Thời Sự Trong Tuần

Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton và cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton bày tỏ sự kính trọng của họ đối với Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Ruth Bader Ginsburg khi quan tài của bà được phủ cờ được đặt tại cổng phía tây của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hôm 23 tháng 9 năm 2020 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Cựu TT Clinton đã đề cử bà Ginsburg vào TCPV vào năm 1993. Một luật sư tiên phong và theo Chánh Thẩm Phán John Robert bà là ‘một luật gia tầm cở lịch sử’, Ginsburg đã qua đời hôm 18 tháng 9 năm 2020 ở tuổi 87 sau một thời gian dài chống cọi với bệnh ung thư. (Photo Getty Images)



Nước Mỹ tuần qua chịu một cái tang lớn khi Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Ruth Bader Ginsburg, là biểu tượng của tự do, là người ủng hộ quyền bình đẳng phụ nữ và dân quyền đã qua đời ở tuổi 87 hôm 18 tháng 9 năm 2020 sau gần 30 năm phục vụ. Sự qua đời của bà đã để lại chiếc ghế trống tại Tối Cao Pháp Viện khiến cho TT Trump muốn đề cử người thay thế, nhưng đồng thời cũng tạo ra làn sóng tranh cãi khi cuộc đề cử gần sát với cuộc bầu cử. Tình hình đại dịch vi khuẩn corona cũng đang tái phát ở mức báo động tại nhiều tiểu bang ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới giữa lúc thuốc chích ngừa vẫn chưa có.

Nước Mỹ Tiễn Đưa Biểu Tượng Tự Do, Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg

Những người đưa tiễn vinh danh thẩm phán và biểu tượng tự do là Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg khi quan tài của bà được đặt tại Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn hôm Thứ Tư, 23 tháng 9 năm 2020, theo bản tin của BBC tiếng Anh cho biết.





Ginsburg, một nhà ủng hộ quyền bình đẳng giới tính và dân quyền, đã từ trần ở tuổi 87 hôm Thứ Sáu tuần rồi vì bệnh ung thư.





Chánh Thẩm Phán TCPV John Roberst đã phát biểu hôm Thứ Tư khi quan tài của bà được đặt bên ngoài pháp đình nơi bà đã phục vụ gần 3 thập niên.





Tổng Thống Donald Trump sẽ đến viếng tang tại Tối Cao Pháp Viện vào Thứ Năm.





Từ khi bà qua đời, đài tưởng niệm tạm thời đã được dựng lên bên ngoài Tối Cao Pháp Viện. Bông hoa, hình ảnh, đèn nến và các dấu hiệu đã được đặt thành hàng.





Là người phụ nữ thứ hai phục vụ trong vai trò thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, bà Ginsburg từ nay tới Thứ Sáu sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên được đặt quan tài để tưởng niệm cấp quốc gia tại Thủ Đô Hoa Kỳ. Bà sẽ được an táng vào tuần tới tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington.





Phát biểu trước khi phủ cờ lên quan tài của bà Ginsburg tại Đại Điện của Tối Cao Pháp Viện, Chánh Thẩm Phán Robert nói rằng cuộc đời của bà là “một trong nhiều phiên bản của ước mơ của người Mỹ.”





Trong khi gia đình, bạn bè và đồng nghiệp tưởng niệm bà bên trong pháp đình tối cao, thì bên ngoài, quần chúng xếp hàng chờ đợi đến phiên đến trước quan tài của bà để tiễn biệt.

Trump Nói Sẽ Đề Cử Phụ Nữ Thay Thẩm Phán Ginsburg Vừa Qua Đời, Nghị Sĩ CH Susan Collins Đòi Hoãn Bỏ Phiếu Thẩm Phán Mới Tới Sau Bầu Cử

WASHINGTON — Tại một cuộc tập họp vận động tranh cử tại North Carolina, Tổng Thống Donald Trump không để lại nghi ngờ gì về giới tính của chọn lựa sắp tới của ông cho chiếc ghế thẩm phán Tối Cao Pháp Viện: “Đó sẽ là một phụ nữ,” theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2020.





Những người ủng hộ la to, “Hãy điền vào chiếc ghế đó.” Trump nói ông chưa có người đề cử nhưng sẽ chọn lựa vào “tuần tới.”





“Chúng tôi có nhiều phụ nữ trong danh sách,” theo Trump nói.





Amy Coney Barrett, chánh án tòa phúc thẩm liên bang, đã nổi lên như một trong những người đứng đầu trong danh sách để điền chỗ trống bởi cái chết của Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Ruth Bader Ginsburg, theo 3 nguồn tin nói với NBC News.





Barrett, 48 tuổi, lọt vào danh sách ngắn trong năm 2018 để thay thế Thẩm Phán Anthony Kennedy khi Trump – hôm Thứ Bảy gọi bà là “rất đáng kính” – cuối cùng đã chọn Thẩm Phán Brett Kavanaugh.





