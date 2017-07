Mỹ, Mexico: Họp Giải Quyết Băng Đảng Ma Túy Ở Biên Giới

NEW MEXICO - Bộ trưởng nội an Hoa Kỳ đi Mexico sau 1 trận tử chiến giữa các băng đảng ma túy tại miền bắc Mexico để lại 14 tử thi trong khi buôn lậu ma túy qua biên giới tiếp tục gây quan ngại với Washington.Viên chức công tố xác nhận 2 phe đấu súng tại thị trấn hẻo lánh Las Veras của tỉnh bang Chihuahua là các sát thủ của băng đảng Ciudad Juarez và 1 băng đảng từ tỉnh bang Sinaloa. Thị trấn đồi núi Las Veras nằm trên hành lang xâm nhập ma túy qua biên giới Hoa Kỳ.Tin cảnh sát ghi: 14 người chết, 12 người đuợc đưa đi cấp cứu – 1 số súng và lựu đạn bị tich thu.Ủy viên an ninh Oscar Alberto Aparicio của Chihuahua cho biết trực thăng vũ trang Apache đuợc đưa tới săn đuổi các thành viên băng đảng sống sót tại vùng đuợc biết tiếng về các hoạt động sản xuất cần sa và thuốc phiện. 1 tuần trước, 2 cảnh sát viên bị giết tại vùng này.Tỉnh bang Sinaloa hôm Thứ Sáu tuần trước, 17 tay súng bị diệt khi đối đầu cảnh sát trên 1 xa lộ, trong vùng tây bắc Mexico.Phủ TT Mexico loan báo hôm Thứ Tư: TT Nieto và bộ trưởng nội an Hoa Kỳ James Kelly thảo luận phương cách kiểm soát băng đảng tội ác có tổ chức với tinh thần chia sể trách nhiệm.Phiá Mexico yêu cầu Hoa Kỳ tìm cách hạ thấp nhu cầu ma túy trong nước và chận đứng nguồn cung cấp súng đạn cho băng đảng.Tại Hamburg, TT Nieto và TT Trump sắp gặp mặt bên lề hội nghị G-20.