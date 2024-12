Hình ảnh Paris sáng Thứ Bảy, an ninh siết chặt, chuẩn bị Lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại sau 5 năm trùng tu kể từ vụ hỏa hoạn 2019.

- Nhà Thờ Đức Bà Paris mở cửa lại hôm nay sau 5 năm bị cháy: Dự lễ có 30 nguyên thủ thế giới, có Trump, Zelensky, thái tử Anh William. Lễ mở cửa lại kéo dài 6 tháng.

- CBO: nếu không mở rộng ObamaCare khi hết hạn cuối năm 2025, nhiều triệu người sẽ không bảo hiểm y tế và phí bảo hiểm y tế sẽ tăng. Cộng Hòa muốn cắt cuối năm 2025 vì tốn kém

- Bạch Ốc: TT Biden quyết định ân xá cho con trai Hunter "không hề dễ dàng". YouGov: 64% dân Mỹ đồng ý với lệnh ân xá.

- Cảnh báo: Mỹ cơ nguy nhanh chóng hết đạn nếu bùng nổ cuộc chiến với TQ. Mỹ sẽ tăng tốc sản xuất kho vũ khí đạn dược

- Nam Hàn: Quốc Hội không đủ phiếu luận tội. TT Yoon bày tỏ ân hận. Đối lập đòi điều tra Đệ nhất phu nhân cũng bị dẹp vì không đủ phiếu.

- 3 Ngoại trưởng Pháp, Đức và Ba Lan lên án việc chính phủ Georgia đàn áp người biểu tình ôn hòa đòi gia nhập Liên Âu

- West Bank: Israel đột kích, bắn bom âm thanh

- Gaza: khoảng 55 người chết vì Israel dội bom bệnh viện và gần đó

- Sau vụ tay súng bắn chết TGĐ UnitedHealthcare Brian Thompson, tất cả các hãng bảo hiểm y tế phòng ngừa, gỡ hình ảnh và tên các TGĐ. Medica tạm đóng cửa 6 địa điểm ở 4 tiểu bang, cho 3.000 nhân viên làm việc tại nhà.

- Cựu cận vệ của cố CEO UnitedHealthcare: tại sao Brian Thompson không có cận vệ để bị bắn chết

- TikTok: hy vọng Tòa Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết Tòa kháng án, để gỡ lệnh cấm TikTok

- Cổ phiếu Hewlett Packard Enterprise tăng 11,11% hôm thứ Sáu sau khi doanh thu quý 4 tăng 15%, đạt 8,5 tỷ đô

- Cổ phiếu Lululemon Athletica Inc. tăng 18,67% hôm thứ Sáu sau khi công bố quý 3 doanh thu tăng 8,7%, đạt 2,39 tỷ đô

- 87,7% dân TQ có ấn tượng xấu về Nhật Bản trong năm 2024. Bù lại, 89,0% dân Nhật có ấn tượng xấu về TQ

- Vé số cào giúp 5 người California trở thành triệu phú mấy tuần qua.

- Tiểu bang có người lái xe tệ nhất 2024: 1: Massachusetts: 61,1 tai nạn/1000 người lái xe; 2: Rhode Island: 60,6; 3: California: 55,0; 4: Thủ đô DC: 54,6; 5: New Jersey: 45,8.

- California: 1 phụ nữ bị 1 tay súng trói vào cây rừng, may 2 giờ sau có người thấy và cứu

- Los Angeles: 1 người nổ súng, bị bắt, tịch thu 1 khẩu súng lục

- Bắt 1 tên cướp từng nhiều lần dí súng cướp ở các bãi đậu xe ở quận Cam và Los Angeles

- Quận Cam: Tân giám sát viên Janet Nguyễn hứa sẽ cắt phí phạm, giảm vô gia cư, kiểm toán mọi thứ Andrew Đỗ đã làm.

- Portland: Hong Huynh, 75 tuổi, bị xe tông chết, là người thứ 67 chết vì xe tông ở Portland năm nay

- TIN VN. Hà Nội gắn biển tuyến đường mang tên sư bà Phương Dung, vị Tỳ kheo ni đầu tiên của lịch sử VN và là người dấy binh theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa.

- TIN VN. Mỗi tháng có gần 20.000 doanh nghiệp thành lập mới.

- TIN VN. Người giàu chiếm 20% dân số cũng khó mua nhà tại Hà Nội hoặc TP HCM.

- HỎI 1: Người dưới 35 tuổi chết vì nhiệt độ nóng chiếm 3/4 số người chết nóng ở Mexico? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có tới 1/20 bà bầu Mỹ bị bạo hành về thể chất, tình dục hoặc tình cảm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-7/12/2024) ⦿ ---- Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ có thể nhanh chóng hết đạn dược trong một cuộc chiến với Trung Quốc khi ông kêu gọi sản xuất quốc phòng bền vững hơn.

Jake Sullivan đã kêu gọi chính quyền sắp tới của Donald Trump duy trì việc tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng trong nước được thúc đẩy bởi cuộc chiến ở Ukraine. "Xin Chúa đừng để chúng ta rơi vào một cuộc chiến toàn diện với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", Sullivan nói, ám chỉ đến Cộng Sản Trung Quốc.

"Nhưng bất kỳ cuộc chiến nào với một quốc gia như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một quân đội như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đều sẽ dẫn đến tình trạng cạn kiệt kho dự trữ đạn dược rất nhanh chóng", ông phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies).

"Một phần lớn câu trả lời cho một cơ sở công nghiệp quốc phòng lành mạnh theo thời gian là khả năng tái tạo, tăng cường, xây dựng trong một cuộc xung đột - không chỉ xây dựng trước hoặc chuẩn bị cho một cuộc xung đột", ông nói. Sullivan kêu gọi Quốc hội và chính quyền Trump tiếp tục làm việc theo đề xuất của Biden để tạo ra một quỹ đạn dược luân chuyển. Quỹ này, được đề xuất ở mức 500 triệu đô la một năm, sẽ cho phép Pentagon mua sắm các loại đạn dược quan trọng ngay cả khi chúng cạn kiệt do các cuộc chiến như ở Ukraine.

Sullivan thừa nhận sẽ có cuộc tranh luận trong chính quyền tiếp theo về quy mô ngân sách quốc phòng nhưng cho biết điều quan trọng là phải tiếp tục nỗ lực thúc đẩy cơ sở công nghiệp quân sự đã suy yếu sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc khi Hoa Kỳ khi đó không thấy đối thủ cạnh tranh nào đáng cân sức. "Đầu tiên và cơ bản nhất, chúng ta phải tiếp tục tăng tốc và đẩy nhanh sản xuất và mua sắm những thứ mà chúng ta cần nhất", ông nói.

