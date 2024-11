Putin sẽ trả Ukraine một số thị trấn nhỏ, nhưng sẽ vẫn chiếm 4 tỉnh, là một phần điều kiện bên cạnh yêu cầu Ukraine không vào NATO, để đạt thỏa hiệp ngưng bắn.

.

- Các siêu thị Walmart: sẽ phải tăng giá nhiều mặt hàng nếu Trump áp thuế vào hàng nhập cảng

- Thanh thiếu niên gốc La-tinh ở tiểu bang Georgia nhận được tin nhắn nói rằng họ sắp bị trục xuất bởi Sở di trú, trong khi người giới tính thứ ba bị hăm dọa đưa vào "trại cải tạo" để rời bỏ đồng tính.

- Học trò các lớp từ mẫu giáo tới lớp 5 ở Texas sẽ học Kinh Thánh Ky Tô, theo một cuộc bỏ phiếu sơ bộ.

- Trump đề cử Linda McMahon (cựu Quản trị viên Sở Doanh nghiệp Nhỏ SBA) làm Bộ trưởng Giáo dục

- Nhóm chuyển giao của Trump chuẩn bị danh sách các ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng khi cần thiết để thay Pete Hegseth (bị tai tiếng sex)

- Dân Biểu CA-45: Derek Trần hơn Michelle Steel 314 phiếu

- Trump cử BS truyền hình Mehmet Oz lãnh đạo các chương trình Medicare và Medicaid.

- Trump tới Texas chứng kiến phi thuyền Starship của tỷ phú Elon Musk bay thử nghiệm

- Trump cử Howard Lutnick làm Bộ trưởng Thương mại

- Mỹ lên án việc Putin hăm dọa nổ vũ khí hạt nhân "vô trách nhiệm" nhằm đe dọa Ukraine và Châu Âu

- Trump ra lệnh Thượng viện bít cửa tòa án, không cho TT Biden bổ nhiệm các thẩm phán

- Biện lý Quận Manhattan: đồng ý hoãn tuyên án Trump vụ án tiền bịt miệng nữ nhơn nhưng không hủy bỏ vụ án của Trump

- Chủ tịch FDIC Martin Gruenberg từ chức, nghỉ hưu một ngày trước khi Trump nhậm chức

- DB Dân Chủ Hakeem Jeffries được bầu lại làm Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện

- Nga: Putin sẵn sàng hòa đàm cho Ukraine

- Nga bắt 1 người Đức âm mưu gài bom các xưởng điện

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng Trump tìm hòa bình cho Ukraine

- Nhiều Đại sứ quán (có Mỹ, Ý) tại Kiev đóng cửa vì sẽ có đánh lớn

- Nam Hàn: Bắc Hàn đã gửi thêm vũ khí đến Nga

- TT Biden cho phép gửi Ukraine mìn chống bộ binh

- IAEA: Iran đồng ý giới hạn mức làm giàu uranium ở mức 60% (không đủ làm vụ khí hạt nhân)

- Thủ tướng Netanyahu treo giải 5 triệu đô cho bất kỳ ai trả lại 1 con tin người Israel bị Hamas bắt và hứa cho người đó và gia đình an toàn ra khỏi Gaza

- Exxon Mobil ký kết, cung cấp tới 100.000 tấn lithium carbonate cho nhà máy cathode của LG Chem Ltd. tại Tennessee

- Target thu nhập quý 3 tăng 1,1%, đạt 25,67 tỷ đô

- Ngôi làng Ollolai ở Ý thiếu cư dân trong khi dư nhà, mời những người Mỹ bất mãn Trump sang mua nhà giá chỉ 1 euro (94 xu Mỹ)/căn

- TJN: các đại công ty và đại gia Mỹ, Anh, Nhật, Hàn, Canada, Úc, Israel, New Zealand trốn thuế xuyên biên giới làm thế giới mất 492 tỷ đô/năm

- Dân thành thị hiếm bóng mát từ cây xanh. Chỉ có 2 thành phố -- Seattle và Singapore -- là đạt 30% tòa nhà có đủ tán cây gần đó. New York thể thảm nhất: 0% cây xanh.

- Vài ngày tới: Bắc California sẽ mưa thê thảm, có thể lũ lụt, Nam California sẽ mưa dai dẳng nhưng không quá lớn

- HỎI 1: Thế hệ từ 10 đến 24 tuổi chủ yếu quan tâm đến sự an toàn, tiếp theo là lòng tốt, sự tự chấp nhận và vui vẻ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chết vì rượu tăng gấp đôi trong vòng 20 năm qua? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-20/11/2024) ⦿ ---- Exxon Mobil Corporation công bố hôm thứ Tư rằng họ đã ký một biên bản ghi nhớ không ràng buộc nhiều năm (MOU) để cung cấp tới 100.000 tấn lithium carbonate cho nhà máy cathode của LG Chem Ltd. tại Tennessee nhằm mục đích củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng của Hoa Kỳ.

.

"Hoa Kỳ cần nguồn cung cấp trong nước an toàn các khoáng sản quan trọng như lithium. ExxonMobil tự hào dẫn đầu trong việc thiết lập sản xuất lithium trong nước, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường an ninh năng lượng tại Hoa Kỳ", Chủ tịch Giải pháp Carbon thấp của Exxon Dan Ammann cho biết. "Việc xây dựng chuỗi cung ứng lithium với ExxonMobil, một trong những công ty năng lượng lớn nhất thế giới, có ý nghĩa rất lớn", Tổng giám đốc điều hành LG Chem Shin Hak-cheol bình luận. Thông báo này là một phần trong mục tiêu của hàng dầu mỏ Hoa Kỳ là trở thành "nhà sản xuất lithium hàng đầu" như một phần của dự án Arkansas.

.

⦿ ---- Target Corp. cho biết trong báo cáo thu nhập quý 3 hôm thứ Tư rằng tổng doanh thu của công ty đã tăng 1,1% theo năm, đạt 25,67 tỷ đô la nhưng không đạt ước tính. Thu nhập ròng giảm 12,1% theo năm xuống còn 854 triệu đô la, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,85 đô la, giảm 11,9% so với quý 3 năm 2023. Công ty đã điều chỉnh giảm hướng dẫn cả năm, hiện kỳ ​​vọng GAAP và phạm vi EPS điều chỉnh là 8,30 đô la đến 8,90 đô la, so với dự báo từ 9,00 đô la đến 9,70 đô la trong quý 2.

