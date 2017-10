Bão Nate Từ Vịnh Mexico Sẽ Vào Louisiana Cuối Tuần Này

MIAMI - Trung tâm báo bão quốc gia trụ sở Miami cho hay bão nhiệt đới Nate thành hình tại tây nam vùng Caribê sáng Thứ Năm, đang chuyển hướng nhẹ về hướng tây, có thể tiến đến vùng giữa của bờ Vịnh Mexico, đem mưa gió lớn đến thành phố New Orleans tại bờ nam Louisiana cuối tuần này.Chuyên viên khí tượng của CNN nhắc nhở những ai có ý định vui chơi ngày lễ Columbus tại Louisiana, Mississippi và Alabama lưu ý, dù Nate là 1 trận bão nhỏ.Tốc độ gió tối đa của bão Nate ngày Thứ Năm là 40 dặm/giờ sẽ đem mưa tới Nicaragua và Hondura vũ luợng từ 15 đến 20 inches.Nhà chức trách New Orleans họp trong ngày Thứ Hai để thảo luận các chuẩn bị hạn chế ngập lụt khi bão tới.12 máy bơm, gồm 3 máy lớn trong tổng số 120 máy bơm của thành phố New Orleans, tạm ngưng hoạt động để bảo trì hay sửa chữa, theo biên bản mới nhất của thẩm quyền tiêu thoát nước.