Ông chỉ ra những nỗ lực chế tạo đạn pháo 155 mm cho Ukraine. Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ sản xuất 55.000 viên đạn như vậy mỗi tháng vào thời điểm chính quyền Biden rời nhiệm sở vào tháng tới, tăng 400% so với trước đây, với mục tiêu đạt 100.000 viên mỗi tháng vào đầu năm 2026. Sullivan cũng chỉ ra nhu cầu chống lại sự hợp tác giữa các đối thủ của Hoa Kỳ - Trung Quốc, Nga, Bắc Hàn và Iran.

⦿ ---- Nam Hàn: Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tránh được việc luận tội hôm thứ Bảy khi hồ sơ chống lại ông bị bác bỏ tại Quốc hội sau khi hầu hết các thành viên của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP: People Power Party) của ông đứng dậy, bước ra ngoài tòa nhà Quốc Hội. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau lệnh thiết quân luật vụng về, chỉ kéo dài 6 giờ, của Yoon vào đầu tuần này, khiến Nam Hàn rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị.

Woo Won-shik, Chủ tịch Quốc hội, tuyên bố rằng chỉ có 195 lá phiếu, thiếu năm lá phiếu so với 200 lá phiếu cần thiết để kiểm phiếu công khai, kết luận rằng cuộc bỏ phiếu kín không thành công, vì luận tội tổng thống đòi hỏi 2/3 số nhà lập pháp, hoặc 200 trong số 300 người, phải thông qua.

Hồ sơ luận tội trích dẫn hành vi vi phạm hiến pháp, thiết quân luật và luật công chức nhà nước của TT Yoon, cũng như cáo buộc hình sự về tội phản quốc đối với các hành động của ông liên quan đến tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi hôm thứ Ba.

Trong bài phát biểu trước công chúng vào sáng thứ Bảy, TT Yoon mô tả tuyên bố bất ngờ của mình về thiết quân luật vào đêm thứ Ba là một hành động “tuyệt vọng với tư cách là tổng thống” nhưng thừa nhận rằng nó đã gây ra “sự lo lắng và bất tiện” cho công chúng và tuyên bố sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm chính trị và pháp lý cho hành động của mình.

Trước khi giải quyết hồ sơ luận tội của Yoon, một dự luật công tố viên đặc biệt được sửa đổi nhắm điều tra đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee đã không được thông qua trong phiên họp toàn thể hôm thứ Bảy. Dự luật đòi điều tra bà Kim đã bị bác bỏ với 198 phiếu thuận và 102 phiếu chống trong số 300 phiếu bầu, không đủ 2/3 để vượt qua chữ ký phủ quyết dự kiến của Tổng Thống Yoon.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đến Paris hôm thứ Bảy để cùng các nhà lãnh đạo thế giới khác tham dự lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà Paris của thủ đô nước Pháp, kỷ niệm quá trình phục hồi nhanh chóng đáng kinh ngạc của nhà thờ sau nửa thập kỷ bị hỏa hoạn tàn phá. Đi trên một chiếc máy bay riêng, Trump đã hạ cánh tại Orly Arport ở phía nam Paris vào sáng thứ Bảy.

Được Tổng thống Emmanuel Macron coi là ví dụ về sự sáng tạo và khả năng phục hồi của Pháp, sự phục hưng của Nhà thờ Đức Bà Paris diễn ra ngay sau vụ hỏa hoạn năm 2019 phá hủy mái và đỉnh tháp của nhà thờ vào thời điểm khó khăn đối với đất nước. Macron đã ghi được một chiến thắng lớn khi mời được Trump tham gia lễ mở cửa lại, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Trump kể từ khi đắc cử. Tổng thống đắc cử sẽ hội đàm với Macron và cũng có thể gặp nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelenskyy, một trong số nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác sẽ đến Paris trong lễ mở cửa lại thánh đường.

Nhưng cảm giác thành tựu của quốc gia trong việc khôi phục lại biểu tượng được yêu mến của Paris đã bị suy yếu bởi tình hình chính trị bất ổn khiến Pháp không có chính phủ phù hợp và rơi vào khủng hoảng ngân sách. Macron hy vọng rằng buổi lễ đầy đủ đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà và cảnh tượng khoảng 40 nhà lãnh đạo thế giới tại Paris có thể mang lại cảm giác tự hào và đoàn kết thoáng qua — giống như Thế vận hội Paris đã làm vào tháng 7 và tháng 8.

Nỗ lực tái thiết đã tiêu tốn khoảng 700 triệu euro (750 triệu đô la), được tài trợ từ các khoản quyên góp, với việc mở cửa trở lại được thực hiện trong vòng năm năm mặc dù có dự đoán có thể mất hàng thập niên. Các công nhân đã phải vượt qua các vấn đề về ô nhiễm chì, dịch COVID-19 và vị tướng giám sát dự án đã tử vong khi đi bộ đường dài ở dãy núi Pyrenees vào năm ngoái.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ được vợ là Jill Biden đại diện, trong khi Hoàng tử Anh William cũng sẽ có mặt. Zelensky dự kiến ​​sẽ tìm kiếm cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với Trump, người đã tuyên thệ sẽ buộc một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, có thể bằng cách giữ lại nguồn cung cấp vũ khí của Hoa Kỳ.

Một sự vắng mặt đáng ngạc nhiên sẽ là Đức Giáo hoàng Francis, người đứng đầu Giáo hội Công giáo, người đã quyết định không hủy chuyến đi cuối tuần đến đảo Corsica của Pháp. Một thông điệp từ Đức Giáo hoàng Francis gửi đến người dân Pháp sẽ được đọc cho hội chúng gồm những người quan trọng, nhân vật nhà thờ và những thành viên được chọn của công chúng khi buổi lễ bắt đầu vào tối thứ Bảy.

Hình ảnh sáng Thứ Bảy, an ninh siết chặt, chuẩn bị Lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại sau 5 năm trùng tu kể từ vụ hỏa hoạn 2019.

Trận cháy 5 năm trước.

Trong khi đó, ĐÀI RFI TIẾNG VIỆT từ Paris ghi nhận: "Hôm nay, 07/12/2024, Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa trở lại sau 5 năm trùng tu kể từ vụ hỏa hoạn 2019. Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, thái tử Anh William, cùng hơn 30 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ tham dự lễ mở cửa trở lại công trình kiến trúc lịch sử này.

