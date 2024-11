- Bạn đã vào quốc tịch Mỹ, vẫn có thể bị trục xuất: Trump dự kiến trục xuất 15 triệu di dân để làm sạch dòng máu dân Mỹ, xem lại đơn xin vào quốc tịch Mỹ, nếu khai gian là bị trục xuất - New York: dẫn độ từ Nam Hàn về, truy tố Hung Van Le tội rửa tiền 67 triệu USD - Tòa Hồng Kông kêu án 45 nhà hoạt động dân chủ

Hình trên: cuộc biểu tình tháng 6/2019. Tòa Hồng Kông kêu án 45 nhà hoạt động dân chủ với án lên tới 10 năm tù vì tổ chức biểu tình, trong đó có lãnh đạo sinh viên Joshua Wong, người khi bị truy nã đã chạy tới sứ quán Mỹ xin vào tỵ nạn, nhưng Tổng Thốing Trump ra lệnh cấm cửa để làm quà cho Tập.

- Bạn đã vào quốc tịch Mỹ, vẫn có thể bị trục xuất: Trump dự kiến trục xuất 15 triệu di dân để làm sạch dòng máu dân Mỹ, xem lại đơn xin vào quốc tịch Mỹ, nếu khai gian là bị trục xuất

- New York: dẫn độ từ Nam Hàn về, truy tố Hung Van Le tội rửa tiền 67 triệu USD

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson: không công bố báo cáo của Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra cựu Dân biểu Matt Gaetz với kết luận Gaetz mua sex 2 cô trong đó 1 cô 17 tuổi

- Địa hạt 45 Quận Cam: Derek Trần hơn đương nhiệm DB Michelle Streel 102 phiếu. Còn 15.000 phiếu chưa đếm

- Bản điều tra về DB Matt Gaetz đã gửi tới 10 thành viên của ủy ban Đạo Đức: 2 cô khai có khoảng 10 bữa tiệc sex, khi Gaetz mua sex 2 cô

- Tòa Tối cao Pennsylvania phán: không đếm các phiếu bầu không ghi ngày hoặc ghi sai ngày. Dân Chủ thất vọng.

- Trump có thể qua mặt thủ tục để bổ nhiệm các Bộ trường như ý muốn, mà không bị cản.

- Trump cử cựu DB Wisconsin làm Bộ trưởng Giao thông.

- Các quan chức Ohio lên án 1 nhóm tân Quốc xã đã diễn hành qua khu phố trung tâm Columbus y hệt lính của Hitler

- Tin giả tràn ngập mạng xã hội, đầu độc dân Mỹ: 65% nhận tin từ những người có sức ảnh hưởng về tin tức

- Tướng về hưu Barry McCaffrey: Trump đạo đức giả khi đòi đưa các tướng ra tòa mặt trận vì rút quân khỏi Afghanistan vì Trump tranh cử 2016 với lời hứa rút khỏi Afghanistan, Trump đã giảm quân số xuống còn 2.500 người, Trump đã họp trực tiếp với Taliban.

- Trump xác nhận sẽ sử dụng quân đội Mỹ để trục xuất hàng loạt di dân không giấy tờ

- Bạch Ốc yêu cầu Quốc hội 100 tỷ đô viện trợ để giúp khắc phục thiệt hại do bão Milton và Helene gây ra

- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ mời Trump và tỷ phú Elon Musk tới dự thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo tại Paris đầu tháng 2

- Mỹ sắp tăng viện trợ an ninh cho Ukraine

- Trump Media TMTG thảo luận mua lại Bakkt Holdings, Inc., sàn giao dịch tiền điện tử của Intercontinental Exchange

- Các hội đoàn y tế tìm cách ngăn chận Robert F. Kennedy Jr. vào chức Bộ trưởng Bộ Y tế như Trump bổ nhiệm

- Putin hù dọa bom hạt nhân, Anh chỉ trích Putin là "vô trách nhiệm"

- Zelensky kêu gọi đồng minh "phải thúc đẩy Nga đạt được hòa bình công bằng"

- Anh: thương vong của Nga đã lên tới 700.000 chiến binh, cả chết và bị thương, từ khi xâm lược Ukraine

- Giá kim loại vàng tăng giá 1,01%

- Walmart Inc. doanh thu quý 3 đạt 169,6 tỷ đô, tăng 5,5%

- Brazil bắt 5 người nghi tính ám sát Tổng thống đắc cử Luiz Inacio Lula da Silva và phó tổng thống Geraldo Alckmin hồi năm 2022

- Boeing sa thải 2.200 công nhân tại Washington

- British Airways dừng hàng chục chuyến bay vì trục trặc máy tính

- Tập Cận Bình: trí tuệ nhân tạo không nên là trò chơi độc quyền của các nước giàu và người giàu

- Hãng dược Nhật Daiichi Sankyo sẽ bán vaccine ra thị trường toàn cầu

- Foxconn Precision Industry Co. sẽ sử dụng Omniverse của Nvidia để xây các nhà máy robot vật lý mới tại Mỹ, Mexico và Đài Loan

- New York: 1 ông có dấu hiệu tâm thần đâm dao, giết chết 2 người, gây bị thương 1 người thứ ba

- Quận Cam: Irvine là thị trấn bùng nổ lớn nhất của California, kể từ 2014, dân số Irvine đã tăng gần 75.000 người, hay 24,5%, tới 304.527 cư dân

- Quận Cam: 1 nữ giáo viên nhạc ở Trường trung học Santa Ana bị bắt vì "quan hệ" với 1 học sinh 17 tuổi

- Pennsylvania: Nhan H. Nguyen sẽ phải ngồi tù từ 22 tháng đến 5 năm sau khi nhận tội tấn công sex 1 phụ nữ

- TIN VN. Con trai đại gia Đặng Thành Tâm bước chân vào hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc sau cú bắt tay tỷ đô với tập đoàn Trump.

- TIN VN. An Giang: bị thu hồi đất, dân nổi dậy, dùng bom xăng, hung khí chống lại lực lượng công an.

- HỎI 1: Khói của các đám cháy rừng làm hạị sức khỏe của ngưởi sống chung quanh và hại cả người sống xa cả ngàn dặm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ca cao và trà xanh có thể bảo vệ sức khỏe? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-19/11/2024) ⦿ ---- Giá kim loại vàng tăng vào sáng hôm nay, thứ Ba, khi nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn dường như tăng lên trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở châu Âu sau khi Ukraine xác nhận đã tấn công sâu vào Nga bằng tên lửa ATACMS do Hoa Kỳ cung cấp vào ngày thứ 1.000 kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận các cuộc tấn công, lưu ý rằng quân Nga đã có thể đẩy lùi năm trong số sáu tên lửa mà Ukraine phóng. Sáng nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân của Moscow, cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu một quốc gia phi hạt nhân, phối hợp với một quốc gia có vũ khí hạt nhân, phát động một cuộc tấn công vào Nga. Một cuộc tấn công như vậy sẽ được coi là một cuộc tấn công chung, gây ra phản ứng hạt nhân tiềm tàng. Vàng tăng giá 1,01% để bán ở mức 2.636,70 đô la một ounce lúc 7:32 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ.

⦿ ---- Walmart Inc. đã công bố vào sáng thứ Ba rằng tổng doanh thu của công ty trong quý 3 năm tài chính 2025 đạt 169,6 tỷ đô la, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần của công ty tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 168 tỷ đô la, trong khi thu nhập hoạt động tăng 8,2% lên 6,7 tỷ đô la. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng vọt 850% so với cùng kỳ năm trước, đạt 0,57 đô la. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Walmart đã tăng vọt 4,44% trong giao dịch trước giờ thị trường mở cửa.

⦿ ---- Cảnh sát liên bang Brazil đã bắt 5 người bị tình nghi có kế hoạch ám sát Tổng thống đắc cử Luiz Inacio Lula da Silva và phó tổng thống Geraldo Alckmin hồi năm 2022 để ngăn chặn lễ nhậm chức của tổng thống và tiến hành đảo chính, AFP đưa tin hôm thứ Ba.

Theo cảnh sát, tổ chức lập kế hoạch ám sát đã sử dụng "trình độ cao về kiến ​​thức kỹ thuật-quân sự" và hầu hết những người bị điều tra đều là quân nhân được đào tạo trong Lực lượng đặc nhiệm. Các kế hoạch ám sát Lula và Alckmin nhằm vào ngày 15 tháng 12/2022, trong một kế hoạch tác chiến có tên "Green and Yellow Dagger".

Ngoài năm lệnh bắt giữ phòng ngừa, cảnh sát Brazil còn ban hành ba lệnh khám xét và bắt giữ cùng 15 biện pháp phòng ngừa khác. Cảnh sát cũng lưu ý rằng việc bắt giữ và hành quyết một bộ trưởng của Tòa án Liên bang Tối cao nằm trong kế hoạch ngay cả khi cuộc đảo chính thành công, nhưng không nêu tên.

⦿ ---- Vương quốc Anh đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin khi gọi động thái cập nhật học thuyết hạt nhân mới nhất của Nga là "vô trách nhiệm", theo một phát ngôn viên của Thủ tướng Keir Starmer cho biết hôm thứ Ba. "Sẽ công bằng khi nói rằng việc cập nhật học thuyết hạt nhân của Moscow là một ví dụ nữa về sự vô trách nhiệm mà chúng ta mong đợi từ chính phủ Nga đồi trụy", đại diện của chính phủ cho biết.

