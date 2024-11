Chuyện Khôi Hài

Bài nhạc The Winner Takes It All của ABBA được xử dụng trong các buổi vận động tranh cử của Trump.



Đài truyền hình Svt Thụy điển vào lúc 8 giờ sáng hôm nay đã phỏng vấn Björn Ulvaeus, tay guitar kỳ cựu, cựu thành viên và cũng là người đồng sáng tác bản nhạc The Winner Takes It All nổi tiếng của ban nhạc ABBA, bản nhạc mà Donald Trump đã tự động lấy xử dụng trong các buổi vận động tranh cử của mình.



“thật kinh khủng, nhưng đồng thời cũng rất khôi hài.”

Ông Björn nhận xét rằng việc bài hát được sử dụng trong bối cảnh này làTheo Björn, Trump có lẽ chưa bao giờ hiểu đến nghĩa thực sự của bài hát. Bởi dù tiêu đề bài hát nói về chiến thắng, lời bài hát lại mang hàm ý về sự mất mát và thất bại chua cay dành cho kẻ thua cuộc.

"Chúng tôi chưa bao giờ đồng ý cho bài hát của mình xử dụng trong mục đích chính trị, và dường như Trump chưa bao giờ nghe (hiểu) lời ca của bài nhạc," Björn Ulvaeus nói.