Giáo Điều và Luật Pháp Quốc Gia, cái nào cao hơn?

Theo Reuters ngày 3/8/2023, bảy đảng đối lập tại Đan Mạch biểu tình phản đối chính quyền dự định tuyên bố sẽ là bất hợp pháp nếu đốt Kinh Koran, vì như thế là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do của công dân phải ở vị trí cao hơn giáo điều của tôn giáo. Theo Reuters ngày 3/8/2023, bảy đảng đối lập tại Đan Mạch biểu tình phản đối chính quyền dự định tuyên bố sẽ là bất hợp pháp nếu đốt Kinh Koran, vì như thế là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do của công dân phải ở vị trí cao hơn giáo điều của tôn giáo.

Là một Phật tử không đồng ý việc đốt Kinh Koran hay đốt kinh của bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng tôi ủng hộ quan điểm cho rằng quyền tự do của công dân phải ở vị trí cao hơn tín điều của các tôn giáo "All undersigned parties uphold fundamental Danish civil liberties and are of the opinion that civil liberties must always take precedence over religious dogmas". Tín điều của các tôn giáo không phải là lời tuyên bố trong hiến pháp hay luật pháp của gia mà chỉ là niềm tin của một số người nào đó. Dù trong nước 100% công dân theo cùng một tôn giáo nhưng tín điều của tôn giáo đó không phải là luật pháp quốc gia.

Dầu sao đi nữa chúng ta cũng phải công bằng. Theo tôi, tín đồ Hồi Giáo không nên khích động hoặc trả trù vì hành động đốt Kinh Koran vì đó chỉ là biểu lộ ý thức hoặc nhận biết không ưa thích giáo lý của một tôn giáo nào mà thôi. Giả dụ như có nhóm người nào đó không ưa thích Đạo Phật, họ tụ tập đốt Kinh Phật thì tôi cũng chẳng giận dữ hay kích động trả thù. Họ không ưa thì họ đốt thôi, có gì mà phiền não?

Vào ngày 19/3/2015, lực lượng Taliban đã dùng chất nổ phá hủy pho tượng Phật khổng lồ tạc vào núi đá đã 2000 năm ở Bamiyan trước sự chứng kiến của toàn thế giới qua truyền hình. Nếu như pho tượng này của một tôn giáo khác có thể thánh chiến đã nổ ra hoặc một sự trả thù đập pháp tượng của Hồi Giáo tại các quốc gia chống lại Hồi Giáo. Thế nhưng các giáo hội Phật Giáo và Phật tử toàn cầu không hề lên tiếng phản đối hoặc lên án hành vi của Taliban. Bà xã tôi vừa xem cảnh phá hủy vừa khóc. Tôi đã an ủi bằng cách nói rằng, “Em ơi, xác thân Phật còn hoại diệt huống chi pho tượng kia? Mất tượng này ta xây tượng khác. Nhưng Tiliban tạo nghiệp sẽ lãnh quả theo luật nhân quả”. Đó là tính bao dung của Đạo Phật đã thấm nhuần vào tim óc khoảng 600 triệu Phật tử trên toàn thế giới.

Tất cả mọi hành động của con người đều do tâm thức biến hiện ra. Tâm yêu thương, hiểu biết sẽ hiện ra yêu thương. Tâm thù hận, ghen ghét sẽ hiện ra chết chóc, đập phá, thiêu đốt. Muốn trở thành con người thiện lương, hiền lành thì phải nỗ lực Tu Tâm chứ không phải đọc kinh như con vẹt và quỳ lạy, van xin như một cái máy.

Hiện nay Đan Mạch và Thụy Điển đang gặp khó khăn về chính trị trước những sự kiện này. Ngăn cấm cũng không được mà cho phép cũng không xong. Sau chiến tranh, dù khốc liệt hay tàn phá, các quốc gia vẫn có thể tái lập bang giao và chung sống hòa bình như Hoa Kỳ với Nhật Bản và Đức Quốc, như Việt Nam với Pháp và Hoa Kỳ. Thế nhưng khác biệt về tôn giáo thì khó lòng cảm thông và hàn gắn.

Là Phật tử chúng ta phải hết sức cảnh giác với bạo lực tôn giáo, tránh xa tư tưởng cực đoan quá khích và không dùng tôn giáo của mình như một vũ khí để khống chế hay chiếm đoạt chính quyền để bảo vệ, bao che hay bành trướng tôn giáo.

Quan điểm

– Đào Văn Bình