Các nguồn tin nói rằng Barrett đã được kiểm tra.





Vào năm 2017, Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein, Dân Chủ-California, nói rằng bà Barrett là người giáo điều và đó là một mối quan tâm.





Barrett là người chống phá thai và là tín hữu Công Giáo thuần thành.





Vì thế, các trở ngại tiềm năng đối với Barrett là quan điểm về phá thai của bà, mà có thể gây phức tạp cho việc chấp thuận, vì lập trường của bà ngược lại với di sản bảo vệ quyền phá thai của bà Ginsburg. Ngoài ra, nhiều tổ chức vận động cho người đồng tính nam nữ, chuyển giới, và nhân quyền đã nhanh chóng bày tỏ quan ngại về bà khi bà nổi lên hàng đầu trong danh sách của tổng thống.





Một người khác cũng được để ý tới là Allison Rushing, 38 tuổi, thổ dân tại North Carolina, hiện là chánh án Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ tại Khu Vực 4 tại Virginia.





Còn hai chánh án khác cũng được đặc biệt để ý cho chiếc ghế Tối Cao Pháp Viện kỳ này, theo nhiều nguồn tin cho biết.





Thứ nhất là Barbara Lagoa, 52 tuổi từ Florida, chánh án Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ Khu Vực 11 tại Georgia.





Người thứ hai là Amul Thapar, 51 tuổi đang ngồi ghế chánh án Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ Khu Vực 6 tại Cincinnati và được lòng Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mich McConnell.





Trong khi đó, TNS Susan Collins (CH-ME) đã trở thành thượng nghị sĩ Cộng Hòa đầu tiên kêu gọi Thượng Viện hoãn việc bỏ phiếu thẩm phán TCPV mới cho đến sau khi cử tri chọn người thắng cử trong cuộc bầu cử năm 2020, theo báo VOX cho biết hôm Thứ Bảy.

Pelosi Nói Sẽ Dùng Luận Tội Ngăn Trump Đề Cử Thẩm Phán TCPV; Trump Nói Nếu Pelosi Làm Thế Thì Ông Sẽ Thắng Toàn Bộ Cuộc Bầu Cử

Tổng Thống Trump hôm Thứ Hai nói rằng ông sẽ thắng cuộc bầu cử tổng thống nếu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi thực sự cố dùng việc luận tội như một chọn lựa để ngăn chận việc đề cử Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện cuối cùng của ông vào chiếc ghế bỏ trống bởi Thẩm Phán Ruth Bader Ginsburg vừa qua đời, theo bản tin của Fox News cho biết hôm Thứ Hai, 21 tháng 9 năm 2020.





Pelosi, Dân Chủ-California, trong một cuộc phỏng vấn đã không loại trừ việc luận tội như là chọn lựa để ngăn chận Trump đề cử người vào TCPV mà sẽ được Thượng Viện ủng hộ.





Tổng Thống, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Fox & Friends” vào sáng Thứ Hai, nói rằng việc đề cử một thẩm phán vào tòa tối cao là một phần trách nhiệm hiến pháp của ông.





“Tôi nghe nếu tôi đề cử, họ sẽ luận tội tôi,” Trump phát biểu như thế hôm Thứ Hai với “Fox & Friends.”





“Như thế họ sẽ luận tội tôi vì việc làm hợp hiến pháp mà tôi phải làm,” ông nói. “Nếu họ làm điều đó, thì chúng ta sẽ thắng tất cả các cuộc bầu cử.”

Tổng Thống cho biết thêm rằng ông nghĩ là nếu các nhà lập pháp Dân Chủ tại Hạ Viện tiến hành việc luận tội bất cứ loại nào, thì “những con số của ông sẽ tăng lên.”





“Tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng trở lại Hạ Viện, tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng Hạ Viện ngay tức khắc.”





Bình luận của Tổng Thống đến sau khi Pelosi trong cuộc phỏng vấn của chương trình “This Week” của ABC News, được hỏi bởi George Stephanopoulos về khả năng của việc sử dụng luận tội như một chọn lựa.





“Chúng tôi có các chọn lựa của chúng tôi. Chúng tôi có các mũi tên trong bao đựng tên của chúng tôi mà tôi không thảo luận ngay bây giờ, nhưng thực sự là chúng ta có một thách thức lớn trong đất nước của chúng ta,” Pelosi nói thế. “Tổng Thống này đã đe dọa sẽ không chấp nhận các kết quả của cuộc bầu cử.”





Bà nói tiếp rằng, “Mục tiêu chính của chúng tôi sẽ là bảo vệ sự trong sạch của bầu cử như chúng ta đã bảo vệ người dân từ vi khuẩn corona.”





Pelosi đã bị ép lần nữa về việc bà có sử dụng chiến thuật luận tội hay không, đối với điều mà bà nói Hiến Pháp đòi hỏi rằng Quốc Hội “sử dụng mọi mũi tên trong bao đựng tên của chúng ta.”





