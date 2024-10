Vừa Ăn Cắp Vừa La Làng: Khi Trump Lại Cáo Buộc Phe Dân Chủ Dùng Lời Lẽ Kích Động Bạo Lực

Hình minh họa. Chụp lại từ trên mạng.

Trong một bài viết tổng hợp mới đây của ba nhà báo Carol Leonnig, Josh Dawsey và Isaac Stanley-Becker được đăng trên tờ nhật báo Washington Post, người ta mới thấy là không phải chỉ mới đây, mà ngay từ lúc Donald Trump lên cầm quyền tổng thống từ đầu năm 2017, tức là gần 8 năm về trước, những viên chức của Sở Bảo Vệ Yếu Nhân của Hoa Kỳ (US Secret Service) đã đưa ra những lời cảnh cáo về những hiểm nguy của việc Trump thích chơi golf tại những sân golf do ông sở hữu bởi một lý do rất đơn giản là vì nó thường nằm rất gần những con đường công cộng mọi người có thể đi qua.

Những bằng chứng họ đưa ra để thuyết phục Trump về sự lo ngại này cũng rất đơn giản đến mức gần như là kỳ lạ: nó không phải là chân dung của những kẻ bị tình nghi là tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn ngoài xã hội, hoặc là những viên đạn thu thập được tại những nơi đã xảy ra các vụ nổ súng. Mà thật ra nó chỉ là những tấm hình chụp được bởi các phóng viên và nhà báo của các cơ quan truyền thông lớn đang săn tin trong lúc ông đang đi chơi golf tại một sân chơi tư nhân do Trump làm chủ tại thị trấn Sterling ở tiểu bang Virginia.





Lập luận của những viên chức có trách nhiệm là phải bảo vệ an ninh cho các lãnh tụ cao cấp như tổng thống, phó tổng thống v.v. khi trình bày vấn đề là một khi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với những ống kính máy chụp hình tối tân thu từ xa để có thể chụp rõ những bước đi của Trump trong lúc ông đang đi đứng ở sân golf, thì những kẻ xấu hoặc các điệp viên của các thế lực thù nghịch của Hoa Kỳ cũng sẽ có khả năng tương tự, và từ đó có thể ra tay để nhắm bắn vào mục tiêu.





Thế nhưng, theo lời kể lại của các viên chức này nhưng xin được giấu tên để có thể tường thuật đầy đủ với giới truyền thông vì lý do tế nhị của vấn đề, Donald Trump đã không tỏ ra quan tâm hay lo ngại về chuyện này. Trump khoe rằng các câu lạc bộ tư nhân của ông rất an toàn (lúc nào mà Trump chẳng hay thích khoe khoang tự nổ), và còn nói thêm rằng ông ta rất thích đi chơi golf dù có bận công việc của một tổng thống. (Và điều này thì mọi người chắc cũng đều biết đến chi tiết, Trump thích đi chơi golf trong suốt 4 năm làm tổng thống và những chi phí chở Trump đi chơi golf khắp nơi bằng chiếc Air Force One với lực lượng hàng trăm nhân viên vệ sĩ của Secret Service và nhân viên tùy tùng đã khiến cho chi phí cho vụ này đã lên hơn 141 triệu Mỹ kim, theo tường thuật của Robert Reich, một cựu tổng trưởng dưới thời TT Bill Clinton.)





Nhưng khổ nỗi là những thú vui chơi của Trump khiến cho công việc bảo vệ an ninh cho vị tổng thống Mỹ trở nên phức tạp và khó khăn nhiều hơn, nhất là sau khi Trump rời khỏi Tòa Bạch Ốc thì lực lượng vệ sĩ bảo vệ an ninh cũng bớt hơn nhiều và vòng rào an ninh bao quanh Trump mỗi khi ông di chuyển đó đây cũng thu hẹp lại hơn so với khi ông còn làm TT.