Nhận xét này được đưa ra vài giờ sau khi Putin tuyên bố Nga sẽ mở rộng quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để bao gồm cả hành động xâm lược của một quốc gia phi hạt nhân (như Ukraine) với sự hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân (như Hoa Kỳ), cùng với những thay đổi khác. Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Nga hôm Thứ Ba xác nhận rằng quân đội Ukraine đã bắn năm tên lửa ATACMS vào một mục tiêu ở khu vực biên giới Bryansk.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu hôm thứ Ba, đúng ngày thứ 1.000 kể từ khi Nga xâm lược, nhấn mạnh rằng Ukraine và các đồng minh "phải thúc đẩy Nga đạt được hòa bình công bằng" và tuyên bố Moscow sẽ không đồng ý đàm phán nếu không có lập trường cứng rắn từ phương Tây. "Cùng nhau, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu nhưng chúng ta không được sợ làm nhiều hơn nữa", Zelensky nói.

"Ngay cả khi có Kim Jong-un của Bắc Hàn bên cạnh, Putin vẫn nhỏ bé hơn sức mạnh đoàn kết của châu Âu", Zelensky nói với các nhà lập pháp châu Âu, ám chỉ đến những người lính Bắc Hàn đồn trú tại Nga. Ông cho biết số lượng quân đội Bắc Hàn hiện tại là khoảng 11.000 nhưng có thể tăng lên 100.000. Ông kêu gọi áp dụng các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, tuyên bố rằng "dầu mỏ là mạch sống của chế độ Putin" và "ông ta càng có nhiều thời gian, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn" đối với Ukraine.

⦿ ---- Trưởng phòng Tình báo Quốc phòng Vương quốc Anh Adrian Bird nói hôm thứ Ba rằng số thương vong của Nga đã lên tới 700.000 chiến binh, bao gồm cả tử vong và bị thương, kể từ khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu. Bird cho biết, trung bình mỗi ngày số thương vong của Nga đã tăng lên 1.531 trong tháng này.

Ngoài ra, Vương quốc Anh đã cam kết thêm 7,5 triệu bảng Anh để cung cấp máy bay không người lái tấn công và giám sát cho Ukraine. Khoản tài trợ này nằm ngoài khoản 120 triệu bảng Anh mà Thủ tướng Keir Starmer đã phân bổ vào tháng trước để hỗ trợ Hải quân Ukraine và tăng cường năng lực hàng hải của nước này.

"1.000 ngày sau khi Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện, cam kết của chúng tôi đối với Ukraine vẫn vững như bàn thạch. Tổng thống Zelenskyy và người dân Ukraine sẽ nhận được sự ủng hộ hết mình của chúng tôi cho đến khi nào cần thiết", Bộ trưởng Quốc phòng John Healey nhấn mạnh.

⦿ ---- Hôm Thứ Hai 18 tháng 11 năm 2024, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đã công bố việc công khai bản cáo trạng truy tố LE VAN HUNG, còn được gọi là “Hung Van Le”, còn được gọi là “Van Hung Le”, về tội âm mưu rửa tiền, âm mưu gian lận ngân hàng, âm mưu trộm cắp danh tính và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, từ ít nhất là vào hoặc khoảng năm 2020, cho đến khoảng tháng 5/2024, Hung, khi làm việc tại một văn phòng nước ngoài của một công ty truyền thông đa quốc gia (tên trong hồ sơ tòa: “Media Company”) có trụ sở chính tại thành phố New York, tiểu bang New York đã âm mưu với những người khác, bao gồm cả Giám đốc tài chính của Công ty truyền thông vừa nói, để tham gia vào một âm mưu xuyên quốc gia rộng lớn nhằm rửa ít nhất khoảng 67 triệu đô la tiền bất hợp pháp vào các tài khoản ngân hàng dưới tên của Công ty truyền thông và các thực thể liên quan.

Để thúc đẩy âm mưu rửa tiền, Hung đã tuyển dụng và chỉ huy nhiều đồng phạm, bao gồm cả những đồng phạm làm việc với nhóm "Kiếm tiền trực tuyến" (Make Money Online) của Media Company. Hung cũng sử dụng, sở hữu và chuyển thông tin nhận dạng cá nhân và tài liệu của cư dân Hoa Kỳ để, trong số những việc khác, mở và duy trì các tài khoản tài chính được sử dụng để rửa tiền gian lận. Trong một trường hợp cụ thể, Hung đã chỉ đạo một đồng phạm gọi đến một ngân hàng và tuyên bố sai sự thật rằng đồng phạm là chủ tài khoản của một tài khoản nhất định để ngân hàng mở khóa tài khoản và Hung có thể chuyển tiền gian lận ra khỏi tài khoản.

Vào ngày 15 tháng 11/2024, Hung đã bị dẫn độ từ Nam Hàn và đưa ra trình diện trước một Thẩm phán Tòa sơ thẩm Hoa Kỳ. Hung đã bị giam giữ. Phiên họp tiền xét xử tiếp theo được lên lịch vào ngày 6 tháng 12/2024 lúc 2:00 chiều. Phiên tòa sẽ diễn ra tại Phòng xử án 15B tại Tòa án Quận Hoa Kỳ, tọa lạc tại số 500 Pearl Street, New York, New York, 10007.

⦿ ---- Một tòa án Hồng Kông đã tuyên án 45 nhân vật ủng hộ dân chủ nổi tiếng với mức án lên tới 10 năm tù vì tội lật đổ hôm Thứ Ba, trong phiên tòa xét xử lớn nhất theo luật an ninh quốc gia toàn diện do Bắc Kinh áp đặt vào năm 2020 để đáp trả các cuộc biểu tình dân chủ lớn đã làm rung chuyển thành phố một năm trước đó.

Tổng cộng có 47 người ủng hộ dân chủ đã bị bắt vào năm 2021 sau khi họ bị buộc tội liên quan đến vai trò của họ trong một cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức được tổ chức vào năm 2020. Họ bị buộc tội cố gắng làm tê liệt chính phủ bằng cách giành được đa số ghế trong cơ quan lập pháp và sử dụng đa số ghế này để thực hiện các hành vi phá hoại.

Benny Tai, cựu giáo sư luật tại Đại học Hồng Kông, người được coi là "chủ mưu" của nhóm, đã bị kết án 10 năm tù, mức án dài nhất trong số 45 bản án.

Một nhân vật chủ chốt khác của phong trào ủng hộ dân chủ từng phát triển mạnh mẽ của Hồng Kông, Joshua Wong, cựu lãnh đạo sinh viên, đã phải chịu án tù 4 năm 8 tháng. Các bản án kéo dài từ bốn năm hai tháng đến 10 năm.

Chính quyền của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã từ chối giúp nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng của Hồng Kông Joshua Wong rời khỏi thành phố trước khi luật an ninh quốc gia hà khắc do Trung Quốc áp đặt năm 2020 được ban hành, dẫn đến việc Wong bị bắt giam.

Lúc đó, bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với cuộc đấu tranh giành dân chủ của người dân Hồng Kông, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ theo lệnh Tổng Thống Trump đã từ chối yêu cầu của Wong được vào lãnh sự quán, nơi Wong hy vọng sẽ tìm nơi ẩn náu. Theo một số người hiểu rõ tình hình, Wong đã gặp nhân viên lãnh sự quán tại một tòa nhà đối diện với phái bộ nước ngoài tại Hồng Kông vào cuối tháng 6/2020. Tuy là Hoa Kỳ gây căng thẳng về thương mại với Trung Quốc trong nhiệm kỳ của Trump, gia đình Trump vẫn có một số kinh doanh tại Hoa Lục.

Cuộc biểu tình tháng 6/2019.

Thỏa thuận năm 2008 với Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc để phát triển một khu phức hợp văn phòng của Trump đã không bao giờ thành hiện thực, và thỏa thuận năm 2012 với Tổng công ty điện lực State Grid Corporation của Trung Quốc để phát triển bất động sản ở Bắc Kinh đã đổ vỡ sau khi State Grid bị phát hiện sử dụng đất công bất hợp pháp cho dự án.

Vào tháng 10 năm 2016, phương tiện truyền thông Trung Quốc đã trích dẫn lời của Tổng giám đốc điều hành Eric Danziger của Trump Hotel—trước đây là Trump Hotel Collection—nói với những người tham dự một hội nghị về dịch vụ khách sạn ở Hồng Kông rằng tập đoàn vẫn đang có kế hoạch mở các khách sạn Trump tại 20 đến 30 thành phố của Trung Quốc, cũng như Scion—thương hiệu mà các con trai của Trump đang có kế hoạch mở rộng—các khách sạn ở các thành phố khác. Những bình luận này cho thấy mức độ tham vọng đáng chú ý khi xét đến những nỗ lực đình trệ của Trump tại Trung Quốc cho đến thời điểm đó.

