cú mèo".Chương trình của bộ tộc bao gồm việc loại bỏ "cú mèo vằn xâm lấn trên khắp các Rừng quốc gia và công viên tiểu bang ở phía tây bắc California để mang lại lợi ích cho cú mèo đốm phương bắc. Dự án sẽ tiêu diệt khoảng 1.500 con cú mèo vằn trong bốn năm" bằng cách tạo ra những khu vực rộng lớn với ít loài chim "xâm lấn" hơn. Theo các quan chức, việc dọn sạch được thiết kế để cung cấp thời gian và môi trường sống cho quần thể cú mèo đốm phục hồi.⦿ ---- Cao đẳng Fullerton College sẽ sớm trao cho sinh viên cơ hội nhận bằng cấp độc đáo về tự động hóa máy bay không người lái. Cao đẳng cộng đồng này sẽ cung cấp bằng Cử nhân Khoa học về Máy bay không người lái và Hệ thống Tự động (Bachelor of Science in Drone and Autonomous Systems) từ năm 2026, lần đầu tiên có tại trường và ở Bờ Tây Hoa Kỳ. Jay Seidel, giám đốc chương trình và là giáo sư tại Cao đẳng Fullerton, đã bắt đầu chương trình từ năm 2018.Chương trình kết hợp niềm đam mê hàng không và kể chuyện bằng hình ảnh của Seidel, và cuối cùng đã phát triển thành Phòng thí nghiệm Máy bay không người lái Fullerton (Fullerton Drone Lab) hiện nay. Seidel đã dạy báo chí trong 20 năm, nhưng ý tưởng về lớp học máy bay không người lái nảy sinh sau khi anh tham dự khóa đào tạo báo chí bằng máy bay không người lái do Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Báo chí Quốc gia (National Press Photographers Association) tổ chức.

Ý tưởng ban đầu là một lớp học về máy bay không người lái đã biến thành bốn chứng chỉ chuyên ngành, hai bằng AA, bây giờ là bằng Cử nhân. Kể từ khi bắt đầu chương trình, Seidel đã dành thời gian để phát triển chương trình bằng cách làm việc với các đối tác trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau để xem cách sử dụng máy bay không người lái và sau đó tích hợp điều đó vào chương trình.

Theo trang web của họ, chương trình được FAA công nhận là một phần của Sáng kiến đào tạo đại học (Collegiate Training Initiative). Sinh viên không chỉ tìm hiểu về những gì cần thiết để điều khiển máy bay không người lái một cách an toàn mà còn được chuẩn bị cho nhiều nghề nghiệp khác nhau có thể sử dụng máy bay không người lái. Với sự hỗ trợ của hiệu trưởng trường, Tiến sĩ Cynthia Olivo, và sự chấp thuận từ văn phòng Khoa trưởng Tiểu bang (State Chancellor), chương trình cấp bằng Cử nhân dự kiến sẽ bắt đầu từ mùa thu năm 2026.

⦿ ---- Cảnh sát đang truy nã bốn nghi phạm bị truy nã vì tội đánh cắp hơn 316.000 đô la thông qua một chương trình gian lận chi phiếu ở Quận Cam. Theo Sở Cảnh sát Irvine, những người đàn ông này bị buộc tội chặn một gói hàng FedEx có chứa hai tấm chi phiếu ngân hàng (cashier’s checks) không phải của họ.

Cảnh sát cho biết họ đã lấy những tấm chi phiếu đó ra và thay thế bằng những tấm chi phiếu giả. Họ đã mang những tấm bị đánh cắp đến một ngân hàng ở Irvine và sử dụng thẻ căn cước giả có in tên nạn nhân để đổi thành tiền mặt và nhận tổng cộng 316.499 đô la. Hình ảnh bốn người đàn ông vào ngân hàng đã được camera an ninh ghi lại. Họ vẫn đang lẩn trốn.

⦿ ---- Indiana: Trộm xe, ông gốc Việt bị cảnh sát đuổi, gây tai nạn. Một người đàn ông đã bị giam vào nhà tù Quận Grant sau khi bị cảnh sát rượt đuổi, và kết thúc bằng một tai nạn và cuộc đối đầu kéo dài 49 phút vào thứ Sáu. Cảnh sát Quận Grant đã tìm cách chận một xe hôm thứ Sáu ngay trước 5 giờ chiều đối với một chiếc xe bị đánh cắp gần 22nd và Washington Street ở Marion.

