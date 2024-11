Miền Trung chịu nhiều thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Huế hôm nay Thứ Tư vẫn còn lụt, hàng chợ phải lên ghe, bán dạo.

- Ngày mai, Thứ Năm, New York tưng bừng diễn hành Lễ Tạ Ơn

- Lễ Tạ Ơn: dự kiến kỷ lục 71,7 triệu người lái xe d0i xa, 3 triệu người bay phi cơ

- Ukraine: nghị sĩ Oleksandr Merezhko đề cử Trump cho Giải Nobel Hòa bình 2025, hy vọng Trump cứu Ukraine

- Elon Musk kể tên 4 quan chức cần bị sa thải: 4 Giám đốc 4 sở về khí hậu, môi trường, năng lượng sạch...

- Trump cử nhà đầu tư John Phelan làm Bộ trưởng Hải quân

- California sẽ mất 10% sản lượng, tức cả trăm tỷ đô, nếu Trump trục xuất di dân lậu. California có 10 triệu người (27% dân số) sinh ở nước ngoài trong đó 1/5 là dân không giấy tờ (khoảng 2,4 triệu người) vẫn đi làm, đóng thuế

- Mỹ nhập khoảng 60% trái cây tươi và 40% rau tươi, với nhiều nhất là từ Mexico. Nếu Trump áp thuế Mexico 25%, giá hàng chợ sẽ tăng vọt

- Cổ phiếu hãng xe General Motors giảm hơn 7% vì Trump dọa áp thuế 25% đối với sản phẩm từ Mexico và Canada.

- Doanh số bán nhà ở gia đình đơn lẻ mới tại Hoa Kỳ đã giảm 17,3% trong tháng 10

- Nhóm của Trump đã ký thỏa thuận bàn giao Bạch Ốc

- Diễn viên Alec Baldwin: đa số người Mỹ không biết gì hết về thực tế -- như biến đổi khí hậu, Ukraine, Israel -- cái đầu trống rỗng

- Ít nhất 60.000-100.000 binh sĩ Ukraine có thể đã bị giết kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine. Khoảng 106.000-140.000 lính Nga đã chết.

- TT Biden thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza

- Jordan hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah

- Hamas sẽ ủng hộ ngừng bắn ở Gaza, chấp nhận đổi tù nhân, điều kiện ngăn chận Israel xâm lược Palestine.

- Iran hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah

- Công ty Pony AI trụ sở tại TQ bán cổ phiếu ở Mỹ, huy động được 260 triệu USD

- Volkswagen đã bán nhà máy ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương

- Các công ty cung cấp cho Nvidia Corporation và Intel Corporation đang xét lâi kế hoạch sản xuất tại Mexico để tránh thuế quan của Trump

- Cảnh sát: Ryan Kobayashi từ Hawaii tới Los Angeles tìm con gái 31 tuổi mất tích, vỡ tim vì tìm không ra, đã tự sát

- HP Inc. doanh thu quý 4 đạt 14,1 tỷ đô la, tăng 1,7%

- Dell Technologies doanh thu quý 3 tăng 10%, đạt 24,4 tỷ đô la.

- Học ở London, giỏi 8 ngôn ngữ, đi tu năm 18 tuổi, bất kể thân phụ là tỷ phú Malaysia, nhà sư Ajahn Siripanyo bây giờ trụ trì 1 tu viện ở biên giới Thái Lan-Myanmar.

- Quận Cam: 1 máy bay nhỏ đã rơi xuống một khu thương mại gần Sân bay Fullerton, 2 người bị thương

- Một người đàn ông mất tích từ năm 1999 đã được chị tìm thấy nhờ một bài báo

- TIN VN. Thầy Thích Minh Tuệ viết thư tay, mong muốn đi bộ đến đất Phật - Ấn Độ.

- TIN VN. Miền Trung chịu nhiều thiệt hại do mưa lớn kéo dài.

- TIN VN. Giá thuê nhà trọ TP HCM tăng 20% trong 10 tháng.

- HỎI 1: Tirzepatide, thuốc tiệm để giảm cân, có thể giảm 90% nguy cơ tiểu đường ở người mập phì? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khói cháy rừng làm tăng bệnh lãng trí? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-27/11/2024) ⦿ ---- Công ty Pony AI có trụ sở tại Trung Quốc đã huy động được 260 triệu USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ, định giá cổ phiếu lưu ký tại Mỹ của mình ở mức 13 USD mỗi cổ phiếu, theo báo Business Times đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Với những kết quả này, công ty có trụ sở tại Quảng Châu đã đạt được giá trị khoảng 4,5 tỷ USD, xét đến số lượng cổ phiếu đang lưu hành đã được công bố trước đó trong một hồ sơ. Pony AI được thành lập tại Silicon Valley vào năm 2016 và phát triển các đội xe tự lái ở Trung Quốc và Mỹ. Đội xe của họ bao gồm robotaxi và xe tải.

⦿ ---- Tập đoàn Volkswagen đã tiết lộ vào thứ Tư rằng họ đã bán nhà máy của mình ở Urumqi, thủ phủ của khu vực Tân Cương, Trung Quốc. Địa điểm này là một liên doanh với công ty ô tô nhà nước Trung Quốc SAIC Motor Corp. Ltd. Volkswagen cho biết họ cũng đã bán các đường thử nghiệm ở các thành phố Turpan và Anting, để lại cho họ không còn cơ xưởng nào ở Tân Cương.

Công ty đã viện dẫn "lý do kinh tế," vì họ dự định giảm dần công suất sản xuất xe động cơ đốt trong giữa lúc nhu cầu về xe điện tăng cao. Tuy nhiên, khu vực Tân Cương đã là một điểm gây tranh cãi trong nhiều năm khi một số quốc gia phương Tây cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền của dân số Hồi giáo trong khu vực, điều mà Bắc Kinh phủ nhận.

⦿ ---- Các nhà cung cấp cho Nvidia Corporation và Intel Corporation đang xem xét kế hoạch sản xuất các bộ phận cho linh kiện bán dẫn tại Mexico và tìm cách tuân thủ các mức thuế quan tiềm năng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đối với hàng hóa từ Mexico, theo báo Nikkei Asia đưa tin vào thứ Tư.