.

"Tôi tự hào về những nỗ lực của nhóm chúng tôi trong việc điều hướng qua môi trường hoạt động đầy biến động trong quý 3. Chúng tôi đã thấy một số điểm mạnh trong toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm lưu lượng truy cập tăng 2,4%, kênh kỹ thuật số tăng trưởng gần 11% và danh mục làm đẹp và tần suất tiếp tục tăng trưởng", Giám đốc điều hành Brian Cornell cho biết. Target đã giảm mạnh 16,71% trong giao dịch trước giờ thị trường mở cửa.

.

⦿ ---- Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi chia sẻ hôm thứ Tư rằng Iran đã đồng ý giới hạn mức làm giàu uranium ở mức 60%, bày tỏ sự lạc quan rằng Tehran sẽ tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận nhằm giải quyết các mối lo ngại rằng Iran có thể bí mật chế tạo vũ khí hạt nhân. Tại buổi họp báo, Grossi cho biết hội đồng quản trị dự kiến ​​sẽ thảo luận về một nghị quyết chỉ trích Tehran, với việc tổng giám đốc kêu gọi các nước thành viên không lên án Iran.

.

Theo báo cáo của IAEA, tính đến ngày 26 tháng 10, kho dự trữ uranium làm giàu tới 60% của Iran đã đạt 182,3 kg, tăng 17,6 kg kể từ tháng 8, đưa nó gần đến số lượng cần thiết cho một vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng Iran đã cam kết không mở rộng thêm kho dự trữ của mình.

.

⦿ ---- Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba đã treo giải thưởng 5 triệu đô la cho bất kỳ ai trả lại một con tin người Israel bị Hamas bắt giữ, và hứa sẽ cấp cho người đó một lối thoát an toàn ra khỏi Gaza, nơi quân Israel đã chiếm toàn bộ và đã phá sập 2/3 các tòa nhà để tìm các đường hầm. Lời đề nghị này tăng so với "vài triệu đô la" mà ông đã hứa trước đó, tờ Times of Israel đưa tin.

.

"Tôi muốn nói với những kẻ đang giam giữ con tin của chúng tôi: Bất kỳ ai dám làm hại con tin của chúng tôi sẽ phải trả giá. Chúng tôi sẽ truy đuổi và tìm thấy các người", Thủ tướng phát biểu trong chuyến thăm quân đội ở Gaza. "Với những ai muốn thoát khỏi sự ràng buộc này, tôi nói rằng: Bất kỳ ai bắt được con tin của chúng tôi, sẽ tìm được lối thoát an toàn cho bản thân và gia đình. Chúng tôi cũng sẽ trao 5 triệu đô la cho mỗi con tin".

.

Ông cho biết Israel vẫn đang làm mọi cách có thể để tìm kiếm những con tin vẫn ở lại Gaza. Khoảng 100 người vẫn chưa được trả lại, nhưng khoảng 1/3 trong số đó được cho là đã chết, theo Al Jazeera đưa tin. Netanyahu dường như cũng gạt bỏ những lời kêu gọi ngừng bắn khi ông tiếp tục khẳng định Hamas sẽ bị tiêu diệt. "Chúng tôi đang phá hủy khả năng quân sự của họ theo cách rất ấn tượng, và chúng tôi đang tiến tới khả năng cai trị của họ", Thủ tướng nói. "Hamas sẽ không ở Gaza".

.

⦿ ---- Putin sẽ trả Ukraine một số thị trấn nhỏ, nhưng sẽ vẫn chiếm 4 tỉnh, là một phần điều kiện bên cạnh yêu cầu Ukraine không vào NATO, để đạt thỏa hiệp ngưng bắn. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump nhưng bác bỏ các nhượng bộ lãnh thổ lớn và ra điều kiện Ukraine phải từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, theo Reuters đưa tin vào ngày 20 tháng 11, trích dẫn năm quan chức Nga trước đây và hiện tại.

.

Các điều khoản của Điện Kremlin được cho là bao gồm đóng băng xung đột dọc theo các tuyến đầu hiện tại và "chia quyền kiểm soát" các khu vực phía đông Ukraine, bao gồm các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.

.

Nga đã tuyên bố sáp nhập bất hợp pháp các khu vực này hồi tháng 9 năm 2022, hiện chỉ kiểm soát 70-80% trong số đó, với khoảng 26.000 km2 (10.000 dặm vuông) nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Putin đã đưa ra yêu cầu hồi tháng 6 rằng Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi bốn khu vực trước bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào.

.

Nga hiện đang chiếm giữ khoảng 1/5 lãnh thổ của Ukraine - bao gồm cả bán đảo Crimea (Nga chiếm năm 2014) - khi các lực lượng của Nga tiếp tục tiến quân đều đặn ở phía đông Ukraine. Điện Kremlin đã công khai bác bỏ việc đóng băng chiến tuyến hoặc bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Nga, với Putin nói rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải có lợi cho Nga.

.

Theo Reuters, các quan chức Nga cho rằng Nga có thể cân nhắc rút khỏi các khu vực nhỏ hơn bị chiếm đóng ở các vùng Kharkiv và Mykolaiv của Ukraine nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải phản ánh "thực tế" trên thực địa, nghĩa là công nhận các nơi Nga đã chiếm.

.

Các quan chức cho biết Moscow vẫn kiên quyết phản đối tư cách thành viên NATO của Ukraine hoặc sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên đất Ukraine. Các yêu cầu bổ sung có thể bao gồm việc hạn chế quy mô quân sự của Ukraine và đảm bảo việc sử dụng tiếng Nga không bị hạn chế.

.

Ukraine đã bác bỏ các nhượng bộ về lãnh thổ và cho biết bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng phải dựa trên công thức hòa bình 10 điểm của mình, bao gồm việc Nga rút quân và toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Các quan chức thừa nhận rằng một số vùng lãnh thổ có thể được Nga trả lại cho Ukraine thông qua ngoại giao thay vì các biện pháp quân sự.

.

Ukraine cũng cho biết tư cách thành viên NATO là cách duy nhất để ngăn chặn sự xâm lược nhiều hơn nữa của Nga. Nếu không có lệnh ngừng bắn, Nga sẽ tiếp tục chiến tranh, theo các nguồn tin của Điện Kremlin nói với Reuters. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi việc Hoa Kỳ cho phép sử dụng tên lửa ATACMS là "sự leo thang rất nguy hiểm".

.