Vào lúc 18 giờ 20, tại quảng trường Nhà thờ Đức Bà, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân sẽ đón tiếp lãnh đạo các nước tham dự buổi lễ. Vì dự báo có gió mạnh tại vùng Paris, toàn bộ nghi thức dự kiến sẽ phải diễn ra bên trong nhà thờ, bao gồm bài diễn văn của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, mà về nguyên tắc phải được đọc tại quảng trường trước cửa nhà thờ, để bảo đảm nguyên tắc tách biệt Nhà nước và Giáo hội.

Vào lúc 19 giờ, tổng giám mục Paris Laurent Ulrich sẽ chính thức mở cửa nhà thờ. Trên đài France Info sáng hôm nay, tổng công trình sư trùng tu, ông Philippe Jost, tin tưởng các vị khách mời đầu tiên chắc chắn sẽ bất ngờ, và ông «rất hạnh phúc» khi «toàn thế giới» có cơ hội chứng kiến «thành tựu của nỗ lực tập thể và niềm tự hào của toàn nước Pháp».

Nghi lễ chính thức gồm hai phần. Phần đầu tiên, mang tính thế tục, dành cho một bộ phim về công trình trùng tu nhà thờ, cuộc diễu hành của 160 lính cứu hỏa và những nghệ nhân ngành xây dựng, vũ khúc mang âm hưởng Địa Trung Hải « La passacaille » của Haendel do hai anh em nhạc sĩ cổ điển Renaud và Gautier Capuçon trình diễn, và kết thúc với bài diễn văn của tổng thống Macron.

Một tiêu điểm của buổi lễ «mở cửa trở lại» Nhà thờ Đức Bà là nghi thức «đánh thức cây đàn đại phong cầm» lớn nhất nước Pháp. Đàn không bị hỏng do hỏa hoạn, nhưng được tháo dỡ toàn bộ trước khi được lắp lại. Theo tổng giám mục Paris, đại phong cầm «sẽ được đánh thức bởi một nghi thức tuyệt đẹp, khép lại với bài thánh ca Ngợi Khen (Magnificat)». Phần nghi lễ tôn giáo dự kiến kết thúc vào lúc 20 giờ 40.

An ninh được siết chặt tương tự với kỳ Thế Vận Hội. Theo sở cảnh sát, Paris được đặt trong tình trạng «báo động nguy cơ khủng bố rất cao». Khoảng 6.000 cảnh sát và hiến binh được huy động.

Ngày mai, Nhà thờ Đức Bà sẽ mở cửa cho công chúng tham dự buổi thánh lễ đầu tiên vào lúc 18 giờ 30. Giấy vào cửa đã hết ngay sau khi mở đăng ký trên mạng, kể cả trong tuần lễ mở cửa đầu tiên tiếp theo. Theo tổng giám mục Paris, Laurent Ulrich, giai đoạn «mở cửa trở lại» Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ kéo dài sáu tháng, cho đến lễ Ngũ tuần, 08/06/2025." (Xem thêm: RFI)

⦿ ---- West Bank: Lực lượng Israel đã tiến hành nhiều cuộc đột kích trên khắp Bờ Tây (West Bank) nơi đang bị Israel chiếm đóng, bao gồm hai cuộc ở Nablus, hãng thông tấn Wafa đưa tin. Cuộc đột kích quân sự vào làng al-Lubban Asharqiya đã dẫn đến việc tịch thu một chiếc xe, thuộc sở hữu của một cư dân địa phương. Tại thị trấn Qusra gần đó, lực lượng Israel đã bắn bom âm thanh và tiến hành kiểm tra danh tính của cư dân. Không có thương vong nào được báo cáo trong các hoạt động này.

⦿ ---- Gaza: Ít nhất 26 người, bao gồm sáu trẻ em và năm phụ nữ, đã chết trong các cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Gaza, theo hãng thông tấn Wafa đưa tin. Lực lượng phòng vệ dân sự của Gaza cho biết Bệnh viện Indonesia đã bị Israel tấn công ở Beit Lahiya, phía bắc Gaza. Ở những nơi khác trong thành phố, ít nhất 29 người được báo cáo đã chết trong một loạt các cuộc không kích vào và gần Bệnh viện Kamal Adwan.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Đức và Ba Lan lên án việc sử dụng vũ lực "không cân xứng" đối với những người biểu tình ở Georgia (tên báo VN thường dịch lá: Gruzia), theo tuyên bố chung của họ được công bố vào thứ Sáu.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ việc sử dụng vũ lực không cân xứng đối với những người biểu tình ôn hòa cũng như việc nhắm mục tiêu vào phe đối lập và đại diện truyền thông. Chúng tôi lên án các cuộc đột kích vào văn phòng của các đảng đối lập và các tổ chức xã hội dân sự, bắt giữ các thành viên của phe đối lập chính trị và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho họ. Các quyền cơ bản, bao gồm quyền tự do lập hội ôn hòa và quyền tự do ngôn luận, phải được duy trì và bảo vệ theo Hiến pháp Georgia và các cam kết quốc tế", các bộ trưởng cho biết trong tuyên bố.

Các bộ trưởng cũng bày tỏ "lấy làm tiếc" về quyết định của đảng cầm quyền Georgia dừng các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu, mà họ cho rằng "hoàn toàn trái ngược với nguyện vọng châu Âu của người dân Georgia". Họ cũng lưu ý rằng họ sẽ đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của Hội đồng Ngoại giao tiếp theo.

⦿ ---- OBAMACARE: Một báo cáo mới do Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO: Congressional Budget Office) công bố cho thấy nếu các khoản trợ cấp mở rộng của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA: Affordable Care Act - còn gọi là ObamaCare) được phép hết hạn vào cuối năm 2025, hàng triệu người sẽ không có bảo hiểm y tế và phí bảo hiểm y tế sẽ tăng.

Trả lời Ủy ban Tài chính Thượng viện, CBO phát hiện ra rằng "việc không gia hạn khoản tín dụng sẽ làm tăng số lượng người không có bảo hiểm y tế và làm tăng mức phí bảo hiểm chuẩn gộp trung bình cho các gói bảo hiểm được mua thông qua các thị trường".

Các khoản trợ cấp thuế mở rộng lần đầu tiên được ban hành vào năm 2021 thông qua Đạo luật Kế hoạch Cứu nguy Hoa Kỳ (ARPA: American Rescue Plan Act) và được gia hạn đến cuối năm 2025 thông qua Đạo luật Giảm lạm phát (IRA: Inflation Reduction Act). Các khoản tín dụng thuế bảo hiểm giúp giảm chi phí tự trả cho các hộ gia đình đủ điều kiện.

