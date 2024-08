Ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Derek Trần: Tranh Cử Để Bảo Vệ Quyền Tự Do Cho Người Dân Mỹ

(Ảnh: Facebook Derek for Congress)

Quận Cam (VB) – Cũng như cách đây hai năm, cuộc đua giành chiếc ghế dân biểu liên bang đại diện Địa Hạt 45 bao gồm toàn bộ khu vực Little Saigon hứa hẹn sôi nổi, gây cấn cho đến tận ngày bầu cử 5 tháng 11 2024. Người đương nhiệm là bà dân biểu Michelle Steel, một chính trị gia kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa tại Quận Cam, sẽ đối đầu với ứng cử viên Dân Chủ Derek Tran, một cựu chiến binh gốc Việt xuất thân từ một gia đình người Việt tị nạn.





Vào đầu tháng 8, ứng cử viên Derek Tran có một buổi vận động tranh cử tại vùng Little Saigon, với sự có mặt của dân biểu Adam Schiff. Nhân dịp này, Derek đã dành cho Việt Báo một cuộc phỏng vấn ngắn.





*

VB: Chiến dịch tranh cử của ông hiện đang diễn ra như thế nào? Xin cho biết những hoạt động chính từ nay đến tháng 11. Những hoạt động nào tập trung vào cộng đồng người Việt?

Derek: Chiến dịch tranh cử đang diễn ra rất tốt. Sự nhiệt tình và ủng hộ từ cộng đồng là rất lớn, đặc biệt từ cộng đồng người Việt ở Little Saigon. Chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày để giữ vững đà tiến này đến tận tháng 11. Cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự ngang ngửa giữa tôi và người đương nhiệm là bà Michelle Steel. Kết quả bầu cử sơ bộ vào tháng 3 cho thấy rõ rằng cử tri Quận Cam đang tìm kiếm những nhà lãnh đạo phản ánh tốt hơn các giá trị của mình.





Ngoài những kết quả thăm dò khả quan, chúng tôi đã gây quỹ được nhiều hơn Michelle Steel trong giai đoạn gây quỹ gần đây nhất, thu về 1.3 triệu đô la. Tôi là con trai của một gia đình người Việt tị nạn, chạy trốn khỏi chế độ độc tài cộng sản độc ác để tìm kiếm tự do, dân chủ, và xây dựng Giấc Mơ Mỹ ở California. Tôi biết rằng điều mà cộng đồng mình mong muốn hơn bất cứ điều gì, đó là một người đại diện cho mình tại Quốc Hội bảo vệ quyền tự do cá nhân, đấu tranh cho cơ hội kinh tế, và giải quyết vấn đề lạm phát đang làm tổn thương các gia đình.

VB: Cộng đồng người Việt ở Little Saigon, đặc biệt là người lớn tuổi thường thiên về Cộng Hòa. Ông tin rằng mình có thể thắng được phiếu bầu của người Mỹ gốc Việt tại Địa Hạt 45 không? Bằng cách nào?

Derek: Mặc dù đúng là nhiều người trong cộng đồng Việt có truyền thống thiên về Đảng Cộng Hòa, nhưng câu chuyện cá nhân và các giá trị chung của tôi với cộng đồng sẽ mang đến những cơ hội độc đáo để có sự cảm thông sâu sắc hơn. Cần phải xây dựng lòng tin. Tôi ra tranh cử để đấu tranh cho họ, giống như gia đình tôi đã đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ. Hành trình đến Mỹ của cha mẹ tôi được thúc đẩy bởi khao khát tự do và cơ hội; và tôi mang theo di sản đó bên mình mỗi ngày. Tôi đã phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ để đền đáp cho đất nước đã mang đến cho gia đình tôi cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn.