Trump đã định vị Trump là một nhà môi giới hòa bình tiềm năng, tuyên bố rằng ông có thể đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Đường nét của kế hoạch hòa bình của Trump vẫn chưa rõ ràng, mặc dù các báo cáo của phương tiện truyền thông cho biết nó có thể bao gồm việc hoãn tư cách thành viên NATO của Ukraine trong 20 năm, đóng băng tiền tuyến và thiết lập một khu vực phi quân sự ở phía đông do quân đội châu Âu quản lý.

.

.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bảo đảm hôm thứ Tư rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine với các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm cả Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump.

.

"Tổng thống thực sự đã nhiều lần - hay đúng hơn là liên tục - tuyên bố rằng ông ấy sẵn sàng cho các cuộc tiếp xúc và đàm phán", Peskov cho biết tại một cuộc họp báo. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng 'đóng băng' cuộc chiến dọc theo các tuyến đầu (tức là, giữ nguyên các chiến tuyến) hiện tại không phải là một lựa chọn đối với Moscow, đồng thời nói thêm rằng Nga cam kết đạt được các mục tiêu "hoạt động quân sự đặc biệt" của mình.

.

Hơn nữa, người phát ngôn này nhắc lại rằng chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden quyết tâm thúc đẩy chiến ở Ukraine, nhấn mạnh rằng họ đang làm mọi cách để tiếp tục chiến tranh. Hiện thời quân Nga đã chiếm 20% lãnh thổ của Ukraine.

.

⦿ ---- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã bắt một công dân Đức, Nikolay Gaiduk, tại biên giới của Vùng Kaliningrad, cáo buộc anh ta lên kế hoạch phá hoại các cơ sở năng lượng. FSB giải thích rằng Gaiduk đã bị bắt giữ sau khi anh ta nhập cảnh vào Vùng Kaliningrad từ Ba Lan, đồng thời cho biết thêm rằng một "chất nổ lỏng" đã được tìm thấy trong xe của anh ta.

.

Cơ quan này cũng tiết lộ rằng công dân Ukraine Alexander Zhorov, cựu trung tá cảnh sát Odessa, đã tuyển dụng người bị bắt giữ vào tháng 11/2023, cung cấp cho anh ta thuốc nổ và chỉ đạo anh ta thực hiện vụ tấn công nhắm vào các địa điểm năng lượng. Ngoài ra, FSB cho biết Gaiduk thừa nhận rằng anh ta có liên quan đến một vụ nổ tại một công ty khí đốt và dầu mỏ ở Kaliningrad vào tháng 3/2024.

.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Tư rằng đất nước ông mong đợi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ nỗ lực thực hiện các lời hứa trong chiến dịch tranh cử và có hành động quyết đoán để chấm dứt xung đột ở Ukraine và Trung Đông.

.

"Hoa Kỳ có thể tạo ra bầu không khí mới cho một kết thúc hòa bình cho các cuộc xung đột trong khu vực của chúng tôi. Đó là quyền tự nhiên nhất của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ chứng kiến ​​những diễn biến phù hợp với kỳ vọng tích cực của mình và từng bước giải quyết các vấn đề của chúng tôi. Thái độ của chúng tôi đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, vấn đề Israel và Trung Đông nói chung là điều đã được biết đến", Erdogan nói với các phóng viên.

.

Trước đó, người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vì đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công sâu vào Nga, cảnh báo rằng quyết định này có thể gây ra "một cuộc chiến tranh mới và lớn". Hiện thời quân Nga đang chiếm 20% lãnh thổ Ukraine, nếu hòa bình trong 24 giờ của Trump thực hiện, nghĩa là Ukraine phải chấp nhận mất đất.

.

⦿ ---- Đại sứ quán Tây Ban Nha và Hy Lạp nằm trong số một số đại sứ quán tại Kiev đã đóng cửa hôm thứ Tư sau khi được thông báo về khả năng xảy ra một cuộc tấn công nghiêm trọng từ Nga. Sớm hơn, cũng hôm Thứ Tư, các đại sứ quán của Hoa Kỳ và Ý cũng đã quyết định đóng cửa. Đại sứ quán Tây Ban Nha kêu gọi công dân Tây Ban Nha tại Ukraine "thực hiện các biện pháp an ninh kỹ lưỡng". Trong khi đó, Đại sứ quán Hy Lạp cho biết họ sẽ vẫn đóng cửa đối với công chúng nhưng nhân viên của họ sẽ làm việc như bình thường.

.

⦿ ---- Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Hàn (NIS) trong một cuộc họp báo của quốc hội hôm thứ Tư đã xác nhận rằng Bắc Hàn đã gửi thêm đại pháo và bệ phóng tên lửa nhiều nòng đến Nga, theo Yonhap News Agency. NIS cũng đưa tin rằng quân đội Bắc Hàn tại Nga đã "một phần" tham gia chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine. Những người lính này được cho là đã chiến đấu cùng Lữ đoàn Nhảy dù và Thủy quân Lục chiến của Nga, điều này sẽ đánh dấu sự leo thang trong sự tham gia của Bắc Hàn.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cho phép gửi mìn chống bộ binh đến Ukraine, theo một báo cáo của tờ Washington Post, trích dẫn lời của hai quan chức Hoa Kỳ giấu tên. Động thái này được cho là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm hỗ trợ phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tiến công của Nga dọc theo tiền tuyến và diễn ra ngay sau khi có thông báo rằng chính quyền của Biden đã cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga.

.

"Rõ ràng là người Ukraine đang phải chịu tổn thất và nhiều thị trấn và thành phố có nguy cơ sụp đổ. Những quả mìn này được chế tạo đặc biệt để chống lại chính xác điều này", một quan chức giấu tên tuyên bố.

.

Trước đây, Biden đã do dự trong việc cung cấp mìn cho lực lượng của Kiev, vì lo ngại tác động tiềm tàng của chúng đối với dân thường. Trong khi đó, căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây tiếp tục gia tăng khi Moscow cho rằng việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ làm leo thang xung đột.

.

⦿ ---- Học trò các lớp từ mẫu giáo tới lớp 5 ở Texas sẽ học Kinh Thánh Thiên Chúa Giáo, theo một cuộc bỏ phiếu sơ bộ. Một chương trình giảng dạy mới tập trung vào Cơ đốc giáo của hệ thống trường công lập Texas đã được thông qua cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Hội đồng Giáo dục Tiểu bang Texas hôm thứ Ba. Một đề luật bác bỏ chương trình giảng dạy Bluebonnet Learning (do tiểu bang biên soạn) đã bị bác bỏ trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 8-7, với ba đảng viên Cộng hòa đứng về phía bốn đảng viên Dân chủ của hội đồng, theo tờ New York Times đưa tin.