“Chúng tôi có tránh nhiệm,” Pelosi nói. “Chúng tôi đã tuyên thệ bảo vệ và phòng vệ Hiến Pháp của Hoa Kỳ. Chúng tôi có trách nhiệm đáp ứng những nhu cầu của người Mỹ.”

Hơn 200,000 Người Mỹ Chết Vì Covid-19, Trump Tự Cho Điểm A+ Giải Quyết Đại Dịch

Tổng số người chết vì vi khuẩn corona đã vượt hơn 200,000, theo tài liệu từ Đại Học Johns Hopkins cho biết, theo BBC tiếng Anh tường thuật hôm Thứ Ba, 22 tháng 9 năm 2020.





Hơn 6.8 triệu người được biết đã bị truyền nhiễm tại Hoa Kỳ, nhiều hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới.





Mốc ngoặc đến giữa lúc gia tăng các trường hợp tại nhiều tiểu bang, gồm North Dakota và Utah.





Trong tháng 3, Tổng Thống Donald Trump nói rằng nếu số người chết từ 100,000 tới 200,000, thì đất nước này đã làm xong “công việc rất tốt.”





Tháng trước, khi 15 trường hợp đã được báo cáo trong nước, ông tiên đoán rằng con số sẽ là “gần tới zero” trong vài ngày.





Tài liệu của Đại Học Johns Hopkins cho biết tổng số người chết lên tới 200,005 hôm Thứ Ba. Đại Học này đã thu thập tài liệu vi khuẩn Hoa Kỳ và toàn cầu kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào cuối năm ngoái tại TQ. Trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn đầu tiên tại Hoa Kỳ là trong tháng 1.





Chính phủ của TT Trump đã liên tục bị chỉ trích vì việc giải quyết đại dịch.





“Vì sự nói dối và bất tài của Donald Trump trong 6 tháng qua, [chúng ta] đã chứng kiến một trong những sự mất mát sinh mạng người Mỹ lớn nhất trong lịch sử,” theo ứng cử viên tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden tuyên bố hôm Thứ Hai.





Nhưng cùng ngày, Ông Trump nói rằng ông và chính phủ của ông đã hoàn thành “công việc phi thường” và tự cho điểm “A+” đối với việc giải quyết đại dịch của ông.





Nhưng tình trạng đại dịch hiện nay của nước Mỹ ra sao?





North Dakota đã chứng kiến sự gia tăng mạnh trong các trường hợp bị lây vi khuẩn corona trong nhiều tuần lễ gần đây. Các viên chức nói rằng có hơn 3,200 trường hợp bị lây bệnh trong tiểu bang tính tới Thứ Hai, trong khi 87 người đã vào bệnh viện.





Các trưởng hợp bị truyền nhiễm cũng đang gia tăng tại nhiều tiểu bang gồm Utah, Texas và South Dakota. Hôm Thứ Ba, Wisconsin đã gia hạn lệnh khẩn cấp y tế công cộng cho lần thứ ba kể từ ngày 30 tháng 7.





Chuyên gia bệnh truyền nhiễm là Bác Sĩ Anthony Fauci đã cảnh báo vào đầu tháng này rằng người Mỹ nên “ẩn dật” qua mùa thu và mùa đông.





- Trên toàn cầu hiện có 31,771,441 trường hợp bị lây, với 975,315 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 7,097,937 trường hợp bị lây, với 205,471 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 793,600 trường hợp bị lây, với 15,195 người thiệt mạng.

- Tại Quận Cam hiện có 52,382 trường hợp bị lây, với 1,150 người thiệt mạng.

Do Thái Phong Tỏa Toàn Quốc Trở Lại Vì Dịch Bệnh Covid-19 Tăng Cao

Do Thái trở lại phong tỏa toàn diện hôm Thứ Sáu, 18 tháng 9 năm 2020, trong nỗ lực để kềm chế sự lây lan của vi khuẩn corona khi số trường hợp bị bệnh đã tiếp tục gia tăng qua nhiều tháng trên khắp nước, theo bản tin của The Hill cho biết.





3 tuần phong tỏa bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều, đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh và hạn chế các cuộc tụ họp công cộng. Hành động này đến chỉ vài giờ trước bắt đầu Lễ Jewish High Holidays khi người dân thường tham dự các buổi lễ tôn giáo và tụ tập gia đình và bạn bè.





Theo lệnh này, người dân phải ở yên trong đường kính 1 kilomet, từ nhà, ngoại trừ khi đi mua sắm thực phẩm và thuốc men, tham dự biểu tình và đi làm việc tại các cơ sở kinh doanh bị đóng cửa cũng bị cấm.





Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đã cảnh báo hôm Thứ Năm rằng các biện pháp thêm có thể cần thiết để ngăn chận các bệnh viện trong nước khỏi bị quá tải với các bệnh nhân Covid-19.