Không chỉ thế, bản thân Donald Trump đã cố gắng trong hơn một thập niên để đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc để cung cấp "thông tin xây dựng", về cơ bản là dịch vụ đại lý bất động sản, chỉ để gặp phải một loạt các phán quyết và kháng cáo không thành công. Và rồi, thật bất ngờ, Trung Quốc đã chính thức chấp thuận một trong những đơn đăng ký nhãn hiệu của Trump - tình cờ chỉ vài ngày sau khi Trump xác nhận chính sách "một Trung Quốc". Chính sách này thực sự công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính quyền hợp pháp của lãnh thổ đại lục trong khi vẫn cho phép chính phủ Hoa Kỳ có quan hệ không chính thức với Đài Loan, do Trung Hoa Dân Quốc quản lý.

Vào tháng 3 năm 2017, Trung Quốc đã chấp thuận sơ bộ cho 38 nhãn hiệu Trump bổ sung, các đơn đăng ký đã được nộp vào tháng 4/2016, trong khi Trump tranh cử Tổng Thống. Và mạng lưới xung đột và ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Donald Trump và gia đình Trump còn vượt xa vấn đề nhãn hiệu lâu đời.

Vào tháng 2/2017, trong giao dịch bất động sản lớn đầu tiên sau lễ nhậm chức của Trump, Trump Organization đã bán một căn hộ áp mái trị giá 15,8 triệu đô la tại Trump Tower cho giám đốc điều hành doanh nghiệp người Mỹ gốc Hoa Xiao Yan Chen, người còn có tên là Angela Chen và có liên hệ trực tiếp với một nhóm bình phong cho tình báo quân sự Trung Quốc thông qua Quỹ Nghệ thuật Trung Quốc nghe có vẻ vô hại một cách sai lệch.

Một báo cáo của quốc hội năm 2011 đã khá thẳng thắn khi dán nhãn Quỹ Nghệ thuật Trung Quốc là "một tổ chức bình phong cho Cục Liên lạc Quốc tế thuộc Tổng cục Chính trị của Quân đội Giải phóng Nhân dân". Chen cũng đã thành lập và hiện là giám đốc điều hành của một công ty tư vấn kinh doanh có tên là Global Alliance Associates, công ty này "tạo điều kiện tiếp cận và thiết lập các mối quan hệ chiến lược quan trọng với những người ra quyết định công và tư có ảnh hưởng nhất" tại Trung Quốc bằng cách huy động "mạng lưới quan hệ rộng lớn với các quan chức chính phủ cấp cao nhất—ở cấp quốc gia, khu vực và địa phương—để tạo điều kiện tiếp cận ngay lập tức, hiệu quả và khéo léo vào thị trường Trung Quốc". Cả Chen và Quỹ Nghệ thuật Trung Quốc đều không trả lời yêu cầu bình luận của các phóng viên.

Mặc dù Tổng thống Trump lúc đó đã rút khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn điều hành Trump Tower, nhưng ông vẫn sở hữu công ty và do đó vẫn tiếp tục hưởng lợi từ công ty. Điều này giúp Trump có thể hưởng lợi từ một cá nhân—Xiao Yan Chen—người có quan hệ với các cấp cao nhất của chính phủ và quân đội Trung Quốc và sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi tiếp cận được chính phủ Hoa Kỳ.

Trump đã phụ thuộc vào tiền của Trung Quốc trong một thời gian khá dài. Theo một cuộc điều tra của tờ The New York Times, Trump nắm giữ 30% quyền sở hữu một tòa nhà văn phòng tại Manhattan ở số 1290 Đại lộ Americas, nơi bốn bên cho vay, bao gồm Ngân hàng Trung Quốc do nhà nước sở hữu, đã cung cấp khoản vay 950 triệu đô la vào năm 2012.

Bình luận về khoản vay này, Richard Painter, luật sư đạo đức Bạch Ốc của George W. Bush, tuyên bố, "Bất kỳ khoản thanh toán nào từ các chính phủ nước ngoài hoặc các khoản thanh toán từ các ngân hàng do các chính phủ nước ngoài kiểm soát đều nằm trong điều khoản về thù lao. Các khoản vay từ Ngân hàng Trung Quốc có thể là một vấn đề." Điều khoản về thù lao của Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng việc một tổng thống Hoa Kỳ hưởng lợi trực tiếp từ các khoản thanh toán từ các cường quốc nước ngoài là bất hợp pháp. Việc Trump từ chối cho Wong bước vào sứ quán Mỹ tỵ nạn có vẻ như là một dấu hiệu Trump làm quà tặng cho Tập Cận Bình.

⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã bảo vệ quyết định chặn việc công bố báo cáo của Ủy ban Đạo đức Hạ viện về cựu Dân biểu Matt Gaetz. Phát biểu với CNN, Johnson lập luận rằng động thái này có thể tạo ra "tiền lệ xấu" và việc Gaetz từ chức khỏi Quốc hội khiến việc công bố báo cáo trở nên không cần thiết.

"Họ đang bận rộn bổ nhiệm Nội các và đây không phải là chủ đề thảo luận của chúng tôi", Johnson nói với hãng truyền thông. "Việc sử dụng các nguồn lực của Hạ viện theo cách này vi phạm giao thức và có thể gây ra những tác động nguy hiểm", ông nói thêm.

Bình luận của Johnson được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đang liên lạc với các thượng nghị sĩ để thuyết phục họ xác nhận cựu Gaetz là Bộ trưởng Tư pháp tiếp theo, bất kể kết quả cuộc điều tra cho thấy Gaetz trong khi giữ chức Dân Biểu đã mua sex hai thiếu nữ trong đó 1 cô lúc đó mới 17 tuổi, và có ít nhất 5 tới 19 buổi tiệc sex này. Một cô khai rằng cô chứng kiến cô bạn mình 17 tuổi đang phục vụ sex cho DB Gaetz.

⦿ ---- Dân Biểu Địa hạt 45 Quận Cam: Ứng cử viên Derek Trần theo kết quả đếm phiếu tính tới chiều Thứ Hai 18/11/2024 đã vượt hơn đương nhiệm Dân Biểu Michelle Streel 102 phiếu. Tổng cộng:

Derek 153.824 (50,02%)

Michelle 153.722 (49,98%)

Nhu vậy Derek hiện dẫn trước Michelle 102 phiếu.

NBC báo cáo khoảng 31.000 lá phiếu chưa kiểm. Nhưng theo Văn phòng Đăng ký cử tri OC, tổng cộng còn lại 51.525 lá phiếu ở toàn bộ OC. Địa hạt CA-45 có khoảng 1/5 số phiếu quận Cam, do vậy ước tính còn lại khoảng 10.000-15.000 phiếu chưa đếm.

Trong khi California tiếp tục kiểm phiếu trong cuộc đua vào quốc hội địa hạt 45, các viên chức bầu cử đang làm việc cật lực đúng phương pháp để đảm bảo mọi lá phiếu hợp lệ đều được đếm. Nhiều lá phiếu còn lại bao gồm phiếu bầu qua thư, phiếu bầu tạm thời và phiếu bầu có điều kiện. Ban tranh cử của cả hai bên, cũng như một phái đoàn lưỡng đảng của Ủy ban Quản lý Hạ viện đã và đang theo dõi việc kiểm phiếu.

Kết quả theo chiều nào thì còn phải chờ, nhưng hôm Thứ Hai 18/11/2024, văn phòng tranh cử Derek Trần đã gửi ra cho những người hỗ trợ Ông những lời lẽ khả quan. Chiến dịch của Derek Tran rất lạc quan về kết quả và khuyến khích sự kiên nhẫn khi quá trình này tiếp tục. Trưởng ban vận động Gowri Buddiga đã đưa ra tuyên bố sau:

"Các cuộc bầu cử của California là minh chứng cho sức mạnh của nền dân chủ của chúng ta. Mọi lá phiếu hợp lệ đều phải được tính, và chiến dịch của chúng tôi được khích lệ bởi những kết quả mà chúng tôi đã thấy cho đến nay. Các cử tri ở Quận Orange và Quận Los Angeles xứng đáng được lắng nghe tiếng nói của mình, và chúng tôi tin tưởng rằng khi các lá phiếu bầu qua thư, tạm thời và có điều kiện còn lại được kiểm đếm, Derek Tran sẽ giành chiến thắng.

"Nền dân chủ đòi hỏi phải cam kết bảo đảm mọi lá phiếu hợp lệ đều được tính, và điều quan trọng là các viên chức bầu cử có thể tiếp tục công việc của mình mà không bị gián đoạn để tiếng nói của mọi cử tri đều được lắng nghe. Derek Tran rất vinh dự được tham gia vào quá trình này và lạc quan rằng ông sẽ có vinh dự được đại diện cho người dân Quận 45 của California tại Quốc hội. Chúng tôi xin cảm ơn những người làm việc tại phòng phiếu và những việc liên quan đến bầu cử tại quận đã tiếp tục thực hiện công việc thiết yếu trước những lời nói dối, sự thù địch và các mối đe dọa đánh bom."

Trong hình trên cho thấy cử tri ở Quận Los Angeles bầu cho Derek Trần (Dân Chủ) nhiều hơn, trong khi cử tri Quận Cam bầu cho bà Michelle Steel (Cộng Hòa) nhiều hơn. Tính chung toàn bộ, Derek Trần hơn bà Steel 102 phiếu. Có lẽ vài ngày nữa mới đếm hoàn toàn xong.

