Tình nguội

Minh họa Đinh Trường Chinh



Lửa rừng cháy xa, hai trăm dặm

khói về, ôm ngang sườn núi

phối hợp tình cờ

Nghĩ tới những khuôn mặt nóng, những bàn chân

nghĩ tới lời khuyên của cựu tổng thống, dọn lá rừng theo gương Phần Lan

cười, không mai mỉa

nghĩ tới người kia

khuôn mặt nguội. da trộn đá

khôn ngoan của thời gian trộn muối cảm xúc từ biển cả

bực mình

Lá khô gom hết ngọt ngào

xếp chồng lên nhau những lớp úa vàng theo luật muôn đời của bất biến trong thay đổi

tan vào đất, nuôi mùa thu mới

hay khi dại

cháy rực lên và thổi khói

về nơi đây làm rối beng suy nghĩ của người này

Tâm trí muốn gì

khi trộn bất ngờ

những ý tưởng lạc lõng, không liên quan vào buổi chiều cuối hạ

Những tương phản

chiều sâu và bề mặt

hai bên của đồng tiền không nhìn thấy nhau, là một nhưng xa lạ

Cháy lên hay tan vào đất

lá đơn sơ chỉ có hai chọn lựa

Người này và người kia: động vật cấp cao

***

Lukewarm love

Wildfires burning, two hundred miles away

smoke hugs the mountainside

random marriage

Thinking about panicked faces, hustling feet

thinking about the former president’s advice ‘clean your floors’, follow example of the Finnish

smile, not sarcastic

thinking about the other person

calm face, skin mixed with stone

time’s wisdom and ocean salt emotion mixed

annoyed

Dried leaves gather all sweetness

stacking layers of yellow following the eternal law of immutability in changes

melt into the ground, feed the new autumn

or when foolish

burn up and blow smoke over here, confusing this person's thinking

What’s the mind trying to do

mixing unexpectedly

into this late summer afternoon scattered, unrelated thoughts

The contrast

​​depth and surface

not seeing each other, the two sides of a coin strangers and one

Burning up or melting into the ground

simple leaves have only two choices

This person and that person: high-class animals

kc Nguyễn