Do Thái đã xác nhận 175,256 trưởng hợp bị lây vi khuẩn corona kể từ lúc bắt đầu đại dịch và 1,169 người thiệt mạng. Hiện nay có khoảng 5,000 trường hợp mới mỗi ngày, khiến cho nước này trở thành nước truyền nhiễm cao nhất tính theo đầu dân trên thế giới, theo AP cho biết.

31 Tiểu Bang Ở Mỹ Gia Tăng Ít Nhất 10% Số Người Bị Covid-19

Dù có tiến bộ sau mùa hè khó khăn, hầu hết nước Mỹ đang đi tới chiều hướng sai lầm lần nữa khi cả nước có gần 200,000 người thiệt mạng vì Covid-19, theo bản tin CNN cho biết hôm Chủ Nhật, 20 tháng 9 năm 2020.





Tại 31 tiểu bang, số trường hợp mới bị truyền nhiễm Covid-19 đã gia tăng ít nhất 10% trong tuần lễ vừa qua so với tuần lễ trước đó, theo tài liệu hôm Chủ Nhật từ Đại Học Johns Hopkins cho biết.





Chỉ 4 tiểu bang -- Delaware, Hawaii, Louisiana và Michigan – đã giảm hơn 10%. 15 tiểu bang giữ ổn định, gồm Alaska, Arkansas, California, Georgia, Illinois, Maine, Maryland, Nevada, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia và tiểu bang Washington.





Tỉ lệ thử nghiệm dương tính – phần trăm của các kết quả thử nghiệm mới là dương tính – đang gia tăng tại 25 tiểu bang, theo Covid Tracking Project cho biết.





Đây là chính xác những gì các bác sĩ lo sợ sẽ xảy ra trong các tuần lễ theo sau Lễ Lao Động, theo Bác Sĩ Ashish Jha, khoa trưởng Trường Sức Khỏe Công Cộng của Đại Học Brown cho biết.





“Nhiều tuần lễ trước, khi chúng ta đi vào Lễ Lao Động, chúng tôi đã nói về điều này – và nỗi lo sợ của chúng tôi đã xảy ra Ngày Lễ Lao Động, như chúng ta đã chứng kiến sau Lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Lễ Độc Lập, chúng ta chứng kiến sự gia tăng,” theo ông cho biết.





“Và thật không may, chúng ta đang bước vào mùa thu, nơi thời tiết lạnh hơn. Chúng ta sẽ ở trong nhà nhiều hơn. Vì thế đây không phải là nơi chúng ta muốn như đất nước hiện bây giờ.”





Utah báo cáo trường hợp lây nhiễm mới cao kỷ lục 1,117 hôm Thứ Sáu, theo Thống Đốc Gary Herbert cho biết hôm Thứ Bảy. Herbert đã gia hạn tình trạng khẩn cấp của tiểu bang Utah cho đến ngày 20 tháng 10.





Wisconsin cũng báo cáo trường hợp mới lây bệnh cao kỷ lục – 2,533 hôm Thứ Sáu. Các viên chức y tế thúc giục người dân ở trong nhà, giữ khoảng cách ít nhất 6 feet khi đi ra khỏi nhà, và đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trump Nói Thuốc Chích Ngừa Covid-19 Sẽ Có Vào Tháng 10, Trái Ngược Với Cơ Quan CDC

Tổng Thống Donald Trump cho biết chính phủ Hoa Kỳ có thể bắt đầu việc phân phối thuốc chích ngừa vi khuẩn corona vào đầu tháng 10, là phỏng đoán lạc quan hơn chính các viên chức y tế của ông đã công bố, theo bản tin của CNBC cho biết hôm Thứ Tư, 16 tháng 9 năm 2020.





“Chúng ta đang rất gần tới thuốc chích ngừa như bạn biết và tôi nghĩ còn gần hơn nhiều tôi nghĩ hầu hết mọi người muốn nói,” theo ông Trump cho biết trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc hôm Thứ Tư. “Chúng tôi nghĩ chúng ta có thể có một lúc nào đó trong tháng 10. Vì thế ngay khi nó được thông báo chúng ta có thể bắt đầu. Điều đó sẽ là từ giữa tháng 10 trở đi. Nó có thể là trễ hơn một chút.”





Ông Trump nói rằng Hoa Kỳ đã sản xuất tất cả các nhu cầu cần thiết và các viên chức y tế sẽ có thể phân phối ít nhất 100 triệu liều thuốc chích ngừa vào cuối năm. Thuốc chích ngừa có thể được phân phối bắt đầu trong tháng 10 hay tháng 11, nhưng ông nói rằng, “Tôi không nghĩ nó sẽ quá trễ hơn đó.”





Trước đó trong cùng ngày, Bác Sĩ Robert Redfield nói với các nhà lập pháp tại cuộc điều trần tại Thượng Viện là ông dự kiến việc chích ngừa sẽ bắt đầu trong tháng 11 hay tháng 12, nhưng trong số lượng hạn chế với những người cần nhất trong đợt đầu, như các nhân viên chăm sóc sức khỏe và các cao niên.





