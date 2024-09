Người mới, chuyện cũ

Ông Tô Lâm không đưa ra ý kiến mới mà chỉ lặp lại rằng: “Điều này có nghĩa Việt Nam, dưới thời Tô Lâm vẫn tiếp tục đi theo con đường mòn Nguyễn Phú Trọng chống “đổi mới chính trị” và tiếp tục khóa cửa dân chủ và tự do.Nên biết ông Tô Lâm là cựu Bộ trưởng Công an, một chuyên viên “bảo vệ chính trị nội bộ” và “chống các lực lượng dân chủ của người Việt ở nước ngoài”. Ông cũng là người điều hành công tác chống tham nhũng, theo chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng khi còn sống.Do đó, trong phát biêu chỉ đạo ngày 27/08/2024, ông khẳng định: “Tuy tướng Tô Lâm không thêm mấy chữ “không vùng cấm” như ông Trọng vẫn thường nói, nhưng ông đã nhắc lại cách gọi “tham nhũng” là “giặc nội xâm” của thời 1980. Đồng thời, ông còn hứa chống tới “thắng lợi cuối cùng” phản ảnh ông quyết tâm hơn các Tổng Bí thư tiền nhiệm.Nhưng tham nhũng càng chống thì càng mọc ra nhiều hơn và ở mọi nơi. Lý donày tồn tại vì đảng không chấp nhận “đa nguyên đa đảng” để đổi mới chính trị như đã đổi mới lối làm kinh tế theo Tư bản Chủ nghĩa thời ông Trường Chính năm 1986. Vì đảng độc quyền lãnh đạo và độc quyền chống tham nhũng nên kẻ tham nhũng không sợ bị phát giác trong bối cảnh chia chác và bênh vực cho nhau. Nhân dân, nạn nhân của Tham nhũng, không dám tố cáo thủ phạm. Báo chí thì không dám tự ý điều tra tham nhũng mà chỉ biết thông tin sau khi đã được các cơ quan điều tra công khai.NGUYỄN ĐÌNH BINDo đó, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Đình Bin đã viết thư kiến nghị gủi tân Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi ông hãy can đảm theo gương ông Trường Chinh để “đổi mới chính trị”. Ôngchứng minh:Vì vậy ông Bin viết: “Tôi thống thiết kiến nghị đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước noi gương Tổng Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh, hãy dũng cảm từ bỏ cội nguồn sinh ra tình trạng khủng hoảng này, là hệ tư tưởng mà Đảng vẫn kiên trì níu giữ, là nền tảng của hệ thống chính trị hiện hành…; chấp nhận và vận dụng vào nước ta nhà nước thực sự pháp quyền, với ba quyền phân lập, thực sự dân chủ, đa đảng, xã hội dân sự, đang phổ cập trong thế giới tự do, dân chủ, văn minh, phù hợp quy luật phát triển khách quan lịch sử nhân loại. Chỉ như vậy mới “loại bỏ được cội nguồn đẻ ra nạn tham nhũng và các vấn nạn khác của Đảng và đất nước hiện nay, phá bỏ được bức tường đang cản trở đất nước thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc thực sự và thực hiện dân chủ thực sự, từ đó mới thực hiện được đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đồng thời, cũng chính là phá bỏ rào cản để nước ta thực sự độc lập, tự chủ, thực sự hòa nhịp bước cùng đại đa số các quốc gia trên thế giới, từ đó mới kết hợp được tốt nhất sức mạnh Dân tộc với sức mạnh thời đại” (Tài liệu của Bauxite Việt Nam).Cũng giống như mọi lần, tâm thư của ông Bin đã không được hồi âm từ ông Nguyễn Phú Trọng khi còn sống và ông Tô Lâm. Điều này cho thấy lãnh đạo Việt Nam không quan tâm đến ý kiến người khác, nếu “không hợp khẩu vị”, và coi thường trí thức không thuộc hàng ngũ “hạt giống đỏ” hay “trí thức của đảng”.Việc này không lạ vì đa số lãnh đạo đảng chỉ thích nghe những lời “xu nịnh”, “đồng tình” và “ủng hộ hết mình”.Do đó, tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên đã lan qua hai lực lượng Công an và Quân đội khiến đảng lo âu. Các cuộc thảo luận nội bộ và học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã không ngừng được tổ chức để quán triệt đường lối và chính sách của đảng. Nhưng chuyện lười đọc và lười học Nghị quyết của đảng vẫn chưa chấm dứt nên đảng đã chỉ thị bộ Công an và Bộ Quốc phòng phải theo dõi “tư tưởng” công an và binh lính để kịp thời sửa sai.Đã có lần ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương đã chỉ trích tình trạng các học viên không chịu tập trung trong giờ học tập mà đã nói chuyện cell phone, hay giải quyết công việc riêng. Lý do được cho biết là cán bộ, đảng viên đã chán nghe các bài thuyết giảng khô khan, không thích hợp với nhu cầu công tác. Báo đảng viết: “(ĐCSVN, ngày 21/01/2024).Báo này cũng cho biết: “