Trong vụ cơ quan Secret Service đã bắt giữ một nghi can mang khẩu súng trường vào sân golf của Trump tại Florida vào cuối tuần qua, và sau đó được ban vận động của Trump nói rằng đó là một vụ mưu toan ám sát lần thứ hai nhưng Trump đã bình yên, ông Ronald Rowe Jr., quyền giám đốc của Sở Bảo Vệ Yếu Nhân, đã cho giới truyền thông biết thêm rằng lịch trình đi chơi golf của Trump trong ngày Chúa Nhật hôm đó đã không nằm trong kế hoạch được sắp sẵn, tức là tự hứng muốn đi chơi bất ngờ vào phút chót, và do đó các viên chức của Secret Service phải dùng đến một kế hoạch khẩn cấp trong nhiệm vụ bảo vệ Trump. Ông Rowe nói thêm rằng nghi can bị bắt giữ là Ryan Wesley Routh là một người đã có tiền án hình sự với tiểu sử là người mắc bệnh tâm thần, vào lúc bị bắt giữ đã không hề có lúc được nhìn thấy Trump trong tầm nhìn bắn súng của mình, và hắn ta cũng chưa hề nổ súng. (Điều này có nghĩa là cách gọi của ban vận động cho Trump nói rằng Trump đã vừa mới thoát khỏi một vụ dự mưu ám sát lần thứ hai là điều có phần hơi cường điệu, thổi phồng quá lớn để mọi người chú ý đến Trump. Trên lý thuyết, nghi can có thể nằm chực trong bụi cây để săn bắn thú nai hay chim rừng tại sân golf rộng lớn này, và vì thế nên chỉ bị truy tố về tội sở hữu súng trái phép.)





Bởi vì nghi can có mang súng đó thật sự chưa hề có được cơ hội nhắm bắn vào Trump và anh ta cũng chưa hề nổ súng bao giờ thì sao có thể gọi đó là một vụ ám sát hụt, vì nó cũng có thể là một vụ dàn dựng mà được nhiều người nêu lên, và còn bình phẩm thêm rằng vở kịch dàn dựng này có lẽ quá dở nên không thuyết phục được nhiều người. Khi nhân viên bảo vệ an ninh thấy khẩu súng trường của hắn ta nên đã nổ súng trước, khiến nghi can liền bỏ chạy nhưng sau đó không lâu đã bị bắt giữ. Cuộc điều tra trên chiếc điện thoại di động của anh ta cho thấy là nghi can đã có mặt ở hiện trường trong khoảng 12 tiếng đồng hồ trước khi bị lộ khỏi bụi cậy và tìm cách bỏ chạy.





Sau khi sự việc được loan báo, các viên chức của đảng Dân Chủ một lần nữa đã lên án những hành động bạo lực và nói rằng nó không thể được chấp nhận tại đất nước Hoa Kỳ. Nhiều quan sát viên độc lập còn ghi nhận thêm rằng chính cá nhân Trump, lúc đang còn làm tổng thống, là người đã ký một đạo luật để rút lại những quy định kiểm tra về súng đạn đối với những người mắc bệnh tâm thần vốn đã được ghi trong đạo luật được ban hành bởi Tổng thống Barack Obama, và ông Trump còn hứa hẹn với tổ chức NRA (Hiệp hội Súng Trường Hoa Kỳ) rằng ông sẽ thu hồi lại tất cả những quy định về an toàn súng đạn mà TT Joe Biden đã cho thi hành nếu như ông ta được đắc cử vào năm 2024.





Đây là những bằng chứng cụ thể cho thấy là Trump của đảng Cộng Hòa mới chính là người có chủ trương dễ dãi về việc sở hữu súng đạn kể cả với những kẻ có lý lịch mắc bệnh tâm thần trong khi các vị tổng thống đảng Dân Chủ lại là những người chủ trương nghiêm ngặt hơn trong việc cho phép sử dụng súng đạn để bảo đảm an ninh công cộng. Ấy vậy mà ban tham mưu vận động cho Trump lại còn tung ra một lời kêu gọi xin tiền ủng hộ trên một trang mạng và cáo buộc rằng những người bên đảng Dân Chủ đều là đồng lõa trong âm mưu gây nguy hại cho Trump.

