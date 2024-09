Chọn Minh Quân, Chọn Người Đức Độ

Bức ảnh này do Văn phòng Báo chí Chính phủ Đức (BPA) cung cấp, Thủ tướng Đức Angela Merkel đang thảo luận với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề chương trình nghị sự chính thức vào ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 9 tháng 6 năm 2018 tại Charlevoix, Canada. Trong ảnh còn có (từ trái sang phải) Larry Kudlow, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ, Theresa May, thủ tướng Anh, Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, Angela Merkel, Yasutoshi Nishimura, phó chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Shinzo Abe, thủ tướng Nhật Bản, Kazuyuki Yamazaki, thứ trưởng cấp cao phụ trách ngoại giao Nhật Bản, John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ và Donald Trump. Canada đang tiếp đón các nhà lãnh đạo của Anh, Ý, Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Nhật Bản cho hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày. (Ảnh của Jesco Denzel / Bundesregierung qua Getty Images)