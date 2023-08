Chương Trình Nhạc Sống “Divas Greatest Hits”

Ban tổ chức kính mời quý vị tham dự chương trình văn nghệ nhạc sống chủ đề “Divas Greatest Hits” sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ tối Thứ Sáu 1 tháng 9, 2023 tới đây tại Pechanga Resort Casino.

Với sự góp mặt của những khuôn mặt xinh tươi, duyên dáng của sáu nữ nghệ sĩ đã thành danh nhiều năm nay trên sân khấu âm nhạc cả trong lẫn ngoài nước là Minh Tuyết, Lệ Quyên, Hương Tràm, Minh Thu, Myra Trần, Võ Hạ Trâm, quý vị sẽ thưởng thức những nhạc phẩm đặc sắc được khán thính giả ưa chuộng nhất lâu nay và cũng là những sáng tác đã đi cùng các nữ ca sĩ trong chương trình lên đài danh vọng cũng như đi vào lòng giới yêu nhạc khắp nơi.

Qua cách trình diễn với sức lôi cuốn riêng của mỗi người, các divas của chương trình sẽ đưa quý vị đi từ những giây phút thả hồn theo âm vang gọi mời của tình yêu thơ mộng đến những nhịp điệu rộn ràng vui tươi đầy sức sống của tuổi trẻ hôm nay. Chúng ta sẽ nghe những bài ca về Hà Nội như “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” hay “Hà Nội của tôi”. Chúng ta cũng sẽ phân vân khi phải lựa chọn với “Nếu anh được chọn lựa” hoặc nghe “Xin lỗi” khi người ấy làm “Trái tim tổn thương”. Và rất nhiều bài hát khác sẽ dìu quý vị như những nhịp điệu dịu dàng hoặc dồn dập của những nhạc phẩm để đời qua các giọng ca ăn khách nhất nhì hiện nay.

Từ những nhạc phẩm trữ tình đến những ca khúc vui tươi, kích động, các divas xuất hiện trong chương trình sẽ đem lại cho khán thính giả một buổi tối giải trí thoải mái, vui tươi, tăng thêm năng lượng để bước sang tuần lễ mới.Các tiết mục trong chương trình sẽ do nữ MC yêu kiều và khả ái Giáng Ngọc giới thiệu đến khán giả.

Ban tổ chức giữ toàn quyền. Đường dây nóng mua vé: (714) 982-6666 hoặc online tại casinoentertainment.shop.

Tại quận Cam, Bolsa Tickets: (714) 418-2499.

Tại San Diego, Chị Mẫn: (619) 398-6816,

Để biết thêm chi tiết xin liên lạc với Ban Tổ Chức tại số (714) 982-6666

Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại. Trẻ em trên 3 tuổi phải mua vé.

Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592.

Các chương trình ca nhạc tổ chức tại Pechanga Theater cống hiến khán thính giả không khí văn nghệ ấm cúng và thân mật. Với 1200 chỗ ngồi trong rạp, mọi chương trình ca nhạc đều có hệ thống âm thanh thính phòng tối tân, ghế ngồi êm ái, và tầm nhìn cận cảnh từ mọi góc ngồi trong rạp.







Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA Today bầu làm sòng bài tuyệt vời nhất trong nước và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại cơ sở sang trọng xa hoa này. Cống hiến trên 5,500 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, các chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa, và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com . Xin Follow Pechanga Resort Casino trên Facebook Instagram và trên Twitter @PechangaCasino