.

Như thế, việc các trường có áp dụng chương trình giảng dạy Bluebonnet Learning hay không là tùy thuộc vào các trường, nhưng các trường dạy chương trình này (theo đạo đức Cơ đốc giáo) có thể nhận thêm 40 đô la cho mỗi học sinh mỗi năm. Cuộc bỏ phiếu chung kết về chương trình giảng dạy dự kiến ​​diễn ra vào thứ Sáu.

.

Chương trình giảng dạy K-5 kết hợp các bài học từ Kinh thánh ngay từ mẫu giáo, với bài học mẫu giáo "Quy tắc vàng" tập trung nhiều vào Bài giảng trên núi của Chúa Jesus và chỉ đề cập ngắn gọn đến các tôn giáo khác. Một đơn vị "Chia sẻ câu chuyện" lớp một bao gồm Dụ ngôn về Người con hoang đàng trong Kinh Tân Ước, theo CNN đưa tin. Những người chỉ trích cho rằng những câu chuyện và ý tưởng của Cơ đốc giáo được trình bày mà không được giới thiệu là tín ngưỡng tôn giáo.

.

Trong một thông cáo báo chí vài ngày trước cuộc bỏ phiếu, Texas AFT, một trong những công đoàn giáo viên lớn nhất của tiểu bang, cho biết họ "tin rằng những tài liệu này do tiểu bang đưa ra không chỉ vi phạm sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước và quyền tự do học thuật của lớp học của chúng tôi, mà còn vi phạm tính thiêng liêng của nghề giáo viên.

.

Những người chỉ trích cho rằng chương trình giảng dạy có những vấn đề khác, bao gồm việc hạ thấp vai trò của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chế độ nô lệ trong lịch sử Hoa Kỳ, theo báo cáo của San Antonio Express-News. Một bài học mẫu giáo hướng dẫn giáo viên nói với trẻ em rằng những Người sáng lập bao gồm George Washington và Thomas Jefferson "nhận ra rằng chế độ nô lệ là sai trái và thành lập đất nước để người Mỹ có thể được tự do", bỏ qua thực tế là cả hai người đều là chủ nô, theo báo Texas Tribune.

.

Những người ủng hộ cho biết Kinh thánh đóng vai trò lớn trong lịch sử Hoa Kỳ, theo báo cáo của NY Times. Thống đốc Texas Greg Abbott cho biết trong một tuyên bố rằng chương trình giảng dạy sẽ "cho phép học sinh của chúng tôi hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa lịch sử, nghệ thuật, cộng đồng, văn học và tôn giáo đối với các sự kiện quan trọng như việc ký kết Hiến pháp Hoa Kỳ, Phong trào Dân quyền và Cách mạng Hoa Kỳ".

.

"Tất nhiên, Kinh thánh là một phần quan trọng của lịch sử và xã hội Hoa Kỳ. Và tất nhiên, học sinh nên học về Kinh thánh như một tác phẩm văn học và lịch sử trong bối cảnh của một chương trình giảng dạy thế tục", Charles Haynes, một thành viên cấp cao về tự do tôn giáo tại Diễn đàn Tự do, nói với CNN. "Nhưng việc đưa các bài học dựa trên đức tin vào các lớp học trường công, nghe có vẻ giống như mục đích ở đây, không phải là nghiên cứu về lịch sử hay văn học. Đó là sự nhồi sọ tôn giáo".

.

Tờ NY Times lưu ý rằng khi những người theo đạo Thiên chúa bảo thủ thúc đẩy mở rộng vai trò của tôn giáo trong các trường công, các bài học tương tự có thể được các tiểu bang khác áp dụng và chương trình giảng dạy của Texas "cũng có thể cung cấp một cuốn sách hướng dẫn cho Bạch Ốc" sau khi Donald Trump trở lại làm tổng thống.

.

⦿ ---- Các thành viên trong nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump được cho là đang chuẩn bị một danh sách các ứng cử viên thay thế cho chức Bộ trưởng Quốc phòng trong trường hợp Trump quyết định loại Pete Hegseth (người vừa được Trump đề cử), theo tờ Vanity Fair đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn hai nguồn tin nội bộ giấu tên.

.

Nhóm thân cận của Trump được cho là đang thất vọng với Hegseth sau khi lộ ra các cáo buộc Hegseth đã từng tấn công tình dục chỉ vài ngày sau khi đề cử của ông được công bố. Bất chấp báo cáo này, Trump không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông có ý định rút lại đề cử của Hegseth. "Mọi người đang khó chịu vì sự mất tập trung này", một trong những nguồn tin nói với tạp chí. "Cảm giác chung là Pete đã không trung thực".

.

Cảnh sát ở thị trấn Monterey, California xác nhận rằng Hegseth đã bị điều tra về cáo buộc tấn công tình dục vào năm 2017. Luật sư Timothy Parlatore của Pete Hegseth, người dẫn chương trình lâu năm của Fox News và là người được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm bộ trưởng quốc phòng, đã xác nhận với NPR rằng Hegseth đã trả tiền cho một người phụ nữ cáo buộc ông tấn công tình dục để ngăn cô đệ đơn kiện có thể gây tổn hại đến sự nghiệp của ông.

.

Hegseth đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc chống lại mình và người dẫn chương trình của Fox News này không bị truy tố sau vụ việc năm 2017. Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức trong nhóm chuyển giao bày tỏ sự nghi ngờ về người được đề cử. Một nguồn tin khác nói với tờ The Washington Post vào thứ Sáu rằng Hegseth "chưa được thẩm tra kỹ lưỡng" và họ lo ngại rằng nhiều sự việc khác có thể được đưa ra ánh sáng trong tương lai.

.

⦿ ---- Cuộc tranh cử vào chức Dân Biểu liên bang địa hạt 45 tiểu bang California: Derek Trần hơn Michelle Steel 314 phiếu, theo kết quả cập nhật lúc 5 giờ chiều Thứ Ba 19/11/2024.

.

Tổng cộng:

Derek đã nhận được 1266 phiếu bầu (54,5%).

Michelle đã nhận được 1054. (45,5%).

Phiếu tính chung cho CA-45, và phiếu tính riêng theo 2 Quận Los Angeles và Quận Cam.

