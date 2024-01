Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại Đại học George Mason vào ngày 23 tháng 1 năm 2024 tại Manassas, Virginia, trong buổi họp mặt chung đầu tiên do Tổng thống và Phó Tổng thống, Biden và Kamala tổ chức, Harris đã nói về những gì họ cho là mối đe dọa đối với quyền sinh sản và quyền lựa chọn của phụ nữ (Ảnh của Anna Moneymaker/Getty Images)

Người ta thường nghe hai chữ “âm mưu”, ít khi nghe cái gì là “dương mưu.” Theo sách mưu lược, âm mưu là những kế hoạch tính toán ngấm ngầm, bí mật, không tỏ lộ bên ngoài, những ai không liên can sẽ không thể biết. Ngược lại, dương mưu là loại mưu kế biểu lộ ra ngoài, ai cũng thấy. Như trường hợp chiến tranh Irag (2003) dưới thời tổng thống George W. Bush. Hàng ngày, truyền hình, đài phát thanh đều loan tin trước những chiến thuật hành quân của quân đội đồng minh. Thậm chí, vẽ cả bản đồ báo trước những nơi sẽ tấn công, không cần giấu giếm. Điểm lợi hại của dương mưu này là gây tinh thần sợ hãi cho quân đội Irag. Chưa đánh đã hàng.





Mọi kế sách đều có thể áp dụng theo âm mưu hoặc dương mưu, tùy vào bối cảnh, sức mạnh và tâm lý đối phương. Phần lớn, dương mưu được sử dụng để che giấu âm mưu. Ví dụ: Sử dụng “Khoa trương thanh thế” là để ngấm ngầm “Ám độ trần thương.” Khi phân biệt được giá trị và lề lối áp dụng khác nhau giữa dương mưu và âm mưu, chúng ta sẽ nhìn rõ hơn ý nghĩa chính trị sôi động và rối rắm trong cuộc bầu cử 2024.





Ngày 5 tháng 1, những bước chân mới toanh của đầu năm 2024, nổ ra bất ngờ, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cho biết họ sẽ xem xét đơn kháng cáo về việc cựu Tổng thống Donald Trump bị loại khỏi cuộc đầu phiếu sơ bộ ở Colorado GOP. Phán quyết này sẽ ảnh hưởng luôn cả việc ngoại trưởng của bang Maine loại bỏ ông Trump ra khỏi cuộc bầu cử vì không đủ điều kiện.





Quyết định đột ngột của Tòa tối cao để xem xét đơn kháng cáo của ông Trump, bắt đầu từ ngày 8 tháng 2, 2024, không phải ngẫu nhiên hoặc thường lệ, mà thể hiện từ những tính toán sâu sắc của cả hai đảng và cả chính quyền và ông Trump, kể luôn sự cân nhắc của chín vị thẩm phán tối cao.





Hai tội danh và những mưu lược.





Phán quyết của Tối cao pháp viện lần này liên quan đến cựu tổng thống Trump trong ý nghĩa của mục 3, Tu chính án 14. (Nguyên văn ghi chú ở cuối bài viết.)





Nhìn lui lại sự kiện nổi loạn ngày 6 tháng Giêng, hai kế sách được thi hành:





1- Sấn hỏa đả kiếp, (theo lửa cháy mà hành động.) Cuộc nổi loạn là cơn lửa cháy, ai đốt? Rõ ràng là không phải tự nhiên mà nổi lửa. Ai đốt? Rõ ràng mà nhiều người giả lơ, nhiều người không dám nói, nhiều người dường như mù, ai có khả năng đốt? Ai có lợi ích khi lửa cháy? Ai nhờ lửa đốt hết đối thủ?





2- Ném đá giấu tay, kế này có một nhược điểm: khi ném có thể giấu bàn tay nhưng khó giấu hướng từ đâu ném tới. Không cần phải truy cập bàn tay, chỉ cần truy cứu chứng minh hướng nào ném đá. Sau ngày tháng điều tra, công tố viện đã tìm ra nhiều bằng chứng, nhiều nhân chứng, kể cả những nhân viên thân tín đã đứng ra chỉ chứng. Ai đốt? Đa số công luận trả lời: - Ông Trump.





