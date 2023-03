Chúng Ta Có Thật Sự Hồi Tưởng Lại Cuộc Đời Trước Khi Chết?

Tình cờ ghi lại sóng não của một ông cụ trong những giây phút cuối đời, người ta phát hiện dường như các ký ức đã lóe lên vài giây trong não trước và sau khi tim ông ngừng đập. (Nguồn: Unplash)

Một nghiên cứu mới tiết lộ những gì xảy ra trong bộ não trong những giây phút cuối đời của chúng ta. Khi các khoa học gia ghi lại sóng não của một người đàn ông sắp chết, dường như các ký ức đã lóe lên vài giây trong não trước và sau khi tim ông ngừng đập. Nghiên cứu đầu tiên thuộc loại này cho thấy chúng ta có thể hồi tưởng lại một loạt ký ức khi cận kề cái chết.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Aging Neuroscience, các bác sĩ đã chụp quét não của một bệnh nhân 87 tuổi người Canada. Ông cụ bị mắc chứng động kinh. Họ thực hiện một xét nghiệm nhằm phát hiện hoạt động điện trong não, được gọi là điện não đồ (EEG), để tìm hiểu thêm về những gì đang xảy ra khi ông cụ lên cơn co giật.

Ông cụ bị lên cơn đau tim bất ngờ và qua đời trong quá trình phẫu thuật. Vì có Lệnh Không Hồi Sức (Do-Not-Resuscitate) đã ký bởi bệnh nhân, các bác sĩ không được phép cố gắng điều trị thêm và ông cụ cứ thể mà qua đời.

Do lúc đó máy quét điện não đồ vẫn còn đang chạy nên các bác sĩ đã vô tình quan sát được hoạt động não bộ của ông cụ vào những giây phút cuối đời. Chưa bao giờ một người lại được quét điện não đồ khi đang hấp hối như thế này.

Tác giả nghiên cứu, Ajmal Zemmar, bác sĩ giải phẫu thần kinh tại Trường Louisville ở Kentucky, cho biết: “Lý do tại sao nó rất hiếm khi xảy ra là bởi vì chúng ta không thể lên kế hoạch cho việc này. Sẽ không có người khỏe mạnh nào đi quét điện não đồ trước khi chết, và chúng ta cũng không thể biết bệnh nhân nào sẽ chết để chuẩn bị và ghi lại những tín hiệu này.”

Trong khoảng 30 giây trước và sau khi tim của ông cụ ngừng đập, các đợt quét cho thấy hoạt động gia tăng ở các vùng não liên quan đến việc hồi tưởng, thiền định và mơ. Các loại dao động thần kinh khác nhau, còn được gọi là sóng não, có liên quan đến các chức năng khác nhau của bộ não. Các nhà nghiên cứu đã ghi lại cả dao động gamma tần số cao cũng như các dao động tần số chậm hơn như theta, delta, alpha và beta. Các khoa học gia cho biết họ đặc biệt chú ý tới sự hiện diện của sóng gamma, cho thấy bộ não của ông cụ có thể đã phát lại những ký ức trong suốt cuộc đời mình.

Zemmar cho biết trong một thông cáo báo chí: “Thông qua việc tạo ra các dao động liên quan đến việc phục hồi trí nhớ, bộ não có thể đang thực hiện lần hồi tưởng cuối cùng về các sự kiện quan trọng trong đời ngay trước khi chúng ta chết, tương tự như những gì được báo cáo trong trải nghiệm cận tử.” Và hoạt động não bộ của bệnh nhân không dừng lại ngay lập tức khi ông được tuyên bố là đã chết. Bác sĩ Zemmar kể tiếp: “Đáng ngạc nhiên là sau khi tim ngừng bơm máu lên não, những dao động này vẫn tiếp tục. Cho nên chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và tiếp tục quan sát.”

Bởi vì cho đến nay, đây là trường hợp duy nhất mà hiện tượng này được quan sát như vậy, Zemmar và các đồng nghiệp rất thận trọng không kết luận rằng hoạt động của não đều giống nhau đối với tất cả mọi người khi chết. Bệnh nhân tử vong mắc chứng động kinh, có thể khiến hoạt động của sóng gamma thay đổi, theo Harry Baker của Live Science.

Bất chấp những hạn chế của nghiên cứu trên một trường hợp duy nhất, các kết quả được xây dựng dựa trên một nghiên cứu năm 2013 thực hiện trên chuột, báo cáo các mô hình hoạt động não tương tự trước và sau khi chết. Điều này khiến một số người suy đoán rằng việc hồi tưởng lại ký ức có thể là một trải nghiệm phổ biến ở động vật khi sắp chết.

Trong một thông cáo báo chí, Zemmar cho biết rằng thật khó để thông báo tin tức về cái chết cho các thành viên trong gia đình đang sầu lo. Ông chia sẻ: “Là một bác sĩ giải phẫu thần kinh, không ít lần tôi phải đối mặt với mất mát. Nếu có điều gì mà chúng ta có thể học được từ nghiên cứu này là: dù những người thân yêu của chúng ta đã nhắm mắt và sẽ rời xa chúng ta để nghỉ ngơi, bộ não của họ có thể đang phát lại một số khoảnh khắc đẹp nhất mà họ đã trải qua trong đời.”

Việt Báo phỏng dịch theo bài viết “Brain Scans of Dying Man Suggest Life Flashes Before Our Eyes Upon Death” của Corryn Wetzel, được đăng trên trang SmithsonianMag.