Còn chưa đến 10.000 lá phiếu chưa được kiểm. Kết quả còn đếm vài ngày nữa là xong.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cử Linda McMahon, cựu Quản trị viên của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) làm Bộ trưởng Giáo dục trong chính quyền mới của ông. "Trong bốn năm qua, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Viện Chính sách Nước Mỹ Trên hết (AFPI), Linda McMahon đã là người ủng hộ mạnh mẽ cho Quyền của Phụ huynh, làm việc chăm chỉ tại cả AFPI và America First Works (AFW) để đạt được Quyền lựa chọn Trường học Phổ thông tại 12 tiểu bang", Trump viết trong một tuyên bố.Tổng thống đắc cử nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của McMahon với tư cách là Bộ trưởng Giáo dục sẽ là "trao quyền cho phụ huynh đưa ra những quyết định Giáo dục tốt nhất cho gia đình họ". McMahon đã làm quản trị viên SBA từ năm 2017 đến năm 2019 cho đến khi bà từ chức để đảm nhận vị trí chủ tịch của siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) ủng hộ Trump của America First Action.⦿ ---- Các siêu thị Walmart "có khả năng" sẽ phải tăng giá nhiều mặt hàng trong trường hợp Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất áp thuế vào hàng nhập cảng, theo Giám đốc tài chính của Walmart John Rainey trả lời CNBC trong một cuộc phỏng vấn vào hôm thứ Ba."Chúng tôi không bao giờ muốn tăng giá. Mô hình của chúng tôi là giá thấp hàng ngày. Nhưng có thể sẽ có những trường hợp giá sẽ tăng đối với người tiêu dùng", Rainey cho biết, đồng thời nói thêm rằng còn quá sớm để biết mặt hàng nào có thể tăng giá vì thuế quan. Ông lưu ý rằng 2/3 sản phẩm mà Walmart bán đến từ Hoa Kỳ, vì vậy thuế quan sẽ không ảnh hưởng đến phần lớn hàng hóa được bán tại các cửa hàng của công ty.Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã cảnh báo vào tháng 10 rằng việc áp thuế quan của Trump có thể làm tăng giá và khiến các doanh nghiệp Hoa Kỳ kém cạnh tranh hơn. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari tuyên bố rằng thuế quan có thể gây ra lạm phát nếu các quốc gia khác quyết định áp dụng các biện pháp có đi có lại.⦿ ---- Thanh thiếu niên gốc La-tinh ở tiểu bang Georgia nhận được tin nhắn nói rằng họ "sắp bị trục xuất" bởi các cơ quan quản lý di trú. Một chủ doanh nghiệp đồng tính nữ nhận được tin nhắn nói rằng cô đã bị phân công đến một "trại cải tạo LGB" ở Las Vegas. Các gia đình nhập cư lo sợ đã báo cáo tin nhắn văn bản với chính quyền. Các thành viên của cộng đồng người gốc Tây Ban Nha và LGBTQ đang bị nhắm mục tiêu bằng những tin nhắn văn bản đáng lo ngại này từ những người ẩn danh sau số điện thoại.Ngay sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của Donald Trump, FBI và Bộ Tư pháp bắt đầu nhận được nhiều báo cáo về tin nhắn văn bản phân biệt chủng tộc được gửi đến người Mỹ da đen, nói với họ rằng họ đã được chọn để hái bông "tại đồn điền gần nhất". Hiện tại, chính quyền đang điều tra các trường hợp mà các nhóm người khác được cho là nhận được tin nhắn văn bản nói rằng họ đã "được chọn để trục xuất hoặc phải đến trại cải tạo [giới tính]".Santiago Marquez, thuộc Hiệp hội Latin American Association, một nhóm ủng hộ người La-tinh ở Georgia, cho biết anh đã nhận được các cuộc gọi điện thoại vào sáng thứ Hai từ ba phụ huynh lo lắng trong cộng đồng của mình, những người đã nghe về các tin nhắn đe dọa trên báo và cho biết con cái của họ cũng nhận được những tin nhắn tương tự. Santiago cho biết những học sinh nhận được tin nhắn này đang học trung học cơ sở và trung học phổ thông.“Rất dễ hoảng loạn khi nhận được tin nhắn như vậy”, Santiago cho biết. Theo ảnh chụp màn hình một trong những tin nhắn được chia sẻ với NBC News, một trong những tin nhắn có nội dung, "Bạn là một trong những người nhập cư được chọn sắp bị trục xuất". Tin nhắn tiếp tục, "Nhóm ICE điều hành của chúng tôi sẽ đến và đưa bạn lên xe tải màu nâu".Một phát ngôn viên của ICE nói với NBC News rằng những tin nhắn văn bản này không phải từ cơ quan này. ICE không gửi "tin nhắn văn bản ngẫu nhiên cho mọi người", người phát ngôn này cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Gửi tin nhắn văn bản một cách mù quáng không phải là cách chúng tôi, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, hoạt động. Chúng tôi thực hiện các biện pháp thực thi có mục tiêu".Diana Brier, một người đồng tính nữ 41 tuổi, đã nhận được tin nhắn văn bản vào ngày 10 tháng 11 yêu cầu cô đến Căn cứ Không quân Nellis ở miền nam Nevada vào Ngày nhậm chức để tham gia "trại cải tạo LGB" kéo dài tám tuần, theo ảnh chụp màn hình tin nhắn mà cựu cư dân Las Vegas chia sẻ với NBC News.“Tổng thống mới của bạn, Donald J. Trump, mong muốn hỗ trợ bạn trở thành một thành viên ổn định về mặt tinh thần và cảm xúc của xã hội bằng cách loại bỏ lối sống gây bất lợi cho lối sống của người Mỹ thông qua chương trình tái giáo dục”, văn bản viết. “Sau tám tuần đầu tiên, những người bị giam giữ trong trại LGB kéo dài tám tuần sẽ đủ điều kiện được thả tùy thuộc vào việc bạn tuyên thệ trung thành với tổng thống của mình, Donald J Trump, và lời thề sống một lối sống phù hợp với Chúa và Đấng Cứu Rỗi của bạn, Chúa Jesus Christ”.Thông điệp nói thêm rằng những người đồng tính nữ, đồng tính nam và song tính phải “sinh con đẻ cái khỏe mạnh, da trắng, theo đạo Thiên chúa” hoặc bị đưa đến “trại lao động” dành cho người chuyển giới trong từ hai năm cho đến hết đời. Văn bản nêu rõ, những người chuyển giới sẽ bị đưa đến trại lao động vô thời hạn. Một phát ngôn viên từ nhóm chuyển giao của Trump đã trả lời NBC News trong một email rằng, "Chúng tôi hoàn toàn không liên quan gì đến những tin nhắn văn bản này".⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố vào thứ Ba kế hoạch bổ nhiệm ứng cử viên đảng Cộng hòa cho Thượng viện và Bác sĩ nổi tiếng trên truyền hình Mehmet Oz để lãnh đạo cơ quan quản lý các chương trình Medicare và Medicaid. "Tôi rất vui mừng được đề cử Bác sĩ Mehmet Oz làm Quản trị viên Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS)", Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social. "Nước Mỹ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chăm sóc sức khỏe và có thể không có Bác sĩ nào đủ trình độ và năng lực hơn Tiến sĩ Oz để Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại"."