⦿ ---- Bạn đã nhập tịch công dân Mỹ? Trump đang xem xét lời khai của bạn trong đơn xin nhập tịch, nếu có lời khai sai sự thật, bạn sẽ bị tước quốc tịch và sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Mục đích là để cho dòng máu dân Mỹ không bị nhiễm độc. Đó là phân tích của Steven Lubet, hiện là Giáo sư danh dự Williams Memorial tại Trường Luật Pritzker thuộc Đại học Northwestern. Ông là tác giả của “The Trials of Rasmea Odeh: How a Palestinian Guerrilla Gained and Lost U.S. Citizenship.” Bài phân tích lược dịch như sau.

Có vẻ như Tổng thống đắc cử Donald Trump có ý định giữ lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình là bắt đầu trục xuất ít nhất 15 triệu người mà ông cho là đã "đầu độc dòng máu" của đất nước Hoa Kỳ. Theo ít nhất một ước tính, về mặt hậu cần và tài chính, sẽ gần như không thể thực hiện được tham vọng to lớn của Trump, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản ông ta hủy hoại vô số cuộc đời khi cố gắng thực hiện.

Một sáng kiến, quy mô nhỏ hơn nhưng có khả năng gây ra tác động tàn phá, sẽ nhắm vào những người nhập cư đã trở thành công dân Hoa Kỳ nhập tịch. Trump đã bổ nhiệm ba người theo đường lối cứng rắn về trục xuất vào các vị trí chủ chốt trong chính quyền của mình, bao gồm Stephen Miller làm phó chánh văn phòng phụ trách chính sách, Kristi Noem làm bộ trưởng An ninh Nội địa và Tom Homan làm "sa hoàng biên giới". Miller có khả năng đặc biệt có ảnh hưởng và đặc biệt tàn bạo.

"Nước Mỹ chỉ dành cho người Mỹ", ông Miller hét lên tại cuộc vận động tranh cử của Trump tại Madison Square Garden. Trong một cuộc phỏng vấn trước bầu cử, ông đã vạch ra một kế hoạch toàn diện sử dụng Vệ binh Quốc gia, cảnh sát tiểu bang và địa phương, Cơ quan Thực thi Ma túy, Cục Rượu, Thuốc lá và Vũ khí và thậm chí cả quân đội Hoa Kỳ để truy quét những người nhập cư không có giấy tờ và giam giữ họ trong các trại lều cho đến khi họ có thể bị trục xuất.

Nhưng ngay cả những người nhập cư "có giấy tờ" cũng sẽ không an toàn, vì Miller đã tuyên bố rằng ông sẽ theo đuổi quy trình "tước quốc tịch" hiếm khi được sử dụng để truy tố những người đã là công dân trong nhiều năm hoặc nhiều thập niên, dựa trên nghi ngờ về hành vi gian lận được cho là có trong đơn xin nhập tịch của họ. Những cá nhân bị tước quốc tịch sau đó sẽ phải chịu trục xuất cùng với các mục tiêu khác của Miller.

Vào đầu thế kỷ 21, tước quốc tịch chủ yếu được áp dụng đối với những kẻ bị cáo buộc là khủng bố, tội phạm chiến tranh và những kẻ vi phạm nhân quyền đã che giấu lý lịch của mình trong đơn xin thị thực và quyền công dân. Ví dụ, trong chính quyền Obama, một vụ án tước quốc tịch thành công đã được khởi xướng đối với Rasmea Odeh, người đã che giấu bản án trước đó của y về vụ đánh bom siêu thị ở Israel khiến hai sinh viên đại học thiệt mạng.

Trong chính quyền Trump đầu tiên, Bộ Tư pháp đã thành lập một nỗ lực tước quốc tịch mới có tên là "Chiến dịch Second Look", có nhiệm vụ điều tra quyền công dân của hàng nghìn người nhập cư bị nghi ngờ nhập tịch bằng gian lận, trình bày sai sự thật hoặc lừa đảo.

Chiến dịch Second Look đã thuê rất nhiều đặc vụ mới, ban đầu đã tăng gấp ba lần số vụ tước quốc tịch đang hoạt động và hứa hẹn sẽ có nhiều vụ hơn nữa. Trong khi các chính quyền Dân chủ đã "tập trung vào những người đã làm điều gì đó khủng khiếp", các điều tra viên của Trump dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để truy tố "những người không làm gì đáng chú ý hoặc hành vi sai trái của họ không gây ra thiệt hại".

Như nhà báo M. Gessen đã giải thích, một cuộc săn lùng mở rộng đối với các đơn xin nhập tịch không hợp lệ có thể biến hàng triệu công dân nhập tịch thành công dân hạng hai, bằng cách "tước đi giả định về sự vĩnh viễn của họ".

Tệ hơn nữa, hàng nghìn người nhập cư, nhập tịch Mỹ khi còn là trẻ vị thành niên thông qua đơn xin của cha mẹ, có thể bị hủy bỏ quyền công dân mà không phải do lỗi của họ. Có lẽ tệ hơn nữa, nếu điều đó có thể tưởng tượng được, nhiều trẻ em sinh ra ở Mỹ có thể thấy quyền công dân của mình bị nghi ngờ nếu cha mẹ chúng bị tước quốc tịch, vì lời cam kết của Trump sẽ chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với con cái của những người nhập cư không có giấy tờ.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Pennsylvania hôm thứ Hai đã khiển trách các hội đồng bầu cử do đảng Dân chủ kiểm soát đã kiểm phiếu qua thư không ghi ngày và ghi sai ngày, đứng về phía đảng Cộng hòa và nhắc lại rằng những lá phiếu như vậy là không hợp lệ. Các quận Philadelphia, Montgomery và Bucks đã bỏ phiếu để kiểm hàng trăm lá phiếu như vậy trong những ngày gần đây mặc dù tòa án đã ra phán quyết trước đó rằng chúng không được đưa vào cuộc bầu cử này.

"Điều quan trọng đối với pháp quyền là các quận và thành phố riêng lẻ cùng các quan chức được bầu và bổ nhiệm của họ, giống như bất kỳ đảng phái nào khác, phải tuân thủ lệnh của Tòa án này", Thẩm phán David Wecht đã viết, cùng với Thẩm phán Sallie Updyke Mundy, trong một ý kiến đồng tình ngắn gọn.

Tính liên quan của các lá phiếu đã đặc biệt được chú ý khi cuộc đua vào Thượng viện của Pennsylvania hướng đến việc kiểm phiếu lại tự động. Đảng viên Cộng hòa David McCormick dẫn trước chỉ ít hơn 20.000 phiếu và Decision Desk HQ, đối tác dữ liệu bầu cử của The Hill, đã công bố ông là người chiến thắng hồi tuần trước, nhưng Thượng nghị sĩ đương nhiệm Bob Casey (D) vẫn chưa thừa nhận.

Trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 4-3, tòa án cấp cao nhất của tiểu bang đã chấp thuận yêu cầu của đảng Cộng hòa về việc sử dụng thẩm quyền hiếm hoi của tòa án King's Bench và ngay lập tức can thiệp để loại bỏ các lá phiếu ghi ngày sai và không ghi ngày ra khỏi số phiếu. Chiến dịch của Casey đã can thiệp để phản đối nỗ lực này.

Ba người phản đối cho biết họ sẽ để các tòa án cấp dưới xử lý các thách thức của đảng Cộng hòa theo tiến trình bình thường. Lệnh của tòa án chỉ đạo rằng các hội đồng bầu cử của quận trên toàn tiểu bang, "bao gồm Hội đồng bầu cử ở Quận Bucks, Quận Montgomery và Quận Philadelphia, PHẢI TUÂN THỦ các phán quyết trước đây của Tòa án này, trong đó chúng tôi đã làm rõ rằng các lá phiếu gửi qua thư và lá phiếu vắng mặt không tuân thủ các yêu cầu của Bộ luật bầu cử Pennsylvania…. SẼ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH cho mục đích của cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 năm 2024."

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ đề cử cựu Dân biểu Wisconsin và cộng tác viên của Fox News Sean Duffy làm Bộ trưởng Giao thông. Trump đã nêu bật mối quan hệ của Duffy với Quốc hội trong một bài đăng trên Truth Social, nhấn mạnh rằng sự lựa chọn của ông "sẽ ưu tiên Sự xuất sắc, Năng lực, Sức cạnh tranh và Vẻ đẹp khi xây dựng lại đường cao tốc, đường hầm, cầu và sân bay của Hoa Kỳ".

Trump đảm bảo rằng Duffy sẽ dành thời gian của mình để đảm bảo rằng các cảng và đập của đất nước "phục vụ nền kinh tế của chúng ta mà không gây tổn hại đến An ninh quốc gia của chúng ta, và ông sẽ làm cho bầu trời của chúng ta an toàn trở lại bằng cách loại bỏ DEI cho phi công và kiểm soát viên không lưu".

Bày tỏ niềm tin vào kinh nghiệm của Duffy, Trump lưu ý rằng cựu nhà lập pháp và đồng dẫn chương trình hiện tại của chương trình Fox Business Network buổi tối "The Bottom Line" sẽ "nâng cao đáng kể Trải nghiệm du lịch cho tất cả người Mỹ!"

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Hạ viện Michael Guest (R-MS) tiết lộ hôm thứ Hai rằng báo cáo chính thức về cuộc điều tra của họ về hành vi sai trái bị cáo buộc của Matt Gaetz đã được cung cấp cho tất cả 10 thành viên của ủy ban. Theo Politico, chỉ có Guest và thành viên cấp cao khác là Dân biểu Susan Wild (D-PA) trước đó có một bản sao.