Những người Cộng Hòa cực đoan MAGA cũng đã làm như vậy ngay sau khi xảy ra vụ Trump bị ám sát khi đi vận động tại thị xã Butler, Pennsylvania vào tháng 7 vừa qua, với lời cáo buộc hàm hồ rằng “Có những kẻ lúc nào cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ngăn chặn chúng ta”, ngụ ý nhắc lại lời dối trá của Trump biện minh chuyện ông ta bị truy tố hình sự là vì do phe Dân Chủ trong thời gian qua đã bầy trò trong âm mưu tìm cách ngăn cản ông ta ra tranh cử.





Chuyện một vị đương kim hoặc cựu tổng thống có bị mưu toan ám sát không hề là điều hay ho gì. Nhưng nếu nhìn lại lịch sử cận đại, người ta mới biết rằng một vị tổng thống Mỹ đã hai lần bị mưu sát trong một thời gian ngắn không phải là chuyện kinh thiên động địa chưa từng xảy ra. Trong một bài viết trên tạp chí The Atlantic, nhà báo Tom Nichols đã nhắc lại chuyện TT Gerald Ford đã bị những kẻ gian mưu toan ám sát đến 2 lần chỉ trong vòng có 15 ngày, và chuyện này đã xảy ra trong năm 1975. Thế nhưng có một chi tiết được nhà báo Nichols ghi nhận cũng rất lý thú là TT Ford vào lúc đó đã không hề làm cái chuyện kêu gọi người dân hãy gửi tiền về cho quỹ vận động tài chính cho tổng thống như trường hợp của Trump, và dĩ nhiên ông Ford cũng không hề đổ lỗi lên đầu các đối thủ chính trị bên đảng Dân Chủ giống như là thói quen của ông chính khách Tóc Cam có biệt danh là Đỗ Nam Trâm, tự Đỗ Thừa.





Nhiều người cũng đã chỉ rõ ra rằng chính Trump và những người Cộng Hòa MAGA tôn sùng ông ta như thiên sứ mới chính là những kẻ đổ dầu vào lửa để kích động bạo lực chứ không hề là những chính khách bên đảng Dân Chủ như lời cáo buộc của Trump.





Nhà báo Marcy Wheeler chuyên viết về các đề tài an ninh quốc gia và ký tên trên mạng là emptywheel có nhắc lại chuyện vào ngày 29/7/2023, chính Trump đã cho đăng địa chỉ của cựu TT Barack Obama ngay trên mạng truyền thông xã hội của mình là Truth Social. Một người đàn ông tên là Taylor Taranto, một kẻ mắc bệnh tâm thần và có tham dự vụ biến loạn tại điện Capitol ngày 6 tháng Giêng đã dùng trương mục của mình trên Truth Social để đăng lại địa chỉ này. Và trên một trang mạng khác là Telegram, Taranto cũng viết thêm: “Chúng ta đã khiến cho bọn thua cuộc này bị bao vây rồi! Sẽ cho bọn bay hội ngộ nhau ở địa ngục, những thằng Podesta và Obama.” (Podesta từng là một viên chức cao cấp trong chính quyền TT Bill Clinton.)