Redfield, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) nói rằng nó sẽ mất khoảng “từ 6 tới 9 tháng” để toàn bộ người dân Mỹ được chích ngừa và rằng Hoa Kỳ có thể tái phục hồi “cuộc sống bình thường” vào quý 3 của năm tới.





CDC cũng phác họa kế hoạch rộng lớn hôm Thứ Tư để chế tạo thuốc chích ngừa Covid-19 cho tất cả người Mỹ miễn phí. Trong kế hoạch, CDC nói rằng họ dự đoán thuốc chích ngừa vi khuẩn corona sẽ bắt đầu được cho phép quyền sử dụng khẩn cấp trước khi được chính thức chấp thuận hoàn toàn.





Trump nói rằng Redfiedl đã sai lầm khi ông ấy nói rằng thuốc chích ngừa không thể có được rộng rãi đối với công chúng cho đến mùa hè hay đầu thu năm tới.

4 Tiểu Bang Bỏ Phiếu Sớm, Cử Tri Không Tin Bưu Điện Đã Đi Bỏ Phiếu Trực Tiếp Đông Hơn Mọi Năm

Đông đảo cử tri sắp thành nhiều hàng dài và những đề phòng vi khuẩn corona tại các trung tâm bỏ phiếu tại 4 tiểu bang hôm Thứ Sáu, 18 tháng 9 năm 2020 để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020, mô tả chọn lựa bỏ phiếu sớm và trực tiếp của họ như là cần thiết trong năm nay, theo CNN tường thuật hôm Thứ Sáu.





Bỏ phiếu trực tiếp sớm đã bắt đầu tại các tiểu bang Minnesota, South Dakota, Virginia và Wyoming hôm Thứ Sáu.





Giữa những lo sợ đại dịch vi khuẩn corona, các viên chức phỏng đoán số người bỏ phiếu bằng thư sẽ nhiều chưa từng có khi các cử tri tìm cách tránh đến các trung tâm bỏ phiếu, nơi vi khuẩn có thể lây lan. Nhưng hôm Thứ Sáu, nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm đã quyết định về chính trị và sức khỏe để tham gia vào cuộc bầu cử mà trong đó quan ngại về sự liêm chính của tiến trình bỏ phiếu, đã được thúc đẩy bởi TT Donald Trump, đã lan rộng trong nhiều tuần lễ gần đây.





“Tôi không tin bỏ phiếu thư bây giờ, đó là tại sao tôi bỏ phiếu hôm nay. Nếu tôi tới đứng đây cả ngày, tôi sẽ bỏ phiếu hôm nay,” theo Jim O’Conner, một cử tri tại Quận Fairfax của tiểu bang Virginia, nói với CNN.





Hàng người cử tri tại trung tâm bỏ phiếu của O’Conner có thể được thấy họ đeo khẩu trang và che dù khi họ đứng dưới nắng sáng, chờ đợi trong hàng dài có hàng trăm người kéo dài kích thước gần bằng 2 sân đánh football.





Christine Esposito, một cư dân ở Virginia nói rằng bà đi bỏ phiếu vì “không muốn để Trump có cơ hội tiếp tục can thiệp với Bưu Điện Hoa Kỳ.”





Michael Bell, người bỏ phiếu hôm Thứ Sáu tại trung tâm ở Fredericksburg, Virginia, nói rằng ông đi bỏ phiếu bởi vì ông muốn “nói rằng ông không có niềm tin vào chính phủ hiện nay.”





Tại nhiều nơi, số người chờ để bỏ phiếu vượt xa con số được thấy vào năm 2016, gồm Quận Pennington thuộc South Dakota.





“Chúng tôi dự đoán có rất nhiều người,” theo Dayna Kiewel. “Trong năm 2016, có thể 100 trong một ngày đầu bỏ phiếu sớm – chúng tôi hiện đã thấy vượt xa số đó chỉ trong vài giờ.”

Giám Đốc FBI Cảnh Báo Tình Báo Nga Cố Can Thiệp Bầu Cử Mỹ Để Phá Biden

Giám Đốc FBI Christopher Wray hôm Thứ Năm, 17 tháng 9 năm 2020, nói rằng các cơ quan Nga đã nỗ lực để phá hoại ứng cử viên tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden trước cuộc bầu cử tháng 11, theo bản tin của báo The Hill cho biết hôm Thứ Năm.





“Đánh giá của cộng đồng tình báo là Nga tiếp tục cố gắng để ảnh hưởng bầu cử của chúng ta, chủ yếu qua những gì chúng tôi gọi là ảnh hưởng xấu từ ngoại quốc,” theo Wray cho biết trong cuộc điều trần trước Ủy Ban Nội An Hạ Viện.