Bộ tham mưu và luật sư của ông Trump biết đã lộ phương hướng, không thể giấu tay, đành phải viện dẫn quyền “miễn nhiễm” của tổng thống đương nhiệm hành xử để hóa trắng tội giật dây. Sự kiện này sẽ lên đến xét xử của tòa tối cao.





Xách động nổi loạn là một loại tội, ngoài ra hành vi và ý đồ giật dây nổi loạn chứng tỏ sự thiếu tư cách để làm tổng thống, đó là ý nghĩa của mục 3 Tu chính án 14.





Nhiều người lầm, mục 3 TCA 14 không phải là bản án, cũng không phải là hình phạt, chỉ là bản điều lệ, điều kiện mà một người muốn làm tổng thống hoặc bất kỳ nhân viên nào của chính phủ, đã thề bảo vệ hiến pháp, không thể phạm vào.





Một người đến xin việc làm ở công ty X, không thỏa mãn những điều kiện đòi hỏi, hoặc không phù hợp với điều lệ của công ty, sẽ không nhận được việc làm. Đây là vấn đề không đủ tư cách, hoặc không đáp ứng được những đòi hỏi của luật lệ công ty.





Tương tự như vậy là trường hợp ông Trump đối với mục 3 TCA 14. Ông Trump nạp đơn xin làm tổng thống Hoa Kỳ, nhưng không đủ điều kiện tư cách làm ứng cử viên.





Lập luận: Chính ông Trump và nhóm luật sư của ông đã đưa ra quyền miễn nhiễm và quyền Tu chính án thứ nhất để tranh cãi rằng ông vô tội vì ông có quyền làm những hành động này. Tranh cãi này có nghĩa thứ hai chính xác là ông Trum đã tự nhận mình làm những việc này, đã ném đá giấu tay. Một người đã tuyên thệ với hiến pháp mà làm những việc chống lại hiến pháp, thì đương nhiên không đủ tư cách để tái ứng cử.





Còn việc ông xúi giục. giật dây cuộc nổi loạn ngày 6 tháng Giêng, là một tội danh khác. Mới nhìn, có thể lầm tưởng hai tội danh này là một, nhưng thực tế là hai tội danh với phán quyết khác nhau, tuy có liên hệ. Nói một cách khác, ông có được miễn nhiễm hay không, (tội danh xúi giục nổi loạn), ông có được quyền sử dụng Tu chính án thứ nhất hay không, (tội danh phạm luật bầu cử ở bang Georgia), ông vẫn không đủ tư cách để tái ứng cử tổng thống.

Mục 3 của TCA 14 có tựa đề: Section 3 Disqualification from Holding Office, nghĩa là, không đủ tư cách để giữ chức vụ. “Không đủ tư cách,” “disqualification” là điểm chính yếu của điều luật này.





Tuy vậy, không ai biết được Tòa tối cao sẽ phán quyết ra sao?





Nhóm Trump khởi đầu sử dụng kế sách “Nhất Tiễn Hạ Song Điêu” (Một mũi tên bắn hai con chim.) Một mặt sử dụng luật pháp, luật chống án, và xin dời ngày ra tòa, vân vân, để kéo dài quá trình kiện tụng ra sau ngày chính thức bầu cử: Đó là thứ ba, ngày 5 tháng 11, 2024. Mặt khác, nếu thành công và nếu ông Trump đắc cử, có vẻ với nhiều phần trăm, ông sẽ sử dụng quyền tổng thống thay đổi bên Công tố viện, DOJ, nơi Tổng chưởng lý Hoa Kỳ mới có khả năng rút lui hoặc xóa bỏ các vụ kiện.





Để rút ngắn thời gian vụ kiện, ngược lại ý định của ông Trump, luật sư Jack Smith, người dẫn đầu vụ kiện bên DOJ, áp dụng kế sách “Tiên phát chế nhân” (Ra tay trước để chế phục đối phương.) đã thực hiện một bước khác thường là cố gắng vượt qua D.C. Circuit và yêu cầu Tòa án Tối cao xem xét các đòi hỏi miễn nhiễm ngay lập tức. Tòa án Tối cao đã từ chối yêu cầu đó vào ngày 22 tháng 12, nhưng vụ việc dự kiến cuối cùng sẽ đến tay các thẩm phán.





