Việt Nam đã dân giầu nước mạnh chưa?

Sau 38 năm quyết định “đổi mới hay là chết” (1986-2924) CSVN vẫn còn là quốc gia do một đảng độc quyền lãnh đạo; không có bầu cử tự do; không cho lập đảng đối lập và không có báo chí tư nhân. Vì vậy, những khẩu hiệu “”, hay “được Đại hội lần thứ X khẳng định là những khoe khoang nhàm chán.Thế nhưng, tân Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn khoe: “(Diễn văn tại Liên Hiệp Qu61c, ngày 24/09/2024).Những điều được gọi là “thành tựu” không có tiến bộ về dân chủ, tự do và quyền con người. Thậm chí quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng bị hạn chế, bị kiểm soát gắt gao.Bằng chứng được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chứng minh trong Báo cáo năm 2023 như sau: “Phản ứng lại, Ban Tuyên giáo của CSVN viết: “( Tuyên Giáo, ngày 7/4/2024).Những điều tự nhận của Việt Nam chỉ đúng trên lý thuyết. Bằng chứng các buổi cầu nguyện của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên và dọc biên giới Lào đã bị ngăn cấm, dẹp bỏ. Nhà nguyện bị phá hủy không bồi thường, những người khởi xướng bị tù đầy vẫn thường xẩy ra.ĐỔI MỚI CÁI GÌ?