Chiến dịch tranh cử của tôi là bảo vệ các quyền tự do của người Mỹ. Trong khi đối thủ của tôi muốn tước đi những quyền tự do đó: quyền tự do thoát khỏi những luật lệ đòi quản lý cơ thể phụ nữ; những luật lệ chỉ bảo cha mẹ cách nuôi dạy con cái như thế nào; và những luật kiểm duyệt những gì một người có thể đọc trong thư viện công cộng. Kiểu chuyên chế này là không thể chấp nhận được đối với cử tri gốc Việt. Tôi tin rằng thông điệp của mình về việc ưu tiên các cơ hội kinh tế, bảo vệ quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ, và giải quyết cuộc khủng hoảng giá nhà ở sẽ khiến cử tri chuyển sang ủng hộ tôi.

VB: Nhiều cử tri trẻ theo Dân Chủ, nhưng họ ít chịu đi bỏ phiếu. Làm sao ông có thể khuyến khích họ đi bầu vào tháng 11 này?

Derek: Cuộc bầu cử kỳ này quá quan trọng để có thể thờ ơ. Các cử tri trẻ đang thấy rằng tiếng nói của họ sẽ có giá trị hơn bao giờ hết để bảo vệ các chính sách có lợi đối với họ. Chiến dịch của tôi tập trung vào các vấn đề quan trọng đối với cử tri trẻ, chẳng hạn như giải quyết cuộc khủng hoảng vật giá, mở rộng cơ hội kinh tế, và bảo vệ quyền sinh sản. Bằng cách bỏ phiếu, những người trẻ tuổi có thể tạo ra sự khác biệt thực sự, ngăn chặn việc tước bỏ quyền lợi của họ, bảo đảm tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.

VB: Michelle Steel đã đánh bại cả Harley Rouda & Jay Chen vào năm 2020 và 2022. Ông học được gì từ đó để chuẩn bị cho chiến thắng của mình vào năm 2024? Ông có nhiều lợi thế hơn trong năm nay so với Harley & Jay trước đây không?

Derek: Không giống như những ứng cử viên Dân Chủ trước đây, tôi có một mối liên hệ thực sự với Little Saigon. Jay Chen đã phải đối mặt với các chiến thuật "bôi nhọ cộng sản" hung hăng, khai thác nỗi sợ hãi cộng sản trong cộng đồng người Việt. Là con trai của những người tị nạn Việt Nam chạy trốn khỏi chủ nghĩa cộng sản; và là một cựu chiến binh, tôi có vị thế độc nhất để chống lại những kiểu tấn công này. Năm nay, chúng tôi cũng có một chiến dịch cơ sở mạnh mẽ hơn, gắn kết hơn tập trung vào các vấn đề thực tế: bảo vệ quyền sinh sản, giảm chi phí thuốc, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ… Những yếu tố này mang lại cho chúng tôi lợi thế rõ rệt trong việc kết nối với cử tri, và xoay chuyển tình thế vào năm 2024.

VB: Michelle đã có gần 2 năm làm đại diện cho cử tri của Địa Hạt 45. Nếu ông trở thành người kế nhiệm, ông sẽ làm gì khác đi? Ông có thể làm gì tốt hơn cho cộng đồng người Việt tại Little Saigon?

Derek: Tôi sẽ tập trung vào việc giải quyết các nhu cầu thực sự của cộng đồng chúng ta, thay vì thúc đẩy các chính sách gây chia rẽ và có hại. Michelle Steel đã liên tục bỏ phiếu tước quyền của phụ nữ trên toàn quốc, hạn chế các dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm, làm suy yếu các quyền sinh sản được ghi trong hiến pháp của California. Ngược lại, tôi sẽ bảo vệ các quyền này, đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết của phụ nữ. Steel đã lấy hơn nửa triệu đô la từ các nhóm lợi ích đặc biệt, trong khi bỏ phiếu chống lại việc giảm chi phí thuốc men và giá xăng.