“Nếu không có sự gia hạn vĩnh viễn, CBO ước tính, số người không có bảo hiểm sẽ tăng 2,2 triệu vào năm 2026, rồi 3,7 triệu vào năm 2027 và trung bình là 3,8 triệu vào mỗi năm trong giai đoạn 2026-2034”, báo cáo nêu rõ.

Ước tính của CBO cho năm 2026 thấp hơn một chút vì văn phòng này cho rằng một số người sẽ tiếp tục do được tự động gia hạn và cần thêm thời gian để phản hồi các khoản trợ cấp thuế đã hết hạn. Báo cáo cũng dự đoán rằng phí bảo hiểm chuẩn gộp sẽ tăng 4,3% vào năm 2026 nếu các khoản trợ cấp hết hạn, tăng trung bình 7,9% trong khoảng thời gian từ năm 2026 đến năm 2034.

Với việc Đảng Cộng hòa sẽ nắm giữ quyền lực tam quyền phân lập bắt đầu từ năm tới, các khoản trợ cấp thuế gia hạn khó có thể được gia hạn trước cuối năm 2025. Trước đó, CBO ước tính sẽ tốn 335 tỷ đô la trong 10 năm nếu các khoản trợ cấp được gia hạn vĩnh viễn.

Tuy nhiên, theo tờ The Washington Post, đảng Dân chủ vẫn đang nỗ lực duy trì các điều khoản này bằng cách bí mật đề xuất với đảng Cộng hòa một thỏa thuận gia hạn trợ cấp thêm một năm hồi tối thứ năm 5/12/2024.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết hôm thứ Sáu trong một cuộc họp báo rằng quyết định ân xá cho con trai Hunter của Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden "không hề dễ dàng". Jean-Pierre nói thêm rằng Biden "đã đấu tranh" với quyết định ân xá cho Hunter và rằng ông "được khuyên" nên làm như vậy. Bà tiếp tục nói rằng một cuộc thăm dò của YouGov cho thấy "64% người dân Mỹ đồng ý với lệnh ân xá".

"Điều này không hề dễ dàng đối với tổng thống. Không hề dễ dàng. Bởi vì tất cả các bạn đã đọc những tuyên bố mà chúng tôi đưa ra vào mùa hè", Karine nói thêm. "Tôi biết những gì tôi đã nói. Tôi biết những gì tổng thống đã nói. Đó là nơi chúng tôi đã ở vào thời điểm đó. Đó là nơi tổng thống đã ở vào thời điểm đó", bà trả lời khi được hỏi về việc tổng thống đảo ngược lập trường trước đó của mình. "Tình hình với Hunter Biden và những gì tổng thống mới đã nói rất khác nhau. Tôi chỉ không nghĩ rằng hai điều đó giống nhau".

⦿ ---- Khi cuộc truy lùng tay súng đã bắn chết Tổng giám đốc điều hành của UnitedHealthcare Brian Thompson hôm thứ Tư tại Manhattan tiếp tục thứ ba, các công ty bảo hiểm y tế khác cũng đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng họ. AP đưa tin rằng Medica, một công ty chăm sóc sức khỏe cũng có trụ sở tại Minnesota, giống như UnitedHealthcare, đang đóng cửa nửa tá địa điểm của mình trong thời điểm hiện tại—không chỉ ở Minnesota mà còn ở Wisconsin, Nebraska và North Dakota. Một đại diện của Medica cho biết khoảng 3.000 nhân viên của công ty tại các địa điểm đó sẽ làm việc tại nhà trong thời gian này.

.

"Chúng tôi đã cân nhắc đến sự an toàn tại nơi làm việc của nhân viên khi đưa ra quyết định đó", một phát ngôn viên của công ty nói với tờ Star Tribune vào thứ Năm. "Bước đi này được thực hiện vì quá thận trọng". Tờ báo lưu ý rằng mặc dù cảnh sát vẫn chưa xác nhận động cơ cho vụ nổ súng của Thompson, nhưng tay súng "có vẻ đã cố ý nhắm vào tổng giám đốc điều hành của UnitedHealthcare". Thông tấn 404 Media đưa tin rằng UnitedHealthcare và Medica dường như cũng đã xóa hầu hết thông tin về các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty trên trang web của họ, cũng như các công ty bảo hiểm Anthem Blue Cross Blue Shield, CareSource và Elevance Health.

.

Reuters loan tin rằng CVS Health, công ty điều hành công ty bảo hiểm Aetna, cũng đã xóa ảnh của các giám đốc điều hành hàng đầu của mình hôm thứ năm. "Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều giám đốc điều hành sẽ nói rằng, 'Này, bạn biết đấy, điều này có thể xảy ra với tôi và chúng ta thực sự nên cân nhắc phương pháp bảo mật của mình trong tương lai'", Glen Kucera của công ty bảo mật Allied Universal cho biết.

.

Reuters lưu ý rằng "sự thất vọng của người tiêu dùng đối với bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ đã ở mức cao trong nhiều năm" và sự thất vọng đó đã bùng phát vào tuần này thông qua các bài đăng trên mạng xã hội chế giễu và chỉ trích Thompson và ngành bảo hiểm y tế nói chung sau cái chết của ông.

.

Hôm Thứ Năm, một động cơ giết người có thể đã xuất hiện khi cảnh sát tiết lộ rằng vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường vụ án có khắc các chữ mô tả cách hãng bảo hiểm y tế từ chối chi tiền bảo hiểm cho các bệnh nhân: deny ("phủ nhận"), defend ("biện hộ tự vệ"), depose ("khai làm chứng") được khắc trên các vỏ đạn. UnitedHealthcare đã nhận được khiếu nại từ hàng nghìn khách hàng không hài lòng trong nhiều năm qua và vợ của Thompson nói với NBC News rằng người chồng quá cố của bà đã nhận được những lời đe dọa.

.