Một nguồn tin từ một trong hai nhà cung cấp của các công ty này cho biết rằng "chúng tôi đã nhanh chóng bắt đầu tính toán xem chúng tôi cần sản xuất bao nhiêu linh kiện và bộ phận tại Mỹ để ... đáp ứng yêu cầu về xuất xứ hàng hóa của [Trump]." Họ cho biết một lựa chọn là tiếp tục sản xuất các bộ phận nhỏ hơn và rẻ hơn ở Mexico và sau đó lắp ráp chúng thành sản phẩm cuối cùng tại Mỹ.

Một người từ một nhà cung cấp cho Nvidia, Google của Alphabet Inc. và Amazon.com Inc. cho biết công ty của họ đang kiềm chế đầu tư thêm vào Mexico vì "có thể hơi rủi ro nếu không coi trọng lời nói của Trump." Một người khác kêu gọi chờ đợi lễ nhậm chức của Trump và việc áp thuế chính thức.

⦿ ---- Các nhà chức trách ở Los Angeles xác nhận vào thứ Ba rằng nguyên nhân cái chết của Ryan Kobayashi, người cha đau buồn đã bay từ Hawaii để tìm kiếm con gái mất tích của mình, là tự sát. Báo cáo của bác sĩ pháp y cho biết ông đã bị "nhiều chấn thương do lực tác động mạnh." Cảnh sát cho biết trước đó ông được phát hiện vào khoảng 4 giờ sáng Chủ nhật trong một bãi đậu xe tại Sân bay Quốc tế Los Angeles. Kobayashi, 58 tuổi, đã ở trong thành phố 13 ngày để tìm kiếm cô con gái 31 tuổi của mình, Hannah, người đã biến mất một cách bí ẩn sau khi bỏ lỡ chuyến nối tại LAX vào đầu tháng này.

Dì của Hannah, Larie Pidgeon, đã nói với Daily Beast vào thứ Hai rằng Kobayashi đã đi xa đến mức tìm kiếm con gái mình ở những khu vực tồi tàn nhất của thành phố, như Skid Row. Sau nhiều đêm mất ngủ khi phải đối mặt với nỗi đau của tình huống, tuy nhiên, Pidgeon đã nói với Beast rằng Ryan "không thể chịu đựng được nữa" và đã chết vì "trái tim tan vỡ." Pidgeon khẳng định rằng cái chết của Ryan không liên quan đến hành vi phạm tội và cảnh sát đã xác nhận điều đó là đúng. LAPD vẫn chưa công bố thông tin cập nhật quan trọng nào về vụ án của Hannah, nhưng Pidgeon cho biết các thám tử đã nói với cô hôm thứ Hai rằng họ tin rằng Hannah vẫn đang đâu đó ở LA.

⦿ ---- Cuộc diễn hành Ngày Lễ Tạ Ơn ở NYC (thành phố New York) sẽ diễn ra bất kể thời tiết, theo Macy's cho biết. Cuộc diễn hành Ngày Lễ Tạ Ơn của Macy's diễn ra từ 8:30 sáng đến 12 giờ trưa vào ngày mai, Thứ Năm, bắt đầu từ Upper West Side và tiếp tục tuần hành đến Herald Square.

.

Cuộc diễu hành được lên lịch vào thứ Năm tại Thành phố New York và thật không may, dự báo thời tiết có vẻ sẽ có mưa. Tin tốt là gió được dự đoán sẽ dưới 10 dặm một giờ, điều này có nghĩa là những quả bóng có thể bay được. Những quả bóng trong cuộc diễn hành Ngày Tạ ơn không thể bay nếu tốc độ gió duy trì tối đa là 23 dặm một giờ hoặc cao hơn, hoặc nếu gió giật vượt quá 34 dặm một giờ.

⦿ ---- Với việc du lịch trong kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn đang diễn ra, nhiều người đã đến được điểm đến của họ — nhưng đối với những người khác, một cơn bão di chuyển từ dãy Rocky đến Trung Tây và Đông Bắc vào ngày mai sẽ mang theo mưa và tuyết, có khả năng ảnh hưởng đến các chuyến bay và các con đường đông đúc. Gần 3 triệu người dự kiến sẽ được kiểm tra bởi an ninh phi trường TSA (Transportation Security Administration) hôm nay, và một kỷ lục 71,7 triệu người dự kiến sẽ đi lại bằng ô tô trong dịp Lễ Tạ Ơn — nhiều hơn 1 triệu người so với năm ngoái.

Cơn bão, đã bắt đầu rơi tuyết trên dãy Rocky vào sáng thứ Tư, được dự báo sẽ di chuyển về phía đông trong suốt hôm nay đến khu vực Trung Tây và Đông Bắc qua Lễ Tạ Ơn. Nó sẽ mang đến mưa sẽ gia tăng vào buổi tối từ St. Louis đến Indianapolis và vào Pittsburgh. Các sân bay ở Denver, Kansas City, St. Louis dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi thời tiết hôm Thứ Tư, với khả năng chậm trễ tại Nashville, Dallas, Houston và Austin.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden đã đăng dòng tweet hôm nay, thứ Tư, rằng Hoa Kỳ và các bên trung gian khác trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas – Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Qatar – cũng như các đối tác khác, sẽ "thúc đẩy thêm" để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Biden nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn sẽ phải kèm "với việc thả các con tin" và dẫn đến "chấm dứt chiến tranh mà không có Hamas nắm quyền".

Bình luận của Biden được đưa ra sau khi ông tuyên bố Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn ở Lebanon. Trong khi đó, Hamas cho biết họ sẽ sẵn sàng ngừng bắn ở Gaza.

⦿ ---- Jordan hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực vào thứ Tư, gọi đây là một bước quan trọng để chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Bộ Ngoại giao Jordan nhấn mạnh trong một tuyên bố tầm quan trọng của các nỗ lực quốc tế nhằm ngừng các hành động thù địch ở Gaza và các hành động của Israel ở Bờ Tây, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của mình đối với an ninh và chủ quyền của Lebanon. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của Jordan đối với các tổ chức quốc gia của Lebanon và sự phục hồi kinh tế của nước này.

⦿ ---- Phong trào Kháng chiến Hồi giáo, Hamas, đã nhấn mạnh hôm thứ Tư cam kết ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào nhằm chấm dứt bạo lực ở Gaza, sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel. Trong một tuyên bố chính thức, Hamas xác nhận cam kết của mình trong việc ngăn chặn sự xâm lược do Israel gây ra đối với nhân dân Palestine, và theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn, rút quân chiếm đóng, hồi hương những người bị tản cư, và hoàn thành thỏa thuận trao đổi tù nhân. Hamas cũng đã ca ngợi sự ủng hộ của Hezbollah và nhân dân Lebanon trong việc đối phó với sự xâm lược của Israel.

