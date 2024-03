Cộng Đồng người Việt, Cam Bốt, Lào và Miến Điện cùng tổ chức biểu tình lên án độc tài cộng sản

Trưa thứ bảy ngày 2/3/2024 trước Quốc Hội tiểu bang Victoria, Úc, hàng ngàn người thuộc Cộng đồng người Việt Tự do cùng Cộng đồng người Cam Bốt hải ngoại, Cộng đồng người Miến Điện tự do và Cộng đồng người Lào tự do đã tổ chức biểu tình phản đối các nhà cầm quyền độc tài cộng sản, đàn áp người dân tại các quốc gia quê nhà. Trưa thứ bảy ngày 2/3/2024 trước Quốc Hội tiểu bang Victoria, Úc, hàng ngàn người thuộc Cộng đồng người Việt Tự do cùng Cộng đồng người Cam Bốt hải ngoại, Cộng đồng người Miến Điện tự do và Cộng đồng người Lào tự do đã tổ chức biểu tình phản đối các nhà cầm quyền độc tài cộng sản, đàn áp người dân tại các quốc gia quê nhà.

Những người biểu tình kêu gọi chính phủ Úc đề cao cảnh giác trước sự can thiệp của thế lực nước ngoài trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN được tổ chức tại Melbourne từ ngày 4 đến ngày 6 thang 3 năm 2024 tại Mebourne.

Được biết, một phái đoàn do Thủ tướng cộng sản Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ đến Melbourne dự hội nghị vào ngày thứ ba 5/3/2024, nên từ sáng sớm thứ bảy 2/3/2024 Cộng đồng người Việt Tự do cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành từ Federation Square tiến về Quốc Hội tiểu bang Victoria Úc với tiêu đề “Vinh danh Cờ Vàng, lên án độc tài cộng sản”.

Hai lá cờ Úc và Việt Nam Cộng Hòa dẫn đầu cuộc biểu tình theo sau hàng trăm người biểu tình với những tiếng hô to “Freedom for Vietnam” tạo sự chú ý của những người hai bên đường.

Đến Quốc Hội đoàn người đã nhập với hằng trăm người Miến Điện, Lào và Cam Bốt. Dân Biểu tiểu bang Victoria Tak Meng Heang đại diện cho Cộng Đồng Cam Bốt kêu gọi Thủ tướng Úc nhân Hội Nghị hãy vận động để phục hồi dân chủ và nhân quyền cho Cam Bốt.

Tiến sĩ Yu Yu Chit đại diện cho Cộng Đồng Miến Điện đòi chính phủ Úc phải có trách nhiệm vận động cho dân chủ và nhân quyền ở Miến Điện, đồng thời chấm dứt sự đe dọa đối với người dân Miến Điện hải ngoại ở Úc.

Ông Khampheo Lathamany, đại diện cho Cộng Đồng Lào cũng kêu gọi chính phủ Úc ban hành lệnh cấm thị thực đối với các nhà lãnh đạo của các chế độ đàn áp này, để ngăn chặn các mối đe dọa với cộng đồng Lào ở Úc.

Ông Nguyễn Quang Duy chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang Victoria trong bài phát biểu cho biết đây là lần đầu tiên 4 Cộng Đồng cùng tổ chức biểu tình để phản đối các phái đoàn của 4 quốc gia độc tài cộng sản và đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân tại 4 quốc gia này.

Ông Duy cho biết ở Việt Nam bất cứ ai kêu gọi tự do dân chủ đều bị nhà cầm quyền cộng sản bắt bỏ tù, mới nhất là nhà báo Nguyễn Vũ Bình và nhà vận động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến. Được may mắn sống ở nước Úc tự do người Việt phải lên tiếng để bảo vệ và đấu tranh để một ngày nào đó người Việt trong nước sẽ được hưởng tự do, dân chủ và nhân quyền như chúng ta đang có ở Úc.

Ông Nathan Trí Nguyễn, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, một người trẻ sinh ra và lớn lên tại Úc cho biết người Việt làm chủ mảnh đất do ông cha để lại từ nhiều thế hệ nhưng sau ngày 30/4/1975 một khi nhà cầm quyền cộng sản muốn tịch thu thì người dân không có quyền phản kháng.

Ai dám đứng lên đòi hỏi sẽ bị buộc tội phản động, muốn lật đổ chính quyền và bị bắt đưa ra tòa. Hiện đã có hơn 258 người bị bắt vì “tội” này, điển hình là bà Phạm Đoan Trang, một nhà báo từng viết bài bênh vực người dân thôn Đồng Tâm bị nhà cầm quyền cướp đất. Bà Đoan Trang bị bắt đưa ra tòa và bị kết án 9 năm tù.

Ngoài Dân Biểu tiểu bang Victoria gốc Cam Bốt ông Tak Meng Heang trong Ban Tổ Chức, Dân Biểu Liên Bang Jilian Hill, Dân Biểu tiểu bang Tim Richardson cũng tham gia và phát biểu.

Bà Nghị sĩ tiểu bang Moira Deeming không tham dự được nhưng cũng gởi bài phát biểu ủng hộ tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam đến cho Ban Tổ Chức. Bài phát biểu của bà đã được cô Nguyễn Vi Phó Chủ Tịch Nội Vụ đọc trước cuộc biểu tình.

Hợp quần gây sức mạnh, cuộc biểu tình của 4 cộng đồng đã được hầu hết các báo chí, cơ quan truyền thông, truyền hình Úc phát đi trước ngày các phái đoàn các quốc gia độc tài cộng sản lần lượt đến Melbourne để dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

– Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi, 4/3/2024