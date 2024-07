Thế Vận Hội Paris: Bốn Nhà Báo Nga Bị Tước Giấy Phép Tác Nghiệp

Từ trước lễ khai mạc Thế Vận Hội Olympic Paris 2024, lực lượng cảnh sát và quân đội Pháp đã được triển khai và đặt trong tình trạng báo động. (Nguồn:YouTube)

PARIS – Hôm Chủ Nhật (28/7), hãng thông tấn nhà nước Nga TASS cho biết Ủy ban Tổ chức Olympic đã tước giấy phép tác nghiệp của bốn nhà báo của họ tại Paris; Ủy ban có nói hành động này là do chính quyền Pháp quyết định mà không có lời giải thích nào thêm cho Moscow, theo Reuters.

Văn phòng Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Gerald Darmanin không đưa ra bình luận về sự việc, nhưng cho biết việc tước giấy phép tác nghiệp của các nhà báo là do Ủy ban Tổ chức Thế Vận Hội Paris 2024 quyết định dựa trên thông tin từ chính phủ.

Trong số bốn người bị tước giấy phép, có hai phóng viên và một nhiếp ảnh gia đã bay từ Nga đến Pháp để đưa tin, cùng với một phóng viên đang sống và làm việc tại Pháp. Một người cho biết Ủy ban Tổ chức Olympic thông báo rằng họ sẽ không còn được cấp phép tác nghiệp ở Thế Vận Hội nữa, và lý do có liên quan đến vấn đề an ninh. Khi phóng viên này trình giấy phép tác nghiệp để qua cửa kiểm tra an ninh, thì được báo là giấy phép không còn hiệu lực. Cuối cùng, chỉ còn một nhiếp ảnh gia của TASS được phép tác nghiệp ở Thế Vận Hội.

Hãng tin TASS cho biết rất bất ngờ khi hay tin bốn nhân viên của mình bị tước giấy phép, vì cả bốn người đã đến Paris suôn sẻ và không có trục trặc gì. Trước khi bị tước giấy phép, ba người trong số họ vẫn đưa tin bình thường về lễ khai mạc và một số sự kiện khác mà không thấy bị phàn nàn gì từ Ủy ban Tổ chức.

Nga thường là một trong những quốc gia giành được nhiều huy chương nhất trong các kỳ Olympic. Tuy nhiên, Thế Vận Hội Paris 2024 không được phát sóng trên các kênh truyền hình nhà nước Nga. Và Thế Vận Hội năm nay cũng chỉ có 15 vận động viên Nga tham gia do bị áp đặt lệnh cấm vì cuộc chiến Ukraine.

Các vận động viên của Nga và Belarus chỉ có thể tham gia Thế Vận Hội với tư cách cá nhân, không được phép mang theo quốc kỳ, và phải trải qua quá trình kiểm tra gắt gao nhằm loại bỏ những người công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho chiến tranh (cuộc chiến Ukraine) hoặc quân đội.

TASS cho hay trước đó Paris đã từ chối cấp phép cho một số nhà báo Nga tham dự Thế Vận Hội vì lo ngại về vấn đề gián điệp. Hãng tin trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Maria Zakharova rằng mấy chữ “bảo vệ quyền tự do ngôn luận” chỉ là lời nói suông của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.