⦿ ---- Một cựu vệ sĩ của cố CEO UnitedHealthcare đã vô cùng kinh ngạc trước tình trạng thiếu an ninh cho Brian Thompson sau khi ông này bị giết trong một vụ nổ súng chết người, dẫn đến một cuộc truy lùng ở Thành phố New York. “Thành thật mà nói, điều đó thật khó hiểu. Bạn biết đấy, bạn sẽ gặp một người trong tổ chức chăm sóc sức khỏe số một tại Hoa Kỳ, một giám đốc điều hành công ty, một giám đốc cấp cao, thực tế là, chỉ ngồi trong hội đồng quản trị, và ông ta không có sự bảo vệ nào xung quanh, điều đó thật khó hiểu”, Philip Klein cho biết trong lần xuất hiện vào tối thứ Năm trên chương trình “Laura Coates Live” của CNN.

Tân giám sát viên Janet Nguyễn

Hong Huynh

Mỗi tháng có gần 20.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Người giàu chiếm 20% dân số cũng khó mua nhà tại Hà Nội hoặc TP HCM.

Hà Nội gắn biển tuyến đường mang tên sư bà Phương Dung, vị Tỳ kheo ni đầu tiên của lịch sử VN và là người dấy binh theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa.

Thompson đã bị giết ngay trước 7 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ Tư bên ngoài New York Hilton Midtown. Tại đó, ông được cho là sẽ nói chuyện với các nhà đầu tư tại một cuộc họp thường niên. Giám đốc điều hành chăm sóc sức khỏe đã bị bắn một phát vào bắp chân phải và lưng, Trưởng phòng Cảnh sát New York Joseph Kenny cho biết. Thompson được tuyên bố đã chết 30 phút sau đó trong vụ mà cảnh sát gọi là vụ nổ súng "có chủ đích".Cảnh sát vẫn đang truy tìm nghi phạm vẫn đang bỏ trốn. Hình ảnh tay súng đã được công bố kể từ khi vụ giết người xảy ra. Cảnh sát đang xét nghiệm dấu vân tay và thu thập DNA trên vỏ thanh protein và chai được tìm thấy gần hiện trường vụ nổ súng. Cảnh sát tin rằng nghi phạm đã rời khỏi Thành phố New York trên xe buýt.Klein, giám đốc điều hành của Klein Investigations, nói với người dẫn chương trình của CNN Laure Coates rằng có thể có hai lý do khiến Thompson không có cận vệ. "Một là, đó có thể là lựa chọn cá nhân. Ông ta có thể không thích sống giữa cận vệ", Klein nói vào thứ năm, đồng thời nói thêm rằng UnitedHealthcare cũng có thể đã chọn không cung cấp dịch vụ an ninh cho Thompson. Ông nhấn mạnh rằng ông không biết câu trả lời, nhưng hoàn cảnh này "rất bất thường. Thật bất thường khi giám đốc điều hành của một tập đoàn trị giá hàng tỷ đô la lại không có cận vệ."⦿ ---- TikTok nói hôm thứ sáu rằng họ hy vọng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ sẽ lật ngược phán quyết gần đây của tòa kháng án, trong đó tòa kháng án duy trì lệnh cấm liên bang đối với nền tảng truyền thông xã hội video ngắn trên đất Mỹ. "Tòa án Tối cao có thành tích lịch sử được thiết lập trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người Mỹ và chúng tôi hy vọng họ sẽ làm như vậy đối với vấn đề hiến pháp quan trọng này", nền tảng truyền thông xã hội TikTok tuyên bố.Trước đó, một tòa kháng án của Quận Columbia Circuit đã bác bỏ nỗ lực của TikTok nhằm thách thức luật yêu cầu nền tảng này phải bị cấm trừ khi công ty mẹ tại Trung Quốc, ByteDance, thoái vốn khỏi quyền sở hữu của mình trong ứng dụng.⦿ ---- Cổ phiếu của Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) tăng hơn 11% vào thứ sáu sau khi doanh thu của công ty trong quý 4 năm tài chính 2024 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Cụ thể, HPE tiết lộ rằng doanh thu ròng của công ty trong quý được báo cáo đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,5 tỷ đô la. Ngoài ra, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty tăng vọt 102% so với cùng kỳ năm trước, đạt 0,99 đô la, trong khi thu nhập ròng đạt 1,4 tỷ đô la trong quý 4, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu của HPE tăng vọt 11,11% vào lúc 12:53 chiều theo giờ miền Đông và được bán với giá 24,0550 đô la một cổ phiếu.⦿ ---- Cổ phiếu của Lululemon Athletica Inc. đã tăng vọt hôm thứ Sáu sau khi công bố kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 3 năm 2024. Ngày hôm trước, công ty quần áo thể thao này tiết lộ rằng doanh thu của họ đã tăng 8,7%, đạt 2,39 tỷ đô la. Hơn nữa, họ đã báo cáo lợi nhuận gộp là 1,4 tỷ đô la, cả hai con số đều vượt qua dự báo của Phố Wall, dự đoán doanh thu là 2,35 tỷ đô la và lợi nhuận gộp là 1,35 tỷ đô la. Cổ phiếu của hãng bán lẻ này đã tăng 18,67% vào lúc 1:08 chiều theo giờ miền Đông, bán với giá 409,18 đô la một cổ phiếu.⦿ ---- Người dân Trung Quốc có ấn tượng không tốt về Nhật Bản trong năm 2024 đã tăng mạnh so với năm trước lên gần 90%, đánh dấu mức cao thứ hai, một cuộc khảo sát thường niên cho thấy hôm thứ Hai khi hai nước láng giềng châu Á vẫn bất đồng về nhiều vấn đề.Con số này tăng 24,8 điểm phần trăm so với năm 2023, trong bối cảnh căng thẳng dai dẳng xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Hoa Đông, tranh chấp về lịch sử chiến tranh và việc Nhật Bản tiếp tục xả nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị thảm họa xuống đại dương.Trong cuộc thăm dò chung do tổ chức tư vấn phi lợi nhuận Genron NPO của Nhật Bản và Tập đoàn truyền thông quốc tế Trung Quốc thực hiện, những người Trung Quốc trả lời có ấn tượng "tệ" hoặc "tương đối tệ" về Nhật Bản là 87,7%.Kết quả này theo sau mức cao kỷ lục 92,8% được ghi nhận vào năm 2013, khi quan hệ song phương đặc biệt căng thẳng sau động thái của Nhật Bản đưa quần đảo Senkaku vào quyền kiểm soát của nhà nước vào năm trước. Cuộc thăm dò đã được tiến hành từ năm 2005.Trong khi đó, những người trả lời là người Nhật Bản có ấn tượng tiêu cực hoặc tương đối tiêu cực về Trung Quốc đã giảm 3,2 điểm xuống còn 89,0%.