Rồi bỗng nhiên sự tình thay đổi, làm nhiều người đang theo dõi sự kiện tranh cử không hiểu tại sao? Nhóm bên Trump bỏ chiến thuật kéo dài vụ kiện. Ông Trump yêu cầu Tối cao pháp viện Hoa Kỳ xem xét phán quyết của tòa tối cao bang Colorado, đã loại ông ra khỏi cuộc đầu phiếu sơ bộ trong tiểu bang này. Nếu kết luận của tòa tối cao Hoa Kỳ đồng ý với tòa tối cao của Colorado, thì phần thất bại của ông Trump trong cuộc đua vào nhà trắng sẽ vô cùng to lớn. Nhiều bang khác có khả năng sẽ đưa ra phán quyết không đưa tên ông vào cuộc bầu cử sơ bộ hoặc những cuộc bần cử về sau. Đồng thời, phán quyết này của tòa tối cao Hoa Kỳ cũng có nghĩa là nhìn nhận ông Trump có tội trong cuộc nổi loạn ngày 6 tháng Giêng. Nhóm ông ông Trump biết rất rõ hậu quả của diễn tiến, nhưng tại sao họ vẫn thử vận hên xui, cá cược với phán quyết cuối cùng? Tại sao?





Tối cao pháp viện Hoa Kỳ và …





Vì nhóm ông Trump biết chắc họ sẽ nắm phần thắng. Theo lịch trình, TCPV sẽ bắt đầu nghe tranh luận giữa hai bên vào ngày 8 tháng 2 và sau đó, có lẽ, phán quyết tối hậu sẽ ra trước cuối tháng. Nhưng tôi tin rằng, trải dài những tháng năm qua, mỗi vị thẩm phán tối cao đã có một số kết luận nào đó trong vô thức về những vấn đề của ông Trump, cho dù ý thức dặn dò họ phải công minh. Công minh? Hai chữ này dường như không còn giá trị bao nhiêu trong thời buổi mịt mù chân lý.









Trong vụ án xử này, nhóm ông Trump có nhiều ưu thế hơn. Nghĩa là, số phần trăm thắng nghiêng về phía ông Trump.

1- Ăn cây nào rào cây nấy. Trong 9 vị thẩm phán tối cao. 6 vị thuộc đảng Cộng Hỏa, cho dù thẩm phán Robert thường đứng vào bên Dân Chủ trong một số quyết định về giới tính, nhân quyền, vân vân. Số phiếu bên đảng Cộng Hòa vẫn cao hơn: 6-3 hoặc 5-4 (Nếu ông Robert bỏ phiếu bên nhóm Dân Chủ.)



. Trong 9 vị thẩm phán tối cao. 6 vị thuộc đảng Cộng Hỏa, cho dù thẩm phán Robert thường đứng vào bên Dân Chủ trong một số quyết định về giới tính, nhân quyền, vân vân. Số phiếu bên đảng Cộng Hòa vẫn cao hơn: 6-3 hoặc 5-4 (Nếu ông Robert bỏ phiếu bên nhóm Dân Chủ.)

Điều tôi muốn nói ở đây, không phải vấn đề thuần túy và trực tiếp về chính trị, các vị thẩm phán bỏ phiếu không phải vì đảng, hay bỏ phiếu không vì áp lực hoặc hăm dọa. Chúng ta vẫn phải hy vọng rằng, các vị này là những lương tri sáng suốt và công tư phân minh. Tuy nhiên, quyết định quan trọng của mỗi người là sự chọn lựa hội tụ của kiến thức hiểu biết, của sở thích tình cảm, của ánh sáng lương tâm. Tất cả những điều này đều nằm trong cá tính và phẩm chất của mỗi người. Nếu người nào thành thật theo một đảng nào là vì cá tính, sở thích và hiểu biết của họ phù hợp với tinh thần và những chính sách nền tảng của đảng đó. Và sự quyết định sau cùng của mỗi thẩm phán phải đến từ khối phẩm lượng này. Họ chỉ có thể quyết định khác, khi ý thức được trách nhiệm “khổng lồ” của họ trước những nguy hiểm cho quốc gia, dân tộc. Vấn đề sẽ là, ông Trump có phải là một nhân vật nguy hiểm cho đất nước khi cầm quyền hay không? Mỗi thẩm phán sẽ phải trả lời câu hỏi này. Và lá phiếu trả lời của mỗi vị cho phép chúng ta đánh giá họ trong tương lai và trong lịch sử.