Ông là một Bác sĩ, Bác sĩ phẫu thuật tim, Nhà phát minh và Nhà truyền thông đẳng cấp thế giới lỗi lạc, người đã đi đầu trong cuộc sống lành mạnh trong nhiều thập niên", tuyên bố cho biết thêm. Trong đại dịch, Bác sĩ Oz đã quảng bá những lợi ích của hydroxychloroquine (loại thuốc chống sốt rét) trong việc chống lại vi-rút corona của COVID. Thực tế, các thử nghiệm của FDA kết luận rằng thuốc hydroxychloroquine không ngăn cản được COVID.⦿ ---- SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm Starship thứ sáu vào hôm Thứ Ba 19/11/2024 từ Texas, với sự chứng kiến của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Sau vụ phóng, SpaceX quyết định rằng các tiêu chí đã không được đáp ứng để tháp phóng có thể đón được tên lửa đẩy tầng đầu tiên, được gọi là "Super Heavy", như đã lên kế hoạch ban đầu. "Thật không may, chúng tôi sẽ không đón tên lửa đẩy vào hôm nay", SpaceX cho biết, coi đó là "điều không thể". Thay vào đó, tên lửa đẩy (booster ) đã hạ cánh xuống Vịnh Mexico.Trong khi tên lửa đẩy đã trở lại Trái đất, thì bản thân tàu Starship vẫn đang ở trong không gian, thực hiện các cuộc thử nghiệm trên quỹ đạo. "Tất cả các hệ thống vẫn có vẻ bình thường", SpaceX cho biết, đồng thời nói thêm rằng Starship đã thành công trong việc kích hoạt một trong những động cơ Raptor của mình khi ở trong không gian lần đầu tiên. Chiếc tàu này, được thiết kế để chở cả phi hành đoàn và hàng hóa lên Mặt trăng và Sao Hỏa, sẽ hạ cánh xuống Ấn Độ Dương vào đêm hôm Thứ Ba.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố Howard Lutnick là lựa chọn của ông cho vị trí bộ trưởng thương mại trong chính quyền Trump mới. "Ông ấy sẽ lãnh đạo chương trình nghị sự Thuế quan và Thương mại của chúng tôi, với trách nhiệm trực tiếp bổ sung cho Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ", chiến dịch của Trump đăng trên Truth Social. "Với vai trò là Đồng chủ tịch của Nhóm chuyển giao Trump-Vance, Howard đã tạo ra quy trình và hệ thống tinh vi nhất để hỗ trợ chúng tôi tạo ra Chính quyền vĩ đại nhất mà nước Mỹ từng chứng kiến".⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller đã đề cập đến học thuyết hạt nhân đã được sửa đổi của Nga vào hôm thứ Ba, vốn có liên quan đến hành động xâm lược đang diễn ra của nước này ở Ukraine. Ông lên án việc Nga sử dụng luận điệu hạt nhân "vô trách nhiệm" nhằm đe dọa Ukraine và các quốc gia khác, nhấn mạnh rằng "cả Hoa Kỳ và NATO [Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương] đều không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Nga".Miller tiếp tục chỉ trích "sự đạo đức giả" của Nga, chỉ ra rằng chính sách mới này cho thấy khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các quốc gia không có vũ khí hạt nhân để đáp trả các hành động tương tự như các cuộc tấn công của chính Nga ở Ukraine. Ông tái khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không điều chỉnh lập trường hạt nhân của mình nhưng sẽ tiếp tục lên án "lời lẽ hiếu chiến và vô trách nhiệm" của Nga.⦿ ---- Trump ra lệnh Thượng viện bít cửa tòa án. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã quy chụp Đảng Dân chủ hôm thứ Ba về việc cố gắng "xếp chồng lên" các tòa án của đất nước với "Thẩm phán cánh tả cấp tiến" trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ. "Các Thượng nghị sĩ Cộng hòa cần phải xuất hiện và giữ vững lập trường — Không có thêm thẩm phán nào cần được xác nhận trước Ngày nhậm chức", ông viết trên Truth Social.Với việc đảng Dân chủ mất đa số tại Thượng viện sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 và chỉ còn khoảng bảy tuần nữa là đến khi Quốc hội mới tuyên thệ nhậm chức, Bạch Ốc đã kêu gọi đảng Dân chủ xác nhận khoảng 30 thẩm phán do Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đề cử trước khi Trump nắm quyền trở lại.⦿ ---- Văn phòng Biện lý Quận Manhattan cho biết hôm thứ Ba rằng mặc dù đồng ý hoãn tuyên án vụ án tiền bịt miệng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, nhưng họ sẽ phản đối yêu cầu hủy bỏ vụ án của ông.Trong một lá thư gửi cho Thẩm phán Juan Merchan, Biện lý Quận gọi lập luận của Trump là "không chính xác". Trước đó, Trump đã yêu cầu bác bỏ vụ án, khẳng định rằng ông có "quyền miễn truy tố pháp lý khỏi bị truy tố hình sự dựa trên tình trạng hiện tại của ông là Tổng thống đắc cử"."Không có luật hiện hành nào quy định rằng quyền miễn truy tố tạm thời khỏi bị truy tố của tổng thống đòi hỏi phải bác bỏ một thủ tục tố tụng hình sự sau khi xét xử được khởi xướng vào thời điểm bị cáo không được miễn trừ khỏi bị truy tố hình sự và điều đó dựa trên hành vi chính thức mà bị cáo [Trump] cũng không được miễn trừ", Biện lý Quận lập luận trong lá thư.⦿ ---- Chủ tịch Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC: Federal Deposit Insurance Corporation) Martin Gruenberg đã thông báo cho nhân viên qua email vào thứ Ba về kế hoạch từ chức vào ngày 19 tháng 1. "Sáng nay, tôi đã thông báo với Tổng thống rằng tôi sẽ nghỉ hưu với tư cách là Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị của GDIC có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1 năm 2025. Được phục vụ tại FDIC là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đặc biệt coi trọng đặc quyền được làm việc với những công chức tận tụy thực hiện sứ mệnh cực kỳ quan trọng của cơ quan này", email viết.Vào cuối tháng 5, Gruenberg đã bày tỏ mong muốn rời khỏi cơ quan sau một cuộc điều tra bên ngoài phát hiện ra các trường hợp quấy rối tình dục, phân biệt đối xử và bắt nạt trong tổ chức FDIC.