⦿ ---- Vé số cào giúp 5 người California trở thành triệu phú. Năm người chơi Xổ số California đã trở thành triệu phú mới nhất của tiểu bang sau khi trúng tổng cộng 17 triệu đô la từ các trò chơi Scratcher, các viên chức xổ số thông báo hôm thứ Sáu. Những người trúng thưởng đã mua vé tại nhiều cửa hàng khác nhau trên khắp tiểu bang.Nora Hammersteadt, người quyết định dừng lại ở Anaheim Liquor ở Quận Cam trong khi lái xe về nhà, đã trúng 10 triệu đô la sau khi chơi trò chơi Royal Riches. "Tôi đã từng thắng vài nghìn đô la khi chơi trước đây, nhưng không có lần nào như thế này", Hammersteadt nói với Xổ số California. "Thật kinh ngạc. "Tôi đã nghĩ, 'Điều này không thể là sự thật; chắc tôi đang mơ!' Tôi sẽ tự véo mình và thức dậy vào một ngày nào đó",Hammersteadt đã đợi cả tuần để đổi tiền mặt, mà cô mô tả là một tuần "tra tấn" tại nơi làm việc. Hammersteadt cho biết mọi chuyện "trở nên thực tế" khi cô đến nhận giải thưởng tại văn phòng xổ số. Bà nói với văn phòng xổ số của tiểu bang rằng đó là lúc bà nhận ra "bà đã nghỉ hưu sớm hơn hai năm".Ogonna Onyeje, người thường xuyên chơi xổ số, đã giành được giải thưởng cao nhất trị giá 2 triệu đô la trong trò chơi ô chữ Instant Prize Crossword Scratchers từ Shop-N-Go ở Fresno.Jose Reyes Ayala cũng đã giành được 2 triệu đô la sau khi chơi trò chơi ô chữ Instant Prize Crossword trị giá 10 đô la. Vé trúng thưởng đã được bán tại MD Liquor & Food ở Santa Rosa.Marilu Munoz Valazquez cũng đã giành được giải thưởng cao nhất trị giá 2 triệu đô la sau khi chơi trò chơi Multiplier Craze Scratchers. Vé trúng thưởng đã được bán tại trạm xăng Marathon ở Stanton.Cuối cùng, Blandina Carranza đã giành được giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu đô la sau khi chơi trò chơi Power 10's Scratchers. Vé trúng thưởng đã được bán tại Bard Market ở Oxnard.⦿ ---- Theo một nghiên cứu mới từ LendingTree, California đã suýt nữa được vinh danh là tiểu bang có những người lái xe tệ nhất. Các nhà nghiên cứu đã phân tích hàng triệu yêu cầu bảo hiểm trên trang web của họ từ tháng 11/2023 đến tháng 11/2024, tính toán số vụ tai nạn lái xe trên 1.000 người lái xe ở mọi tiểu bang.Các yếu tố chính để xác định bảng xếp hạng Những người lái xe tệ nhất năm 2024 là tai nạn, các giấy phạt say rượu lái xe DUI, các vụ liên quan đến tốc độ và "trích dẫn chung", bao gồm vé phạt vì lái xe bất cẩn hoặc liều lĩnh, bỏ chạy sau tai nạn, vi phạm an toàn và lái xe không có bảo hiểm hoặc giấy phép. California đã kết thúc ở vị trí thứ 3 trong danh sách những người lái xe tệ nhất của quốc gia, theo sau Rhode Island ở vị trí thứ 2 và Massachusetts, nơi giành được vị trí đầu bảng không đáng ghen tị.Dưới đây là 10 tiểu bang có người lái xe tệ nhất năm 2024, theo LendringTree.Thứ hạng//Tiểu bang//Tai nạn xe trên 1.000 người lái:1: Massachusetts: 61,12: Rhode Island: 60,63: California: 55,04: Thủ đô DC: 54,65: New Jersey: 45,86: North Carolina: 39,67: Washington: 37,48: Maryland: 34,99: North Dakota: 34,710: Utah: 32,1⦿ ---- Hai người đi bộ đường dài được cho là đã tình cờ gặp một người phụ nữ bị trói vào cây và đang khóc ở Quận Monterey, California, hôm thứ Tư. Theo SF Gate, cô đang đi bộ trên một con đường mòn ở Pebble Beach vào khoảng 7:30 sáng hôm đó thì cô nhận thấy một "người đàn ông đáng ngờ" phía sau cô, đang cầm súng. Người đàn ông đó không lấy bất cứ thứ gì của cô hoặc tấn công cô hoặc làm cô bị thương, chỉ trói cô vào cây trong hai giờ trước khi những người qua đường tìm thấy cô.Với sự giúp đỡ của một người đi bộ đường dài khác, anh ta đã cởi trói cho người phụ nữ và gọi cảnh sát. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monterey sau đó đã tiến hành tìm kiếm nghi phạm, được mô tả là ở độ tuổi 30 với hình xăm cổ có chữ Z. SFGate đưa tin rằng mặc dù chính quyền vẫn chưa xác định được bất kỳ ai trùng với mô tả đó, nhưng họ cho biết "không có mối đe dọa nào đang diễn ra đối với cộng đồng".⦿ ---- Một người đàn ông đã bị bắt vào sáng thứ Sáu liên quan đến vụ nổ súng ở khu phố Mid-City của Los Angeles. Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết các cảnh sát đã phản hồi một cuộc gọi đến lúc 10:13 sáng về một vụ nổ súng gần Venice và Hauser Boulevards. Người đàn ông bị bắt giữ chỉ được mô tả là ở độ tuổi từ giữa 20s đến đầu 30s.Ít nhất hai người đã được đưa đến bệnh viện, nhưng Sở Cảnh sát Los Angeles không xác nhận liệu họ có bị bắn hay không. Một khẩu súng lục đã được phát hiện ở phía trước một chiếc xe Hyundai màu trắng khi các nhà điều tra thu thập bằng chứng.