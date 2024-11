Giả Gấu Lừa Tiền Bảo Hiểm Xe: Màn Kịch Vụng Về Bị Lộ Tẩy

California vừa xảy ra câu chuyện còn thú vị hơn cả phim ảnh với một màn lừa đảo hiếm có: bốn người đã bị bắt vì giả làm gấu hoang phá hoại xe hơi, hòng đòi tiền bồi thường bảo hiểm. (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

Câu chuyện bắt đầu khi một công ty bảo hiểm nhận được yêu cầu bồi thường từ một chiếc xe sang trọng hiệu Rolls-Royce bị phá hoại, và họ cảm thấy câu chuyện không hợp lý. Sau đó, Sở Bảo hiểm California (California Department of Insurance) cho tiến hành cuộc điều tra “Chiến dịch Vuốt Gấu” (Operation Bear Claw).

Khi kiểm tra, các thám tử phát hiện các clip và ảnh tương tự cũng được gửi đến hai công ty bảo hiểm khác, tất cả đều khẳng định rằng những chiếc xe này đã bị gấu tấn công vào cùng ngày 28/1/2024, tại cùng một địa điểm ở Lake Arrowhead, Quận San Bernardino.

Vào tháng 6, các thám tử nhờ Kevin Howells, một nhà sinh vật học tại Cơ quan Department of Fish and Wildlife California, xem đoạn clip liên quan đến sự việc được gởi cho công ty bảo hiểm.

Trong clip, một con gấu “hung dữ” xuất hiện và được cho là đã phá hoại một số xe sang trọng, bao gồm một chiếc Rolls-Royce và hai chiếc Mercedes. Nhưng ngay khi “con gấu” vừa xuất hiện, Howells đã nhận ra điều bất thường: “Vừa nhìn thoáng qua, tôi biết ngay đó không phải gấu thật.”

Howells nhanh chóng nhận ra những điểm “kỳ cục” giúp lật tẩy âm mưu này. Thứ nhất, con gấu trong clip di chuyển không hề giống với gấu thật. Thứ hai, bộ lông của con gấu trong clip trông rất “lỏng lẻo,” có nếp nhăn rõ ràng, giống một trang phục hóa trang hơn là lông gấu thật. Nếu là gấu thật, lớp lông của nó sẽ ôm sát cơ thể, không thể dư thừa và nhăn nhúm như vậy. Thứ ba, “con gấu” trong clip tiến lại gần và nắm tay cầm cửa xe một cách dễ dàng. Đây là điều bất thường, vì gấu hoang thực sự thường không biết hoặc không làm được việc này.

Ngoài ra, các vết xước trên xe quá gọn và đều, không giống vết cào của gấu hoang. Một số ảnh còn cho thấy sáu vết cào thẳng hàng, trong khi gấu chỉ có năm móng. Và cuối cùng, không có bất kỳ dấu hiệu nào như lông, nước bọt hay nước tiểu của gấu tại hiện trường.

Howell chia sẻ với The Washington Post: “Kết hợp mọi thứ lại, sự thật đã quá rõ ràng. Tôi chắc chắn rằng đây không phải là một con gấu hoang. Rất có thể đó là một người mặc bộ đồ gấu, sử dụng một công cụ làm vườn hoặc một dụng cụ nào đó có sáu cái móng vuốt để tạo ra các vết xước giả.”

Kết quả của cuộc điều tra là có bốn người ở khu vực Los Angeles bị bắt giữ. Khi khám xét nhà của họ, các thám tử tìm thấy bộ trang phục gấu được sử dụng trong các đoạn clip. Các can phạm bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 140,000 MK từ ba công ty bảo hiểm thông qua các clip và hình ảnh ngụy tạo. Họ hiện đang đối mặt với các cáo buộc lừa đảo bảo hiểm và âm mưu.

Mặc dù việc nhìn thấy gấu hoang ở California không phải là chuyện hiếm, đặc biệt là những con gấu nổi tiếng như “Hank the Tank” ở khu vực Lake Tahoe, nhưng vụ “gấu” phá hoại xe ở Lake Arrowhead lại quá vụng về để có thể qua mắt các công ty bảo hiểm và các nhà điều tra. Đây cũng là lời cảnh báo dành cho những ai đang mưu toan thực hiện hành vi lừa đảo: khi muốn đóng giả thú hoang, ít nhất hãy học cách đi lại sao cho giống!

Nguồn: “They said a bear attacked their cars. It was a human in disguise, officials say.” được đăng trên trang Washingtonpost.com.