Hơn nữa, Hamas nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày đánh dấu một thất bại đối với "ảo tưởng thay đổi bản đồ Trung Đông bằng vũ lực" của Thủ tướng Israel Netanyahu.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, trong một tuyên bố hôm thứ Tư đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có trụ sở tại Liban, có hiệu lực từ đêm Thứ Ba. Baghaei đã ca ngợi lệnh ngừng bắn, bày tỏ hy vọng về sự ổn định trong khu vực. Ông cũng nhấn mạnh lời kêu gọi liên tục của Tehran về một lệnh ngừng bắn ở Gaza giữa cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas nhưng thừa nhận sự thay đổi so với những yêu cầu trước đó về các lệnh ngừng bắn đồng thời ở Gaza và Lebanon.

Bộ trưởng ngoại giao đã kết thúc bằng cách kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy tố các nhà lãnh đạo Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trước đó đã phát lệnh bắt giữ Netanyahu, cũng như cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, buộc tội họ về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại tại Dải Gaza.

⦿ ---- Ít nhất 60.000-100.000 binh sĩ Ukraine có thể đã bị giết kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, theo The Economist đưa tin vào ngày 26 tháng 11, trích dẫn thông tin tình báo, các nhà phân tích và quan chức. Một số 400.000 người khác có thể đã bị thương nặng và không còn khả năng chiến đấu. Các con số này được cho là rất khó xác minh độc lập. Các ước tính dựa trên dữ liệu từ các báo cáo của các cơ quan tình báo, các quan chức bộ quốc phòng, các nhà nghiên cứu, và tình báo nguồn mở đã bị rò rỉ hoặc công bố.

Những tổn thất này có thể không bao gồm các binh sĩ mất tích trong chiến đấu, The Economist bổ sung. Các nhà phân tích cũng trích dẫn dữ liệu từ trang web UA losses, cho rằng ít nhất 60.435 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Theo ước tính, hơn 0,5% dân số nam giới Ukraine trong độ tuổi chiến đấu (18-49 tuổi) trước chiến tranh đã bị giết trong cuộc xâm lược của Nga. Tuy nhiên, The Economist không coi dữ liệu này là đầy đủ và gợi ý rằng con số thực tế còn cao hơn.

"Giả sử rằng cứ sáu đến tám binh sĩ Ukraine bị thương nặng cho mỗi người thiệt mạng trong chiến đấu, gần 1/20 người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu đã chết hoặc bị thương quá nặng để tiếp tục chiến đấu," bài báo viết.

Về tổn thất của quân đội Nga, theo The Economist, công bố vào tháng 7 năm 2024, khoảng 106.000-140.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Việc thu thập dữ liệu về tổn thất của Ukraine khó khăn hơn, vì các đồng minh "miễn cưỡng cung cấp ước tính."

⦿ ---- Oleksandr Merezhko, nghị sĩ từ đảng Servant of the People và chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Verkhovna Rada, đã đề cử Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình năm 2025, The Kyiv Independent đưa tin vào ngày 26 tháng 11. Trong bức thư gửi Ủy ban Nobel mà các phóng viên đã thấy, nhà lập pháp lưu ý rằng Trump có thể giúp Ukraine đạt được "một hòa bình công bằng, toàn diện và bền vững dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế."

Đại biểu Quốc hội hy vọng rằng Trump sẽ tìm kiếm các giải pháp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Nhà lập pháp cũng đề cập đến việc Trump trung gian hòa giải các thỏa thuận giữa Israel và các nước Hồi giáo, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain và Sudan, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Thêm vào đó Merezhko nói: 'Tôi tin rằng Trump đã đóng góp đáng kể cho hòa bình thế giới, và ông ấy có thể đóng góp nhiều hơn trong tương lai.'"

Trong một bình luận với The Kyiv Independent, nghị sĩ này cho biết rằng theo cách này, ông muốn thu hút sự chú ý của Trump "để ông ấy có thể giúp Ukraine sống sót." The Wall Street Journal đã đưa tin vào ngày 6 tháng 11 rằng các cố vấn của Trump đã đề xuất đóng băng đường chiến tuyến ở Ukraine. Một phiên bản của kế hoạch bao gồm việc cấm Ukraine gia nhập NATO trong 20 năm và nhường lại cho Nga 20% lãnh thổ Ukraine. Putin không đồng ý với giải pháp đóng băng chiến tuyến, vì tin rằng quân Nga có thể chiếm nhiều hơn.

⦿ ---- Elon Musk kể tên các quan chức Musk đòi Trump sa thải. Khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nói rằng Elon Musk và Vivek Ramaswamy sẽ đề xuất cắt giảm lớn đối với chính phủ liên bang trong chính quyền của ông, nhiều nhân viên công chức đã biết rằng công việc của họ có thể bị đe dọa. Bây giờ họ có một nỗi sợ mới: trở thành mục tiêu cá nhân của người giàu nhất thế giới – và đội quân người hâm mộ của ông ta.

Tuần trước, giữa cơn bão các thông điệp hàng ngày của mình, Musk đã đăng lại hai bài viết trên X tiết lộ tên và chức vụ của những người nắm giữ 4 vị trí chính phủ liên quan đến khí hậu tương đối ít được biết đến. Mỗi bài đăng đã được xem hàng chục triệu lần, và các cá nhân được nêu tên đã phải chịu đựng một làn sóng chú ý tiêu cực. Ít nhất một trong bốn người phụ nữ được nêu tên đã xóa tài khoản mạng xã hội của mình.

Mặc dù thông tin mà Musk đăng tải về các vị trí trong chính phủ có sẵn qua các cơ sở dữ liệu trực tuyến công khai, nhưng những bài đăng này nhắm vào các nhân viên chính phủ không nổi tiếng trong các vai trò không trực tiếp làm việc với công chúng. Một số nhân viên liên bang hiện tại đã nói với CNN rằng họ sợ cuộc sống của họ sẽ bị thay đổi mãi mãi – bao gồm cả việc bị đe dọa về thể xác – khi Musk biến các quan chức hành chính đứng sau sân khấu thành mục tiêu cá nhân. Những người khác nói với CNN rằng mối đe dọa bị Musk nhắm đến có thể khiến họ rời bỏ công việc hoàn toàn – đạt được mục tiêu chính phủ nhỏ hơn của Musk mà không cần một cuộc xem xét thích hợp.