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông ở Nam Los Angeles đã bị giam hôm thứ năm vì liên quan đến một loạt vụ cướp có vũ trang bạo lực tại các bãi đậu xe ở quận Cam và LA, bao gồm một vụ cướp mà y đã bắn một nạn nhân hai lần bên ngoài trung tâm mua sắm South Coast Plaza. Oshae Pollard, 21 tuổi, sống tại khu phố Manchester Square của Los Angeles, phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm cản trở thương mại bằng cướp — được gọi là tội theo Đạo luật Hobbs của liên bang — và sử dụng vũ khí để thực hiện tội bạo lực. Y đã bị bắt hôm thứ tư.Từ ngày 25/8 đến ngày 22/9, Pollard đã nhắm vào các nạn nhân tại các bãi đậu xe ở Nam California trong một loạt tội ác — ít nhất là ba vụ cướp có vũ trang và một vụ cố gắng cướp có vũ trang. Vụ cướp đầu tiên xảy ra vào đêm ngày 25/8 tại bãi đậu xe của Sòng bạc Hustler ở Gardena, nơi Pollard chạy về phía một người phụ nữ và đẩy cô ta xuống đất.Nạn nhân giữ chặt chiếc ví và hét lên cầu cứu, khi Pollard được cho là bắt đầu giật chiếc ví của nạn nhân trước khi rút ra một khẩu súng lục bán tự động màu đen. Y đã dí khẩu súng lục vào miệng nạn nhân — làm gãy răng cô ấy — và nói, "nếu cô còn hét nữa, tôi sẽ giết cô". Một nhân chứng bắt đầu hét lên và Pollard giật lấy chiếc ví của nạn nhân, lấy cắp từ 1.000 đến 2.000 đô la, các công tố viên cho biết.Biện lý cũng cáo buộc rằng vào sáng sớm ngày 26/8, Pollard và một đồng phạm không rõ danh tính đã cướp một tài xế taxi đang ngồi trong xe của anh ta tại bãi đậu xe của Winchell's Donut House ở Carson. Pollard và đồng phạm đã đánh vào mặt nạn nhân, lên xe và chĩa súng vào nạn nhân cho đến khi anh ta đưa cho họ ví và điện thoại di động Samsung của mình.Vào đêm hôm đó, các công tố cho biết, Pollard và một đồng phạm đã tiếp cận hai nạn nhân đang đứng gần xe Rolls-Royce và Ferrari của họ. Theo các công tố viên, Pollard chĩa súng lục bán tự động vào nạn nhân đang đứng gần xe Rolls-Royce và yêu cầu nạn nhân đưa tiền mặt. Nạn nhân đã đưa một chiếc đồng hồ sang trọng, một chiếc ví và chìa khóa xe Rolls-Royce.Các công tố cáo buộc rằng khi nạn nhân kia khởi động chiếc Ferrari và cố lái xe đi, Pollard đã chạy đến cửa tài xế của chiếc Ferrari và bắn một phát từ khẩu súng lục của mình vào xe, suýt trúng nạn nhân. Nạn nhân lái xe đến một trạm xăng gần đó và yêu cầu nhân viên trạm xăng gọi cảnh sát, sau đó cảnh sát đã thu hồi được một vỏ đạn 9mm tại hiện trường. Tổng giá trị của các vật phẩm bị đánh cắp là khoảng 44.000 đô la, các giấy tờ của tòa án cho thấy.Vào ngày 22/9, Pollard đã tiếp cận một nạn nhân đang bước vào xe của anh ta tại trung tâm mua sắm South Coast Plaza ở Costa Mesa và yêu cầu, "Đưa cho tôi chiếc đồng hồ. Đưa cho tôi chiếc nhẫn. Đưa cho tôi chiếc xe", và sau đó đe dọa sẽ bắn nạn nhân. Khi nạn nhân không tuân thủ, Pollard đã bắn nạn nhân vào tay trái, sau đó chĩa súng lục vào ngực nạn nhân và chửi mắng. Sau đó, Pollard đã bắn nạn nhân vào đùi trái khi người đàn ông bắt đầu tháo đồng hồ của mình, Công tố khẳng định.Nạn nhân sau đó đã đá Pollard, khiến y ngã xuống đất. Sau đó, người đàn ông này đã đá Pollard nhiều lần nữa, đánh nhau với y trong tối đa 15 giây, sau đó quay lại xe và lái đi, các tài liệu cho thấy. Pollard bị cáo buộc đã chạy đến một chiếc Kia Forte và bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân đã sống sót sau những vết thương do súng bắn. Nếu bị kết tội về tất cả các tội danh, Pollard sẽ phải đối mặt với bản án lên tới chung thân trong nhà tù liên bang.⦿ ---- Quận Cam:hứa sẽ cắt phí phạm, giảm vô gia cư, kiểm toán mọi thứ Andrew Đỗ đã làm. Tân Giám sát viên địa hạt 1 của Quận Cam, Janet Nguyen, cho biết bà "không khoan nhượng với tham nhũng và gian lận" khi bà tiếp quản ghế mà người tiền nhiệm, Andrew Đỗ, bỏ trống, người gần đây đã từ chức sau khi đồng ý nhận tội về một âm mưu đánh cắp hàng triệu đô la tiền thuế của người dân.Trong một cuộc phỏng vấn với LAist ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức riêng tư của mình vào tuần này, Nguyen cũng cho biết ưu tiên hàng đầu của bà là ưu tiên giúp các gia đình đã "bị nền kinh tế này phá hủy về mặt tài chính". Nhiệm kỳ chính thức của Nguyen bắt đầu vào tháng 1/2025, nhưng bà đã nhậm chức sớm vì ghế đó đang bỏ trống và Hội đồng giám sát Quận Cam đã chấp nhận kết quả và tuyên bố bà là người chiến thắng.Andrew Đỗ đã phục vụ tại ghế đó trong gần một thập niên trước khi từ chức. Kể từ tháng 11 năm ngoái, LAist đã đưa tin về cách Do chỉ đạo các hợp đồng của quận và hàng triệu đô la tiền thuế của người dân cho một tổ chức phi lợi nhuận, Viet America Society (VAS), có liên hệ với con gái ông, Rhiannon Do. Số tiền này được dùng để nuôi người cao tuổi trong thời kỳ đại dịch và xây dựng đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam. Nhưng các công tố liên bang cho biết chỉ có 15% số tiền dành cho bữa ăn thực sự được sử dụng cho mục đích đó.Janet Nguyễn cho biết bà cũng muốn "đơn giản hóa quy trình" để chủ doanh nghiệp có thể nhanh chóng xin được giấy phép hoặc chủ nhà có thể nộp đơn xin đánh giá thuế kịp thời. Bà nói bà sẽ dựa vào các chương trình của quận đang hoạt động và đóng cửa các chương trình không hoạt động. Bà lưu ý rằng quận hiện đang chi gần 1 tỷ đô la cho cộng đồng vô gia cư mỗi năm, nhưng tình trạng vô gia cư lại cứ tăng lên. Nguyen cho biết "Chương trình này không hiệu quả vì số lượng cứ tăng chứ không giảm. Cần xét lại các chương trình này".Để giải quyết tình trạng vô gia cư, Nguyen cho biết bà muốn hợp tác với các thành phố. "Chúng ta nên trao quyền cho các thành phố để họ đến với chúng ta, đưa ra cho chúng ta một kế hoạch về cách họ sẽ chống lại tình trạng dân số vô gia cư trong thành phố của họ. Liệu họ có cần thêm một vài cảnh sát, một chương trình toàn diện, có thể là một trung tâm sống tỉnh táo không?" bà nói. Nguyen cũng cho biết bà muốn bảo đảm bảo Quận kiểm toán "mọi thứ mà Andrew Đỗ đã chạm vào".