Tôi sẽ ưu tiên giảm chi phí cho các gia đình trung lưu và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Là con trai của những người tị nạn Việt Nam, tôi hiểu sâu sắc cộng đồng người Việt tại Little Saigon, sẽ bảo đảm tiếng nói của họ được lắng nghe tại Quốc hội. Tôi đấu tranh cho các cơ hội kinh tế, nhà ở giá rẻ và bảo vệ các quyền tự do cá nhân. Với kinh nghiệm là cựu chiến binh và luật sư về quyền của người tiêu dùng, tôi có đủ khả năng để bảo vệ cộng đồng, tạo cơ hội cho tất cả mọi người. Tôi sẽ là một đại diện thực sự ưu tiên cho cư dân Quận Cam hơn các nhóm lợi ích đặc biệt.

VB: Những thông điệp ông muốn gửi đến cử tri Địa Hạt 45 nói chung, và cộng đồng người Việt nói riêng?

Derek: Là luật sư bảo vệ quyền của người lao động, tôi đã bảo vệ người lao động bằng cách chống lại các tập đoàn coi trọng lợi nhuận hơn là đối xử công bằng thông qua việc cắt giảm tiền lương và phân biệt đối xử. Tôi sẽ đấu tranh để có mức lương cao hơn; giảm chi phí bằng cách ngăn cản các tập đoàn lớn đầu cơ giá bất hợp pháp; đấu tranh cho điều kiện làm việc an toàn hơn; và đảm bảo tất cả người lao động đều có nhà ở giá rẻ và chế độ hưu trí an toàn.

Là chủ một nhà thuốc tây địa phương ở Quận Cam cung cấp thuốc giá rẻ cho cộng đồng, tôi biết rằng các doanh nghiệp nhỏ là xương sống của nền kinh tế Hoa Kỳ; hiểu những thách thức mà họ đang phải đối mặt ngày nay. Đó là lý do tại sao tôi sẽ cắt giảm thuế cho các gia đình trung lưu; giảm thủ tục hành chính và doanh nghiệp nhỏ; đồng thời thúc đẩy đầu tư vào ngành sản xuất của Hoa Kỳ để đưa việc làm trở lại đất nước này.

Là con trai của gia đình người Việt tị nạn chạy trốn khỏi chủ nghĩa cộng sản; là một cựu chiến binh tham gia bảo vệ Hoa Kỳ chống lại chủ nghĩa này, tôi cam kết củng cố vị thế của Hoa Kỳ trước Trung Cộng. Tôi sẽ thúc đẩy đầu tư vào việc làm cho người Mỹ, giảm sự phụ thuộc vào sản xuất ở nước ngoài; bảo đảm rằng Hoa Kỳ vượt qua Trung Quốc về sản xuất năng lượng sạch, xe điện, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác trong tương lai. Tôi sẽ kiên quyết chống lại sự xâm lược của Trung Quốc trên trường quốc tế, và đảm bảo rằng Hoa Kỳ không bao giờ lùi bước.

Michelle Steel luôn ủng hộ các nhóm cực đoan nhất trong đảng chính trị của mình, và người dân phải trả giá. Bà phản đối những nỗ lực lưỡng đảng nhằm giảm chi phí cho các gia đình lao động, tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng của California, bao gồm sửa chữa đường bộ, nước sạch và năng lượng giá rẻ. Steel cũng ủng hộ và nhận tiền từ những kẻ cực đoan đã cố gắng lật đổ nền dân chủ Hoa Kỳ. Bà thường xuyên làm việc với họ để cố gắng cấm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trong vấn đề quyền sinh sản; cắt giảm dịch vụ cho cựu chiến binh và người cao tuổi; ủng hộ việc cắt giảm thuế cho các tỷ phú trong khi tăng chi phí cho các gia đình California.

Đã đến lúc tạo nên lịch sử, cộng đồng người Việt của chúng ta, những người đã cư trú tại Little Saigon trong hơn 49 năm. Đã đến lúc chúng ta cần có sự thay đổi, bầu một người để đấu tranh cho cộng đồng của chúng ta tại Quốc Hội.





