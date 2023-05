Tấn Công Các Tác Phẩm Nghệ Thuật: Phá Hoại Chớ Nào Phải Vì Khí Hậu!

“Little Dancer Aged Fourteen,” một kiệt tác của Edgar Degas có từ năm 1881, bị bôi trét sơn đỏ và đen lên đầy lồng kính. Hai người biểu tình nói rằng họ làm vậy là vì môi trường… (Nguồn:YouTube)

Tuần trước, hai người biểu tình có liên quan đến Declare Emergency, một nhóm hoạt động vì khí hậu, vào Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật Quốc Gia (National Gallery of Art) và lại chỗ bức tượng có tên là “Little Dancer Aged Fourteen,” một kiệt tác của Edgar Degas có từ năm 1881. Họ bôi sơn màu đỏ và đen lên tay mình và bôi trét sơn lên đầy lồng kính bao quanh tác phẩm cho đến khi bị bắt, hả hê với trò phá hoại của mình.

Và đây chỉ là vụ việc mới nhất trong một loạt những hình thức hoạt động vì môi trường phản cảm và phản tác dụng nhất: nhắm mục tiêu vào các tác phẩm nghệ thuật được yêu thích trong các viện bảo tàng nổi tiếng để chọc cho công chúng phẫn nộ và, về lý thuyết, truyền cảm hứng cho các hành động khẩn cấp để ứng phó biến đổi khí hậu. Nhưng cái kiểu “biểu tình” này nào phải là biểu tình gì. Đó đơn giản và rõ ràng chỉ là phá hoại mà thôi, và thậm chí nó còn gây hại cho điều mà những “người biểu tình” này vẫn luôn hô hào là rất quan tâm.

Trong năm qua, việc phá hoại các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày đã trở thành chuyện thường tình ở huyện – và ngày càng nhan nhản khắp nơi. Tháng 5 năm 2022, một người đàn ông đã trét bánh lên tấm kính bảo vệ bức tranh nổi tiếng nhất thế giới, “Mona Lisa,” được treo trong Bảo tàng Louvre ở Paris. Tháng 10 năm 2022, các nhà hoạt động có liên quan với nhóm Just Stop Oil đã đổ súp cà chua lên bức “Hoa Hướng Dương” (Sunflowers) của Vincent Van Gogh tại National Gallery ở London. Chưa đầy hai tuần sau, ‘tai ương’ cũng ập tới với Museum Barberini của Potsdam, một số người biểu tình đã ném khoai tây nghiền vào bức “Les Meules” của Claude Monet.

“Chúng tôi cần các nhà lãnh đạo hành động nghiêm túc, nói cho chúng tôi biết sự thật về những gì đang xảy ra với khí hậu!” một trong những người biểu tình ở U.S. National Gallery đã hét lên trước rừng camera điện thoại. Tới khúc này thì có thể thấy có nhiều lấn cấn trong thông điệp của những người biểu tình. Chính quyền Biden đang hết mình thúc đẩy các biện pháp khí hậu tích cực, bao gồm các quy tắc mới để giúp giảm ô nhiễm có hại từ các nhà máy điện than, nâng cao tiêu chuẩn hiệu suất nhiên liệu cho các phương tiện giao thông và giảm ô nhiễm từ xe cộ. Trên thực tế, vào tháng trước, chính quyền đã công bố các tiêu chuẩn mới yêu cầu tới năm 2032, 2/3 số xe mới bán ra ở Hoa Kỳ phải là xe điện. Con số này tăng gấp 10 lần so với tỷ lệ hiện tại.

Tất nhiên là còn rất nhiều việc phải làm. Còn riêng những trò hề biểu tình này chỉ dẫn đến việc các tác phẩm nghệ thuật vô giá bị thu hồi khỏi tầm nhìn của công chúng để mang đi đánh giá mức độ thiệt hại. Tất cả những gì mà những người biểu tình này làm được là loại bỏ một số dạng vẻ đẹp thuần khiết nhất khỏi cái thế giới mà họ hô hào muốn cứu vớt.

Bất kỳ ai thực sự quan tâm đến việc bảo vệ hành tinh này thì cũng sẽ để tâm đến việc bảo vệ kho báu của nền văn minh nhân loại trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Việt Báo phỏng dịch theo bài viết “Attacking art isn’t climate ‘protest.’ It’s vandalism” của Ban Biên Tập tờ WashingtonPost, được đăng trên trang washingtonpost.com.