“Những chiến thuật này nhằm gieo rắc sự khủng bố và nỗi sợ hãi trong các nhân viên liên bang,” ông Everett Kelley, chủ tịch Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ (American Federation of Government Employees,), đại diện cho hơn 800.000 trong số 2,3 triệu nhân viên liên bang dân sự, cho biết. "Nó nhằm mục đích khiến họ sợ hãi rằng họ sẽ trở nên sợ hãi khi lên tiếng."

Một trong những bài đăng viết: “Tôi không nghĩ rằng người nộp thuế Mỹ nên trả tiền cho việc tuyển dụng một 'Giám đốc Đa dạng hóa Khí hậu (Director of Climate Diversification)' tại Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (US International Development Finance Corporation),” kèm theo một phần chụp màn hình của một nhân viên và vị trí của cô ấy.

Musk, người đã tự gọi mình là "siêu ủng hộ khí hậu" trong một bài đăng trên X năm ngoái, đã chia sẻ lại và bình luận: "Có quá nhiều công việc giả mạo." Bài đăng đã nhận được hơn 33 triệu lượt xem và một cơn bão bình luận tiêu cực. Một số người gọi vai trò này là một "công việc lừa đảo" và những người khác yêu cầu Bộ Hiệu quả Chính phủ của Musk cắt bỏ những công việc như vậy. Một người dùng đã bình luận: “Chuyến tàu hảo ngọt đã kết thúc.”

Có vẻ như người phụ nữ mà Musk nhắm đến đã ngừng hoạt động trên mạng xã hội, đóng tài khoản của mình lại. Cơ quan này, Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, cho biết họ hỗ trợ đầu tư vào giảm thiểu khí hậu, khả năng phục hồi và thích ứng ở các nước thu nhập thấp đang trải qua những tác động tàn phá nhất của biến đổi khí hậu. Một quan chức của DFC cho biết cơ quan này không bình luận về các vị trí hoặc vấn đề cá nhân.

Musk cũng chỉ trích giám đốc khí hậu của Bộ Năng lượng trong văn phòng chương trình cho vay của họ. Văn phòng này tài trợ cho các công nghệ năng lượng mới cần đầu tư sớm và đã trao 465 triệu đô la cho Tesla Motors vào năm 2010, giúp định vị công ty xe điện của Musk trở thành một trong những nhà lãnh đạo trong ngành EV. Giám đốc khí hậu chính làm việc giữa các cơ quan để "giảm rào cản và thúc đẩy triển khai năng lượng sạch" theo tiểu sử trực tuyến của bà.

Một người phụ nữ khác, người giữ chức vụ cố vấn cao cấp về công lý môi trường và biến đổi khí hậu tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cũng là một mục tiêu khác của Musk. HHS tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi ô nhiễm và các mối nguy hại môi trường khác, đặc biệt là ở các cộng đồng có thu nhập thấp và các cộng đồng người da màu đang phải chịu đựng tỷ lệ tiếp xúc và tác động cao hơn. Văn phòng này lần đầu tiên được thành lập tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới chính quyền Biden vào năm 2022.

Một cố vấn cao cấp về khí hậu tại Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị cũng đã bị chỉ trích. Bài đăng gốc trên X nói rằng người phụ nữ này “không nên được trả 181,648.00 đô/năm bởi người nộp thuế Mỹ để làm ‘cố vấn khí hậu’ tại HUD.”

Liên đoàn công đoàn AFGE đã chỉ ra rằng, với tư cách là một nhà thầu liên bang, Musk chính ông cũng đã hưởng lợi từ các chương trình của chính phủ, với 750 tỷ đô la mỗi năm được chi cho các nhà thầu liên bang so với khoảng 200 tỷ đô la cho lực lượng lao động liên bang dân sự. "Chúng tôi là một món hời so với những gì chúng tôi nhận được, và chúng tôi cũng muốn giúp dọn dẹp điều đó," Kelley nói.

Musk đã làm những điều như thế này trước đây – và nó đã dẫn đến nguy hiểm thực sự cho những người được nêu tên. Một người khác cho biết họ "không ngạc nhiên" với các bài đăng lại của Musk, thêm rằng chúng là một ví dụ về "mô hình cổ điển" của kiểu Musk quấy rối mạng.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố John Phelan là lựa chọn của ông cho vị trí Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ tiếp theo, ca ngợi Phelan là một "lực lượng to lớn" cho các thành viên phục vụ trong Hải quân và là một "nhà lãnh đạo kiên định" sẽ ưu tiên sứ mệnh của Hải quân, đồng thời vẫn thúc đẩy tầm nhìn America First của ông.

Trump đã ca ngợi những thành tựu của Phelan, nhấn mạnh việc ông thành lập Rugger Management LLC và đồng sáng lập MSD Capital, công ty đầu tư tư nhân của Michael Dell. Ông mô tả thành tích của Phelan là một "nhà vô địch thực sự của doanh nghiệp và sự sáng tạo Mỹ" và nhấn mạnh trí thông minh và khả năng lãnh đạo của ông. Trump cũng nhấn mạnh đến bằng cấp học thuật của Phelan, bao gồm cả bằng MBA từ Trường Kinh doanh Harvard. "Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ mạnh mẽ trở lại," Trump kết luận.

⦿ ---- Các cuộc trục xuất hàng loạt do Tổng thống đắc cử Donald Trump hứa hẹn có thể gây ra tác động kinh tế mạnh mẽ ở California — có khả năng gây ra thiệt hại trực tiếp hàng tỷ đô la cho nhiều ngành công nghiệp, bao gồm doanh nghiệp nhỏ, nông nghiệp, xây dựng và chăm sóc trẻ em, các nhà hoạt động và học giả cho biết. Tác động cũng có thể lan rộng ra các lĩnh vực khác, bao gồm các động lực tăng trưởng như công nghệ.

California phụ thuộc rất nhiều vào lao động của những người nhập cư, bất kể họ là công dân Hoa Kỳ đã nhập tịch, có thị thực tạm thời hay không có giấy tờ. Theo dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ gần đây nhất, hơn 10 triệu người, hay 27% dân số California là người sinh ra ở nước ngoài. Khoảng 1/5 trong số đó được cho là không có giấy tờ; tính đến năm 2022, ước tính dao động từ 1,8 triệu người nhập cư không có giấy tờ, theo Trung tâm nghiên cứu Pew, đến 2,4 triệu người, theo Viện Chính sách Kinh tế và Thuế thiên tả.

nhà sư Ajahn Siripanyo

Thầy Thích Minh Tuệ viết thư tay, mong muốn đi bộ đến đất Phật - Ấn Độ.

