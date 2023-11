Ảnh: từ trang fb Nguyễn Quí Đức

những trái ớt chín, khô héo trên cành

bình hoa tulip trên bàn, gục đầu thiếu nước

căn phòng không màu không mùi không vui buồn

chỉ những nốt lặng, trào ra từ cây piano

đậy nắp

người chết không hót không bay không nhảy múa

con hạc mào đỏ* xếp cánh thôi mơ thôi thơ

con chó thất lạc buồn rầu

cơn gió vô tâm, xào xạc

không tin nhắn

trên tầng mây kia hay dưới lòng đất này

con mắt vô dụng tìm kiếm, để làm gì nữa

trong nghĩa trang tâm hồn kẻ ở

sự vắng mặt đời đời của người đi**

là chốn quạnh hiu vĩnh hằng.

Nguyên Yên

* ”I’d like to see you in a dream as a red crowned Manchurian crain, spreading your wings up there in a marvelleous and joyful dance…” – n.q.đ viết về cuộc-sống-sau-cuộc-sống.