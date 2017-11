CSVN Buộc YouTube Gỡ Cả Ngàn Bài

HANOI -- Mạng xã hội YouTube cũng bị áp lực Hà Nội: Việt Nam yêu cầu Youtube gỡ bỏ 5,000 clip có nội dung xấu. Tương tự, mạng FaceBook cũng bị áp lực gỡ bỏ...Bản tin RFA ghi rằng Việt Nam đã tác động đến các nhà mạng nước ngoài yêu cầu gỡ bỏ 5000 clip trên mạng Youtube bị cho là “có nội dung xấu, phản cảm, sai sự thật...”Thông tin trên được Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết tại phiên chất vấn trước Quốc hội và ngày 17/11.Ông Tuấn cho biết hiện Việt Nam có 53 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook và 2 triệu trong số này là những phần tử xấu. Bên cạnh đó tình trạng nói xấu, ném đá nhau trên mạng xã hội cũng xảy ra tràn lan, và thu hút sự quan tâm của dư luận hơn cả những lời nói tốt đẹp. Ông cho biết từ năm 2014 đến nay Việt Nam ghi nhận ít nhất năm, sáu trường hợp tự tử vì bị bôi xấu trên mạng xã hội.Người đứng đầu ngành thông tin truyền thông cũng thừa nhận mạng xã hội đã mang lại nhiều tai hại cho Việt Nam trong đó có các thông tin bôi nhọ, kích động bạo lực, khiêu dâm, chia rẽ dân tộc, tôn giáo,…Ông cho biết bên thông tin truyền thông đã phối hợp với bên tuyên giáo để đẩy mạnh thông tin tích cực trên báo chí thay vì những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội.Xin được nhắc lại đầu năm nay chính phủ Hà Nội đã yêu cầu Youtube gỡ bỏ hơn 2000 clip có nội dung được nói là xấu, phản động. Sau đó, Youtube đã đồng ý gỡ hơn 1000 clip trong số này. Hà Nội tiếp tục đàm phán với Facebook yêu cầu chặn những tài khoản bôi nhọ, giả mạo người khác và phía Facebook cũng đã đồng tình hợp tác.Cũng tại phiên họp Quốc hội sáng 17/11, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội quá nhiều so với những nước khác trên thế giới, và cho rằng người dùng trong nước đã quá dễ dãi với thông tin mạng.Ông Phó Thủ tướng nói người Việt chủ yếu sử dụng dịch vụ như mạng xã hội, công cụ tìm kiếm,…của nước ngoài. Ông so sánh với Trung Quốc và khen ngợi quốc gia này rất quyết liệt trong việc sử dụng mạng trong nước. Ông cũng nói với đại ý là Việt Nam nên học tập những nước như Thái Lan hay Đức vì Đức chỉ có 37% sử dụng mạng xã hội, trong khi Việt Nam có đến 60%.Đặc biệt Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói rằng từ đầu năm đến nay Việt Nam đã ghi nhận hơn 11.000 vụ tấn công mạng dưới các hình thức khác nhau. Ông cũng chỉ ra rằng hiện 41% các tổ chức không đánh giá rủi ro, không phát hiện nguy cơ mã độc tiềm ẩn; 51% chưa có thao tác chuẩn để phản hồi khi xảy ra sự cố; và đến 73% chưa thực hiện các biện pháp an toàn thông tin.Trong khi đó, Báo Tổ Quốc mấy tuần trước ghi rằng Facebook đã gỡ bỏ 678 tài khoản và bài viết vi phạm, trong đó có 110 tài khoản giả mạo, 394 bài viết và tài khoản kinh doanh trái phép, 174 bài viết và tài khoản bị CSVN cho là “bôi nhọ, xuyên tạc cá nhân, tập thể.”Ủy ban Kinh tế cũng đánh giá, an ninh trật tự tại một số địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia còn nhiều khó khăn. Dù tình hình khiếu nại, tố cáo tuy có giảm về số lượt, số đơn, số vụ việc nhưng tính chất và mức độ phức tạp lại tăng lên.Báo cáo thẩm tra cũng nêu rõ, cần đánh giá rõ hơn về thực trạng an ninh nông thôn, nguyên nhân chính của các loại tội phạm đang gây bức xúc trong dư luận như giết người, bạo lực học đường, gia đình, xâm hại trẻ em,phụ nữ, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, môi trường.Thực tế, đa số bài bị CSVN yêu cầu gỡ bỏ là vì nội dung chống cộng.