Dictionary.com Công Bố Từ Của Năm 2024: “Demure”

Từ sau khi đoạn clip của Jools Lebron trở nên nổi tiếng, ý nghĩa của từ “demure” đã được mở rộng và hiện được sử dụng phổ biến để chỉ vẻ ngoài thanh nhã hoặc cách cư xử thanh lịch, nhã nhặn trong nhiều tình huống khác nhau. (Nguồn: Ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo với sự hỗ trợ của ChatGPT từ OpenAI)



Nếu nghĩ về năm 2024 là một năm “rất thanh nhã, lịch lãm” quý vị không hề đơn độc. Dictionary.com vừa công bố từ “demure” là từ của năm (word of the year) 2024; sự lựa chọn này chủ yếu được ảnh hưởng từ một đoạn clip nổi tiếng trên mạng xã hội do người dùng TikTok ở Hoa Kỳ Jools Lebron tạo ra.

Vào đầu tháng 8, Lebron, một phụ nữ chuyển giới và là nhà sáng tạo nội dung (content creator) đến từ Chicago, đăng tải một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cô ngồi trong xe và nói về cách trang điểm của mình trước khi đi làm. Trong clip, cô nói: “Quý vị thấy cách tôi trang điểm đi làm không? Rất từ tốn, rất đơn giản... Tôi không tô vẽ lòe loẹt. Không làm gì quá lố. Quý vị thấy tôi thanh nhã, lịch lãm không? Cách tôi đến buổi phỏng vấn cũng chính là cách tôi đi làm.”

Cụm từ “very demure, very mindful” (xin tạm dịch là “rất thanh nhã, rất tinh tường, lịch lãm”) nhanh chóng trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Đoạn clip đã lan truyền rộng rãi và giúp Lebron trở nên nổi tiếng. Cô xuất hiện trong các bài viết của nhiều tạp chí nổi tiếng như The Cut, Us Weekly, People, và nhiều phương tiện truyền thông khác. Các tổ chức lớn như Tòa Bạch Ốc, NASA, và nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng bắt đầu sử dụng cụm từ này. Lebron còn được mời tham gia chương trình “Jimmy Kimmel Live,” và thu hút sự chú ý từ đông đảo khán giả.

“Very demure, very mindful” trở nên phổ biến đến mức ít nhất hai người không có liên quan gì tới Lebron đã nộp đơn xin xác nhận quyền lợi trên nhãn hiệu (trademark) cho cụm từ này. Có vẻ như họ muốn tận dụng sự nổi tiếng của cụm từ để kiếm lợi.

Điều này khiến người hâm mộ của Lebron vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, Lebron đã nhanh chóng trấn an họ rằng vấn đề về nhãn hiệu đã được giải quyết ổn thỏa. Cô cũng đã hợp tác với một số thương hiệu và có thêm các cơ hội mới, giúp cô có đủ tài chính để hoàn tất quá trình chuyển giới của mình.

Các nhà biên soạn từ điển tại Dictionary.com đã nhận thấy sự gia tăng gần 1,200% trong việc sử dụng từ “demure” trên Internet sau khi đoạn clip của Lebron được chia sẻ. Họ cũng cho biết rằng số lượng tìm kiếm từ “demure” trên trang web của Dictionary.com đã tăng lên gấp 200 lần so với mức trung bình trước đó.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng không phải là yếu tố duy nhất được các nhà nghiên cứu từ điển xem xét khi quyết định chọn từ của năm. Theo Dictionary.com, từ được chọn phải phản ánh những thay đổi trong xã hội và các khuynh hướng ngôn ngữ đang diễn ra. Họ cho rằng, Từ của Năm giống như một “chiếc hộp thời gian đựng ngôn ngữ,” giúp chúng ta nhìn lại những câu chuyện và những thay đổi của xã hội trong một năm qua.

Năm ngoái, Dictionary.com đã chọn “hallucinate” làm Từ của Năm 2023. “Hallucinate” gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), mô tả những hình ảnh ảo do AI tạo ra, hoặc những trải nghiệm không thực tế, giống như ảo giác. Năm nay, từ “demure” đã thay thế “hallucinate” để phản ánh những thay đổi trong cách mọi người nhìn nhận sự thể hiện bản thân trong xã hội hiện đại.

Định nghĩa chính thức của “demure” từ Dictionary.com là “có tính nhút nhát và khiêm tốn; dè dặt.” Tuy nhiên, sau khi đoạn clip của Lebron trở nên nổi tiếng, ý nghĩa của từ này đã được mở rộng và giờ đây được sử dụng phổ biến để chỉ vẻ ngoài thanh nhã, lịch lãm hoặc cách cư xử tinh tường, từ tốn, nhã nhặn trong nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như ở nơi làm việc hay trên các phương tiện công cộng như máy bay.

Khi ngày càng nhiều nhân viên làm việc tại nhà quay lại văn phòng, việc thể hiện bản thân một cách tinh tế và thanh lịch trở thành một yếu tố quan trọng hơn bao giờ hết. Steve Johnson, giám đốc thiết kế chương trình học tại Dictionary.com, cho biết: “Demure phản ánh sự thay đổi văn hóa trong xã hội hiện nay, với một chút biến tấu hiện đại: Một từ vốn mang những ý nghĩa truyền thống, đôi khi có nghĩa không được tích cực, giờ đây đã được tái định nghĩa để tôn vinh sự thanh lịch và tinh tường.”

Ông giải thích thêm: “Với những thay đổi trong ý nghĩa của từ này, người ta thể hiện sự tự tin một cách nhẹ nhàng, coi sự khiêm tốn và duyên dáng là những sự lựa chọn có chủ ý và mạnh mẽ.”

Ngoài “demure,” một số từ khác cũng được các nhà nghiên cứu từ điển cân nhắc, bao gồm “brainrot,” thuật ngữ dùng để chỉ các nội dung không ra gì trên mạng xã hội hoặc tác động của việc dành quá nhiều thời gian để xem những nội dung này. Các từ như “extreme weather” (thời tiết khắc nghiệt), “brat” (trẻ hư), “Midwest nice” (tốt bụng kiểu Trung Tây), và “weird” (kỳ cục) cũng nằm trong danh sách các từ được đề cử của Dictionary.com cho Từ của Năm 2024.

Cuối tuần trước, hệ thống tự điển Cambridge Dictionary công bố Từ của Năm 2024 mà họ chọn là “manifest.” Từ này là một động từ, có nghĩa là “sử dụng các phương thức như hình dung và khẳng định để tưởng tượng ra việc bạn sẽ đạt được thành công như mong muốn, với niềm tin rằng làm như vậy sẽ giúp điều đó dễ xảy ra hơn.”

Mặc dù “manifest” không phải là một từ mới (ước tính đã tồn tại được khoảng 600 năm), nhưng vẫn là một trong những từ được tìm kiếm nhiều nhất trên trang web của Cambridge Dictionary trong năm nay. Sự nổi bật của từ “manifest” phần lớn là do có nhiều nghệ sĩ, vận động viên và doanh nhân đã đưa từ này vào các bài đăng trên mạng xã hội và ngoài đời.

Cung Đô sưu tầm/biên dịch