⦿ ---- Dân Biểu Hakeem Jeffries đã được bầu lại làm Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu đồng thuận của đảng Dân chủ hôm thứ Ba. Ông được thiết lập để dẫn dắt đảng Dân chủ với tư cách là lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện khi họ vượt qua những thách thức của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Hoa Kỳ đắc cử Donald Trump. Cùng với phần còn lại của ban lãnh đạo đảng Dân chủ, ông không gặp phải sự phản đối nào khi tìm kiếm một nhiệm kỳ nữa.Năm 2023, Jeffries đã tạo nên lịch sử khi trở thành nhà lập pháp da đen đầu tiên lãnh đạo một đảng tại Quốc hội, kế nhiệm cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trở thành đảng viên Dân chủ hàng đầu tại Hạ viện.⦿ ---- Một ngôi làng ở Ý đang hy vọng thu hút những người Mỹ bất bình về việc Donald Trump tái đắc cử bằng cách rao bán nhà với giá chỉ một euro (94 xu Mỹ), theo CNN đưa tin hôm thứ Ba. Thị trấn Ollolai, nằm trên núi Sardinia, lần đầu tiên bắt đầu chương trình này vào năm 2018, nhưng cho đến nay chỉ có 10 ngôi nhà được mua.Thị trưởng Ollolai, Francesco Columbu, nói với CNN rằng thị trấn đã tạo ra một trang web quảng cáo những ngôi nhà này nhằm mục đích thu hút người Mỹ. "Bạn có mệt mỏi với chính trị toàn cầu không? Bạn muốn theo đuổi lối sống cân bằng hơn trong khi vẫn đảm bảo những cơ hội mới?" trang web viết. Columbu cho biết, "tất nhiên, chúng tôi không thể nêu cụ thể tên của một tổng thống Hoa Kỳ vừa đắc cử, nhưng chúng ta đều biết rằng ông ấy là người mà nhiều người Mỹ muốn tránh xa ngay bây giờ và rời khỏi đất nước".Ông cho biết tòa thị chính gần đây đã nhận được 38.000 yêu cầu cung cấp thông tin về những ngôi nhà, chủ yếu là từ Hoa Kỳ. Thị trấn cung cấp ba gói khác nhau cho những người nước ngoài có thể chọn: chỗ ở tạm thời miễn phí cho dân du mục kỹ thuật số, căn nhà giá một euro và căn nhà sẵn sàng để ở với giá 105.000 đô la. Columbu cho biết mặc dù họ không thể loại trừ bất kỳ quốc tịch cụ thể nào, nhưng họ hy vọng người Mỹ nói riêng sẽ hồi sinh thị trấn, nơi hiện chỉ có hơn một ngàn cư dân.⦿ ---- Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Ba ước tính rằng hành vi trốn thuế do Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các quốc gia giàu có khác tạo điều kiện đang khiến các quốc gia trên thế giới mất gần nửa nghìn tỷ đô la doanh thu mỗi năm, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các cải cách toàn cầu để ngăn chặn những cá nhân giàu có và các tập đoàn lớn trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế của họ.Nghiên cứu mới do Mạng lưới Công lý Thuế (TJN: Tax Justice Network) thực hiện phát hiện ra rằng "tổng chi phí cho hành vi lạm dụng thuế xuyên biên giới của các công ty đa quốc gia và các cá nhân có tài sản không khai báo ở nước ngoài ước tính lên tới 492 tỷ đô la". Trong tổng số doanh thu bị mất đó, hành vi trốn thuế của các công ty chịu trách nhiệm cho hơn 347 tỷ đô la, theo tính toán của TJN."Đối với mọi người ở khắp mọi nơi, tổn thất này đồng nghĩa với việc các dịch vụ công bị bỏ qua và các quốc gia suy yếu có nguy cơ trở thành nạn nhân của chủ nghĩa cực đoan chính trị cao hơn", nghiên cứu viết. "Và theo cách tương tự, tất cả mọi người đều có thể hưởng lợi từ việc chuyển quy định về thuế ra khỏi OECD và chuyển sang một quy trình toàn cầu bao trùm và hoàn toàn minh bạch tại Liên hợp quốc".Phân tích ước tính rằng chỉ có tám quốc gia—Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Israel, Nam Hàn, Úc và New Zealand—đang cho phép trốn thuế trên diện rộng bằng cách phản đối các nỗ lực cải cách toàn cầu phổ biến. Cuối năm ngoái, tám quốc gia đó là những quốc gia đơn độc phản đối cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên hợp quốc nhằm khởi động quá trình thiết lập một công ước về thuế của Liên hợp quốc.Theo nghiên cứu mới của TJN, tám quốc gia đó chịu trách nhiệm cho khoảng một nửa trong số 492 tỷ đô la bị mất mỗi năm trên toàn cầu do trốn thuế của những người giàu và các tập đoàn đa quốc gia lớn, mặc dù chỉ là nơi sinh sống của 8% dân số thế giới."Tám quốc gia gây tổn thương đã bỏ phiếu cho một thế giới mà tất cả chúng ta tiếp tục mất nửa nghìn tỷ đô la mỗi năm cho các tập đoàn đa quốc gia gian lận thuế và những người siêu giàu", Alex Cobham, giám đốc điều hành của Mạng lưới Công lý Thuế, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. "Anh và Hoa Kỳ đều nằm trong số những bên tạo điều kiện lớn nhất và cũng là bên thua lỗ lớn nhất của hệ thống thuế thua lỗ này, và người dân của họ liên tục yêu cầu chấm dứt tình trạng lạm dụng thuế, vì vậy thật vô lý khi Hoa Kỳ và Anh đang tìm cách bảo tồn nó.""Có lẽ khó hiểu hơn tại sao một số ít những bên cản trở khác, như Úc, Canada và Nhật Bản, những nước không đóng vai trò gây tổn hại như vậy, lại sẵn sàng đồng ý với điều này", Cobham nói thêm.TJN đã công bố nghiên cứu của mình khi các quốc gia G20—một nhóm bao gồm hầu hết "tám quốc gia gây tổn hại"—ban hành thông cáo cam kết "tham gia hợp tác để đảm bảo rằng những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao được đánh thuế hiệu quả". Brazil, nước đăng cai hội nghị thượng đỉnh G20, đã dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy ngôn ngữ kêu gọi đánh thuế những người siêu giàu trên toàn cầu.Bản thông cáo được công bố trong bối cảnh lo ngại rằng việc tỷ phú cực hữu Donald Trump đắc cử ở Hoa Kỳ có thể làm chệch hướng tiến trình hướng tới một giải pháp toàn cầu cho tình trạng trốn thuế tràn lan và tốn kém. Nghiên cứu mới của TJN trích dẫn lời cam kết của Trump về việc cắt giảm thuế doanh nghiệp theo luật định của Hoa Kỳ từ 21% xuống 15% và cảnh báo rằng động thái như vậy sẽ đẩy nhanh "cuộc đua xuống đáy" toàn cầu về thuế doanh nghiệp.⦿ ---- Thiếu cây xanh. Khi biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ mùa hè tăng cao trên toàn thế giới, một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng hầu hết cư dân thành thị không có nguồn bóng râm làm mát chính yếu: cây xanh. Một nghiên cứu về tám thành phố trên toàn cầu cho thấy chỉ có hai thành phố -- Seattle và Singapore -- đạt được mức khuyến nghị tối thiểu là 30% tòa nhà của họ có đủ tán cây gần đó.Sáu thành phố khác -- Thành phố New York, Amsterdam, Buenos Aires, Denver, Sydney và Melbourne -- đã không vượt qua được bài kiểm tra này. Thành phố New York đặc biệt thiếu, với gần 0% tòa nhà có đủ cây xanh để tạo nên sự khác biệt trong việc che chắn mọi người khỏi sức nóng của mặt trời.

