Minh họa Đinh Trường Chinh



Sáng nay tôi mới biết

Chữ Gauze trong Anh ngữ

(Loại vải thưa mỏng thường dùng trong y khoa)

Từ tiếng Ả-Rập chữ Ghazza غَزَّةَ

Vì người Gazan là những thợ dệt thật khéo qua nhiều thế kỷ

Rồi tôi tự hỏi

Bao nhiêu vết thương của chúng ta

Đã được đắp lành

Vì họ

Và bao nhiêu vết thương của họ

Bị bỏ lở loét

Vì chúng ta

Em Berry | Nguyễn Thảo dịch

Nguyên tác: Because of Us



*



Because of Us

This morning I learned

The English word gauze

(finely woven medical cloth)

Comes from the Arabic word غَزَّةَ or Ghazza

Because Gazans have been skilled weavers for centuries

I wondered then

how many of our wounds

have been dressed

because of them

and how many of theirs

have been left open

because of us