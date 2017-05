Thông Tin Gia Đình: Những Điều Cần Biết Khi Ở Mỹ

Để tự bảo vệ và phòng thân, tưởng ta cũng nên biết những điều bổ ích sau:Trường hợp bất ngờ nhận cú phone bằng tiếng Mỹ là:“You had run the red light, taken by camera on (date and time...). its your responsible to pay the fine or get into further troubles. You must pay it...” (Ô. / Bà vượt đèn đỏ và ngày...giờ...) Ông có bổn phận trả tiền phạt hay sẽ bị thêm phiền phức. Ông phải trả...) và vân vân. Bạn sẽ hoảng lên vì làm sao bạn nhớ được là mình là mình đã vượt đèn đỏ và ngày giờ nào?!... Ai biết camera nháy đèn lúc nào?... Kẻ gian đang chơi đòn tâm lý với bạn đó!!!Hay là khi bạn bị kẻ lạ đòi số thẻ tín dụng, số bằng lái hay số an sinh xã hội... Nên nhớ là:+ Không hề có chuyện cảnh sát đòi tiền qua phone,+ Không hề có những giải thưởng “bổng dưng” trên trời rơi xuống, loại giải thưởng mà bạn bị đòi phải ứng trước một số tiền để lo thủ tục chuyển nhận...++ Giữa thời buổi kinh tế khó khăn, nhiều mánh lới lừa lọc, cướp giật dưới đủ hình thức nẩy sinh ra ở khắp nơi. Bạn phải:. Kiểm tra cửa trước, sau, cửa sổ... trước khi đi ra khỏi nhà, dù chỉ một vài tiếng đồng hồ. Chờ cho cửa garage thực sự đóng rồi mới lăn bánh xe đi.. Phố xá, malls, shops không phải là nơi bạn khoe vòng vàng, kim cương, chuổi hột... Chỉ có kẻ bất lương mới chăm chú nhìn những thứ đó thôi. Điều có thể xảy ra cho bạn là bị cướp giật và bị gây thương tích hay có thể bị mất mạng.. Cẩn thận khi phải thuê, mướn hay nhờ vả (lúc xe bị hư, mướn handy man..., xe bị hư dọc đường, xe không nổ máy trong parking lot) thì người đầu tiên bạn phải gọi là bạn bè, người thân. Nếu có ai tốt bụng thì bạn vẫn phải thận trọng chờ cho đến khi có người thân mình đến cái đã.. Không mở ngay cửa khi có ai bấm chuông. Tuyệt đối không mở cửa cho kẻ lạ. Phải quan sát kỹ, nhìn qua lỗ quan sát trên cánh cửa khi có ai gõ cửa/bấm chuông:Người quảng cáo? Bạn không phải tỏ ra lịch sự tiếp họ.Giảng đạo? Không ai buộc bạn phải mở cửa. Họ là kẻ giảng đạo thực sự hay chỉ là những tên bất lương mạo danh tìm dịp xông vào nhà?Cảnh sát? Nhìn kỹ xem họ có mặc đồng phục, đi xe công vụ, có đi chung với nhau ít nhứt là 2 người không?? Khi khoá cửa rời xe, tuyệt đối không để lộ trong xe những thứ như Ipod, Ipad, GPS, Laptop.... Nếu có thì phải để vào chỗ kín đáo như dưới gầm ghế ngồi, trong hộc đựng phía bên hànhh khách, trong trunk sau xe... Xe của bạn có thể bị đập kiếng chỉ vì mớ bạc cắt lụn vụn mà kẻ cắp đang trong cảnh túng đoí nhìn thấy.Nhắc nhở cho người thân trong nhà:. Không mở cửa cho bạn của con khi không có con ở nhà,. Không mướn ngừơi làm trên quảng cáo trong quyển đt niên giám Yellow Page,. Nên tham khảo với bạn bè khi cần thuê mướn người sửa điện, đường nước hay ống cống trong nhà. Bạn bè giới thiệu cho bạn là cách hay nhứt.. Khi lái xe ngoài đường hay về tới nhà, nhớ nhìn kiếng chiếu hậu xem có xe nào đeo sát theo mình hay không,. Ban đêm có tiếng động bên ngoài, dù phiá trước hay sau sân nhà, không nên mở cửa bước ra xem xét vì bọn gian đang rình bạn để tấn công. Hay nhứt là khóa cửa trong nhà lại cho kỹ, nếu nghe động tịnh hay đáng nghi thì gọi cảnh sát trực cho trường hợp non-emergency (không phải số emergency: 911) để báo cáo.++ Luôn ghi nhớ điều này: Sống trong thời buổi khó khăn này bạn nên cần kiệm tối đa.