Vào lúc 1 giờ chiều ngày thứ Bẩy, 9 tháng 6 năm 2018, một chương trình văn nghệ tưởng niệm Cố Nhạc Sĩ Đại Tá Nguyễn Văn Đông được tổ chức tại Nhà Thờ The First Presbyterian Church of O.C. số 8500 Bolsa Ave thành phố Westminster, miền Nam California đã thành công khá lớn với hơn 350 người tham dự, ngồi kín cả hội trường.