Chiếc xe đã dừng lại nhưng tài xế lại phóng chạy và bị cảnh sát rượt đuổi kéo dài 12 phút từ trung tâm Marion đến Nam Marion. Cuộc rượt đuổi kết thúc khi tài xế chạy vào một cánh đồng nông trại trước khi đâm vào một khu rừng rậm rạp, khiến chiếc xe bị kẹt. Sau khi kẹt xe, tài xế tiếp tục từ chối lệnh dẫn đến cuộc đối đầu kéo dài 49 phút. Cảnh sát trưởng đã đưa xe bọc thép MRAP tới bao vây, trong khi cảnh sát cố gắng thương lượng đầu hàng bằng loa phóng thanh và điện thoại. Sau đó, tài xế đã tự nguyện đầu hàng.

Người lái xe, được xác định là Frank Phan, 43 tuổi, được các cảnh sát trưởng biết đến là một tội phạm trước đây và được coi là có vũ trang và nguy hiểm. Phan đã bị tiểu bang Ohio truy nã mặc dù không rõ Phan bị buộc tội gì. Chiếc xe bị đánh cắp, một chiếc SUV Audi đời 2010, đã được báo cáo với Sở Cảnh sát Fort Wayne vào ngày 1 tháng 12. Phan hiện đang ở Nhà tù Quận Grant với số tiền bảo lãnh được ấn định là 15.000 đô la. Không ai bị thương do cuộc truy đuổi và bao vây.

⦿ ---- HỎI 1: Làm việc từ nhà (thay vì tới sở) sẽ tăng hạnh phúc?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Đại dịch COVID-19 là bước ngoặt trong cách hàng triệu người làm việc. Đối với những người làm công việc cho phép làm việc từ xa, làm việc từ xa đã trở thành chuẩn mực mới chỉ sau một đêm. Và mặc dù chúng ta có thể đã nghi ngờ theo trực giác, nhưng nghiên cứu hiện đã xác nhận những lợi ích: làm việc tại nhà thực sự khiến mọi người hạnh phúc hơn. Một nghiên cứu toàn diện kéo dài bốn năm do Đại học Nam Úc (University of South Australia) thực hiện đã đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh cho tuyên bố này. Ban đầu được thiết kế để khám phá cách công việc tác động đến sức khỏe của người Úc, nghiên cứu này đã có ý nghĩa mới trong đại dịch, cung cấp những hiểu biết vô giá về cách làm việc từ xa định hình lại cuộc sống của chúng ta. Ngủ nhiều hơn, giảm căng thẳng, ăn chậm hơn, giảm đi lại trên đường, bữa ăn sáng có ý nghĩa hơn...

Chi tiết:

https://www.bellesandgals.com/four-year-study-confirms-working-from-home-boosts-happiness/

⦿ ---- HỎI 2: Bạn ăn rau, trái cây nhiều sẽ ngừa ung thư ruột kết (colon cancer)?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Ung thư ruột kết đang gia tăng với tốc độ đáng báo động ở những người trẻ tuổi, nhưng một nghiên cứu mới cho biết thói quen ăn uống tốt hơn có thể đảo ngược xu hướng đó. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, khoảng 20% ung thư ruột kết được chẩn đoán xảy ra ở những người từ 54 tuổi trở xuống, gần gấp đôi tỷ lệ được ghi nhận cách đây ba thập niên.

Nhưng mọi người có thể giảm nguy cơ mắc bệnh nếu họ tăng lượng chất xơ và ăn nhiều thực phẩm lành mạnh hơn, một cặp nghiên cứu mới từ Đại học Flinders ở Anh cho thấy. "Chúng tôi đã xác định được nhiều mối liên hệ trực tiếp giữa chế độ ăn uống kém và ung thư tiêu hóa", nhà nghiên cứu cao cấp Yohannes Melaku, nhà dịch tễ học dinh dưỡng tại Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Flinders (Flinders Health and Medical Research Institute) cho biết.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/12/06/eating-fruits-veggies-avoid-colon-cancer/9251733493301/

.