VB: Xin cảm ơn ông! Chúc chiến dịch tranh cử của ông thành công!

Tiểu sử Derek Trần





Derek là con trai của một gia đình tỵ nạn. Cha mẹ của anh đã trốn chạy khỏi chế độ Cộng Sản ở Việt Nam để con cái của họ có cơ hội biến Giấc mơ Mỹ thành hiện thực ở Miền Nam California. Trải qua nhiều công việc làm và hy sinh, gia đình của Derek mở được một cửa tiệm kinh doanh là nơi mà Derek đến giúp việc mỗi ngày sau giờ học.





Năm 18 tuổi, Derek nhập ngũ tham chiến ở Iraq, để phụng sự đất nước đã cho anh và gia đình quá nhiều cơ hội. Sau thời gian phục vụ quân đội, Derek đã vào trường luật để gìn giữ quyền tự do, quyền của cá nhân, tôn vinh hệ thống pháp luật mà cha mẹ của anh vì điều này đã di cư đến Hoa Kỳ. Derek đã từ chối làm việc với mức lương cao tại các doanh nghiệp lớn, anh chọn cách tự khởi nghiệp ở Quận Orange và đấu tranh cho những người di dân, người lao động, nạn nhân của những vụ quấy rối tình dục, và đấu tranh cho người tiêu dùng.





Khi miền Nam California đối mặt với một số thách thức lớn nhất trong toàn quốc về cơ sở hạ tầng và môi trường, chất lượng không khí kém và tình trạng đường xá tồi tệ, lượng xe tải xuyên bang quá nhiều trong mọi lúc, Derek đã được kêu gọi phục vụ trong Ủy Ban Giao Thông của Orange để giúp giải quyết việc vận chuyển đường dài và lập kế hoạch cho xa lộ. Với ngân quỹ đó, việc đầu tư vào giao thông công cộng, và tạo ra việc làm sẽ tác động trực tiếp vào việc biến đổi khí hậu và giúp cho các gia đình tiết kiệm thời gian bị tắc nghẽn trong giao thông.





Derek lập gia đình với cô Michelle, một dược sĩ trưởng thành ở Garden Grove. Cùng nhau, họ mở một nhà thuốc ở ngay trong Quận Orange. Trong thời gian đại dịch, họ đã giúp rất nhiều nhà hàng và doanh nghiệp địa phương bằng cách duy trì hoạt động và giữ an toàn cho nhân viên của họ thông qua chích ngừa và xét nghiệm Covid-19. Mỗi ngày, Derek và Michelle tận mắt chứng kiến những thách thức mà các gia đình ở Quận Orange phải đối mặt là giá thuốc tăng vọt và những quyết định khó khăn mà nhiều người phải đưa ra khi cân nhắc trả tiền insulin hoặc tiền chợ. Nếu vào Quốc Hội, Derek sẽ làm việc để giảm chi phí thuốc theo toa, bảo vệ quyền chọn lựa của phụ nữ, mở rộng phạm vi bao trả của bảo hiểm sức khỏe, bởi vì chăm sóc sức khỏe là quyền công dân căn bản, không phải đặc quyền.





Derek và Michelle là cha mẹ luôn tự hào về ba người con của mình. Con của họ theo học ở các trường công và Derek luôn truyền đạt ý nghĩa về giá trị làm việc siêng năng, lòng yêu nước, và tinh thần phục vụ mà cha mẹ của anh đã dạy.





Derek tham gia hội đồng Luật Sư Đoàn cho Người Tiêu Dùng của California và huấn luyện cho các thanh thiếu niên đối mặt với thách thức và rủi ro của Học Viện Sunburst, là cơ sở giáo dục tọa lạc ở Khu Hợp Tác Huấn Luyện Đào Tạo Los Alamitos là nơi mà Derek đã phục vụ.