Vào ngày mai, Thứ Tư, ủy ban dự kiến sẽ họp để thảo luận về hồ sơ của Gaetz. Thông báo của Guest được đưa ra trong bối cảnh các thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện kêu gọi công bố các phát hiện của báo cáo sau khi Donald Trump chọn Gaetz làm ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Tư pháp. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA) đã cầu xin ủy ban giữ kín các phát hiện của họ.

.

Nhan H. Nguyen,

Con trai đại gia Đặng Thành Tâm bước chân vào hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc sau cú bắt tay tỷ đô với tập đoàn Trump.

An Giang: bị thu hồi đất, dân nổi dậy, dùng bom xăng, hung khí chống lại lực lượng công an.

Cuộc điều tra đạo đức kéo dài hai năm đối với Gaetz dường như đã kết thúc vào tuần trước khi cựu dân biểu Florida từ chức khỏi Hạ viện. Tuy nhiên, kể từ khi Gaetz được đề cử và từ chức, một luật sư đại diện cho 2 thiếu nữ, trong đó có một cô 17 tuổi khi chuyện xảy ra, bị cho là bán sex cho DB Gaetz đã tiết lộ rằng các cô đã khai với Ủy ban Đạo đức Hạ viện rằng họ đã tham dự từ năm đến 10 "bữa tiệc tình dục" với cựu dân biểu này từ giữa năm 2017 đến cuối năm 2018. Gaetz liên tục chối, phủ nhận mọi hành vi sai trái.⦿ ---- Trump có thể qua mặt thủ tục để bổ nhiệm các Bộ trường như ý muốn, mà không bị cản. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã nói rõ vào Chủ Nhật rằng ông cởi mở với ý tưởng gây tranh cãi về việc sử dụng các cuộc bổ nhiệm trong thời gian Quốc Hội nghỉ [lễ] để đưa những người được Tổng thống đắc cử Trump đề cử vào Nội các—và Johnson có thể đóng vai trò quan trọng trong việc biến điều đó thành hiện thực."Chúng tôi sẽ đánh giá tất cả những điều đó vào thời điểm thích hợp và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định phù hợp", Johnson nói với Fox News Sunday, theo NBC News đưa tin. "Có thể có một chức năng cho việc đó. Chúng tôi sẽ phải xem nó diễn ra như thế nào". Thông thường, Thượng viện phải xác nhận tất cả những người được bổ nhiệm như vậy, nhưng một tổng thống có thể sử dụng một cuộc bổ nhiệm trong thời gian nghỉ để đưa một người vào vị trí nếu Quốc hội đã chính thức hoãn phiên họp, theo Axios. Những vị trí này chỉ là tạm thời, nhưng chúng có thể được duy trì trong tối đa hai năm, theo Reuters.Một trở ngại đối với Trump là không rõ liệu Thượng viện có đồng ý hoãn phiên họp hay không, với số phiếu bầu từ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa miễn cưỡng. Nhưng Trump thực sự có thể buộc hoãn phiên họp theo một điều khoản Hiến pháp chưa từng được sử dụng trước đây, như Edward Whelan, một chuyên gia pháp lý bảo thủ, đã giải thích trong một bài xã luận trên tờ Washington Post. Điều II, Mục III cho phép tổng thống buộc hoãn phiên họp nếu Hạ viện và Thượng viện không đồng ý về việc có nên hoãn phiên họp hay không. Và đó là nơi Johnson có thể đóng vai trò trong cái mà Whelan gọi là "âm mưu ngớ ngẩn".Chủ tịch Hạ viện có thể đưa ra nghị quyết kêu gọi Hạ viện và Thượng viện hoãn phiên họp, và nếu Thượng viện không đồng ý, Trump có thể viện dẫn điều khoản hiến pháp và buộc hoãn phiên họp, theo Thông báo công khai. Johnson cho biết hôm Chủ Nhật rằng ông hy vọng Thượng viện sẽ chấp thuận các lựa chọn của Trump theo thủ tục thông thường, nhưng "chúng ta đang ở trong thời kỳ chính phủ rất chia rẽ và bầu không khí rất đảng phái ở Washington.Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, Barack Obama đã bổ nhiệm 32 người trong thời gian nghỉ, Bill Clinton 139 người và George W. Bush 171 người. Cả Trump và Biden đều không bổ nhiệm bất kỳ ai khi còn là tổng thống. Tuy nhiên, với tư cách là tổng thống đắc cử, Trump đã thúc đẩy ý tưởng này.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Trump đã xác nhận ý định sử dụng quân đội Mỹ để trục xuất hàng loạt di dân không giấy tờ trong một bài đăng trên Truth Social vào khoảng 4 giờ sáng thứ Hai. Ông đã trả lời một bài đăng về chính sách của Tom Fitton, chủ tịch lâu năm của nhóm bảo thủ Judicial Watch, chỉ bằng một từ: "ĐÚNG!!!" Trong bài đăng ngày 8 tháng 11 mà Trump trả lời, Fitton viết rằng có báo cáo rằng chính quyền Trump sắp tới "đã chuẩn bị tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và sẽ sử dụng tài sản quân sự để đảo ngược cuộc xâm lược của Biden thông qua một chương trình trục xuất hàng loạt".Năm ngoái, cố vấn của Trump, Stephen Miller, đã nói với tờ New York Times rằng tiền quỹ quân sự sẽ được sử dụng để xây dựng "các cơ sở tạm giữ rộng lớn có chức năng như các trung tâm trung chuyển". Miller sẽ là phó giám đốc chính sách trong chính quyền sắp tới. Những người theo đường lối cứng rắn về nhập cư khác trong chính quyền mới bao gồm Todd Homan, cựu giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, người sẽ giữ chức "ông trùm biên giới". Tuần trước, Trump đã nói rằng Homan "sẽ phụ trách tất cả các vụ trục xuất Người nhập cư bất hợp pháp trở về Quốc gia ban đầu của họ".Vào thứ Hai, Homan nói với Fox News rằng ông có kế hoạch "gỡ còng tay khỏi ICE" và ưu tiên hàng đầu là "bắt giữ những kẻ xấu trước". Tuy nhiên, ông cho biết có rất nhiều "điều gì sẽ xảy ra nếu" và ICE sẽ cần nhiều nguồn lực hơn, bao gồm cả sự trợ giúp từ Bộ Quốc phòng, ABC News đưa tin. "Vì vậy, tôi đã được hỏi hàng nghìn lần, bạn có thể loại bỏ bao nhiêu người trong năm đầu tiên? Vâng, tôi có bao nhiêu đặc vụ?" ông nói. "Tôi có bao nhiêu xe buýt? Tôi có bao nhiêu tiền cho máy bay? Đúng không? Bộ quốc phòng có thể hỗ trợ không? Bởi vì Bộ quốc phòng có thể giúp chúng ta giải quyết rất nhiều việc".⦿ ---- Bạch Ốc đã yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ cho phép 100 tỷ đô la viện trợ để giúp khắc phục thiệt hại do bão Milton và Helene gây ra, cùng với các thảm họa thiên nhiên khác, Politico đưa tin. Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Bạch Ốc Shalanda Young tuyên bố rằng ngay cả khi Tổng thống Joe Biden liên tục yêu cầu các nhà lập pháp cấp thêm tiền khi nói đến các vấn đề này, thì khoản tiền bổ sung vẫn chưa được phê duyệt kể từ tháng 12 năm 2022."Chính quyền Biden-Harris sẵn sàng làm việc với các nhà lập pháp để cung cấp các nguồn lực quan trọng mà cộng đồng của chúng ta cần với sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng và lưỡng viện", Young bình luận, nhấn mạnh rằng đây không nên là vấn đề đảng phái.⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có kế hoạch mời Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk tới dự hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo tại Paris vào đầu tháng 2, theo một phóng viên của CNN, Kayla Tausche, tiết lộ vào thứ Hai.Pháp sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh hành động về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Paris vào ngày 10 và 11 tháng 2 năm 2025, dự kiến có nhiều nguyên thủ quốc gia và chính phủ tham dự. Sự kiện này cũng có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo tổ chức quốc tế và giám đốc điều hành của các doanh nghiệp lớn nhỏ, cùng nhiều người khác. Macron và Trump trước đây đã có cuộc nói chuyện sau khi Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, và hai nhà lãnh đạo thế giới đã tái khẳng định cam kết hợp tác về các vấn đề chính liên quan đến Ukraine và Trung Đông.⦿ ---- Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield đã tuyên bố vào thứ Hai rằng Mỹ sẽ tiết lộ thêm viện trợ an ninh cho Ukraine trong những ngày tới. "[Tổng thống Nga Vladimir] Putin tin rằng đây sẽ là một chiến thắng nhanh chóng và người dân Ukraine sẽ khuất phục ... [nhưng] người dân Ukraine không hề gục ngã hay khuất phục", bà nhấn mạnh trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ. Bà nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp cho Kiev pháo binh, phòng không, xe bọc thép và các tài sản cần thiết khác.