+ + + Ban đêm nên để ý:. Khi đang lái xe bị quăng trứng gà vào kiếng trước mặt, bạn đừng bật gạt nước lên vì kiếng sẽ bị trứng làm mờ không còn thấy đường để chạy. Kẻ gian đang rình chờ bạn đó.. Khi nghe tiếng kêu leng keng phiá sau xe vì bị cột lon, đừng dừng xe lại. Kẻ gian gaì bẩy bạn đó.. Ở khúc đường vắng xe, nơi hẻo lánh, khi bị xe có đèn chớp chớp đuổi theo nhìn kỹ xem đó có phải là xe của cảnh sát hay không.Nếu bị rơi vào 3 trường hợp trên, bạn chỉ nên dừng lại ở chỗ sáng, có đông người, và an toàn rồi mới stop.? Sống ở thành phố đông đúc, hỗn tạp hãy coi chừng:Trừơng hợp bị bắt cóc giữa ban ngày, hãy nhớ làm theo 9 điều này:/1. Dùng thế thúc cuì chỏ của môn võ Tây–khoan-đô. Cuì chỏ là điểm tạo sức công phá mạnh nhứt. Nếu bạn đang ở cạnh kẻ gian, hãy dùng cuì chỏ thúc mạnh vào người hắn./2. Hướng dẫn viên du lịch tại New Orleans khuyên:Nếu một tên cướp bắt bạn đưa cho nó cái bóp hay cái xách tay, đừng đưa cho nó. Hãy quăng nó thật xa và chạy như điên về hướng khác. Thường kẻ gian chỉ cần cái bóp hay cái xách tay hơn là bạn và nó sẽ chạy theo lấy cái bóp./3. Nếu bạn bị tên cướp quăng vào thùng xe phiá sau: Hãy đạp thật mạnh cho bể văng hai cái đèn đuôi ở hai bên góc và thò tay bạn ra khỏi lỗ đó và vẫy tay như điên. Kẻ cướp không thấy bạn làm vậy nhưng người khác sẽ thấy là bạn đang bị nguy.Cách này đã cứu được nhiều người./4. Các bà có khuynh hướng vào xe ngồi sau khi mua sắm, làm việc... để kiểm điểm ghi sổ, liệt kê các thứ... XIN ĐỪNG LÀM THẾ! Kẻ gian đang canh chừng bạn đó, và đây là lúc tốt nhứt để hắn mở cửa lên ngồi ghế hành khách rồi kê súng vào đầu bạn và ép bạn lái đi theo ý nó. Bạn nên tập thói quen hể lên xe là khoá cữa lại rồi lái đi ngay.? Nếu có kẻ ngồi chờ sẵn trong băng sau xe với khẩu súng chỉa vào đầu bạn thì sao? ĐỪNG LÁI XE ĐI THEO Ý NÓ! Thay vì thế, hãy nổ máy lao vào bất cứ vật gì nhằm phá cho xe bị hỏng. Khi đó cái tuí hơi sẽ cứu bạn. Xe vừa đâm sầm vào vật gì hãy lao ngừơi ra ngoài và chạy tìm chỗ an toàn. Thà xe bị hư còn hơn là sau đó cảnh sát tìm ra thi thể bạn nằm ở một chỗ vắng nào đó./5 Xin bạn lưu ý khi đậu xe tại một bãi đậu hay tại một nhà đậu xe:a/ Hãy nhìn: chung quanh bạn, nhìn vào trong xe mình, nhìn vào đừơng đi vào và nhìn vào ghế sau.b/ Nếu bạn đậu xe gần một xe tải lớn, hãy vào xe của mình bằng cửa hành khách. Lý do: nhiều tên giết người tấn công nạn nhân bằng cách lôi họ vào trong xe tải đó.c/ Nếu thấy một người ngồi một mình trong chiếc xe đậu gần kế xe bạn khi trời tối, bạn hãy đi ngược vào chợ hay chỗ làm xin ngừơi bảo vệ đưa dùm bạn ra xe. Thà được an toàn vẫn hơn là vì sợ làm phiền người khác mà hại thân./6 LUÔN LUÔN đi thang máy thay vì leo cầu thang nấc, nhất là về ban đêm. Cầu thang vắng là nơi nguy hiểm, rất dễ bị kẻ gian tấn công khi bạn chỉ có một mình./7 Nếu kẻ gian có súng và bạn chưa bị nó khống chế, CỨ CHẠY ĐI! Nếu nó bắn một mục tiêu đang di động như bạn thì phần bạn bị ruỉ ro chỉ là 4/100 lần. Cho dù thế, chưa hẵn bạn bị bắn trúng vào cơ quan trọng yếu trên cơ thể. Khi chạy nên chạy nên chạy theo hình chữ chi, đừng chạy thẳng./8 Phụ nữ thường tỏ ra dễ thương. XIN HÃY ĐỪNG! Quý bà có thể bị cưỡng hiếp hay bị giết. Ted Bundy là một tên giết ngừơi hằnhg loạt, có dáng vẻ đẹp trai, có học. Hắn luôn khai thác mối thiện cảm của quý bà không biết nghi ngờ. Hắn đi bộ tay chống gậy hay bước khập khểnh và thường xin giúp đở khi vào xe hay lên xe của hắn, đó là lúc hắn bắt cóc nạn nhân./9 Khi nghe tiếng con nít khóc bên ngoài nữa đêm. NHẤT ĐỊNH KHÔNG MỞ CỬA RA mà chỉ gọi báo cảnh sát. Sở cảnh sát cho biết có thể kẻ gian thu băng tiếng con nít khóc để dụ nạn nhân mình ra khỏi nhà khi ở một mình ban đêm.Thông điệp này xin gởi đến tất cả qúy phụ nữ để phổ biến thất rộng rải để phòng thân và tránh bị những sự việc đáng tiếc xảy ra cho mình./.Thành Lacey