⦿ ---- Cảnh sát Portland đã xác định được, 75 tuổi, ở Portland là người đi bộ tử vong trong vụ xe tông vào sáng thứ Tư tại Đông Nam Portland. Cảnh sát đã phản ứng với vụ tai nạn vào khoảng 6:45 giờ sáng gần Đại lộ Southeast 109th Avenue và Phố Division St. Họ phát hiện ra Huynh đã chết sau khi bị một chiếc xe tông phải, cảnh sát cho biết.Tài xế, April M. Oneal, 38 tuổi, ở Scappoose, vẫn ở lại hiện trường và hợp tác với các nhà điều tra, cảnh sát cho biết. Cái chết của Huynh là vụ tử vong liên quan đến giao thông thứ 67 tại Portland trong năm nay, theo cảnh sát, đang tiến gần hơn đến 69 vụ tử vong do giao thông của năm ngoái, là con số cao nhất trong hơn ba thập niên.⦿ ---- TIN VN.Theo VOV. Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng năm 2024, cả nước có hơn 147,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là hơn 1.450,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 905,7 nghìn người. Kết quả này giảm 0,5% về số doanh nghiệp, 0,5% về vốn đăng ký và giảm 8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, cả nước có gần 71,3 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động (tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động trong 11 tháng năm 2024 lên hơn 218,5 nghìn đơn vị, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, bình quân một tháng có gần 19,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động.⦿ ---- TIN VN.Theo Nhà Báo & Công Luận. Khả năng chi trả nhà ở đã giảm mạnh trong vài năm qua, đến mức nhóm đại diện cho 20% dân số có thu nhập cao nhất tại Việt Nam cũng không thể mua nhà, nếu xét theo quy tắc giá nhà không vượt quá một phần ba thu nhập. Người giàu cũng khó mua nhà: Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2023 của Tổng cục Thống kê (GSO) cho thấy, nhóm có thu nhập cao nhất (nhóm gồm 20% dân số có thu nhập cao nhất – nhóm 5) có thu nhập bình quân 1 người 1 tháng đạt 14,47 triệu đồng tại Hà Nội; 13,8 triệu đồng tại Đà Nẵng; 13,26 triệu đồng tại TP. HCM; 13,9 triệu đồng tại Đồng Nai và 18,38 triệu đồng tại Bình Dương. Đây là nhóm được kỳ vọng có khả năng sở hữu nhà ở tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh mà không cần sự hỗ trợ từ Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế, khi đối diện với bài toán sở hữu nhà ở tại các đô thị lớn như Hà Nội hoặc TP.HCM, ngay cả nhóm này cũng gặp không ít trở ngại.⦿ ---- TIN VN.Theo Dân Việt. Hà Nội quyết định đặt tên đường Phương Dung nhằm thể hiện sự tri ân, ghi nhận những công lao to lớn của sư bà Phương Dung đối với đạo pháp và dân tộc… UBND huyện Thanh Trì vừa tổ chức Lễ công bố quyết định và gắn biển tuyến đường mang tên sư bà Phương Dung và đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử, văn hoá đình Yên Phú (Hà Nội). Theo sử sách ghi lại, sư bà Phương Dung sinh vào thời Đông Hán ở làng Lưu Hàm, huyện Thượng Hiền, phủ Nghĩa Hưng, đạo Sơn Nam Hạ. Sư bà Phương Dung là vị Sư Ni đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, có công lao lớn đối với đạo pháp và dân tộc. Đến năm 40 sau công nguyên, khi đang tu hành tại chùa Thanh Vân Cổ Tự (nay là chùa Yên Phú) sư bà cùng hai người đệ tử là Trung Vũ, Đài Liệu và các tráng sĩ làng Yên Phú nghe theo tiếng gọi của Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh dẹp quân Tô Định, dành lại nền độc lập cho dân tộc.⦿ ---- HỎI 1: Người dưới 35 tuổi chết vì nhiệt độ nóng chiếm 3/4 số người chết nóng ở Mexico?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới trên tạp chí Science Advances cho thấy có nhiều người trong giới trẻ chết vì nhiệt đô cao. "Những người trẻ tuổi dễ bị tổn thương do nhiệt độ cao hơn", Andrew Wilson, một nhà khoa học về môi trường tại Đại học Stanford và là tác giả của phân tích mới cho biết.Nghiên cứu tập trung vào Mexico phát hiện ra rằng những người dưới 35 tuổi chiếm 3/4 số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao ở đất nước này trong những thập niên gần đây, với những rủi ro tập trung ở trẻ em dưới 4 tuổi và thanh niên từ 18 đến 35 tuổi. Tỷ lệ phần trăm đó có khả năng tăng lên trong tương lai khi biến đổi khí hậu do con người gây ra làm tăng số ngày nóng ẩm ở đất nước này.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Có tới 1/20 bà bầu Mỹ bị bạo hành về thể chất, tình dục hoặc tình cảm?ĐÁP 2: Đúng vậy. Mang thai có thể là thời gian thử thách đối với phụ nữ, nhưng nghiên cứu mới cho thấy cứ 20 phụ nữ Mỹ mang thai thì có 1 người phải chịu bạo hành về thể chất, tình dục hoặc tình cảm. Lạm dụng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất của bà mẹ tương lai và em bé, vì nó có liên quan chặt chẽ đến "chăm sóc trước khi sinh chậm trễ, trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau chấn thương [PTSD]", nhóm nghiên cứu đã viết.Nghiên cứu mới cũng chỉ ra rằng việc bị lạm dụng trong thời kỳ mang thai có thể làm tăng nguy cơ bà mẹ lạm dụng chất gây nghiện, sinh non và trẻ nhẹ cân. Nghiên cứu do Megan Steele-Baser, thuộc Ban Phòng chống bạo lực tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, chỉ đạo.Chi tiết: