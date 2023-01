Giải Oscar năm nay sẽ có cơ may trao cho 2 diễn viên gốc Việt: Hong Chau và Ke Huy Quan.

Hong Chau trong phim 'Downsizing'

Diễn viên Ke Huy Quan đêm Thứ Ba 10/1/2023 được trao giải điện ảnh Golden Globe (Quả cầu vàng) cho vai nam diễn viên phụ xuất săc nhất trong năm 2022

Giải Oscar năm nay sẽ có cơ may trao cho 2 diễn viên gốc Việt: Hong Chau (được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc) và Ke Huy Quan (được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc). Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS) hôm thứ Ba đã công bố các đề cử cho Giải Oscar thường niên lần thứ 95, thường được gọi là giải Oscar, với phim Everything Everywhere All at Once, do Dan Kwan và Daniel Scheinert đạo diễn, nhận được nhiều đề cử nhất, 11 đề cử. Lễ trao giải Oscar sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 3/2023.Trong các đề cử Oscar cho nữ diễn viên trong vai phụ xuất sắc có: Hồng Châu trong phim “The Whale.” Cô đã nổi tiếng trong làng phim Hoa Kỳ với nhiều phim, trong đó có phim 'Downsizing' năm 2017, khi cô giữ vai Trần Ngọc Lan, một nhà hoạt động người Việt cụt một chân quyết liệt trong bộ phim châm biếm xã hội.Giờ đây, trong phim 'The Whale' của Darren Aronofsky, cô đóng vai Liz, một người chăm sóc, giúp giáo sư người Anh nặng 600 pound ẩn dật Charlie (do Brendan Fraser đóng) kiểm soát tình trạng sức khỏe suy yếu của anh trong khi anhphải vật lộn để kết nối lại với những người thân và gia đình bị ghẻ lạnh của anh và cô con gái tuổi teen hoàn toàn khó ưa (do Sadie Sink đóng).Hồng Châu (sinh ngày 25/6/1979) là một nữ diễn viên người Mỹ được công nhận nhờ vai phụ trong bộ phim Downsizing năm 2017, lúc đó cô đã được đề cử cho một số giải thưởng dành cho nữ diễn viên phụ. Tạp chí Variety đã viết vào năm 2022 rằng Châu đã "hiển lộ tài diễn xuất sung mãn trong những năm gần đây" và cô ấy đã có "một bước ngoặt được hoan nghênh" trong phim truyền hình Watchmen (2019) và Homecoming (2018–2020).Hồng Châu sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là người Việt Nam sống trong một trại tị nạn ở Thái Lan sau khi vượt biên khỏi Việt Nam vào cuối những năm 1970. Một nhà thờ Công giáo Việt Nam ở New Orleans, Louisiana đã tài trợ cho Châu và gia đình cô chuyển đến Hoa Kỳ. Cô lớn lên ở New Orleans và học điện ảnh tại Đại học Boston trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.Năm 1979, khi gia đình bỏ nước ra đi, mẹ của Châu mang thai cô được sáu tháng. Theo tiểu sử Wikipeida, trong lúc chạy trốn, cha của Hong Chau bị bắn và chảy máu gần chết. Chau sinh ra trong một trại tị nạn ở Thái Lan vào ngày 25 tháng 6 năm đó. Hồng Châu lớn lên nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, và sau đó học tiếng Anh ở trường. Gia đình cô sống trong nhà ở của chính phủ và sử dụng các chương trình ăn trưa được trợ cấp.Hồng Châu lớn lên ở New Orleans East, nơi cô theo học trường Trung học cơ sở Eleanor McMain và trường Trung học phổ thông Benjamin Franklin. Cô học xong tại Trường Louisiana School for Math, Science, and the Arts ở Natchitoches, Louisiana. Cha mẹ cô làm việc chân tay để đảm bảo rằng các con có thể học đại học. Chau cho biết cha mẹ cô, những người nói giọng Việt nặng nề, bị xa lánh vì là người châu Á di cư. Cô ấy nói, "Cả cuộc đời tôi, tôi luôn cảm thấy mình được cha mẹ chấp nhận hơn, và họ luôn là những người phải ở phía sau hoặc trốn trong tủ đựng chổi."Nhận trợ cấp giáo dục Pell Grants, Hồng Châu theo học Đại học Boston University ở Boston, Massachusetts, nơi cô bắt đầu học viết văn sáng tác. Cô chuyển chuyên ngành sang học điện ảnh khi ba mẹ yêu cầu cô học một ngành nào đó thực tế hơn. Cô khám phá diễn xuất để thử thách tính cách hướng nội của mình; cô đóng