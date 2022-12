Dân Biểu Alan Lowenthal và Cộng Đồng Người Việt

Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đã là một khuôn mặt thân quen trong cộng đồng người Việt trong suốt thập niên qua. Ông có mặt trong mọi sinh hoạt văn hóa, cùng người Việt đấu tranh cho tự do và nhân quyền trên mọi nẻo đường. Cuối năm nay, Ông sẽ rời chính trường về nghỉ hưu. Việt Báo cùng một số hội đoàn, thân hữu và cử tri người Việt cùng bày tỏ lòng tri ân và luyến tiếc từ giã Ông sau hơn một thập niên Ông hết lòng đại diện cử tri Little Sài Gòn và là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam.

Việt Báo xin chân thành chúc Ông những ngày tháng an vui với người thân, dồi dào sức khỏe, và thành đạt ý nguyện.



Dân Biểu Alan Lowenthal sanh năm 1941 và lớn lên tại Queens Borough thuộc thành phố New York. Ông tốt nghiệp cử nhân từ Đại Học Hobart and William Smith và có bằng tiến sĩ từ The Ohio State University. Năm 1969, ông đến California và trở thành giáo sư khoa tâm lý học cộng đồng tại Đại học Cal State Long Beach cho đến năm 1998. Năm 1992, ông đắc cử Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Long Beach. Sau đó, ông tiếp tục đắc cử vào các chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang và Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California.

Năm 2012, ông Alan Lowenthal đắc cử Dân Biểu Liên Bang, đại diện địa hạt 47 bao gồm các thành phố và khu vực như Westminster, Midway City, Garden Grove, Stanton, Cypress, Buena Park, Anaheim, Los Alamitos, Rossmoor, Lakewood, Signal Hill, Long Beach, và Avalon.

Tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Dân Biểu Alan Lowenthal đã phục vụ trong Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện, Hội Đồng Ngoại Giao Á Châu Thái Bình Dương, Ủy Ban Vận Chuyển và Hạ Tầng Cơ Sở, Ủy Ban Tài Nguyên Thiên Nhiên, và Hội Đồng Năng Lượng và Tài Nguyên Khoáng Sản với vai trò chủ tịch.

Những chính sách ưu tiên hàng đầu của Dân Biểu Alan Lowenthal gồm giáo dục, y tế, phúc lợi công cộng, An Sinh Xã Hội, Medicare, chính sách di dân nhân bản, quyền bình đẳng cho giới LGBT, đoàn tụ gia đình, bảo vệ môi trường, năng lượng, giao thông vận chuyển, an toàn khí hậu, và các vấn đề phổ cập như tự do, dân chủ, và nhân quyền.

Quan trọng đối với cộng đồng người Việt, Dân Biểu Alan Lowenthal là đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam và là thành viên Ban Điều Hành của Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos thuộc Quốc hội Hoa Kỳ.

Dân Biểu Alan Lowenthal là tiếng nói mạnh mẽ cho các nhà đấu tranh, những người bất đồng chính kiến, những nhà báo độc lập, và các vị lãnh đạo tinh thần đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Kể cả khi người Việt có quốc tịch Mỹ như anh William Nguyễn và ông Michael Phương Minh Nguyễn bị chính quyền Việt Nam tùy tiện bắt giữ và cầm tù, Dân Biểu Lowenthal đã miệt mài tranh đấu để đưa họ về với gia đình.

Trong 10 năm làm Dân Biểu Hoa Kỳ, ông Alan Lowenthal đã vô số lần lên tiếng, phát biểu tại Quốc Hội Mỹ, viết thư đến chính quyền Hoa Kỳ cũng như đến nhà cầm quyền Hà Nội, kêu gọi Việt Nam phải chấm dứt đàn áp các quyền tự do căn bản của người dân, tôn trọng các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, và trả tự do cho các tù nhân lương tâm tại việt Nam.

Về chính sách, Dân Biểu Lowenthal đã nhiều lần kêu gọi Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC dành cho các quốc gia vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Ông cũng đã nhiều lần đệ trình hoặc bảo trợ Đạo luật Nhân Quyền Việt Nam cùng với nhiều Dân Biểu khác và mạnh mẽ kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ áp dụng luật Global Magnitsky nhằm trừng phạt các quan chức Việt Nam đàn áp nhân quyền.