Và điều này đã khiến cho một kẻ cuồng điên tìm cách rình rập theo rõi với những ý đồ không tốt. Và tại 4 tòa án khác nhau xét xử các vụ án về Trump, các luật sư bào chữa cho Trump đã không ngần ngại tranh luận rằng Đệ Nhất Tu Chính Án trong Hiến pháp Hoa Kỳ đã bảo vệ quyền của Trump được nói những lời tấn công các thẩm phán, công tố viên, các nhân chứng và thân quyến trong gia đình có dính líu đến vụ án và được triệu ra trước tòa để lấy những lời khai trong các vụ án. Nhiều chuyên gia khác cũng nhắc lại rằng những tay cuồng Trump MAGA trước đây cũng đã từng hả hê vui sướng khi tung ra những lời đùa cợt tàn nhẫn về chuyện ông Paul Pelosi, chồng của bà Nancy Pelosi lúc đó là Chủ tịch Hạ viện, đã bị tấn công một cách dã man.

Một tay cuồng Trump nổi tiếng khác là nhà đại tỷ phú Elon Musk, chủ nhân diễn đàn truyền thông mạng xã hội X, trước đây có tên là Twitter, cũng viết một mẩu tin như sau “Và đã không có người nào dám thử tìm cách ám sát ông Biden, bà Kamala hay sao.”





Mặc dù bị chỉ trích dữ dội và yêu cầu là hãy rút lại mẩu tin ngắn tai hại này, nhưng Elon Musk vẫn lì lợm, giữ nguyên cả đêm và qua đến hôm sau mới chịu tháo xuống trước áp lực quá mạnh của nhiều người. Sau đó khi có nhiều người đặt câu hỏi rằng một nhà thầu về quốc phòng của Mỹ (như Musk) với các giao kèo trị giá đến 15 tỷ Mỹ kim lại đưa ra lời gợi ý là hãy ám sát tổng thống và phó tổng thống của Mỹ thì có thể ảnh hưởng đến vấn đề an ninh quốc gia hay chăng thì hắn ta mới “chữa cháy” bằng cách nói rằng đó chỉ là một câu giễu bông đùa mà thôi. Điều đáng nói là câu nói ngắn của Elon Musk đã thu hút hơn 39 triệu người vào xem trước khi ông ta tháo xuống, và không ai biết trong số cả chục triệu người đọc nó có những tên cực đoan nào hay chăng, khùng khùng điên điên để sách xúng đi làm cái chuyện điên rồ như Elon Musk đã gợi ý kiểu “xúi trẻ ăn cứt gà”.





Sau đó, Musk bèn tìm cách biện hộ thêm bằng câu viết: “Việc kích động lòng thù hận và bạo lực chống lại TT Trump bởi giới truyền thông và những chính khách hàng đầu của phe Dân Chủ cần phải chấm dứt.” Một chính khách bảo thủ nổi tiếng là luật sư George Conway đã không ngần ngại phê bình đó “đúng là đồ xạo láo, dở hơi chưa từng thấy.”





Và quả đúng như vậy, việc người Cộng Hòa MAGA đang tìm cách nối kết việc nổ súng tại sân chơi golf của Trump vừa qua để đổ trách nhiệm lên đầu của phe Dân Chủ rõ ràng là một âm mưu nhằm ngăn cản những người bên đảng Dân Chủ đừng nói đến những chủ đề vận động tranh cử nghiêm túc mà mọi người đang chú ý đến trong những ngày gần đây. Bởi vì lập luận nguy biện của họ là việc phân tích và lật tẩy những chính sách của Trump sẽ gây chia rẽ sâu đậm trong cộng đồng và những lời lẽ kích động chê bai mạnh mẽ đó sẽ làm dấy lên những hành động bạo lực nhắm vào Trump.





Nhưng mọi người hẳn đã thấy rõ chỉ có Trump mới là người duy nhất hiện nay luôn sử dụng các ngôn từ gây phân hóa và đầy kích động bạo lực nhắm vào những người mà ông ta không ưa, để rồi trớ trêu thay, cuối cùng Trump lại dính vào những vụ lùm xùm về bạo lực súng đạn này. Hơn bao giờ hết, người ta thấy rõ đây đúng là chuyện của kẻ “vừa ăn cướp vừa la làng.”

Mai Loan

Houston, Texas, 20/09/2024