Miền Trung chịu nhiều thiệt hại do mưa lớn kéo dài

Giovanni Peri, giáo sư kinh tế quốc tế tại UC Davis, cho biết nếu những người nhập cư không có giấy tờ "biến mất một cách kỳ diệu, bạn sẽ xóa sổ 10% sản lượng của California. Chúng ta đang nói đến hàng trăm tỷ đô la".Việc mất đi người lao động chỉ nói lên một phần tác động tài chính của việc trục xuất. Những người nhập cư không có giấy tờ cũng thúc đẩy nền kinh tế của tiểu bang với tư cách là người tiêu dùng và người nộp thuế.Cũng có thể có những tác động gián tiếp từ việc trục xuất. Theo Manuel Pastor, giáo sư xã hội học và nghiên cứu về người Mỹ và dân tộc tại Đại học Nam California, việc mất đi người lao động trong các ngành xây dựng, nông nghiệp (bao gồm cả ngành công nghiệp rượu vang nổi tiếng thế giới của tiểu bang), dịch vụ khách sạn và nền kinh tế chăm sóc sẽ có tác động lan tỏa đến phần còn lại của tiểu bang.Pastor cho biết "Đằng sau mỗi kỹ sư phần mềm là một đội quân bảo mẫu, nhân viên phục vụ thực phẩm và người làm vườn".Tại các cuộc vận động tranh cử của mình, Trump đã nói rằng những người nhập cư đang “tấn công” vào công việc của người Mỹ gốc Phi và gốc La-tinh. Dữ liệu liên bang làm suy yếu tuyên bố đó, thay vào đó cho thấy những người lao động da đen và gốc Tây Ban Nha sinh ra ở nước ngoài, không phải công dân chủ yếu làm các loại công việc khác với những người đồng cấp sinh ra ở bản địa.Có thể tốn kém để thay thế những người bị trục xuất. Ví dụ, trong ngành xây dựng, thu nhập trung bình hàng tuần của những công nhân toàn thời gian sinh ra ở Hoa Kỳ tính đến năm 2020 là 1.031 đô la so với 786 đô la của những công nhân sinh ra ở nước ngoài, theo phân tích của Cục Thống kê Lao động. Tại California, mức lương trung bình theo giờ tính đến năm 2021 là 30 đô la một giờ đối với người lao động sinh ra tại Hoa Kỳ so với 24 đô la một giờ đối với người lao động nhập cư so với 16 đô la một giờ đối với người lao động không có giấy tờ, theo Cổng thông tin dữ liệu người nhập cư California, một dự án của Viện nghiên cứu công bằng tại USC, do Pastor chỉ đạo.Ngay cả khi Trump không thực hiện đầy đủ kế hoạch của mình — hoặc mất nhiều thời gian để thực hiện — thì mối đe dọa trục xuất đơn thuần cũng sẽ có tác động kinh tế, Maria Lemus, giám đốc điều hành của Vision y Compromiso, một tổ chức cộng đồng quốc gia được thành lập tại San Francisco hỗ trợ những người thúc đẩy, những người đóng vai trò là người liên lạc giữa cộng đồng người nhập cư và các nhà cung cấp dịch vụ y tế và xã hội.Lemus cho biết: "Có lẽ sẽ có rất nhiều người không đi làm vì sợ bị bắt". "Các nhà tuyển dụng cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả của việc này". Bà cho biết nếu một bộ phận dân số trốn tránh, họ sẽ kiếm được ít tiền hơn và chi tiêu ít hơn. Lemus cho biết thêm, con cái của họ — những người có khả năng là công dân Hoa Kỳ — cũng có thể không được đi học.Và những người nhập cư không có giấy tờ không chỉ đóng góp sức lao động của họ mà còn đóng góp đáng kể vào ngân khố của chính phủ. Theo một nghiên cứu toàn quốc của Viện Thuế và Chính sách Kinh tế, vào năm 2022, họ đã nộp 8,5 tỷ đô la tiền thuế địa phương và tiểu bang tại California. Việc trục xuất hàng loạt sẽ dẫn đến mất doanh số, thuế tài sản và thuế thu nhập mà những người nhập cư đó phải trả — bao gồm cả các chương trình mà họ chưa bao giờ rút tiền vì họ không thể, chẳng hạn như trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hoặc cho đến gần đây là Medi-Cal.Sau đó, có những người nhập cư có tình trạng hợp pháp và có thể ở lại tiểu bang vì những lý do khác nhau, chẳng hạn như làm việc tạm thời. Trong chiến dịch tranh cử lần này, Trump và Phó Tổng thống đắc cử JD Vance đã đề cập rằng họ cũng sẽ nhắm mục tiêu vào chương trình Tình trạng được bảo vệ tạm thời, cho phép những người nhập cư ở lại đất nước này và làm việc hợp pháp nếu quốc gia của họ được xác định là không an toàn.Chính quyền Trump cũng có thể nhắm mục tiêu vào các loại thị thực khác nhau cho phép những người sinh ra ở nơi khác đến California để làm việc trong các lĩnh vực (thị thực H-2A) hoặc trong ngành công nghệ (thị thực H-1B). Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã nới lỏng các quy tắc cấp thị thực cho những người lao động tạm thời như những người làm việc cho các doanh nghiệp do ông sở hữu và thắt chặt các quy tắc cấp thị thực H-1B.Theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã phê duyệt hơn 46.000 thị thực H-1B cho các nhà tuyển dụng tại California vào tháng 9. Khoảng 30% là cho Google, Meta và Apple.⦿ ---- Hoa Kỳ nhập khẩu khoảng 60% trái cây tươi và 40% rau tươi. Và trong số các quốc gia xuất xứ của những sản phẩm này, Mexico là nước đóng góp lớn nhất — nghĩa là người tiêu dùng Hoa Kỳ có thể thấy giá cao hơn đối với một loạt các mặt hàng tạp hóa và nông sản nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump thực hiện lời đe dọa mới nhất của mình là áp thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng được đưa vào qua biên giới phía nam.Theo dữ liệu từ Đại học California, Davis (UC Davis), Mexico là nơi cung cấp cà chua, bơ, mâm xôi, ớt chuông và dâu tây hàng đầu cho Hoa Kỳ. Nhìn chung, Mexico chiếm 64% lượng rau nhập khẩu của Hoa Kỳ và 46% lượng trái cây và hạt nhập khẩu của Hoa Kỳ vào năm 2021, theo dữ liệu từ UC Davis. Theo ước tính của trường đại học này, từ năm 2000 đến năm 2021, giá trị xuất khẩu nông sản của Mexico vào Hoa Kỳ đã tăng gấp bốn lần.Bia được đưa vào các danh mục đó và một bộ phận lớn người uống bia ở Mỹ cũng có thể phải đối mặt với chi phí cao hơn, xét đến sự phổ biến của Corona và Modelo, loại bia sau hiện là loại bia số 1 tại Hoa Kỳ.Những lợi ích mà Mexico đạt được với tư cách là nguồn nhập khẩu thực phẩm của Hoa Kỳ là kết quả của chi phí lao động thấp hơn — trong một số trường hợp chỉ bằng 1/5 chi phí bồi thường cho công nhân nông trại Hoa Kỳ — và tính theo mùa thuận lợi hơn, nghĩa là trong một số trường hợp, các sản phẩm tươi hơn vì chúng có thể được trồng quanh năm.Trump đã nhấn mạnh rằng các quốc gia xuất xứ sẽ phải trả chi phí cho bất kỳ mức thuế nào mà chính quyền Trump muốn áp đặt. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho biết trong hầu hết các trường hợp, các công ty nhập khẩu - về lý thuyết sẽ có trụ sở tại Hoa Kỳ - sẽ chịu những chi phí đó và trong nhiều trường hợp cuối cùng sẽ chuyển chúng cho người dùng cuối của họ: người tiêu dùng Hoa Kỳ.Trong khi đó, các nhà kinh tế đó tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng các đề xuất về thuế quan chung của Trump, bao gồm cả việc áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và thêm 10% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, sẽ làm bùng phát lại lạm phát. Trong một lưu ý mới, các nhà phân tích tại Goldman Sachs ước tính các kế hoạch mới nhất của Trump sẽ khiến lạm phát tăng gần 1%.⦿ ---- Cổ phiếu của hãng xe General Motors Company đã giảm hơn 7% trong phiên giao dịch hôm thứ Ba sau khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ông có ý định áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm từ Mexico và Canada.Nếu ý định của Trump thực sự thành hiện thực, General Motors sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, vì công ty có các cơ sở sản xuất lớn đặt tại Mexico và Canada, tận dụng lợi thế là chi phí sản xuất xe tại các quốc gia này thấp hơn ở Hoa Kỳ. Cổ phiếu của General Motors đã giảm mạnh 7,28% vào lúc 10:03 biờ sáng theo giờ miền Đông, bán với giá 55,82 đô la một cổ phiếu.⦿ ---- Doanh số bán nhà ở gia đình đơn lẻ mới tại Hoa Kỳ đã giảm 17,3% vào tháng 10 so với tháng trước và đạt mức điều chỉnh theo mùa là 610.000, Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ và Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị chia sẻ trong báo cáo được công bố vào thứ Ba. Trên cơ sở hàng năm, con số này đã giảm 9,1%.Vào tháng 10, giá bán trung bình của những ngôi nhà mới được bán là 437.300 đô la, trong khi giá bán trung bình là 545.800 đô la. Ước tính điều chỉnh theo mùa của những ngôi nhà mới được bán vào cuối tháng 10 là 481.000, tương ứng với nguồn cung trong 9,5 tháng theo tốc độ bán nhà mới hiện tại.⦿ ---- Nhóm của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một thỏa thuận với Bạch Ốc của Tổng thống Joe Biden, cho phép nhân viên của mình làm việc với các cơ quan liên bang trước khi Trump chính thức trở lại Phòng Bầu dục vào ngày 20 tháng 1, theo một tuyên bố từ Chánh văn phòng mới Susie Wiles."Ủy ban chuyển giao đã có các biện pháp bảo vệ thông tin và an ninh hiện có, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không yêu cầu thêm sự giám sát của chính phủ và bộ máy hành chính", CNN đưa tin trích dẫn nhóm của Trump, trong khi ủy ban chuyển giao sẽ không dựa vào nguồn tài trợ của người nộp thuế, các tòa nhà do chính phủ cung cấp hoặc công nghệ từ Tổng cục Dịch vụ Công (GSA), thay vào đó hoạt động như một tổ chức hoàn toàn tự cung tự cấp.⦿ ---- Diễn viên Alec Baldwin cho biết người Mỹ đang phải đối mặt với một "khoảng trống" thông tin và nói thêm rằng ngành công nghiệp điện ảnh giúp lấp đầy khoảng trống đó. "Có một khoảng trống, nếu bạn muốn, về thông tin dành cho người Mỹ", Baldwin nói với các phóng viên tại Liên hoan phim Torino ở Turin, Ý, theo như Mediaite đưa tin."Người Mỹ rất thiếu hiểu biết về thực tế, về những gì thực sự đang diễn ra — với biến đổi khí hậu, Ukraine, Israel, bạn cứ nói đi, tất cả các chủ đề lớn nhất trên thế giới. Người Mỹ có nhu cầu tìm hiểu một chút thông tin", sau đó ông nói thêm tại sự kiện, nơi ông nhận giải thưởng và bộ phim "The Hunt for Red October" của ông đã được trình chiếu.Baldwin cũng gợi ý rằng ngành công nghiệp điện ảnh có thể lấp đầy khoảng trống đó, đồng thời nói thêm rằng thời điểm hiện tại trong lịch sử là một thời điểm quan trọng giúp cung cấp thông tin cho mọi người theo cách đó.“Khoảng trống đó được lấp đầy bởi ngành công nghiệp điện ảnh, không chỉ là ngành công nghiệp phim độc lập, không chỉ là ngành công nghiệp phim tài liệu, vốn rất quan trọng trên toàn thế giới, mà còn là phim tường thuật, nơi các nhà làm phim và người mua, các hãng phim và các mạng lưới và các dịch vụ phát trực tuyến sẵn sàng đi theo hướng đó, và họ sẵn sàng thử làm những bộ phim không chỉ mang tính giải trí mà còn mang tính thông tin nữa”, ông nói.“Bây giờ có lẽ là một trong những thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử của chúng ta để làm những bộ phim dạy cho mọi người về thực tế trên toàn thế giới”, Baldwin nói thêm.⦿ ---- HP Inc. đã báo cáo vào thứ Ba rằng doanh thu của công ty trong quý IV năm tài chính 2024 đạt 14,1 tỷ đô la, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng theo GAAP đạt 900 triệu đô la, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước và thu nhập ròng pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) theo GAAP giảm 4% xuống còn 0,93 đô la.Trong toàn bộ năm tài chính 2024, doanh thu ròng là 53,6 tỷ đô la, giảm 0,3% so với năm 2022. Thu nhập ròng đạt 2,8 tỷ đô la vào năm 2023, giảm 15% so với năm trước, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm mạnh 14% xuống còn 2,81 đô la trong giai đoạn 12 tháng."Chúng tôi hài lòng với hiệu suất quý 4 của mình khi chứng kiến doanh thu tăng trưởng trong quý thứ hai liên tiếp, nhờ vào sự tiến triển ổn định trong Hệ thống cá nhân và In ấn", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Enrique Lores nhận xét. Cổ phiếu HP giảm 7,60% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi báo cáo được công bố.⦿ ---- Dell Technologies Inc. đã công bố vào thứ Ba rằng doanh thu ròng của công ty trong quý 3 năm tài chính 2025 đã tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và đạt 24,4 tỷ đô la. Con số này thấp hơn ước tính của thị trường. Hãng công nghệ này đã chứng kiến thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 16% lên 1,58 đô la trong quý được báo cáo, với thu nhập ròng ghi nhận mức tăng trưởng 12%, đạt 1,1 tỷ đô la. Thu nhập hoạt động của công ty đạt 1,7 tỷ đô la, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước."Mức độ quan tâm đến danh mục đầu tư của chúng tôi đang ở mức cao nhất mọi thời đại, thúc đẩy nhu cầu đặt hàng máy chủ AI kỷ lục là 3,6 tỷ đô la trong quý 3 và một đường ống tăng trưởng hơn 50%, với mức tăng trưởng trên tất cả các loại khách hàng", Giám đốc điều hành Jeff Clarke tuyên bố. Sau khi công bố kết quả, cổ phiếu của công ty đã giảm 5,18% trong phiên giao dịch mở rộng tại New York.