Thông qua Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos thuộc Quốc Hội Hoa Kỳ, Dân Biểu Alan Lowenthal đã nhận bảo trợ tranh đấu cho nhiều tù nhân lương tâm trong đó có Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, Mục sư Nguyễn Công Chính, và Luật sư Nguyễn Văn Đài, tất cả đều đã được trả tự do. Thêm vào đó, ông đã từng nhận bảo trợ tranh đấu cho Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ lúc Ngài còn tại thế và bị quản thúc chặt chẽ. Hiện nay, Dân Biểu Lowenthal còn đang bảo trợ tranh đấu cho cộng tác viên Đài Á Châu Tự Do và là tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa.

Năm 2015, trong chuyến công du đến Việt Nam với vai trò thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ, Dân Biểu Lowenthal đã yêu cầu phía chính quyền Cộng sản Việt Nam cho Ông và phái đoàn Dân Biểu Mỹ gặp các tù nhân lương tâm. Ban đầu phía chính quyền Việt Nam đã từ chối yêu cầu này nhưng sau nhiều lần kiên quyết đòi hỏi, Việt Nam đã phải nhượng bộ và Dân Biểu Alan Lowenthal đã đến vấn an Cố Tăng Thống Thích Quảng Độ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như gặp gỡ Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và Luật sư Nguyễn Văn Đài tại Sài Gòn.

Thêm vào đó, Dân Biểu Alan Lowenthal đã dẫn đầu phái đoàn ngoại giao và Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đến viếng thăm và thấp hương tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nơi an nghỉ của hàng chục ngàn tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong vai trò Dân Biểu Hoa Kỳ, ông Lowenthal đã nhiều lần đặt vấn đề với Bộ Ngoại Giao Mỹ, yêu cầu phía Hoa Kỳ đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải duy trì nguyên vẹn khu đất và khôi phục danh nghĩa của Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa cũng như cho phép các tổ chức như hội Vietnamese American Foundation thực hiện công việc trùng tu. Thông điệp của ông là nếu chính quyền Cộng sản Việt Nam thật sự muốn hòa giải dân tộc, họ nên trước tiên hòa giải với những người đã nằm xuống và đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa vốn đã bị chính quyền bỏ hoang sau cuộc chiến. Qua sự tranh đấu của ông, ngày nay một phần của Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa và rất nhiều ngôi mộ đã được trùng tu. Đồng thời với sự thúc đẩy của Dân Biểu Lowenthal, các vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam như Ted Osius và Dan Kritenbrink đã đích thân đến viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa khi còn tại chức.

Đối với cộng đồng người Việt tại Little Saigon, Dân Biểu Alan Lowenthal là người bạn thân, luôn sát cánh với cộng đồng suốt 10 năm qua. Dân Biểu Lowenthal đã từng đứng ra phối hợp cùng các vị Dân Biểu Liên Bang trong vùng tổ chức các buổi gặp gỡ cộng đồng với 3 vị Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, gồm các Đại sứ David Shear, Ted Osius, và Dan Kritenbrink, để các vị này lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Little Saigon.

Nhằm ghi nhận những hy sinh và đóng góp hữu ích của cộng đồng người Việt đối với đất nước Hoa Kỳ, hàng năm, Dân Biểu Alan Lowenthal đều đệ trình vào Quốc Hội các nghị quyết tưởng niệm Tháng Tư Đen,

vinh danh Quân Đội Hoa Kỳ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và ghi nhận sự phát triển của cộng đồng.

Thêm vào đó, Dân Biểu Lowenthal đã cùng với 14 Dân Biểu đồng viện đệ trình dự luật “Honor Our Commitment Act” để bảo vệ những người Việt ty nạn đến Hoa Kỳ từ nhỏ và không may đã phạm pháp khi còn trẻ khỏi bị trục xuất về nước. Đặc biệt, Dân Biểu Alan Lowenthal đã có công đưa toàn bộ sách Viết Về Nước Mỹ do Việt Báo phát hành vào Thư Viện Quốc Hội để những câu chuyện về cuộc sống của người Việt tỵ nạn trên đất Mỹ được lưu truyền mãi mãi cho hậu thế trong thư viện quốc gia lớn nhất thế giới này.

Là khuôn mặt thân quen trong cộng đồng, Dân Biểu Alan Lowenthal thường xuyên tham gia các sinh hoạt lớn nhỏ tại Little Saigon, từ văn hóa, giáo dục, xã hội, đến công cuộc đấu tranh chung cho một Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ, và nhân quyền.

Sau 30 năm làm dân cử và 10 năm phục vụ trong Quốc Hội Hoa Kỳ, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal sẽ nghỉ hưu khi Quốc Hội Khóa 117 chấm dứt vào ngày 2 tháng 1, năm 2023.