2- Đã lỡ ân tình. Trong 9 vị thẩm phán, có 3 vị do ông Trump đề cử. Người xưa có thể phân tích là ông Trump cao cờ, đã đưa nội gián vào cơ quan có thẩm quyền cao nhất về những phán quyết tối hậu. Một sự kiện xảy ra gần đây để chúng ta suy nghĩ, tại sao Alina Habba, luật sư của ông Trump lại lên tiếng trước công chúng, nhắc nhở thẩm phán Brett Kavanaugh phải đền trả ân tình của ông Trump đã chỉ định và tranh đấu cho Kavanaugh và tòa tối cao. Nhắc nhở này cũng là nhắc nhở đối với hai vị thẩm phán còn lại, do ông Trump chỉ định: Army Coney Barrett và Neil Gorsuch. Tại sao lại công khai khơi dậy khả năng nội gián? Phải chăng đây là một dương mưu mà sẽ có những âm mưu khác đang âm thầm thực hiện? Có lẽ, chúng ta sẽ chứng kiến phe bênh Trump ồ ạt nổi lên trên mạng lưới xã hội, báo chí, truyền hình, truyền thanh, email, ebook, vân vân, để gây ảnh hưởng theo kế “Tá thi hoàn hồn”, có nghĩa: mượn xác để hồn về. Ý kế này: Sau khi đã thất bại, buộc phải lợi dụng một lực lượng nào đó để khởi lên thi hành trở lại chủ trương của mình.





3- Nhân chi sơ tính bổn thiện. Bẩm sinh, con người có lương tâm tốt, chỉ vì đời sống, sự xấu xa của xã hội làm cho nó lem luốt. Thật vậy, cho dù là những người chống ông Trump, một số lớn không ủng hộ việc xóa bỏ tên ông ra khỏi cuộc bầu cử sơ bộ, vì hành vi này thiếu quân tử. Hãy để đối thủ đường đường chính chính như hai anh cao bồi đối diện, mắt gườm gườm, tay chờ trên báng súng. Thống kê mới nhất cho thấy đa số dân chúng không muốn lấy tên ông Trump ra khỏi cuộc chơi.





4- Cưỡi ngựa thăm hoa. Ngắm hoa mà cưỡi ngựa thì đẹp xấu khó minh bạch. Hương thơm hỗn loạn không biết hoa nào có mùi hương gì. Nhưng thời giờ không cho phép, trang báo không cho quyền, đành phải cưỡi ngựa chạy quanh một vòng.

Chín vị thẩm phán tối cao đương nhiệm:





1- John G. Roberts, Jr. (2005. George W. Bush. R.)

2- Clarence Thomas. (1991. George H.W. Bush. R.)

3- Samuel A. Alito, Jr. (2006. George W. Bush. R.)

4- Sonia Sotomayor. (2009. Barrack Obama. D.)

5- Elena Kagan. (2010. Barrack Obama. D.)

6- Neil M. Gorsuch. (2017. Donald Trump. R.)

7- Brett M. Kavanaugh. (2018. Donald Trump. R.)

8- Amy Coney Barrett. (2020. Donald Trump. R.)

9. Ketanji Brown Jackson. (Joseph Biden. D.)





Khổng Tử dạy các môn đệ, hành vi con người có thể xét từ ba phương diện:





1- Vì lẽ gì người ấy làm như vậy. Tức là động cơ của hành vi.

2- Làm bằng cách nào. Tức là phương pháp của hành vi.

3- Hành vi này cho biết người ấy có tập quán gì và phẩm hạnh nào. Tức là phẩm chất của lương tri.





Hãy quay lại quá khứ gần đây, xem xét những quyết định quan trọng, tòa Tối cao pháp viện đã ứng xử ra sao. Chúng ta sẽ thấy một loại kiểu mẫu nào đó, một lối suy nghĩ chung nào đó, một tư cách chung nào đó, mà 9 vị thẩm phán đã đưa đến kết quả cho lịch sử luật pháp và đời sống xã hội cũng như cá nhân của người dân Hoa Kỳ, trong đó, có chúng ta, những người Việt cư trú tại Hoa Kỳ.





Lấy một số quyết định quan trọng trong năm 2022, tin từ The Whasington Post, số ngày 30 tháng 6:





Vấn đề phá thai:













24 tháng 6, Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization: 3 Dân chủ, thuận. 6 Cộng Hòa, chống.