⦿ ---- Đường tu của thầy tới đâu... Từ bỏ cuộc sống xa hoa,, con trai của ông trùm viễn thông Malaysia Ananda Krishnan, đã chọn con đường tu hành. Theo tờ South China Morning Post, Krishnan, được gọi là AK, là người giàu thứ ba của Malaysia, với giá trị tài sản ròng vượt quá 40.000 crore Rupee (hơn 5 tỷ đô la Mỹ).Các mối kinh doanh của Krishnan bao gồm viễn thông, truyền thông, dầu khí và bất động sản. Trước đây, ông sở hữu Aircel, công ty tài trợ cho đội cricket IPL Chennai Super Kings. Trong khi cha của Krishnan là một doanh nhân, mẹ của Siripanyo, Momwajarongse Suprinda Chakraban, lại có mối quan hệ với hoàng gia Thái Lan.Mặc dù được chuẩn bị để thừa kế khối tài sản khổng lồ này, chàng thanh niên Siripanyo đã chọn từ bỏ sự giàu có của thế gian ở tuổi 18, một quyết định mà cha ông, một Phật tử sùng đạo và là nhà từ thiện tận tụy, vô cùng tôn trọng. Cuộc hành trình tâm linh của ông bắt đầu trong chuyến thăm Thái Lan, nơi ông được thụ phong tạm thời tại một nơi tĩnh tâm của Phật giáo. Những gì bắt đầu như một trải nghiệm ngắn hạn đã phát triển thành một sự cống hiến trọn đời. Ngày nay, ông là trụ trì của Tu viện Dtao Dum, nằm gần biên giới Thái Lan-Myanmar.Lớn lên ở London, Siripanyo được nuôi dạy theo lối sống quốc tế và nhà sư thông thạo ít nhất tám ngôn ngữ. Mặc dù có lối sống tu hành, thầy vẫn thỉnh thoảng đến thăm cha mình, tạo sự cân bằng giữa các cam kết tâm linh và các mối quan hệ gia đình.⦿ ---- Quận Cam: Một chiếc máy bay một động cơ đã rơi xuống một khu thương mại gần Sân bay Fullerton vào thứ Hai, khiến hai người trên máy bay bị thương "vừa phải". Chiếc máy bay đã rơi vào khoảng 1:45 giờ chiều tại khu 2400 của Đường Artesia, ngay gần sân bay, Sở Cảnh sát Fullerton đưa tin. Theo Cục Hàng không Liên bang, máy bay là loại Mooney M20, cơ quan sẽ tham gia điều tra vụ tai nạn.Hai người trên máy bay đã được lính cứu hỏa kéo ra khỏi cabin và cả hai đều được đưa đến Trung tâm Y tế UCI với những vết thương "vừa phải". Trưởng phòng Cứu hỏa Fullerton John Miller nói với OnScene TV tại hiện trường rằng phi công đã không thể quay trở lại Sân bay Fullerton và thay vào đó, máy bay đã hạ cánh xuống khu thương mại gần đó. Không rõ nguyên nhân khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Một nhân chứng nói rằng máy bay đã đâm vào một cột đèn rồi cắt đứt một vòi cứu hỏa trước khi hạ cánh xuống một cái cây gần một tòa nhà thương mại.⦿ ---- Một người đàn ông mất tích từ năm 1999 đã được tìm thấy sau khi chị gái anh nhận ra anh trong một bài báo tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng để xác định danh tính anh. Bài báo của USA Today xuất bản ngày 9 tháng 5 cho biết người đàn ông không nói được là bệnh nhân của một bệnh viện ở Quận Los Angeles. Vào thứ Sáu, chị gái của người đàn ông đã gọi điện cho chính quyền, nói rằng cô thấy có điểm giống. Sau khi nhận được cuộc gọi từ chị gái, cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy người đàn ông tại một bệnh viện khác ở khu vực LA và lấy dấu vân tay của anh để xác nhận rằng anh là người được báo cáo mất tích.Đại úy Mike Carney của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Lassen nói với ABC News rằng chị gái của người đàn ông "rất biết ơn vì chúng tôi đã dành thời gian để theo dõi vụ việc. Ông nói thêm: "Cô ấy rất vui mừng và nóng lòng gọi điện cho các thành viên khác trong gia đình để thông báo cho họ biết. Điều đó sẽ khiến Lễ Tạ ơn của họ trở nên tuyệt vời hơn nhiều". Tên của người đàn ông đang được giữ kín. Theo văn phòng cảnh sát trưởng, việc anh mất tích 25 năm trước là tự nguyện.⦿ ---- TIN VN.Theo nhiều báo. Báo Sức Khỏe & Đời Sống viết: "Ông Thích Minh Tuệ vừa có thư viết tay bày tỏ mong muốn đi bộ đến Ấn Độ, quê hương của Đức Phật, để định lễ bốn thánh tích và tập học tri ân Đức Phật. Hành trình này khó khăn nên ông nhờ mọi người hướng dẫn, tư vấn giúp."Báo VGT viết: "Thích Minh Tuệ cho biết hộ chiếu, căn cước công dân của mình đã được Công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ (trụ sở ở H.Ia Grai, Gia Lai) làm giúp. Về lý do bỗng dưng muốn sang Ấn Độ, nơi đất Phật, ông nêu rõ đến đó để đảnh lễ 4 thánh tích, để học tập và tri ân về Đức Phật. Ông Minh Tuệ nhấn mạnh nếu người nào biết làm thủ tục giấy tờ, cũng như con đường đi bộ đến Ấn thì tư vấn giúp. Và ông muốn tự mình đi, không muốn ảnh hưởng đến ai. Tuy nhiên, đi bộ từ Việt Nam qua Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và Bangladesh phải làm giấy tờ, thủ tục nhập cảnh ở mỗi nước, rất phức tạp. Vì vậy, ông Minh Tuệ mong người nào biết thì "hướng dẫn làm thủ tục, giấy tờ" và chỉ đường đi cho mình. Còn việc đi thì để ông tự đi và không đòi hỏi gì khác. Trong trường hợp không đi bộ được, ông buộc phải đi bằng các phương tiện khác. Song, Thích Minh Tuệ cho rằng đó là một hạ sách, "không đúng với phẩm hạnh đạo đức, sự tôn kính của mình với Đức Phật". Thông báo nói trên của ông Minh Tuệ tiếp tục được đóng dấu xác nhận bởi Công ty TNHH Phát Tâm Thiên Định Tuệ của anh trai ông là Lê Anh Tuấn."Đài RFA Á Châu Tự Do viết: "Theo ứng dụng bản đồ của Google (Google Map), nếu xuất phát từ Gia Lai đi bộ đến Ấn Độ sẽ mất hơn 37 ngày di chuyển liên tục, đi qua các nước Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Bangladesh và Ấn Độ. Câu chuyện bộ hành từ Bắc vào Nam của sư Minh Tuệ hồi tháng 5 thu hút truyền thông trong và ngoài nước về một người tu hành theo Phật giáo không màng tiền tài, chỉ ăn 1 ngày 1 bữa,... giữa xã hội trọng vật chất như ngày nay. Có đến hơn 70 người tìm đến ông, xuống tóc, khoác lên mình y phấn tảo nhiều màu và tự nguyện bộ hành, tu tập theo ông trước khi bị công an giải tán ở Huế. Trong đoàn có hai sư Như Ngộ và Tâm Dũng, hiện hai ông đã bay đến Ấn Độ khoảng 10 ngày qua."⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Thiên Nhiên Môi Trường. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở những ngày vừa qua đất gây ra nhiều thiệt hại ở các tỉnh miền Trung bao gồm Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Trong đó tỉnh Thừa Thiên-Huế là địa phương đang bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tập trung huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, không để người dân bị thiếu đói.