⦿ ---- Tập đoàn công nghệ và truyền thông Trump (TMTG) của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đang tiến hành các cuộc thảo luận nâng cao để có khả năng mua lại Bakkt Holdings, Inc., sàn giao dịch tiền điện tử của Intercontinental Exchange, Financial Times đưa tin vào thứ Hai, trích dẫn hai nguồn tin. Theo các nguồn tin, công ty này sắp đạt được thỏa thuận mua toàn bộ cổ phiếu. Vốn hóa thị trường hiện tại của Bakkt là khoảng 153 triệu đô la.Nếu TMTG có thể hoàn tất thỏa thuận, điều này sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh của Trump vào thị trường tiền điện tử. World Liberty Financial, dự án tiền điện tử của ông, đã được ra mắt vào tháng 9. Trong khi cổ phiếu của TMTG tăng vọt 15,84% vào lúc 3:45 chiều theo giờ miền Đông, cổ phiếu của Bakkt đã tăng vọt hơn 123% vào lúc 3:42 chiều theo giờ miền Đông.⦿ ---- Các nhóm chăm sóc sức khỏe thiên về Dân chủ đã thảo luận về chiến lược ngăn chặn việc xác nhận Robert F. Kennedy Jr. làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Bộ HHS), theo Politico đưa tin hôm thứ Hai. "Chúng tôi không hề thừa nhận rằng ông ấy sẽ là Bộ trưởng HHS tiếp theo", Brad Woodhouse, giám đốc điều hành của Protect Our Care cho biết. Trong một cuộc gọi với hơn 200 người từ hàng chục tổ chức chăm sóc sức khỏe, Protect Our Care đã ra mắt "Phòng chiến tranh Stop RFK", nhằm mục đích thuyết phục những người Cộng hòa ôn hòa ngăn chặn việc xác nhận Kennedy.Phòng chiến tranh sẽ nhắm mục tiêu vào Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của Alaska và Susan Collins của Maine, cả hai đều là người ôn hòa. Họ cũng sẽ tiếp cận Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, người đã sống sót sau bệnh bại liệt, và Thượng nghị sĩ Thom Tillis, người sẽ tái tranh cử ở North Carolina vào năm 2026. Woodhouse cho biết trong khi một số ý tưởng của Kennedy - như loại bỏ các chất phụ gia thực phẩm - có sức hấp dẫn rộng rãi hơn, thì những ý tưởng khác của ông, như giải thể FDA và Viện Y tế Quốc gia, lại "quá nguy hiểm".⦿ ---- Các quan chức Ohio đã lên án một nhóm tân Quốc xã đã diễn hành qua một khu phố trung tâm thành phố Columbus hôm thứ Bảy. Các video được đăng lên mạng xã hội cho thấy 11 người đàn ông, mặc đồ đen từ đầu đến chân, đeo khẩu trang, đi bộ đồng loạt ở khu vực Short North của thành phố. Bốn người trong số họ cầm cờ đen có hình chữ vạn màu đỏ—các video được đăng lên mạng xã hội cho thấy họ hô vang khẩu hiệu của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng thượng đẳng và những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Một đoạn clip cho thấy một trong những người diễu hành giơ tay chào theo kiểu phát xít.Không có chỗ cho sự thù hận, cố chấp, bài Do Thái hay bạo lực ở tiểu bang này, và chúng ta phải lên án bất cứ nơi nào chúng ta nhìn thấy", Thống đốc Mike DeWine tuyên bố. Thị trưởng Columbus Andrew Ginther gọi cuộc diễu hành là "màn trình diễn hèn nhát". Keon Tullius, người chứng kiến nhóm này "la hét những lời lẽ phân biệt chủng tộc", đã ghi lại cảnh đó từ bên trong một nhà hàng nơi anh đang dùng bữa và đăng đoạn phim lên Facebook. Sau khi mạng xã hội gỡ video của anh xuống, anh đã đăng lại, viết rằng "Hành vi này hoàn toàn không thể chấp nhận được và phải được ghi lại và lên án".⦿ ---- Tin giả tràn ngập mạng xã hội, và ảnh hưởng tới dân Mỹ. Theo một nghiên cứu mới của Trung tâm nghiên cứu Pew, khoảng 1/5 người Mỹ cho biết họ thường xuyên nhận được tin tức từ "những người có sức ảnh hưởng về tin tức" trên mạng xã hội. Sự gia tăng của những người nổi tiếng trên mạng xã hội cung cấp thông tin đặc biệt đúng đối với những người dùng trẻ tuổi và diễn ra vào thời điểm có sự phân cực gia tăng xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.Galen Stocking, một nhà khoa học xã hội tính toán cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu Pew, nói với CNBC: "Chúng tôi coi những người có sức ảnh hưởng về tin tức là nguồn thông tin có thẩm quyền cho khán giả của họ về những gì đang diễn ra trên thế giới. Và một điều chúng tôi phát hiện ra khi làm như vậy là 65% cho biết họ thấy thông tin họ nhận được từ những người có sức ảnh hưởng về tin tức giúp họ hiểu rõ hơn về thế giới".Gần 40% người lớn dưới 30 tuổi tham gia nghiên cứu cho biết họ luôn cập nhật thông tin từ những nhân vật truyền thông xã hội độc lập, đây là nhóm lớn nhất trong mọi nhóm tuổi. Nhà chiến lược dân chủ và giáo sư của Đại học Columbia Basil Smikle cho biết sự thay đổi đó đã diễn ra ít nhất từ năm 2016."Một phần là do sự tiện lợi", Smikle cho biết. "Bạn có thể truy cập mọi thông tin cần thiết từ điện thoại. Vì mạng xã hội đang đẩy thông tin đến bạn nên việc bạn dễ dàng có thông tin trong tầm tay là điều khó có thể bỏ qua". Nhưng Smikle cho biết sự tiện lợi có thể trở thành thói quen khó bỏ và có thể dẫn đến việc lan truyền thông tin sai lệch nhiều hơn."Khi bạn nhận thông tin qua mạng xã hội, làm sao bạn biết được thông tin đó có bản gốc hay không?" ông nói. "Rất khó để xác minh điều đó và thật không may, thuật toán không quan tâm. Nó chỉ tiếp tục gửi cho bạn cùng một loại thông tin".Khoảng 2/3 trong số khoảng 500 tài khoản mà Pew định nghĩa là "người có ảnh hưởng về tin tức" cho nghiên cứu đã hoạt động trên nhiều nền tảng từ tháng 7 đến tháng 8. Trang mạng xã hội X vẫn là trang phổ biến nhất, với 85% người có ảnh hưởng trả lời báo cáo rằng họ đã sử dụng trang web. Instagram do Meta sở hữu đứng thứ hai, trong khi YouTube, nền tảng phổ biến nhất đối với Gen Z, hay những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012, đứng thứ ba. TikTok xếp sau Meta's Threads và Facebook ở vị trí thứ sáu trong số những người có sức ảnh hưởng.Nguy cơ thông tin sai lệch: Những câu hỏi xung quanh ảnh hưởng của những người sáng tạo phương tiện truyền thông xã hội độc lập đối với chính trị đã nổ ra trước và sau cuộc bầu cử tổng thống. Cả hai ứng cử viên đều sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận cử tri trẻ tuổi, đáng chú ý nhất là khi Tổng thống đắc cử Donald Trump xuất hiện trên podcast của Joe Rogan và Phó Tổng thống Kamala Harris tham gia podcast "Call Her Daddy" — cả hai podcast đều có lượng người theo dõi lớn trên phương tiện truyền thông xã hội.Nghiên cứu trước đây của Pew phát hiện ra rằng phụ nữ tiêu thụ tin tức trên các trang web bao gồm Facebook, Instagram và TikTok nhiều hơn nam giới, nhưng cuộc khảo sát mới cho thấy gần 2/3 người có ảnh hưởng về tin tức là nam giới.Sự khác biệt đó được thấy rõ nhất ở YouTube và Facebook, nơi lần lượt có 68% và 67% người có ảnh hưởng về tin tức là nam giới. Trên TikTok, khoảng 50% người trả lời là nam giới, so với 48% phụ nữ và 2% tự nhận là phi nhị phân hoặc không xác định được giới tính.⦿ ---- Một kế hoạch của Donald Trump nhằm đưa các tướng lãnh ra tòa án mặt trận vì vai trò của họ trong việc rút quân khỏi Afghanistan đã bị một vị tướng về hưu chỉ trích là "hoàn toàn vô lý" vào thứ Hai. Theo NBC News đưa tin vào cuối tuần, nhóm chuyển giao của Trump được cho là đang lập danh sách các quan chức quân sự cấp cao hiện tại và trước đây có liên quan đến việc rút quân, với đề xuất rằng họ sẽ bị truy tố về tội phản quốc [vì rút quân khỏi Afghanistan].Kế hoạch này tuyên bố rằng các quan chức quân sự đã nghỉ hưu sẽ bị triệu hồi và buộc phải quay trở lại làm nhiệm vụ, nơi họ sẽ bị đưa ra tòa án mật trận. Trump trước đây cũng đã từng ám chỉ rằng ông muốn đưa các vị tướng đã viết bài xã luận chỉ trích Trump ra tòa án quân sự.Theo tướng đã nghỉ hưu Barry McCaffrey, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra — và ngay cả khi có xảy ra, ông cũng cho biết điều đó sẽ khiến Trump trông thật tệ vì những sai lầm của chính Trump. "Điều này hoàn toàn vô lý", ông nói trên MSNBC."