phim ngắn của các sinh viên khác và được khuyến khích theo đuổi diễn xuất.Sau khi tốt nghiệp đại học, cô nhận được một công việc tại PBS và mong muốn có một sự nghiệp trong lĩnh vực phim tài liệu. Hồng Châu bắt đầu tham gia các lớp học nói trước công chúng để vượt qua tính hướng nội, dẫn đến các lớp học ứng biến. Khi Hồng Châu gặp một đạo diễn truyền hình sitcom, anh ấy đã khuyến khích cô chuyển đến Los Angeles và liên lạc với anh ấy. Hồng Châu quyết định chuyển đến LA và bắt đầu tìm kiếm cơ hội diễn xuất ở đó.Cô bắt đầu đóng phim điện ảnh và truyền hình từ năm 2006. Một trong những vai chính đầu tiên của cô là trong phim truyền hình Treme (2010–2013), lấy bối cảnh ở New Orleans. Vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô là trong bộ phim Inherent Vice năm 2014. Trong hai năm sau vai diễn, cô không thể tham gia thử vai cho một vai diễn điện ảnh nào khác.Cho tới năm 2015, cô đóng một vai chính trong vở kịch John ở Off-Broadway; cô cho rằng kinh nghiệm [kịch nghệ] này đã củng cố diễn xuất của mình. Cô cũng có một vai phụ trong mùa ra mắt năm 2017 của bộ phim truyền hình Big Little Lies. Sau đó, cô xuất hiện với một vai phụ trong bộ phim Downsizing năm 2017, mà màn trình diễn của cô được một số đánh giá mô tả là xuất sắc nổi bật. Từ đó là an toàn, năm nào cũng có vai đóng phim (riêng các năm 2020 và 2022 mỗi năm đóng 2 phim).Vai nam diễn viên phụ xuất sắc đề cử cho Giải Oscar có Ke Huy Quan trong phim “Everything Everywhere All at Once”. Diễn viên Ke Huy Quan (tên tiếng Việt là Quan Kế Huy, người Việt gốc Hoa, sinh tại Sài Gòn năm 1971) đêm Thứ Ba 10/1/2023 đã được trao giải thưởng điện ảnh Golden Globe (Quả cầu vàng) cho vai nam diễn viên phụ xuất săc nhất trong năm 2022. Quan nói lời cảm ơn, xúc động nghẹn lời, có lúc ứa nước mắt.Quan sinh ngày 20/8/1971 tại Sài Gòn, với cha mẹ là người Việt gốc Hoa. Ông có tám anh chị em. Năm 1978, gia đình anh vượt biên, trốn khỏi Việt Nam. Anh, cha và năm anh chị em đến một trại tị nạn ở Hồng Kông, trong khi mẹ anh và ba anh chị em khác trốn sang Malaysia. Cả gia đình anh di cư sang Hoa Kỳ năm 1979.Quan học trường trung học cơ sở Mount Gleason ở Tujunga, California, và trường trung học Alhambra ở Alhambra, California. Quan tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Điện ảnh USC năm 1999. Sau khi tốt nghiệp, anh đã làm việc với biên đạo múa Hồng Kông Corey Yuen trong một số dự án phim. Quan thông thạo tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt và tiếng Quan Thoại. Quan đã kết hôn và cư trú tại Woodland Hills, Los Angeles.Quan, 51 tuổi, vui mừng nói trên sân khấu đêm Thứ Ba khi cầm lấy Quả cầu của mình: "Tôi được nuôi dạy để không bao giờ quên mình đến từ đâu và luôn ghi nhớ ai đã cho tôi cơ hội đầu tiên. Tôi rất vui được gặp [đạo diễn] Steven Spielberg ở đây tối nay. Steven, cảm ơn anh! Khi tôi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một diễn viên nhi đồng trong phim Indiana Jones and the Temple of Doom, tôi cảm thấy rất may mắn khi được chọn. Khi lớn lên, tôi bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là kết thúc sự nghiệp điện ảnh của mình không. Nếu đó chỉ là may mắn. Trong rất nhiều năm, tôi sợ rằng mình chẳng còn [vai diễn] gì để cống hiến. Rằng dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ vượt qua được những gì mình đã đạt được như một đứa trẻ. May thay, hơn 30 năm sau, có hai người đã nghĩ về tôi. Họ nhớ đứa trẻ đó. Và họ đã cho tôi cơ hội để thử lại. Mọi thứ xảy ra kể từ đó thật không thể tin được. Dan Kwan, Daniel Scheinert, cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã giúp tôi tìm ra câu trả lời của mình. Hai bạn đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể hy vọng." Câu cuối cùng Quan nói là cảm ơn vợ, người đã trọn lòng tin Quang bất kể đời anh sóng gió thế nào.