Huế hôm nay Thứ Tư vẫn còn lụt, hàng chợ phải lên ghe, bán dạo.

⦿ ---- TIN VN. Giá thuê nhà trọ TP HCM tăng 20% trong 10 tháng. Theo VnExpress. Tháng 10, mức giá thuê phòng trọ tại TP HCM thấp nhất là 3 triệu đồng một tháng, tăng 20% so với đầu năm, theo Nhà Tốt. Báo cáo về thị trường nhà trọ, phòng trọ dịch vụ từ chuyên trang Nhà Tốt ghi nhận trong tháng 10, giá thuê trọ tại TP HCM có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, khảo sát trên nguồn cung phòng trọ cho thuê mới trong tháng, giá thuê thấp nhất ghi nhận tại thành phố (trừ loại hình hộp ngủ, phòng trọ siêu nhỏ, xập xệ...) vào khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, tăng 10-20% so với đầu năm (2,5 triệu đồng) và là mức tăng cao nhất 2 năm qua. Mức giá thuê trọ cao nhất trong tháng vừa qua tại TP HCM là 6,6 triệu đồng mỗi tháng, còn mức trung bình toàn thị trường là 3,8 triệu đồng.

⦿ ---- HỎI 1: Tirzepatide, thuốc tiệm để giảm cân, có thể giảm 90% nguy cơ tiểu đường ở người mập phì?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Tirzepatide, một loại thuốc giảm cân dạng tiêm mới có tên thương mại là Zepbound, đã làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở những bệnh nhân béo phì và tiền tiểu đường hơn 90% trong khoảng thời gian ba năm, so với giả dược, theo kết quả của một nghiên cứu mới do các nhà điều tra tại Weill Cornell Medicine, NewYork-Presbyterian, Trường Y khoa Yale và các tổ chức khác dẫn đầu.

Nghiên cứu được công bố vào ngày 13 tháng 11 trên Tạp chí Y khoa New England, là sự tiếp nối của một trong những thử nghiệm tirzepatide đầu tiên do Eli Lilly tài trợ, thử nghiệm SURMOUNT-1 kéo dài 72 tuần, hỗ trợ FDA chấp thuận loại thuốc tiêm này cho bệnh tiểu đường và sau đó là béo phì. Kết quả mới cho thấy sau 176 tuần điều trị, chỉ có 1,3% bệnh nhân vừa béo phì vừa tiền tiểu đường, và dùng thuốc theo bất kỳ liều nào trong ba liều, tiến triển thành bệnh tiểu đường loại 2, so với 13,3% bệnh nhân dùng giả dược.

Chi tiết:

https://www.news-medical.net/news/20241126/Tirzepatide-cuts-diabetes-risk-by-9025-in-obese-patients-study-shows.aspx

⦿ ---- HỎI 2: Khói cháy rừng làm tăng bệnh lãng trí?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cảnh báo rằng những người ở Nam California tiếp xúc tương đối nhiều với khói cháy rừng trong hơn một thập niên cũng có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn đáng kể. Trên thực tế, ô nhiễm hạt mịn do các đám cháy này tạo ra có vẻ liên quan chặt chẽ hơn đến vấn đề về não so với các chất ô nhiễm tương tự từ nhà máy và khí thải ô tô, các nhà nghiên cứu lưu ý.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/25/wildfire-smoke-exposure-dementia-risk/7181732564582/

.