Điều không hoàn toàn vô lý là đây là một cuộc tấn công chính trị cực kỳ đạo đức giả. Trump đã ra tranh cử với lời tuyên bố hãy rút khỏi Afghanistan. Trump đã giảm quân số xuống còn 2.500 người. Trump đã đàm phán trực tiếp với Taliban."Khi Biden nhậm chức, McCaffrey cho biết chỉ có 2.500 quân đang trú đóng ở Afghanistan đã gặp khó khăn khi họ buộc phải từ bỏ căn cứ Không quân Hoa Kỳ. "Theo quan điểm quân sự chiến thuật, cuộc di tản là một thành công rực rỡ", ông tiếp tục."... Chúng tôi đã rời khỏi đó cùng với 100.000 thường dân Afghanistan chạy trốn cùng chúng tôi. Chỉ là thế giới đã đảo lộn. "Tôi nghĩ rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng đó là tín hiệu thảm họa đối với lực lượng vũ trang. Họ cũng đang nói về các hội đồng đánh giá, thẩm tra các sĩ quan ba và bốn sao [trong] Lục quân, Hải quân và Không quân. Sa thải chủ tịch [Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân]. Đây là khởi đầu tồi tệ cho một chính quyền mới."Tuy nhiên, ông tin rằng "nó sẽ chẳng đi đến đâu" vì "chưa có tiền lệ". Tổng thanh tra đặc biệt về Tái thiết Afghanistan đã công bố một báo cáo độc lập vào năm 2022, trong đó đổ lỗi cho cả chính quyền Trump và Tổng thống Joe Biden về cuộc rút quân hỗn loạn. Thực tế, Trump muốn đưa các cựu Tướng ra tòa ánq uân sự vì muốn bôi nhọ Biden vì lúc đó Biden là Tổng Thống.⦿ ---- Boeing đã ban hành thông báo sa thải gần 2.200 công nhân tại Washington vào thứ Hai khi công ty bắt đầu cắt giảm mạnh, theo Thông báo điều chỉnh và đào tạo lại công nhân (WARN). Việc cắt giảm việc làm nằm trong sáng kiến rộng hơn nhằm cắt giảm 10% lực lượng lao động, một chiến lược mà nhà sản xuất máy bay này đã tiết lộ vào tháng 10 và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 17.000 nhân viên trên toàn công ty.⦿ ---- British Airways đã phải dừng hàng chục chuyến bay sau sự trục trặc công nghệ thông tin (CNTT) lớn làm gián đoạn hoạt động trên khắp châu Âu. "British Airways đã mất toàn bộ liên lạc với các máy bay trên khắp châu Âu do sự trục trặc CNTT, các chuyến bay sẽ được kiểm soát không lưu Heathrow quản lý để đưa các chuyến bay đến trở lại căn cứ", ứng dụng theo dõi chuyến bay Flight Emergency cho biết.Sự trục trặc CNTT đã dẫn đến sự chậm trễ và có khả năng hủy chuyến cho hàng chục nghìn hành khách. Tại Nhà ga số 5 Heathrow của London và các sân bay khác, hành khách đã gặp phải trở ngại liên lạc, trang web và ứng dụng di động của hãng hàng không cũng không hoạt động.⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hôm thứ Hai rằng trí tuệ nhân tạo không nên là trò chơi của các quốc gia giàu có và những cá nhân giàu có. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rio de Janeiro, Brazil, ông nhấn mạnh rằng thế giới phải đảm bảo công nghệ như vậy được sử dụng "vì lợi ích của nhân loại". "Chúng ta phải tăng cường quản trị và hợp tác quốc tế về AI", người đứng đầu Trung Quốc nhấn mạnh. Trong khi đó, khi nói về địa chính trị, Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh đang tìm cách thoát khỏi xung đột Israel-Palestine và chiến tranh Nga-Ukraine.⦿ ---- Hãng dược phẩm Daiichi Sankyo đang chuẩn bị bắt đầu xuất khẩu vắc-xin của mình ra thị trường toàn cầu, ban đầu đã nhắm đến Đông Nam Á vào năm 2023, theo Nikkei Asia đưa tin hôm thứ Hai. Cơ quan truyền thông này cho biết với sự hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ, Daiichi Sankyo có kế hoạch hoàn thiện việc xây dựng các cơ sở sản xuất được thiết kế để sản xuất vắc-xin đặc biệt trong các tình huống đại dịch vào năm 2028. Ngoài ra, nhà sản xuất thuốc Nhật Bản có ý định tận dụng công nghệ của Moderna để tạo ra vắc-xin nhắm vào các biến thể virus corona mới nổi.⦿ ---- Sản xuất robot. Nvidia Corporation đã công bố vào thứ Hai rằng Foxconn Precision Industry Co. Ltd sẽ sử dụng Omniverse của Nvidia để xây dựng các nhà máy robot vật lý mới tại Hoa Kỳ, Mexico và Đài Loan để đáp ứng nhu cầu của Blackwell.Bằng cách tạo ra các bản sao kỹ thuật số với Omniverse, Foxconn tích hợp bố trí cơ sở, thiết bị và các công cụ công nghiệp như Siemens Teamcenter X và Autodesk Revit, cho phép tối ưu hóa ảo trước khi triển khai trong thế giới thực. Công ty cũng sử dụng NVIDIA Isaac Sim để thử nghiệm và mô phỏng các robot tự động và NVIDIA Metropolis để triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo về thị giác.NVIDIA Omniverse cho phép Foxconn sao chép các dây chuyền sản xuất chính xác của mình trên toàn cầu. Phương pháp tiếp cận này cho phép công ty nhanh chóng thiết lập các cơ sở sản xuất chất lượng cao với các tiêu chuẩn nhất quán, nâng cao khả năng cạnh tranh và tính linh hoạt của mình trên thị trường. Công ty hy vọng cơ sở tại Mexico sẽ bắt đầu sản xuất vào đầu năm tới, trong khi cơ sở tại Đài Loan sẽ bắt đầu sản xuất vào tháng 12.⦿ ---- New York: Một người đàn ông đã thực hiện một loạt vụ đâm dao trên một khu vực của Manhattan vào sáng thứ Hai, giết chết hai người và làm bị thương nặng một người thứ ba mà không nói một lời nào với nạn nhân, các quan chức cho biết. Nghi phạm 51 tuổi đã bị cảnh sát giam giữ sau khi bị phát hiện có máu trên quần áo và hai con dao nhà bếp mà anh ta mang theo, các nhà chức trách cho biết. Tên của nghi phạm và nạn nhân chưa được công bố ngay lập tức. Nghi phạm, dường như là người vô gia cư và có dấu hiệu tâm thần, đã bị kết án trong một vụ án hình sự cách đây vài tháng.⦿ ---- Quận Cam: Irvine là thị trấn bùng nổ lớn nhất của California, theo GOBankingRates. Trang web tài chính cá nhân, định nghĩa thị trấn bùng nổ là "những thành phố phát triển nhanh, do kinh doanh và dân số tăng nhanh", đã phân tích dữ liệu Khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ để xác định thị trấn bùng nổ hàng đầu ở mọi tiểu bang. GOBankingRates đã xem xét những thay đổi về dân số, nhà ở và thu nhập ở những thành phố có hơn 25.000 nhưng dưới 500.000 người.Theo trang web, kể từ năm 2014, dân số Irvine đã tăng gần 75.000 người, hay 24,5 phần trăm, và hiện là nơi sinh sống của 304.527 cư dân. Theo GOBankingRates, thu nhập bình quân đầu người tăng 26,8 phần trăm lên 59.354 đô la và số đơn vị nhà ở có người ở đã tăng 24,6 phần trăm hoặc 27.144 đơn vị. Theo trang web, số đơn vị nhà ở do chủ sở hữu chiếm giữ đã tăng 15,3 phần trăm hoặc 7.427 đơn vị.⦿ ---- Quận Cam: Một giám đốc ban hợp xướng tại một trường trung học ở Nam California đã bị bắt hôm thứ sáu sau khi cô đồng ý gặp một học sinh 17 tuổi để quan hệ tình dục, theo cảnh sát cho biết vào thứ hai. Cảnh sát đã phản ứng với Trường trung học Santa Ana vào khoảng 6 giờ chiều thứ sáu sau khi nhận được báo cáo về một học sinh có quan hệ không phù hợp với một giáo viên.Theo cảnh sát, thiếu niên này — hiện là học sinh cuối cấp tại trường trung học — đã báo cáo rằng mình đã quan hệ tình dục với giáo viên hợp xướng của mình, Yessenia Navarro Garcia, 37 tuổi, giám đốc Chương trình âm nhạc thanh nhạc (Vocal Music Program) tại Trường trung học Santa Ana. Theo nạn nhân, mối quan hệ của họ đã kéo dài khoảng sáu tháng."Trong quá trình điều tra, nạn nhân đã nhắn tin cho Garcia để gặp tại một địa điểm ở Santa Ana, và khi đến nơi, cô giáo đã bị cảnh sát bắt giữ", Sở cảnh sát Santa Ana cho biết trong một tuyên bố. "Garcia đã thừa nhận tất cả các hành vi tình dục mà nạn nhân đã báo cáo".Theo cảnh sát, cư dân Orange này đã làm việc toàn thời gian với tư cách là giáo viên ban hợp xướng trong khoảng năm năm. Cô đã bị giam giữ tại Nhà tù Santa Ana vì một số tội danh liên quan đến tấn công tình dục với số tiền bảo lãnh được ấn định là 100.000 đô la.Theo tiểu sử của cô, vẫn còn trên trang web của trường tính đến 1 giờ chiều Thứ Hai, Garcia đã làm việc tại một số trường khác ở Nam California — bao gồm Trường trung học cơ sở Raymond Cree ở Palm Springs, Học viện khoa học và nghệ thuật El Sol ở Santa Ana và Trường tiểu học Garden Grove.Cảnh sát Santa Ana tin rằng có thể có nhiều nạn nhân hơn của các tội ác này và yêu cầu bất kỳ ai có thông tin hãy liên hệ với sở theo số 714-245-8379 hoặc gọi cho Orange County Crime Stoppers theo số 1-800-OCCS.