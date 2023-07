California: Một Người Gian Lận Lãnh Trợ Cấp Cho Người Mẹ Đã Mất Hơn 30 Năm

Buddhists must meditate when walking, standing, lying down, and sitting, as well as in all of their everyday activities, to enable them clearly see the good and bad in their thoughts, words, and actions, so that they can leave the evil and encourage the good……/…… Người Phật tử cần phải thiền trong đi đứng nằm ngồi, trong sinh hoạt hằng ngày sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được rõ ràng những ý nghĩ, lời nói, hành động của mình là thiện hay bất thiện, để ta sửa sai điều xấu ác và biết phát huy điều tốt đẹp.