“Chúng tôi chắc chắn đã thấy rất nhiều nỗ lực hoạt động bởi người Nga để ảnh hưởng các cuộc bầu cử của chúng ta trong năm 2020 qua điều mà tôi gọi nhiều hơn là mặt ảnh hưởng xấu của các thứ -- truyền thông xã hội, sử dụng các đại diện, truyền thông nhà nước, các báo mạng, v.v… -- trong nỗ lực để gây chia rẻ và tạo bất hòa … và chủ yếu làm tổn hại Phó Tổng Thống Biden và những gì mà người Nga thấy như một cơ chế chống Nga,” theo Wray cho biết.





Bình luận của ông đến một tháng sau William Evanina, giám đốc Trung Tâm Phản Gián và An Ninh Quốc Gia, công khai sự đánh giá cảnh báo rằng Nga đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 trong việc làm lợi cho TT Trump bằng cách phá hoại Biden.

Chánh Án Liên Bang Ra Lệnh Ngưng Các Thay Đổi Của Bưu Điện Làm Chậm Việc Giao Thư Bầu Cử

SEATTLE — Một chánh án Hoa Kỳ hôm Thứ Năm, 17 tháng 9 năm 2020, đã chận đứng những thay đổi gây nhiều tranh cãi của Bưu Điện mà đã làm chậm việc giao thư trên toàn quốc, gọi đó là “một vụ tấn công có động cơ chính trị đối với hiệu quả của Bưu Điện” trước ngày bầu cử tháng 11, theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Năm.





Chánh án Stanley Bastian tại thành phố Yakima thuộc tiểu bang Washington, nói rằng ông ban hành lệnh sơ bộ trên toàn quốc được tìm kiếm bởi 14 tiểu bang đã kiện chính phủ Trump và Bưu Điện Hoa Kỳ.





Các tiểu bang đã thách thức chính sách được gọi là “bỏ lại sau” của Bưu Điện, mà các xe trucks đã bị bỏ lại tại các cơ sở bưu điện vào thời điểm bất kể là có nhiều thư chất đống hay không. Họ cũng tìm cách buộc Bưu Điện đối xử với thư bầu cử như thư loại First Class.





Chánh án cho biết sau một cuộc điều trần rằng Trump đã tấn công nhiều lần việc bỏ phiếu bằng thư bằng cách đưa ra các tuyên bố không chứng cứ rằng nó đầy rẫy gian lận. Ngày càng có nhiều cử tri được dự đoán sẽ bỏ phiếu bằng thư vào tháng 11 này bởi vì đại dịch Covid-19, và nhiều tiểu bang đã bảy tỏ quan ngại rằng các trì hoãn có thể ảnh hưởng đến cử tri không nhận được lá phiếu hay các mẫu ghi danh bầu cử đúng thời hạn.





Bastian nói rằng, “Nhiều tiểu bang đã cho thấy các bị cáo đã dính vào việc tấn công có động lực chính trị đối với sự hữu hiệu của Bưu Điện.”

Chương Trình TV Canada ‘Schitt’s Creek’ Tạo Lịch Sử Khi Thắng 7 Giải Emmys





“Schitt’s Creek” vừa tạo lịch sử của Giải Emmy vào tối Chủ Nhật với chiến thắng 7 thể loại hài kịch.(nguồn: www.cnn.com) “Schitt’s Creek” vừa tạo lịch sử của Giải Emmy vào tối Chủ Nhật với chiến thắng 7 thể loại hài kịch, theo tin của Yahoo News cho biết hôm Thứ Hai, 21 tháng 9 năm 2020.



Không có loạt hài kịch nào giành được 4 giải thưởng diễn xuất tại Giải Emmys trước đây, thường là ít hơn 4 giải diễn xuất cộng với một giải biên kịch và đạo diễn. Hài kịch “Tất Cả Vào Một Gia Đình” đã nhận 3 trong 4 thể loại diễn xuất trong năm 1978 và 2 trong 4 giải trong năm 1972.





“Schitt’s Creek” đã thắng 2 giải Creative Arts Emmys vào đầu tuần này, cũng như 7 Giải Emmys vào tối Chủ Nhật. Chiến thắng 9 giải đã qua mặt hài kịch “Frasier,” mà lần trước đây đã thắng 6 giải Emmys vào năm 2004.





Chương Trình Truyền Hình “Schitt’s Creek” đã thắng các Giải sau đây:





- Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc trong Loạt Hài Kịch (Catherine O’Hara),

- Nam Diễn Viên Chính Xuất Sắt trong Loạt Hài Kịch (Eugene Levy),

- Biên Kịch Xuất Sắc cho Loạt Hài Kịch,

- Đạo Diễn Xuất Sắc cho Loạt Hài Kịch,

- Nam Diễn Viên Phụ Xuất Sắc cho Loạt Hài Kịch (Dan Levy),

- Nữ Diễn Viên Phụ Xuất Sắc cho Loạt Hài Kịch (Annie Murphy), và

- Loạt Hài Kịch Xuất Sắc.





Các mùa trước đây của chương trình truyền hình này đã không giành được giải Emmy nào, dù họ đã nhận được nhiều sự đề cử. Loạt hài kịch này đã thắng 18 Giải Thưởng Màn Ảnh Canada và là loạt hài kịch Canada đầu tiên được đề cử cho Giải Truyền Hình Chọn Lựa Của Các Nhà Phê Bình cho Loạt Hài Kịch Hay Nhất.





“Schitt’s Creek” đã được tạo dựng bởi Dan và Eugene Levy và đã được chiếu trực tiếp mùa cuối cùng của họ vào đầu năm nay. Nó theo chân gia đình Rose giàu có trước đây là người bị buộc phải chuyển sang Schitt’s Creek, một thị trấn nhỏ mà họ đã từng mua như một trò đùa giỡn.

Thái Lan: Biểu Tình Lớn Nhất Trong Nhiều Năm Chống Chính Phủ, Dòi Cải Tổ Chế Độ Quân Chủ

Khoảng 20,000 người đã biểu tình tại thủ đô Thái Lan hôm Thứ Bảy, 19 tháng 9 năm 2020 chống lại chính phủ của cựu lãnh đạo đảo chánh và Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha, với nhiều người biểu tình cũng kêu gọi cải tổ chế độ quân chủ, theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Bảy.





Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại quốc gia đông nam Á này kể từ giữa tháng 7, đòi hỏi thay đổi chính quyền, một hiến pháp mới và bầu cử.





Họ cũng đã phá vỡ điều cấm kỵ lâu đời bằng cách chỉ trích chế độ quân chủ của Vua Maha Vajiralongkorn.





Những người biểu tình hôm Thứ Bảy di chuyển từ trường Đại Học Thammasat, một tâm điểm của đối lập với cơ chế quân đội và triều đình, đi tới Sanam Luang [có nghĩa là Lãnh Địa Hoàng Gia] bên ngoài Cung Điện Grand.





“Tôi hy vọng những người có quyền thế sẽ thấy sự quan trọng của người dân,” theo một lãnh đạo sinh viên Panupong “Mike” Jadnok, nói với đám đông. “Chúng ta đang chiến đấu để đặt chế độ quân chủ vào vị trí đúng, không phải để bãi bỏ nó.”





Những người tổ chức nói rằng có 50,000 người tham dự cuộc tuần hành. Cảnh sát cho biết có ít nhất 18,000, vẫn đủ để biến nó thành lớn hơn cuộc biểu tình hồi tháng trước. Những người biểu tình nói rằng họ dự định ở lại qua đêm và tập trung tới Tòa Nhà Chính Phủ vào sáng Chủ Nhật.

Trump Đọc Diễn Văn Tại LHQ Kêu Gọi Thế Giới Buộc TQ Chịu Trách Nhiệm Đại Dịch, Bị Xem Là Vận Động Tranh Cử Lúc Hết Đạn

Donald Trump đã ca ngợi sự đối phó của chính phủ ông đối với đại dịch vi khuẩn corona và đổ lỗi Trung Quốc cho “dịch bệnh” mà quốc gia này “đã tung ra thế giới” trong bài diễn văn đọc trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tại New York mà đã nhanh chóng bị các nhà phê bình chê bai như là “bài diễn văn vận động tranh cử trên mạng,” theo báo The Independent tường thuật hôm 22 tháng 9 năm 2020.





Tổng Thống đã tấn công Bắc Kinh và yêu cầu thế giới buộc TQ “trách nhiệm cho các hành động của họ,” cho rằng TQ đã đáp ứng không đầy đủ đối với sự lây lan được biết lần đầu tiên của vi khuẩn corona tạ Vũ Hán.





“Khi chúng ta theo đuổi tương lai tươi sáng, chúng ta phải buộc trách nhiệm quốc gia mà tung ra dịch bệnh này trên thế giới: TQ,” theo ông Trump phát biểu được thu trước. “Chính quyền TQ và Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), mà đã bị TQ kiểm soát, đã tuyên bố sai lầm rằng không có chứng cứ truyền nhiễm từ người qua người.”





Ông Trump nói tiếp rằng, “Liên Hiệp Quốc phải buộc TQ chịu trách nhiệm đối với các hành động của họ.”





Phát biểu này dường như trùng hợp với các tuyên bố trước đây mà tổng thống đã nói về nỗ lực của TQ để cắt giảm đại dịch vi khuẩn corona. Ông Trump trước đây đã nói rằng ông đã thấy chứng cứ cho thấy vi khuẩn đến từ một phòng thí nghiệm tại TQ, một lý thuyết mà đã bị phần lớn cộng đồng khoa học quốc tế vạch trần và bị bác bỏ bởi các cơ quan tình báo của chính ông.





