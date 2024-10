Báo Philadelphia Enquirer trong số 80 cơ quan truyền thông ủng hộ Kamala Harris làm Tổng thống Hoa Kỳ

Theo Philadelphia Enquirer, sự lựa chọn rất dễ dàng, cử tri chỉ cần trả lời một số câu hỏi giản dị sau đây: Theo Philadelphia Enquirer, sự lựa chọn rất dễ dàng, cử tri chỉ cần trả lời một số câu hỏi giản dị sau đây:

(1) Họ sẽ chọn phụ nữ đầu tiên hay người đàn ông lớn tuổi nhất làm tổng thống kế tiếp?

(2) Họ sẽ chọn công tố viên hay người bị kết án?

(3) Họ sẽ chọn ứng cử viên ủng hộ việc khôi phục vụ Roe kiện Wade, hay người đàn ông đó khoe khoang về việc lật đổ nó?

(4) Liệu họ có chọn ứng viên có kế hoạch thuế để giúp đỡ người muốn giúp đỡ siêu giàu ?

(5) Liệu họ sẽ chọn ứng viên là người ủng hộ luật nhập cư lưỡng đảng cứng rắn hoặc một ứng viên muốn hủy diện biện pháp này?

(6) Liệu họ có chọn được ứng viên muốn chống biến đổi khí hậu hay một người nghĩ đó là một chỉ là trò bịp bợm?

(7) Liệu họ sẽ chọn ứng cử viên ủng hộ việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình hoặc người triệu tập một đám đông bạo lực tấn công Điện Capitol Hoa Kỳ?

(8) Liệu họ sẽ chọn ứng cử viên đứng lên chống lại Vladimir Putin hay người đã nói Nga có thể làm được “bất cứ thứ gì mà họ muốn?”

(9) Liệu họ sẽ chọn ứng cử viên ủng hộ giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cho tất cả, và luật an toàn súng hợp lý, hoặc người muốn đóng cửa Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, bãi bỏ Obamacare và nói với những người ủng hộ sau vụ nổ súng ở trường học "không nên bực mình về vấn đề này?"

(10) Họ sẽ chọn ứng cử viên ủng hộ giai cấp công nhân hay một người chống công đoàn và phản đối việc nâng cao mức lương tối thiểu ?

(11) Liệu họ sẽ chọn một người phụ nữ da màu mong muốn thống nhất đất nước hay một người đàn ông có tiền sử phân biệt chủng tộc, và chia rẽ trong nhận xét và hành động?

(12) Họ sẽ chọn ứng viên ủng hộ quyền LGBTQ hay ứng viên muốn bãi bỏ việc bảo vệ cộng đồng người đồng tính?

(13) Liệu họ sẽ chọn ứng cử viên sẽ giữ nguyên lời thề tổng thống, hay người đã từng luận tội hai lần vì những tội ác nghiêm trọng và tội nhẹ, hưởng lợi từ Nhà Trắng, ân xá cho bạn bè, và đã bị truy tố bốn lần?

Danh sách này có thể tiếp tục, nhưng sự lựa chọn rất rõ ràng và hiển nhiên. Phó Tổng thống Kamala Harris muốn giúp đỡ tất cả người Mỹ. Donald Trump muốn tự giúp mình. Đó là lý do tại sao Inquirer tán thành Kamala Devi Harris là tổng thống Hoa Kỳ thứ 47.



Trong khi đó, một số thành viên trong ban biên tập của báo Los Angeles đã từ chức sau khi ông chủ tỷ phú Patrick Soon-Shiong phủ quyết kế hoạch ủng hộ Harris của ban biên tập.

Trong đơn xin từ chức được xuất bản đầy đủ bởi Columbia Journalism Review, Chủ Biên Mariel Garza đã viết rằng “Giữ im lặng không phải là chỉ là sự thờ ơ, đó là sự đồng lõa.” Bà bày tỏ lo ngại rằng động thái này “khiến chúng ta trông hèn nhát và đạo đức giả, thậm chí có thể hơi phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc.”

Bà Garza viết tiếp: “Làm sao chúng ta có thể dành 8 năm chỉ trích Trump và mối nguy hiểm mà sự lãnh đạo của ông ấy gây ra cho đất nước và sau đó là không tán thành người thách thức Dân chủ hoàn toàn tử tế - người mà trước đây chúng tôi đã tán thành cho Thượng viện Hoa Kỳ?”

Nhà xuất bản của tờ Washington Post, William Lewis, hôm thứ Sáu cho biết tờ báo sẽ không tán thành một ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay hoặc trong các cuộc bầu cử trong tương lai, một lập trường gây phẫn nộ từ một số nhân viên hiện tại và trước đây cũng như những người đăng ký.

Quyết định này của Washington Post diễn ra sau hành động của sở hữu chủ Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong nhằm ngăn chặn việc tờ báo này ủng hộ Phó Tổng Thống Kamala Harris, điều này đã khiến biên tập viên xã luận Mariel Garza từ chức. Sau đó hai thành viên khác trong ban biên tập của Los Angeles Times cũng từ chức theo.

Các nhà quan sát truyền thông chỉ trích quyết định Los Angeles Times và Washington Post, trong khi một số độc giả của hai tờ báo cho biết họ đang hủy đăng ký.

Tờ báo New York Times đã ủng hộ Harris từ tháng 9, 2024, gọi bà là sự lựa chọn yêu nước duy nhất cho Tổng thống. bài xã luận của NYT nhận định Kamala Harris đã thể hiện sự quan tâm, năng lực và tôn trọng Hiến pháp - những phẩm chất cơ bản cần thiết cho chức vụ cấp cao.

Ban biên tập của Houston Chronicle đã chính thức ủng hộ Phó Tổng Thống Harris trong một bài viết hôm thứ Sáu vài giờ sau khi The Washington Post tiết lộ rằng họ sẽ ngừng ủng hộ tổng thống trong nhiều năm tới.

Tính đến nay, có 80 cơ quan truyền thông ủng hộ Kamala Harris và chưa tới 10 cơ quan ủng hộ Donald Trump. Tờ báo lá cải mới nhất của Mỹ thông báo về việc lựa chọn ứng cử viên của mình là New York Post, gọi ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là “sự lựa chọn đúng đắn”.

Trong số 80 ủng hộ dành cho ứng cử viên Dân chủ, có một số báo lớn đáng chú ý bao gồm Winston-Salem Chronicle, New York Times, Boston Globe, The New Yorker, Denver Post, The Las Vegas Sun, Los Angeles Sentinel, Seattle Times, The Star -Ledger, Tennessee Tribune, Scientific American, và San Antonio Express. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông ủng hộ Trump bao gồm New York Post, The Washington Times và Las Vegas Review-Journal.



-- Nguyễn Quốc Khải





NGUỒN:

(1) https://www.inquirer.com/.../endorsement-president-kamala....

(2) https://www.cbsnews.com/.../washington-post-endorsement.../

(3) https://www.washingtonpost.com/.../la-times-editor.../

(4) https://thehill.com/.../4954325-houston-chronicle-kamala.../