"Các nghiên cứu cho biết chúng ta thực sự cần ít nhất 40% tán cây để giảm đáng kể nhiệt độ không khí ban ngày, vì vậy số liệu '30' là mức tối thiểu tuyệt đối -- và hầu hết các tòa nhà mà chúng tôi nghiên cứu thậm chí còn không đạt được mục tiêu đó", Tiến sĩ Thami Croeser, nhà nghiên cứu chính của Đại học RMIT tại Melbourne, Úc cho biết. Nhóm của ông đã công bố những phát hiện của mình vào thứ Hai trên tạp chí Nature Communications. Như các nhà nghiên cứu đã giải thích, con người không chỉ cần cây xanh để thoải mái về mặt thể chất. Chúng cũng có thể giúp làm dịu tâm trí.

.

⦿ ---- Bắc California sẽ mưa thê thảm trong vài ngày tới: một "cơn bão bom" đe dọa gây ra lũ lụt ở Bắc California và Oregon tuần này. Một phần của áp suất cho thấy đang giảm nhanh chóng của "bombogenesis" — nơi cơn bão bom được đặt tên. Trên thực tế, dự kiến nó sẽ tăng gấp ba tiêu chí cần thiết để được coi là một cơn bão bom, mang đến lượng mưa lớn của một dòng sông khí quyển và gió mạnh trong một cơn bão dữ dội đến mức chỉ xảy ra "khoảng mười năm một lần", theo các quan chức về thời tiết NWS tại Medford, Oregon cho biết.

.

Dự kiến sẽ có lượng mưa dung tích hơn một tháng rơi xuống Vùng Vịnh phía bắc (California) trong vài ngày tới, khi lũ lụt nghiêm trọng dự kiến xảy ra. Có khả năng Santa Rosa có thể chứng kiến lượng mưa hơn 10 inch. Tuyết rơi dày dự kiến sẽ xảy ra ở Sierra Nevada, nơi NWS đã ban hành Cảnh báo bão Winer.

.

Dự kiến Nam California sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề như vậy. Trong khi thời gian và lượng mưa vẫn chưa được xác định và dự báo dự kiến sẽ thay đổi hàng ngày, "mô hình mới này có khả năng sẽ mang lại lượng mưa lớn đầu tiên trong mùa cho khu vực này", NWS cho biết. Vài ngày tới, có khả năng mưa sẽ bắt đầu ở khu Nam California bắt đầu từ thứ Bảy và có thể kéo dài đến thứ Hai.

.

⦿ ---- HỎI 1: Thế hệ từ 10 đến 24 tuổi chủ yếu quan tâm đến sự an toàn, tiếp theo là lòng tốt, sự tự chấp nhận và vui vẻ?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một cuộc khảo sát gần đây của UCLA đối với những người từ 10 đến 24 tuổi, Thế hệ Z chủ yếu quan tâm đến sự an toàn, tiếp theo là lòng tốt, sự tự chấp nhận và vui vẻ.

Chi tiết:

https://newsroom.ucla.edu/releases/generation-z-wants-to-be-safe-ucla-study-finds

.

⦿ ---- HỎI 2: Chết vì rượu tăng gấp đôi trong vòng 20 năm qua?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các ca tử vong liên quan đến rượu đã tăng vọt ở Hoa Kỳ, gần như tăng gấp đôi trong 20 năm và ngày càng có nhiều nạn nhân là phụ nữ, một nghiên cứu mới cảnh báo. "Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện ra sự khác biệt đáng kể về giới tính trong [tỷ lệ tử vong] liên quan đến rượu", tác giả chính Yiota Kitsantas, trưởng khoa sức khỏe dân số và y học xã hội tại Khoa Y của Đại học Florida Atlantic (FAU) cho biết. "Trong khi nam giới có tỷ lệ tử vong chung cao hơn, phụ nữ lại có tỷ lệ gia tăng tương đối lớn hơn, điều này có thể phản ánh sự thay đổi chuẩn mực xã hội và việc ngành công nghiệp rượu nhắm mục tiêu nhiều hơn vào phụ nữ thông qua các chiến dịch tiếp thị".

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/19/us-alcohol-related-deaths-doubled-20-years/5381732025015/

.

.