⦿ ---- Pennsylvania:cư dân quận Chester, sẽ phải ngồi tù từ 22 tháng đến 5 năm sau khi nhận tội tấn công tình dục một phụ nữ Quarryville hồi tháng 8/2023. Hôm thứ Hai, Nhan H. Nguyen, 30 tuổi, ở Kennett Square tại quận Chester, đã lắng nghe phiên dịch viên tiếng Việt lặp lại bản án do Thẩm phán Dennis Reinaker tuyên.Nguyen đã bị cảnh sát Quarryville bắt giữ hồi tháng 10/2023 và bị truy tố tội tấn công khiếm nhã nghiêm trọng sau khi một phụ nữ báo cáo rằng cô đã bị tấn công tình dục trong khi đang hẹn hò. Cảnh sát Quarryville đã tìm thấy bằng chứng chống lại Nguyen bằng cách sử dụng công nghệ nghe lén trên điện thoại của Nguyên.Thẩm phán Reinaker đã từ chối yêu cầu của các thành viên trong gia đình Nguyen và luật sư bào chữa J.B. Fitzgerald cho phép Nguyen được quản thúc tại gia để anh ta có thể tiếp tục chăm sóc cha mẹ mình. Cha của Nguyen nói với Reinaker rằng ông đang trải qua quá trình điều trị ung thư và con trai ông đã chăm sóc ông trong suốt quá trình này, cả về mặt tài chính và quản lý quá trình điều trị của ông. “Con tôi là trụ cột hỗ trợ gia đình vào thời điểm này”, cha của Nguyen cho biết.LS Fitzgerald nói với thẩm phán rằng Nguyen đã quản lý tiệm làm móng của gia đình tại Kennett Square và trong khi gia đình nhận được trợ cấp của chính phủ, cha mẹ già của anh ta đã dựa vào thu nhập mà anh ta cung cấp. “Không ai có thể hạ thấp những gì nạn nhân đã trải qua”, LS Fitzgerald nói. “Tuy nhiên, có những trường hợp đặc biệt đòi hỏi phải quản thúc tại gia trong trường hợp này”.Trước khi tuyên án, công tố viên Elizabeth Lapp đã đọc to một lá thư do người phụ nữ bị Nguyen tấn công viết, mô tả những khó khăn về sức khỏe tâm thần mà cô phải đối mặt kể từ vụ tấn công sex. Người phụ nữ viết rằng cô đã sợ hãi ở nơi công cộng và liên tục căng thẳng và hiện cần một chú chó nghiệp vụ để giúp cô vượt qua ngày.“Tôi đã đọc lời xin lỗi mà Nguyen đã viết. Tôi không tin rằng nó chân thành”, người phụ nữ viết. “Tôi không tin rằng quản thúc tại gia là đủ”.Thông qua phiên dịch của mình, Nguyen đã xin lỗi người phụ nữ mà y đã tấn công trong khi yêu cầu Thẩm phán Reinaker cho anh được quản thúc tại gia. “Tôi cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình và tôi tin rằng hành vi của mình đáng bị trừng phạt”, Nguyen nói.Công tố Lapp cho biết mặc dù Nguyen đã xin lỗi về hành vi của mình, nhưng anh ta không hề tỏ ra hối hận khi tấn công người phụ nữ và phớt lờ yêu cầu dừng lại của cô ấy. Thẩm phán Reinaker đã ra lệnh cho Nguyen phải vào nhà tù ngay lập tức và phán quyết rằng Nguyen phải chịu trách nhiệm trả chi phí truy tố.⦿ ---- TIN VN.Theo Nhịp Sống Thị Trường. Trong thông báo mới nhất, Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã: KBC) vừa thông qua việc lập văn phòng đại diện tại Thành phố Hà Nội. Địa chỉ văn phòng được đặt tại tầng 4, số 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo đó, KBC bổ nhiệm ông Đặng Nguyễn Nam Anh là người đại diện văn phòng. Theo báo cáo quản trị của KBC, ông Đặng Nguyễn Nam Anh là 1 trong 6 người con của Chủ tịch HĐQT KBC Đặng Thành Tâm. Gần đây nhất, công ty con của KBC là CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên vừa có thông báo sẽ hợp tác cùng The Trump Organization - tập đoàn “nhà” Donald Trump nhằm triển khai dự án phát triển sân golf và khách sạn tại tỉnh Hưng Yên. Tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Hưng Yên do Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy đại diện với Tổ hợp các nhà đầu tư được Trump organization lựa chọn gồm Tập đoàn Phát triển Hưng Yên, IDG – Quỹ Đầu tư của Hoa Kỳ, Horitus – Quỹ đầu tư của Hoa Kỳ, ông Đặng Nguyễn Nam Anh xuất hiện và chứng kiến với chức danh Trợ lý Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo An Giang. Sáng 18/11, trong quá trình lực lượng chức năng triển khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất, phục vụ thi công Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh từ huyện Châu Phú đi qua khu vực Tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang, gọi tắt là ĐT.945), đoạn qua xã Tân Lập (TX. Tịnh Biên) đã gặp phải sự chống đối, tấn công quyết liệt của các thành viên trong gia đình Lê Thị Ngọc Nhan (sinh năm 1971, ngụ tổ 14, ấp Tân Thành, xã Tân Lập) và chồng là Lê Văn Điền (sinh năm 1972) và các đối tượng liên quan. Bản tin viết: "Sáng 18/11, trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế thu hồi đất, nhóm các đối tượng thành viên trong gia đình bà Nhan - ông Điền đã dùng bơm xăng, xe cuốc, hung khí tấn công lực lượng chức năng, khiến 5 cán bộ, chiến sĩ bị thương, nhiều phương tiện, máy móc của đơn vị thi công công trình bị hư hại. Cơ quan chức năng đã khống chế, bắt giữ 8 đối tượng, gồm: vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Nhan - Lê Văn Điền; Lê Phước Sang (con ruột vợ chồng Nhan - Điền; sinh năm 1991), Lê Phước Hoàng (con ruột Nhan - Điền; sinh năm 1999); Nguyễn Văn Lộc (cháu bà Nhan; sinh năm 1982), Lê Công Triết (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Bích Thủy (sinh năm 1980), Lê Thị Thương (sinh năm 1981, các đối tượng ngụ tại địa phương)."⦿ ---- HỎI 1: Khói của các đám cháy rừng làm hạị sức khỏe của ngưởi sống chung quanh và hại cả người sống xa cả ngàn dặm?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các đám cháy rừng gây ra điều kiện không khí nguy hại cho những người sống ở các khu vực xung quanh, khói và các hạt vật chất đó cũng có thể bay và làm hại sức khỏe cả những người sống cách xa hàng nghìn dặm. Khói này cũng có thể ảnh hưởng lớn đến phổi của bạn, Tiến sĩ Simon Meredith, bác sĩ chuyên khoa phổi tại Bệnh viện Northwell Lenox Hill, chia sẻ với Yahoo Life. "Đối với những người mắc bất kỳ loại bệnh phổi mãn tính nào, chẳng hạn như [bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính] COPD hoặc hen suyễn, điều này có thể dẫn đến kích ứng đường thở, khiến họ cảm thấy khó thở hơn". Nhưng ngay cả những người không mắc bệnh phổi mãn tính cũng có thể bị kích ứng đường thở do khói cháy rừng, dẫn đến các triệu chứng như ho và khó thở, Meredith cho biết. Nồng độ vật chất dạng hạt cao thậm chí có thể ảnh hưởng đến tim của bạn, làm tăng huyết áp và gây ra các biến cố tim đột ngột như đau tim.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Ca cao và trà xanh có thể bảo vệ sức khỏe?ĐÁP 2: Đúng vậy. Những người ăn đồ ăn béo khi căng thẳng như bánh quy, khoai tây chiên và kem có thể bảo vệ sức khỏe của mình bằng một tách ca cao hoặc trà xanh, một nghiên cứu mới cho biết. Nghiên cứu phát hiện ra rằng uống ca cao có hàm lượng flavanol lành mạnh cao cùng với một bữa ăn nhiều chất béo có thể chống lại một số tác động của chất béo lên cơ thể, đặc biệt là các mạch máu."Flavanol là một loại hợp chất có trong nhiều loại trái cây, rau, trà và các loại hạt bao gồm quả mọng và ca cao chưa qua chế biến", nhà nghiên cứu chính Rosalind Baynham, một nghiên cứu viên tại Đại học Birmingham ở Anh, cho biết. "Flavanol được biết là có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc điều hòa huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch". Nghiên cứu mới được công bố vào thứ Hai trên tạp chí Food & Function.Chi tiết: