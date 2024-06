Hiện tượng biến đổi khí hậu ảnh hưởng ra sao đến thị trường bảo hiểm nhà?

Ricardo Lara- Ủy Viên Bảo Hiểm California



Quận Cam (VB) - Trước đây, việc mua bảo hiểm nhà là một vấn đề đơn giản, không mắc tiền đối với hầu hết chủ nhà ở Mỹ. Tuy nhiên, trong những năm qua, hiện tượng biến đổi khí hậu làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, thí dụ như mưa bão, lũ lụt, cháy rừng. Các công ty bảo hiểm đã gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc đền bù thiêt hại cho chủ nhà, nên kinh doanh thua lỗ. Họ buộc phải hoặc tăng phí bảo hiểm, hoặc rút lui khỏi những tiểu bang có nhiều thiên tai. Điều này hiện đang tạo khó khăn, gây áp lực cho nhiều người dân.



Cuộc khủng hoảng của thị trường bảo hiểm nhà cửa không chỉ ảnh hưởng đến chủ nhà. Hiệu ứng lan tỏa của nó có thể được cảm nhận rõ ràng ở thị trường nhà ở, thị trường cho vay mua nhà, và nền kinh tế địa phương. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng đáng báo động về số lượng và mức độ nghiêm trọng của các thảm họa khí hậu, hiện đang có ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Hoa Kỳ.



Vào ngày 7 tháng 6 2024, Tổ Chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (EMS) đã có cuộc họp báo trên mạng, trong đó chuyên gia giải thích vấn đề biến đổi khí hậu ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mọi người; đồng thời thảo luận về các giải pháp khả thi mà ngành bảo hiểm, chính phủ và người dân có thể làm để giảm nhẹ mức ảnh hưởng.



Những diễn giả bao gồm:

Vickie Kilgore, phụ tá phó chủ tịch, The Insurance Research Council

Jordan Haedtler, chiến lược gia tài chính liên quan đến khí hậu, The Sunrise Project & Climate Cabinet

Carol Kousky, phó chủ tịch, Economics & Policy thuộc Environmental Defense Fund

Ricardo Lara, Ủy Viên Bảo Hiểm Tiểu Bang California

Diễn giả Vickie Kilgore



Diễn giả Kilgore đã trình bày một số dữ liệu hiện nay về khả năng chi trả phí bảo hiểm nhà tại Hoa Kỳ. Chỉ số dùng để xem xét khả năng chi trả được tính bằng tỷ lệ giữa chi phí bảo hiểm trung bình trên thu nhập trung bình của một gia đình. Chỉ số này càng cao, khả năng chi trả cho bảo hiểm của người dân càng thấp. Theo đó, chỉ số này vào năm 2021 là 1.27%; đến năm 2021 đã tăng lên 1.99%. Thống kê cũng cho thấy chỉ số này tại 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Utah là tiểu bang có chỉ số thấp nhất 0.96% (khả năng chi trả bảo hiểm nhà của người dân cao nhất), kế đến là Oregon, Wisconsin. Ngược lại, Florida có chỉ số này cao nhất (4.07%), kế đến là Louisiana, Missouri, Oklahoma. California đứng ở vị trí trung bình trong bảng sắp hạn. Dễ dàng nhận thấy ở những tiểu bang phải chịu nhiều thiên tai, người dân phải trả bảo hiểm cao nhất.



Diễn giả Jordan chỉ ra rằng biến đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến chủ nhà do chi phí bảo hiểm tăng, mà còn có thể dẫn đến nguy cơ khủng hoảng tài chính như vào năm 2008. Tờ New York Times đã cảnh báo rằng từ khủng hoảng khí hậu đến khủng hoảng tái chính là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhiều công bảo hiểm đã rút ra khỏi thị trường bảo hiểm nhà vì không chịu nổi chi phí. Ở Louisiana, hàng chục công ty bảo hiểm nhà phải khai phá sản. Ở nước Mỹ hiện nay có trên 6 triệu người không thể mua được bảo hiểm nhà với lý do có liên quan đến biến đổi khí hậu. Tình hình bão lụt ngày càng tồi tệ ở Florida, nạn cháy rừng ở California đang ảnh hưởng mạnh đến thị trường nhà cửa. Phí bảo hiểm nhà tăng mạnh làm tăng thêm tình trạng lạm phát. Tất cả những điều kể trên đều có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính.



Bà Carol Kousky cũng đồng ý quan điểm tình hình thiên tai ngày càng trầm trọng ảnh hưởng đến cả những công ty bảo hiểm lẫn người dân. Tầng lớp dân cư có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và kém khả năng phục hồi lại đời sống thường nhật sau khi thiên tai xảy ra. Bà cũng ghi nhận có tình trạng phân biệt đối xử trong tiến trình đền bù thiệt hại do thiên tai gây nên. Cần phải điều chỉnh lại luật lệ, các qui định trong ngành bảo hiểm để tương ứng với tác động của biến đổi khí hậu.



Ủy Viên Bảo Hiểm California Ricardo Lara tự hào rằng California là tiểu bang đi đầu trong việc bảo vệ người dân trước việc tăng giá bảo hiểm tùy tiện của các tập đoàn bảo hiểm. Từ lâu, tiểu bang có những chính sách kiểm soát việc tăng giá bảo hiểm nhà, xe. Theo ông, đây là một công việc khó khăn, vì phải đáp ứng hai yêu cầu có vẻ trái ngược. Một đằng là bảo vệ người dân, một đằng phải để cho các công ty bảo hiểm kinh doanh vẫn phải có lãi, nếu không họ sẽ không thể hoạt động được.



Trước tình hình biến đổi khí hậu đang gây ra thiên tai ngày càng trầm trọng hơn, Ủy Ban Bảo Hiểm California đang cho xây dựng lại các qui định mới về bảo hiểm, để bảo đảm việc giám sát giá bảo hiểm, cũng như qui trình đền bù được công bằng cho cả hai phía. Dự kiến qui định mới này sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Nói chung, hiện nay California vẫn đang có sự hợp tác tốt với các hãng bảo hiểm lớn như Farmers, Mercury. Tiểu bang đang tiếp tục làm việc, thương lượng với State Farm để công ty có được những điều kiện phù hợp, để có thể tái ký hợp đồng bảo hiểm với một số khách hàng ở các vùng thiên tai tàn phá.



Tiểu bang không chỉ quan tâm đến tiến trình bồi thường thiệt hại sau thiên tai. California cũng đi đầu trong việc xem xét lại trong các qui định về xây dựng các khu dân cư, sao cho có thể ngăn ngừa những thiệt hại do động đất, mưa lũ, cháy rừng gây ra trong tương lai. Tiểu bang đang quan tâm đến việc cải tiến công tác quản lý rừng để có thể phòng ngừa nạn cháy rừng tốt hơn. Cần lưu ý rằng 58% diện tích đất rừng của California thuộc quyền quản lý của liên bang. California cần có thêm sự hợp tác từ liên bang trong vấn đề quản lý rừng.



Người dân California cũng cần phải làm quen với thực tế tăng giá bảo hiểm. Đây là tình trạng chung của những tiểu bang đang chịu tác động của thiên tai do biến đổi khí hậu. Lưu ý rằng California chỉ đứng ở vị trí trung bình trong vấn đề khả năng chi trả bảo hiểm. Người dân cần phải tích cực, chủ động hơn trong vấn đề mua bảo hiểm nhà. Tiểu bang cần được nghe nhiều ý kiến hơn từ cư dân. Ủy Ban Bảo Hiểm California có số điện thoại trợ giúp, tư vấn cho cư dân về vấn đề bảo hiểm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hãy gọi số điện thoại 1 800 927 4357, hoặc vào trang web để biết thêm chi tiết www.insurance.ca.gov . (VB)