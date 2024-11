Quà Tặng Cho Em

Minh họa Đinh Cường





Em làm sao biết được

khó khăn là bao nhiêu

Anh cũng không tìm được

món quà cho em yêu

Tìm mãi vẫn thấy sai

như mang vàng đến mỏ

gánh nước ra đại dương

hay chở ngũ vị hương

về phương Đông, em ạ

Anh cũng chẳng mang tim

mang hồn anh ra tặng

bởi trong bàn tay em

Hồn, Tim anh em nắm

Thôi để anh mua tặng

một chiếc gương thật trong

Em tự soi mình ngắm

nhớ tới anh, thương thầm.

tmt-





Chuyển dịch từ Anh ngữ (Tháng 11-2024)

-Rumi (Jalaluddin Rumi, 1207-1273) là một vị ẩn tu Hồi giáo (Sufism), là thánh Hồi giáo, và là một trong những thi sĩ viết hay nhất trong thế giới Ảrập.



***





A GIFT TO BRING YOU



Rumi

“You have no idea how hard I've looked for a gift to bring You.

Nothing seemed right.

What's the point of bringing gold to the gold mine, or water to the ocean.

Everything I came up with was like taking spices to the Orient.

It's no good giving my heart and my soul because you already have these.

So,I've brought you a mirror.

Look at yourself and remember me.”

Trần Mộng Tú - chuyển dịch