Vấn đề Tu Chính Án 2:









Ý nghĩa: Dân Mỹ có quyền mang súng ra ngoài đường. Ngày 23 tháng 6, New YorkState Rifle & Pistol Assoc. vs. Bruen. 3 DC chống. 6 CH thuận.

Vấn đề Khí hậu thay đổi:









Giảm thiểu khí độc carbon từ những nhà máy điện. 30 tháng 6, West Virginia vs. Environmental Protection Agency. 3 DC thuận. 6 CH chống,

Vấn đề nhập cư:









Chính quyền Biden có quyền đảo ngược chính sách thời Trump yêu cầu những người xin tị nạn phải ở lại Mexico trong khi trường hợp của họ được xem xét tại tòa án Hoa Kỳ. 30 tháng 6, Biden vs. Texas. 5 DC và CH thuận. 4 CH chống.

Vấn đề COVID-19:









Tòa án ngăn chặn yêu cầu tiêm chủng hoặc xét nghiệm của chính quyền Biden đối với những người sử dụng lao động lớn nhất quốc gia, một đòn giáng mạnh vào sáng kiến đặc trưng của tổng thống nhằm hạn chế virus coronavirus và tăng tỷ lệ tiêm chủng của đất nước. 3 DC thuận. 6 CH chống.

Vài ví dụ tượng trưng cho thấy số 3 của Dân Chủ và số 6 của Cộng Hoà thường xuyên xuất hiện. Cho chúng ta nhận ra tập quán cùng suy nghĩ và quyết định của 9 vị thẩm phán tối cao. Lâu lắm mới có chuyện xé rào. Vậy thì vấn đề quan trọng sắp tới, “Ông Trump có đủ tư cách làm ứng cử viên tổng thống năm 2024 hay không? Xét theo tập quán sẽ là công thức [-3+6]. Có cơ hội nào để xé rào?





Dựa trên những lập luận trên, tôi dự đoán rằng, tòa tối cao sẽ trao chiến thắng cho nhóm Trump trong vụ kiện về ý nghĩa “không đủ tư cách” của mục 3 Tu chính án 14.





Dĩ nhiên, những vụ kiện khác vẫn sẽ tiếp tục trong kế sách “Nhất tiễn hạ song điêu” và kế sách tuyên truyền “Nói mãi phải tin.”





Nói mãi phải tin: Con số luôn luôn nói lên điều gì khá tin cậy hơn lời nói. Nhưng, lời nói lại có khả năng làm biến chuyển lòng tin. Ví dụ, không có một chứng cớ nào kể cả chứng cớ từ bên đảng Cộng Hòa và phe proTrump, thực sự chứng minh cụ thể , trong thực tế có một số phiếu lớn gian lận trong cuộc bầu cử 2020, đã khiến Joe Biden thắng cử. Ngay cả tòa án lớn nhỏ đều đồng ý, không có chứng cớ, vậy mà, bản thống kê ngày 8 tháng giêng 2024, cho thấy 62% người theo đảng Cộng Hòa và người nghiêng về đảng Cộng Hòa cho rằng cuộc bầu cử năm 2020, Joe Biden thắng nhờ phiếu gian. Sự kiện này cho thấy hoặc mù mắt, mù trí, hoặc mù lương tri, mới tin như vậy.





Chưa hết, từ khi phe Trump đưa ra luận điệu FBI giật dây vụ nổi loạn ngày 6 tháng Giêng, luận điệu không chứng cớ này truyền đi và kết quả bản thống kê cho thấy 34% phe Cộng Hòa tin rằng chuyện này có thật, cho dù mọi bằng chứng và nhân chứng đều chỉ về bàn tay Trump ném đá.





Lạ thật, lạ lùng, lạ không cách nào giải thích.

Nếu tôi đoán sai, phán quyết sau cùng trao phần thua cho nhóm ông Trump, tất nhiên, sẽ có những lý do phơi bày do truyền hình, báo chí khai thác từ những án trình của các thẩm phán tối cao. Nhưng đồng thời, tôi cũng tin rằng, bên Dân Chủ phải có những kế sách nào đó để “Xoay Chuyển Càn Khôn.” Những thứ đó là gì?





Là những kế sách nào?

[Mời xem tiếp.]

Ngu Yên

Ghi Chú:

Section 3 Disqualification from Holding Office

No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice-President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.