Susi Dennison từ Hội Đồng Châu Âu Về Đối Ngoại cho biết trong một tuyên bố gửi tới báo The Independent rằng bà xem bài diễn văn của Ông Trump như là “sự tuyệt vọng về đạn dược” trong khi cạnh tranh để tái đắc cử.





Khi Tổng Thống Trump phát biểu với Liên Hiệp Quốc, số người Mỹ thiệt mạng từ Covid-19 đã tiếp tục gia tang vượt qua 200,000.

Facebooker Lê Văn Hải Bị Bắt Vì Bị Buộc Tội ‘Lợi Dụng Các Quyền Tư Do, Dân Chủ’





Hình minh hoạ. Ông Nguyễn Khanh (giữa) bộ công an dẫn giải ra toà hôm 22/9/2020 ở TP. Hồ Chí Minh. Ông Khanh bị tuyên án 24 năm tù về tội khủng bố.(nguồn: Đài RFA Tiếng Việt) BÌNH ĐỊNH, VN – Facebooker Lê Văn Hải là người thường lên tiếng về việc sai trái của chính quyền CSVN đối với vụ đất đai và các lãnh đạo đảng, đã bị bắt và bị cáo buộc tội ‘lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’, theo Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Sáu, 18 tháng 9 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết về vụ này như sau.



Ông Lê Văn Hải, một người ở tỉnh Bình Định thường sử dụng Facebook để chia sẻ quan điểm cá nhân về những vấn đề liên quan đất đai của gia đình và lãnh đạo các cấp đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam, vừa bị bắt để điều tra. Cáo buộc mà cơ quan chức năng đưa ra đối với ông này là ‘lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’ theo điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.





Mạng báo Thanh Niên loan tin này ngày 18 tháng 9, dẫn xác nhận từ một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định như vừa nêu. Theo đó, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an tỉnh Bình Định đã bắt tạm giam ông Hải 2 tháng và khám xét nơi ở của ông Lê Văn Hải, 54 tuổi, ngụ tại Khu vực 3, Phường Nhơn Bình, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.





Tin dẫn kết quả điều tra ban đầu mà cơ quan chức năng tiến hành cho rằng ông Lê Văn Hải từ năm 2016 đến nay thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết mà nội dung bị cơ quan chức năng Việt Nam quy kết ‘xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm nhiều lãnh đạo đảng cộng sản, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài nguyên- Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Định…

Sài Gòn: 20 Người Nhóm Triều Đại Việt Bị Tòa CSVN Kết Án Tổng Cộng 196 Năm Tù Vì Tội “Khủng Bố”

SÀI GÒN, VN – 20 người trong nhóm Triều Đại Việt đã bị tòa án CSVN tại Sài Gòn kêu án tổng cộng 196 năm mà nặng nhất là ông Nguyễn Khanh với án 24 năm tù vì bị buộc tội “khủng bố,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 22 tháng 9 năm 2020. Bản tin RFA cho biết chi tiết vụ án này như sau.





Trưa ngày 22-9-2020, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân TPHCM tuyên án tổng cộng 196 năm tù đối với các thành viên nhóm Triều đại Việt theo cáo buộc là đã tham gia gây nổ trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình vào ngày 12-6-2018.





Thời điểm xảy ra vụ nổ bom tự chế chỉ 2 ngày sau các cuộc biểu tình ôn hòa chống luật Đặc khu và An ninh mạng diễn ra trên khắp cả nước trong đó có hàng trăm người bị bắt giữ và cáo buộc bị đánh đập.





Ông Nguyễn Khanh (56 tuổi), người bị cho là đã chỉ đạo những người khác gây án khiến 2 công an phường bị thương bị tuyên 24 năm tù vì tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ".





Con ông Khanh là Nguyễn Tấn Thành (27 tuổi) cũng bị tuyên 3 năm tù giam.





Hai ông Dương Bá Giang và ông Nguyễn Minh Tấn (được ông Ngô Hùng - người tự xưng là Tổng tư lệnh nhóm Triều Đại Việt phong chức Tư lệnh Quân khu 4, nhiệm vụ phát triển tổ chức ở miền Tây) bị tuyên 18 năm tù.





Ba người khác là Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh và Phạm Trần Phong Vũ cùng bị tuyên phạt 17 năm tù với cáo buộc tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" vì bị cho là trực tiếp tham gia gây nổ trụ sở công an.





13 người khác bị tuyên từ 2 đến 12 năm tù giam, trong đó có 2 người thuộc sắc tộc thiểu số là Điểu Lé và Điểu A Nam cùng bị tuyên 7 năm tù giam.





Theo luật sư Nguyễn Văn Miếng, mặc dù là người dân tộc S'tiêng và tiếng Việt không rành nhưng 2 người này không có phiên dịch và luật sư.

Có tổng cộng 12 bị cáo không có luật sư và không có một thân nhân nào được tham dự trong 2 ngày diễn ra phiên tòa.